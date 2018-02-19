Ситуация в Сирии
ВВС западной коалиции провели бомбардировку объектов в городе Абу Хасан в провинции Дейр-эз-Зор. Под Дамаском готовится масштабное наступление САА. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Элитные части Сирийской арабской армии «Тигры», передислоцированные из провинции Идлиб, достигли района Восточной Гуты, где присоединились к 4-й механизированной дивизии. К вечеру артиллерия САР начала интенсивные обстрелы опорных пунктов радикалов. По данным источников, в скором времени ожидается масштабной наступление на позиции исламистов со стороны военной базы в городе Хараста (провинция Дамаск).
В провинции Алеппо продолжилось ожесточенное противостояние между Сирийскими демократическими силами (SDF) и отрядами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Турцией. В первой половине дня протурецкие отряды взяли под контроль несколько стратегических позиций в районе городов Ражду и Бюльбюль, а также захватили населенные пункты Аль-Мухаммадия и Дарвиш Убаси. Вследствие этого курдские формирования потеряли более 15 процентов территорий Африна.
В провинции Хомс в минувшие сутки отмечались перестрелки между силами САР и боевиками антиправительственных группировок. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по военным объектам боевиков в окрестностях города Аль-Хула после очередного провокационного обстрела исламистов в зоне деэскалации.
На протяжении дня разворачивались бои между оставшимися в провинции террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) и курдскими силами SDF и YPG на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль-Бахра. В результате столкновений курды лишились еще нескольких стратегических позиций и отступили для перегруппировки. После этого авиация западной коалиции возобновила авианалеты в регионе, ударив по укрепрайонам ИГ на окраине населенного пункта Абу Хасан. Также стало известно, что в результате вылазки игиловцев недалеко от границы с соседней провинцией Хомс погиб генерал-майор Джамал Разук, который являлся начальником разведки САА.
Активисты, связанные с вооруженной оппозицией, распространили в социальных сетях сообщения о том, что ряд группировок намереваются объединить свои отряды и создать новый антиправительственный альянс под названием «Джебхат Тахрир Сурия». Тем не мене данные сведения так и не были подтверждены лидерами формирований.
Элитные части Сирийской арабской армии «Тигры», передислоцированные из провинции Идлиб, достигли района Восточной Гуты, где присоединились к 4-й механизированной дивизии. К вечеру артиллерия САР начала интенсивные обстрелы опорных пунктов радикалов. По данным источников, в скором времени ожидается масштабной наступление на позиции исламистов со стороны военной базы в городе Хараста (провинция Дамаск).
В провинции Алеппо продолжилось ожесточенное противостояние между Сирийскими демократическими силами (SDF) и отрядами Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемыми Турцией. В первой половине дня протурецкие отряды взяли под контроль несколько стратегических позиций в районе городов Ражду и Бюльбюль, а также захватили населенные пункты Аль-Мухаммадия и Дарвиш Убаси. Вследствие этого курдские формирования потеряли более 15 процентов территорий Африна.
В провинции Хомс в минувшие сутки отмечались перестрелки между силами САР и боевиками антиправительственных группировок. Артиллерия сирийской армии открыла ответный огонь по военным объектам боевиков в окрестностях города Аль-Хула после очередного провокационного обстрела исламистов в зоне деэскалации.
На протяжении дня разворачивались бои между оставшимися в провинции террористами ИГ (группировка запрещена в РФ) и курдскими силами SDF и YPG на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль-Бахра. В результате столкновений курды лишились еще нескольких стратегических позиций и отступили для перегруппировки. После этого авиация западной коалиции возобновила авианалеты в регионе, ударив по укрепрайонам ИГ на окраине населенного пункта Абу Хасан. Также стало известно, что в результате вылазки игиловцев недалеко от границы с соседней провинцией Хомс погиб генерал-майор Джамал Разук, который являлся начальником разведки САА.
Активисты, связанные с вооруженной оппозицией, распространили в социальных сетях сообщения о том, что ряд группировок намереваются объединить свои отряды и создать новый антиправительственный альянс под названием «Джебхат Тахрир Сурия». Тем не мене данные сведения так и не были подтверждены лидерами формирований.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com