12:50 19 февраля

Посольство РФ в США: Прекратите поддержку пещерного национализма на Украине

Российское посольство в Вашингтоне обратилось к американским властям после серии нападений украинских националистов на офисы Россотрудничества и несколько банков с российским капиталом. В обращении российского посольства власти США призывают к прекращению практики поддержки пещерного национализма как на Украине, так и в некоторых других странах Восточной Европы.

В заявлении говорится о том, что через несколько дней открывается Парламентская ассамблея ОБСЕ, в которой участие планируют принять и несколько американских конгрессменов.

Посольство РФ в США: Прекратите поддержку пещерного национализма на Украине



Из заявления российской дипмиссии (цитата РИА Новости):
У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега — депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Андрей Лозовой. В условиях острых внутригосударственных противоречий, политической турбулентности и социальной неудовлетворенности киевские власти активно насаждают образ внешнего врага в лице России.

Отмечено, что националистические выходки с погромами и поджогами возведены в ранг государственной политики на Украине.

Ранее Россия обратилась к ОБСЕ с призывом отреагировать на события в украинской столице.

Использованы фотографии: Россотрудничество
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Комментарии 20

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  1. svp67 Сегодня, 05:56
    Посольство РФ в США: Прекратите поддержку пещерного национализма на Украине
    "Крик вопиющего в пустыне"
    svp67
    1. oldseaman1957 Сегодня, 05:59
      Цитата: svp67
      "Крик вопиющего в пустыне"
      - Писк!
      oldseaman1957
    2. сибиралт Сегодня, 06:03
      Посмотрим какая будет реакция. Да Йуля в США на молитву к Трампу не зря летала. winked
      сибиралт
      1. taiga2018 Сегодня, 10:26
        Цитата: сибиралт
        Посмотрим какая будет реакция.

        на США надейся,а лучше сам не плошай...это будет продолжаться до тех пор,пока у нас у власти(да и в оппозиции), будет находится поколение политиков,которое по привычке продолжает считать украинский народ братским...нет братского украинского народа,есть пробандеровское меньшинство и большинство,которое молчаливо поддерживает их...
        taiga2018
    3. 210окв Сегодня, 06:19
      Пора начинать штрафовать работодателей за использование труда заробитчан ..Раз невозможно ввести визовый режим.
      210окв
      1. Zoldat_A Сегодня, 06:34
        Дмитрий, hi !
        Цитата: 210окв
        Пора начинать штрафовать работодателей за использование труда заробитчан ..Раз невозможно ввести визовый режим.
        Я на работу у себя не разрешаю брать не то что нелегалов, а даже законных трудовых мигрантов. Дело даже не в принципе, а просто проблем потом меньше. У друга-коллеги работали вполне легально турки. После сбитого самолёта приехали три автобуса ФМС, погрузили их и увезли. И им, и моему другу объяснили - "вы ж понимаете, ничего личного - ситуация такая..."
        А я ещё в 14-м году ему сказал, что если бы всех "заробитчан" скотовагонами на неньку отправить и объяснить им, за что - представляете, какая толпа вышла бы и разнесла весь Майдан в пыль, узнав, из-кого лично их и их семьи лишили заработка? В Европе-то "заробитчан" не особо заждались - там на стройках сербов с поляками хватает....
        А друг у меня постоянно муть всякую собирает - то сербов, то молдаван, то турков... "Специалисты европейского уровня", говорит... Видел я у него тех "специалистов"... Понабрал каких-то пастухов... Нашим гипсокартонщикам плати по 2 килоевро, плюс проживание за счёт фирмы, плюс билеты домой-обратно - они такого гипсокартона наворотят, что ни одним туркам не снилось!
        Zoldat_A
        1. Bosch Сегодня, 08:45
          Было бы хорошо всем работодателям с Вас пример брать.
          Bosch
        2. rocket757 Сегодня, 09:30
          Как и мы в ответе за весь бардак который есть в нашей стране, так и они за свой.
          Моя хата с краю, ничего не знаю - эт не должно прокатывать!
          rocket757
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:10
    Там хорошо поможет только грубая физическая сила! Но, против отморози никто не рискнет выступить! Нам нужно очень жесткие меры предпринемать! Упустили время, теперь очень сложно будет навести там порядок. Жалко, что не от меня зависит, уже бы дал команду Шойгу, чтобы в Русских землях, оккупированных некой квазиукроиной, навести железной рукой порядок и соблюдение законов России.
    Геркулесыч
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 06:17
      Жалко, что не от меня зависит, уже бы дал команду Шойгу, чтобы в Русских землях, оккупированных некой квазиукроиной, навести железной рукой порядок

      Все эти провокации и направлены на разжигание отрицательных эмоций, когда под их влиянием человек совершает импульсивные поступки о которых потом может пожалеть.
      Вспомните как вначале многие активно призывали ввести российские войска на Донбасс..
      Сейчас уже ясно, что то, что Россия в открытую не вмешалась в этот конфликт было абсолютно верным решением.
      То же самое с Украиной. Она сама как перезрелый плод упадет в руки.. Но надо ли это сейчас России? Вливать деньги в восстановление хозяйства и имея за спиной враждебное население.
      Razvedka_Boem
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:59
        Да ничего к нам в руки не упадет! Разве что некая фикальная масса! Можно было просчитать вариант с санкциями против нас и спокойно возвращать ЗЕМЛИ наши обратно в Россию! Мы за 4 года туда бы вложились , согласен, но и получили бы реальный рост экономики за счет спасенной промышленной состовляющей тех терреторий !Надо было тогда разделить укроину, на собственно возвращенные в России наши земли, а то что осталось и должно было называться укроиной! Смысл существования этого обрезка в возврате всех укроинских долгов!
        Геркулесыч
        1. rocket757 Сегодня, 09:32
          Эт правильно. Как будем мы сильнее, так и люди потянуться .... шутка.
          Надо свою страну возрождать до былого величия!
          Вопрос, кого будем в плоскость закатывать, шоб не мешал процессу???
          rocket757
  3. 1536 Сегодня, 06:13
    Сначала надо прекратить поддержку украинского национализма внутри России. И перестать умиляться украинскими фриками на ТВ каналах. Себя надо уважать!
    1536
    1. Zoldat_A Сегодня, 06:37
      Цитата: 1536
      И перестать умиляться украинскими фриками на ТВ каналах.

      Да и свои-то не лучше... Если кандидат в Президенты на всю страну говорит, что чуть ли не первым указом отдаст Крым - о чём тут ещё рассуждать?... negative
      Zoldat_A
  4. лысова Сегодня, 06:30
    Зафиксировали, озвучили, запомнили - главное чтоб не ушли от наказания. А поделом - знали где находятся , давно надо было сворачивать свою деятельность. Очередная озабоченность - что на очереди ?
    лысова
  5. Михаил м Сегодня, 07:08
    Пора в Латинской Америке пещерный антиамериканизм разжигать, чтобы было чем у себя заняться.. Да и не только там. А писать жалобы на Украину в США - не вяжется с образом великой страны.
    Михаил м
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    Обращение к американцам - пустая трата времени. Вся вакханалия на Украине творится не только при попустительстве власти, но и по методичке Сша. Скачущие поймут только силу и эту возможность им предоставят ЛДНР. А нам необходимо вводить жесточайшие санкции против этого "клоповника" и полностью перестать давать им возможность выживать экономически.
    rotmistr60
    1. pafegosoff Сегодня, 09:24
      А торговооборот с Хохляндией возрастает!
      Поддерживаем? Одобрямс? Враги? Ну и вести с врагами по-вражески!
      pafegosoff
  7. pafegosoff Сегодня, 09:23
    Может и у России найдётся сотня патриотов, которые закидают камнями и бутылками американские и европейские заведения?
    Надо же как-то "адекватно" и "симметрично" ответить!
    pafegosoff
  8. prior Сегодня, 09:51
    Обращаться за помощью к тем, кто этих молодых придурков воспитал, кормил печеньками, организовал и направлял - это так демократично, так дипломатично, так результативно... Все всё поймут, исправятся и больше так делать не будут. Ну как-же, российский МИД попросил.
    prior
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