Лидер националистов пообещал и дальше «громить российские объекты в Киеве»

Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора,

Николай Коханивский назвал погромы «удачным флешмобом», в котором приняли участие 300-400 человек.Погромы российских учреждений в Киеве будут продолжены, передает РИА Новости заявление лидера неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Николая Коханивского.сказал Коханивский после нападения радикалов на здания украинской дочки Сбербанка и Россотрудничества.Он назвал погромы «удачным флешмобом», в котором, по его утверждению, «приняли участие 300-400 человек». При этом лидер националистов похвастался, что по итогам акции никто задержан не был.Напомним, в воскресенье националисты побили окна в Сбербанке, забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами, а также попытались разгромить офис Альфа-банка. После этого они собрались у площади Независимости и сожгли российский флаг.За день до этого погром в здании Россотрудничества учинили радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ).Российское посольство направило Киеву ноту протеста и призвало власти привлечь зачинщиков нападения к ответственности.