12:50 19 февраля

Польский генерал рассказал об отличиях службы в армии ПНР и натовской Польши

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В польских СМИ опубликовано интервью с генералом польской армии Вальдемаром Скжипчаком, который вкратце поведал об основных отличиях при прохождении службы в армии Польской Народной Республики и в нынешней польской армии. По словам Скжипчака, который в своё время служил в армии ПНР, отличия есть, и «они существенные».

Польский генерал рассказал об отличиях службы в армии ПНР и натовской Польши


Скжипчак:
До 1989 года Польша находилась в Организации Варшавского договора, и наша армия готовила оборонительные действия против НАТО. Это было и на политическом уровне. Но помимо обороны мы практиковали и наступательные действия. Теперь это, кстати, тоже практикуется.



Уже одно только это высказывание генерала польской армии подтверждает факт о том, что в натовской стратегии имеется наступательный сегмент. Это при учёте того, что в самом НАТО чиновники утверждают, что Североатлантический альянс и не думает ни на кого нападать.

Вальдемара Скжипчака цитирует польское издание Rzeczpospolita:
Во времена ПНР в армии было много «политических» офицеров (замполитов). Они сидели в воинских частях и редко появлялись непосредственно на учениях. Замполиты проводили инструктажи и рассказывали, как нам нужно голосовать на выборах. Например, так нас инструктировали на июньских выборах 1989 года. Я тогда был начальником штаба 68-го танкового полка.


Теперь, по словам Скжипчака, «политических» командиров в польской армии нет, и она «более свободна». При этом польский генерал не прокомментировал, почему если польская армия столь свободна в политическом плане, она ни на йоту не может отойти от «генеральной линии» главного натовского игрока – Соединённых Штатов Америки.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 19
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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:15 Новый
    Тогда были за красных а сейчас за белых , вот и вся разница .
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    Spartanez300
    1. svp67 Сегодня, 06:37 Новый
      Цитата: Spartanez300
      вот и вся разница .

      Вот Польше в этом отношении все просто, надо только вовремя занять нужную сторону на их флаге...
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      svp67
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:40 Новый
        польша ? вот про службу в бундесвере...забавно.
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        андрей юрьевич
    2. igordok Сегодня, 09:35 Новый
      Цитата: Spartanez300
      Тогда были за красных а сейчас за белых

      Флаг Польши об этом и говорит
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      igordok
  2. 210окв Сегодня, 06:15 Новый
    Армия другая-ляхи те же..
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    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 06:28 Новый
      Как Польша была буферной зоной между Востоком и Западом, так ею и осталась. Какая же от этого радость? belay
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      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 06:35 Новый
        А есть радость?
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        210окв
      2. Zoldat_A Сегодня, 06:41 Новый
        Олег, hi !
        Цитата: сибиралт
        Как Польша была буферной зоной между Востоком и Западом, так ею и осталась. Какая же от этого радость?
        Ну, радость есть - когда кормят, как при Советском Союзе, так с двух сторон. Не те, так другие голодными не оставят.
        Правда, и имеют, когда приходит время, тоже с двух....
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        Zoldat_A
      3. vtnsk Сегодня, 10:34 Новый
        Им видно это нравится, раз так любят повторять историю... laughing
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        vtnsk
  3. svp67 Сегодня, 06:17 Новый
    Я тогда был начальником штаба 68-го танкового полка.
    Надо ж, еще "советского разлива" и служит... За что такая милость то?
    Во времена ПНР в армии было много «политических» офицеров (замполитов).
    А сколько было капелланов?
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    svp67
    1. 210окв Сегодня, 06:36 Новый
      Ну,наверное замполитом был...Переобулся.
      Цитата: svp67
      Я тогда был начальником штаба 68-го танкового полка.
      Надо ж, еще "советского разлива" и служит... За что такая милость то?
      Во времена ПНР в армии было много «политических» офицеров (замполитов).
      А сколько было капелланов?
      Ответить
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      210окв
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:21 Новый
    Раньше польская армия служила народу, а теперь выслуживается перед господами из сша! Раньше у поляков была армия, теперь только тень от былого могущества.
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    Геркулесыч
  5. Altona Сегодня, 07:16 Новый
    Раньше у поляков была армия, сейчас просто национальный придаток армии США. Это как в свое время у Гитлера были национальные бригады, дивизии и батальоны.
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    Altona
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:49 Новый
    Поражает способность к переобуванию на ходу. Будучи нач штаба в польской армии служил, продвигался по службе, не жаловался. Пришло новое время, присягнул на верность НАТО и запел фальцетом другие песни. Можно понять почему пережил чистку в польской армии после избавления от "оккупантов".
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    rotmistr60
    1. мыслитель Сегодня, 10:16 Новый
      Ну так тоже, талант, своего рода. Генерал-лейтенант польской армии в отставке, бывший заместитель министра обороны Польши.
      В 2006 году - аспирантура по стратегическому управлению ресурсами в Монтерее , Калифорния.
      Выйдя в отставку, часто выступает в средствах массовой информации в качестве эксперта по военным вопросам. Полное досье в польской вики.
      https://pl.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Skrzypczak
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      мыслитель
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:10 Новый
      не стоит поражаться,учитывая о ком и какой армии идет речь))
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      Ратник с пулеметом
  7. pafegosoff Сегодня, 09:03 Новый
    "... почему если польская армия столь свободна в политическом плане, она ни на йоту не может отойти от «генеральной линии» главного натовского игрока – Соединённых Штатов Америки."
    Свободны, как сопля в полёте!
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    pafegosoff
  8. vtnsk Сегодня, 10:32 Новый
    НАТО будет "воевать" с Россией до последнего поляка. Это все, что надо знать польским генералам! Точка!... laughing
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    vtnsk
  9. taiga2018 Сегодня, 10:44 Новый
    генерал "забыл" ещё одно,но главное отличие,солдаты армии ПНР не принимали участие в конфликтах,в которых была задействована советская армия,а вот солдаты современной Польши становятся пушечным мясом для всех войн с участием США...
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    taiga2018
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