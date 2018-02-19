00:44 20 февраля

Новинки оружия 2018: Стреляющий нож-револьвер Arsenal RS-1

Попытки совместить огнестрельное оружие с холодным начались еще, наверное, тогда, когда только появился первый примитивный пистолет. Были ли данные попытки успешными, сказать трудно, так как в результате такого симбиоза очень редко получалось сделать огнестрельную часть полноценной и хорошо еще, если не страдал сам нож, оставаясь удобным и функциональным.

В этом году на выставке Shot SHOW был продемонстрирован очередной подобный нож, но этот нож имеет шестизарядную огнестрельную часть своей конструкции и полноценный ствол, не мешающий при этом пользоваться всей длиной клинка. Попробуем разобраться, что это за новый «зверь» и насколько удачно конструкторам удалось совместить то, что ранее было совместимо весьма условно.

Режущая часть стреляющего ножа Arsenal RS-1


Сразу нужно отметить, что данный нож не является новым продуктом, он появился еще в 2015 году, однако на выставке его показали только сейчас, так что широкую известность он получил только в этом году.



Что из себя представляет данный нож-револьвер внешне. Внешне это вполне обычный с виду нож, коих можно найти тысячами в специализированных, и не очень, магазинах. Единственное, что может вызвать вопросы это сдвинутое вниз по отношению рукояти лезвие, отверстие над ним и чрезмерно толстая рукоять для такого клинка, что, впрочем, не делает нож непропорциональным. Что еще может насторожить в данном оружии, так это его цена более 2000 долларов, что как бы намекает на то, что ножик явно не для чистки картофеля и нарезки колбасы. Длина клинка ножа 165,1 миллиметра. К сожалению, по марке стали, из которой сделан клинок, ничего вразумительного сказать нельзя – информация отличается в разных источниках. Возможно, производитель менял марки стали от выпуска к выпуску данного оружия.

Огнестрельная часть стреляющего ножа Arsenal RS-1

Но нас интересует не сам нож, а его рукоять, в которой размещен самый настоящий револьвер. Так нажав на кнопку, которая выступает своего рода навершием, рукоять можно разделить на две части. Внутри этих половин рукояти можно увидеть барабан и ствол, а так же ударно-спусковой механизм. На практике работает это все следующим образом. В рукояти, в выемке под пальцы, имеется выступающая металлическая пластина, при ее повороте на 180 градусов высвобождается рычаг, который и приводит механизм револьвера в действие. Так при нажатии на этот рычаг, происходит поворот барабана и взвод, а в последующем и срыв ударника, что приводит к выстрелу. От барабана до гарды размещен ствол оружия, дульный срез которого представляет собой отверстие в гарде над клинком.



Из интересных особенностей данной конструкции можно отметить, что храповое колесо размещено впереди барабана, а не с его тыльной части. Сам барабан имеет 6 камор для патронов. Конструкция не имеет курка, ударник сделан единой деталью с осью барабана, сама ось подвижная и на переднем ее конце установлена витая боевая пружина. Собственно конструкция проста до невозможности.



Ударно-спусковой механизм двойного действия достаточно тугой, чтобы исключить случайный выстрел. Однако это сказывается и на точности стрельбы из данного необычного оружия. По большому счету уверенно попадать по цели можно только на тех расстояниях на которых до цели можно дотянуться и ножом.

Странно, что производитель не озаботился установкой хотя бы самого простого и дешевого лазерного целеуказателя, что существенно увеличило бы дальность применения оружия. Тем более для этого еще остается место внутри рукояти ножа. Для того чтобы стрелок не засунул палец перед стволом, на гарде установлен острый шип, который сразу напомнит, где у оружия расположен ствол.



Для чистки, а так же перезарядки огнестрельной части ножа придется раскрывать рукоять. Извлечение стреляных гильз происходит по одной, равно как и снаряжение оружия новыми патронами. При открытой рукояти, барабан свободно вращается на своей оси.



Вполне закономерным будет вопрос, каким образом конструкторам удалось разместить шестизарядный револьвер в рукояти ножа, которая хоть и выглядит утолщенной, но явно не настолько толстой, чтобы туда влез и барабан, и ствол и ударно-спусковой механизм. Ответ кроется в используемом боеприпасе, а именно патроне .22 Short. Этот старый, но все еще популярный патрон, в силу своих компактных размеров и скромных характеристик позволяет создавать на его базе действительно очень маленькие образцы оружия. За компактность приходиться платить боевыми характеристиками, что и является главным минусом стреляющего ножа Arsenal RS-1. Интересно то, что производитель сделал короткий барабан, чтобы исключить применение патронов .22LR, по всей видимости, конструкция недостаточно прочна для отдельных вариантов этих боеприпасов.

Патрон .22 Short и что он «умеет»

Эту часть статьи могут смело пропускать те, кто имеет представление о данном боеприпасе и его возможностях, для остальных же попытаюсь в общих чертах обрисовать насколько данный патрон эффективен и что ожидать от оружия, которое его использует, в том числе и от стреляющего ножа Arsenal RS-1.

Новинки оружия 2018: Стреляющий нож-револьвер Arsenal RS-1Патрон .22 Short появился в 1857 году, это был один из первых патронов с металлической гильзой производимый в США. На момент своего появления, этот боеприпас использовался только в револьвере Smith&Wesson Model 1. Интересным фактом о данном оружии является то, что именно из револьвера данной модели был застрелен Дикий Билл Хикок, на момент выстрела у которого было комбинация карт, в последующем получившая название в покере Dead man’s hand. Из этого можно сделать вывод, что из оружия под патрон .22 Short можно убить и пренебрежительно к этому боеприпасу относиться не стоит. Впрочем, все познается в сравнении и если говорить о том, нужна ли удача для успешного применения .22 Short, то скажем так, удача – сопутствующий элемент для каждого выстрела. Были случаи, когда пуля данного патрона не пробивала лоб нападающего, хотя, конечно, после такого попадания, хоть и не смертельного, наврядли у нападающего было желание совершать какие-либо активные действия. Неоднократно были случаи, когда нападающий будучи в алкогольном или наркотическом опьянении просто не замечал попадания пули данного патрона. Так что назвать данный патрон хорошим для самообороны, к сожалению, нельзя.

Габариты данного малыша следующие. Общая длина патрона всего 17,4 миллиметра, длина гильзы 10,7 миллиметров. Реальный диаметр пули 5,66 миллиметров. В зависимости от пули и пороховой навески кинетическая энергия может колебаться от 55 до 100 Джоулей, что сопоставимо с кинетической энергией пуль отечественных травматических поделий, только в данном случае пуля не из резины, а свинца.

Итог

Какой итог можно подвести по стреляющему ножу Arsenal RS-1? Безусловно, сама идея и реализация конструкции достойны только уважения. По крайней мере, оружие получилось оригинальным. Тем не менее, практической ценности добавления к ножу огнестрельной составляющей нет. Невозможность нормально прицелиться даже на дистанции в 5 метров делают стрельбу из данного изделия весьма малоэффективной. Не добавляет эффективности и боеприпас, применяемый в данном оружии. Наиболее логичным применением такого оружия стала бы стрельба в воздух в качестве предупреждения, впрочем, даже в этом плане патрон .22 Short не самый подходящий боеприпас. Если же произвести выстрел по нападающему в целях самообороны, то велика вероятность, что даже после нескольких попаданий, придется воспользоваться стреляющим ножом именно как ножом. Помимо того, что револьвер в такой необычной обвертке может быть рукоятью ножа, его можно разместить фактически в рукояти любого предмета, например в ручке кейса.



Стоит заметить, что в большинстве стран, где разрешено ношение короткоствольного оружия гражданами и его применение для той же самообороны, намного больше вопросов и внимания со стороны правоохранительных органов вызовет человек с ножом, а не с пистолетом или револьвером.
Автор: Марк Поддубный

Использованы фотографии: thetruthaboutguns.com
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Комментарии 18

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  1. svp67 Вчера, 15:04
    Невозможность нормально прицелиться даже на дистанции в 5 метров делают стрельбу из данного изделия весьма малоэффективной. Не добавляет эффективности и боеприпас, применяемый в данном оружии.
    Интересно наши разведчики, использовавшие "НРС" такого же мнения?
    svp67
    1. AlexMark Вчера, 15:25
      Посмотрите внимательно на конструкции ножей и боеприпас hi
      AlexMark
      1. Маки Авелльевич Вчера, 18:19
        лучше уж так
        Маки Авелльевич
    2. Михаил_Зверев Вчера, 18:40
      Вот мнение человека, КМК, достаточно компетентного в данном вопросе:
      «Стреляющий нож разведчика – штука забавная, хотя бы по сочетанию в нем качеств холодного и огнестрельного оружия, – считает ветеран спецподразделений ВДВ Александр Хабаров. – Изделие НРС-2 отечественного производства вообще не имеет аналогов в мире. Но здесь нужно понимать, что его предназначение узкопрофильное, не для всякого выполнения боевой задачи такой нож подходит. В обычном разведвыходе, когда контакт с противником не предполагает особой скрытности, он попросту не нужен.

      И в том же Афганистане бойцы отрядов специального назначения с собой на задания его не всегда брали, предпочитая привычный нож, пистолет или автомат с ПБС (прибор бесшумной стрельбы). Плюс была строгая отчетность за каждую использованную гильзу, да и таскать ее в кармане потом было опасно из-за остаточного высокого давления. Но ведь в некоторых ситуациях и пулемет бывает бесполезен! С учетом достаточно низкой скорострельности, связанной с непростой процедурой заряжания, когда даже у опытного и подготовленного разведчика на это уходит почти полминуты, это по сути оружие одного выстрела.

      Но ведь именно его порой как раз и не хватает, когда в рукопашной схватке численное превосходство противника не позволяет эффективно действовать одним только холодным оружием. Плюс практическая бесшумность при выстреле и отсутствие световой вспышки делают стреляющий нож незаменимым при выполнении задания в тылу противника».
      (Источник: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
      01611250937-ytka.htm)
      Можно сделать вывод, что оружие очень специфическое, обычному человеку малополезное, да и спецназовцу не во всякой ситуации пригодное тоже.
      Михаил_Зверев
  2. prodi Вчера, 15:30
    полезная приспособа, только не эта, а однозарядная под 5.45х39
    prodi
    1. philosopher Вчера, 20:30
      С возможной длиной ствола у стреляющего ножа, при обозначенном патроне, в момент выстрела будет вспышка аки у огнемёта, а толку будет мало. Как ни крути, патрон вышибного типа (как СП-3 и СП-4) будут для стреляющего ножа идеальны. Но сам стреляющий нож едва ли найдёт достойное применение где-то, кроме разведчиков и спец.отрядов.
      philosopher
  3. Blue Fox Вчера, 15:52
    Один из моих коллег таскал такой НРС, "махнулись" на легко списываемую у нас, но дефицитную в том ведомстве гарнитуру к радиостанции. :)
    Была горсть патронов, попрактиковались.Лично моё мнение, не нож и не пистолет. Тяжёл и непрактичен. Сложилось впечатление, что основная его задача всё же застрелиться, в крайнем случае.Использовался в моё пребывание в СКВО как интересный подарок, но не более. Коллега в дальнейшем подарил его очень уважаемому командиру звена Ми-8 из Армавира. Давно было , не помню уже фамилии обоих :))
    А вот нож из статьи... С таким калибром и правда, нужно несколько патронов, чтобы застрелиться, не дай Бог. :(
    Блажь.
    Blue Fox
  4. Curious Вчера, 15:53
    Честно говоря, не понял, в чем новизна "новинки".

    Это наш "новый" нож.
    Curious
    1. Curious Вчера, 15:57

      А это нож, разработанный в конце 1990-х компанией GRAD. Компания GRAD производила 4 типа ножей, три из которых были оснащены револьверами двойного действия под патрон .22LR. Ножи изготавливались из высокоуглеродистой нержавеющей стали и имели одно фиксированное лезвие. В рукоятке ножа располагался револьвер с нарезным стволом длинной 44,5 мм. В нижней половине рукоятки находился пружинный спусковой рычаг, а в верхней половине ствол револьвера, который стрелял через рукоятку поверх лезвия ножа. Чтобы перезарядить револьвер, необходимо просто разделить рукоятки, в результате открывался доступ ко всем узлам и механизмам револьвера.
      Нож в исполнении Standard Edition имел черные алюминиевые панели рукояток и оснащался револьвером на пять патронов. В исполнении Millennium нож был инкрустирован 22-х каратным золотом с полированными вручную рукоятками и лезвием. В исполнении Bayonet нож оснащался уже 6-и зарядным револьвером и имел стандартное крепление для установки на винтовки семейства М16/AR-15/. В этом исполнение можно было стрелять как в примкнутом к оружию состоянии, так и в отомкнутом. Последний вариант ножа, изготавливаемый компанией GRAD, был обычным классическим ножом без встроенного огнестрельного оружия.
      Кто нибудь видит разницу? Кстати - патрон .22LR, а не вошебойка Shot.
      Curious
    2. AlexMark Вчера, 16:01
      Нет нет, это изделие от компании Arsenal, сделали его давно, но на Shot SHOW в этом году показали, видимо будет масштабное серийное производство. Новизна, нож-револьвер с полноценным стволом и клинком, хотя патрон... специфический, скажем так smile
      AlexMark
      1. Curious Вчера, 16:15
        А Вы различия между ножами видите, кроме патронов?
        Curious
        1. AlexMark Вчера, 16:26
          Вижу полную копию yes Разве что иголки над стволом разной длины. Получается что нож совсем старенький, под именем RS-1 в 2015 изготовлен, а от компании GRAD вообще в 90-х. Я вчера еще долго думал, что за "GRAD" на ценнике на фото последнем в статье, поверхностное гугление плодов не принесло, потому опустил вопрос. Вы вот сейчас разъяснили. hi
          Кстати, надписи на рукояти ножа о GRAD молчат:
          AlexMark
  5. КВУ-НСвД Вчера, 16:40
    Игрушка для повёрнутых на милитари , На практике не вижу за что платить 2000 баксов , на гражданке бесполезная игрушка , на войне лишний груз с таким калибром...
    КВУ-НСвД
  6. Kir Вчера, 17:13
    Что-то сдаётся, что сталь клинка будет из 154cm, касательно остального то в чём новость то - ствол над клинком, кстати может кто припомнит насколько "хорошо" подобные гибриды себя показали.
    Kir
  7. Квадратный Вчера, 17:41
    Как у Джеймса Бонда
    Еще лучше
    Квадратный
  8. Михаил_Зверев Вчера, 18:24
    О подобных конструкциях комбинированного оружия давно сложилось вполне определённое мнение:
    Михаил_Зверев
  9. Подкидыш Вчера, 22:45
    Простым смертным это недоступно! Лучше бы рассказали о появившемся в свободной продаже у нас в стране Карабина на базе пулемета КОРД: карабин 6В7-КОС кал 12.7х108 (в народе Корд) у которого в процессе огражданивания только автоогонь убрали.
    Подкидыш
    1. Товарищ Ким Вчера, 23:12
      Вот ещё интересный гладкоствол с ланкастером:
      http://molotarms.com/index.php?route=extension/ex
      tension/blog/article&article_id=4
      Товарищ Ким
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