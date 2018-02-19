12:47 19 февраля

В Черное море вошел второй американский эсминец

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Ракетный эсминец ВМС США «Карни» (DDG 64, типа «Арли Берк») вошел в Черное море, передает Интерфакс.

В Черное море вошел второй американский эсминец


По данным пресс-службы Шестого флота ВМС США, корабль будет участвовать в операциях «по обеспечению безопасности на море и укреплению региональной морской стабильности, а также укреплению совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».


(Маневры) демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность,
цитирует пресс-служба командира эсминца Питера Халворсена.

Напомним, ранее в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США «Росс» (DDG 71). Боевой корабль был задействован в нанесении ударов «Томагавками» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийской авиации в провинции Идлиб.

После начала кризиса на Украине боевые корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море. Согласно Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 62
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      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Пытливый Сегодня, 09:23 Новый
    Пора Босфор делать российским, чтобы ни одна ... в Чёрное море не лезла
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    Пытливый
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:27 Новый
      Пора Босфор делать российским,
      Предлагаете с Турками повоевать ? Ещё не время ...
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      КВУ-НСвД
      1. Anarchist Сегодня, 09:28 Новый
        Цитата: КВУ-НСвД
        Предлагаете с Турками повоевать ?

        Ага, чтобы "турецкий поток" по своей территории прокладывать! Зачем нам посредники, которые могут нас же взять за "газовые Фаберже"?
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        Anarchist
      2. LSA57 Сегодня, 09:32 Новый
        Цитата: КВУ-НСвД
        Предлагаете с Турками повоевать ?

        можно и не воевать. при нужде перекрыть этот ручей минами элементарно
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        LSA57
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:42 Новый
          воевать после каждого амерпука конечно перебор,а прицельную меточку на него поставить неплохо,они себя правильней вести начинают,балдею с этих понторезов заморских,у командира эсминца своя пресс-служба,опупеть))
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          Ратник с пулеметом
      3. Тикси-3 Сегодня, 10:20 Новый
        Цитата: КВУ-НСвД
        Предлагаете с Турками повоевать ? Ещё не время ...

        у вас всегда не время....еще рано...подождем..
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        Тикси-3
        1. LSA57 Сегодня, 10:23 Новый
          Цитата: Тикси-3
          у вас всегда не время....еще рано...подождем..

          предлагаете сейчас войну начать? вы не провокатор? госдепом попахивает negative
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          LSA57
          1. Zoldat_A Сегодня, 11:26 Новый
            Цитата: LSA57
            Цитата: Тикси-3
            у вас всегда не время....еще рано...подождем..

            предлагаете сейчас войну начать? вы не провокатор? госдепом попахивает negative

            Вот Госдеп-то порадуется!!! Им-то всё равно где - лишь бы где нас в войну втянуть... Они, бедные, до сих пор уверены, что это Афган развалил Союз... lol Думают, если нас сейчас заставить кого-нибудь бомбить, так и Россия развалится. Наивные, как дети. Для этого, как минимум, нужно, чтобы у нас появились новые Горбатая Собака и Свердловский Пьяница, а также теневая экономика, рвущаяся легализовать свои доходы - какой толк от украденных миллионов, если пользоваться ими можно только на своей даче и даже захудалый домишко в Лондоне купить нельзя?
            Второго условия у нас сейчас нет как такового - всё давным-давно легализовано и никто ничего давно уже не стесняется.
            А про первых двух "персонажей"... Ещё не вымерли мы - те, которые Советский Союз строили, за него воевали, а потом видели, как его растаскивают по норкам-офшорам. Если такие "персонажи" и есть (или появятся) - дык НО ПАСАРАН, пока мы живые....
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            Zoldat_A
            1. Лелёк Сегодня, 12:24 Новый
              Цитата: Zoldat_A
              Zoldat_A

              hi
              Всё худшее может произойти без наших и американских "хотелок". (ИМХО), представьте себе ситуацию, когда долбо**ы Руины в целях провокации обстреляют оставшимися у них с советских времён ракетами американские корабли (по лекалу сбитого Боинга) и свалят это на действия России. Америкосы с удовольствием подхватят эту версию ... . И что начнётся? Обезьяна с гранатой - болшаааая опасность.
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              Лелёк
              1. Zoldat_A Сегодня, 12:31 Новый
                hi
                Цитата: Лелёк
                Всё худшее может произойти без наших и американских "хотелок". (ИМХО), представьте себе ситуацию, когда долбо**ы Руины в целях провокации обстреляют оставшимися у них с советских времён ракетами американские корабли (по лекалу сбитого Боинга) и свалят это на действия России. Америкосы с удовольствием подхватят эту версию ... .
                Про то, что Америка - страна-провокация, тут, на МО, я уже говорил не раз. И факты приводил те же самые. Только тут не Окраина виновата (сиречь "Обезьяна с гранатой"). Тут из Залужья будет прямой приказ. Неужели кто-то всерьёз думает, что Жующий Галстук самостоятельно догадался бы жахнуть по Цхинвалу? Он просто выполнил приказ. И с малазийским "Боингом" майданоголовые просто выполнили приказ. И сейчас выполнят - не сомневаюсь.... К сожалению.....
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                Zoldat_A
                1. Лелёк Сегодня, 12:42 Новый
                  Цитата: Zoldat_A
                  Неужели кто-то всерьёз думает, что Жующий Галстук самостоятельно догадался бы жахнуть по Цхинвалу? Он просто выполнил приказ.

                  Это так, но в обоих случаях провокация и боевые действия велись НЕ против
                  граждан "исключительной нации". А ситуация, которая описана в моём посте, чревата большой войной. То что кукловод нацелен на войнушку в Европе, и ежу понятно, но только чужими руками и чтобы гибли аборигены. Гибели американцев электорат штатов управителям не простит.
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                  Лелёк
    2. предки с Дона Сегодня, 09:27 Новый
      Сейчас к нему примнет флотилия из надувных матрасов с Украины подаренных США, и начнутся полномасштабные "учения". Надеюсь эта лоханка уже фонит от радаров береговой охраны полуострова Крым.
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      предки с Дона
      1. LSA57 Сегодня, 09:33 Новый
        Цитата: предки с Дона
        Сейчас к нему примнет флотилия из надувных матрасов с Украины подаренных США, и начнутся полномасштабные "учения".

        вы про подводные лодки забыли
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        LSA57
    3. IMH Сегодня, 09:28 Новый
      Для этого вам нужно от клавиатуры оторваться. Слабо?
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      IMH
      1. предки с Дона Сегодня, 09:34 Новый
        Зачем? Вполне достаточно "Бастионов" которые до Босфора контролируют ситуацию в Черном море, в случае чего ему жить из расчета подлетного времени ПКР "Оникс".
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        предки с Дона
        1. Zoldat_A Сегодня, 11:32 Новый
          Цитата: IMH
          Для этого вам нужно от клавиатуры оторваться. Слабо?

          Цитата: предки с Дона
          Зачем? Вполне достаточно "Бастионов" которые до Босфора контролируют ситуацию в Черном море, в случае чего ему жить из расчета подлетного времени ПКР "Оникс".
          Я не спец по ракетам - два с лишним десятка лет совсем другими делами в армии занимался. Только думается мне, что для того, чтобы "Оникс" выполнил свою задачу - как раз-таки нельзя от клавиатуры отрываться. Наверняка современные ПКР именно с клавиатуры и управляются....
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          Zoldat_A
          1. Galaxy Сегодня, 12:05 Новый
            А начинается все с перфоратора и перфокарты, но сначала электро-механик поправит щетки, у четвертой контакт барахлит, да и соленоиды не добивают! Еще одна напасть, влажность, трубу прорвало и перфокарты разбухли... laughing
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            Galaxy
    4. LSA57 Сегодня, 09:31 Новый
      Цитата: Пытливый
      Пора Босфор делать российским, чтобы ни одна ... в Чёрное море не лезла

      да пусть лезут. на дне места много. что они могут толкового сделать под прицелами "Бастионов"
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      LSA57
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:39 Новый
        Цитата: LSA57
        да пусть лезут.

        ранее в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США «Росс» (DDG 71). Боевой корабль был задействован в нанесении ударов «Томагавками» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийской авиации в провинции Идлиб.
        вот еще одна мишень которую надо облететь, пусть подходит
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        Angel_and_Demon
        1. Alex777 Сегодня, 11:01 Новый
          2 эсминца за раз вроде еще не было. Подбадривают укров на наступление - не иначе. hi
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          Alex777
      2. андрей юрьевич Сегодня, 09:39 Новый
        радует наш народ-на позитивчике... а два эсминца больше сотни "топоров" за несколько минут выпустят-ерунда...отмахнёмся!
        Ответить
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        андрей юрьевич
        1. LSA57 Сегодня, 09:43 Новый
          Цитата: андрей юрьевич
          радует наш народ-на позитивчике... а два эсминца больше сотни "топоров" за несколько минут выпустят-ерунда...отмахнёмся!

          а успеют? за несколько минут на дно и уйдут
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          LSA57
          1. андрей юрьевич Сегодня, 10:08 Новый
            Цитата: LSA57
            а успеют? за несколько минут на дно и уйдут

            а вот это-вопрос. то что потом уйдут-понятно,но у американцев их шесть десятков с лишним,легко пожертвуют для первого удара допустим.по ключевым целям.
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            андрей юрьевич
        2. Тикси-3 Сегодня, 10:21 Новый
          Цитата: андрей юрьевич
          радует наш народ-на позитивчике... а два эсминца больше сотни "топоров" за несколько минут выпустят-ерунда...отмахнёмся!

          просто народ забыл, что голова - это прежде всего не рот - а мозг!
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          Тикси-3
        3. Хорон Сегодня, 10:29 Новый
          Цитата: андрей юрьевич
          радует наш народ-на позитивчике... а два эсминца больше сотни "топоров" за несколько минут выпустят-ерунда...отмахнёмся!

          Вы эсминцы с пулемётом не спутали, а "томогавки" с пулеметной лентой?! Да и будут ли у них после первого залпа эти самые "минуты"?
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          Хорон
        4. raw174 Сегодня, 10:45 Новый
          Цитата: андрей юрьевич
          а два эсминца больше сотни "топоров" за несколько минут выпустят

          Не выпустят. Они под прицелом с момента прохождения в зону досягаемости берега. Успеют потопить до того как второй залп сделает... Эти судна не военная сила в регионе, а политическая. И направлена она не против кого то, а ЗА... ЗА союзников, которые должны видеть поддержку хозяев вживую.
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          raw174
          1. тлауикол Сегодня, 11:22 Новый
            за какое время Оникс пролетит 500км ?
            Цитата: raw174
            Цитата: андрей юрьевич
            а два эсминца больше сотни "топоров" за несколько минут выпустят

            Не выпустят. Они под прицелом с момента прохождения в зону досягаемости берега. Успеют потопить до того как второй залп сделает... Эти судна не военная сила в регионе, а политическая. И направлена она не против кого то, а ЗА... ЗА союзников, которые должны видеть поддержку хозяев вживую.
            Ответить
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            тлауикол
            1. raw174 Сегодня, 12:42 Новый
              Цитата: тлауикол
              за какое время Оникс пролетит 500км ?

              Точно не знаю, не эксперт и не посвящен в ТТХ ракеты, но по открытым данным не за сколько, ведь Оникс летит на 300 км. Не факт что открытые данные соответствуют действительности.
              Есть П-500 «Базальт» с заявленной дальностью 550 км., он минут за 12-15 доберётся, с момента пуска. Может ещё что есть в арсенале береговой охраны КЧФ...
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              raw174
          2. Zoldat_A Сегодня, 11:36 Новый
            Цитата: raw174
            Эти судна не военная сила в регионе, а политическая. И направлена она не против кого то, а ЗА... ЗА союзников, которые должны видеть поддержку хозяев вживую.
            Думается, они могли бы и совсем без "Топоров" явиться - холопы и так щёки бы от важности надули - вон, типа, какие у нас друзья....
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            Zoldat_A
            1. raw174 Сегодня, 12:44 Новый
              Цитата: Zoldat_A
              холопы и так щёки бы от важности надули - вон, типа, какие у нас друзья....

              Так они и надувают, гордятся)))
              Цитата: Zoldat_A
              Думается, они могли бы и совсем без "Топоров" явиться

              Нас в трюмы и арсеналы не допустят, а могли запросто, хотя бы не с полным боекомплектом... зачем лишний груз таскать...
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              raw174
      3. Железякин Сегодня, 10:03 Новый
        Думаю, что суть прибытия части шестого флота в акваторию ЧМ, дать политическую пощечину верхушке нашего государства и в очередной раз спровоцировать раскачку на ответные меры. Также либералы сейчас вой поднимут, дескать опять без ответа такую акцию оставим... Ну ВВП во всем обвинить... Кроме всего прочего настораживает активизация возни вдоль наших Западных и Юго-западных границ, в виде баражирующих беспилотников и самолетов разведчиков. Не с проста оно все это! Нужно ждать подарок от заклятых "друзей" приуроченный к выборам 2018?!
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        Железякин
      4. Korax71 Сегодня, 12:02 Новый
        Поищите ролик в тырнете про стрельбу бастионов по статичной цели.как то не сильно впечатляет.
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        Korax71
        1. Galaxy Сегодня, 12:24 Новый
          зачем же Вы так сразу режете по живому? Дайте "диванным" хибины с 24-ми подогнать, памперсы выдать..., разыграться воображению... Не мешайте насладиться грандиозной битвой и бегством супостата! am
          P.S. "Грибоедовский вальс" (А.Башлачев)
          https://www.youtube.com/watch?v=vF5elvbCCFU
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          Galaxy
    5. Зяблицев Сегодня, 09:37 Новый
      Сейчас Гавнокомандующие всея Украины воспрянут духом и в атаку пойдут..., правда, в основном на картах, мечтах и в интервью, но, я заметил, если один корабль США в Черном море, Турчинов и Ко, отвоевывают Донбасс и сосредотачиваются на границах с Крымом, два, то Крым уже отвоеван, ВСУ нацеливаются на Москву...Три корабля войдут - так хлопцы и за Урал не зацепятся! laughing
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      Зяблицев
      1. LSA57 Сегодня, 09:44 Новый
        Цитата: Зяблицев
        Три корабля войдут - так хлопцы и за Урал не зацепятся!

        не получится sad третью мишень полосатые не пришлют laughing
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        LSA57
    6. Железякин Сегодня, 10:19 Новый
      Тут к амерам не покопаешься. Да неприятно, что они у нас под носом крутятся, но конвенцию не нарушают. Суммарное водоизмещение присутствующих в акватории ЧМ эсминцев - 13260 т что больше чем в половину ниже допустимого значения.
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      Железякин
    7. Тикси-3 Сегодня, 10:19 Новый
      Цитата: Пытливый
      Пора Босфор делать российским, чтобы ни одна ... в Чёрное море не лезла

      это с чего вдруг? Черное море стало Российским? fool
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      Тикси-3
  2. 210окв Сегодня, 09:25 Новый
    Как вошёл,так и выйдет.Они думают что в случае заварухи будут бессмертными..Интересно,матрас у них на пол корабля..Что бы дальше было бы видно.Но на индикаторе РЛС это как то пофиг.
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    210окв
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:29 Новый
      Цитата: 210окв
      Как вошёл,так и выйдет.Они думают что в случае заварухи будут бессмертными..Интересно,матрас у них на пол корабля..Что бы дальше было бы видно.Но на индикаторе РЛС это как то пофиг.

      Согласен . Просто действуют на нервы .
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      КВУ-НСвД
  3. anjey Сегодня, 09:30 Новый
    маневры) демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность,
    да уж ,где сша там кровь и хаос ,это закономерно,какой тут мир,когда пахнет порохом...,за пацанов бы предьявить по полной, этим миролюбцам...
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    anjey
  4. Egorovich Сегодня, 09:31 Новый
    Пора начинать учения крымских береговых комплексов "Бал" и "Бастион" с электронным пуском противокарабельных крылатых ракет. yes
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    Egorovich
    1. роман66 Сегодня, 09:34 Новый
      а там и на кнопку случайно нажать.... потом извиниться, виновных наказать... переводом с повышением
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      роман66
      1. Комментарий был удален.
        1. роман66 Сегодня, 09:55 Новый
          здорова! hi я немного по-другому слышал :
          гонится прапорщик по ракетной базе за бойцом с ломом наперевес, загнал в угол. подходит медленно, отдуваясь, боец ему
          " товарищ прапорщик. а может хрен с ней. с австралией-то?"
          " с австралией, конечно, хрен, а порядок в войсках должОн быть!"
          Ответить
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          роман66
          1. Комментарий был удален.
            1. роман66 Сегодня, 10:13 Новый
              как говорил мне один прапор - "мы же золотой песок, наемные войска!"
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              роман66
              1. LSA57 Сегодня, 10:21 Новый
                Цитата: роман66
                "мы же золотой песок, наемные войска!"

                а теперь этот "золотой песок" уркаину удобряет laughing
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                LSA57
  5. Romka47 Сегодня, 09:35 Новый
    Понимаю что они и так часто туда заходят, но это не к добру, чует мое сердце !
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    Romka47
    1. svp67 Сегодня, 09:40 Новый
      Цитата: Romka47
      Понимаю что они и так часто туда заходят, но это не к добру, чует мое сердце !

      С учетом частоты разведывательных полетов их авиации, так в двойне тревожно
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      svp67
      1. Romka47 Сегодня, 10:32 Новый
        Все как в начале 41-го, враг у западных границ, идет программа перевооружения ( не дадут закончить) разведка летает мы не стреляем... ах да, тогда накануне тоже война была, финская. Сейчас Украина и Сирия. А вот когда большая война начнется, тогда и закричат все эти либералы, верните путина и налоги и на все согласны только б не было войны. Когда враг придет к ним в деревню, перед тем как жен насиловать он не будет спрашивать за Путина он был или за Новального, да хоть за собчак...
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        Romka47
    2. Babur_Imperatorlugu Сегодня, 09:55 Новый
      Да ситуация теперь становится опасным евразийцев ждёт большая мега война, после распада ссср))))
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      Babur_Imperatorlugu
    3. Babur_Imperatorlugu Сегодня, 09:58 Новый
      Ударят с четырёх сторон восток, запад, север и юг ракетами
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      Babur_Imperatorlugu
  6. Hariton Laptev Сегодня, 09:52 Новый
    Цитата: LSA57
    Цитата: андрей юрьевич
    радует наш народ-на позитивчике... а два эсминца больше сотни "топоров" за несколько минут выпустят-ерунда...отмахнёмся!

    а успеют? за несколько минут на дно и уйдут

    ну да на сих корытах увальни тупые сидят и мухобойкой отмахиваются. Сидят и мечтают уйти на дно вместе с лоханками. Они так же жить хотят и всеми средствами будут пытаться сбить ракеты.
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    Hariton Laptev
    1. LSA57 Сегодня, 10:15 Новый
      Цитата: Hariton Laptev
      ну да на сих корытах увальни тупые сидят и мухобойкой отмахиваются.

      не сидят и не отмахиваются
      . Сидят и мечтают уйти на дно вместе с лоханками.
      вот поэтому стрелять и не будут. два кораблика это не та сила, чтобы играть большую роль. это скорее психологическое давление.
      Они так же жить хотят и всеми средствами будут пытаться сбить ракеты.

      да какой то там кук уже попытался СУ-24 обнаружить на День Космонавтики. что из этого вышло всем на ВО ивестно
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      LSA57
      1. Korax71 Сегодня, 12:08 Новый
        Всем известно давно,но только вы свято веруете что все было именно так как насвистели наши СМИ.
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        Korax71
  7. Петр Царь Сегодня, 09:53 Новый
    Ну хорошего в этом нет ничего, но и особо плохого тоже. Вести наступательные действия они не решаться, а вот в ключевой момент, прикрыть ИДЖИСом раёны ВСУ вполне могут.
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    Петр Царь
  8. Комментарий был удален.
  9. трофим Сегодня, 10:29 Новый
    Похоже пин до сы что тов Сирии затевают. Сначала по щам вагнеровцам надавали, оценили реакцию. Теперь для профилактики два эсминца в Черное море завели.
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    трофим
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:29 Новый
    Цитата: Железякин
    дать политическую пощечину верхушке нашего государства

    Какая пощечина? Они, что первый раз заходят? После 2014 г вообще не вылазят занимаясь ротацией кораблей (21 день), постоянными учениями и считая уже Черное море своим.
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    rotmistr60
  11. Гильятон Сегодня, 10:39 Новый
    Пора бы конвенцию подправить, изменить количество суток с 21 до 3-х ! А дальше топить чужие посудинына дно !!! hi
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    Гильятон
  12. san4es Сегодня, 10:40 Новый
    С 5 по 11 января 2018 корабль находился в Черном море для поддержания безопасности и региональной стабильности.
    USS Carney (DDG-64) -- эсминец типа «Арли Бёрк». назван в честь адмирала Роберта Карни (1895-1990), руководителя военно-морскими операциями ВМС США при президенте США Эйзенхауэре.
    Корабль был спущен со стапеля 23 июля 1994 г. Вошёл в состав Атлантического флота 13 апреля 1996 г. в Мэйпорте, штат Флорида
    .В настоящее время корабль входит в состав 24-й эскадры эсминцев, военно-морская база Мэйпорт.

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    san4es
  13. Лесс Сегодня, 10:49 Новый
    Вот зашёл эсминец... Потом уйдёт, придёт другой... А зайдёт авианосец с дружеским визитом и, как назло, обязательно попадёт на минное поле времён второй мировой...
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    Лесс
    1. Romka47 Сегодня, 10:58 Новый
      Я так понимаю что не зайдет, Босфор не пройдет. Да и зачем туда авианосец, если у них вся Европа один большой аэродром?
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      Romka47
  14. Esoteric Сегодня, 10:50 Новый
    Топить при попытке первого залпа обоих... am
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    Esoteric
  15. Судоплатов Сегодня, 10:50 Новый
    США несут "мир" везде начиная с Корейской войны, 61 война развязана во имя "демократии и мира", "Цитата из статьи: (Маневры) демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность,"
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    Судоплатов
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