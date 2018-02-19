Новинки оружия 2018: Стреляющий нож-револьвер Arsenal RS-1

Попытки совместить огнестрельное оружие с холодным начались еще, наверное, тогда, когда только появился первый примитивный пистолет. Были ли данные попытки успешными, сказать трудно, так как в результате такого симбиоза очень редко получалось сделать огнестрельную часть полноценной и хорошо еще, если не страдал сам нож, оставаясь удобным и функциональным.В этом году на выставке Shot SHOW был продемонстрирован очередной подобный нож, но этот нож имеет шестизарядную огнестрельную часть своей конструкции и полноценный ствол, не мешающий при этом пользоваться всей длиной клинка. Попробуем разобраться, что это за новый «зверь» и насколько удачно конструкторам удалось совместить то, что ранее было совместимо весьма условно.Сразу нужно отметить, что данный нож не является новым продуктом, он появился еще в 2015 году, однако на выставке его показали только сейчас, так что широкую известность он получил только в этом году.Что из себя представляет данный нож-револьвер внешне. Внешне это вполне обычный с виду нож, коих можно найти тысячами в специализированных, и не очень, магазинах. Единственное, что может вызвать вопросы это сдвинутое вниз по отношению рукояти лезвие, отверстие над ним и чрезмерно толстая рукоять для такого клинка, что, впрочем, не делает нож непропорциональным. Что еще может насторожить в данном оружии, так это его цена более 2000 долларов, что как бы намекает на то, что ножик явно не для чистки картофеля и нарезки колбасы. Длина клинка ножа 165,1 миллиметра. К сожалению, по марке стали, из которой сделан клинок, ничего вразумительного сказать нельзя – информация отличается в разных источниках. Возможно, производитель менял марки стали от выпуска к выпуску данного оружия.Но нас интересует не сам нож, а его рукоять, в которой размещен самый настоящий револьвер. Так нажав на кнопку, которая выступает своего рода навершием, рукоять можно разделить на две части. Внутри этих половин рукояти можно увидеть барабан и ствол, а так же ударно-спусковой механизм. На практике работает это все следующим образом. В рукояти, в выемке под пальцы, имеется выступающая металлическая пластина, при ее повороте на 180 градусов высвобождается рычаг, который и приводит механизм револьвера в действие. Так при нажатии на этот рычаг, происходит поворот барабана и взвод, а в последующем и срыв ударника, что приводит к выстрелу. От барабана до гарды размещен ствол оружия, дульный срез которого представляет собой отверстие в гарде над клинком.Из интересных особенностей данной конструкции можно отметить, что храповое колесо размещено впереди барабана, а не с его тыльной части. Сам барабан имеет 6 камор для патронов. Конструкция не имеет курка, ударник сделан единой деталью с осью барабана, сама ось подвижная и на переднем ее конце установлена витая боевая пружина. Собственно конструкция проста до невозможности.Ударно-спусковой механизм двойного действия достаточно тугой, чтобы исключить случайный выстрел. Однако это сказывается и на точности стрельбы из данного необычного оружия. По большому счету уверенно попадать по цели можно только на тех расстояниях на которых до цели можно дотянуться и ножом.Странно, что производитель не озаботился установкой хотя бы самого простого и дешевого лазерного целеуказателя, что существенно увеличило бы дальность применения оружия. Тем более для этого еще остается место внутри рукояти ножа. Для того чтобы стрелок не засунул палец перед стволом, на гарде установлен острый шип, который сразу напомнит, где у оружия расположен ствол.Для чистки, а так же перезарядки огнестрельной части ножа придется раскрывать рукоять. Извлечение стреляных гильз происходит по одной, равно как и снаряжение оружия новыми патронами. При открытой рукояти, барабан свободно вращается на своей оси.Вполне закономерным будет вопрос, каким образом конструкторам удалось разместить шестизарядный револьвер в рукояти ножа, которая хоть и выглядит утолщенной, но явно не настолько толстой, чтобы туда влез и барабан, и ствол и ударно-спусковой механизм. Ответ кроется в используемом боеприпасе, а именно патроне .22 Short. Этот старый, но все еще популярный патрон, в силу своих компактных размеров и скромных характеристик позволяет создавать на его базе действительно очень маленькие образцы оружия. За компактность приходиться платить боевыми характеристиками, что и является главным минусом стреляющего ножа Arsenal RS-1. Интересно то, что производитель сделал короткий барабан, чтобы исключить применение патронов .22LR, по всей видимости, конструкция недостаточно прочна для отдельных вариантов этих боеприпасов.Эту часть статьи могут смело пропускать те, кто имеет представление о данном боеприпасе и его возможностях, для остальных же попытаюсь в общих чертах обрисовать насколько данный патрон эффективен и что ожидать от оружия, которое его использует, в том числе и от стреляющего ножа Arsenal RS-1.Патрон .22 Short появился в 1857 году, это был один из первых патронов с металлической гильзой производимый в США. На момент своего появления, этот боеприпас использовался только в револьвере Smith&Wesson Model 1. Интересным фактом о данном оружии является то, что именно из револьвера данной модели был застрелен Дикий Билл Хикок, на момент выстрела у которого было комбинация карт, в последующем получившая название в покере Dead man’s hand. Из этого можно сделать вывод, что из оружия под патрон .22 Short можно убить и пренебрежительно к этому боеприпасу относиться не стоит. Впрочем, все познается в сравнении и если говорить о том, нужна ли удача для успешного применения .22 Short, то скажем так, удача – сопутствующий элемент для каждого выстрела. Были случаи, когда пуля данного патрона не пробивала лоб нападающего, хотя, конечно, после такого попадания, хоть и не смертельного, наврядли у нападающего было желание совершать какие-либо активные действия. Неоднократно были случаи, когда нападающий будучи в алкогольном или наркотическом опьянении просто не замечал попадания пули данного патрона. Так что назвать данный патрон хорошим для самообороны, к сожалению, нельзя.Габариты данного малыша следующие. Общая длина патрона всего 17,4 миллиметра, длина гильзы 10,7 миллиметров. Реальный диаметр пули 5,66 миллиметров. В зависимости от пули и пороховой навески кинетическая энергия может колебаться от 55 до 100 Джоулей, что сопоставимо с кинетической энергией пуль отечественных травматических поделий, только в данном случае пуля не из резины, а свинца.Какой итог можно подвести по стреляющему ножу Arsenal RS-1? Безусловно, сама идея и реализация конструкции достойны только уважения. По крайней мере, оружие получилось оригинальным. Тем не менее, практической ценности добавления к ножу огнестрельной составляющей нет. Невозможность нормально прицелиться даже на дистанции в 5 метров делают стрельбу из данного изделия весьма малоэффективной. Не добавляет эффективности и боеприпас, применяемый в данном оружии. Наиболее логичным применением такого оружия стала бы стрельба в воздух в качестве предупреждения, впрочем, даже в этом плане патрон .22 Short не самый подходящий боеприпас. Если же произвести выстрел по нападающему в целях самообороны, то велика вероятность, что даже после нескольких попаданий, придется воспользоваться стреляющим ножом именно как ножом. Помимо того, что револьвер в такой необычной обвертке может быть рукоятью ножа, его можно разместить фактически в рукояти любого предмета, например в ручке кейса.Стоит заметить, что в большинстве стран, где разрешено ношение короткоствольного оружия гражданами и его применение для той же самообороны, намного больше вопросов и внимания со стороны правоохранительных органов вызовет человек с ножом, а не с пистолетом или револьвером.