00:44 20 февраля

Отдельным российским олимпийцам МОК разрешил демонстрацию атрибутики РФ. Не везде...

Международный олимпийский комитет принял решение о разрешении демонстрации российской атрибутики отдельными спортсменами РФ. Сообщается, о каких конкретно российских спортсменах идёт речь. Это те российские атлеты, которые уже приняли участие в соревнованиях.

Теперь МОК объявляет об «истинном акте гуманизма». Таким российским спортсменам «дозволено» демонстрировать российскую государственную (национальную атрибутику) вне олимпийских объектов Пхёнчхана. В первую очередь речь идёт о возможности осуществлять тренировочный процесс и подготовку к новым соревнованиям в спортивной форме с национальной российской атрибутикой.

Отдельным российским олимпийцам МОК разрешил демонстрацию атрибутики РФ. Не везде...



Нужно отметить, что многие российские спортсмены после выступления на самых скандальных Олимпийских играх в новейшей истории уже вернулись на Родину. При этом и после выступления россиян в ВАДА и МОК не смогли удержаться от скандала. В частности, объявлено о "возможном нахождении следов мельдония" в допинг-пробах российского кёрлингиста Александра Крушельницкого. После вскрытия допинг-пробы Б атлета, выигравшего бронзу ОИ-2018, якобы обнаружились следы допинга. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на неназванные источники. При этом «неназванные источники» не дают комментарий по поводу того, о каком приёме допинга вообще может идти речь, если вся российская сборная находится буквально «под колпаком» ВАДА. Так называемые допинг-офицеры преследуют наших парней и девушек буквально повсюду и отправляют на тест, порой даже не предоставляя возможности отдохнуть после выступления.

Складывается впечатление, что МОК и ВАДА помешались на постоянный обвинениях в адрес российских атлетов в употреблении допинга. Осталось и в этом случае в ООН трясти пробиркой?..

Использованы фотографии: news.bigmir.net
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Комментарии 33

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  1. Чёрный Вчера, 13:01
    Барин добрый....облагодетельствовал.Дал пряник за "надо ехать". Мельдонием там ещё никого не угостили?)))))
    Чёрный
    1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:04
      Цитата: Чёрный
      Мельдонием там ещё никого не угостили?)))))

      Керлингиста вроде напоили. У него еще нашли при себе и запрещенный на ОИ18 российский паспорт с триколором и российским гербом..
      Аристарх Людвигович
      1. Чёрный Вчера, 13:05
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Керлингистов вроде напоили.

        Шо, уже? belay...Ну этого и следовало ожидать. Раз поехали учавствовать в шоу "астматиков" с медицинскими исключениями, пусть хлебают.
        Чёрный
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:12
          Спортсмены наивные как шумеры, которые поверили в то, что Украину примут в ЕС, а наши в то, что ВАДА и МОК будут играть по-честному. Отберут все медали, какие посчитают нужными, а пару штук бронзовых оставят, как мелочь для нищих.
          Аристарх Людвигович
          1. Варяг_0711 Вчера, 13:21
            Они не наивные, они просто продажные, как и все в современном спорте. Так что прав коллега Чёрный, они заслужили самое презрительное отношение к себе как со стороны Запада, считающей их терпилами, так и со стороны своих соотечественников, считающих их предателями.
            Согласен с тем, что дерьмо для них еще не кончилось, все еще впереди. Нас с помощью этих продажных спортсменов еще попытаются унизить с Российской символикой на закрытии игр. Вот этого унижения моей страны и моего флага, каким бы он ни был на сегодняшний день, я им никогда не прощу, тварины продажные.
            Варяг_0711
            1. Bosch Вчера, 14:55
              Наивные и продажные одновременно.
              Bosch
      2. Симон Вчера, 13:13
        А вообще мельдоний Александру Крушельницкому нужен? Они, что - бегуны? fool
        Симон
        1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:14
          Они волнуются очень
          Аристарх Людвигович
          1. Симон Вчера, 13:18
            Кто? ВАДА и МОК ! Они провокаторы хорошие! Провокации строят для наших спортсменов. fool
            Симон
        2. Чёрный Вчера, 13:23
          Цитата: Симон
          А вообще мельдоний Александру Крушельницкому нужен? Они, что - бегуны? fool

          Это теперь никого не волнует...любой наш довод, в том числе и про происки врагов, будут восприниматься как отмазка и в расчёт не браться.Тем более, что это фиг докажешь...
          Чёрный
      3. Пафос Вчера, 15:12
        В пхеньяне видели бухого мужика, который ходил в обнимку с медведем, бил морды американцам, только опознать не смогли ходил с нейтральным флагом laughing
        Пафос
    2. Spartanez300 Вчера, 14:30
      Издевательства продолжаются , типа того как мы скажем так и будет а вы подчинитесь . Стыд и срам России , какие то недоноски как хотят так и изгаляются . ПОЗОРИЩЕ !!!
      Spartanez300
    3. Zoldat_A Вчера, 15:28
      Цитата: Чёрный
      Барин добрый....облагодетельствовал.Дал пряник за "надо ехать".

      Вспомнился старый армейский анекдот о том, что подполковникам разрешили папахи (в летнее время), а полковникам - лампасы (на трусах).....
      А нашим олимпийцам МОК не разрешил маленькие, с носовой платок, флаги РФ в туалете доставать и любоваться? А двуглавого орла на подкладке чемодана рисовать.....
      Позорище, блин...
      Zoldat_A
  2. Тот же ЛЕХА Вчера, 13:05
    В частности, объявлено о "возможном нахождении следов мельдония" в допинг-пробах российского кёрлингиста Александра Крушельницкого.


    Складно получилось у комиссаров ВАДА подкинуть допинг Крушельницкому...
    совершенно очевидно что это могли сделать только на этапе забора проб...вариантов несколько ...использование зараженных пробирок...использование зараженных предметов при заборе проб...возможны манипулирования с пробами на этапе транспортировки...вообщем тут целая шпионская операция.
    Допускаю что могли подсунуть напиток или питьевую воду с разбавленным мельдонием.
    И самое главное ...я не вижу никакого смысла Крушельницкому принимать этот допинг во время соревнований...толку от его никакого а последствия самые печальные ,очень гнилое и мерзопакостное дело...как я и предполагал нейтральным спортменам из РОССИИ добивших каких то побед сделают пакость в стиле англосаксов...то ли еще будет.
    Тот же ЛЕХА
    1. Чёрный Вчера, 13:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      И самое главное ...я не вижу никакого смысла Крушельницкому принимать этот допинг во время соревнований...

      А его на мельдонии хлопнули? belay ..Ну тогда согласен. Нафига кёрлингисту мельдоний?...Его обычно пьют при тяжёлых нагрузках на сердце - тяжелоатлеты, борцы, спортсмены легкоатлеты.....сам принимал ( и принимаю) при посещении зала....для кёрлингиста он точно бесполезен . Действительно, странно. Ну да и ладно. Повторюсь - мне пофиг. Те кто поехал - сам подписались на участие в шоу по дискридитации России. Об этом предупреждали.
      Чёрный
      1. bk316 Вчера, 13:26
        обычно пьют при тяжёлых нагрузках на сердце - тяжелоатлеты, борцы, спортсмены легкоатлеты

        100% -уже писал это ни капли не допинг - это лекарство для профилактики сердечно-сосудистых осложнений
        bk316
      2. Zoldat_A Вчера, 15:11
        Цитата: Чёрный
        Его обычно пьют при тяжёлых нагрузках на сердце - тяжелоатлеты, борцы, спортсмены легкоатлеты.....сам принимал ( и принимаю) при посещении зала....

        Я регулярно, несмотря на возраст, 3-4 раза в неделю "железо", 2-3 раза в неделю бассейн. Плюс летом велосипед на даче (в магазин, на пляж, на рыбалку без ночёвки), плюс беговая дорожка дома и на даче. Иногда ещё татами и зал бокса. Возраст далеко не пионерский, поэтому милдронат пью практически постоянно. Мне на Олимпиаде не выступать и тому, кто туда так же не собирается, тоже рекомендую.
        Цитата: bk316
        100% -уже писал это ни капли не допинг - это лекарство для профилактики сердечно-сосудистых осложнений

        После 70, считаю, если человек не сидит сутками на лавочке у подъезда, а старается жить полноценно, милдронат принимать просто необходимо как аскорбинку по утрам - для профилактики....
        Zoldat_A
        1. bk316 Вчера, 17:05
          милдронат принимать просто необходимо как аскорбинку по утрам - для профилактики....

          Аналогично, но мне его еще и явно прописали. Я бегаю на беговых лыжах, а 3 года назад ногу на горных сломал ( снимок на аватарке bully ) Ну почти год реабилитации, говорю врачу "ну все я побежал", а она - "нет сначала милдронат дорогой а то после такого перерыва добегаешься"....
          bk316
    2. Zoldat_A Вчера, 15:06
      Алексей, hi !
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      как я и предполагал нейтральным спортменам из РОССИИ добивших каких то побед сделают пакость в стиле англосаксов...то ли еще будет.

      Когда тут обсуждали, ехать нашим туда или не ехать, дык я тогда ещё написал, что мы ещё над судейством посмеёмся. А что делать остаётся???? Лично Я совсем не поехал бы без флага и гимна. Поехали унижения ловить - так бог им судья. Чего теперь жаловаться, что тебя ещё больше унижают?
      Zoldat_A
  3. Red_Hamer Вчера, 13:12
    Фотка с болельщиками зачётная, особенно центровой флаг! good Да здравствует Троллинг!
    Red_Hamer
    1. askort154 Вчера, 13:28
      Red_Hamer.....Фотка с болельщиками зачётная, особенно центровой флаг! good Да здравствует Троллинг!

      Надо было ещё флаг ВДВ, в дополнение к тельникам. Вообще, молодцы!
      Смотрится good
      askort154
  4. Симон Вчера, 13:15
    "Отдельным российским олимпийцам МОК разрешил демонстрацию атрибутики РФ" --- Потихоничку здаются. wink
    Симон
    1. SOF Вчера, 13:39
      Цитата: Симон
      "Отдельным российским олимпийцам МОК разрешил демонстрацию атрибутики РФ" --- Потихоничку здаются. wink

      ...ничего подобного... Данного рода "ништячками" они пытаются отмазаться от последующих за олимпиадой судебных разбирательств, потому как жареным уже начинает "пахнуть"....
      SOF
  5. Vard Вчера, 13:18
    Олимпиаду в целом не смотрю... но кёрлинг люблю и когда наши играют, поглядываю... вот на что обратил внимание... в сравнении с нашими другие... те же канадцы или шведы какие то снулые... было бы в обычной жизни... сказал чем то закинутые...
    Vard
    1. AlexVas44 Вчера, 13:28
      Цитата: Vard
      в сравнении с нашими другие... те же канадцы или шведы какие то снулые... было бы в обычной жизни... сказал чем то закинутые...

      Дак наши совсем недавно тереть полы стали, а для канадцев это дело привычное, на сон тянет. Вот и ходят , как в штаны...
      AlexVas44
    2. Red_Hamer Вчера, 13:29
      На наших кёрленгисток, грех не любить смотреть!
      Red_Hamer
  6. БАРХАН Вчера, 13:37
    Я далёк от кёрлинга.Но даже мне не понятно зачем там допинг.

    Ну,а раз поехал,значит мазохист.Сам дал добро на своё унижение.Пусть получает удовольствие.
    БАРХАН
  7. Лесс Вчера, 13:59
    Как бы то ни было, но в таком составе наши (да-да, вы не ослышались, именно НАШИ) выступают довольно прилично. Я думал вообще без медалей останемся...
    Лесс
  8. sir_obs Вчера, 14:31
    Надо запретить демонстрацию олимпийской симаолики в России и МОК запретить упоминать
    sir_obs
  9. seregatara1969 Вчера, 15:41
    какой нахрен допинг в кёрлинге ? шведов вон трясите да астматиков в биатлоне!
    seregatara1969
  10. Прутков Вчера, 16:15
    А что будет, если на закрытие Олимпиады спортсмены сами, без разрешения вынесут флаг России?
    Прутков
  11. словак Вчера, 17:08
    Мои приятели сейчас на Олимпиаде. Ходят с флагами РФ и Словакии (флаг абсолютно одинаковый, кроме наличия герба на Словацком) На требования полиции и волонтеров убрать, отвечают почти вежливо, но твердо, посылая их в ... , или на... И все, идут дальше.
    словак
  12. razved Вчера, 22:20
    Это заявление как понимать: как очередное издевательство или продолжение унижения? В любом случае и МОК, и ВАДА должны ответить за это!
    razved
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