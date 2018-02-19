12:40 19 февраля

Америкосово: 10 лет

«..Вновь подтверждая приверженность всех государств-членов суверенитету и территориальной целостности Союзной Республики Югославии и других государств региона», - это не что иное, как цитата из преамбулы важного исторического документа — резолюции Совета Безопасности ООН №1244, принятой 10 июня 1999 года. Данная резолюция касалась урегулирования конфликта вокруг сербского края Косово и Метохии.

Америкосово: 10 лет


10 лет назад эту резолюцию попрали чудовищным образом. 17 февраля 2008 года в столице края Приштине так называемый «парламент Косово» провозгласил образование «независимого государства». После этого грубейшего передела территории, после насилия, учиненного над резолюцией СБ ООН, казалось бы, «цивилизованный мир» раз и навсегда должен заткнуться в тряпочку и молчать по поводу Абхазии и Южной Осетии, Приднестровья и Крыма, ДНР и ЛНР. Но нет, политика двойных стандартов продолжается во всей красе.


Действительно ли, псевдогосударство Косово является независимым, как это было заявлено 10 лет назад? Напротив, мы имеем дело с марионеточным территориальным образованием, где по-прежнему убивают сербов (как совсем недавно это случилось с политиком Оливером Ивановичем). Где посты «президента» и «премьер-министра» занимают отъявленные бандиты, на счету которых — реальная кровь замученных, проданных на органы людей. И все это безобразие венчает собой американская военная база «Бондстил».

Термин «Америкосово» ввела в свое время русская поэтесса Юнна Мориц в своей поэме «Звезда сербости». Тогда это было наречие, означающее «по-американски»:

Хавая Косово, америкосово
Бомбы летят... Кровит.


Да, именно так, по-американски, «америкосово», насаждалась кровавая «демократия» на Балканах. Через бомбы и кровь. Через насилие, зверства и невероятное вранье. Прямо по Геббельсу — чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят. И ведь верили же! Из жертв сделали преступников, из преступников — жертв насилия. НАТОвцы бомбили Союзную Республику Югославию в течение 78 дней ради того, чтобы страна была вынуждена поступиться частью своего суверенитета.

Белград не хотел сдаваться просто так. И безусловной капитуляции от него добиться так и не удалось, несмотря на все ужасы развязанной против Югославии войны. Компромиссным вариантом стало хрупкое перемирие, закрепленное резолюцией Совбеза ООН №1244, где принцип территориальной целостности Союзной Республики Югославии (СРЮ) подтвержден на высшем международном уровне.

И против этого пошли хозяева тех марионеток, что обосновались на территории Косово и Метохии после вывода оттуда югославских войск. О принципе территориальной целостности европейского государства «благополучно» забыли. Более сотни стран на данный момент признали «независимость» Косово. Но это еще не означает, что оно юридически является государством — даже после некоторых компромиссов со стороны самого Белграда, на который продолжается сильнейшее международное давление (правда, уже не в виде бомб с начинкой из обедненного урана, а экономическое и политическое).

И эти компромиссы стали возможными только после того, как был осуществлен государственный переворот в Югославии 5-6 октября 2000 года, положивший начало череде «цветных революций» по всему миру. После него к власти пришли те, кто вместе с Западом предпочел «забыть» о том, что территориальную целостность Югославии юридически никто не отменял.

Вскоре после прихода к власти в Белграде натовских марионеток не стало и самой Югославии. Сначала она преобразовалась в Союз Сербии и Черногории, впоследствии отменили и его. И это дает возможность сторонникам «независимости» Косово утверждать, что, дескать, раз Югославии больше нет, то и резолюция №1244 потеряла силу. Ничего подобного! Правопреемницей Югославии в ООН является Сербия. Вышеуказанная резолюция распространяется и на нее.

В настоящее время Европа творит в отношении Сербии такое беспардонное преступление, как шантаж. Возможное вступление в ЕС болтается перед нынешним сербским руководством, как морковка перед глазами осла. Для того, чтобы получить желаемое «лакомство» (в виде вступления в ЕС), Белград должен не просто отречься от Косово, но и присоединиться к санкциям против России. То, что не доделали НАТОвские бомбы, пытаются довершить окончательно с помощью этой «морковки».

Между тем, накануне 10-летия фальшивой «независимости» Косово представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал от данной структуры рассмотреть вопрос о правах неалбанского меньшинства в крае. Он отметил, что за то время, что прошло после вывода сербских войск из Косово, в край смогли вернуться лишь 148 человек, не являющихся албанцами, в то время как было изгнано 200 тысяч.

А ведь резолюция СБ ООН №1244, помимо территориальной целостности Югославии, предполагает и возвращение всех беженцев. В ней сказано:

...Постановляет, что основные обязанности международного гражданского присутствия будут включать:
j) защиту и поощрение прав человека;
k) гарантирование безопасного и беспрепятственного возвращения всех беженцев и перемещенных лиц в свои дома в Косово


Таким образом, марионеточное псевдогосударство «Америкосово» не только построено на крови и лжи, но еще и продолжает грубо попирать все мыслимые и немыслимые права человека. Молчит Европа. Молчат Штаты. Сказать-то нечего.
Автор: Елена Громова


16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

Видео в тему

Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. XII легион Сегодня, 07:04
    Страшный был прецедент
    Теперь вся Европа пожинает плоды
    XII легион
    1. Pete Mitchell Сегодня, 12:23
      Цитата: XII легион
      Страшный был прецедент. Теперь вся Европа пожинает плоды

      Страшно то, что они так ничего и не поняли. Им бы посмотреть как албанцы метались между Албанией и бывшей Югославией перед началом 1/2 мировых войн и после окончания, сколько их бежало и сколько, в разы больше, возвращалось. Истороя повторяется: от Милошевича около 50 000 удрало, но под крылышко "защитников" вернулось четверть миллиона и американцы их посадили на шею европы.
      Весь расклад прекрасно известен российским офицерам, которые служили там под флагом ООН. У меня была возможность говорить с натовцами которые разводили сербов и албанцев. К сербам с респектом: договорились, сделают еще и накормят напоят. Албанцы - только пока ствол у башки держишь, что то понимают...
      Европа совсем не учит уроки, что удивляться - европу "танцуют"...
      Pete Mitchell
  2. нивасандер Сегодня, 08:10
    а ведь в 1997 году сербы подавили албанский мятеж, лидеры албанских сепарейтов сбежали в большую албанию и оттуда партизанили,пока в январе 1998 года сербский спецназ не провел серию свирепых рейдов по пограничным районам албании , тогда сербы перебили практически всех душманских атаманов .Кстати седнешний президент америкосово тогда две пули словил и и две дюжины осколков-- его потом еще долго немецкие нейрохирурги сшивали да склеивали
    нивасандер
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:11
    Лишний повод убедиться - слабого - порвут. И разрешения ни у кого не спросят...
    Горный стрелок
  4. кедр Сегодня, 08:37
    "..Таким образом, марионеточное псевдогосударство «Америкосово» не только построено на крови и лжи, но еще и продолжает грубо попирать все мыслимые и немыслимые права человека. Молчит Европа. Молчат Штаты. Сказать-то нечего."
    Штаты не говорят, а делают. Самую большую военную базу США "Бондстил" в Косово создали и продолжают её расширять.
    Зрим в корень, уважаемые. Вся Европа америкосова...
    кедр
    1. elenagromova Сегодня, 09:03
      Базу строят, а по поводу нарушения прав человека - молчат.
      elenagromova
  5. Авиатор_ Сегодня, 08:43
    [/quote]в виде бомб с начинкой из обедненного урана[quote]
    Елена, обеднённый уран в бомбах никогда не используется, ибо незачем. Уран имеет большую плотность и обладает зажигательным действием, поэтому используется в бронебойных снарядах авиационных пушек, пишите аккуратнее.
    Авиатор_
    1. elenagromova Сегодня, 09:02
      Изучайте вопрос: http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5328
      elenagromova
    2. BAI Сегодня, 10:10
      В ходе боевых действий в Сербии, Македонии, Чер­ногории и особенно Косово (операция 1999 года «Ми­лосердный ангел») активно применялись крылатые ракеты «Томагавк». В их головных частях используется около 3 кг обеднённого урана, 80% которого при поражении цели превращается в аэрозольное облако, распространяющееся на расстояние до 50 м от пораженного объекта.

      Источник: http://www.modernarmy.ru/article/473/boepripasi-s
      -obednennim-uranom © Портал "Современная армия"

      А вообще-то его основное использование - бронебойные снаряды танков.
      При ведении военных действий в Ираке американ­ские вооруженные силы без ограничений применяли боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщил представитель Пентагона Майкл Е. Килпатрик. Он уточ­нил, что эти снаряды применяли самолеты А-10 и «Харриер», танки М1А1 «Abrams», а также боевые машины пехоты «Брэдли». Снаряды с сердечниками из обедненного ура­на имеются на вооружении британских танков Мк1 «Challenger». Разрабатывалось такое оружие и фран­цузской фирмой «Жиат». Информация о наличии боеприпасов с ураном в российских арсеналах противоречива. Как утвержда­ет «Независимое военное обозрение», официально на­личие таких боеприпасов не признается, но и не опро­вергается. Ряд иностранных источников в то же время сообщают, что некоторые мо­дификации 125-миллиметровых подкалиберных сна­рядов, которыми вооружаются танки Т-72, Т-80 и Т-90, содержат обедненный уран.

      Источник: http://www.modernarmy.ru/article/473/boepripasi-s
      -obednennim-uranom © Портал "Современная армия"
      BAI
  6. Romka47 Сегодня, 09:39
    Эх слабовата тогда Россия была, сейчас все могло бы быть по другому. Было бы по другому!
    Romka47
Картина дня