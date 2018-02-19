Установлена личность террориста, напавшего на прихожан православного храма в Кизляре

Террористическая группировка «Исламское государство» (*запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу по людям в дагестанском Кизляре. Речь идёт о применении оружия (охотничьего ружья) в отношении прихожан церкви в этом городе Республики Дагестан. В результате атаки погибли пять человек (все – женщины), ещё четыре человека получили ранения различной степени тяжести.Все жертвы атаки являлись прихожанами православного храма Георгия Победоносца.Игиловцы сообщили о своей причастности к происшествию в Кизляре через подконтрольный интернет-портал, на который ссылается сайт SITE Intelligence Group.Сообщается, что преступник был ликвидирован сотрудниками органов внутренних дел (полиции и Росгвардии), дежурившими во время праздника у храма. Им (преступником) оказался 22-летний местный житель, при последующем обыске в доме которого было обнаружено его видеообращение на фоне флага упомянутой террористической организации. С балаклавой на лице террорист призывает к "джихаду", при этом у стены стоит ружьё, а в руках он держит тесак.На данный момент стало известно имя террориста. Это Халил Халилов, проживавший в Кизляре.