00:45 20 февраля

В Сирии замечен миномет М-240

В составе колонны ударного подразделения сирийских войск «Тигры», прибывшей в Дамаск, замечен миномет М-240, сообщает Российская газета.



По мнению, переброска столь мощного оружия в район Восточной Гуты свидетельствует о том, что сирийская армия намерена приступить к самым решительным действиям.


«Несмотря на то, что М-240 поступил на вооружение еще в начале 50-х годов, он продолжает оставаться самым мощным буксируемым минометом в мире. Обладая массой в 4230 кг, миномет может поражать цели на максимальной дистанции в 9650 м. Для этого применяется осколочно-фугасная мина 53-Ф-864 весом в 130,7 кг, снаряженная 32 кг взрывчатого вещества», – говорится в материале.

В боекомплект также входит активно-реактивная мина, способная поражать противника уже на дальности в 19,3 км. Речь идет о боеприпасе 3О8 «Нерпа» с осколочными боевыми элементами. Вес такой мины – 230 кг, а боевой части – до 112 кг. Площадь поражения достигает 1,4 гектара.

Боевой расчет составляет 11 человек. Скорострельность миномета – один выстрел в минуту. Для его переброски сирийцы используют автотрейлер.

Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 26

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  1. 210окв Вчера, 13:43
    Чего там только нет....А миномет неплох,особенно при прорыве укреплений.
    210окв
    1. oldseaman1957 Вчера, 13:52
      Наверняка прислали для испытания новых мин, так скать, на фактуре.
      oldseaman1957
      1. Leeds Вчера, 14:15
        Скоро мировая общественность будет с..ть кирпичами. Ибо, Тигры со всеми их игрушками, включая Т-90, МСТА-Б и т.д. готовятся к зачистке восточной Гуты - густонаселенного пригорода Дамаска. Что повлечёт немалые издержки в разрушениях и потерях мирных и неочень жителях этой, между прочим, зоны безопасности или как там их называли тогда.

        Начнут давить с Востока, быстро уменьшая его размеры, пока не дойдут до города Дума. А там и Джобар рядом. В общем, грандиозный замес.
        Leeds
    2. Комментарий был удален.
    3. БАРХАН Вчера, 16:47
      Они давно там.Что то поздновато "заметили"...Видео опубликовано 31 октября 2016
      БАРХАН
  2. Тралл Вчера, 13:44
    Неплохой такой утилизатор бармалеев
    Тралл
  3. Горный стрелок Вчера, 13:53
    В землю закопались, говоришь... Копайте глубже.
    Горный стрелок
  4. svp67 Вчера, 13:56
    В Сирии замечен миномет М-240
    ОДИН, всего ОДИН миномет, но кому то здорово не повезет, когда его начнут применять. Из всех "щелей" "бармалеи" побегут, даже под землей достанет
    svp67
    1. Сергей-8848 Вчера, 14:33
      Были бы боеприпасы, тогда можно расшарошить любого врага.
      Иначе - как в Кремле (есть пушка, есть фуфлыжные снаряды, и была! - готовность применить это всё по предназначению).
      Сергей-8848
      1. svp67 Вчера, 14:46
        Цитата: Сергей-8848
        Были бы боеприпасы,

        Судя по фото, их есть у него....
        svp67
  5. Vladimir 5 Вчера, 13:58
    Гражданская война нуждается в примитивныом и мощном оружии, так сразу нужно было переходить на оружие 60-тых, тем склады разгрузить от старья с пользой. Тут и 120 миномёты , гаубицы 122 мм М30 и прочее добро массово ... Наряду тестирование новейшего, -это и происходило. Сирия долго будет неплатёжеспособна, потому и дарить устаревшее, но для боёв достаточно эффективное и более предпочтительное из за низкого уровня обслуживания...
    Vladimir 5
    1. Не либероид Русский Вчера, 15:25
      ну дарить то как раз уже никто не будет... давно заявлено, что все делается впрок, под будущее, газпром и роснефть как раз ждет своего часа
      Не либероид Русский
  6. Комментарий был удален.
  7. Romka47 Вчера, 13:59
    Серьезный аппарат! Я так понимаю в самоходном варианте это "тюльпан"?
    Romka47
  8. MoJloT Вчера, 14:11
    Площадь поражения достигает 1,4 гектара

    Советский масштаб, однако!
    MoJloT
  9. нивасандер Вчера, 14:25
    сирийцы и ЗИС-2 успешно юзают
    нивасандер
  10. Архивариус Вася Вчера, 14:37
    Боеприпасы то они как загружают... С помощью крана (так не видать его)? Или потому и 11 человек в расчете чтоб общими усилиями эту 130кг мину туда запихнуть?
    Архивариус Вася
    1. FalconD Вчера, 15:09


      Как-то так...
      FalconD
      1. Vladimir 5 Вчера, 16:55
        Давно пора механизировать, хотя бы заряжание,- даже малый самоходный погрузчик для склада присандалить, с проталкиванием на рольгангах в ствол, а то поднимать под 300 кг тощим арабам не очень, да и скорострельность удвоится... Это касается и прочих Пионов...
        Vladimir 5
    2. Хагалаз Вчера, 15:17
      Крупнокалиберные миномёты заряжаются с низу. Не как пушки, а как то с боку там устроино.
      Хагалаз
    3. БАРХАН Вчера, 16:51
      Цитата: Архивариус Вася
      Боеприпасы то они как загружают... С помощью крана (так не видать его)

      Здесь вручную,с крехтением и пердением...
      В варианте самоходном 2с4 "Тюльпан" кран есть.Кран ,чтоб заряжать с земли,а так автоматом из боеукладки.
      БАРХАН
  11. FalconD Вчера, 14:43
    Есть такая профессия - в Сирии замечать!))

    Страшно представить как 230-килограммовую мину в такую "дуру" заряжают!
    FalconD
  12. Esoteric Вчера, 14:46
    А ещё в Сирии замечен комплекс С-400, который никогда не стрелял. Что толку в таких сообщениях из Сирии? Когда этот миномёт что-то раздолбит - отпишите...
    Esoteric
    1. FalconD Вчера, 15:01
      А если в поиске на ВО ввести "в Сирии замечен"…, то Вы удивитесь сколько там всего замечено! Это ж целая журналистская секта - заметчики)
      FalconD
      1. Alexey RA Вчера, 16:52
        Цитата: FalconD
        А если в поиске на ВО ввести "в Сирии замечен"…, то Вы удивитесь сколько там всего замечено!

        Первая новость на ВО (из найденных мной) об использовании сирийцами М-240 - аж от 2015 г. smile
        Alexey RA
  13. Zubr Вчера, 15:08
    Этож какие такие укреп. Районы Сирийцам задумались штурмовать, или решили маленькую атомную войну развязать...? =)))
    Zubr
  14. seregatara1969 Вчера, 15:29
    хорошая мухо.... бармалеебойка !
    seregatara1969
  15. словак Вчера, 16:55
    До базы матрасов долетит, надеюсь? Они добровольно домой не хотят, так может быть в мешках получится?
    словак
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