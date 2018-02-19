Польский генерал рассказал об отличиях службы в армии ПНР и натовской Польши

До 1989 года Польша находилась в Организации Варшавского договора, и наша армия готовила оборонительные действия против НАТО. Это было и на политическом уровне. Но помимо обороны мы практиковали и наступательные действия. Теперь это, кстати, тоже практикуется.

Во времена ПНР в армии было много «политических» офицеров (замполитов). Они сидели в воинских частях и редко появлялись непосредственно на учениях. Замполиты проводили инструктажи и рассказывали, как нам нужно голосовать на выборах. Например, так нас инструктировали на июньских выборах 1989 года. Я тогда был начальником штаба 68-го танкового полка.