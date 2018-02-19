00:52 20 февраля

На Ил-76 по бездорожью

Этот случай был в Антарктиде в 1983 года. Тогда, на советской станции "Восток" сильно заболел один из полярников. Для того, чтобы его спасти нужен был самолет. А самолету нужна была взлетно-посадочная полоса.

В те дни температура на станции держалась ниже 60 градусов со знаком минус. В этих условиях снег фактически превращается в лед. Чтобы принять самолет, полярникам пришлось "поджечь" ВПП, чтобы сформировать более цепкое покрытие.

Сегодня подготовка взлетно-посадочных полос входит в обязанности Военно-транспортной авиации. Сами же летчики ВТА творят такие вещи, на что гражданская авиация не решилась бы никогда. К примеру, посадка на огромном транспортном Ил-76 не на асфальт или бетон, а на снег, да еще и ночью.


Такими способностями обладают только летчики ВВС США и ВКС России. И если в Америке такие "номера" считаются экзотикой, то у нас ледовые полосы с наступлением зимы строят на всех аэродромах ВТА.



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Комментарии 3

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  1. Лексус Вчера, 14:08
    Нужная практика. Очень много ВПП в стране демонтировали и разворовали.
    Лексус
  2. ВЕРЕСК Вчера, 14:48
    Малость не сказано о том,что дальность 76-го в 5.500 не позволяла ему,после дозаправки в Кейптауне иметь даже пару заходов.Погода была-ветер за 30 м/с сек.снежная пыль.Видимость-меньше 100.Ошиббись наши-чревато.Однако посадка была тяжёлой.На "лампочке".Аварийном остатке топлива.76-й в конце пробега забурился в торос.Пробили переднюю стойку.Вытаскивали часов 5.Колёса заменили,заправились-и на взлёт.Движки не выключали.
    ВЕРЕСК
  3. Простой Вчера, 17:53
    Цитата: из статьи
    Такими способностями обладают только летчики ВВС США и ВКС России. И если в Америке такие "номера" считаются экзотикой...


    Если не знает сам, зачем других в заблужнение вводит?
    Простой
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