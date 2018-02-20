Повар и его поварята. Кто выбирает американских президентов

«Им самим не смешно, когда они такие вещи пишут? Абсолютно незнакомые лица, бизнесмен Евгений Пригожин, о котором мы слышали краем уха, но, извините, он к политике отношения не имеет. Ему это зачем? Как он мог повлиять на выборы в США и [как] вообще кто-то может повлиять?»

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru