12:42 19 февраля

Лидер националистов пообещал и дальше «громить российские объекты в Киеве»

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Николай Коханивский назвал погромы «удачным флешмобом», в котором приняли участие 300-400 человек.



Погромы российских учреждений в Киеве будут продолжены, передает РИА Новости заявление лидера неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Николая Коханивского.


Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора,
сказал Коханивский после нападения радикалов на здания украинской дочки Сбербанка и Россотрудничества.

Он назвал погромы «удачным флешмобом», в котором, по его утверждению, «приняли участие 300-400 человек». При этом лидер националистов похвастался, что по итогам акции никто задержан не был.



Напомним, в воскресенье националисты побили окна в Сбербанке, забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами, а также попытались разгромить офис Альфа-банка. После этого они собрались у площади Независимости и сожгли российский флаг.

За день до этого погром в здании Россотрудничества учинили радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ).

Российское посольство направило Киеву ноту протеста и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54
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      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. LIXT Сегодня, 11:15 Новый
    Да все и так ясно, что у наш президент просто тупо ворует деньги, и что с Путиным у них есть явные соглашения они оба зарабатывают вот и все. Поэтому тут и банки рф и даже есть некоторые предприятия полностью принадлежат РФ
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    LIXT
    1. Комментарий был удален.
      1. oldseaman1957 Сегодня, 11:20 Новый
        Николай Коханивский назвал погромы «удачным флешмобом»,///
        - Вот, блин и рожа дебильная! Чем-то нынешнее состояние нэньки напоминает.
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        oldseaman1957
      2. taiga2018 Сегодня, 11:24 Новый
        Цитата: simbiot
        наш президент просто тупо ворует деньги

        только вы,для того чтобы привести своего президента к власти,сожгли людей в Одессе,расстреляли людей на майдане и продолжаете убивать людей на Донбассе...
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        taiga2018
        1. mihey Сегодня, 11:27 Новый
          А зачем Вы на бота-спамера реагируете? belay
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          mihey
    2. Дормидонт Сегодня, 11:20 Новый
      Ибо для свидомита виноваты все вокруг, кроме него самого
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      Дормидонт
      1. Zoldat_A Сегодня, 11:45 Новый
        Цитата: Дормидонт
        Ибо для свидомита виноваты все вокруг, кроме него самого

        Типа, "я один дАртаньян и весь в шоколаде"...
        Главное, что ему одному кажется, что тот "шоколад" шоколадом пахнет... А всем вокруг - продуктом переработки щоколада организмом....
        Ответить
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        Zoldat_A
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:04 Новый
          Судя по роже на фото : в недалёком прошлом сей организм был младшим помощником третьего счетовода в департаменте городской канализации . yes
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          bouncyhunter
          1. Zoldat_A Сегодня, 12:36 Новый
            Цитата: bouncyhunter
            Судя по роже на фото : в недалёком прошлом сей организм был младшим помощником третьего счетовода в департаменте городской канализации . yes
            Паша! Не обижай счетоводов и, в их лице, всю бухгалтерскую братию - иногда среди них встречаются вполне приличные люди. Тем более, что ОНО и таблицу умножения-то вряд ли знает. lol ЭТО в указанном тобою департаменте было ДЕГУСТАТОРОМ. lol
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            Zoldat_A
          2. Bosch Сегодня, 12:39 Новый
            Очень точное и емкое определение.
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            Bosch
        2. Чёрный Сегодня, 12:08 Новый
          Шумеры по другому не могут... Пещерный менталитет не позволяет цивилизованно, через власть (она импотентна), через суды (они кастрированы) решить вопрос. Только как пещерные.
          Ответить
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          Чёрный
    3. Зяблицев Сегодня, 11:21 Новый
      Европа пусть смотрит на це Европу! laughing Здания и барахло центров в любом случае застрахованы в украинских компаниях, так что выходки бритых клоунов будут оплачивать другие гарные хлопцы! А нам надо свертывать там подобную деятельность до лучших времен!
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      Зяблицев
      1. Тралл Сегодня, 11:24 Новый
        Созданная погромами картинка играет против Украины. Другой вопрос, надо ли громко отвечать на подобное? Надо. Но не обязательно сразу и симметрично. Этого то и ждут от России накануне выборов.
        Ответить
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        Тралл
        1. слава1974 Сегодня, 12:06 Новый
          надо ли громко отвечать на подобное? Надо. Но не обязательно сразу и симметрично.

          Надо делать списки участвующих, заочно выносить приговоры через суд о возмещении материального и морального ущерба, и щемить везде где только можно.Можно подавать данные о задолженности судебным приставам на Украину в том числе. Рано или поздно можно будет взыскать, в том числе с учетом процентов. Подобная перспектива отпугнет часть сочувствующих, а другие не будут себя чувствовать спокойно.
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          слава1974
    4. Андрей К Сегодня, 11:21 Новый
      Цитата: LIXT
      ...Да все и так ясно, что у наш президент просто тупо ворует деньги, и что с Путиным у них есть явные соглашения они оба зарабатывают вот и все. Поэтому тут и банки рф и даже есть некоторые предприятия полностью принадлежат РФ...

      Как Вы лихо в связку увязали своего поТрошенко и Путина.
      А где они заодно? Может предприятия с российским участием, Путину принадлежат?
      Каким образом тотальная вороватость Вашего майданного гаранта, связана с Путиным?
      Лично я "за" - за то, чтоб ни одного банка с нашим участием, в/на б/у Украине не осталось.
      Неприятно осознавать, что в числе прочих, нашими деньгами кредитуются откровенные нацисты.
      Ответить
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      Андрей К
    5. предки с Дона Сегодня, 11:22 Новый
      Цитата: LIXT
      Да все и так ясно, что у наш президент просто тупо ворует деньги, и что с Путиным у них есть явные соглашения они оба зарабатывают вот и все. Поэтому тут и банки рф и даже есть некоторые предприятия полностью принадлежат РФ

      Да ладно, я что-то не слышал про свечные заводики Путина на Украине в отличии от вашего пэдро. Владимир Владимирович очень добрый, он вас братьями называет, с вашим бухариком время от времени разговаривает. Повезло вам, будь на его месте я, давно бы свой язык мошкаре в тайге преподавали.
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      предки с Дона
      1. Не либероид Русский Сегодня, 11:35 Новый
        да вы садист батенька, мошкара то тут причем свиную мову изучать ?
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        Не либероид Русский
    6. Не либероид Русский Сегодня, 11:34 Новый
      ты наверное из того стада зигующих укрошумеров ?))))))))) дрыщ в маске с факелом и трезубцем на башке ?
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      Не либероид Русский
    7. Spartanez300 Сегодня, 11:40 Новый
      Рожа натурального дегенерата , без какого либо признака мозгов . Лишнее доказательство того что Украины как государства уже не существует , власть отсутствует полностью на всех уровнях . Закрывать все дипломатические отношения и иные учреждения в срочном порядке , почвы для решения вопросов со стороны Украины просто нет .
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      Spartanez300
    8. сибиралт Сегодня, 12:24 Новый
      Если ответить ничем не можем, то почему бы не закрыть "российские" центры по всей Украине. Или дана команда ждать лиха? belay
      Ответить
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      сибиралт
  2. Судоплатов Сегодня, 11:17 Новый
    под прикрытием Полиции, Власти и Хозяев фазенды "Украина" можете бесноваться, но придет время расплаты, и Хозяева фазенды вас сами сдадут и повесят как нациков Германии
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    Судоплатов
    1. 210окв Сегодня, 11:20 Новый
      Ну,Ваши пожелания и Кремлю в уши..А Судоплатова действительно нам не достает..
      Цитата: Судоплатов
      под прикрытием Полиции, Власти и Хозяев фазенды "Украина" можете бесноваться, но придет время расплаты, и Хозяева фазенды вас сами сдадут и повесят как нациков Германии
      Ответить
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      210окв
      1. oldzek Сегодня, 11:46 Новый
        вот именно!как и в прошлом веке так и в нынешнем!и опять любитель шоколада ...и горилки конечно.
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        oldzek
    2. BerBer Сегодня, 11:44 Новый
      Какие герои такие и победы. Разбить окна, забросать яйцами, нагадить соседу на крыльцо - "героические деяния".
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      BerBer
  3. 210окв Сегодня, 11:17 Новый
    Пожелать нашему МИДу и дальше попискивать?Или пожаловаться в "Спортлото"..Может все же пора прекращать цацкаться с удодами?
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    210окв
    1. Хорон Сегодня, 12:37 Новый
      МИД мог и вообще промолчать, безопасность ведения бизнеса в данных условиях проблема бизнеса и уровень рисков каждый бизнесмен должен оценивать сам. МИД может только рекомендовать и выражать протест и то только из-за Россотрудничества. У банков обычно есть свои системы безопасности и действуют они иногда по-жёстче чем официальные органы. У громивших есть наверняка кредиты и не исключено, что многие получат "чёрную метку" в своей кредитной истории.
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      Хорон
  4. Humans War Сегодня, 11:18 Новый
    Ууух! Рожа бандеровско-протокольная,
    когда их уже постреляют?
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    Humans War
    1. oldzek Сегодня, 11:47 Новый
      нет,нет и нет!только виселица!ИМХО
      Ответить
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      oldzek
    2. Jovanni Сегодня, 12:32 Новый
      Цитата: Humans War
      Ууух! Рожа бандеровско-протокольная,
      когда их уже постреляют?

      Видать некому пока что...
      Ответить
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      Jovanni
  5. Vard Сегодня, 11:18 Новый
    Всё что не делается к лучшему... Один вопрос... почему при таком отношении к России там действуют наши банковские структуры... Деньги не пахнут?
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    Vard
    1. 210окв Сегодня, 11:21 Новый
      А де Вы видели НАШИ банковские структуры?
      Цитата: Vard
      Всё что не делается к лучшему... Один вопрос... почему при таком отношении к России там действуют наши банковские структуры... Деньги не пахнут?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      210окв
      1. Vard Сегодня, 11:23 Новый
        Прочитайте статью...
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        Vard
        1. 210окв Сегодня, 11:35 Новый
          Вы считаете "Альфу" Авена и "Сбер" Грефа НАШИМИ банками?И при чем тут статья?
          Цитата: Vard
          Прочитайте статью...
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          210окв
    2. Лелёк Сегодня, 11:44 Новый
      Цитата: Vard
      Всё что не делается к лучшему.

      hi
      "...к лучшему" для кого? Что касаемо меня лично, то лишний раз убеждаюсь с какими у****ми был долгое время в "братьях". Что касаемо России, то этот акт упырей из ОУН ещё раз подтверждает, что Донбасс и в целом Новороссию и Малороссию сдавать этим западенским людоедам нельзя ни в коем случае. Что касаемо "европ", то это для них очередное доказательство того, какое чудовище они воспитали своими подачками, потаканием и ненавистью к России. Хотя уже там, в "европах" начинают это понимать и кое-что предпринимать в целях безопасности себя любимых (пока только начали с Грузии, бывшая Украина на очереди).

      А вот нашему нерешительному МИД надо бы пошевелиться и признать независимость ЛНР и ДНР. Завтра может быть поздно. Вон уже немцы и норвежцы намылились с визитом в ДНР.
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      Лелёк
  6. Altona Сегодня, 11:18 Новый
    Тупоголовые обычно сбиваются в стаи. Только фюреры у них несильно умнее рядового члена стаи.
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    Altona
  7. GeorgeSev85 Сегодня, 11:19 Новый
    Цитата: 210окв
    Пожелать нашему МИДу и дальше попискивать?

    Попискивать? это не по нашему ... Мы очередной раз немыслимо озаботимся.
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    GeorgeSev85
  8. GeorgeSev85 Сегодня, 11:20 Новый
    Цитата: Vard
    Деньги не пахнут?

    Совершенно верно, я больше скажу почему некоторые банки России не действуют на территории России!?!?! Взять Крым.
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    GeorgeSev85
    1. BAI Сегодня, 11:39 Новый
      некоторые банки России не действуют

      Не совсем правильно. Некоторые действуют, а остальные во главе с Сбербанком - не действуют. А точнее - ни один российский банк не действует (напрямую). Работают через дочки-прокладки, чтобы уйти от санкций.
      Ответить
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      BAI
  9. Дормидонт Сегодня, 11:21 Новый
    Мы стали забывать, как должны выглядеть бандеровцы
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    Дормидонт
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 11:29 Новый
    Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора,
    Громить беззащитные офисы это очень громогласно , да и держать свои пятые точки в тепле , а не в окопах , безопасней и комфортней . Посмотреть бы , сколько их возьмёт автомат и "встанет грудью как один" , когда "агрессора" всё же накликают .
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    КВУ-НСвД
  11. Silvestr Сегодня, 11:32 Новый
    вместо того.чтобы работать все громят. Как дальше жить будеет, скакуны?
    После СССР на Украине остался целый судостроительный кластер из 11 современных заводов мирового класса, которые могли строить новейшие суда всех типов. Украина обладала 15% мировых мощностей судостроения, сейчас производит 0,5% мировой продукции этой отрасли.
    Джеффри Пайетт в 2016 году заявил, что Вашингтон видит в Киеве лишь «аграрную сверхдержаву».
    Кто же пахать будет, если скачите все время? Китайцы?
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    Silvestr
  12. Вася Васильев Сегодня, 11:35 Новый
    интересно- если бы подобным действиям подвергся украинский бизнес в Крыму и на территории России?!))) вот вони и скуляжа бы было!)))
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    Вася Васильев
  13. BAI Сегодня, 11:35 Новый
    Погромы российских учреждений в Киеве будут продолжены

    Вот когда до правительства РФ дойдет, что нечего туда миллиарды долларов вкладывать? Где набившее всем оскомину импортозамещение, если до сих зависим от поставок комплектующих с Украины?
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    BAI
  14. rotmistr60 Сегодня, 11:36 Новый
    Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве
    Наш МИД слишком тактично назвал происходящее "пещерным национализмом". Это уже откровенный фашизм опирающийся на поддержку киевской власти. С такими разговаривать бесполезно. Если в одной отдельно взятой стране зло не уничтожить, то потом придется пожинать "плоды" похлеще ИГИЛ. А Европа стыдливо наблюдает из-за угла и помалкивает.
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    rotmistr60
  15. мерцание Сегодня, 11:40 Новый
    Погромы российских учреждений в Киеве будут продолжены, передает РИА Новости заявление лидера неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Николая Коханивского.
    Молодец, выдать ему пару кружевных труселей ... нет, даже не пару, а две пары кружевных труселей, пусть одарит ими наиболее активных соратников.
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    мерцание
  16. mikh-korsakov Сегодня, 11:43 Новый
    Цитирую: Лидер националистов пообещал и дальше «громить российские объекты в Киеве[i][/i][i][/i, а российское руководство назвало такие действия неприемлемыми и не способствующими развитию дружеских связей между русским и украинским народами.
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    mikh-korsakov
  17. Михаил55 Сегодня, 11:52 Новый
    Хорошо ли плохо ли, а не стоит ли уехать нашему послу из Киева со всеми сотрудниками? А из Москвы выгнать их засланцев. Безнадега, вежливо с ними! Умные люди, которые понимают, с кем имеют дело сами сообразят можно ли там оставаться...
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    Михаил55
    1. Silvestr Сегодня, 12:11 Новый
      Цитата: Михаил55
      а не стоит ли уехать нашему послу из Киева со всеми сотрудниками?

      нашего посла в Киеве нет уже года 2
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      Silvestr
  18. Albatroz Сегодня, 12:06 Новый
    Погромщики
    Как когда-то
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    Albatroz
  19. atos_kin Сегодня, 12:14 Новый
    Российское посольство направило Киеву ноту протеста

    Вообще-то посольство ноты передаёт, а направлять должен МИД. Возможно после 18 марта очередные шесть лет за унижение флага страны на территории её представительства для надлежащего устрашения этих нехороших радикалов слово "нота" будут писать с большой буквы и направлять их не через посольство, а почтой России.
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    atos_kin
  20. bogart047 Сегодня, 12:17 Новый
    видимо прибыль даже в таких условиях достаточна, чтобы покрыть расходы на погромы "патриотов"
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    bogart047
  21. Обычный Сегодня, 12:17 Новый
    Дверь сдачи дать не может. Сашко все тоже гавкал, правда не долго.
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    Обычный
  22. Ураган70 Сегодня, 12:21 Новый
    Буду громить, без сомнения! А невсеукраинцыплохие будут на это взирать, как мыши! А наши в очередной раз надуют щеки говорящей головой! Замут у матрасов получился замечательный, без кардинальных мер нам ситуацию уже не исправить, профукали еще в 2014-м, когда сказали про незаконность власти Порося и тут же признали... Лицемеры, что скажешь... Простым людям понять трудно! Так и теряют доверие потихоньку, что даже кентавры почувствовали возможность замахнуться на президентский пост...
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    Ураган70
  23. Ураган70 Сегодня, 12:25 Новый
    Цитата: Silvestr
    Цитата: Михаил55
    а не стоит ли уехать нашему послу из Киева со всеми сотрудниками?

    нашего посла в Киеве нет уже года 2

    Толку от него, если бы и был? Неудачников туда отправляют, чтобы дыру заткнуть. А то выгонишь, а он, гад, в оппозицию уйдет, как это стало модно! Пример- Кудрин! А знают то до фига!!!
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    Ураган70
  24. rocket757 Сегодня, 12:27 Новый
    Этот похоже из одного прихода с кровавым пастором.
    Ликом как однояйцевые братки.
    Ну и стаду у них одно, кастрюлеголовое!
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    rocket757
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