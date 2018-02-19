12:47 19 февраля

Разведка США сообщила о разработке в РФ и КНР «спутников-убийц»

Россия и Китай ведут разработку оружия, способного вывести из строя американские военные и коммерческие спутники, говорится в очередном докладе Национальной разведки США.



В документе отмечается, что оружие с подобным потенциалом может появиться в арсенале ведущих стран мира «в ближайшие годы».


Кроме того, по данным авторов доклада, в России и Китае уже созданы «специальные противоспутниковые подразделения». Это приведет к тому, что «ситуация в космическом пространстве станет более напряженной», опасаются американские аналитики.

Россия и Китай работают над созданием противоспутникового оружия для снижения военного потенциала США и их союзников,
приводит выдержку из доклада РИА Новости.

Отмечается, что Россия и Китай могут применить подобное вооружение против Соединенных Штатов в будущих конфликтах. В связи с этим Вашингтону необходимо «повысить уровень защищенности коммерческих, гражданских и военных спутников», полагают эксперты американского разведсообщества.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 12:17
    Подобное оружие уже было в СССР...Я так думаю и есть в России.
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:20
      Дима , привет ! hi Опять матрасы своё дупло прикрывают обвинениями в том , чем сами грешат . Ничего нового , скучно , девочки ... sad
      bouncyhunter
      1. Anarchist Сегодня, 12:26
        Паш, привет!
        Зачем что-то разрабатывать, когда можно старый, исчерпавший свой ресурс спутник пустить по нужной траектории?
        Прецедент уже был! Говорят, что случайно...
        Anarchist
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:28
          Саша , салют ! hi
          Цитата: Anarchist
          Прецедент уже был! Говорят, что случайно...

          Конечно случайно ! yes Ты ведь и сам знаешь что случайность есть частный случай закономерности . soldier wink
          bouncyhunter
          1. Anarchist Сегодня, 12:33
            Цитата: bouncyhunter
            случайность есть частный случай закономерности

            Anarchist
            1. Владимир16 Сегодня, 12:46
              В связи с этим Вашингтону необходимо «повысить уровень защищенности коммерческих, гражданских и военных спутников», полагают эксперты

              Пришло время кенгурятников на спутниках laughing
              Владимир16
      2. 210окв Сегодня, 12:33
        Паш hi Тогда было много чего "интересного"разработано.Я не думаю что все похерили безвозвратно.
        Цитата: bouncyhunter
        Дима , привет ! hi Опять матрасы своё дупло прикрывают обвинениями в том , чем сами грешат . Ничего нового , скучно , девочки ... sad
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:46
          Цитата: 210окв
          Я не думаю что все похерили безвозвратно.

          Друже , я немножко перефразирую твои слова : "Я не думаю что всё продали матрасам или похерили" .
          bouncyhunter
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:26
      Над территорией России висит 220 американских спутников из 600 применяемых разведкой и Пентагоном.
      Владыка Ситх
  2. Дормидонт Сегодня, 12:18
    Не "убийц", а "охотников на убийц"
    Дормидонт
  3. letinant Сегодня, 12:18
    У России они есть с 1965 года.
    letinant
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:26
    Россия и Китай работают над созданием противоспутникового оружия для снижения военного потенциала США и их союзников
    А вы как хотели? При вашей агрессивности и постоянных угрозах Россия и Китай должны беспрекословно сдаться самоназначенному "гегемону"?
    rotmistr60
  5. Какой-то Компот Сегодня, 12:27
    "Спутники-убийцы" будут охотиться за спутниками "Судного дня"
    Не иначе
    Какой-то Компот
  6. KelWin Сегодня, 12:30
    Отмечается, что Россия и Китай могут применить подобное вооружение против Соединенных Штатов в будущих конфликтах.

    Другими словами вопрос уже решен, конфликтам быть. Дело за малым, защиту повысить, для орбитальных скоростей детская задачка)) Вперед.
    KelWin
  7. Egorovich Сегодня, 12:36
    Чем меньше на нашей земной орбите матрасных спутников, тем лучше и спокойнее будет в мире. А если все уничтожат, то это и вообще благо. am
    Egorovich
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 12:37
    Наши спутники - "ремонтники" давно на орбите и думаю не только наши...Раскручивание очередной истерии , ну и тд про бюджеты....
    КВУ-НСвД
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