Американская «Армата»: приказано построить на 15 лет раньше

«Первоначально предполагалось, что новая техника, которая могла бы заменить как БМП Bradley, так и танк Abrams, будет готова к 2035 году. Однако в настоящее время принято решение ускорить темп работ. Ожидалось, что первые два прототипа будут созданы к 30 сентября 2022 года. На эти цели планируется направить 700 млн. долл. Теперь предполагается уменьшить данный срок по крайней мере на один год. Мы хотим сделать рывок намного вперед, перейдя к боевому средству следующего поколения. Мы не можем ждать 15 лет. Мы должны быстрее двигаться вперед, потому что я смотрю на эти страны (Россия и КНР. — Прим. авт.), и я знаю, что нам нужно добраться туда раньше них».

Американцы, а вслед за ними европейцы признали верность российской концепции развития бронетехники. Россия в танкостроении, несмотря на распад СССР и десятилетие разрухи, оказалась впереди своих главных оппонентов. Более того, она вырвалась намного вперед. Российская «Армата» уже пошла в серию, в то время как американцы планируют получить в строю свой аналог российской боевой платформы не ранее, чем через 10 лет, а европейцы рассчитывают получить подобную машину и того позже. Но это пока лишь только планы…Уже к середине 1980-х годов стало понятно, что удачная концепция основного боевого танка, первым образцом которого в СССР стала харьковская «шестьдесятчетверка», уже устаревает. Прорывы в области робототехники и приборостроении позволяли перейти к созданию танка с необитаемой башней небольшого размера, что позволяло не только резко снизить поражаемую площадь новой боевой машины в разных проекциях, но и резко усилить ее огневую мощь и защиту без значительного увеличения ее массы.Именно эта идея была заложена в новой перспективно разработке харьковских танкостроителей «Объект 477» (хотя теоретические проработки его начались еще ранее, в 1970-х). Распад СССР и недостаточная проработка некоторых технических решений поставили крест на этой машине, но наработки по ней не пропали зря. В 1990-х Ленинградское танковое КБ при кировском заводе пошло еще дальше. Российские инженеры предложили не просто разработать новый тип танка четвертого поколения, а создать универсальную боевую платформу, на базе которой далее выпускались бы боевые машины разного назначения (тяжелые БМП, танки и т.д.). Все эти идеи в будущем были реализованы в проекте «Армата», две основные боевые «комплектации» которой, Т-14 (танк) и Т-15 (тяжелая БМП), уже поступают на вооружение российской армии.По сути, это боевые машины нового поколения, в которых соединены способность вести сетецентрические боевые действия (каждая машина — это отдельный кластер целого подразделения, которая в режиме реального масштаба времени обменивается с остальными полученной информации о ситуации на поле боя), новые активные и пассивные средства дистанционной обороны, усиленное бронирование, новое вооружение, а главное, все это было вмещено в вес 50 тонн. То есть машина получилась компактной и транспортабельной для современных средств доставки (ЖД платформы, транспортная авиация).Надо признать, что у США благодаря распаду СССР была фора, которой они пытались воспользоваться, но не сумели. Ну не «шмогли» американские конструкторы вместить все идеи советского танкостроения в заветные 60 тонн технического задания.Проект NGCV, проработку которого американцы начали в 2011 году, был свернут в 2015-ом. Главной причиной стала, как я уже сказал выше, невозможность вместить нужные технические характеристики машины в весовые ограничения (60 тонн).Почему он так критичен для американцев? Дело в том, что новая техника должна иметь возможность перебрасываться по воздуху. И исходя из характеристик военно-транспортной авиации (соотношение перебрасываемого груза и дальности), новая боевая техника не могла весить больше. Иначе это заставило бы американцев разрабатывать новые типы военно-транспортных самолетов или полностью менять концепцию применения своих вооруженных сил.Между тем американские инженеры не обещали уменьшить массу новой машины ниже 80 тонн, что, собственно, и поставило крест на программе к концу 2015 года. Уже на следующий бюджетный год финансирование программы было свернуто. Но ненадолго.Парад в Москве весной 2017 года, на котором строем прошли новые «Арматы» и тяжелые БМП Т-15, заставил американцев вернуться к данному проекту. Более того, американские военные сегодня не просто хотят новую машин, они ее хотят завтра, иначе уже очень скоро российские танки, по их мнению, не оставят своим американским собратьям ни одного шанса выжить на реальном поле боя.Как мы уже понимаем, раньше «них» у Вашингтона уже не получится, но гонка за лидером уже началась, причем на нее никто по привычке 30-летней давности не будут жалеть ни сил, ни средств. Что по итогу выйдет, поглядим, а между тем проектированием новой боевой платформы на замену «Леклеркам» и «Леопардам-2» озаботились и европейские «союзники» Вашингтона.Правда, у них планы гораздо скромнее. Европейцы — реалисты, и они понимают, что ранее 2030 года получить новый танк они не в состоянии, а потому сегодня прорабатывается концепция новой боевой машины по программе Main Ground Combat System 2030+ (MGCS 2030+) или, в переводе на русский, «Основная наземная боевая система будущего после 2030 года». По сути, это повторение концепции «Арматы», правда, европейские «партнеры» планируют превзойти российский танк по всем параметрам. Но, как мы видим по цифрам, добиться этого они хотят не ранее, чем через 15 лет, а за это время еще очень много чего может измениться. Вообще, не в привычках российских конструкторов стоять на месте, особенно если у руководства страны есть для этого и деньги и желание.Итак, подводим итоги. Новая танковая гонка вооружений в мире уже началась. Россия пока в лидерах, но за ней с места в карьер бросились в погоню американцы и не спеша идут проторенной дорожкой европейцы. Уже скоро мы сможем оценить первые результаты. Думаю, они будут интересными…