Тиллерсон: шаги по принятию новых санкций в отношении РФ уже принимаются

Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции,

Работа по реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ведется, уже предприняты конкретные шаги в этом направлении, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.На вопрос корреспондента CBS, почему администрация президента не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением Конгресса, Тиллерсон ответил, что некоторые конкретные шаги уже предприняты: в частности, «на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники».добавил госсекретарь.Напомним, в январе Минфин США обнародовал так называемый «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – в общей сложности 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым летом прошлого года. Как ранее пояснили в Белом доме, он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, однако подразумевает, что такие меры могут быть введены в будущем.На прошлой неделе глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства РФ.