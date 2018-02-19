12:44 19 февраля

Бук-М3 в ходе учений был применён по надводному кораблю условного противника

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Соединения ПВО 58-й общевойсковой армии провели учения по отражению ударов с воздуха условного противника. Учения проводились на территории Республики Дагестан. Для отражения ударов использовались зенитные ракетные комплексы Бук-М3. Из сообщения начальника пресс-службы ЮВО (Южный военный округ) Вадима Астафьева:
По замыслу учений дежурными расчётами был выявлен массовый подлёт авиации условного противника к пункту базирования кораблей. Дивизион ЗРК "Бук-М3" немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Каспийской флотилии.


Бук-М3 в ходе учений был применён по надводному кораблю условного противника


Отмечено, что расчёты осуществили операцию по условному поражению надводного корабля. Предварительно координаты корабля условного противника были получены с помощью беспилотного летательного аппарата. После обработки координат были осуществлены электронные ракетные пуски.


Высокомобильный многофункциональный ЗРК Бук-М3 применяется для уничтожения летательных аппаратов всех типов, также для обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 42
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  1. Комментарий был удален.
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:49 Новый
    Вот бы его в бою пусть и условном, реально против ф35 испытать! Чтобы развенчать миф о том что пингвин такой меганеведимка!
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    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 06:51 Новый
      В Крыму куча мишеней от украинского флота осталась. Можно бы и там аналогичные учения провести. winked
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      сибиралт
    2. Esoteric Сегодня, 07:06 Новый
      Цитата: Геркулесыч
      Вот бы его в бою пусть и условном, реально против ф35 испытать!

      Чего его испытывать? Надо сбивать иностранные военные самолёты над территорией Сирии. А Какая система будет - не столь важно. Хоть из "рогатки".
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      Esoteric
      1. qwerty183 Сегодня, 11:17 Новый
        Ух какой вы агрессивный.А воевать потом сами пойдете ,ну вдруг если что?А лозунг у вас будет Сирия это Россия?А вообще забавно читать комментарии людей призывающих к войне ,оную войну видевшие только на ютубе.
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        qwerty183
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:50 Новый
    Интересно, а на цель типа эсминец класса Орли Берк сколько потребуется ракет? ??
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    Геркулесыч
    1. Esoteric Сегодня, 07:09 Новый
      Достаточно одной пары Cу-24 с "Хибинами". Чтобы летали над ним, пока на море не поднимется качка, а у матросов не начнётся сра... stop сразу видно - "морская болезнь". lol
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      Esoteric
      1. Донской Сегодня, 07:37 Новый
        Цитата: Esoteric
        Достаточно одной пары Cу-24 с "Хибинами". Чтобы летали над ним, пока на море не поднимется качка, а у матросов не начнётся сра... stop сразу видно - "морская болезнь". lol

        Удивительно, сколько бы нам не доказывали, что Земля круглая, но какая то часть всегда будет думать, что она квадратная winked
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        Донской
      2. Тикси-3 Сегодня, 07:41 Новый
        Цитата: Esoteric
        Достаточно одной пары Cу-24 с "Хибинами".

        belay и их обоих собьют...вы вообще о чем пишите?
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        Тикси-3
        1. Esoteric Сегодня, 07:44 Новый
          Цитата: Тикси-3
          вы вообще о чем пишите?

          О комплексе РЭБ, отключающей электронику... belay Если вам так хочется, можно на палубу что-нибудь сбросить...
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          Esoteric
          1. Тикси-3 Сегодня, 08:17 Новый
            Цитата: Esoteric
            О комплексе РЭБ, отключающей электронику..

            wassat wassat любите читать советские газеты? про обкаканный ЭМ Кук в Черном море?.... belay ..верите во все что написано? fool
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            Тикси-3
          2. Вадим237 Сегодня, 08:30 Новый
            Таких РЭБ не существует.
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            Вадим237
            1. shans2 Сегодня, 08:39 Новый
              в Израиле нет)
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              shans2
            2. Esoteric Сегодня, 10:02 Новый
              Цитата: Вадим237
              Таких РЭБ не существует.

              Я тут сам нарисовал:
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              Esoteric
      3. 210окв Сегодня, 08:42 Новый
        "Хибины "на Су-24 не ставятся.Хватит уже с этим фейком..
        Цитата: Esoteric
        Достаточно одной пары Cу-24 с "Хибинами". Чтобы летали над ним, пока на море не поднимется качка, а у матросов не начнётся сра... stop сразу видно - "морская болезнь". lol
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        210окв
    2. роман66 Сегодня, 07:13 Новый
      а вот чтобы это понять, требуется производить не "электронные пуски" а бахать как следует!
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      роман66
  4. 210окв Сегодня, 06:50 Новый
    Интересно.Зенитной ракетой по кораблю.Я понимаю что ситуация может быть самая разная.А вот хотелось знать мнение специалистов-насколько такое применение эффективно?По массе БЧ ПКР и ракета ПВО ведь разные.
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    210окв
    1. zxc15682 Сегодня, 07:00 Новый
      Восновном зенитными ракетами по кораблям и стреляют...ЭЭЭ некоторые страны.
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      zxc15682
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:10 Новый
        Цитата: 210окв
        Интересно.Зенитной ракетой по кораблю.Я понимаю что ситуация может быть самая разная.А вот хотелось знать мнение специалистов-насколько такое применение эффективно?По массе БЧ ПКР и ракета ПВО ведь разные.

        нынче корабли "картонные"," неприемлемый ущерб" может и зенитная ракета нанести,главное чтоб дошла до цели.Дыра в борту эсминца USS Cole после того, как он был атакован террористами на углепластиковом катере, начиненном взрывчаткой в октябре 2000 г. Фото: cargolaw.com
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        андрей юрьевич
    2. К-50 Сегодня, 07:03 Новый
      Цитата: 210окв
      Интересно.Зенитной ракетой по кораблю.Я понимаю что ситуация может быть самая разная.А вот хотелось знать мнение специалистов-насколько такое применение эффективно?По массе БЧ ПКР и ракета ПВО ведь разные.

      Вполне себе такой фугасный снаряд с готовыми поражающими элементами. По могуществу как полтора снаряда 305 мм калибра. Так что вполне, мало не покажется, тем более что использование не только против "летающей" техники заложено на программном уровне. Вспомните использование Зенитной ракеты "Оса" в бою около Абхазии в войну трёх восьмёрок. hi
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      К-50
      1. zxc15682 Сегодня, 07:14 Новый
        Я точно не помню но зенитными ракетами по кораблям стреляли арабы или евреи (непомню кто в ково)
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        zxc15682
        1. Андрей НМ Сегодня, 07:25 Новый
          Зенитными ракетами в линкор "Нью-Джерси" попали вьетнамцы. Линкор ушел в ремонт и больше там не появлялся. При этом "головы" ракет, пробив надстройки, не взорвались. Как объяснял мне один из тех "въетнамцев", сам комплекс С-75 был модифицирован для стрельбы по надводным целям, а ракеты - нет.
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          Андрей НМ
    3. роман66 Сегодня, 07:15 Новый
      еще интереснее противокорабельной ракетой по самолету, завалит ли "оникс" ф-35
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      роман66
      1. К-50 Сегодня, 07:22 Новый
        Цитата: роман66
        еще интереснее противокорабельной ракетой по самолету, завалит ли "оникс" ф-35

        Ну вы и Зверь!!! belay
        За что же "пингвинчика" так жестоко!!!! belay laughing
        Ответить
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        К-50
        1. роман66 Сегодня, 07:53 Новый
          не люблю я их.....
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          роман66
      2. Тикси-3 Сегодня, 07:42 Новый
        Цитата: роман66
        еще интереснее противокорабельной ракетой по самолету, завалит ли "оникс" ф-35

        лучше противолодочной wassat
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        Тикси-3
      3. Alex-a832 Сегодня, 07:46 Новый
        Цитата: роман66
        еще интереснее противокорабельной ракетой по самолету, завалит ли "оникс" ф-35

        Если в заднюю полусферу в догонку, то может и достанет. Но если попадёт, то не завалит, а распылит на мелкие клочки. У зенитной ракеты иной принцип работы БЧ - как дробовым зарядом по утке.
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        Alex-a832
        1. rocket757 Сегодня, 09:07 Новый
          У зенитных ракет есть разные БЧ. Янкерсы ваще болванкой попасть стремятся, кинетический удар с большой вероятностью разрушения цели.
          Цели и задачи разные, способ уничтожения цели тож различные.
          По любому, в виде эксперимента интересно было бы видеть успешное поражения нашими системами разрекламированных "невидимок"!
          Впрочем янки и сами понимают, шо невидимка не есть не поразимая цель для ПВО, поэтому озаботились построение целой системы противодействия, подавления её!
          Эт будет соревнование, кто кого.
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          rocket757
          1. Alex-a832 Сегодня, 10:47 Новый
            Технологии наверняка стремятся к универсальности. Может придут к тому, что только класс носителя будет различен но по всем целям - воздушным, наземным, морским, с универсальными ПУ, а БЧ сменные - под боевую задачу. Думаю, что так можно добиться значительного удешевления как в производстве, так и в построении рубежей обороны, и их снабжении.
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            Alex-a832
            1. rocket757 Сегодня, 11:02 Новый
              Шибко сильно в универсализм не верю, не всегда и не везде.
              В принципе эт конечно удешевляет производство. Большая разносортица, эт головняк для всех от производителей до службы МТС.
              Пока, специализированная система эффективнее в выполнении задач, под которые они заточены.
              Короче, время покажет, какая концепция будет нужнее!
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              rocket757
  5. zulusuluz Сегодня, 06:58 Новый
    А на сколько эффективна, осколочная по своей сути ракета, против такой цели как корабль? Или на ней радиовзрыватель отключают?
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    zulusuluz
    1. rocket757 Сегодня, 09:12 Новый
      Древние, броненосные корабли дробью, осколками не возьмёшь конечно! Современные корабли, особенно малые, защищаются по другому, бронируются слабо, так что 80кг фугас ниже ватерлинии, эт огромная дыра, как правило и в надстройках может изрешетить всё!
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      rocket757
      1. Alex-a832 Сегодня, 10:52 Новый
        А если облаком поражающих или осколочным кассетным по слабозащищенным элементам надстроек: радарам, связи, элементам РЭБ? Сделать корабль слепо-немо-глухим, чтоб только ствольная артиллерия работала, к примеру?
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        Alex-a832
        1. rocket757 Сегодня, 12:21 Новый
          У янки целый эсминец как макет используют, для испытания поражающего действия БЧ ракет!
          Показывали картинку, после подрыва фугасной части даж не в упор, метров за надцать!!!
          Решето и бардак полный! После этого перестали реальные стрельбы проводить по реальным кораблям, даж болванками пустыми, себе дороже оказалось!
          Вот такие теперь кораблики делают! А шо говорить если реальная такая БЧ в упор засадит, кило так надцать!!!
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          rocket757
  6. Altona Сегодня, 08:16 Новый
    Цитата: андрей юрьевич
    нынче корабли "картонные"," неприемлемый ущерб" может и зенитная ракета нанести,главное чтоб дошла до цели.

    -------------------------------
    Тот же "невидимый" Замволт, чья радарная рубка выполнена из бальзового дерева и обшита алюминиевым листом. Практически аналог фюзеляжа самолета. Картечный наполнитель ракеты Бука разнесет эту рубку в хлам.
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    Altona
  7. егерь650 Сегодня, 08:30 Новый
    Не свойственные задачи. Позорные для ПВО. Все равно что хвастаться, что обогнали черепаху.
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    егерь650
    1. rocket757 Сегодня, 09:15 Новый
      Ха-ха, по факту, не важно чем утопили .... шо на всякую плавающую мелочь противокорабельную ракету тратить, зачем?
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      rocket757
      1. егерь650 Сегодня, 11:34 Новый
        ЗУР не утопит корабль. Неконтактный подрыв. Посечет антены.
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        егерь650
  8. Altona Сегодня, 10:02 Новый
    Цитата: егерь650
    Не свойственные задачи. Позорные для ПВО. Все равно что хвастаться, что обогнали черепаху.

    ----------------------------
    Сейчас тенденция видимо поражать любые угрожающие объекты одним универсальным оружием, неважно-наземные они, надводные или воздушные.
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    Altona
    1. егерь650 Сегодня, 11:35 Новый
      Из РПГ можно утопить тоже на моторной лодке и ли из пушки.
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      егерь650
  9. san4es Сегодня, 11:05 Новый
    «Бук-М3». Данная система по производительности в 6 раз превосходит ЗРК «Бук-М1-2» и С-300ПС, а по скорости поражаемых целей достигает уровня С-300ПМУ-2, что стало огромным достижением для «рядовой» армейской системы ПВО средней дальности.
    «Бук-М3» сохраняет стрельбовую и радиолокационную архитектуры предыдущих версий (М1/М1-2/М2) но использует совершенно новую зенитную ракету-перехватчик 9М317М, которая по конструкции унифицирована с морской версией 9М317МЭ комплекса «Штиль-1»..
    soldier

    Пуско-заряжающая установка ЗРК «Бук-М3»

    http://army-news.ru/2015/06/buk-m3-vyvedet-armejs
    kuyu-pvo-na-novyj-uroven/
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    san4es
  10. Комментарий был удален.
  11. Tektor Сегодня, 12:05 Новый
    Применение ЗУР Бука по надводной цели - это хорошо. Но зачем тратить дорогую матчасть? Просто нужно знать парочку мелей, и менять ориентацию посудине так, чтобы она села на одну из них. Нужна РЭБ, и делов то...
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    Tektor
    1. rocket757 Сегодня, 12:23 Новый
      Пути военных неисповедимы! Нам ли им указывать.
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      rocket757
  12. Злой 55 Сегодня, 12:37 Новый
    Прикольно это...Дробью по эсминцу типа "Арли Берк"...приборы побьёт, мяса на палубах нарежет, иллюминаторы похлещет, мало не покажется...
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    Злой 55
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