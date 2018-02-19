Бук-М3 в ходе учений был применён по надводному кораблю условного противника

По замыслу учений дежурными расчётами был выявлен массовый подлёт авиации условного противника к пункту базирования кораблей. Дивизион ЗРК "Бук-М3" немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Каспийской флотилии.

Соединения ПВО 58-й общевойсковой армии провели учения по отражению ударов с воздуха условного противника. Учения проводились на территории Республики Дагестан. Для отражения ударов использовались зенитные ракетные комплексы Бук-М3. Из сообщения начальника пресс-службы ЮВО (Южный военный округ) Вадима Астафьева:Отмечено, что расчёты осуществили операцию по условному поражению надводного корабля. Предварительно координаты корабля условного противника были получены с помощью беспилотного летательного аппарата. После обработки координат были осуществлены электронные ракетные пуски.Высокомобильный многофункциональный ЗРК Бук-М3 применяется для уничтожения летательных аппаратов всех типов, также для обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника.