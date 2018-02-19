Польский генерал рассказал об отличиях службы в армии ПНР и натовской Польши
В польских СМИ опубликовано интервью с генералом польской армии Вальдемаром Скжипчаком, который вкратце поведал об основных отличиях при прохождении службы в армии Польской Народной Республики и в нынешней польской армии. По словам Скжипчака, который в своё время служил в армии ПНР, отличия есть, и «они существенные».
Скжипчак:
Уже одно только это высказывание генерала польской армии подтверждает факт о том, что в натовской стратегии имеется наступательный сегмент. Это при учёте того, что в самом НАТО чиновники утверждают, что Североатлантический альянс и не думает ни на кого нападать.
Вальдемара Скжипчака цитирует польское издание Rzeczpospolita:
Теперь, по словам Скжипчака, «политических» командиров в польской армии нет, и она «более свободна». При этом польский генерал не прокомментировал, почему если польская армия столь свободна в политическом плане, она ни на йоту не может отойти от «генеральной линии» главного натовского игрока – Соединённых Штатов Америки.
Скжипчак:
До 1989 года Польша находилась в Организации Варшавского договора, и наша армия готовила оборонительные действия против НАТО. Это было и на политическом уровне. Но помимо обороны мы практиковали и наступательные действия. Теперь это, кстати, тоже практикуется.
Уже одно только это высказывание генерала польской армии подтверждает факт о том, что в натовской стратегии имеется наступательный сегмент. Это при учёте того, что в самом НАТО чиновники утверждают, что Североатлантический альянс и не думает ни на кого нападать.
Вальдемара Скжипчака цитирует польское издание Rzeczpospolita:
Во времена ПНР в армии было много «политических» офицеров (замполитов). Они сидели в воинских частях и редко появлялись непосредственно на учениях. Замполиты проводили инструктажи и рассказывали, как нам нужно голосовать на выборах. Например, так нас инструктировали на июньских выборах 1989 года. Я тогда был начальником штаба 68-го танкового полка.
Теперь, по словам Скжипчака, «политических» командиров в польской армии нет, и она «более свободна». При этом польский генерал не прокомментировал, почему если польская армия столь свободна в политическом плане, она ни на йоту не может отойти от «генеральной линии» главного натовского игрока – Соединённых Штатов Америки.
Использованы фотографии: Facebook