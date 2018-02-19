Америкосово: 10 лет

Хавая Косово, америкосово

Бомбы летят... Кровит.

...Постановляет, что основные обязанности международного гражданского присутствия будут включать:

j) защиту и поощрение прав человека;

k) гарантирование безопасного и беспрепятственного возвращения всех беженцев и перемещенных лиц в свои дома в Косово