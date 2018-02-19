12:49 19 февраля

Установлена личность террориста, напавшего на прихожан православного храма в Кизляре

Террористическая группировка «Исламское государство» (*запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за стрельбу по людям в дагестанском Кизляре. Речь идёт о применении оружия (охотничьего ружья) в отношении прихожан церкви в этом городе Республики Дагестан. В результате атаки погибли пять человек (все – женщины), ещё четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Установлена личность террориста, напавшего на прихожан православного храма в Кизляре


Все жертвы атаки являлись прихожанами православного храма Георгия Победоносца.


Игиловцы сообщили о своей причастности к происшествию в Кизляре через подконтрольный интернет-портал, на который ссылается сайт SITE Intelligence Group.

Сообщается, что преступник был ликвидирован сотрудниками органов внутренних дел (полиции и Росгвардии), дежурившими во время праздника у храма. Им (преступником) оказался 22-летний местный житель, при последующем обыске в доме которого было обнаружено его видеообращение на фоне флага упомянутой террористической организации. С балаклавой на лице террорист призывает к "джихаду", при этом у стены стоит ружьё, а в руках он держит тесак.

На данный момент стало известно имя террориста. Это Халил Халилов, проживавший в Кизляре.

Использованы фотографии: https://t.me/ekstremism
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Горный стрелок Сегодня, 05:46
    Сволочь. Похоронить в свининой шкуре на скотомогильнике... am
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:56
      Установлена личность террориста
      первый раз слышу,что животное-личность...
      андрей юрьевич
      1. rait Сегодня, 06:45
        Попрошу не оскорблять животных сравнением с террористом!
        rait
    2. сибиралт Сегодня, 06:04
      Версия терроризма вроде как была отвергнута. Похоже, псих одиночка из соседнего кишлака.
      сибиралт
      1. лысова Сегодня, 06:18
        Так оно и есть - обычная долбанутая особь, каких сейчас не мало.
        лысова
      2. Донской Сегодня, 07:52
        У нас нынче не принято валить на терроризм, политически нецелесообразно однако hi Молодежь очень подвержена религиозному влиянию, всяким псевдоидеям. Рано или поздно, все придет к тому, что интернет будет регулироваться государствами
        Донской
    3. Чеширский Сегодня, 09:17
      Опыт Израиля применять надо - сносить дом, где жил террорист. Безнаказанности быть не должно. am
      Чеширский
  2. Навигатор 1 Сегодня, 05:49
    Надо всех близких родственников рядом с погибшими положить, а дом бульдозером сровнять. Тогда муджахед будет думать задуматься. am
    Навигатор 1
    1. svp67 Сегодня, 05:54
      Цитата: Навигатор 1
      Тогда муджахед будет думать задуматься.

      Не в случае с ИГ...
      svp67
    2. samarin1969 Сегодня, 06:46
      Цитата: Навигатор 1
      Надо всех близких родственников рядом с погибшими положить, а дом бульдозером сровнять. Тогда муджахед будет думать задуматься. am

      Поддерживаю. Родственник вряд ли "не в курсе странностей характера и убеждений". За таких "воинов" выходящих с оружием на безоружных женщин надо наказывать весь род. am
      samarin1969
    3. Чеширский Сегодня, 09:23
      Тогда муджахед будет думать задуматься.

      Такие не думают. У них должно быть на уровне рефлексов вбито в области рогов, что за подобное пострадает их род. Почему имамы недорабатывают?
      Да и не муджахед он не разу, так....
      Чеширский
  3. Krasnodar Сегодня, 05:52
    Быстрейшего выздоровления раненым, соболезнования родственникам погибших.
    Krasnodar
  4. Evgeniy667b Сегодня, 05:59
    Один из пяти погибших сам террорист.
    Evgeniy667b
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:03
    Соболезную семьям погибших!
    Геркулесыч
    1. Evgeniy667b Сегодня, 10:00
      Значит и семье террориста тоже? Так Геркулесыч?
      Evgeniy667b
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:04
    Опять двадцать пять! !! fool Рейтинг уберите ка , пожалуйста! !!!! fool fool
    Геркулесыч
  7. kubkaz13 Сегодня, 06:25
    Среди погибших Заслуженный врач Дагестана, пролечившая людей более 40 лет, а также председатель Совета ветеранов города Кизляр.
    Терпения и сил близким погибших.
    kubkaz13
  8. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  9. Azazelo Сегодня, 08:46
    Вот оно "великое" иг, стрелять по безоружным тёткам только и осталось - позорище.
    Azazelo
  10. shubin Сегодня, 09:06
    Сотрудники ОВД сработали отвратительно. Стрельба велась из охотничьего ружья, которое, судя по количеству убитых и раненых, перезаряжалось, как минимум, 3 раза. Спали они там, что ли ?
    shubin
  11. Alex-a832 Сегодня, 09:11
    Трусливое отродье. Только и способны безоружных женщин расстреливать! Пофиг уже как его похоронят. Черти в аду его уже встретили! Вот для него, наверное нежданчик там - хотел в рай за убийство неверных, а квалифицируют, как убийство безвинных. Зомбодебилоиды!
    Alex-a832
  12. EwgenyZ Сегодня, 09:32
    В результате атаки погибли пять человек (все – женщины)

    Поизмельчал "воин Аллаха", теперь их только хватает на баб и детей. Да и воин ли, и Аллаха ли? "Одно пусть знают - они служат все Зверю!" (с)
    EwgenyZ
  13. revnagan Сегодня, 10:23
    Халил Халилов...22 года...Семья,наверное,у него большая....
    revnagan
  14. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:24
    Это просто ужас, какой-то трусливый шакал Халил Халилов расстрелял женщин у церкви...
    Советская власть истребила терских казаков, а они были той силой которая защищала и русских на Кавказе и государственный порядок...
    Видно, что полиция и ФСБ не справляются с поставленными задачами, а вот казачьи патрули улучшили бы данную ситуацию...
    Ratmir_Ryazan
    1. valek97 Сегодня, 12:27
      Ну, если им дадут финансирование, полномочия и пропаганду, а так пока сотрясание воздуха и профанация.
      valek97
  15. bogart047 Сегодня, 12:15
    значит так хотел их бог. бог потом всех накажет, разве нет?
    bogart047
  16. Прутков Сегодня, 12:47
    В Чечне при молодом Кадырове сначла тоже подобные ребята резвились. Там подобную проблему решили просто. После таких инциндентов у родственников террористов ночью вдруг сгорели дома. Людей, животных не трогали. А дома сожгли. С учетом востоного менталитета не возможно , чтобы старшие не знали, что задумал молодой "джигит".
    Прутков
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