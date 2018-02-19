00:47 20 февраля

Как русский генерал поставил на колени отборные отряды немцев

Летом 1941 года, после вторжения территорию СССР, вермахт был уверен в том, что подавит любое сопротивление Красной Армии. Большое количество техники, стянутое к границам Советского Союза, позволяло Третьему Рейху надеяться на подобный сценарий.

Каково же было удивление немецких солдат, офицеров, генералов и лично Гитлера, когда легкая кавалерия сражавшаяся в белорусских лесах, начала оказывать отчаянное сопротивление и срывать планы по наступлению. Фюрер назначил вознаграждение в размере 100 тысяч немецких рейхсмарок за голову русского командира, руководящего уникальным конным спецназом.

Гитлер прекрасно понимал: такого врага одной техникой не победить.


В этом году исполняется 115 лет со дня рождения одного из самых загадочных командиров Красной Армии. Лев Доватор - герой СССР. Памятники генералу установлены в десятках российских городов. Чем именно Доватор завоевал такое уважение?



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Комментарии 8

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  1. Spartanez300 Вчера, 14:33
    Одно радует что мы когда то ставили всю эту шушеру на колени , а теперь они нас .
    Spartanez300
    1. ВЕРЕСК Вчера, 14:38
      Spartanez300 Вас поставили на колени? Зря Вы так.Переживём.Россия всегда под санкциями.И что?Жить труднее стало?Бентли не купить,германский компрессор-проблема,патроны для ИЖ-18 вообще не найти? wassat Да и флаг им в руки и петлю на шею.Припрутся скоро.А,мы уже-посмотреть будем.Вспомните 90-е!
      ВЕРЕСК
    2. Spartanez300 Вчера, 14:39
      В августе 1941 года ему доверено возглавить Отдельную кавалерийскую группу, сформированную из нескольких казачьих полков. Под командованием Л.М. Доватора крупное конное соединение впервые совершило рейд во вражеский тыл, нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев.
      Внезапным мощным броском советские конники прорвали оборону немецко-фашистских войск на нескольких километрах по фронту. Появление кавалерийской части Красной Армии, углубившейся на 100 км в тыл врага, вызвало панику среди фашистов.
      Две недели продолжался этот исключительно трудный рейд по бездорожным лесисто-болотистым районам Смоленщины. За это время доваторцы уничтожили свыше 2500 вражеских солдат и офицеров, 9 танков, более 200 машин, несколько военных складов. Были захвачены многочисленные трофеи, которые пошли на вооружение партизанских отрядов. Гитлеровское командование назначило за голову Доватора крупную денежную награду и создало специальные отряды для его поимки. Но кавалеристы Доватора были неуловимы.
      Spartanez300
  2. Симон Вчера, 14:41
    Вот такие были у нас генералы, которые показали, как наши войска умели воевать, а потом и вовсе в Берлине капитуляцию фашистов принимали. good
    Симон
  3. gorilka1962 Вчера, 21:13
    Люди, пишущие и комментирующие! Ну нет такого звания "Герой СССР"! В природе не существует. Есть Герой Советского Союза!
    gorilka1962
  4. wersa Вчера, 21:35
    Каково же было удивление немецких солдат, офицеров, генералов и лично Гитлера, когда легкая кавалерия сражавшаяся в белорусских лесах, начала оказывать отчаянное сопротивление и срывать планы по наступлению.

    Очередные байки от Совагитпропа.
    Авторы историю изучать не пробовали? За сколько дней немцы прошли Белоруссию насквозь?
    wersa
  5. СКАД Вчера, 22:29
    В Запорожье укрохунта сменила название улицы генерала Доватора.
    Думаете кто-то протестовал.?
    СКАД
    1. самый главный Вчера, 23:13
      Цитата: СКАД
      Думаете кто-то протестовал.?

      Фашисты тоже переименовывали улицы. И протестов тоже не было. А те, кто аплодировал нововведениям потом на виселицы отправились. А история она такая.... развивается по спирали.
      самый главный
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