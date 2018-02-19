Массовый «стратосферный перехват» в российском небе

На Урале прошли масштабные учения истребительной авиации. "В бою" сошлись высотные перехватчики МиГ-31 и истребители Су-35. Последние осуществляли прикрытие транспортного Ан-26, который играл роль вражеского бомбардировщика. МиГи, в свою очередь, должны были обезвредить всю группу самолетов, вторгшихся в воздушное пространство суверенного государства.



Электронные пуски ракет по целям осуществлялись на дальностях 150-170 километров. Подобные учения проводятся с регулярностью 2 раза в год. Это позволяет летчикам получать бесценный, практически боевой опыт. По итогам учений будет назван победитель.









Тем временем, в Ивановской области прошли учения еще одних экипажей МиГ-31БМ. Согласно легенде, вражеские самолеты намерены нанести удары по объектам военной инфраструктуры. Навстречу к ним вылетают перехватчики, а также самолет ДРЛО А-50У, который осуществляет их наведение на самолеты противника.









