12:50 20 февраля

Повар и его поварята. Кто выбирает американских президентов

Американцы хотели вволю трескать хот-доги и свободно выбирать президента, но пришли русский повар и его поварята и навязали гражданам США борщ и мистера Трампа.



Их обвинило федеральное Большое жюри присяжных. В городе Вашингтоне. «Их» — это «троллей», причастных к «Агентству интернет-исследований» из России, точнее, из Санкт-Петербурга. Дело тринадцати персон уже сшито: 13 россиян — не подозреваемые, а обвиняемые.


Обвинения «троллей» во вмешательстве в выборы в США, которые прошли в ноябре 2016 года, — не выдумка, не сатирический фейк и не домыслы блоггеров.

Решение о виновности вынесено большим жюри присяжных суда округа Колумбия.

Федеральное большое жюри в Вашингтоне подтвердило обоснованность обвинений, выдвинутых аппаратом специального прокурора США Роберта Мюллера против тринадцати россиян.

С официальным американским документом, обвиняющим сотрудников INTERNET RESEARCH AGENCY LLC («Агентства интернет-исследований», г. Санкт-Петербург), можно ознакомиться на сайте Минюста США. Здесь приводится список с полным Ф.И.О. фигурантов: YEVGENIY VIKTOROVICH PRIGOZHIN, MIKHAIL IVANOVICH BYSTROV и т. д. И все — заглавными буквами. Заглавными буквами данные персоны проходят через весь текст. Разумеется, это не потому, что эти люди — особо опасные преступники, а потому, что имена обвиняемых принято выделять в такого рода документах.

По данным американских следователей, «обвиняемые» в полном составе — сотрудники упомянутого «Агентства интернет-исследований». Вот весь список:

Евгений Пригожин
Михаил Быстров
Михаил Бурчик (Абрамов)
Мария Бовда (Беляева)
Роберт Бовда
Джейхун Асланов
Александра Крылова
Анна Богачёва
Вадим Подкопаев
Глеб Васильченко
Сергей Полозов
Владимир Венков
Ирина Каверзина

Тринадцать перечисленных персон Минюст США обвинил в «мошенническом сговоре, направленном против США». Это первое обвинение.

Второе: часть этих лиц обвиняется также в «мошенническом сговоре, связанном с применением электронных средств передачи данных для банковских махинаций».

Есть и третье: некоторых «троллей» обвинили «в похищении персональных данных». Последнее инкриминируется сотрудникам «Агентства» особо, «при отягчающих обстоятельствах».

В обвинительном акте названо не только упомянутое агентство. Присутствуют также компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» названного господина Пригожина и «Конкорд кейтеринг».

Сообщается, что «сговор» данных лиц ставил целью «ослабить, создать помехи и навредить» деятельности американской администрации. Основной задачей было «создать помехи» политическому и избирательному процессу в США, «включая президентские выборы 2016 года».

Как утверждает суд, владея информацией, полученной путём кражи из американских социальных сетей, а именно похищенными личными данными, обвиняемые при помощи «американской компьютерной инфраструктуры» (да-да, не российской) делали попытки повлиять на президентские выборы.

Среди методов троллей-злоумышленников перечисляются размещение политической рекламы, распространение сведений компрометирующего характера о Хиллари Клинтон, а заодно позитивной информации в адрес её оппонента Дональда Трампа. В довершение всего эти русские пытались «организовать в США акции протеста».

Дабы замести в социальных сетях следы, тринадцать лиц просто удаляли аккаунты.

И ещё одна улика: Министерству юстиции США известно, что несколько персон из тринадцати при подготовке своих «операций» посещали Соединённые Штаты под разными «фальшивыми предлогами». Целью был «сбор информации».

Перечень обвинений варьируется от лица к лицу. Иные из списка обвиняются не только во «вмешательстве», но и в банковском мошенничестве. Другие проходят по статьям о несанкционированном использовании личных данных.

Среди доказательств Минюст США приводит образцы некоторых лозунгов в соцсетях, опубликованных питерской «фабрикой троллей». В заметках «троллей» оскорбляется Х. Клинтон и превозносится до небес мистер Трамп. Это немножко смешно, но Трамп даже назван надеждой «на лучшее будущее».

«Дональд желает победить терроризм, а Хиллари хочет его спонсировать».

«Трамп — единственная наша надежда на лучшее будущее!»

«Хиллари — сатана, её преступления и ложь доказывают, насколько она злобна» (Hillary is a Satan, and her crimes and lies had proved just how evil she is).

Получается, что Трамп — голубь мира и творец светлого будущего, а Хиллари — исчадие ада, порождение дьявола, если не дьявол собственной персоной.

Реакция фигурантов сего дела, а также реакция политических кругов России была в основном иронической.

Евгений Пригожин, к примеру, заявил, что нисколько не огорчён обвинениями. «Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть, — заявил г-н Пригожин РИА «Новости». — С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят».

Собственно, печалиться Пригожину особо и нечего: санкций он не боится, потому как они уже против него действуют. В 2017 году Минфин США ввёл ограничительные меры против ресторанного холдинга «Конкорд Кейтеринг».

Кроме Пригожина, на обвинение отреагировали министр иностранных дел России С. Лавров и первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации В. Джабаров.

В своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности господин Лавров назвал историю с вмешательством «трепотнёй». «Публиковать можно всё, что угодно. Пока мы не увидим фактов, всё остальное будет трепотнёй. Извините, ради бога, за не очень дипломатичное выражение», — цитирует министра «Утро.ру».

Ну а В. Джабаров попросту назвал «пшиком» обвинения властей США: «Что называется, гора родила мышь. Столько шума, столько крика, а в итоге на поверхности пшик».

«Им самим не смешно, когда они такие вещи пишут? Абсолютно незнакомые лица, бизнесмен Евгений Пригожин, о котором мы слышали краем уха, но, извините, он к политике отношения не имеет. Ему это зачем? Как он мог повлиять на выборы в США и [как] вообще кто-то может повлиять?»


* * *


Основа американских обвинений и сама суть обвинительного документа — скорее, не повод для наказания «тринадцати лиц», а очевидное выражение негодования. Подумать только: кто-то посмел обмануть Соединённые Штаты!

На решении федерального Большого жюри по поводу криминальной операции троллей, ведомых в сетевой бой ресторатором, явно сказалась обида. Пострадала американская национальная гордость! Свободные американцы хотели трескать хот-доги и выбирать президента без участия русских, но пришли русский повар и его поварята и навязали гражданам США борщ и мистера Трампа. И заодно лучшее будущее. Для кого лучшее? А вот это — большой секрет.

Приятного аппетита.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 14

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  1. рюрикович Сегодня, 07:05
    Это похоже на возню с якобы пилотами якобы угнанных "боингов",которые потом якобы совершили якобы теракт 9/11 lol По расследованиям американских журналистов, которые сомневаются в самом "теракте", все енти арабы-пилоты в большинстве своем здравствуют и никак не подозревают о своём "ужасном" преступлении request
    Лично моё мнение - вся эта возня с тринадцатью для внутреннего пользования. Для американцев традиционно важен сам МОМЕНТ, а доказательства...ну это будет потом laughing
    hi
    ...потом можно придумать что хош - уничтожить допинг пробы, сказать, что оригиналы плёнок утеряны и переснимали в студиях для потомков,что это секретные данные и т.д.
    рюрикович
    1. Евдоким Сегодня, 07:25
      Цитата: рюрикович
      Лично моё мнение - вся эта возня с тринадцатью для внутреннего пользования.

      Сначала раздуют шумиху, потом по-воняют об киберугрозе, нагоняя жуть на американскую общественность, а за тем снимут очередной голливудский супер-пупер блокбастер "Тринадцать русских друзей Трампа", hi
      Евдоким
    2. g1washntwn Сегодня, 09:11
      Именно. Post-truth является основой их провокаций и войны в целом.
      g1washntwn
  2. Felix99 Сегодня, 07:31
    «Хиллари — сатана, её преступления и ложь доказывают, насколько она злобна» (Hillary is a Satan, and her crimes and lies had proved just how evil she is).
    Наверно придется провести экспертизу, проверить на наличие рогов и копыт.
    Felix99
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Пострадала американская национальная гордость!
    Они сами, своими руками опустили себя ниже плинтуса, а теперь из кожи лезут, чтобы указать на виновного в совершенной ими глупости.
    всё остальное будет трепотнёй
    Лавров слишком мягко и дипломатично выразился, но у него работа такая. В России о действиях Сша говорят так, как они заслуживают употребляя большой набор не дипломатических слов и выражений.
    rotmistr60
  4. XII легион Сегодня, 07:48
    но пришли русский повар и его поварята и навязали гражданам США борщ и мистера Трампа.

    Значит все-таки вмешательство в выборы - правда?
    XII легион
    1. амирбек Сегодня, 11:30
      Цитата: XII легион
      Значит все-таки вмешательство в выборы - правда?

      интересно ... а хакеры йелустоун взломать тоже могут ... ну типа "жадная" белка впихнула орех в набухшую от собственной важности земную корку в этом национальном парке недалеко от гейзера охраняемой юнеско или кем там ещё
      амирбек
  5. алекс-сп Сегодня, 08:20
    Неужели и так непонятно, что президента США давно не выбирают...его назначает Их Величество Доллар.И вряд ли у кого-то появится возможность вмешаться в это действо.
    алекс-сп
  6. g1washntwn Сегодня, 09:15
    Очень жду когда же в США примут закон "больше трех не собираться", потому как группа людей с совпадающими мнениями, но не попадающие в госдеповский тренд явно враги которые покушаются на святая святых "сияющего града на холме" - идеологию и фиговый листочек "демократии". Ату их! Нет, что вы, что вы, это не цензура и не преследование инакомыслящих... Как же, верим, верим :)
    g1washntwn
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 09:17
    Надо же было довести бред с вмешательством до логического результата и хоть кого-то назначить виновным для внутреннего пользования , а то совсем фарс бы получался... Ну а "обвиняемые"?....
    Евгений Пригожин, к примеру, заявил, что нисколько не огорчён обвинениями.
    Собственно, печалиться Пригожину особо и нечего: санкций он не боится, потому как они уже против него действуют
    Им ещё и халявная реклама с ростом заказов привалила нежданно-негаданно...Наверно отмечали... laughing
    КВУ-НСвД
  8. BAI Сегодня, 09:31
    Ну теперь они не выездные. Как только приедут в любую страну, которая трусит США, сразу повяжут.
    BAI
  9. Monster_Fat Сегодня, 09:44
    Я бы на месте питерских товарищей особо не бравировал-бы, у американской миы "руки длинные" и они умеют подловиь обвиняемого там, где он не ждет-примеров того масса. В таких случаях, всегда в странах, которые подвергаются повышенному интересу со стороны американских спецслужб и фискальных органов, всегда готовы и отработаны мероприятия по аналогичным действиям к лицам из подконтрольным США стрктурам на территории этого государства, типа НКО, всякого вида правозащитники, афилированные журналисты и пр. В случае ареста и перевозки гражданина страны американскими спецслужбами, немедленно арестовываются соответствующие проамериканские сотрудники на территории гоударства, чьи граждане были арестованы американцами. Это нормальная практика. Однако, в последнее время Россия вообще не прибегает к подобному методу действия-ее граждан похищают, арестовывают в других странах и вывозят в США, а Россия выражает только "сожаление" и все.
    Monster_Fat
  10. Джингиби Сегодня, 10:59
    Здесь суть не в самом клоунском решении, а о его последствиях. Сейчас, пропиарив "гладких хакерских русских" принять очередной закон или пакт о расширении прав АНБ и ЦРУ в кибер-контрразведке. То бишь продолжить шпионить за всем миром под эгидой защиты " национальной безопасности и невмешательства во внутренние дела"
    Джингиби
  11. Sagaidark Сегодня, 11:17
    Знаете что смешного тут? У США самые значительные возможности развед-сообществ, которых, если мне не изменяет память 9 штук, во главе с АНБ и ЦРУ, и они прошляпили каких-то троллей?! )
    Это получается, что все мы комментаторы активные - можем взять и повлиять где-то на выборы своими комментариями, а спецслужбы будут читать это всё, и ничего не делать. Ну ладно, может где-то коммент удалят )
    Сюрреализм какой-то.
    Sagaidark
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