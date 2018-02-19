12:47 19 февраля

Столтенберг: Россия развязывает гонку вооружений

Генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг дал интервью немецкому изданию Bild, в котором выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России. Формальный глава блока, продолжающего процесс расширения и милитаризации, обвинил Российскую Федерацию с стимулировании новой ядерной гонки. Кроме того, Столтенберг заявил, что Россия виновна в нарушении договора о РСМД, размещая комплексы «Искандер» в Калининградской области.

Тот факт, что договор уже многократно нарушен США размещением элементов ПРО (которые легко трансформируются в ударные звенья) в Восточной Европе, Столтенберг в интервью решил проигнорировать.

Зато заявил генеральный секретарь НАТО о том, что Европа, видите ли, встревожена действиями России.


Столтенберг: Россия развязывает гонку вооружений


Столтенберг:
Я призывают Россию к соблюдению договора РСМД и обеспечению прозрачности как военных объектов, так и проводимых учений.

По словам Столтенберга, сегодня нет заинтересованных в новой гонке вооружений, в том числе ядерных.

Столтенберг:
Не заинтересована в этом и Россия.


А каковая в таком случае заинтересованность НАТО в приближении военной инфраструктуры к российским границам? Или это нужно расценивать как акт беспримерной натовской дружбы?..

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 06:13
    "Держи вора" громче всех кричит сам вор..
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:17
      Стоит только посмотреть бюджеты на оборону России и НАТО и будет понятно кто развязывает гонку вооружений . Как они ловко научились свои гнусности перекладывать на Россию .
      Spartanez300
      1. taiga2018 Сегодня, 10:38
        Цитата: Spartanez300
        Как они ловко научились свои гнусности перекладывать на Россию .
        Ответить Цитировать Жалоба

        это легко,ведь у них есть "объективные и независимые СМИ..."
        taiga2018
    2. сибиралт Сегодня, 06:20
      Россия перевооружается в плановом и что? США задергались, что Европа не желает у них брать старье и начинает делать свое оружие. А это уже потеря былого влияния.
      сибиралт
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:17
    Лицемеришка и лжец! Легли под сша, и поют вечно одни и те же изьезженнные песни о "плохой России "! Кончилось Европа, тем более кончилось, как союз сильных, независимых и самостоятельных государств! Ничего из перечисленного там нету-вместо союза колонии, сила вся" поголубела " , независимость ушла в историю навечно, а уж понятие самостоятельности для Европы вообще нельзя применить! !!
    Геркулесыч
    1. vik669 Сегодня, 06:40
      Одновременно и радует и пугает что в НАТО такой 3,14зданутый генсек НО говорит то он от всего НАТО а не от себя лично но если там все такие то ...!!!
      vik669
  3. лысова Сегодня, 06:34
    Да в нагляк надо вооружаться и плевать на всех и односторонние договора.
    лысова
    1. Михаил м Сегодня, 07:00
      Цитата: лысова
      Да в нагляк надо вооружаться

      и плевать на состояние экономики.
      Дежа вю?
      Михаил м
      1. лысова Сегодня, 09:12
        Это совсем другая тема. Что сейчас делаем в ВПК то и делать. Надо не слушать да есть , как " Васька", а жрать и не слушать всякий бред.
        лысова
        1. rocket757 Сегодня, 09:26
          Просто болтовня за деньгу стараются, дайте, ещё дайте, на содержании у ихнего ВПК сидят и за него ж радеют.
          Ничего нового, народец ещё сильнее запугать, вундервафлей новых наделать и .... потом делать другие такие же, под новым соусом!
          rocket757
          1. лысова Сегодня, 09:38
            laughing Потом на этих вундерах и вешаться будут. На всякую хитрую ... .
            лысова
            1. rocket757 Сегодня, 10:49
              Процесс реально бесконечный, ладно, лишь бы в дело эт всё пустить не сподобились.
              rocket757
  4. samarin1969 Сегодня, 07:01
    Раньше - воевать с СССР было всё-равно, что прыгнуть в пропасть....Сейчас приучили "партнёров" безнаказанно хамить в адрес России. ...
    Верхи привыкли "ездить на поклон, в Лондон и Вашингтон". Вот Йенс и почувствовал себя "куратором России". Жестче с хамами надо!
    samarin1969
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    "Россия развязывает-" Столтенберг с выпивкой не завязывает! !! wassat fool
    Геркулесыч
  6. Alex-a832 Сегодня, 07:32
    США в год трятят на военные нужды 700 млрд. зелени. Россия в 10 раз меньше. И это я совокупный натовский бюджет не рассматриваю. Либо мы невероятно эффективны в производстве вооружений, либо чья-то наглая натовская морда звиздит!
    Alex-a832
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:34
    Слов нет. Одни буквы,которые раньше умещались на заборах. Полное помутнение сознания на фоне свое бессилия перед Россией.
    rotmistr60
  8. Комментарий был удален.
  9. prior Сегодня, 09:36
    Смотри Йенс, сам себя не запугай до-смерти, тебе ещё Гейропу защищать.
    prior
  10. Гильятон Сегодня, 10:52
    Придёт время и ты паскудный генсек со своими генералами ответишь за гнилой базар!!! Умоетесь кровью мрази !!! angry soldier negative
    Гильятон
  11. Комментарий был удален.
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