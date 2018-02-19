Посольство РФ в США: Прекратите поддержку пещерного национализма на Украине

У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега — депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой. В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России.

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к американским властям после серии нападений украинских националистов на офисы Россотрудничества и несколько банков с российским капиталом. В обращении российского посольства власти США призывают к прекращению практики поддержкикак на Украине, так и в некоторых других странах Восточной Европы.В заявлении говорится о том, что через несколько дней открывается Парламентская ассамблея ОБСЕ, в которой участие планируют принять и несколько американских конгрессменов.Из заявления российской дипмиссии (цитата РИА Новости ):Отмечено, что националистические выходки с погромами и поджогами возведены в ранг государственной политики на Украине.Ранее Россия обратилась к ОБСЕ с призывом отреагировать на события в украинской столице.