12:50 19 февраля

Минск и Хельсинки готовы отправить своих миротворцев на Донбасс

О готовности отправить свои миротворческие контингенты на Донбасс после ранее высказанной инициативы заявили представители нескольких стран. В частности, стало известно о готовности разместить миротворческие миссии на Донбассе со стороны Белоруссии и Финляндии. По словам финского президента Саули Нийнистё, военнослужащие армии Финляндии выдвинутся к район конфликта, как только будет принято соответствующее решение на международном уровне.

При этом президент Нийнистё отметил, что если есть даже небольшая возможность разрешить кризис на Украине, то такой возможностью необходимо воспользоваться. По словам президента Финляндии, вооружённые силы страны готовы создать миротворческие отряды для разрешения затянувшегося вооружённого конфликта.

Минск и Хельсинки готовы отправить своих миротворцев на Донбасс



Готовность отправки на Донбасс своих миротворцев в очередной раз подтвердили и белорусские власти. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей отметил, что этот вопрос обсуждался с присутствовавшим на Мюнхенской конференции по безопасности Куртом Волкером (спецпосланник США по Украине).

РИА Новости цитирует Владимира Макея:
Мы запросили встречу, и она состоялась со специальным посланником США по Украине, господином Волкером. Можно лишь только подтвердить готовность Беларуси участвовать в любом виде, возможном направлении контингента в этот регион, если это будет приемлемо для всех вовлеченных в этот конфликт сторон.


Макей отметил, что Москва и Киев должны подойти к компромиссному решению по размещению миротворческого контингента на Донбассе. Напомним, что Украина заявляет о необходимо разместить миротворцев на границе с РФ. Россия отвечает на это тем, что обстрелы ведутся не на границе России, а вдоль линии соприкосновения сторон, где и стоило бы разместить международных миротворцев.

Использованы фотографии: https://en.wikipedia.org
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Комментарии 45

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  1. Zoldat_A Сегодня, 07:02
    Ну, с финнами-то понятно... А Батька опять одно седалище на два стула растягивает? Белорусских креветок и киви уже напробовались - только миротворцев ещё не видели....
    Zoldat_A
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:13
      Появится там озеро имени Лукашенко, в том озере будут разводить ло-хов, то есть и дальше через Белоруссию Евросоюз к нам будет вести свои рыбопродукты, попутно вводя против нас новые американские санкции -теперь уже и за то что мало у них всего покупаем!
      Геркулесыч
      1. Домкрат Сегодня, 07:21
        Геркулесовичу.
        Страна, которая окружена морями, но не может обеспечить своих граждан морепродуктами, обречена питаться белорусскими креветками!
        Домкрат
        1. Zoldat_A Сегодня, 07:35
          Цитата: Домкрат

          Страна, которая окружена морями, но не может обеспечить своих граждан морепродуктами, обречена питаться белорусскими креветками!

          Я, например, вполне себе питаюсь русскими раками, а также судаком, сазаном и карпом и в гробу в белых тапках я видел непонятных креветок - и белорусских и любых других. Так что не надо обрекать Россию на голод без "белорусских креветок"! negative Кстати, по рынку хожу за продуктами почти каждый день и какой-то необеспеченности морепродуктами не заметил. На любой вкус и кошелёк - от минтая за 120 рублей до почти любой дальневосточной рыбы.
          А кто за 25 лет "демократии" пива без креветок не мыслит - дык они ещё много чего в жизни не знают...
          Zoldat_A
          1. Pax tecum Сегодня, 08:55
            Домкрат абсолютно прав!
            Разница между речной рыбой и морской рыбой (морскими морепродуктами) колоссальная, так то. В т.ч. в объемах добычи, гастрономических свойствах и т.д.
            И действительно, а почему страна, которая окруженая морями, не может обеспечить своих граждан морепродуктами? Не хочет заморачиваться? Рынок сам все "разрулит"? Вот и "разруливает". Квоты есть, а продажа вся за бугор. Беспредельный капитализм, однако.
            Pax tecum
        2. Bosch Сегодня, 08:40
          Не не может, а не хочет. И еще много чего она не хочет.
          Bosch
        3. ПалБор Сегодня, 09:01
          Правда,моря не тропические.
          ПалБор
        4. Piramidon Сегодня, 09:36
          Цитата: Домкрат
          Геркулесовичу.
          Страна, которая окружена морями, но не может обеспечить своих граждан морепродуктами, обречена питаться белорусскими креветками!

          Уже не первый раз встречаю Ваш этот пост на сайте. Как под копирку. Не нужно говорить о стране с подачи всяких желтых газетенок и укросайтов. Я живу в России, вдали от моря и, при желании, могу купить любые морепродукты. Цены - это уже другой вопрос, а то, что эта продукция есть в наличии - факт. Могу выслать (в личку) фото с наших прилавков.
          P.S.Вы, наверное, из тех, кто занимается поставками креветок и трепангов из Белоруссии в Россию?
          Piramidon
        5. sib.ataman Сегодня, 11:10
          Я, конечно, могу понять голодного поселянина, окруженного болотами и лесами Беловежской пущи, нервно таращягося где-нибудь в сельпо на прилавок с разложенными бяларусскими креветками из ближайшего болота, и ароматные авокадо из соседнего района, только вчера собранные по утру с морозца, зло шмыгающего соплями при мысли, что опять на ужин придется вместо бульбы с яйцами и салом есть какую-то хрень! Но никак не могу я взять в толк, как он оттуда увидел из-за макушек деревьев, что у нас тут на базарах и в супермаркетах по всей Сибири впаривают простым смертным под видом минтая, горбуши, стерляди, селедки, наваги, трески и еще черте чего! Ляхи подлые штоли нашептали?!
          sib.ataman
    2. 210окв Сегодня, 07:14
      Просто все хотят заработать.И деньжат,и политических очков.
      Цитата: Zoldat_A
      Ну, с финнами-то понятно... А Батька опять одно седалище на два стула растягивает? Белорусских креветок и киви уже напробовались - только миротворцев ещё не видели....
      210окв
    3. Pax tecum Сегодня, 07:25
      Картинка некорректная в статье. Шведский НАТОвский контингент миротворческих многонациональных сил IFOR в Боснии. Но, и символично, как то. Именно НАТО, в итоге, подменила собой ООН в Бывшей Югославии. Технично, так.

      Миротворческая миссия только под эгидой ООН. Это, конечно, все здорово, но... каков конечный результат этой миссии? Или, главное начать легально закрепляться? Так, такое уже было, помните. В Бывшей Югославии.
      ООНовские миротворческие силы, якобы, не справились с задачей, неся потери, не обладали достаточной военной силой. И, НАТО, вместо того, что бы распуститься, заявила, что ООН не способна погасить конфликт, и только НАТО, с ее потенциалом на это способна. В итоге: ООН дискредитирована, с 1995 г. новая миротворческая миссия уже под эгидой НАТО. Новая ипостась, так сказать, и распускаться вслед за ОВД не надо.
      НАТОвские методы были эффективны в то время, Россия тогда мало, что сделать смогла, кроме своего участия, которое свелось на нет в 2003 г.
      Сейчас просматривается подобный сценарий... Войдут МС ООН, а кто закрепиться там неизвестно.
      Pax tecum
      1. rocket757 Сегодня, 08:41
        Я Батьке в данном вопросе доверяю, больше чем многим другим ... и воинский контингент у него ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ!!!
        rocket757
    4. предки с Дона Сегодня, 07:58
      Если и ставить миротворцев, то на административной границе по линии 2014 года разделявшей ЛНР и ДНР с Украиной. Все остальное хотелки парашенковцев.
      предки с Дона
      1. vtnsk Сегодня, 08:31
        А по другому им и не дадут туда даже войти... hi
        vtnsk
        1. Домкрат Сегодня, 10:50
          Для vtnsk. На Ваше: "...А по другому им и не дадут туда даже войти.." ****************************************8
          Путин согласен на бОльшее: http://www.ntv.ru/novosti/1926981/
          Домкрат
      2. rocket757 Сегодня, 08:38
        Вялотекущая война, на износ, гадкое эт дело, при этом смертельно опасное!
        Пусть лучше миротворцы под контроль ситуацию возьмут, только щоб так, по чесноку!
        Договорятся в конце концов, а шо не наши, а Батька с Финнами, разве это плохо, шо гадать заранее?
        rocket757
        1. sib.ataman Сегодня, 10:37
          Мне ваще интересно, где вы видели в наше время что-то по чеснаку? Да и в былые времена тоже!
          sib.ataman
    5. vtnsk Сегодня, 08:28
      Вот кого-кого, а белорусов там точно не надо. Продадут всех и все... laughing
      vtnsk
      1. sib.ataman Сегодня, 10:39
        Кроме России там вообще никого не должно быть! Все остальные от лукавого!
        sib.ataman
        1. rocket757 Сегодня, 11:14
          Вариантов разве много теперь?
          Воевать или идти на компромисс?
          Новороссия не сдаётся по любому, затяжной конфликт эт не отменит, но людей уберечь от медленного истребления миротворцы в теории могут. Лучше так, если иначе сделать никто не решиться.
          Есть принципиальные вопросы по теме миротворцев, их будем посмотреть. По любому власти республик могут влиять на этот процесс.
          Всё эт конечно в идеале, типа по чесноку, так будем посмотреть.
          Мы ничего своими высказываниями изменить не можем, реально так!
          rocket757
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:04
    Предлогаю туда направить китайцев и северокорейцев! Они жесткие, быстро всу на место поставят, разоружат их, себе заберут все вооружение и боеприпасы, а северокорейцы заодно и нормально там покормятся!
    Геркулесыч
    1. алекс-сп Сегодня, 07:11
      Насчет китайцев - дело темное, они сами по себе..., а вот ВСУ-шное вооружение им точно не надо, разве что на металлолом, так и то - везти далеко.
      алекс-сп
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:22
        На месте и утелизируют, а металлолом укроинцам еще и выгодно для себя продадут!
        Геркулесыч
    2. 30 вис Сегодня, 08:18
      Цитата: Геркулесыч
      Предлогаю туда направить китайцев и северокорейцев!

      Направить конкретно на свидомую Украину! Разогнать майдан к чёртовой бабушке . Нациков собрать и отправить на перевоспитание на стройки народного хозяйства в Северную Корею! Только такой вариант !
      30 вис
    3. Piramidon Сегодня, 09:45
      Цитата: Геркулесыч
      Предлогаю туда направить китайцев и северокорейцев! Они жесткие, быстро всу на место поставят, разоружат их, себе заберут все вооружение и боеприпасы, а северокорейцы заодно и нормально там покормятся!

      Все обсуждают только вопрос о том, кого туда направить, а мнение ЛДНР никого не интересует.
      Piramidon
  3. XII легион Сегодня, 07:08
    И после благожелательных намеков РФ
    XII легион
  4. samarin1969 Сегодня, 07:10
    Судя по анонсам "миротворческой миссии", белорусы не будут играть "первую скрипку". Да и Лукашенко вчера предупредил "все стороны", что его дело на Донбассе - "нейтралитет".
    п.с."Буря" всё ближе...
    samarin1969
    1. Pax tecum Сегодня, 07:42
      Не искючено, что и повторят "Бурю"/"Oluja". Не будет же в итоге Россия на миротворцев нападать, при прикрытии которых это может произойти. Или, черт знает, какое они там прикрытие информационное придумают.
      Прав был Игорь Стрелков, ох, как прав, когда говорил об упущенных возможностях в 2014.
      Или это и есть план Кремля, заморозить конфликт?..
      Pax tecum
      1. vtnsk Сегодня, 08:33
        Россия будет делать то, что посчитает необходимым. А "миротворцы" там или кто другой - побоку... yes
        vtnsk
        1. Pax tecum Сегодня, 09:05
          Россия будет делать то, что посчитает необходимым

          Давайте будем реалистами и заменим слово "Россия" в вашем предложении на слово "Антирусская власть в Кремле", в контексте данной темы.
          А, за нападение на миротворцев, имеющих мандат ООН, будет ответка, ибо это уже реальный предлог. Вспомните 08.08.08, как мы отнеслись, и то, ни при самом "лучшем" руководителе страны, к гибели своих миротворцев.
          Pax tecum
  5. Алексей N Сегодня, 07:11
    От Белорусской автономной области ? Почему бы и нет.
    Казахстан еще есть на пару к Китаю.
    Алексей N
  6. svp67 Сегодня, 07:12
    В частности, стало известно о готовности разместить миротворческие миссии на Донбассе со стороны Белоруссии и Финляндии.
    + Швеция, уже изъявила готовность предоставить свой контингент
    svp67
    1. vtnsk Сегодня, 08:34
      Только их там не хватало. Странам НАТО на Донбассе делать нечего!... stop
      vtnsk
      1. svp67 Сегодня, 08:38
        Цитата: vtnsk
        Странам НАТО на Донбассе делать нечего!.

        А кто из этого списка :
        - Финляндия
        - Белоруссия
        - Швеция
        страна НАТО?
        svp67
  7. Дормидонт Сегодня, 07:19
    У финских миротворцев за плечами огромный опыт по блокадам русских городов
    Дормидонт
    1. Zoldat_A Сегодня, 07:27
      Цитата: Дормидонт
      У финских миротворцев за плечами огромный опыт по блокадам русских городов

      Тот самый Маннергейм, которому в Ленинграде доску повесили.....
      Zoldat_A
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:30
    Еще конкретное решение не принято, т.к. имеются разногласия где и как, а желающие закрепить свое имя в истории в качестве "главного миротворца" уже выстраиваются в очередь. Если я не ошибаюсь, то Порошенко не горит желанием, чтобы в этой миссии участвовала Белоруссия.
    rotmistr60
    1. vtnsk Сегодня, 08:35
      Порошенко собственно спрашивать и не будут. И так всем известны его "хотелки"... laughing
      vtnsk
  9. Туркестанец Сегодня, 07:33
    Прежде чем размещать МИРОТВОРЦЕВ не мешало бы узнать мнение по этому поводу у народа ДОНБАССА. А то уже складывается впечатление, что в тихоря все всё решили и идет политическая и психологическая обработка населения. ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ГОСПОДА ПОПАХИВАЕТ,
    Туркестанец
    1. vtnsk Сегодня, 08:38
      Народ Донбасса хочет двух вещей:
      1. Чтобы прекратился обстрел их территории со стороны, занимаемой ВСУ
      2. Чтобы на их территории не ступила нога никого из сторонников киевских нацистов...
      Точка!... good
      vtnsk
  10. Alex-a832 Сегодня, 08:02
    США и Украину белорусы не устроят. Их будут обвинять в сговоре с Россией. Если финны станут на линии соприкосновения - пусть становятся, но это также не соответствует интересам США и укровласти. На границе с Россией финны нафиг не нужны, мандат от СБ ООН на это они не получат, да и вряд ли сами станут втягиваться в явную провокацию укрофашистской власти, пусть даже под патронатом США. Это регион, в котором всегда доминировала Россия (СССР), это исконные русские земли. Финляндия это учитывает, даже если политкорректно молчит, и на прямой конфликт с нами не полезет.
    Alex-a832
  11. BAI Сегодня, 08:43
    При любом раскладе, там не должно быть представителей стран, поддержавших санкции против России.
    BAI
    1. Домкрат Сегодня, 10:59
      К сожалению, население России об этом не спросят!
      И при нынешней власти в России НАТО на Украине - лишь вопрос времени...
      Домкрат
  12. NordUral Сегодня, 08:48
    Угомонитепсь, ребята. И сидите дома, не теряйте совесть.
    NordUral
  13. Судоплатов Сегодня, 11:01
    шведы, финны и картофельники решили легализовать своих наемников со стороны укропии, другого шанса не будет, а так суд и вышка
    Судоплатов
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