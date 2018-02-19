12:42 19 февраля

Проект «ЗЗ». Ходорковский передумал быть президентом России, а иностранный Интернет передумал быть свободным

Михаил Ходорковский по-прежнему желал бы видеть в России иную политическую систему, однако усаживаться в президентское кресло вместо Путина он не намерен. Пусть лучше туда сядет Собчак. Тем временем американские сетевые гиганты противостоят Роскомнадзору, а иные уже бой проиграли. Навальный негодует: его записи в «Инстаграме» были заблокированы из-за скандала с олигархом Дерипаской. Похоже, иностранный Интернет в России передумал быть свободным.


Михаил Ходорковский и думский депутат Владимир Рыжков


В интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» Михаил Ходорковский объяснил, что он не хочет править Россией вместо Путина. По словам Ходорковского, которые цитирует «Daily Mail», Ходорковский «не заинтересован» в замене Владимира Путина на посту президента. Что касается голосования на выборах, то свой голос Ходорковский может отдать в марте телевизионной звезде Ксении Собчак.


По мнению бывшего магната, политически обусловленные санкции США и ЕС против России «не работают». Также он предупредил, что отношения Путина с США в ближайшее время вряд ли улучшатся.

«Daily Mail» отмечает, что после десяти лет в тюрьме, которые Ходорковский рассматривает как наказание за собственные политические амбиции, он по-прежнему глубоко зол на Путина и готов финансировать альтернативных политических лидеров. Находясь в «лондонской ссылке», он говорит, что то, чего бы он действительно хотел для России, так это «совершенно новой политической системы».

«К сожалению, ни один человек, который хочет прийти и заменить Путина, не является решением», — отметил Ходорковский.

По его мнению, в России следует провести постепенные реформы парламентской демократии.

Газета напоминает, что Ходорковскому запрещено участвовать в президентских выборах из-за судимости. Однако сам Ходорковский говорит, что это «не выборы», потому как всем заранее известен результат. И всё же он призывает людей встать с диваном и сходить на избирательные участки.

Ходорковский, продолжает издание, намекнул, что склоняется к кандидатуре Ксении Собчак. Вместе с тем он призвал её для начала «разъяснить» свои позиции. Дело в том, что многими наблюдателями кандидатура Собчак воспринимается как нечто «поверхностное», призванное смешать в кучу идеи оппозиции и гламура.


Ксения Собчак


«Я не знаю, проголосую ли я за неё, или, вымарав [в бюллетене] всех, напишу: «Мне надоел Путин», — сказал с иронией Ходорковский.

Многие россияне рассматривают бывшего миллиардера как обиженного раскулаченного олигарха, а другие считают его изолированным и «неактуальным». Однако его деньги финансируют оппозиционную деятельность в России. Ходорковский живёт в изгнании с момента его помилования в декабре 2013 года, и его организация «Открытая Россия» оказывает юридическую поддержку жертвам нарушений прав человека и осуществляет разные медиапроекты, указывает «Ассошиэйтед Пресс».

Ходорковский не находит решением и нынешнего лидера оппозиции Алексея Навального. Ходорковский обвиняет Навального в попытке стать «хорошим царём» вместо того, чтобы направить усилия на реформы политической системы России. Впрочем, Навальному, как и Ходорковскому, запрещено «бросать вызов» Путину на мартовских выборах.

Поскольку «переизбрание Путина уже гарантировано», иронизирует издание, оппозиционные силы в России фокусируются на том будущем, которое наступит в стране шесть лет спустя. Ведь считалось, что Ходорковский, «когда-то самый богатый человек в России», имел амбиции «на 2024 год».

На вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться в 2024 году, Ходорковский, однако, сказал: «Я против того, чтобы кто-то баллотировался потому, чтобы заменить Путина. Я считаю такую позицию обречённой».

И немного о том самом близком светлом будущем. Вернее, тёмном.

По прогнозу Ходорковского, следующий срок Путина приведёт к новому упадку в России и более напряжённым отношениям с США. «Для него и для тех, кого он представляет, Америка хороша только как враг», — считает бывший заключённый.


Ходорковский за решёткой


Итак, вместо Ходорковского на трон в России может сесть Собчак. Чем чёрт не шутит? А тем временем американские сетевые гиганты проигрывают битву за свободу слова Роскомнадзору, а иные уже сдались. Навальный, тот самый, о котором с пренебрежением отозвался Ходорковский, негодует: его записи в «Инстаграме» вдруг оказались заблокированными. Это случилось из-за скандала с олигархом Дерипаской. Похоже, иностранный Интернет в России всё же передумал быть свободным.

Российские власти заблокировали сайт «видного лидера оппозиции» после того, как тот отказался исполнять судебное решение об удалении опубликованного видео, посредством которого высокопоставленный чиновник обвинялся в получении взятки у богатого бизнесмена, пишет «Нью-Йорк Таймс». Решение о блокировке распространилось на американских поставщиков сетевых услуг: Instagram и YouTube. Господин Навальный обрушился на «Инстаграм» с язвительной критикой.

«Instagram решил выполнить российские незаконные требования цензуры и удалить некоторые материалы об олигархе Дерипаске», — написал г-н Навальный в «Twitter». И добавил: «Позор тебе, Instagram!»

Алюминиевый олигарх Олег Дерипаска, напоминает газета, подал иск против 21-летней модели и блоггера Анастасии Вашукевич, обвинив ту в публикации подробностей своей личной жизни. В прошлом году г-жа Вашукевич разместила видеоматериал и фотографии в своём Instagram. И из этих материалов выяснилось, что г-н Дерипаска плавал на своей яхте с заместителем премьер-министра Сергеем Приходько.

Г-н Навальный использовал материал г-жи Вашукевич для своего видеорасследования. Оно появилось в сети на прошлой неделе и утверждало, что поездка была взяткой от г-на Дерипаски господину Приходько, а г-жа Вашукевич была на борту яхты эскортом экстра-класса, да и не одна она.

Усть-Лабинский суд принял по иску Олега Дерипаски постановление о снятии оскорбительных материалов из Instagram и YouTube. Суд поручил контроль за исполнением решения Роскомнадзору.


Олег Дерипаска


Это постановление было в какой-то мере выполнено. Г-жа Вашукевич удалила материал со своего Instagram, и только Youtube до сих пор сопротивляется. (Видеорасследование Навального, заметим, и сегодня доступно на YouTube и набрало более 5,6 млн. просмотров.)

Наблюдатели из кремлёвской оппозиции рассуждают сейчас о том, действовал ли Дерипаска, имеющий тесные связи с президентом Путиным и другими кремлёвскими чиновниками, от имени правительства, чтобы «заставить замолчать г-на Навального». Сам лидер оппозиции именно так и подумал, сославшись на желание Кремля заставить замолчать оппонента перед президентскими выборами. Это «предлог для блокирования ресурсов, которые мы используем для проведения нашей кампании по бойкоту выборов», отметил Навальный.

Что касается Дерипаски, то он сказал через своего представителя, что утверждения Навального о взяточничестве и проститутках были «горячей историей, которая представляется далёкой от истины». Также он отрицает, что его иск был завуалированной попыткой надеть намордник на Навального. «Мистер Дерипаска утверждает, что он защищает своё право на неприкосновенность частной жизни и не имеет никакого отношения к какой-либо политической борьбе между мистером Навальным и его политическими оппонентами», — написал представитель олигарха по электронной почте. Представитель также отрицает любые скрытые мотивы в действиях Роскомнадзора.

Сторонники г-на Навального с этим не согласны: почему же, если не было никаких политических мотивов, Роскомнадзор не просто блокировал веб-страницу, на которой были опубликованы итоги расследования, а блокировал весь сайт и некоторые другие сайты, с ним связанные?

Большинство средств массовой информации, напоминает американское издание, в России контролирует правительство. И сайт Навального является для него единственным средством распространения антикоррупционных расследований, касающихся путинского окружения.

Г-н Навальный и его команда уже создали сайты-зеркала и призвали своих сторонников использовать виртуальные частные сети или VPN, позволяющие избегать ограничений доступа. «Каждый из нас должен научиться обходить блокировку, — говорит г-н Навальный. — Это становится обязательным умением в российской жизни».

* * *


Скандал с Дерипаской, девочками, яхтой и лицом из правительства, а также судом и блокировкой неугодных сайтов стал кое для кого поводом праздновать успех. Нет, не для Навального. Пока он учит сторонников премудростям VPN, бизнесмены от биографической беллетристики делают денежки.

Столичное издательство «ЭКСМО» махом распродало тираж книжки, которая называется «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». На обложке сего сочинения стоит пометка 18+ и значится автор: Настя Рыбка. Это творческий псевдоним той самой Анастасии Вашукевич с яхты. Спрос на книжку подскочил как раз после разоблачений Навального. А вот до разоблачения книжка Рыбки вовсе не была бестселлером. После скандала за неделю ушло полторы тысячи томов.

«Продажи выросли существенно, больше чем в сто раз, сейчас эта книга — одна из лидеров продаж в электронном виде, но динамика падает», — отметили в пресс-службе «ЭКСМО».

Кстати, тираж «Дневника по соблазнению» — всего 3 тысячи экземпляров. Правда, есть ещё и электронные копии. Запретит ли суд книжку Рыбки? Пока сведений об этом нет. А раз нет, возможно и переиздание. Прибыль превыше всего.

Что касается Навального, то он пытается оспорить решение Усть-Лабинского суда и замахнулся уже и на Роскомнадзор. Он подал судебный иск против Роскомнадзора, в котором потребовал признать действия сей организации незаконными, поскольку сведения, содержащиеся в расследовании, нельзя расценивать как информацию, полученную конфиденциально. Они получены из открытых источников, включая указанную книгу Насти Рыбки и фотографии из «Инстаграма».

Западные наблюдатели, отметим в заключение, говорят, что от блокировки всех ресурсов Навального и его команды Кремль удерживает лишь боязнь негативной реакции международного сообщества. Второй причиной, по которой Навальному и прочим оппозиционерам ещё не совсем заткнули рот, является желание Кремля сохранить хотя бы видимость открытости в России. И всё же ситуация, считают некоторые аналитики, меняется. Атака на неугодные сайты и сети показывает, что применяется уже более жёсткий подход. Не сдаётся пока только YouTube. Заблокирует ли теперь Роскомнадзор весь YouTube — вот в чём вопрос.

Что до Дерипаски, то он, по данным некоторых источников, решил вдруг уйти с постов президента двух компаний, «En+» и «Русал». Есть мнение, что это не из-за Рыбки и Навального, а из-за строчки в американском «кремлёвском докладе».
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. andrej-shironov Сегодня, 10:07
    А я кстати с Ходором согласен: от замены в Кремле Путина на Ходора, для народа ничего не измениться! Как олигархи грабили так и продолжат грабить.
    А Приходько хорош! wink Истинный государев слуга! Кто бы сомневался что Кремль давно сросся с олигархами. Голосуем далее за олигархов?
    andrej-shironov
    1. nemec55 Сегодня, 10:42
      Могу сказать со 100% уверенностью в селах нашей области за последнии 18 лет НИЧЕГО В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ да и в самом городе Омск по сути мало что глобального произошло в часности улучшения жизни населения .
      Стране нужно социальное развитие .
      Комунякам в плане кондидата респект они хоть додумались выдвинуть НА МОЙ ВЗГЛЯД очень толкового человека и не взирая на помет соловья и киселя нет ничего на данного кондидата у властей плохого иначи бы сожрали уже с потрохами . Им （властям）остается только мерзко гадить.
      nemec55
      1. сибиралт Сегодня, 10:59
        Ходор прав. Выборы без выбора. Уже объявили, что за Путина собираются голосовать 75%, при явке в 80%. Одно греет, что хуже уже не будет. winked
        сибиралт
      2. Вас Влад Сегодня, 11:03
        Пойте ,пойте, голубки не долго осталось yes
        Вас Влад
        1. nemec55 Сегодня, 11:20
          Пойте ,пойте, голубки не долго осталось yes

          Готовите 37й ? или к стенке всех как в наукраине ?
          nemec55
      3. Варяг_0711 Сегодня, 11:36
        nemec55 Сегодня, 10:42 ↑ Новый
        Комунякам в плане кондидата респект они хоть додумались выдвинуть НА МОЙ ВЗГЛЯД очень толкового человека
        Кого? Олигарха Грудинина что ли? Не смешите мои тапки, в нем толкового это умение обдирать и грабить народ, за который он "так болеет всей душой"... laughing Так болезный изболелся "за народ", что не знает с какой бы стороны его еще ограбить.
        Лживая двуличная душенка, заработавшая бабло явно не на клубнике, как тут все загрудининцы пытаются втюхать эту клюкву.

        П.С. Я буду ржать как сивый мерин, если прогнозы ВЦИОМа сбудутся и рейтинг Грудинина не дотянет даже до рейтинга КПРФ... laughing laughing laughing
        Варяг_0711
    2. Зяблицев Сегодня, 11:47
      Ходор, какой то спокойный стал...Наверное письмо по почте пришло с фото моющегося в ванной Березовского с шарфиком на шее... laughing
      Зяблицев
      1. Варяг_0711 Сегодня, 12:05
        Да, скорее нагло-саксы решили, что Ходор отработанный материал и толку от него НОЛЬ, а посему бабло вливать в него не вариант. А Ходор без бабла, это уже даже больше чем никто, вот и вся комбинация.
        Мне кажется, что они решили сменить тактику и играть не от либералов, которые себя так дискредитировали в России, что в них не плюет только ленивый, а от якобы патриотов причем именно левого толка. Вон сейчас усиленно раскручивают как бы "народного" олигарха Грудинина, причем пиар ему делают на том, что якобы Кремль его оболгал, счета поддельные, все против него из-за якобы заоблачных рейтингов Грудинина, которые на самом деле не более чем пшик.
        Вот к кому бы стоило присмотреться правоохранительным органам, а не к анальному клоуну. Хотя клоуна тоже следовало бы привлечь за растление молодежи.
        Варяг_0711
  2. Romka47 Сегодня, 10:21
    Блин как теперь работать? заплевал весь монитор а салфетки нету crying
    Romka47
  3. Лесс Сегодня, 10:42
    Что касается голосования на выборах, то свой голос Ходорковский может отдать в марте телевизионной звезде Ксении Собчак.
    А как по мне, так вообще следует запретить участие в голосование лицам имеющим двойное гражданство или тем, кто проживает большую часть времени за рубежом (если это не служебная командировка). Как люди не проживающие на территории страны могут сделать правильный выбор, если о жизни в России они знаю только с чужих слов или со слов иносми?
    Лесс
    1. volodya Сегодня, 12:06
      Цитата: Лесс
      Что касается голосования на выборах, то свой голос Ходорковский может отдать в марте телевизионной звезде Ксении Собчак.

      Эту вообще надо в Сша на пмж отправить! Больше бы толку было!
      volodya
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    оппозиционные силы в России фокусируются на том будущем, которое наступит в стране шесть лет спустя
    Сильно сказано - "оппозиционные силы". А, что будет с этими силами через 6 лет они не подумали? Т.н. оппозиция своими закидонами уже достала не только население, но и своих "союзников". После выборов начнут давиться на шарфиках в массовом порядке от злобы и бессилия. Кто-то возможно и присядет на несколько лет за организацию массовых беспорядков.
    rotmistr60
  5. Ромей Сегодня, 10:49
    Не удивлюсь, если сейчас официоз начнет раскручивать Дерипаску как верного путинца и "настоящего патриота", незаслуженно оклеветанного сим злостным разрушителем сакральных скреп.... laughing
    Ромей
  6. Стирбьорн Сегодня, 11:19
    Кстати Навальный в конце своего расследования делает вполне логичный вывод - раз Путин, будучи директором ФСБ, способствовал отставке Скуратова, за видео в бане - логично было бы и отправить Приходько туда же, после развлекалова с проститутками на яхте Дерипаски
    Стирбьорн
  7. Albatroz Сегодня, 12:09
    А Рыжков то где всплыл
    Albatroz
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