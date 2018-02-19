12:48 19 февраля

Вынесен первый приговор по делу о незаконной продаже Киеву ракетных двигателей

В горсуде подмосковного Воскресенска вынесен приговор предпринимателю Михаилу Дзаме, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Коммерсантъ.



Суд признал раскаявшегося бизнесмена виновным в хищении «частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет» мошенническим путем.


Из материалов суда следует, что подмосковный «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем» (ФКП ГкНИПАС) «заключил в 2013 году госконтракт на утилизацию 93 турбореактивных двигателей, снятых с крылатых ракет Х-55 и Х-31 класса "воздух-поверхность" средней дальности», однако все двигатели были похищены и под видом металлолома вывезены на Украину. На самом деле, двигатели были проданы ОАО «Мотор Сич» – одному из крупнейших предприятий по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов.

При этом российскому военному ведомству были представлены фальшивые документы о якобы полной утилизации крылатых ракет.

Отмечается, что для реализации преступного умысла была создана организованная преступная группа, в которую вошли руководители ряда подмосковных оборонных предприятий. Роль Дзамы в этом преступлении заключалась в том, что он занимался «переводом выделенных на утилизацию денежных средств по фиктивным договорам на подконтрольные ему фирмы». Затем деньги были обналичены и присвоены участниками преступной группы. Следствие установило, что предприниматель своими действиями нанес государству ущерб в размере более 67 млн. рублей.

«С учетом ряда смягчающих обстоятельств и полного признания подсудимым вины судья Карпиченко в особом порядке приговорил Михаила Дзаму всего к двум годам заключения в колонии общего режима. Подсудимый заявил, что приговор ему понятен, и обжаловать его не стал», – говорится в материале.

Издание отмечает, что данный приговор – лишь первая «ласточка» в уголовном деле, насчитывающем более 100 томов. Эпизод с участием Дзамы ранее был выделен в отдельное производство.

По данным газеты, фигурантами уголовного дела являются также «бывшие гендиректор ПАО "Тураевское машиностроительное конструкторское бюро "Союз"" Николай Яковлев, исполнительный директор ФКП ГкНИПАС Владимир Ниязов и коммерческий директор КТРВ Виктор Ваган».

Использованы фотографии: https://360tv.ru
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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 11:50
    Как жаль что за измену(а это измена,а не мошенничество) не дают "вышку"..
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 11:56
      Цитата: 210окв
      Как жаль что за измену(а это измена,а не мошенничество) не дают "вышку"..

      Да я был бы рад, что он возместил свою долю ущерба в ДЕСЯТИКРАТНОМ размере... О какой там "вышке"... Он и полный ущерб вряд ли возместит
      svp67
      1. Тралл Сегодня, 12:02
        Из статьи следует, что Михаил Дзама - мелкая сошка. Финансист, который через счета "помоек" обналичил деньги. В Беларуси бы он получил лет 10-12 с конфискацией.
        Фигурант явно давно занимается обналичкой, я сходу нашел его среди учредителей мутного Моспромбанка, лишенного еще 2006 году лицензии за грубые нарушения при выводе средств на счета несуществующего нерезидента.
        Тралл
        1. dik-nsk Сегодня, 12:05
          В Беларуси бы он получил лет 10-12 с конфискацией.
          и думаю всяко не за мошенничество, а за измену Родине.. странную статью применили
          dik-nsk
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:08
            Всё верно , этот Дзама - исполнитель . А вот кто "мозг" ? Суд и его материалы об этом умолчат ?
            bouncyhunter
            1. Тралл Сегодня, 12:11
              Его дело и было выделено отдельно, так как было простым и однозначным. Все еще впереди.
              Тралл
              1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
                Цитата: Тралл
                Все еще впереди.

                Что же , будем надеяться что так ...
                bouncyhunter
              2. oldseaman1957 Сегодня, 12:17
                Цитата: Тралл
                В Беларуси бы он получил лет 10-12 с конфискацией.
                - Вот за что Лукашенко уважаю! А у нас дерьмо чуть ли не в фаворе! Тошно!
                oldseaman1957
    2. предки с Дона Сегодня, 11:56
      Мягко говоря удивляет, что предприятия производящие оборонную продукцию отданы в частные руки всяким ООО, это категорически не правильно и наносит ущерб обороноспособности государства. С государственным предприятием такого бы не прокатило, минимум 15 лет за шпионаж.
      предки с Дона
      1. jjj Сегодня, 12:00
        А поди лет через тридцать будут в красках живописать о репрессивном режиме Владимировича и о невинно осужденных
        jjj
      2. Silvestr Сегодня, 12:09
        Цитата: предки с Дона
        С государственным предприятием такого бы не прокатило

        В СУ СК РФ сообщили, что по обвинению в растрате был арестован гендиректор ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» Константин Хрюкин.

        Как полагает следствие, в 2016 году Хрюкин, используя служебное положение, похитил имущество на сумму более 60 миллионов рублей. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «растрата в особо крупном размере». Подробности пока не сообщаются. Хрюкину предъявлено обвинение, он арестован по решению суда.

        Отметим, что в 2011 году другой гендиректор этого же предприятия привлекался к ответственности за хищение более 265 миллионов рублей, которые были выделены на ремонт крейсера «Петр Великий».
        Как видите воруют везде
        Silvestr
        1. мыслитель Сегодня, 12:27
          Отметим, что в 2011 году другой гендиректор этого же предприятия привлекался к ответственности за хищение более 265 миллионов рублей, которые были выделены на ремонт крейсера «Петр Великий».
          Ну этот огрёб неплохо.
          ...ранее еще один руководитель СПТБ "Звездочка", Федор Барашко по совокупности двух уголовных дел был приговорен к девяти годам и шести месяцам

          https://flotprom.ru/2016/240040/
          мыслитель
      3. Zoldat_A Сегодня, 12:09
        Цитата: предки с Дона
        Мягко говоря удивляет, что предприятия производящие оборонную продукцию отданы в частные руки всяким ООО, это категорически не правильно и наносит ущерб обороноспособности государства. С государственным предприятием такого бы не прокатило, минимум 15 лет за шпионаж.
        Самое интересное, что рулят этими ООО чаще всего из-за границы и, в большинстве случаев, из США. На хотелось бы сейчас занимать мозг составлением списка, но список был бы БОЛЕЕ, чем внушительным....
        Только нужно было не сейчас удивляться, а в 91-м Гайдара с Чубайсом на одной берёзе повесить вместе с их ваучерами и залоговыми аукционами.. В 91-м ещё не было поздно... А в 98-м уже все работяги "Курганмашзавода" стояли в конце октября на перроне, продавали пассажирам проезжающих поездов шампуры из нержавейки. Ибо больше жить было не на что...
        Zoldat_A
      4. Vita VKO Сегодня, 12:46
        Цитата: предки с Дона
        предприятия производящие оборонную продукцию отданы в частные руки всяким ООО, это категорически не правильно

        Возможно, но низкая эффективность государственных управленцев и высокий уровень коррупции, являются серьезным аргументом для подобного шага. Проблема в том, что кроме частных интересов есть еще интересы государства, которые могут прямо противоречить между собой. А Законы, которые регулирует хозяйственные взаимоотношения одинаковы, что для сельхозпроизводителей, что для оборонных компаний.
        Vita VKO
    3. фигвам Сегодня, 12:02
      За умышленный вред государству, могли бы и гражданства лишить.
      фигвам
    4. красноярск Сегодня, 12:14
      Цитата: 210окв
      Как жаль что за измену(а это измена,а не мошенничество) не дают "вышку"..

      Поддерживаю. Но я не понял, а где сроки подельникам? Они же играли уж никак не второстепенные роли.
      красноярск
    5. сибиралт Сегодня, 12:16
      В СССР это бы было квалифицировано как измена Родине по 64 расстрельной статье. А сейчас рядовое мошеничество. recourse Если обвиняемый содержался под арестом, то 2 года по данному приговору он уже отсидел.
      сибиралт
  2. ioan-e Сегодня, 11:51
    Жалко расстрела за такое сейчас нет!
    ioan-e
    1. Zoldat_A Сегодня, 12:21
      Цитата: ioan-e
      Жалко расстрела за такое сейчас нет!

      УК РСФСР, ст.64 «Измена Родине»
      «Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершённое гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества»
      Просто и справедливо.... Пусть мне кто-нибудь скажет, что передача за деньги компонентов ракетной техники враждебному государству, которое вполне может использовать его против нашей страны, не есть измена....
      Кстати, в УК РФ аналогичная статья тоже есть и, хотя и не такая строгая, но признаки состава преступления практически те же
      Статья 275. Государственная измена
      Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершённая гражданином Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх лет либо без такового.
      КАКОЕ, К ЧЁРТУ, МОШЕННИЧЕСТВО??????????
      Zoldat_A
  3. svp67 Сегодня, 11:54
    Следствие установило, что предприниматель своими действиями нанес государству ущерб в размере более 67 млн. рублей.
    67 000 0000? А не мало? И что, он вернет хотя бы это Государству
    svp67
    1. Jovanni Сегодня, 12:22
      Да что лимоны! Они технологии упырям передали ракетных двигателей. А ракетки эти сколько кровушки нашей пустят, как сосчитать? Так что не деньгами а кровью надо ущерб мерить. И ею же расплачиваться...
      Jovanni
  4. Георгий СССР Сегодня, 11:55
    Какие замечательные русские фамилии исполнительный директор ФКП ГкНИПАС Владимир Ниязов и коммерческий директор КТРВ Виктор Ваган
    Георгий СССР
    1. 210окв Сегодня, 12:02
      Михаил Дзама Вас не смущает?
      Цитата: Георгий СССР
      Какие замечательные русские фамилии исполнительный директор ФКП ГкНИПАС Владимир Ниязов и коммерческий директор КТРВ Виктор Ваган
      210окв
  5. Горный стрелок Сегодня, 11:56
    Этот не продавал, а только "ручки погрел".
    Горный стрелок
  6. Romka47 Сегодня, 11:56
    Не просто так ему "скащуху дали" он пешка, наверняка всех сдал, хотя получат ли "короли" свое наказание вопрос открытый, а так я с Вами согласен, за такое "вышку"!
    Romka47
  7. Дормидонт Сегодня, 11:57
    Конечно, кича дело хорошее, но по нему вышка плачет. Два раза
    Дормидонт
  8. слава1974 Сегодня, 12:01
    При этом российскому военному ведомству были представлены фальшивые документы о якобы полной утилизации крылатых ракет.

    Я в шоке.Когда утилизируют стволы оружия, обязательно присутствуют сотрудники ФСБ, а зачастую и военной контрразведки. А когда утилизировали крылатые ракеты, никого не было?А если утилизируют ядерный боеприпас, такое тоже возможно?
    Какой-то системный сбой, руководители всех уровней, причастные, должны получить по "кумполу", а не только один раскаивающийся грешник отвечать.
    слава1974
    1. svp67 Сегодня, 12:07
      Цитата: слава1974
      А когда утилизировали крылатые ракеты, никого не было?

      Так понимаю, что и по этому, уже явно "не товарищу", дело выделено в в отдельное производство
      svp67
  9. Victor_B Сегодня, 12:05
    Где? Где конфискация "нажитого непосильным трудом"?
    Сейчас ему зачтут срок под подпиской и через месяц УДО.
    И можно хорошо жить.
    Victor_B
  10. Monster_Fat Сегодня, 12:05
    Ну, это маленький эпизод вселенского воровства "списанной" техники в России, ставший достоянием гластности. Началось все с торговли танками через Новороссийск в далеких 90-х,...
    Monster_Fat
  11. taiga2018 Сегодня, 12:06
    да здравствует наш суд!самый гуманный суд!
    taiga2018
  12. rotmistr60 Сегодня, 12:07
    виновным в хищении «частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет» мошенническим путем... с крылатых ракет Х-55 и Х-31
    Два года за продажу секретов? Как будто ларек с жевательной резинкой обворовал. Не перестаю удивляться российскому правосудию.
    rotmistr60
  13. Ураган70 Сегодня, 12:07
    Цитата: 210окв
    Михаил Дзама Вас не смущает?
    Цитата: Георгий СССР
    Какие замечательные русские фамилии исполнительный директор ФКП ГкНИПАС Владимир Ниязов и коммерческий директор КТРВ Виктор Ваган

    Все смущают...могу поспорить про картавые корни!
    Ураган70
  14. mavrus Сегодня, 12:11
    Цитата: фигвам
    За умышленный вред государству, могли бы и гражданства лишить.

    Вот то-то он расстроится от лишения гражданства, если бы не повязали он и так бы "уехал жить в Лондон".
    mavrus
  15. Злой 55 Сегодня, 12:18
    А в Китае бы лоб зелёнкой намазали...Сразу всем фигурантам всех 100 томов..И показали бы по телевизору, и совершенно правильно бы сделали..
    Злой 55
  16. Комментарий был удален.
  17. svp67 Сегодня, 12:21
    И мне кое что не понятно
    «заключил в 2013 году госконтракт на утилизацию 93 турбореактивных двигателей, снятых с крылатых ракет Х-55 и Х-31 класса "воздух-поверхность" средней дальности», однако все двигатели были похищены и под видом металлолома вывезены на Украину. На самом деле, двигатели были проданы ОАО «Мотор Сич» – одному из крупнейших предприятий по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов.

    На Х-55 стоит двигатель Р95-300, который выпускался "Мотор Сич", получается на родину вернули, что не так то?
    А с Х-31 вообще детектив...
    Ракеты Х-31 были построены по нормальной аэродинамической схеме. Они оснащались твердотопливным стартовым и прямоточным воздушно-реактивным маршевым двигателем.
    Где эти "расхитители" на ней "турбореактивный двигатель" отыскали?
    svp67
  18. КВУ-НСвД Сегодня, 12:32
    . На самом деле, двигатели были проданы ОАО «Мотор Сич» – одному из крупнейших предприятий по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов.
    Зачем украинцам движки от ударных авиаракет ? Для копирования ? вряд-ли , поскольку для копирования мало одного образца... Для использования в своих клонах ракет ? сомнительно , т.к. раз утилизировали , то они уже все сроки "перехранились"... И тут возникает вопрос : а были-ли моторы таким уж утилём ? И под видом старья вывезли вполне себе гожие движки , а это уже не мутная схема с воровством , это уже прямая госизмена... Надеюсь дело крутят и шестёрками не ограничатся...
    КВУ-НСвД
  19. Симон Сегодня, 12:35
    Сталина на них нет! А то, давно уж расстрелял! negative
    Симон
  20. Симон Сегодня, 12:38
    Цитата: svp67
    И мне кое что не понятно
    «заключил в 2013 году госконтракт на утилизацию 93 турбореактивных двигателей, снятых с крылатых ракет Х-55 и Х-31 класса "воздух-поверхность" средней дальности», однако все двигатели были похищены и под видом металлолома вывезены на Украину. На самом деле, двигатели были проданы ОАО «Мотор Сич» – одному из крупнейших предприятий по выпуску двигателей для самолетов и вертолетов.

    На Х-55 стоит двигатель Р95-300, который выпускался "Мотор Сич", получается на родину вернули, что не так то?
    А с Х-31 вообще детектив...
    Ракеты Х-31 были построены по нормальной аэродинамической схеме. Они оснащались твердотопливным стартовым и прямоточным воздушно-реактивным маршевым двигателем.
    Где эти "расхитители" на ней "турбореактивный двигатель" отыскали?

    Вор должен сидеть в тюрьме!!! Вот и весь разговор. Пускай еще радуются, что им мало дали!
    Симон
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