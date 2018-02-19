Минск и Хельсинки готовы отправить своих миротворцев на Донбасс

Мы запросили встречу, и она состоялась со специальным посланником США по Украине, господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон.

О готовности отправить свои миротворческие контингенты на Донбасс после ранее высказанной инициативы заявили представители нескольких стран. В частности, стало известно о готовности разместить миротворческие миссии на Донбассе со стороны Белоруссии и Финляндии. По словам финского президента Саули Нийнистё, военнослужащие армии Финляндии выдвинутся к район конфликта, как только будет принято соответствующее решение на международном уровне.При этом президент Нийнистё отметил, что если есть даже небольшая возможность разрешить кризис на Украине, то такой возможностью необходимо воспользоваться. По словам президента Финляндии, вооружённые силы страны готовы создать миротворческие отряды для разрешения затянувшегося вооружённого конфликта.Готовность отправки на Донбасс своих миротворцев в очередной раз подтвердили и белорусские власти. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей отметил, что этот вопрос обсуждался с присутствовавшим на Мюнхенской конференции по безопасности Куртом Волкером (спецпосланник США по Украине). РИА Новости цитирует Владимира Макея:Макей отметил, что Москва и Киев должны подойти к компромиссному решению по размещению миротворческого контингента на Донбассе. Напомним, что Украина заявляет о необходимо разместить миротворцев на границе с РФ. Россия отвечает на это тем, что обстрелы ведутся не на границе России, а вдоль линии соприкосновения сторон, где и стоило бы разместить международных миротворцев.