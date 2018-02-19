На Ил-76 по бездорожью

Этот случай был в Антарктиде в 1983 года. Тогда, на советской станции "Восток" сильно заболел один из полярников. Для того, чтобы его спасти нужен был самолет. А самолету нужна была взлетно-посадочная полоса.



В те дни температура на станции держалась ниже 60 градусов со знаком минус. В этих условиях снег фактически превращается в лед. Чтобы принять самолет, полярникам пришлось "поджечь" ВПП, чтобы сформировать более цепкое покрытие.



Сегодня подготовка взлетно-посадочных полос входит в обязанности Военно-транспортной авиации. Сами же летчики ВТА творят такие вещи, на что гражданская авиация не решилась бы никогда. К примеру, посадка на огромном транспортном Ил-76 не на асфальт или бетон, а на снег, да еще и ночью.





Такими способностями обладают только летчики ВВС США и ВКС России. И если в Америке такие "номера" считаются экзотикой, то у нас ледовые полосы с наступлением зимы строят на всех аэродромах ВТА.









