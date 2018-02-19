В Черное море вошел второй американский эсминец
Ракетный эсминец ВМС США «Карни» (DDG 64, типа «Арли Берк») вошел в Черное море, передает Интерфакс.
По данным пресс-службы Шестого флота ВМС США, корабль будет участвовать в операциях «по обеспечению безопасности на море и укреплению региональной морской стабильности, а также укреплению совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».
Напомним, ранее в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США «Росс» (DDG 71). Боевой корабль был задействован в нанесении ударов «Томагавками» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийской авиации в провинции Идлиб.
После начала кризиса на Украине боевые корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море. Согласно Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
По данным пресс-службы Шестого флота ВМС США, корабль будет участвовать в операциях «по обеспечению безопасности на море и укреплению региональной морской стабильности, а также укреплению совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО».
(Маневры) демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность,цитирует пресс-служба командира эсминца Питера Халворсена.
Напомним, ранее в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США «Росс» (DDG 71). Боевой корабль был задействован в нанесении ударов «Томагавками» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийской авиации в провинции Идлиб.
После начала кризиса на Украине боевые корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно заходят в Черное море. Согласно Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org