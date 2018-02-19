Вынесен первый приговор по делу о незаконной продаже Киеву ракетных двигателей
В горсуде подмосковного Воскресенска вынесен приговор предпринимателю Михаилу Дзаме, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Коммерсантъ.
Суд признал раскаявшегося бизнесмена виновным в хищении «частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет» мошенническим путем.
Из материалов суда следует, что подмосковный «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП ГкНИПАС) «заключил в 2013 году госконтракт на утилизацию 93 турбореактивных двигателей, снятых с крылатых ракет Х-55 и Х-31 класса "воздух-поверхность" средней дальности», однако все двигатели были похищены и под видом металлолома вывезены на Украину. На самом деле, двигатели были проданы ОАО «Мотор Сич» – одному из крупнейших предприятий по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов.
При этом российскому военному ведомству были представлены фальшивые документы о якобы полной утилизации крылатых ракет.
Отмечается, что для реализации преступного умысла была создана организованная преступная группа, в которую вошли руководители ряда подмосковных оборонных предприятий. Роль Дзамы в этом преступлении заключалась в том, что он занимался «переводом выделенных на утилизацию денежных средств по фиктивным договорам на подконтрольные ему фирмы». Затем деньги были обналичены и присвоены участниками преступной группы. Следствие установило, что предприниматель своими действиями нанес государству ущерб в размере более 67 млн. рублей.
«С учетом ряда смягчающих обстоятельств и полного признания подсудимым вины судья Карпиченко в особом порядке приговорил Михаила Дзаму всего к двум годам заключения в колонии общего режима. Подсудимый заявил, что приговор ему понятен, и обжаловать его не стал», – говорится в материале.
Издание отмечает, что данный приговор – лишь первая «ласточка» в уголовном деле, насчитывающем более 100 томов. Эпизод с участием Дзамы ранее был выделен в отдельное производство.
По данным газеты, фигурантами уголовного дела являются также «бывшие гендиректор ПАО "Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"" Николай Яковлев, исполнительный директор ФКП ГкНИПАС Владимир Ниязов и коммерческий директор КТРВ Виктор Ваган».
Суд признал раскаявшегося бизнесмена виновным в хищении «частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет» мошенническим путем.
Из материалов суда следует, что подмосковный «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП ГкНИПАС) «заключил в 2013 году госконтракт на утилизацию 93 турбореактивных двигателей, снятых с крылатых ракет Х-55 и Х-31 класса "воздух-поверхность" средней дальности», однако все двигатели были похищены и под видом металлолома вывезены на Украину. На самом деле, двигатели были проданы ОАО «Мотор Сич» – одному из крупнейших предприятий по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов.
При этом российскому военному ведомству были представлены фальшивые документы о якобы полной утилизации крылатых ракет.
Отмечается, что для реализации преступного умысла была создана организованная преступная группа, в которую вошли руководители ряда подмосковных оборонных предприятий. Роль Дзамы в этом преступлении заключалась в том, что он занимался «переводом выделенных на утилизацию денежных средств по фиктивным договорам на подконтрольные ему фирмы». Затем деньги были обналичены и присвоены участниками преступной группы. Следствие установило, что предприниматель своими действиями нанес государству ущерб в размере более 67 млн. рублей.
«С учетом ряда смягчающих обстоятельств и полного признания подсудимым вины судья Карпиченко в особом порядке приговорил Михаила Дзаму всего к двум годам заключения в колонии общего режима. Подсудимый заявил, что приговор ему понятен, и обжаловать его не стал», – говорится в материале.
Издание отмечает, что данный приговор – лишь первая «ласточка» в уголовном деле, насчитывающем более 100 томов. Эпизод с участием Дзамы ранее был выделен в отдельное производство.
По данным газеты, фигурантами уголовного дела являются также «бывшие гендиректор ПАО "Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"" Николай Яковлев, исполнительный директор ФКП ГкНИПАС Владимир Ниязов и коммерческий директор КТРВ Виктор Ваган».
Использованы фотографии: https://360tv.ru
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