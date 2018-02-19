12:43 19 февраля

Тиллерсон: шаги по принятию новых санкций в отношении РФ уже принимаются

Работа по реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ведется, уже предприняты конкретные шаги в этом направлении, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.



На вопрос корреспондента CBS, почему администрация президента не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением Конгресса, Тиллерсон ответил, что некоторые конкретные шаги уже предприняты: в частности, «на основании уже действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники».


Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции,
добавил госсекретарь.

Напомним, в январе Минфин США обнародовал так называемый «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – в общей сложности 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым летом прошлого года. Как ранее пояснили в Белом доме, он не влечет автоматических санкций против упомянутых лиц, однако подразумевает, что такие меры могут быть введены в будущем.

На прошлой неделе глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. 210окв Сегодня, 08:24
    Интересно,когда они лично против ВВП санкции введут?Должно быть после выборов.
    210окв
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:26
      Цитата: 210окв
      Интересно,когда они лично против ВВП санкции введут?Должно быть после выборов.

      не,пока только на услуги ЖКХ,и на бензин цены поднимут... ну и пенсии урежут.-это же всё ОНИ делают?
      андрей юрьевич
      1. 210окв Сегодня, 08:27
        Ну,это и без санкций само собой не заржавеет..
        Цитата: андрей юрьевич
        Цитата: 210окв
        Интересно,когда они лично против ВВП санкции введут?Должно быть после выборов.

        не,пока только на услуги ЖКХ,и на бензин цены поднимут... ну и пенсии урежут.-это же всё ОНИ делают?
        210окв
      2. svp67 Сегодня, 08:35
        Цитата: андрей юрьевич
        не,пока только на услуги ЖКХ,и на бензин цены поднимут... ну и пенсии урежут.-это же всё ОНИ делают?

        А чего так длинно то? Пишите проще: "Все пропало..."
        svp67
        1. Esoteric Сегодня, 10:06
          Цитата: svp67
          А чего так длинно то? Пишите проще: "Все пропало..."

          А чего так нудно? Пишите разнообразнее: "Всё нашлось!! fellow
          Esoteric
          1. svp67 Сегодня, 10:14
            Цитата: Esoteric
            Пишите разнообразнее: "Всё нашлось!

            Правильно, хоть какое то разнообразие. А главное лаконично...
            svp67
      3. Тикси-3 Сегодня, 08:42
        Цитата: андрей юрьевич
        не,пока только на услуги ЖКХ,и на бензин цены поднимут..

        и правильно сделают...еще и пенсионный возраст надо на 7 лет поднять, пора начинать жить при капитализме! коммунизм профукали - социализм про щелкали - вот получайте дикий капитализм....жду еще решений , что бы в думу не "выбирались", а по наследству передавалось или покупалось!!
        Тикси-3
      4. sdc_alex Сегодня, 08:42
        Цитата: андрей юрьевич
        на услуги ЖКХ,и на бензин цены поднимут...

        та не... я думаю бесплатным все сделают, что б так скать, наступило всеобщее счастье
        sdc_alex
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:51
          Работа по реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ведется, уже предприняты конкретные шаги в этом направлении, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.

          В США, пора должность госсекретаря аннулировать и назвать её "санкционный смотритель"!
          СРЦ П-15
        2. Esoteric Сегодня, 10:10
          Цитата: sdc_alex
          та не... я думаю бесплатным все сделают, что б так скать, наступило всеобщее счастье

          Это вы тут нам сладко "свистите". Посмотрим, как будут "свистеть" ваши "доверенные лица" с предвыборных передач...
          Esoteric
        3. svp67 Сегодня, 10:15
          Цитата: sdc_alex
          та не... я думаю бесплатным все сделают, что б так скать, наступило всеобщее счастье

          И на ступит это "щастье", сразу как Путин покинет Кремль.... Господи ну взрослые же все люди, а все в сказки верят...
          svp67
          1. Tiras Сегодня, 12:16
            Цитата: svp67
            И на ступит это "щастье", сразу как Путин покинет Кремль...


            Тут дело в другом, понятно, что при Путине счастья не наступит. Он это показал всеми возможными методами за 18 лет.

            Плюс всем вбили в голову, что лучше жить хреново, но при Путине, чем непонятно как, но пи другом.

            Пугают 90-ми, пугают США и Западом, чтобы над жил стабильно хреново и боялся будущего без Путина, который сделал максимально возможное, чтобы убить конкурентов для себя внутри страныи выживает за счёт пугалок и за счёт отсутствия варианта выбрать кого-то ещё.
            Tiras
            1. svp67 Сегодня, 12:24
              Цитата: Tiras
              Тут дело в другом, понятно, что при Путине счастья не наступит.

              Дело действительно в ином, сейчас я не вижу, того, кто сделает эту страну СЧАСТЛИВОЙ.
              svp67
    2. Alex-a832 Сегодня, 08:37
      Цитата: 210окв
      Интересно,когда они лично против ВВП санкции введут?Должно быть после выборов.

      Тут вопрос не только в личности, но и в статусе. Объявить санкции в отношении президента России, а потом признать, что они не имели эффекта = публично обделаться и стать посмешищем даже для сателлитов.
      Alex-a832
    3. Зяблицев Сегодня, 08:39
      На фото, черная полоса по кромке головы - выглядит, как кипа сдвинутая на затылок...Символично намекая, что санкции лоббируют богоизбранные магнаты из кланов Сороса, Ротшильда, Рокфеллера и ежи с ними, устраняя руками публичных политиков с мировых рынков конкурентов! США, как была полукриминальной мегокорпорацией, так ей и продолжает оставаться, втирая наивному миру лозунге о демократии! laughing
      Зяблицев
      1. stas-21127 Сегодня, 08:53
        Ха, есть такое дело))) Увидел тоже самое)))))
        stas-21127
      2. Балу Сегодня, 09:08
        Цитата: Зяблицев
        ША, как была полукриминальной мегокорпорацией, так ей и продолжает оставаться, втирая наивному миру лозунге о демократии!

        Почему полукриминальная? belay Криминальная, гегемониха зла-это однозначно.
        Балу
    4. Spartanez300 Сегодня, 08:49
      ВВП опять будет улыбками и анекдотами отшучиваться и очень сожалеть о санкциях против России , на большее то духу не хватает .
      Spartanez300
      1. Зяблицев Сегодня, 08:58
        Надо объявить войну США и...., я, так понимаю, Вашу мысль, непременно в ней победить - тогда, правда угробив пол-населения земного шара, если не все, ВВП в Ваших глазах чуток приподнимется? laughing hi
        Зяблицев
        1. Spartanez300 Сегодня, 09:09
          О войне и речи быть не может , однако же США не объявляя войны гнобит и унижает Россию как хочет . А ВВП и прочие проявляют полное безволие , как говорится за державу обидно , а вас как я посмотрю такая политика полностью устраивает каждый раз плевки с лица вытирать .Все таки у нас не банановая республика а страна с великими историческими страницами и вести себя мы должны соответственно .
          Spartanez300
          1. Зяблицев Сегодня, 09:19
            К сожалению, мы, надеюсь, пока - по объективным причинам - не в той весовой категории...Нужно время! Но уже мы не Россия 90-х!
            Зяблицев
            1. Аккорд Сегодня, 10:22
              А если рассмотреть санкции как непосредственную угрозу существованию и целостности государства? Что у нас в доктрине? Правильно, все лучшее-американским ,,детям,,
              Аккорд
              1. Зяблицев Сегодня, 10:26
                Не передергивайте! Там четко сказано:"В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других инструментов ненасильственного характера." (п.5)
                Не думаю, что мы исчерпали все ненасильственные методы....Так что ничего там нет про американских детей! laughing hi
                Зяблицев
          2. Пленник Сегодня, 09:57
            Вот бы Вас в Кремль. Вот бы Вы развернулись наверное. wink
            Пленник
        2. Esoteric Сегодня, 10:23
          Цитата: Зяблицев
          Надо объявить войну США и...., я, так понимаю,

          Зяблинцев! Всё вы прекрасно понимаете, если попадаете по нужным и иже с ними клавишам. Для начала надо озаботиться выводом капиталов из США, ограничить до минимума зависимость от импорта-экспорта с США. На территориях независимых государств вести себя с США, как со страной агрессором, используя имеющиеся средства и нанося максимальный урон. Сирия — на первом зачётном месте. А, чего вы так заволновались за войну, как Трамп за КНДР? Кто-то есть такой, чтобы воевать с Россией? Не уверен, что дерзнут. Если надо вводить военное положение — пусть вводит. Хватит утирать слёзы и сопли. Нам всё равно, где будет рейтинг Путина, если он взялся за гуж, то пусть бьёт первым. А то рассказывает нам сказки про то, «каким он бойким парнем был».
          Esoteric
  2. лом123 Сегодня, 08:28
    Надо уже вводить санкции против доллара, вот для них будет удар.
    лом123
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 09:04
      Цитата: лом123
      Надо уже вводить санкции против доллара, вот для них будет удар.

      Ну да, тем что доллар к 2019 году будет стоить выше 100 рублей? Вижу к этому все предпосылки.
      Viktor.12.71
      1. Esoteric Сегодня, 10:29
        Цитата: Viktor.12.71
        Ну да, тем что доллар к 2019 году будет стоить выше 100 рублей? Вижу к этому все предпосылки.

        belay Поэтому что??? Надо сплотиться вокруг безвольного президента? Ждать, когда вызреет его "хитровыведенный план" и уже потом,расслабившись в кресле, покурить его? wassat Блин! laughing Детей родители "бабайками" пугают, чтобы слушались. Вы ещё дети? Или вы любите бояться?
        Esoteric
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:40
          Цитата: Esoteric
          belay Поэтому что??? Надо сплотиться вокруг безвольного президента? Ждать, когда вызреет его "хитровыведенный план" и уже потом,расслабившись в кресле, покурить его? wassat Блин! laughing Детей родители "бабайками" пугают, чтобы слушались. Вы ещё дети? Или вы любите бояться?

          Ну да, по действиям центробанка РФ с повышением ставки рефинансированием это и есть хитрый план? Только я не пойму людей которые верят что экономика России растет. Судя по действиям Набиуллина экономика катиться на дно все быстрее. Я не боюсь, все деньги давно держу в долларах, так надежнее. А ввод новых банкнот и 3,9 триллионов необеспеченных рублей только подтверждают что западные экономисты во многом правы по поводу экономики России, то есть полный крах экономики через 1-2 года. Чему радоваться то?
          Viktor.12.71
  3. предки с Дона Сегодня, 08:29
    Лично мне этих самых олигархов стыривших деньги и хранящих их в забугорных банках совсем не жалко (в данном случае госдеп выполняет работу прокуратуры России), есть опасения, что потеряв все "непосильно нажитым трудом" они с утроенной силой будут дербанить Россию.
    предки с Дона
  4. Alex-a832 Сегодня, 08:30
    Когда же они решаться "свифт" для России отключить?! А то всё детскими пугалками стращают. Или они решили по 200 фамилий в квартал в санкционный список добавлять? Вроде как и санкции новые, будет о чём трещать периодически. У нас более 120 млн. граждан - хватит на много поколений, даже если еженедельно начнут список добавлять. Клоуны.
    Alex-a832
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 09:15
      Цитата: Alex-a832
      У нас более 120 млн. граждан

      У вас столько долларовых миллиардеров? Под санкций попадают именно они и приближенные президента. Главная задача санкции изолировать и обанкротить страну.
      Viktor.12.71
    2. zyzx Сегодня, 09:16
      От свифта отключат не ранее чем система МИР,раскрутится...
      zyzx
      1. svp67 Сегодня, 12:26
        Цитата: zyzx
        От свифта отключат не ранее чем система МИР,раскрутится...

        Уже могут отключать... российский сервис по передаче финансовых сообщений (СПФС), УЖЕ РАБОТАЕТ
        svp67
  5. svp67 Сегодня, 08:34
    Работа по реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ведется, уже предприняты конкретные шаги в этом направлении, передает РИА Новости заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона.
    кавалера ордена "Дружбы" Российской Федерации
    svp67
    1. pjastolov Сегодня, 08:36
      Цитата: svp67
      кавалера ордена "Дружбы" Российской Федерации

      а сколько у нас вообще таких друзей?
      pjastolov
      1. svp67 Сегодня, 08:46
        Цитата: pjastolov
        а сколько у нас вообще таких друзей?

        Да вот как то появляются время от времяни
        svp67
        1. pjastolov Сегодня, 08:47
          Цитата: svp67
          Да вот как то появляются время от времяни

          и нашему руководству абсолютно, почему то, не стыдно за таких друзей
          pjastolov
          1. Пленник Сегодня, 10:00
            И что? Американскому вообще неизвестны такие понятия как стыд, честь и совесть. Ничего живут как-то. recourse
            Пленник
            1. svp67 Сегодня, 10:16
              Цитата: Пленник
              Американскому вообще неизвестны такие понятия как стыд, честь и совесть.

              На то они и ПУРИТАНЕ...
              svp67
      2. Esoteric Сегодня, 10:36
        Цитата: pjastolov
        а сколько у нас вообще таких друзей?

        У нас внутренние друзья типа: чубайса награждаются орденами "За заслуги перед Отечеством", а уж внешних, сам ...велел награждать... what
        Esoteric
    2. Alex-a832 Сегодня, 08:42
      Цитата: svp67
      кавалера ордена "Дружбы" Российской Федерации

      Не палите нашу агентуру! Достаточно, что Трамп спалился... lol
      Alex-a832
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:36
    были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники
    Откровенная и не скрываемая недобросовестная конкуренция. Говорили бы прямо, что не только желают сменить в России власть, но и вытеснить ее с рынков где Россия составляет конкуренцию Сша.
    rotmistr60
    1. Тикси-3 Сегодня, 08:42
      Цитата: rotmistr60
      Откровенная и не скрываемая недобросовестная конкуренция.

      да ладно вам, все вранье
      Тикси-3
  7. солдатъ Сегодня, 08:41
    «кремлевский список», в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели

    Компрадорская буржуазия
    Не были бы так повязаны с западными рынками, работали бы внутри России и для блага ее людей - и никакие санкции были бы не страшны
    солдатъ
    1. askort154 Сегодня, 08:53
      солдатъ....Не были бы так повязаны с западными рынками, работали бы внутри России и для блага ее людей - и никакие санкции были бы не страшны

      Для экономического развития страны за счёт внутреннего рынка, население должно быть более 200 млн. У нас даже ЕАЗЭС (РФ, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения) не дотягивает . Да и покупательская способность этих государств очень низкая.
      askort154
      1. Esoteric Сегодня, 10:41
        Цитата: askort154
        население должно быть более 200

        Знаю страну на востоке с населением 26 000 000...Живёт, ни перед кем шапку не ломает и о судьбе олигархов не беспокоится. Вы играли в карты в азартные игры на деньги? Если вы сами, по собственному желанию не сядете за стол, то никто вас не обыграет. В нашем случае пора признать, что капиталистический реванш в стране не удался. Ставим точку... yes
        Esoteric
  8. prior Сегодня, 09:04
    П..ндос останется п..ндосом, хоть обвешай его орденами.
    prior
  9. Дормидонт Сегодня, 09:14
    Конечно, им хотелось бы как в публикации выше, шарахать по России ракетами. Но, увы общечеловекам - Россия не Сирия
    Дормидонт
  10. zak167 Сегодня, 09:44
    Обсуждать санкции вообще не следует.Давно понятно,что они на всегда.Ито,что Россия ничем ответить на американские санкции не способна.Кишка у нас тонковата.Мы только можем бурно возмущаться.
    zak167
    1. mkop Сегодня, 10:25
      А чем ответить? Не покупай американские товары сам.

      Начни сейчас запрещать всякие кАка-колы и прочий макдональдсы на гос. уровне. Ты хоть представляешь сколько говн вскипит у либерасни нашей? У нас в стране, к великому сожалению, сложилась такая ситуация, что своих предателей больше чем врагов снаружи. Всякие Родченковы и т.п. личности; всякая плесень, которая получив образование в СССР свалила за рубеж, и теперь оттуда лает на страну, на ее историю, выливает тонны дерьма; всяческие товарищи, которые радуются например убийству русских в Сирии, на полном серьезе радуются, и живут при этом в Москве например (зайдите на Youtube почитайте комментарии к видео о ЧВК Вагнер, или про сбитые самолеты в Сирии, про мертвых летчиков), и сами при этом всем русские. Для них бакс в кармане важнее всего - чести, достоинства, порядочности. Вот они и торгуют всем чем могут, и страной в которой они выросли в том числе.
      mkop
    2. Esoteric Сегодня, 10:45
      Цитата: zak167
      И то,что Россия ничем ответить на американские санкции не способна.Кишка у нас тонковата.Мы только можем бурно возмущаться.

      Отнюдь. Мы можем строить свою экономику так, что будем мало зависеть от санкций. Только нам надо начать работать на страну, на её боеготовность и продовольственную независимость. С выездами за границу придётся повременить...
      Esoteric
  11. Vard Сегодня, 11:20
    А давайте им титан перекроем и РД-180... Или ещё чего нибуть...
    Vard
  12. Dave36 Сегодня, 12:02
    Надо было думать о последствиях, когда возвращали в родную гавань. Теперь в мире, где все зависимы, пушки особо и не нужны. По этому сейчас только бессилие и безволие...ибо кругом тупик.
    Dave36
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