Разведка США сообщила о разработке в РФ и КНР «спутников-убийц»

Россия и Китай работают над созданием противоспутникового оружия для снижения военного потенциала США и их союзников,

Россия и Китай ведут разработку оружия, способного вывести из строя американские военные и коммерческие спутники, говорится в очередном докладе Национальной разведки США.В документе отмечается, что оружие с подобным потенциалом может появиться в арсенале ведущих стран мира «в ближайшие годы».Кроме того, по данным авторов доклада, в России и Китае уже созданы «специальные противоспутниковые подразделения». Это приведет к тому, что «ситуация в космическом пространстве станет более напряженной», опасаются американские аналитики.приводит выдержку из доклада РИА Новости Отмечается, что Россия и Китай могут применить подобное вооружение против Соединенных Штатов в будущих конфликтах. В связи с этим Вашингтону необходимо «повысить уровень защищенности коммерческих, гражданских и военных спутников», полагают эксперты американского разведсообщества.