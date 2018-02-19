12:47 19 февраля

Ситуация в Сирии

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ВВС западной коалиции провели бомбардировку объектов в городе Абу Хасан в провинции Дейр-эз-Зор. Под Дамаском готовится масштабное наступление САА. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Элитные части Сирийской арабской армии «Тигры», передислоцированные из провинции Идлиб, достигли района Восточной Гуты, где присоединились к 4-й механизированной дивизии. К вечеру артиллерия САР начала интенсивные обстрелы опорных пунктов радикалов. По данным источников, в скором времени ожидается масштабной наступление на позиции исламистов со стороны военной базы в городе Хараста (провинция Дамаск).


В провинции Алеппо продолжилось ожесточенное противостояние между Сирийскими демократическими силами (SDF) и отрядами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Турцией. В первой половине дня протурецкие отряды взяли под контроль несколько стратегических позиций в районе городов Ражду и Бюльбюль, а также захватили населенные пункты Аль-Мухаммадия и Дарвиш Убаси. Вследствие этого курдские формирования потеряли более 15 процентов территорий Африна.

В провинции Хомс в минувшие сутки отмечались перестрелки между силами САР и боевиками антиправительственных группировок. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по военным объектам боевиков в окрестностях города Аль-Хула после очередного провокационного обстрела исламистов в зоне деэскалации.

На протяжении дня разворачивались бои между оставшимися в провинции террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) и курдскими силами SDF и YPG на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль-Бахра. В результате столкновений курды лишились еще нескольких стратегических позиций и отступили для перегруппировки. После этого авиация западной коалиции возобновила авианалеты в регионе, ударив по укрепрайонам ИГ на окраине населенного пункта Абу Хасан. Также стало известно, что в результате вылазки игиловцев недалеко от границы с соседней провинцией Хомс погиб генерал-майор Джамал Разук, который являлся начальником разведки САА.

Активисты, связанные с вооруженной оппозицией, распространили в социальных сетях сообщения о том, что ряд группировок намереваются объединить свои отряды и создать новый антиправительственный альянс под названием «Джебхат Тахрир Сурия». Тем не мене данные сведения так и не были подтверждены лидерами формирований.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10
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  1. Вышибала Сегодня, 10:20 Новый
    На Западном (пардон Восточном))
    фронте - Без перемен))
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    Вышибала
    1. сибиралт Сегодня, 10:38 Новый
      "Умеренные" опять зашевелились. Похоже американцы им бабки подкинули. winked
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      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 10:27 Новый
    Соболезнование родным и близким генерала..Земля пухом..
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    210окв
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:28 Новый
    Элитные части Сирийской арабской армии «Тигры», передислоцированные из провинции Идлиб,
    Идлиб зачистили уже ? Или под Дамаском стало важнее ?
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    КВУ-НСвД
  4. midivan Сегодня, 10:34 Новый
    Единственное, что напрягает так это "западная коалиция", при масштабном наступлении могут перепутать координаты и ударить по САР с криками - неее виновааатаяяя яяяя- еще те помощники.
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    midivan
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:34 Новый
    Понятно только то, что группировки поддерживаемые разными государствами воюют между собой за интересы этих государств.
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    rotmistr60
  6. Viktor.12.71 Сегодня, 10:47 Новый
    В штурме окрестностей Идлиба активно применяются ЧВК Вагнера. Твитт Ивана Сидоренко.
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    Viktor.12.71
    1. Лелёк Сегодня, 12:10 Новый
      Цитата: Viktor.12.71
      В штурме окрестностей Идлиба активно применяются ЧВК Вагнера.

      hi
      Кстати о сообщениях "фейкотворцев Гиркина" о том, что больницы Москвы и питера переполнены раненными бойцами ЧВК из Сирии. А.Роджерс провёл расследование с вояжем в эти больницы и вот, что выяснил:
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      Лелёк
      1. voyaka uh Сегодня, 12:43 Новый
        Вывоз раненых и убитых-то из ЧВК за "свои" деньги или родных.
        Не думаю, что многих вывезли в Россию. Курды там и похоронили, где был бой.
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        voyaka uh
  7. Silvestr Сегодня, 11:38 Новый
    В ответ на две военные базы, которые Россия гарантировала себе на 50 лет вперед, Вашингтон сегодня работает над строительством пяти баз на востоке и северо-востоке Сирии.
    Как заявила ООН, последние боевые столкновения в Сирии были самыми тяжёлыми и кровавыми с момента начала кризиса. В то же время наблюдатели не исключают, что прокси-война может перерасти в прямой конфликт, особенно после крушения четырех самолетов четырёх стран за один месяц: российского, турецкого (вертолет), израильского и иранского (беспилотник).
    В сирийском воздушном пространстве действуют пять иностранных армий: российская, американская, иранская, турецкая и израильская.
    Война в Сирии может завершиться по одному из двух сценариев. Согласно первому региональные и международные державы успешно разрешат имеющиеся между ними противоречия и достигнут понимания в отношении черт нового регионального и международного порядков.
    Второй сценарий предполагает, что ситуация в Сирии продолжит ухудшаться в связи с событиями, которые произошли в последние недели и месяцы.
    Война в Сирии вряд ли завершится в ближайшее время.
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    Silvestr
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