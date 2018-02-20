12:57 20 февраля

Родина: цифровизация или смерть!

Всё, что изложено ниже, относится не столько к безопасности
государства, сколько к его выживанию.


Глава I. Когда слепой ведёт незрячих…

Мы проспали переход развитых государств к третьему технологическому укладу. Проспали потому, что этот переход пришёлся аккурат на период 90-х, когда Россия лежала в руинах после перестроечного обморока и либеральных реформ. В ту пору шло «накопление первоначального капитала». Но мы не будем о нём. Отметим лишь, что результатом такого исторического «вывиха» явились следующие обстоятельства, прямо влияющие на безопасность государства.




• Операционные системы средств автоматизации находятся в собственности наших стратегических конкурентов. Мы их покупаем, а они следят за каждым нашим шагом.
• Технологии и производство технических средств автоматизации – там же. И та же слежка.
• Инфраструктура глобальных коммуникационных сетей – тоже там. Мы платим за пользование ею, а они отслеживают наше местоположение и соединения.
• Управление финансовыми потоками также в распоряжении наших западных «партнёров». А мы платим комиссионные зарубежным операторам платежей.

Сложившееся положение не создаёт комфортных условий для безопасности государства, поскольку наши естественные геополитические конкуренты, такие, как США и Китай могут при желании проникать в информационные системы наших исследовательских организаций, любых хозяйствующих субъектов – от банков до мелких предприятий, органов управления, в первую очередь должностных лиц, пользующихся смартфонами, планшетами и персональными компьютерами.

В текущий момент времени передовая часть человечества переходит к новому, четвёртому технологическому укладу. Те страны и союзы, которые сумеют внедрить новые программно-аппаратные системы в свою экономику и государственную инфраструктуру, станут безраздельно господствовать во всех сферах глобальных отношений – от экономики и политики до здравоохранения и образования. Почему? Отвечаю:

• Централизованное управление любого рода растворится в децентрализованных реестрах блокчейна: исчезнут банки, госреестры объектов собственности, службы кадастрового учёта, бухгалтерские службы предприятий, агенты и агентства недвижимости, крупные технологические компании, паспорта личности в их привычном виде, любые посредники в системе экономических отношений, коррупция, во всех её проявлениях, уйдёт в историю и т.д.
• Особо! Назойливая реклама и навязывание товаров и услуг сменится программами лояльности производителей, а магазины станут чем-то вроде шоу-румов (show-room), где требуемый товар можно только «пощупать»;
• Предметы и бытовая техника, средства транспорта приобретут статус «личности» и смогут общаться между собой в блокчейне для достижения целей своего полезного и безопасного существования без непосредственного и повседневного участия человека;
• Искусственный интеллект «похоронит» такие профессии, как водитель, пилот, штурман, судья, юрист и все другие, связанные с управлением, накоплением, регистрацией и обработкой больших массивов данных и принятием решений по результатам их анализа;
• Квантовые технологии в корне изменят подходы к безопасности всех, без исключения, систем управления, проектирования сложных сооружений и систем, хранения данных, финансов, медицинских исследований и создания препаратов под индивидуальный генетический код человека, прогнозирования с достоверностью, близкой к 100 процентам. Они обеспечат практически абсолютную защиту от хакеров, в то время как отсталые системы на современных машинах могут быть без труда взломаны с помощью квантовых систем.
• Постепенно станут отмирать государственные органы. В первую очередь, на выход попросят Росреестр, Роспатент, Росалкогольрегулирование, Федеральное агентство по управлению госимуществом, ФАНО, Счётную палату, ЦИК, МРЭО ГАИ, затем дойдёт очередь до МИФНС, функционал МЭР изменится, и станет напоминать Госплан СССР, только будет он под управлением искусственного интеллекта, а чиновников заменят технические сотрудники, обслуживающие этот феномен….
• Рабочий день постепенно сократится, возможно – до четырёх часов. Может быть, сократится и рабочая неделя – большую часть работы за людей будут исполнять системы автоматизации под управлением искусственного интеллекта.

Основная часть предстоящих событий произойдёт уже при жизни и активном участии выпускников школ текущих лет. А если этого не произойдёт в указанные сроки, то грош нам цена и вечное забвение, не будет больше России!

Разумеется, все эти изменения произойдут не сразу. Одни из них войдут в жизнь революционно, как например, ICO1, другие будут внедряться постепенно, эволюционно вытесняя существующие средства и комплексы, третьи будут ожидать появления условий внедрения.

Какова же диспозиция России относительно перехода к новому технологическому укладу?
Рассмотрим достижения нашей страны и её основных конкурентов.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил один из влиятельных канадских учёных Дон Тапскотт, автор книги ”Революция блокчейн” и эксперт технологии распределённого реестра. Он представил страны – лидеры по внедрению блокчейна.

В топ 14 стран вошли: 1.США, 2.Канада, 3.Бразилия, 4.Австралия, 5.Израиль, 6.Дубай, 7.Грузия, 8.Эстония, 9.Великобритания, 10.Франция, 11.Германия, 12.Швеция, 13.Китай, 14.Украина [1].

Не претендуя на истину в последней инстанции, отмечу, что стоит обратить внимание на Белоруссию, где создаются идеальные условия для внедрения новых технологий.

А что же Россия? В рейтинге e-Government Rankings 2016, составленном токийским университетом Waseda и Международной академией CIO, Россия заняла 30-е место, причём основные показатели, которые снизили общий балл, связаны не с уровнем цифровизации, а с низким качеством организации процессов управления, недостаточной прозрачностью и координацией деятельности правительства [2] (я бы добавил: «…и компетенцией управленческих кадров»).

Действительно, Россия отличается непоследовательностью и противоречивыми позициями различных ведомств.
А. Президент РФ поставил задачу на цифровизацию экономики.
Б. Центробанк заявил, что криптовалюты являются денежными суррогатами и должны быть запрещены законом.
В. Центробанк дружно поддержали профильные силовые ведомства по основаниям возможной отмывки денег и использования криптовалют для финансирования терроризма.
Г. Минфин свою позицию медленно менял, и уже к текущей дате существует заявление замминистра А. Моисеева: «Правительство России рассчитывает легализовать в стране биткоин и другие криптовалюты в 2018 г. Это будет сделано в рамках борьбы с незаконными переводами и отмыванием денег. В настоящий момент Центробанк и правительство вырабатывают совместную позицию по этому вопросу». [3].

Следует отметить, что вопрос о необходимости внедрения блокчейна бурно обсуждался на прошлогоднем Петербургском международном экономическом форуме [4], однако не все слова воплотились в дела. И даже выступление нашего гениального 20-летнего соотечественника Виталика Бутерина, автора блокчейн-платформы «Эфириум», на базе которого можно реализовать смарт-контракты2, присутствующую «элиту» не воодушевили: Центробанк продолжил заниматься разработкой собственной платформы «Мастерчейн», а Минфин определялся с позицией почти год (видимо, пока Администрация Президента РФ не додавила его).

Кроме того, основным препятствием для дальнейшего активного развития платформы Мастерчейн является отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей использование решений на базе блокчейна, а также неопределённый правовой статус криптовалют [5].

К Мастерчейну тоже есть вопросы. И главный из них – предусмотрено ли развитие этой отечественной платформы в соответствии с идеологией блокчейна, в которой для осуществления денежных переводов банки вообще не нужны? Так же там не нужны гарантии и аккредитивы – всё это реализуется смарт-контрактами.

Положительно то, что Мастерчейн присоединится к международной системе KYC3. Будем надеяться, что все финансовые мошенники попадут в базу данных и не смогут более обманывать граждан и организации.

Что касается интеграции с Мастерчейна с международным протоколом Interledger, то следует отметить, что этот протокол создан, как новый глобальный платёжный стандарт, как всемирная сеть, которая объединит не только различные блокчейны (соответственно, криптовалюты), но и обеспечит их связь с традиционными системами межбанковского обмена (прощай, SWIFT!). Поэтому потребуются усилия, чтобы присоединиться к этой системе, либо пользоваться ею, как сейчас мы пользуемся чужим SWIFTом. К сожалению, в открытом доступе нет новых данных о возможном присоединении Мастерчейна к Interledger.

Тем не менее, в России на всех проводимых форумах, а их в последнее время стало столько, что не успеваешь следить за организаторами – от острова Русский до Санкт-Петербурга и Сочи, бурно обсуждаются планы перехода страны к цифровой экономике. Однако, при ближайшем рассмотрении выступлений ораторов, оказывается, что они под цифровизацией в основном понимают автоматизацию. Это, конечно, похвально, но отношение к цифровизации имеет отдалённое. Поэтому форумы вряд ли продвигают прогресс.

Чтобы неискушённому читателю стало понятно, что людям даст истинная цифровизация на блокчейне, рассмотрим несколько примеров. Допустим, что мы уже живём во времена осуществлённой цифровизации.

Пример 1. Вы – владелец объекта недвижимости и Вы хотите его продать. Для этого Вам надо войти в систему через любое устройство доступа, например, смартфон и сделать несколько кликов… Через 5-10 секунд объект будет продан, зарегистрирован на нового владельца, а на Ваш счёт поступят деньги.

Пример 2. Вы – композитор и создали новое произведение. Опять-таки, заходите в систему, публикуете произведение и автоматически получаете на него авторские права (если искусственный интеллект системы не обнаружит плагиата). Если Ваше произведение кому-либо понравится, и он захочет его транслировать в публичном доступе, то авторское вознаграждение будет поступать на Ваш счёт автоматически с каждой трансляции в соответствии с условиями Смарт-контракта, в котором Вы зарегистрированы как автор.

Пример 3. Вы стоите перед полкой супермаркета и выбираете куриные яйца. Достаёте смартфон и направляете камеру на QR-код. На экране Вы увидите портрет курицы, которая снесла яйцо, весь курятник, хозяина птицефермы, птичницу, сообщение об экологической обстановке в этой местности, использованный корм для птицы, когда яйцо покинуло курицу, когда упаковано и когда доставлено в магазин и т.п. Такая маркировка позволит исключить любую контрабанду и уклонения от уплаты налогов, а также фальсификат чего угодно – в сосиски не добавят крахмал, а в сметану – пальмовое масло и гипс, если это не предусмотрено технологией.

Пример 4. День выборов Президента РФ. Вам исполнилось 18 лет. Вы автоматически получили право голосовать на выборах. Голосуем: достаём смартфон или присаживаемся к своему ПК, или Смарт-телевизору, выбираем понравившегося кандидата и кликаем по его портрету. Ваш голос будет обязательно учтён правильно, протоколы будут сформированы автоматически с применением шифрования (вот, почему не годится ГОСТовская криптография!), результаты голосования будет невозможно ни подделать, ни изменить (никогда!), а окончательные итоги выборов будут опубликованы в течение 3-5секунд после истечения времени, отведённого на голосование.
При этом не нужно будет регистрироваться на другом участке голосования (их не будет), если Вы находитесь в путешествии – Вы сможете проголосовать без каких-либо дополнительных действий из любого уголка планеты, и даже из космоса.

Пример 5. Вы живёте рядом с парком. Инициативная группа жителей предложила проложить новую дорожку через этот парк, чтобы было удобнее ходить. Группа публикует своё предложение в блокчейне и получает одобрение требуемого по (будущему) закону процента жителей. Специальное приложение местного сегмента блокчейна запускает ICO и осуществляет эмиссию токена (криптовалюты). Токены покупают все желающие за фиатные деньги. Потенциальные подрядчики подают заявки на выполнение работ (теми же несколькими кликами), после чего Смарт-контракт автоматически выбирает подрядчика, тот выполняет работы, которые принимает инициативная группа (либо происходит голосование жителей по приёмке работ), после чего подрядчик получает токены за свою работу. Никаких откатов и взяток!

Вниманию будущих законодателей! Вы поняли, зачем нужны токены (криптовалюта) в Примере 5? А вот зачем: владельцы токенов обменяют их на списание обязательств по уплате налогов на сумму, потраченную на покупку токенов – каких именно налогов, а также в каких допустимых пределах – устанавливайте, вам виднее, какая часть налогов пошла бы на благоустройство в местное самоуправление. Добавим, что по завершению проекта все выпущенные токены «сжигаются».

Выходит так, что депутаты местного самоуправления в эпоху воплощённого блокчейна станут ненужным звеном! «Депутатом», в его цифровом понимании, может стать любой инициативный гражданин или группа граждан. И это – истинное самоуправление. Активный гражданин будет поступать ради общего блага, а не идти в депутаты, чтобы устроить собственную жизнь. К тому же можно снизить налоги, поскольку не потребуется содержать армию муниципальных депутатов и сопутствующую инфраструктуру.

Крамола? Поживём – увидим.

Попутно заметим, что в цифровом мире будет невозможно незаметно ни дать взятку, ни получить откат, в том числе, в криптовалюте. Поэтому новые рекомендации Минтруда о необязательности декларирования чиновниками принадлежащих им криптовалют [7] являются попросту проявлением неграмотности разработчиков, подставивших своего министра. Не хочется думать, что они уже готовятся к приёму откатов в криптовалюте от участников ICO. Кстати, налоги с приобретения криптовалюты простые граждане платить будут, т.е. будут и декларировать их, в отличие от чиновников. А где же Закон о противодействии коррупции?

1ICO (Initial Coin Offering) – процедура привлечения финансирования в проект, связанный с использованием криптовалют (токенов), выпускаемых под данный проект. Цифровой аналог IPO ценных бумаг.
2Смарт-контракт - программный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания контрактов в технологии блокчейн и исполнения заключённых между любыми сторонами взаимных обязательств.
3KYC (know your customer) – знай своего клиента. Банки и любые финансовые организации должны удостовериться в личности клиента перед проведением финансовой операции.

Продолжение следует

Источники:
1. https://totalcoin.ru/news/943-nazvan-top-stran-po-vnedreniyu-blokcheyna.html
2. https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/07/12/720652-spektakl-tsifrovizatsii
3. https://bits.media/news/vlasti-namereny-uzakonit-ispolzovanie-kriptovalyut-v-2018-godu/
4. https://www.forumspb.com/program/?v=2272
5. http://www.cnews.ru/news/top/2017-04-12_v_2018_g_v_rossii_legalizuyut_bitkoiny
6. https://forklog.com/masterchejn-hroniki-razrabotki-gosudarstvennogo-blokchejna-rossii/
7. https://iz.ru/693138/anna-ivushkina/chinovnikam-razreshili-ne-deklarirovat-kriptovaliutu
Автор: Анатолий Лукашев, кандидат военных наук


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. ibnvladimir Сегодня, 07:11
    В общих чертах понятно, но вот "пример 5" хотелось бы еще раз... более понятным языком. А еще можно было для привлечения внимания обозвать статью "цифровой коммунизм"))
    ibnvladimir
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:26
      стадо поголовно чипированое-вот идеал. всё и все- под контролем. а специальный сигнал,говорит: "вам пора на кладбище"..и хрен откажешься... good Оруэлл плачет...
      андрей юрьевич
      1. Хорон Сегодня, 12:24
        Или: "данный субъект не найден!". Эра людей 404. И самый древний вопрос кто будет реально контролировать контролёра? Сбои и поломки техники никто не отменял, баги в программах будут исправлять люди, никто не даст гарантии, что баг в программе не появится специально.
        P.S. Многие учёные начали отмечать, что с ростом "интеллекта" компьютеров, интеллект людей начинает снижаться. Медленно но верно человечество превращается в аватаров искусственного мира.
        Хорон
    2. luk Сегодня, 11:17
      Был бы рад узнать, как Вы себе представляете будущее. Автор
      luk
  2. Prometey Сегодня, 07:20
    День выборов Президента РФ. Вам исполнилось 18 лет. Вы автоматически получили право голосовать на выборах. Голосуем: достаём смартфон или присаживаемся к своему ПК, или Смарт-телевизору, выбираем понравившегося кандидата и кликаем по его портрету. Ваш голос будет обязательно учтён правильно, протоколы будут сформированы автоматически с применением шифрования
    Поэтому в России этого никогда не допустят - ельцинско-путинский клан никогда не сдаст власть.
    А если этого не произойдёт в указанные сроки, то грош нам цена и вечное забвение, не будет больше России!
    Ну почему не будет. Удел России - обеспечивать сырьем западные страны. Больше от неё ничего не требуется. Для этого цифровые технологии не нужны.
    Prometey
    1. Letnab Сегодня, 07:35
      понеслась пропаганда.... Ай да Путин, ай да злодей!
      Letnab
    2. Кубик123 Сегодня, 07:43
      Цитата: Prometey
      Поэтому в России этого никогда не допустят - ельцинско-путинский клан никогда не сдаст власть.

      Да не по этому, - этого никогда не будет. Автор статьи забывает, что ни одна система шифрования в мире не принимается, если в ней не предусмотрен "черный ход" для спецслужб. Поэтому, такая спецслужба в таких "криптовыборах" легко "нарисует" те результаты, которые посчитает нужными. Поэтому, еще раз перечитайте первую половину статьи и поймете, кто будет в таком случае "выбирать" лидера для страны wink
      Кубик123
      1. Boris55 Сегодня, 09:07
        Цитата: Кубик123
        Поэтому, такая спецслужба в таких "криптовыборах" легко "нарисует" те результаты, которые посчитает нужными.

        Это возможно только при сохранении тайного (от народа) голосования. Будь возможность каждого проверить как в ЦИК его голос учтён и в случае несогласия, при наличии соответствующего документа, оспорить в суде, ни какая спец. служба ни чего не поправит.
        Этот вопрос решаем.
        Вопрос в другом, а стоит ли управленчески безграмотному народу доверять судьбу страны? Это же как в детском саду дать право детям избирать воспитательницу. Выберут ту, которая больше конфет пообещает. Впрочем, так выборы и проходят ...
        Boris55
      2. luk Сегодня, 10:38
        Скажите это Дурову про его Телеграм, скаажите Виталику Бутерину и Сатоши Накамото, вот они удивятся! Автор
        luk
      3. luk Сегодня, 11:38
        Автор статьи забывает, что ни одна система шифрования в мире не принимается, если в ней не предусмотрен "черный ход" для спецслужб. Поэтому, такая спецслужба в таких "криптовыборах" легко "нарисует" те результаты, которые посчитает нужными.

        Скажите это П. Дурову, В. Бутерину и мифическому Сатоши Накамото. Вот они удивятся! Автор
        luk
        1. naidas Сегодня, 12:06
          Дурову говорить не надо,он сам говорит:Дуров заявил о причастности спецслужб ко взлому Telegram

          Подробнее на РБК:2016г.
          naidas
          1. luk Сегодня, 12:41
            Враньё! См. цитату П. Дурова:
            "Присоединяюсь к комментариям Дональда Трампа и WikiLeaks. Если доклад имел место (что вряд ли — Buzzfeed не является источником достоверной информации), формулировка «His/her understanding was that the FSB … had cracked this communication software», скорее всего, подразумевает перехват авторизационных SMS Козловского и Албурова в апреле 2016 года. Но если бы доклад был настоящим, он лежал бы в New York Times или Washington Post.

            — Павел Дуров, создатель telegram"
            luk
  3. Humans War Сегодня, 07:31
    Блокчейны, мастерчейны биткоины, нет не в своё время я вылупился.
    Скоро вообще себя забудем...
    Humans War
  4. Vard Сегодня, 07:39
    Полная ЧУШЬ... Подделать и изменить информацию на цифре гораздо легче чем на бумажном носителе... Всё это для очень незначительной части людей... С приходом цифровых технологий многое только ухудшилось... Например монитор на вакуумной трубке... меньше утомляет глаза чем ЖК... Почерк у тех кто работает на клаве... сами посмотрите и т.д.
    Vard
    1. Siberian Сегодня, 07:48
      Что за бред? Попробуйте подделать хотя бы одну запись в блокчейн Биткойна - для этого нужно иметь вычислительные мощности в 51% от всей вычислительной мощности сети обслуживающей Биткойны - даже у Гугла пупок развяжется чтобы сделать такой трюк.
      В реестрах построенных на принципах блокчейн подлинность гарантируется алгоритмом.
      Siberian
      1. Кубик123 Сегодня, 07:53
        Цитата: Siberian
        В реестрах построенных на принципах блокчейн подлинность гарантируется алгоритмом.

        Все, что создано одним человеком, другой человек завсегда сломать сможет smile

        Просто есть легенды, в которые нас заставляют верить, типа невзламываемых шифров. Любой шифр взламываемый, вопрос только в целесообразности такого взлома.
        Кубик123
        1. luk Сегодня, 12:42
          Чтобы взломать Блокчейн нужны 51% мощности всей Сети или примерно 5000 лет суперкомпьютеру. Автор
          luk
      2. prodi Сегодня, 07:56
        что-то я такое слышал про характерные пулы мест дислокации подобных вычислительных центров (читай - владельцев)
        prodi
      3. Кубик123 Сегодня, 08:41
        Цитата: Siberian
        Что за бред? Попробуйте подделать хотя бы одну запись в блокчейн Биткойна - для этого нужно иметь вычислительные мощности в 51% от всей вычислительной мощности сети обслуживающей Биткойны - даже у Гугла пупок развяжется чтобы сделать такой трюк.
        В реестрах построенных на принципах блокчейн подлинность гарантируется алгоритмом.

        Бред верить в то, что это невозможно laughing

        "Пять самых громких краж криптовалют"
        https://cryptocurrency.tech/pyat-samyh-gromkih-kr
        azh-kriptovalyut/
        Кубик123
        1. luk Сегодня, 10:42
          Криптовалюты похищались не потому, что взломали Блокчейн, это невозможно, а потому, что были баги в приложениях, смарт-контрактах. Автор
          luk
          1. Кубик123 Сегодня, 12:53
            Цитата: luk
            Криптовалюты похищались не потому, что взломали Блокчейн, это невозможно, а потому, что были баги в приложениях, смарт-контрактах. Автор

            Первая заповедь программиста (рекуррентная laughing ) "каждая последняя найденная ошибка, в действительности является предпоследней". И так до бесконечности. Проблема "Щита и Меча" не имеет гарантированного решения.
            А в отношении взлома блокчейн, чтобы его сломать, его даже не нужно взламывать. Достаточно использовать алгоритмы, которые отработаны в РЭБ. Перехват и частичное искажение информации.
            Кубик123
  5. aviamamont Сегодня, 08:10
    То есть главнюком становиться человек пишуший алгоритм. Ура товарищи!!!
    aviamamont
    1. luk Сегодня, 10:44
      Молодой человек! Вот Вы пользуетесь смартфоном? Кто над ним "главнюк" - Вы или писавший код? Автор
      luk
  6. Алекс2048 Сегодня, 08:11
    У такой чудесной цифровой вселенной есть и минусы. Так например это могут быть ошибки программирования, ошибка конечного пользователя согласитесь у каждого есть бабушка которая просит разобраться с ее телефоном, ну и конечно же каждый член такого общества просто обязан иметь устройство с доступом в интернет.
    Алекс2048
    1. luk Сегодня, 12:43
      Для бабушки будет голосовой интерфейс. Автор
      luk
  7. sergo1914 Сегодня, 08:31
    "В топ 14 стран вошли: 1.США, 2.Канада, 3.Бразилия, 4.Австралия, 5.Израиль, 6.Дубай, 7.Грузия, 8.Эстония, 9.Великобритания, 10.Франция, 11.Германия, 12.Швеция, 13.Китай, 14.Украина [1]."

    Что за государство Дубай? Кандидат военных наук прогуливал в школе географию?
    sergo1914
    1. luk Сегодня, 10:48
      Так в первоисточнике, цитировать надо точно, сноска внизу. Автор
      luk
      1. sergo1914 Сегодня, 12:32
        Цитата: luk
        Так в первоисточнике, цитировать надо точно, сноска внизу. Автор


        Тогда есть сомнение по первоисточнику.
        sergo1914
        1. luk Сегодня, 12:45
          Я же не могу первоисточник искажать. А "Кандидат военных наук" в своё время в пустыне колонну боевых машин безошибочно выводил на пункт триангуляции (это к вопросу о знании географии). Автор
          luk
  8. Alex66 Сегодня, 08:33
    Как там в фильме "Формула любви": что один человек создал, то завсегда другой человек может сломать" это раз, система уязвима к ЭМИ солнца, др. катаклизмам. Да и какой "нормальный" чиновник отдаст свою власть системе, которая без него обойдется. Опять же нужны программисты для исправления ошибок, значит будут те, кто может поменять правила для собственной выгоды.
    Alex66
  9. Begemot Сегодня, 08:44
    отсутствие нормативно-правовой базы,
    Для нашей ГД это нормально, издавать в год по 1500-2000 бредовых, тупых законов - это норма, а вот хотя бы 1 реально что то меняющий в положительную сторону, в пользу развития страны - да вы что?? разве так можно?
    депутаты в эпоху воплощённого блокчейна станут ненужным звеном
    -вот вам и ответ.
    Автор во многом прав, хотя находится в определенном смысле в плену фантазий гера Швабе с его 4 промышленной революцией.
    Во- первых: никакой ИИ и блокчейн(БЧ)не отменяет физическое производство, изменить может, но не отменить.
    Во вторых: Внедрение ИИ и БЧ не может быть настолько повсеместным как рисует автор. Целесообразность - вот критерий определяющий смысл. Не нужен и вряд ли понадобится ИИ для подсчета количества произведенных канцелярских скрепок. И там, где внедрение и обслуживание аппаратно -программного комплекса ИИ и БЧ будут дороже обычного дяди Васи или 100 дядей Вась - никакого ИИ и БЧ применено не будет. Кстати - дешевизна рабочей силы - один из факторов технологического провала России, который только растет и в этом смысле российской элите двойка за жадность, чванство и недальновидность. Особенно правительству с его апологетом айфонов.
    В третьих: Никакие хитроумные системы безопасности не гарантируют 100% надежности. Если есть вход в систему с "улицы", есть идентификация пользователя - значит есть и возможность подлога и взлома. Это аксиома.
    И последнее: Вся эта история является частью глобалистского проекта, насколько она неизбежна - покажет время. Помимо явных преимуществ и выгоды применения ИИ и БЧ есть и обратная сторона - человек в этой системе все менее нужен и чем дальше, тем больше ненужных людей, а они будут бороться за свою жизнь, им терять будет уже нечего.
    Begemot
    1. МойВрач Сегодня, 09:58
      Цитата: Begemot
      Для нашей ГД это нормально, издавать в год по 1500-2000 бредовых, тупых законов - это норма, а вот хотя бы 1 реально что то меняющий в положительную сторону, в пользу развития страны - да вы что?? разве так можно?

      Пока во всем мире сделки с криптовалютами не имеют юридической силы.
      Цитата: Begemot
      никакой ИИ и блокчейн(БЧ)не отменяет физическое производство, изменить может, но не отменить.

      Возможно в статье говориться про станки с ЧУП. Еще прочитал исследование в котором говориться что в скором будущем профессия программист в теперешним смысле будет не востребована.
      Цитата: Begemot
      И там, где внедрение и обслуживание аппаратно -программного комплекса ИИ и БЧ будут дороже обычного дяди Васи или 100 дядей Вась - никакого ИИ и БЧ применено не будет. Кстати - дешевизна рабочей силы - один из факторов технологического провала России, который только растет и в этом смысле российской элите двойка за жадность, чванство и недальновидность.

      Это очень странно. Только неделю назад читал новость,что правительство Китая приняло решение о вложение колоссальных сумм в развитие автоматизации в промышленности с переходом с использования дешевого ручного труда на дорогой роботизированный процесс.
      Цитата: Begemot
      последнее: Вся эта история является частью глобалистского проекта, насколько она неизбежна - покажет время. Помимо явных преимуществ и выгоды применения ИИ и БЧ есть и обратная сторона - человек в этой системе все менее нужен и чем дальше, тем больше ненужных людей, а они будут бороться за свою жизнь, им терять будет уже нечего.

      Вы читали заявление Кудрина о "цифрезации" (слово сам придумал) госструктур. В связи с этим появилась мысль о проталкивании автором этой идеи. И ещё центр-банк России уже проводит деньги через криптовалюту, но пока в качестве эксперимента.
      МойВрач
      1. Begemot Сегодня, 10:41
        Пока во всем мире сделки с криптовалютами не имеют юридической силы
        По вашему, это оправдывает ГД во всем? и речь ведь не только криптовалютах. Наши депутаты не знают что делать с операторами сотовых сетей, как остановить их беспредел, а ведь уже прошло почти 30 лет с момента их появления, стоит ли рассчитывать на оперативность и опережающее реагирование в гораздо более сложном вопросе. Ведь даже рамочного законодательства в этом вопросе нет, не то что регулирующего.
        с переходом с использования дешевого ручного труда
        Я ждал этого вопроса про Китай, но понадеялся на способность анализировать информацию и делать выводы. Во первых, рабочая сила в Китае уже не самая дешевая. Во вторых: технологический прогресс продвигается не только объективными факторами, но и стремлением элиты к совершенствованию собственного капитала, его модернизации и повышения конкурентоспособности.
        Для этого необходимо отказаться от части потребления и накопления в пользу модернизации,чего наша элита, воспитанная на хапке делать не умеет и в большинстве своем не понимает смысла. Отсталые технологии - дешевая рабочая сила. Это же замкнутый круг, который может разорвать только собственник производства, думающий о завтрашнем дне или подпнутый политической элитой. Много у нас таких??
        Они все сливки уже вывели в офшоры, для них нет завтрашнего дня в России.
        Ну и про цифрезации по Кудрину: вы сами то верите этим людям. Память короткая? Может вам про УЭК напомнить, знаете что это? А Бюджетец то распилили на это дело. Помнится мне , мое айтюнутое начальство одело на голову немедленное подключение к проекту УЭК на базе МПС. Хорошо, что боссы все же более адекватные люди, чем укушенные айфоном, голос разума доходит сквозь шум серверов.
        Begemot
        1. luk Сегодня, 11:41
          Правильно! Автор
          luk
    2. naidas Сегодня, 12:16
      Аллах акбар,впервые читаю поклонника целесообразности,нами к сожалению правят управленцы которым это понятие либо не знакомо,либо не доступно. Жаль нельзя поставить плюсов больше одного.
      naidas
      1. luk Сегодня, 12:48
        Спасибо за комплимент и Вашу гражданскую позицию. Ведь я не жду "гешефта", как здесь некоторые пишут, я просто пенсионер, которому "За державу обидно". Автор
        luk
  10. sxfRipper Сегодня, 08:55
    Вы стоите перед полкой супермаркета и выбираете куриные яйца. Достаёте смартфон и направляете камеру на QR-код. На экране Вы увидите
    то, что подсунет в базу данных поставщик яиц - и не более того.
    sxfRipper
    1. nikvic46 Сегодня, 09:56
      Еще в советское время был мультфильм,в котором показывали созданный прибор,указывающий изготовителя продуктов.Покупатель подходит с банкой черной икры и ставит на указатель.На экране
      высвечивается буровая вышка.
      nikvic46
    2. luk Сегодня, 11:42
      то, что подсунет в базу данных поставщик яиц - и не более того.


      Для того и Блокчейн, чтобы это было невозможно сделать. Автор
      luk
      1. sxfRipper Сегодня, 12:56
        Я занимаюсь базами данных ПРОФЕССИОНАЛЬНО. Не лезьте в те дела, в которых ничего не понимаете, полагаясь только на услышанные бла-бла-бла! БЧ не контролирует ПЕРВИЧНЫЙ ВВОД данных, БЧ поддерживает их сохранность.
        sxfRipper
  11. dragy52rus Сегодня, 08:56
    Пример 5. Вы живёте рядом с парком. Инициативная группа жителей предложила проложить новую дорожку через этот парк, чтобы было удобнее ходить. Группа публикует своё предложение в блокчейне и получает одобрение требуемого по (будущему) закону процента жителей. Специальное приложение местного сегмента блокчейна запускает ICO и осуществляет эмиссию токена (криптовалюты).

    а просто каждый желающий не может перечислить денежку на счёт? зачем лишние этапы?
    dragy52rus
    1. luk Сегодня, 11:44
      а просто каждый желающий не может перечислить денежку на счёт? зачем лишние этапы?[quote][/quote]

      Лишние траты - содержать муниципалов, когда есть технологии. Попробуйте уговорить такого депутата, чтобы он сделал что-то полезное. Автор
      luk
      1. dragy52rus Сегодня, 11:58
        думаете в идеальном обществе депутаты будут не идеальны? разве нельзя будет увольнять с помощью этих же технологий нерадивых представителей населения?
        есть отличный сериал "чёрное зеркало", вот там рассматриваются многие модели цифрового будущего. идеальных, как у вас, я не увидел. особо запомнилась сермя посвящённая обществу построенному на лайках и дизлакай
        dragy52rus
  12. g1washntwn Сегодня, 08:56
    Почему Россия не спешит с чейн-валютами? Ответ на поверхности - это средства платежа которые не подкреплены никакими активами, проще и понятней для народа - это пшик, который использует для своего существования перспективную блокчейн-технологию. Во всех обсуждения оцифровки валют требуется разделять понятия "валюта" и "блокчейн" и тогда все встанет на свои места. Кстати, ВСЕ приведенные примеры описывают технологию, а не цифровую валюту.
    Второе - применение блокчейна требует создания определенной цифровой инфраструктуры, серверные узловые технологии уже не годятся. Кто будет оплачивать? На западе инвестируют в надежде на окупаемость именно цифровых валют. Деньги и ничего кроме денег.
    Третье - блокчейн слишком демократичен во всех смыслах для авторитарных и жестко полицейских государств, где псевдодемократия США выделяется особо. Технология без контроля государства или что еще хуже валюта - это смерть государства как такового. А утеря валютного контроля над другими государствами в случае с долларом это неизбежная необходимость перестройки с неоколониальной экономики.
    И бонус вишенкой - если рассматривать блокчейн технологию, то весьма и весьма бросается в глаза схожесть его глобальной структуры с нейросетями. Продолжаю мысль: нейросети - AI - Скайнет/Матрица - конец человеческой цивилизации и вырождение ее в биомеханическую, с последующей мегавспышкой на солнце и полного Shut Down.
    Сценарий не дарю, все ссылки на меня обязательны.
    g1washntwn
  13. andrej-shironov Сегодня, 09:14
    Странно что Путин у власти уже 18 лет и его правительство так же проспало наступление цифровой эпохи и даже ничего не делало чтоб изменить сложившуюся ситуацию. Только последние года 3-4- что то стало двигаться ни шатко ни валко. Так может им (власти) это было просто по барабану? А тут петух жареный клюнул!
    andrej-shironov
  14. Zebus Сегодня, 09:19
    Не согласен:
    1. Автор либо лукавит, либо не понимает, что любой (практически) цифровой код рано или поздно можно взломать.
    2. Статья также основана на постулате, что операционную систему (не важно какую) невозможно взломать.
    3. Не бывает программ (операционных систем) в которых отсутствует "черный ход" (возможность доступа), предусмотренный либо разработчиками для различных действий, либо по требованию специальных служб...
    Zebus
  15. сталевар Сегодня, 09:33
    То что в 90е не просто проспали, а разрушили и продали, это знают все! А почему уже 18 лет наверстать не можем? Почему то в такой ситуации Сталин всегда вспоминается. Для меня ответ очевиден:"Воровать не надо!"
    сталевар
  16. Essex62 Сегодня, 09:40
    Утопия .У нас нет еще достойного жилья, дорог,газофикации( а местами и электрификации),медицины и т. д . и т. п. О какой цифре идёт речь? Подобный технологический прорыв ведёт к массовому вымиранию населения, ставшему не нужном в этом глобальном цифровом мире.Сокращение численности населения, даже не до " золотого миллиарда", а до нескольких сот( может десятков) тысяч ,мечта масонской недюди. Их многолюдье раздражает. Если- б у них было куда бежать с Земли, они давно- бы атомный костёр подпалили.
    Любые научные достижения должны идти на пользу людям, целесообразность- главный критерий технического прогресса , в идеале.
    Essex62
  17. -=Rusich=- Сегодня, 09:45
    Большинство отметившихся комментаторов не понимает принципа блокчейна и смарт-контрактов и начинают рассказывать почему это не возможно в принципе. Друзья товарищи, разберитесь для начала в матчасти так сказать, а потом уже выдвигаете свои теории. Автор описал нам идеальное развитие данных технологий. Если бы всё было претворено и какие бы преимущества это давало. Но главное, что мне кажется хотел сказать автор, это то, что кто первым из государств сможет воплотить эти технологии в жизнь по максимуму, за тем и будет первенство на планете. Туда потянуться люди вне зависимости от языка и вероисповедания.
    -=Rusich=-
    1. luk Сегодня, 11:16
      Честно, я поражён уровнем знаний и образования комментаторов, спасибо, хоть Вы отличаетесь от общей массы. Наверное, точно такие же "эксперты" в своё время утверждали, что внедрение паровоза приведёт к разрыву лёгких у пассажиров из-за огромной (25 миль в час) скорости, а велосипед приведёт к вырождению человека в Homo velosapiens. Говорили всегда, что космос не нужен - надо жильё строить, не нужен Северный полюс, у нас дороги плохие и т.д. и т.п. Воистину, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. А прогрессивная часть человечества в это время уходит вперёд, уже не догнать, пока у нас форумы идут. Автор.
      luk
    2. naidas Сегодня, 12:20
      Предполагаю вы не понимаете принципа оффшоров ,а нам в России жить без них нельзя.Так что налик и прочие сопутствующие факторы будут еще долго жить.
      naidas
    3. bober1982 Сегодня, 12:48
      Цитата: -=Rusich=-
      Туда потянуться люди вне зависимости от языка и вероисповедания.

      Ну,насчет того, что люди различных вероисповеданий туда и потянутся,сильно сомневаюсь,в отличии от общей массы,включая и чересчур образованных.
      bober1982
  18. BAI Сегодня, 10:02
    Искусственный интеллект «похоронит» такие профессии, как водитель, пилот, штурман, судья, юрист и все другие, связанные с управлением, накоплением, регистрацией и обработкой больших массивов данных и принятием решений по результатам их анализа;

    Судью машина может заменить только в простейших, очевидных случаях, когда стороны идут в суд по глупости. Огромное количество дел не однозначно, а учитывая несовершенство законодательной системы, в частности в РФ, компьютер сгорит на первом же серьезном деле, как в Давосе на вопросе про украинскую коррупцию. Есть нюансы которые невозможно предусмотреть.
    BAI
    1. luk Сегодня, 11:16
      См. "Судья Дредд". Так и будет, автор
      luk
  19. nikvic46 Сегодня, 10:04
    То,что ты упустил в свое время,невозможно создать.Потому что другие уже создали что то новенькое.
    nikvic46
  20. BAI Сегодня, 10:11
    Пример 1. Вы – владелец объекта недвижимости и Вы хотите его продать. Для этого Вам надо войти в систему через любое устройство доступа, например, смартфон и сделать несколько кликов… Через 5-10 секунд объект будет продан, зарегистрирован на нового владельца, а на Ваш счёт поступят деньги.

    А с какого перепугу деньги придут на Ваш счет? Где гарантия, что по смартфону кликает истинный хозяин здания, а не некий ушлый, пронырливый злоумышленник? И деньги пойдут на его счет?
    BAI
  21. igorra Сегодня, 10:18
    А высвободившиеся люди куда? На помойку? Или вы думаете, что хозяева будут платить зарплату за 4 часа, как за полный день? А киберпреступность, с приснопамятными хакерами куда денутся? И кто помешает государству или тем, кто контролирует выключить вас из реальности, если вы выйдете на митинг против чего либо, что нравится вышеуказанным "товарищам"? Всю эту билиберду проталкивают те, кто потом поимеет с этого и с нас большой такой гешефт.
    igorra
  22. Vortex Сегодня, 11:11
    Допустим, что мы уже живём во времена осуществлённой цифровизации.

    Допустим, цифровая система вышла из строя. Причин может быть огромная масса: вулканы, цунами, метеориты, вспышки на солнце, ледниковый период, саботаж, война, ядерная война, и прочие "прелести" жизни. Что дальше? Из цифрового века сразу в каменный?
    Хотелось бы отметить тот факт, что страны в мире активно вооружаются/перевооружаются, и с каждым годом траты на вооружения только растут. Интересно, как этот "утопический цифровой коммунизм" коррелируется с реальным положением дел и перманентной природой человека: "Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим, Кто был никем — тот станет всем!"
    Vortex
    1. Petr1968 Сегодня, 12:27
      Цитата: Vortex
      Допустим, цифровая система вышла из строя. Причин может быть огромная масса: вулканы, цунами, метеориты, вспышки на солнце, ледниковый период, саботаж, война, ядерная война, и прочие "прелести" жизни. Что дальше? Из цифрового века сразу в каменный?

      Да все верно, Вы уловили суть!!! Вон, прадеды на стенах рисовали..века прошли, а инфа осталась..А что останется от электронных систем?? Да и многие беды из за интернета, вся либеральная чума из за интернета. Пора отказаться от этого зла!!! Школьники уже писать разучились, забыли как ручку держать!!! Надеюсь новый президент прекратит это безобразие!!!
      Petr1968
  23. engenius Сегодня, 11:12
    Примерно так описывает свою систему любой внедренец. Но! Все это не учитывает индивидуальные особенности управление системой. Никакой "блокчейн" ничего не решает - а следовательно никакой эффективности не обеспечивает. Да, можно обеспечить какую-то уникальность системы от "подделки", но вот никак не убережет ее от ошибок и ничего не значит в плане надежности. Поэтому без конкретики все представляется пусты трепом.
    engenius
  24. Petr1968 Сегодня, 11:42
    Это не наш путь!!! У Россия особый путь, основанный на духовности и скрепости. Все эти приблуды- для гейропы и остального мира.
    Petr1968
  25. bober1982 Сегодня, 12:33
    Статья не правильно озаглавлена, должно быть - Цифровизация и смерть
    Те,кто рассуждает о преимуществах цифровых технологий - о так называемом улучшении гос.управления и улучшения качества жизни,либо очень наивные люди, либо лукавят.
    При внедрении таких технологий происходит расчеловечивание человека,его доводят до скотского состояния.Что мы сейчас и наблюдаем, но это только начало всего этого безумия.
    bober1982
  26. Туз Бубен Сегодня, 12:33
    Крамола, Крамола и ещё раз Крамола...!!!
    Аффтара на бочку с порохом, пущай полетает...
    А если серьёзно, то не буду повторяться про ошибки ОС, про чёрные ходы в оную же, потому как, без этого не бывает и не будет. Точка
    Настораживает п.5.
    Человек сам становится Депутатом и Властью, а кое где и Судом....Идейка не нова, " Билет на планету Транай" перечитайте.
    Просто исходя из изложенного в п.5 ( как то даже холодком потянуло от 5ого пункта ), то рано или поздно блокчейны заменят нам, жителям Земли матушки и Госдуры и президентов...Да только вопрос.
    Ну хорошо, всё устаканилось и с помощью смарта мы даже каждую курицу во всех ракурсах знаем.
    А как быть с Госбюджетом и, особенно, с частью его по обороне?
    Потому как большинство здравомыслящих понимает, что это, ну чисто логически, выбрасывание денег на ветер, или же оплата своих преждевременных похорон.
    Куды тогда Армии девать будем ?
    Налогоплательщик то живёт, ну только честно, положа руку на сердце, по принципам приписываемым образованию 404, мояхатокрайностью, своя рубаха ближе к телу....
    Короче...куда будем девать освободившиеся массы людей, ведь и в магазинах то продавцы и кассиры не нужны будут, как и сами магазины. Набрал в инете заказ продукции наиболее понравившихся несушек, тебе его на дом и доставят, причём, при большом желании, вместе с этой несушкой...
    Вот тут то мы вплотную и подойдём к золотому лярду.
    А так идея неплоха, нужно только опробывать её на какой нибудь ненужной стране..(с)
    Туз Бубен
  27. AllXVahhaB Сегодня, 12:36
    Централизованное управление любого рода растворится в децентрализованных реестрах блокчейна: исчезнут банки, госреестры объектов собственности, службы кадастрового учёта, бухгалтерские службы предприятий, агенты и агентства недвижимости, крупные технологические компании, паспорта личности в их привычном виде, любые посредники в системе экономических отношений, коррупция, во всех её проявлениях, уйдёт в историю и т.д.

    Как это будет выглядеть на деле, можно по-подробнее?
    Предметы и бытовая техника, средства транспорта приобретут статус «личности» и смогут общаться между собой в блокчейне для достижения целей своего полезного и безопасного существования без непосредственного и повседневного участия человека;

    Автор фантастики перечитал)))
    Квантовые технологии в корне изменят подходы к безопасности всех, без исключения, систем управления, проектирования сложных сооружений и систем, хранения данных, финансов, медицинских исследований и создания препаратов под индивидуальный генетический код человека, прогнозирования с достоверностью, близкой к 100 процентам. Они обеспечат практически абсолютную защиту от хакеров, в то время как отсталые системы на современных машинах могут быть без труда взломаны с помощью квантовых систем.

    А где эти "квантовые" технологии можно в реале пощупать? Не теории, а именно технологии???
    Постепенно станут отмирать государственные органы. В первую очередь, на выход попросят Росреестр, Роспатент, Росалкогольрегулирование, Федеральное агентство по управлению госимуществом, ФАНО, Счётную палату, ЦИК, МРЭО ГАИ, затем дойдёт очередь до МИФНС, функционал МЭР изменится, и станет напоминать Госплан СССР, только будет он под управлением искусственного интеллекта, а чиновников заменят технические сотрудники, обслуживающие этот феномен….

    Может я что попутал? Сегодня не 1 апреля, часом?
    Рабочий день постепенно сократится, возможно – до четырёх часов. Может быть, сократится и рабочая неделя – большую часть работы за людей будут исполнять системы автоматизации под управлением искусственного интеллекта.

    А может автор что-то курит?
    Основная часть предстоящих событий произойдёт уже при жизни и активном участии выпускников школ текущих лет. А если этого не произойдёт в указанные сроки, то грош нам цена и вечное забвение, не будет больше России!

    Вон оно что...
    Основная часть предстоящих событий произойдёт уже при жизни и активном участии выпускников школ текущих лет.






    AllXVahhaB
  28. Tektor Сегодня, 12:37
    Всё очень внушает!.. Но как быть с потреблением электроэнергии? Кто профинансирует и построит требуемые мощности? И где будут хранится данные, реестры? Кто будет выполнять функции регулятора? Т.к. у биткоина оказался регулятор, чуть ли не в ФРС! И без этого бездонного регулятора бикоин УЖЕ должен был умереть, а он снова пошёл в рост, что означает, что регулятор принял решение о продолжении партии охмурения лохов.
    А отмежёвываться от СВИФТа и западного ПО с железом нам надо очень оперативно. Селфиш нужно ставить на все смартфоны, продаваемые в стране, и запретить гугел и епл.
    Tektor
  29. vladimirvn Сегодня, 12:45
    ..."Рабочий день постепенно сократится, возможно – до четырёх часов.."
    И зарплата соответственно то же. Бесплатная похлебка и бесплатные билеты на шоу, нищим, а все богатство, у узкого слоя хозяев жизни. Уже сейчас, работающий человек, не может содержать семью на получаемую зарплату.
    vladimirvn
  30. Цой Сегодня, 12:48
    коррупция, во всех её проявлениях, уйдёт в историю


    Коррупция, как и проституция одно из древнейших занятий человека. Никуда она не уйдет.
    Цой
  31. AllXVahhaB Сегодня, 12:51
    Пример 3. Вы стоите перед полкой супермаркета и выбираете куриные яйца. Достаёте смартфон и направляете камеру на QR-код. На экране Вы увидите портрет курицы, которая снесла яйцо, весь курятник, хозяина птицефермы, птичницу, сообщение об экологической обстановке в этой местности, использованный корм для птицы, когда яйцо покинуло курицу, когда упаковано и когда доставлено в магазин и т.п. Такая маркировка позволит исключить любую контрабанду и уклонения от уплаты налогов, а также фальсификат чего угодно – в сосиски не добавят крахмал, а в сметану – пальмовое масло и гипс, если это не предусмотрено технологией.

    Вы это серьёзно? belay
    Каких наук вы кандидат?
    Тему кандидатской можно узнать? Поскольку пока не в блокчейндже, то со слов...
    AllXVahhaB
Картина дня