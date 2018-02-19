В Сирии замечен миномет М-240
В составе колонны ударного подразделения сирийских войск «Тигры», прибывшей в Дамаск, замечен миномет М-240, сообщает Российская газета.
По мнению, переброска столь мощного оружия в район Восточной Гуты свидетельствует о том, что сирийская армия намерена приступить к самым решительным действиям.
«Несмотря на то, что М-240 поступил на вооружение еще в начале 50-х годов, он продолжает оставаться самым мощным буксируемым минометом в мире. Обладая массой в 4230 кг, миномет может поражать цели на максимальной дистанции в 9650 м. Для этого применяется осколочно-фугасная мина 53-Ф-864 весом в 130,7 кг, снаряженная 32 кг взрывчатого вещества», – говорится в материале.
В боекомплект также входит активно-реактивная мина, способная поражать противника уже на дальности в 19,3 км. Речь идет о боеприпасе 3О8 «Нерпа» с осколочными боевыми элементами. Вес такой мины – 230 кг, а боевой части – до 112 кг. Площадь поражения достигает 1,4 гектара.
Боевой расчет составляет 11 человек. Скорострельность миномета – один выстрел в минуту. Для его переброски сирийцы используют автотрейлер.
По мнению, переброска столь мощного оружия в район Восточной Гуты свидетельствует о том, что сирийская армия намерена приступить к самым решительным действиям.
«Несмотря на то, что М-240 поступил на вооружение еще в начале 50-х годов, он продолжает оставаться самым мощным буксируемым минометом в мире. Обладая массой в 4230 кг, миномет может поражать цели на максимальной дистанции в 9650 м. Для этого применяется осколочно-фугасная мина 53-Ф-864 весом в 130,7 кг, снаряженная 32 кг взрывчатого вещества», – говорится в материале.
В боекомплект также входит активно-реактивная мина, способная поражать противника уже на дальности в 19,3 км. Речь идет о боеприпасе 3О8 «Нерпа» с осколочными боевыми элементами. Вес такой мины – 230 кг, а боевой части – до 112 кг. Площадь поражения достигает 1,4 гектара.
Боевой расчет составляет 11 человек. Скорострельность миномета – один выстрел в минуту. Для его переброски сирийцы используют автотрейлер.
Использованы фотографии: https://twitter.com/IvanSidorenko1
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти