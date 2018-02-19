Как русский генерал поставил на колени отборные отряды немцев

Летом 1941 года, после вторжения территорию СССР, вермахт был уверен в том, что подавит любое сопротивление Красной Армии. Большое количество техники, стянутое к границам Советского Союза, позволяло Третьему Рейху надеяться на подобный сценарий.



Каково же было удивление немецких солдат, офицеров, генералов и лично Гитлера, когда легкая кавалерия сражавшаяся в белорусских лесах, начала оказывать отчаянное сопротивление и срывать планы по наступлению. Фюрер назначил вознаграждение в размере 100 тысяч немецких рейхсмарок за голову русского командира, руководящего уникальным конным спецназом.



Гитлер прекрасно понимал: такого врага одной техникой не победить.





В этом году исполняется 115 лет со дня рождения одного из самых загадочных командиров Красной Армии. Лев Доватор - герой СССР. Памятники генералу установлены в десятках российских городов. Чем именно Доватор завоевал такое уважение?









