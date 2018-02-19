Столтенберг: Россия развязывает гонку вооружений
Генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг дал интервью немецкому изданию Bild, в котором выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России. Формальный глава блока, продолжающего процесс расширения и милитаризации, обвинил Российскую Федерацию с стимулировании новой ядерной гонки. Кроме того, Столтенберг заявил, что Россия виновна в нарушении договора о РСМД, размещая комплексы «Искандер» в Калининградской области.
Тот факт, что договор уже многократно нарушен США размещением элементов ПРО (которые легко трансформируются в ударные звенья) в Восточной Европе, Столтенберг в интервью решил проигнорировать.
Зато заявил генеральный секретарь НАТО о том, что Европа, видите ли, встревожена действиями России.
Столтенберг:
По словам Столтенберга, сегодня нет заинтересованных в новой гонке вооружений, в том числе ядерных.
Столтенберг:
А каковая в таком случае заинтересованность НАТО в приближении военной инфраструктуры к российским границам? Или это нужно расценивать как акт беспримерной натовской дружбы?..
Тот факт, что договор уже многократно нарушен США размещением элементов ПРО (которые легко трансформируются в ударные звенья) в Восточной Европе, Столтенберг в интервью решил проигнорировать.
Зато заявил генеральный секретарь НАТО о том, что Европа, видите ли, встревожена действиями России.
Столтенберг:
Я призывают Россию к соблюдению договора РСМД и обеспечению прозрачности как военных объектов, так и проводимых учений.
По словам Столтенберга, сегодня нет заинтересованных в новой гонке вооружений, в том числе ядерных.
Столтенберг:
Не заинтересована в этом и Россия.
А каковая в таком случае заинтересованность НАТО в приближении военной инфраструктуры к российским границам? Или это нужно расценивать как акт беспримерной натовской дружбы?..
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти