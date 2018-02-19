00:52 20 февраля

Американская «Армата»: приказано построить на 15 лет раньше



Американцы, а вслед за ними европейцы признали верность российской концепции развития бронетехники. Россия в танкостроении, несмотря на распад СССР и десятилетие разрухи, оказалась впереди своих главных оппонентов. Более того, она вырвалась намного вперед. Российская «Армата» уже пошла в серию, в то время как американцы планируют получить в строю свой аналог российской боевой платформы не ранее, чем через 10 лет, а европейцы рассчитывают получить подобную машину и того позже. Но это пока лишь только планы…

От «Объекта 477» к «Армате»


Уже к середине 1980-х годов стало понятно, что удачная концепция основного боевого танка, первым образцом которого в СССР стала харьковская «шестьдесятчетверка», уже устаревает. Прорывы в области робототехники и приборостроении позволяли перейти к созданию танка с необитаемой башней небольшого размера, что позволяло не только резко снизить поражаемую площадь новой боевой машины в разных проекциях, но и резко усилить ее огневую мощь и защиту без значительного увеличения ее массы.

Именно эта идея была заложена в новой перспективно разработке харьковских танкостроителей «Объект 477» (хотя теоретические проработки его начались еще ранее, в 1970-х). Распад СССР и недостаточная проработка некоторых технических решений поставили крест на этой машине, но наработки по ней не пропали зря. В 1990-х Ленинградское танковое КБ при кировском заводе пошло еще дальше. Российские инженеры предложили не просто разработать новый тип танка четвертого поколения, а создать универсальную боевую платформу, на базе которой далее выпускались бы боевые машины разного назначения (тяжелые БМП, танки и т.д.). Все эти идеи в будущем были реализованы в проекте «Армата», две основные боевые «комплектации» которой, Т-14 (танк) и Т-15 (тяжелая БМП), уже поступают на вооружение российской армии.



По сути, это боевые машины нового поколения, в которых соединены способность вести сетецентрические боевые действия (каждая машина — это отдельный кластер целого подразделения, которая в режиме реального масштаба времени обменивается с остальными полученной информации о ситуации на поле боя), новые активные и пассивные средства дистанционной обороны, усиленное бронирование, новое вооружение, а главное, все это было вмещено в вес 50 тонн. То есть машина получилась компактной и транспортабельной для современных средств доставки (ЖД платформы, транспортная авиация).

А что там у «вероятных» противников?

Надо признать, что у США благодаря распаду СССР была фора, которой они пытались воспользоваться, но не сумели. Ну не «шмогли» американские конструкторы вместить все идеи советского танкостроения в заветные 60 тонн технического задания.

Проект NGCV, проработку которого американцы начали в 2011 году, был свернут в 2015-ом. Главной причиной стала, как я уже сказал выше, невозможность вместить нужные технические характеристики машины в весовые ограничения (60 тонн).

Почему он так критичен для американцев? Дело в том, что новая техника должна иметь возможность перебрасываться по воздуху. И исходя из характеристик военно-транспортной авиации (соотношение перебрасываемого груза и дальности), новая боевая техника не могла весить больше. Иначе это заставило бы американцев разрабатывать новые типы военно-транспортных самолетов или полностью менять концепцию применения своих вооруженных сил.

Между тем американские инженеры не обещали уменьшить массу новой машины ниже 80 тонн, что, собственно, и поставило крест на программе к концу 2015 года. Уже на следующий бюджетный год финансирование программы было свернуто. Но ненадолго.

Парад в Москве весной 2017 года, на котором строем прошли новые «Арматы» и тяжелые БМП Т-15, заставил американцев вернуться к данному проекту. Более того, американские военные сегодня не просто хотят новую машин, они ее хотят завтра, иначе уже очень скоро российские танки, по их мнению, не оставят своим американским собратьям ни одного шанса выжить на реальном поле боя.

«Первоначально предполагалось, что новая техника, которая могла бы заменить как БМП Bradley, так и танк Abrams, будет готова к 2035 году. Однако в настоящее время принято решение ускорить темп работ. Ожидалось, что первые два прототипа будут созданы к 30 сентября 2022 года. На эти цели планируется направить 700 млн. долл. Теперь предполагается уменьшить данный срок по крайней мере на один год. Мы хотим сделать рывок намного вперед, перейдя к боевому средству следующего поколения. Мы не можем ждать 15 лет. Мы должны быстрее двигаться вперед, потому что я смотрю на эти страны (Россия и КНР. — Прим. авт.), и я знаю, что нам нужно добраться туда раньше них».

Министр сухопутных сил Марк Эспер.

Как мы уже понимаем, раньше «них» у Вашингтона уже не получится, но гонка за лидером уже началась, причем на нее никто по привычке 30-летней давности не будут жалеть ни сил, ни средств. Что по итогу выйдет, поглядим, а между тем проектированием новой боевой платформы на замену «Леклеркам» и «Леопардам-2» озаботились и европейские «союзники» Вашингтона.

Правда, у них планы гораздо скромнее. Европейцы — реалисты, и они понимают, что ранее 2030 года получить новый танк они не в состоянии, а потому сегодня прорабатывается концепция новой боевой машины по программе Main Ground Combat System 2030+ (MGCS 2030+) или, в переводе на русский, «Основная наземная боевая система будущего после 2030 года». По сути, это повторение концепции «Арматы», правда, европейские «партнеры» планируют превзойти российский танк по всем параметрам. Но, как мы видим по цифрам, добиться этого они хотят не ранее, чем через 15 лет, а за это время еще очень много чего может измениться. Вообще, не в привычках российских конструкторов стоять на месте, особенно если у руководства страны есть для этого и деньги и желание.

Итак, подводим итоги. Новая танковая гонка вооружений в мире уже началась. Россия пока в лидерах, но за ней с места в карьер бросились в погоню американцы и не спеша идут проторенной дорожкой европейцы. Уже скоро мы сможем оценить первые результаты. Думаю, они будут интересными…
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 29

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  1. НЕКСУС Вчера, 15:03
    Более того, американские военные сегодня не просто хотят новую машин, они ее хотят завтра, иначе уже очень скоро российские танки, по их мнению, не оставят своим американским собратьям ни одного шанса выжить на реальном поле боя.

    Не получится у матрассов создать новую бронеплатформу в ближайшие лет 15. Танкостроение в США в упадке,достаточно вспомнить завод в Детройте. Я вообще сомневаюсь,что у них получится что-то путное создать даже за 15 лет. Не удивлюсь,если размещение такого заказа,матрассы передадут в руки немецких танкостроителей,а возможно в кооперации с израильтянами.
    НЕКСУС
    1. Лексус Вчера, 15:16
      Действительно, единственный державшийся до последнего танковый завод, принадлежащий фирме Cadillac Gage, закрыт, компетенция утрачена. Остаётся только перетянуть специалистов из других стран, со своим оборудованием. winked
      Лексус
      1. Bongo Вчера, 15:35
        Цитата: Лексус
        Действительно, единственный державшийся до последнего танковый завод, принадлежащий фирме Cadillac Gage, закрыт, компетенция утрачена.


        Ну не совсем. На спутниковом снимке площадка готовой продукции и подъездные жд пути на заводе в городе Лима, шт. Огайо. Конечно, здесь в основном ведут модернизацию уже построенных "Абрамсов", но говорить, что в США нет промышленности и специалистов способных строить танки - было бы слишком оптимистично.
        Bongo
        1. Вас Влад Вчера, 16:46
          Цитата: Bongo
          Ну не совсем. На спутниковом снимке площадка готовой продукции и подъездные жд пути на заводе в городе Лима, шт. Огайо.

          Посмотрите там в низу 2013 год.
          Цитата: Bongo
          но говорить, что в США нет промышленности и специалистов способных строить танки - было бы слишком оптимистично.

          Согласен hi
          Вас Влад
          1. Bongo Вчера, 16:59
            Цитата: Вас Влад
            Посмотрите там в низу 2013 год.

            С чего Вы решили, что я не знаю какой там год? Просто этот снимок наиболее качественный из имеющихся в моей коллекции, или Вы думаете, что завод простаивает? no

            Снимок 2016 года

            Сейчас там в основном дорабатывают и восстанавливают машины предназначенные на экспорт. Так или иначе, но бронетанковая промышленность в США не умерла.
            Bongo
            1. Вас Влад Вчера, 17:01
              Цитата: Bongo
              С чего Вы решили, что я не знаю какой там год?

              Я не чего не решал, просто в глаза бросилось hiСпасибо за снимок 2016 года, он по мне лучше выглядит feel
              Вас Влад
              1. Bongo Вчера, 17:04
                Цитата: Вас Влад
                Я не чего не решал, просто в глаза бросилось

                Проехали...наверное соберусь и сделаю статью по американской оборонной промышленности. hi
                Цитата: Вас Влад
                Спасибо за снимок 2016 года, он по мне лучше выглядит feel

                На снимках 2016 года, танков на территории завода намного меньше. В основном корпуса и снятые башни, также машины на жд платформах.
                Bongo
                1. Вас Влад Вчера, 17:06
                  Цитата: Bongo
                  Проехали...наверное соберусь и сделаю статью по американской оборонной промышленности.

                  За ранее спасибо вам yes
                  Вас Влад
                2. Вас Влад Вчера, 17:09
                  Цитата: Bongo
                  статью по американской оборонной промышленности.

                  А всё таки приятно что США закупают для абрамсов пушки у немцев! feel
                  Вас Влад
                  1. Bongo Вчера, 17:36
                    Цитата: Вас Влад
                    А всё таки приятно что США закупают для абрамсов пушки у немцев!

                    Кооперация в рамках НАТО. Могли бы и сами делать, но так дешевле. Они по этому поводу не комплексуют, закупают, что им выгодней. Так до недавнего времени приобретали российские двигатели РД-180.
                    Bongo
                    1. Вас Влад Вчера, 17:47
                      Цитата: Bongo
                      Могли бы и сами делать, но так дешевле.

                      В таких важных областях экономия?А как же свой американский производитель?Я не думаю что это так what скорее всего не смогли достичь тех же ТТХ,впрочем и это может быть не вариант what Неужели немцы пролоббировали what
                      Вас Влад
    2. kamski Вчера, 17:37
      Решает экономика, наука, современное производство, новые материалы... Всего этого в США с избытком и сомневаться что они создадут ни приходится сомневаться
      kamski
      1. Setrac Вчера, 19:45
        Цитата: kamski
        Решает экономика, наука, современное производство, новые материалы... Всего этого в США с избытком и сомневаться что они создадут ни приходится сомневаться

        С изобретательностью у них напряг, пока русские не придумают - американцы не построят.
        Setrac
    3. Вас Влад Вчера, 19:20
      Цитата: НЕКСУС
      Не получится у матрассов создать новую бронеплатформу в ближайшие лет 15. Танкостроение в США в упадке,достаточно вспомнить завод в Детройте. Я вообще сомневаюсь,что у них получится что-то путное создать даже за 15 лет.

      Почивали на лаврах США,не видно у них не каких новых разработок request Они привыкли воевать с более технологически отсталым противником(виновником)Сначала авиацией всю тяжёлую технику раскатают,а потом уже против живой силы на танках!
      Вас Влад
  2. astepanov Вчера, 15:55
    " Российская «Армата» уже пошла в серию" - а разве это так? Правда ли, что начато серийное производство? Есть тут кто-то, знающий наверняка? Подскажите, что там с "Арматой".
    astepanov
    1. Вас Влад Вчера, 16:50
      Цитата: astepanov
      " Российская «Армата» уже пошла в серию

      По моему подписан контракт на поставку в опытную эксплуатацию в войска 100 ед!Серийное производство, то есть большой серии в 2020 году.Ну это логично.
      Вас Влад
      1. astepanov Вчера, 16:54
        Ну, сто единиц - это уже серия. Тем более, с эксплуатацией в войсках.
        astepanov
        1. Вас Влад Вчера, 16:55
          Цитата: astepanov
          Ну, сто единиц - это уже серия. Тем более, с эксплуатацией в войсках.

          Получается так hi
          Министерство обороны России получит до 2020 года более 100 танков Т-14 на платформе «Армата». Об этом в рамках форума «Армия-2017» сообщил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

          По словам Борисова, контракт на поставку 100 единиц танков подписан, они будут поставлены до 2020 года.

          В данный момент проводится опытно-боевая эксплуатация созданных изделий.
          Вас Влад
    2. Проксима Вчера, 18:55
      Цитата: astepanov
      " Российская «Армата» уже пошла в серию" - а разве это так? Правда ли, что начато серийное производство? Есть тут кто-то, знающий наверняка? Подскажите, что там с "Арматой".
      Серийный выпуск - это понятие достаточно условное: Вспомним ЯК-9К (с 45-ти мил-вой пушкой). Он тоже выпускался серийно - аж «целых» 53 штуки belay Сколько выпустят «Армат» в 19-ом или в 20-м году - тайна за семью печатями request Много факторов тут замешано. Единственному фактору, на который не нужно обращать внимание, так это «патриотичные» заявления официальных представителей МО. fellow
      Проксима
      1. cariperpaint Вчера, 20:01
        три батальонных комплекта т 14 и один т 15. по последним данным готовят для опытной эксплуатации
        cariperpaint
  3. Kir Вчера, 16:20
    Что-то сильно смущает, что сша Даже если и уложатся в сроки, то это сделают без кооперации с той-же ФРГ, касательно что их беспокоит, то если отбросить словесную дымзавесу, это Банальная Потеря Рынков сбыта их Сильно беспокоит, а не марширующие машины из России и Срединного по вашингтону.
    Kir
  4. sevtrash Вчера, 16:47
    Чересчур оптимистично. Вроде еще не в серии, скорее еще сыроват. Концепция, конечно, продвинутая, но вряд ли можно считать супероружием, которое все решит на поле боя. Американцы безусловно могут создать танк на уровне мировых стандартов, собственно Абрамс и был таким стандартом. К тому же один в поле не воин. В концепте сетецентрической войны американцы, как я понимаю, лидеры. Не говоря об Апачах, джавелинах.
    sevtrash
    1. Setrac Вчера, 19:47
      Цитата: sevtrash
      собственно Абрамс и был таким стандартом.

      Стандарт - это русские Т-шки, именно их стараются переплюнуть и американцы и европейцы и азиаты.
      Цитата: sevtrash
      Концепция, конечно, продвинутая, но вряд ли можно считать супероружием, которое все решит на поле боя.

      Всё решает количество стволов на километр фронта.
      Setrac
  5. ares1988 Вчера, 17:29
    "Не шмогли" - объяснение, конечно, простое и доступное, но важно ещё понимать и то, что после развала СССР в США многие военные программы были: отменены/ урезаны/ понижены в приоритете, что ясным образом сказалось на их финансировании - а, значит, и на результатах. Опять же, из-за разных концепций ведения БД у нас и у них, различные образцы ВВТ имеют разные же приоритеты в развитии и апгрейде. Поправьте, коль не прав.
    ares1988
  6. фа2998 Вчера, 18:06
    Цитата: astepanov
    Российская «Армата» уже пошла в серию" -

    В статье есть слова, что поначалу хотели сделать МАЛЕНЬКУЮ безлюдную башню, и резко снизить поражаемую площадь .В итоге получили переростка.Боковой и фронтальный профиль, высота значительно превосходит имеющиеся танки.
    И еще.Бронекапсула вещь хорошая.Ну конечно лобовая броня на высоте.А защитит внутренняя перегородка экипаж при взрыве БК? what hi hi
    фа2998
    1. Setrac Вчера, 19:56
      Цитата: фа2998
      хотели сделать МАЛЕНЬКУЮ безлюдную башню, и резко снизить поражаемую площадь .В итоге получили переростка.

      Этот переросток - без экипажный, слабо бронированный, поэтому мало весит, к примеру башня абрамсов последних модификаций ЕМНИП достигает 19-ти тонн
      Setrac
  7. Грац Вчера, 19:30
    ха ха янки вон запили истребители 5 поколения стоимостью в несколько сотен миллионов долларов за шт, думается что то подобное будет и с танками, пусть клепают))
    Грац
  8. leybshtandartss Вчера, 19:47
    да впрочем американцы универсальную платформу по проекту Fature Combat System выкатили на 6 лет раньше.Правда забили на неё.
    leybshtandartss
  9. инженер74 Вчера, 20:00
    Попробую пованговать: у матрасов получится очередной F-35 безумно дорогой и сверхтехнологичный, у европейцев сверхзащищенный "танк охраны завода" массой тонн 120...
    ИМХО
    инженер74
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