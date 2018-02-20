Новинки оружия 2018: Малогабаритный пистолет Sig Sauer P365

Просматривая фото и видео отчеты с выставки SHOT Show 2018 нельзя не заметить, что в 90% случаев новый компактный пистолет от компании Sig Sauer считают «гвоздем программы». Новое оружие позиционируется как идеальный пистолет для повседневного ношения и самообороны. Многие даже делают упор на обозначение «365» в названии оружия, как о намеке на то, что пистолет готов к применению 365 дней в году. Попробуем познакомиться с этим новым оружием, а также пробежимся по тем компактным моделям компании, которые сейчас доступны на рынке.Сразу стоит сделать краткое отступление по поводу компактности тех или иных моделей оружия. Как известно, классификация даже отдельных категорий оружия может быть различна, чего уж говорить о вопросах классификации по габаритам. На самом деле не стоит удивляться тому, что полноразмерные модели пистолетов, с нашей точки зрения, могут содержать в своем названии слово «Compact», ведь даже измерение калибра оружия делается по-разному. В данном материале будут представлены модели пистолетов компании Sig Sauer, которые производитель отнес к категории «Micro-Compact», к которой и отнесен пистолет Sig-Sauer P365.Раз пистолет позиционируется как оружие для самообороны, значит к нему нужно предъявлять особенные требования, отличные от требований к боевым пистолетам или спортивному оружию. В первую очередь оружие, конечно же, должно быть надежным и готовым к применению в любых неблагоприятных условиях. Говорить о надежности до того как пистолеты именно этой модели не нашли своих владельцев и не подверглись испытаниям со стороны потребителя, а не работников завода, на котором были сделаны, бессмысленно. Даже крупные оружейные компании иногда допускают ошибки, потому вопрос надежности пока опустим. Несмотря на это можно познакомиться поближе с конструкцией самого оружия, что даст общее представление о том, чего от пистолета можно ожидать.Каких-то революционных решений в конструкции пистолета нет, можно даже сказать, что это очередной из многих однотипных пистолетов. Система автоматики построена вокруг использования энергии отдачи при коротком ходе ствола. Запирание канала ствола происходит за счет сцепления выступа над казенной частью ствола и окна для выброса стреляных гильз. Ударно-спусковой механизм пистолета ударниковый с довзводом при нажатии на спусковой крючок. Никаких внешних признаков наличия хоть каких-то элементов защищающих от случайного выстрела нет, что недалеко от истины. Все что защищает от случайного выстрела это блокировка ударника при ходе вперед, в случае если спусковой крючок не нажат и усилии нажатия на сам спусковой крючок. Что подводит к вопросу о безопасности оружия.Несмотря на то, что пистолет создаваемый для самообороны должен быть готов к применению сразу после того как извлечен, он должен быть полностью безопасным. Несмотря на то, что вроде бы эти требования к оружию взаимоисключающие, многие производители находят решение в виде применения так называемых автоматических предохранителей в виде клавиш, без нажатия которых выстрел невозможен. Реализация такого решения может быть самой разнообразной: от браунинговских клавиш на рукояти, до клавиш на спусковом крючке, в данном случае нет ничего подобного. Если сравнивать в этом плане с аналогичными по конструкции и характеристикам пистолетами, то это явно не плюс пистолета Sig Sauer Р365. С другой же стороны, безопасным можно назвать только тот пистолет, у которого отсутствует патрон в патроннике, при таком условии все равны вне зависимости от конструкции и реализации предохранительных устройств.Немаловажным параметром для пистолета, который позиционируется как средство самообороны, является и эргономика. Мало того что оружие должно быть удобно при стрельбе, оно должно быть удобным и во время ношения, и хотя удобство ношения во многом зависит от кобуры, пистолет не должен иметь никаких острых или выпирающих деталей. Вообще понятие эргономика и малогабаритное оружие мало совместимы, тем не менее, даже визуально можно заметить, что пистолет достаточно удобен. Отдельно стоит отметить, что для пистолета имеется магазин расширенной вместимости, который удлиняет рукоять, делая ее более удобной для людей с большим размером ладони. Но магазин этот придется покупать отдельно, в комплекте с оружием его нет.Если говорить об элементах управления, то они скудны донельзя. В частности они представлены только рычагом затворной задержки, продублированной с обеих сторон кнопкой извлечения магазина и спусковым крючком, рычаг для разборки оружия в счет не берем. Прицельные приспособления простейшие в виде целика и мушки, на них нанесены точки накапливающей свет краской, что должно облегчить прицеливание в условиях слабой освещенности. Дополнительные приспособления в виде лазерного целеуказателя или малогабаритного фонарика могут быть установлены под стволом оружия, правда их выбор видимо придется ограничить только теми, которые производит Sig Sauer, в виду габаритов и посадочного места.Цифры, характеризующие это оружие следующие. Масса пистолета Sig Sauer P365 без патронов равна 500 грамма. Питается оружие из магазинов вместимостью 10 патронов 9х19, в том числе и +Р. Для оружия также существует магазин с вместимостью 12 патронов. Общая длина пистолета равна 147 миллиметров при длине ствола 78 миллиметров. Высота со стандартным магазином равна 108 миллиметров, толщина оружия 26 миллиметров.Если рассматривать пистолет Sig Sauer объективно, то это оружие действительно компактное, легкое, что самое главное, тонкое. Вместимости стандартного магазина в 10 патронов с лихвой хватит для самообороны, при этом боеприпас распространенный имеет самые различные варианты, в том числе и с экспансивной пулей для гражданского рынка. Минусом данного оружия можно назвать его безопасность. Конечно, это утверждение субъективно и у человека дисциплинированного и с уважением относящегося к оружию данный пистолет будет полностью безопасным. Однако за последние несколько лет можно наблюдать тенденцию отказа от переключателей предохранителя оружия в пользу автоматических предохранителей на спусковом крючке, Sig Sauer пошли еще дальше, отказавшись и от этого. Если же давать общую оценку, то в пистолете Sig Sauer P365 нет абсолютно ничего, что могло бы сделать его уникальным. Но это не значит, что он плох. Просто на рынке есть масса оружия с аналогичными характеристиками и даже устройством. Весь же ажиотаж можно объяснить принятием на вооружение армией США старшего «собрата» данного пистолета, с коим он похож даже внешне.Не лишним будет кратко познакомиться и с другими пистолетами данного класса, которые производит Sig Sauer.Стоит еще раз указать, что в данном материале мы рассматриваем пистолеты, которые производитель отнес к категории Micro-Compact, но при этом нельзя не «зацепить» компактный вариант Colt 1911 производимый Sig Sauer, чуть ниже станет понятно почему.Рассматривая малогабаритные пистолеты компании Sig Sauer нельзя не удивиться, в каталогах отсутствует современное в нынешнем понимании оружие. Несмотря на то, что только ленивый еще не пытался сделать свой собственный Glock 26 или что-то подобное, Sig Sauer занимали свое место в данной нише с пистолетами, можно сказать, классической конструкции.Компания наладила выпуск самых различных вариантов и исполнений своей копии всем известного Colt 1911 среди которых есть и компактный вариант, под именем 1911 Ultra-Compact. Данный пистолет представляет собой сильно укороченный вариант все того же Colt 1911 и полностью повторяет его конструкцию, даже рычаг автоматического предохранителя на тыльной стороне рукояти присутствует. Пистолет выполнен в двух вариантах под патроны 9х19 и свои «родные» .45АСР. Но в рамках данной статьи данное оружие нам не интересно, а интересно то, что до появления Р365 более компактные модели пистолетов Sig Sauer базировались именно на этом оружии, конструкции которого уже больше сотни лет и которая (со всем уважением к Colt 1911), по современным меркам, слабо подходит для компактных пистолетов.Итак, что из себя представляет малогабаритный пистолет Sig Sauer P238? А представляет он из себя целых 15 вариантов оружия всех цветов и исполнений, причем у каждого варианта есть свое собственное имя, а не просто номер за обозначением модели оружия. Есть среди этого всего многообразия и пистолеты, которые трудно не воспринимать всерьез, несмотря на скромные габариты, а есть и те, которые быстрее примут за игрушку, нежели за оружие. Тем не менее, несмотря на кажущееся разнообразие все 15 вариантов пистолетов Р238 имеют идентичную конструкцию, и все они используют патрон .380АСР.Как уже говорилось выше, пистолеты Р238 базируются на конструкции Colt 1911. Это значит что мы имеем малогабаритный пистолет с автоматикой построенной на использовании энергии отдачи при коротком ходе ствола. Ударно-спусковой механизм курковый одинарного действия. В общем, конструкция полностью идентична Colt 1911, разве что на тыльной стороне рукояти не хватает клавиши автоматического предохранителя.Несмотря на то, что пистолеты имеют различные имена, у всех 15 вариантов оружия есть идентичные характеристики. Так, длина ствола пистолетов равна 69 миллиметрам, а общая длина 140 миллиметрам. Масса колеблется в районе 440 грамм. Питаются пистолеты Р238 из магазинов вместимостью 6 патронов, но есть и магазины с расширенной вместимостью в 7 патронов. Толщина пистолетов равна 28 миллиметрам.Пистолеты Р938 также как и Р238 по своей конструкции схожи с Colt и, как и Р238, эти пистолеты представлены огромным количеством вариантов. Отличаются пистолеты Sig Sauer Р938 от Р238 чуть большими габаритами и боеприпасом. Так пистолеты Р938 питаются патронами 9х19. Есть среди этих пистолетов и исключения, так пистолет Sig Sauer P938-22 Target Micro-Compact питается патронами .22 LR, но может быть адаптирован и для патронов 9х19. В первом случае система автоматики оружия будет со свободным затвором, во втором система автоматики уже аналогична браунинговскому Colt M1911. В первом варианте пистолет питается из магазина вместимостью 10 патронов, во втором из магазина вместимостью 6 патронов или же магазина увеличенной вместимости на 7 патронов.Еще один пистолет, который выделяется на общем фоне Р938, это Sig Sauer H938 Emperor Scorpion TB. Данный малогабаритный пистолет уникален тем, что имеет удлиненный ствол, выступающий за рамку оружия, на дульном срезе которого расположена резьба для установки прибора бесшумной стрельбы. В остальном данный пистолет идентичен всем остальным Р938.Оставшиеся 12 вариантов пистолетов Sig Sauer P938 различаются только внешним видом и полностью идентичны друг другу. Так для всех них верны следующие характеристики. Общая длина – 150 миллиметров при длине ствола 76 миллиметров. Толщина 28 миллиметров. Масса в районе 460 грамм. Питается оружие из магазинов вместимостью 6 патронов или удлиненных магазинов с вместимостью 7 патронов.Исходя из всего этого, можно с уверенностью говорить, что пистолет Sig Sauer P365 это уверенный шаг вперед для компании, которая до этого не могла похвастаться наличием современного малогабаритного пистолета среди своей продукции. Даже несмотря на то, что в каталогах компании фигурирует 29 вариантов малогабаритных пистолетов, по сути это только две модели оружия в различном исполнении, причем даже эти две модели фактически идентичны по своей конструкции. Конкурировать с другими производителями оружия, имея в своем модельном ряду сильно укороченный Colt М1911, достаточно сложно, Р365 должен исправить эту ситуацию, хотя этот пистолет можно назвать вполне заурядным по современным меркам. Несмотря на всю заурядность пистолета Sig Sauer P365, если судить по тому, как новое оружие встретили, то на волне этого непонятного восторга, пистолет может рассчитывать не на одну тысячу покупателей.