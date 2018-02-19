Отдельным российским олимпийцам МОК разрешил демонстрацию атрибутики РФ. Не везде...
Международный олимпийский комитет принял решение о разрешении демонстрации российской атрибутики отдельными спортсменами РФ. Сообщается, о каких конкретно российских спортсменах идёт речь. Это те российские атлеты, которые уже приняли участие в соревнованиях.
Теперь МОК объявляет об «истинном акте гуманизма». Таким российским спортсменам «дозволено» демонстрировать российскую государственную (национальную атрибутику) вне олимпийских объектов Пхёнчхана. В первую очередь речь идёт о возможности осуществлять тренировочный процесс и подготовку к новым соревнованиям в спортивной форме с национальной российской атрибутикой.
Нужно отметить, что многие российские спортсмены после выступления на самых скандальных Олимпийских играх в новейшей истории уже вернулись на Родину. При этом и после выступления россиян в ВАДА и МОК не смогли удержаться от скандала. В частности, объявлено о "возможном нахождении следов мельдония" в допинг-пробах российского кёрлингиста Александра Крушельницкого. После вскрытия допинг-пробы Б атлета, выигравшего бронзу ОИ-2018, якобы обнаружились следы допинга. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на неназванные источники. При этом «неназванные источники» не дают комментарий по поводу того, о каком приёме допинга вообще может идти речь, если вся российская сборная находится буквально «под колпаком» ВАДА. Так называемые допинг-офицеры преследуют наших парней и девушек буквально повсюду и отправляют на тест, порой даже не предоставляя возможности отдохнуть после выступления.
Складывается впечатление, что МОК и ВАДА помешались на постоянный обвинениях в адрес российских атлетов в употреблении допинга. Осталось и в этом случае в ООН трясти пробиркой?..
Теперь МОК объявляет об «истинном акте гуманизма». Таким российским спортсменам «дозволено» демонстрировать российскую государственную (национальную атрибутику) вне олимпийских объектов Пхёнчхана. В первую очередь речь идёт о возможности осуществлять тренировочный процесс и подготовку к новым соревнованиям в спортивной форме с национальной российской атрибутикой.
Нужно отметить, что многие российские спортсмены после выступления на самых скандальных Олимпийских играх в новейшей истории уже вернулись на Родину. При этом и после выступления россиян в ВАДА и МОК не смогли удержаться от скандала. В частности, объявлено о "возможном нахождении следов мельдония" в допинг-пробах российского кёрлингиста Александра Крушельницкого. После вскрытия допинг-пробы Б атлета, выигравшего бронзу ОИ-2018, якобы обнаружились следы допинга. Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на неназванные источники. При этом «неназванные источники» не дают комментарий по поводу того, о каком приёме допинга вообще может идти речь, если вся российская сборная находится буквально «под колпаком» ВАДА. Так называемые допинг-офицеры преследуют наших парней и девушек буквально повсюду и отправляют на тест, порой даже не предоставляя возможности отдохнуть после выступления.
Складывается впечатление, что МОК и ВАДА помешались на постоянный обвинениях в адрес российских атлетов в употреблении допинга. Осталось и в этом случае в ООН трясти пробиркой?..
Использованы фотографии: news.bigmir.net
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