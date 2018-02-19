12:47 19 февраля

Массовый «стратосферный перехват» в российском небе

На Урале прошли масштабные учения истребительной авиации. "В бою" сошлись высотные перехватчики МиГ-31 и истребители Су-35. Последние осуществляли прикрытие транспортного Ан-26, который играл роль вражеского бомбардировщика. МиГи, в свою очередь, должны были обезвредить всю группу самолетов, вторгшихся в воздушное пространство суверенного государства.

Электронные пуски ракет по целям осуществлялись на дальностях 150-170 километров. Подобные учения проводятся с регулярностью 2 раза в год. Это позволяет летчикам получать бесценный, практически боевой опыт. По итогам учений будет назван победитель.




Тем временем, в Ивановской области прошли учения еще одних экипажей МиГ-31БМ. Согласно легенде, вражеские самолеты намерены нанести удары по объектам военной инфраструктуры. Навстречу к ним вылетают перехватчики, а также самолет ДРЛО А-50У, который осуществляет их наведение на самолеты противника.



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Комментарии 10

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  1. Вышибала Сегодня, 10:19
    Красота
    Тренируйтесь соколы
    Вышибала
  2. svp67 Сегодня, 10:22
    Электронные пуски ракет по целям осуществлялись на дальностях 150-170 километров
    Это отлично, да вот беда у "партнеров" ракеты «воздух-воздух» большого радиуса действия AIM-120D, имеют дальность в 180 км.
    И что наши летчики собираются сбивать в стратосфере, если уже ясно, что основной удар "партнеры" наносят КР, а они там не летают.
    svp67
    1. фигвам Сегодня, 10:49
      svp67

      Против партнёров есть ещё ракета Р-37 и РВВ-БД, с дальность 300 км.
      фигвам
      1. svp67 Сегодня, 10:51
        Цитата: фигвам
        Против партнёров есть ещё ракета Р-37 и РВВ-БД, с дальность 300 км.

        Это отлично, но что массово собираются перехватывать в стратосфере?
        svp67
        1. фигвам Сегодня, 11:06
          svp67

          Так они же написали, по плану учений, бомбардировщик с группой истребителей.
          фигвам
          1. svp67 Сегодня, 11:57
            Цитата: фигвам
            Так они же написали, по плану учений, бомбардировщик с группой истребителей.

            Так это ГРУППА, а МАССА то ГДЕ?
            svp67
  3. Мар.Тира Сегодня, 11:12
    Цитата: фигвам
    Р-37 и РВВ-БД, с дальность 300 км.

    А это ни одно и тоже?К тому же Р-37 осталась на Украине.Мы разработали свою К-37.Перспективная РВВ-БД пока только разрабатывается,и испытывается.Но тут говориться про электронные пуски,это уже хорошо.Значит станции наведения у нас действительно хороши,и разработаны под перспективную ракету..Осталось малое ,как говорил Бондарев вооружить принципиально новыми ракетами класса «воздух-воздух», а также самой дальней в мире ракетой Р-73, улетающей на 300 км. В то же время на подходе и ракета КС-172, имеющая дальность 400 км.А когда вопрос???????
    Мар.Тира
    1. фигвам Сегодня, 11:33
      Мар.Тира

      Обычно все серийные ракеты класса воздух-воздух начинаются с буквы Р, а не К. РВВ-БД принята на вооружение в 2014 году, по крайней мере так писали. А вот КС-172 ещё испытывается, может будет летать до 460 км.
      фигвам
      1. Мар.Тира Сегодня, 12:26
        Ракета К-37 ,навеска на МИГ-31М. http://авиару.рф/aviamuseum/dvigateli-i-vooruzhen
        ie/aviatsionnoe-vooruzhenie/sssr/aviatsionnye-rak
        ety/upravlyaemye-rakety/ur-vozduh-vozduh/upravlya
        emaya-raketa-bolshoj-dalnosti-r-37-k-37-rvv-bd/
        Мар.Тира
        1. фигвам Сегодня, 12:39
          Мар.Тира

          Ракета К-37 в серию не пошла, из неё сделали РВВ-ДБ, а ваше фото с авиасалона МАКС-1997 года с несерийной К-37.
          фигвам
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