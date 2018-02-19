Проект «ЗЗ». Ходорковский передумал быть президентом России, а иностранный Интернет передумал быть свободным
Михаил Ходорковский по-прежнему желал бы видеть в России иную политическую систему, однако усаживаться в президентское кресло вместо Путина он не намерен. Пусть лучше туда сядет Собчак. Тем временем американские сетевые гиганты противостоят Роскомнадзору, а иные уже бой проиграли. Навальный негодует: его записи в «Инстаграме» были заблокированы из-за скандала с олигархом Дерипаской. Похоже, иностранный Интернет в России передумал быть свободным.
В интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» Михаил Ходорковский объяснил, что он не хочет править Россией вместо Путина. По словам Ходорковского, которые цитирует «Daily Mail», Ходорковский «не заинтересован» в замене Владимира Путина на посту президента. Что касается голосования на выборах, то свой голос Ходорковский может отдать в марте телевизионной звезде Ксении Собчак.
По мнению бывшего магната, политически обусловленные санкции США и ЕС против России «не работают». Также он предупредил, что отношения Путина с США в ближайшее время вряд ли улучшатся.
«Daily Mail» отмечает, что после десяти лет в тюрьме, которые Ходорковский рассматривает как наказание за собственные политические амбиции, он по-прежнему глубоко зол на Путина и готов финансировать альтернативных политических лидеров. Находясь в «лондонской ссылке», он говорит, что то, чего бы он действительно хотел для России, так это «совершенно новой политической системы».
«К сожалению, ни один человек, который хочет прийти и заменить Путина, не является решением», — отметил Ходорковский.
По его мнению, в России следует провести постепенные реформы парламентской демократии.
Газета напоминает, что Ходорковскому запрещено участвовать в президентских выборах из-за судимости. Однако сам Ходорковский говорит, что это «не выборы», потому как всем заранее известен результат. И всё же он призывает людей встать с диваном и сходить на избирательные участки.
Ходорковский, продолжает издание, намекнул, что склоняется к кандидатуре Ксении Собчак. Вместе с тем он призвал её для начала «разъяснить» свои позиции. Дело в том, что многими наблюдателями кандидатура Собчак воспринимается как нечто «поверхностное», призванное смешать в кучу идеи оппозиции и гламура.
«Я не знаю, проголосую ли я за неё, или, вымарав [в бюллетене] всех, напишу: «Мне надоел Путин», — сказал с иронией Ходорковский.
Многие россияне рассматривают бывшего миллиардера как обиженного раскулаченного олигарха, а другие считают его изолированным и «неактуальным». Однако его деньги финансируют оппозиционную деятельность в России. Ходорковский живёт в изгнании с момента его помилования в декабре 2013 года, и его организация «Открытая Россия» оказывает юридическую поддержку жертвам нарушений прав человека и осуществляет разные медиапроекты, указывает «Ассошиэйтед Пресс».
Ходорковский не находит решением и нынешнего лидера оппозиции Алексея Навального. Ходорковский обвиняет Навального в попытке стать «хорошим царём» вместо того, чтобы направить усилия на реформы политической системы России. Впрочем, Навальному, как и Ходорковскому, запрещено «бросать вызов» Путину на мартовских выборах.
Поскольку «переизбрание Путина уже гарантировано», иронизирует издание, оппозиционные силы в России фокусируются на том будущем, которое наступит в стране шесть лет спустя. Ведь считалось, что Ходорковский, «когда-то самый богатый человек в России», имел амбиции «на 2024 год».
На вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться в 2024 году, Ходорковский, однако, сказал: «Я против того, чтобы кто-то баллотировался потому, чтобы заменить Путина. Я считаю такую позицию обречённой».
И немного о том самом близком светлом будущем. Вернее, тёмном.
По прогнозу Ходорковского, следующий срок Путина приведёт к новому упадку в России и более напряжённым отношениям с США. «Для него и для тех, кого он представляет, Америка хороша только как враг», — считает бывший заключённый.
Итак, вместо Ходорковского на трон в России может сесть Собчак. Чем чёрт не шутит? А тем временем американские сетевые гиганты проигрывают битву за свободу слова Роскомнадзору, а иные уже сдались. Навальный, тот самый, о котором с пренебрежением отозвался Ходорковский, негодует: его записи в «Инстаграме» вдруг оказались заблокированными. Это случилось из-за скандала с олигархом Дерипаской. Похоже, иностранный Интернет в России всё же передумал быть свободным.
Российские власти заблокировали сайт «видного лидера оппозиции» после того, как тот отказался исполнять судебное решение об удалении опубликованного видео, посредством которого высокопоставленный чиновник обвинялся в получении взятки у богатого бизнесмена, пишет «Нью-Йорк Таймс». Решение о блокировке распространилось на американских поставщиков сетевых услуг: Instagram и YouTube. Господин Навальный обрушился на «Инстаграм» с язвительной критикой.
«Instagram решил выполнить российские незаконные требования цензуры и удалить некоторые материалы об олигархе Дерипаске», — написал г-н Навальный в «Twitter». И добавил: «Позор тебе, Instagram!»
Алюминиевый олигарх Олег Дерипаска, напоминает газета, подал иск против 21-летней модели и блоггера Анастасии Вашукевич, обвинив ту в публикации подробностей своей личной жизни. В прошлом году г-жа Вашукевич разместила видеоматериал и фотографии в своём Instagram. И из этих материалов выяснилось, что г-н Дерипаска плавал на своей яхте с заместителем премьер-министра Сергеем Приходько.
Г-н Навальный использовал материал г-жи Вашукевич для своего видеорасследования. Оно появилось в сети на прошлой неделе и утверждало, что поездка была взяткой от г-на Дерипаски господину Приходько, а г-жа Вашукевич была на борту яхты эскортом экстра-класса, да и не одна она.
Усть-Лабинский суд принял по иску Олега Дерипаски постановление о снятии оскорбительных материалов из Instagram и YouTube. Суд поручил контроль за исполнением решения Роскомнадзору.
Это постановление было в какой-то мере выполнено. Г-жа Вашукевич удалила материал со своего Instagram, и только Youtube до сих пор сопротивляется. (Видеорасследование Навального, заметим, и сегодня доступно на YouTube и набрало более 5,6 млн. просмотров.)
Наблюдатели из кремлёвской оппозиции рассуждают сейчас о том, действовал ли Дерипаска, имеющий тесные связи с президентом Путиным и другими кремлёвскими чиновниками, от имени правительства, чтобы «заставить замолчать г-на Навального». Сам лидер оппозиции именно так и подумал, сославшись на желание Кремля заставить замолчать оппонента перед президентскими выборами. Это «предлог для блокирования ресурсов, которые мы используем для проведения нашей кампании по бойкоту выборов», отметил Навальный.
Что касается Дерипаски, то он сказал через своего представителя, что утверждения Навального о взяточничестве и проститутках были «горячей историей, которая представляется далёкой от истины». Также он отрицает, что его иск был завуалированной попыткой надеть намордник на Навального. «Мистер Дерипаска утверждает, что он защищает своё право на неприкосновенность частной жизни и не имеет никакого отношения к какой-либо политической борьбе между мистером Навальным и его политическими оппонентами», — написал представитель олигарха по электронной почте. Представитель также отрицает любые скрытые мотивы в действиях Роскомнадзора.
Сторонники г-на Навального с этим не согласны: почему же, если не было никаких политических мотивов, Роскомнадзор не просто блокировал веб-страницу, на которой были опубликованы итоги расследования, а блокировал весь сайт и некоторые другие сайты, с ним связанные?
Большинство средств массовой информации, напоминает американское издание, в России контролирует правительство. И сайт Навального является для него единственным средством распространения антикоррупционных расследований, касающихся путинского окружения.
Г-н Навальный и его команда уже создали сайты-зеркала и призвали своих сторонников использовать виртуальные частные сети или VPN, позволяющие избегать ограничений доступа. «Каждый из нас должен научиться обходить блокировку, — говорит г-н Навальный. — Это становится обязательным умением в российской жизни».
Скандал с Дерипаской, девочками, яхтой и лицом из правительства, а также судом и блокировкой неугодных сайтов стал кое для кого поводом праздновать успех. Нет, не для Навального. Пока он учит сторонников премудростям VPN, бизнесмены от биографической беллетристики делают денежки.
Столичное издательство «ЭКСМО» махом распродало тираж книжки, которая называется «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». На обложке сего сочинения стоит пометка 18+ и значится автор: Настя Рыбка. Это творческий псевдоним той самой Анастасии Вашукевич с яхты. Спрос на книжку подскочил как раз после разоблачений Навального. А вот до разоблачения книжка Рыбки вовсе не была бестселлером. После скандала за неделю ушло полторы тысячи томов.
«Продажи выросли существенно, больше чем в сто раз, сейчас эта книга — одна из лидеров продаж в электронном виде, но динамика падает», — отметили в пресс-службе «ЭКСМО».
Кстати, тираж «Дневника по соблазнению» — всего 3 тысячи экземпляров. Правда, есть ещё и электронные копии. Запретит ли суд книжку Рыбки? Пока сведений об этом нет. А раз нет, возможно и переиздание. Прибыль превыше всего.
Что касается Навального, то он пытается оспорить решение Усть-Лабинского суда и замахнулся уже и на Роскомнадзор. Он подал судебный иск против Роскомнадзора, в котором потребовал признать действия сей организации незаконными, поскольку сведения, содержащиеся в расследовании, нельзя расценивать как информацию, полученную конфиденциально. Они получены из открытых источников, включая указанную книгу Насти Рыбки и фотографии из «Инстаграма».
Западные наблюдатели, отметим в заключение, говорят, что от блокировки всех ресурсов Навального и его команды Кремль удерживает лишь боязнь негативной реакции международного сообщества. Второй причиной, по которой Навальному и прочим оппозиционерам ещё не совсем заткнули рот, является желание Кремля сохранить хотя бы видимость открытости в России. И всё же ситуация, считают некоторые аналитики, меняется. Атака на неугодные сайты и сети показывает, что применяется уже более жёсткий подход. Не сдаётся пока только YouTube. Заблокирует ли теперь Роскомнадзор весь YouTube — вот в чём вопрос.
Что до Дерипаски, то он, по данным некоторых источников, решил вдруг уйти с постов президента двух компаний, «En+» и «Русал». Есть мнение, что это не из-за Рыбки и Навального, а из-за строчки в американском «кремлёвском докладе».
Михаил Ходорковский и думский депутат Владимир Рыжков
В интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» Михаил Ходорковский объяснил, что он не хочет править Россией вместо Путина. По словам Ходорковского, которые цитирует «Daily Mail», Ходорковский «не заинтересован» в замене Владимира Путина на посту президента. Что касается голосования на выборах, то свой голос Ходорковский может отдать в марте телевизионной звезде Ксении Собчак.
По мнению бывшего магната, политически обусловленные санкции США и ЕС против России «не работают». Также он предупредил, что отношения Путина с США в ближайшее время вряд ли улучшатся.
«Daily Mail» отмечает, что после десяти лет в тюрьме, которые Ходорковский рассматривает как наказание за собственные политические амбиции, он по-прежнему глубоко зол на Путина и готов финансировать альтернативных политических лидеров. Находясь в «лондонской ссылке», он говорит, что то, чего бы он действительно хотел для России, так это «совершенно новой политической системы».
«К сожалению, ни один человек, который хочет прийти и заменить Путина, не является решением», — отметил Ходорковский.
По его мнению, в России следует провести постепенные реформы парламентской демократии.
Газета напоминает, что Ходорковскому запрещено участвовать в президентских выборах из-за судимости. Однако сам Ходорковский говорит, что это «не выборы», потому как всем заранее известен результат. И всё же он призывает людей встать с диваном и сходить на избирательные участки.
Ходорковский, продолжает издание, намекнул, что склоняется к кандидатуре Ксении Собчак. Вместе с тем он призвал её для начала «разъяснить» свои позиции. Дело в том, что многими наблюдателями кандидатура Собчак воспринимается как нечто «поверхностное», призванное смешать в кучу идеи оппозиции и гламура.
Ксения Собчак
«Я не знаю, проголосую ли я за неё, или, вымарав [в бюллетене] всех, напишу: «Мне надоел Путин», — сказал с иронией Ходорковский.
Многие россияне рассматривают бывшего миллиардера как обиженного раскулаченного олигарха, а другие считают его изолированным и «неактуальным». Однако его деньги финансируют оппозиционную деятельность в России. Ходорковский живёт в изгнании с момента его помилования в декабре 2013 года, и его организация «Открытая Россия» оказывает юридическую поддержку жертвам нарушений прав человека и осуществляет разные медиапроекты, указывает «Ассошиэйтед Пресс».
Ходорковский не находит решением и нынешнего лидера оппозиции Алексея Навального. Ходорковский обвиняет Навального в попытке стать «хорошим царём» вместо того, чтобы направить усилия на реформы политической системы России. Впрочем, Навальному, как и Ходорковскому, запрещено «бросать вызов» Путину на мартовских выборах.
Поскольку «переизбрание Путина уже гарантировано», иронизирует издание, оппозиционные силы в России фокусируются на том будущем, которое наступит в стране шесть лет спустя. Ведь считалось, что Ходорковский, «когда-то самый богатый человек в России», имел амбиции «на 2024 год».
На вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться в 2024 году, Ходорковский, однако, сказал: «Я против того, чтобы кто-то баллотировался потому, чтобы заменить Путина. Я считаю такую позицию обречённой».
И немного о том самом близком светлом будущем. Вернее, тёмном.
По прогнозу Ходорковского, следующий срок Путина приведёт к новому упадку в России и более напряжённым отношениям с США. «Для него и для тех, кого он представляет, Америка хороша только как враг», — считает бывший заключённый.
Ходорковский за решёткой
Итак, вместо Ходорковского на трон в России может сесть Собчак. Чем чёрт не шутит? А тем временем американские сетевые гиганты проигрывают битву за свободу слова Роскомнадзору, а иные уже сдались. Навальный, тот самый, о котором с пренебрежением отозвался Ходорковский, негодует: его записи в «Инстаграме» вдруг оказались заблокированными. Это случилось из-за скандала с олигархом Дерипаской. Похоже, иностранный Интернет в России всё же передумал быть свободным.
Российские власти заблокировали сайт «видного лидера оппозиции» после того, как тот отказался исполнять судебное решение об удалении опубликованного видео, посредством которого высокопоставленный чиновник обвинялся в получении взятки у богатого бизнесмена, пишет «Нью-Йорк Таймс». Решение о блокировке распространилось на американских поставщиков сетевых услуг: Instagram и YouTube. Господин Навальный обрушился на «Инстаграм» с язвительной критикой.
«Instagram решил выполнить российские незаконные требования цензуры и удалить некоторые материалы об олигархе Дерипаске», — написал г-н Навальный в «Twitter». И добавил: «Позор тебе, Instagram!»
Алюминиевый олигарх Олег Дерипаска, напоминает газета, подал иск против 21-летней модели и блоггера Анастасии Вашукевич, обвинив ту в публикации подробностей своей личной жизни. В прошлом году г-жа Вашукевич разместила видеоматериал и фотографии в своём Instagram. И из этих материалов выяснилось, что г-н Дерипаска плавал на своей яхте с заместителем премьер-министра Сергеем Приходько.
Г-н Навальный использовал материал г-жи Вашукевич для своего видеорасследования. Оно появилось в сети на прошлой неделе и утверждало, что поездка была взяткой от г-на Дерипаски господину Приходько, а г-жа Вашукевич была на борту яхты эскортом экстра-класса, да и не одна она.
Усть-Лабинский суд принял по иску Олега Дерипаски постановление о снятии оскорбительных материалов из Instagram и YouTube. Суд поручил контроль за исполнением решения Роскомнадзору.
Олег Дерипаска
Это постановление было в какой-то мере выполнено. Г-жа Вашукевич удалила материал со своего Instagram, и только Youtube до сих пор сопротивляется. (Видеорасследование Навального, заметим, и сегодня доступно на YouTube и набрало более 5,6 млн. просмотров.)
Наблюдатели из кремлёвской оппозиции рассуждают сейчас о том, действовал ли Дерипаска, имеющий тесные связи с президентом Путиным и другими кремлёвскими чиновниками, от имени правительства, чтобы «заставить замолчать г-на Навального». Сам лидер оппозиции именно так и подумал, сославшись на желание Кремля заставить замолчать оппонента перед президентскими выборами. Это «предлог для блокирования ресурсов, которые мы используем для проведения нашей кампании по бойкоту выборов», отметил Навальный.
Что касается Дерипаски, то он сказал через своего представителя, что утверждения Навального о взяточничестве и проститутках были «горячей историей, которая представляется далёкой от истины». Также он отрицает, что его иск был завуалированной попыткой надеть намордник на Навального. «Мистер Дерипаска утверждает, что он защищает своё право на неприкосновенность частной жизни и не имеет никакого отношения к какой-либо политической борьбе между мистером Навальным и его политическими оппонентами», — написал представитель олигарха по электронной почте. Представитель также отрицает любые скрытые мотивы в действиях Роскомнадзора.
Сторонники г-на Навального с этим не согласны: почему же, если не было никаких политических мотивов, Роскомнадзор не просто блокировал веб-страницу, на которой были опубликованы итоги расследования, а блокировал весь сайт и некоторые другие сайты, с ним связанные?
Большинство средств массовой информации, напоминает американское издание, в России контролирует правительство. И сайт Навального является для него единственным средством распространения антикоррупционных расследований, касающихся путинского окружения.
Г-н Навальный и его команда уже создали сайты-зеркала и призвали своих сторонников использовать виртуальные частные сети или VPN, позволяющие избегать ограничений доступа. «Каждый из нас должен научиться обходить блокировку, — говорит г-н Навальный. — Это становится обязательным умением в российской жизни».
* * *
Скандал с Дерипаской, девочками, яхтой и лицом из правительства, а также судом и блокировкой неугодных сайтов стал кое для кого поводом праздновать успех. Нет, не для Навального. Пока он учит сторонников премудростям VPN, бизнесмены от биографической беллетристики делают денежки.
Столичное издательство «ЭКСМО» махом распродало тираж книжки, которая называется «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха». На обложке сего сочинения стоит пометка 18+ и значится автор: Настя Рыбка. Это творческий псевдоним той самой Анастасии Вашукевич с яхты. Спрос на книжку подскочил как раз после разоблачений Навального. А вот до разоблачения книжка Рыбки вовсе не была бестселлером. После скандала за неделю ушло полторы тысячи томов.
«Продажи выросли существенно, больше чем в сто раз, сейчас эта книга — одна из лидеров продаж в электронном виде, но динамика падает», — отметили в пресс-службе «ЭКСМО».
Кстати, тираж «Дневника по соблазнению» — всего 3 тысячи экземпляров. Правда, есть ещё и электронные копии. Запретит ли суд книжку Рыбки? Пока сведений об этом нет. А раз нет, возможно и переиздание. Прибыль превыше всего.
Что касается Навального, то он пытается оспорить решение Усть-Лабинского суда и замахнулся уже и на Роскомнадзор. Он подал судебный иск против Роскомнадзора, в котором потребовал признать действия сей организации незаконными, поскольку сведения, содержащиеся в расследовании, нельзя расценивать как информацию, полученную конфиденциально. Они получены из открытых источников, включая указанную книгу Насти Рыбки и фотографии из «Инстаграма».
Западные наблюдатели, отметим в заключение, говорят, что от блокировки всех ресурсов Навального и его команды Кремль удерживает лишь боязнь негативной реакции международного сообщества. Второй причиной, по которой Навальному и прочим оппозиционерам ещё не совсем заткнули рот, является желание Кремля сохранить хотя бы видимость открытости в России. И всё же ситуация, считают некоторые аналитики, меняется. Атака на неугодные сайты и сети показывает, что применяется уже более жёсткий подход. Не сдаётся пока только YouTube. Заблокирует ли теперь Роскомнадзор весь YouTube — вот в чём вопрос.
Что до Дерипаски, то он, по данным некоторых источников, решил вдруг уйти с постов президента двух компаний, «En+» и «Русал». Есть мнение, что это не из-за Рыбки и Навального, а из-за строчки в американском «кремлёвском докладе».
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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