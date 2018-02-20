Ilta Samonat (Финляндия): «Проект 18280» испытывается на Балтике – ракеты НАТО не пройдут
Россия продолжает строительство и испытания новых разведывательных кораблей, что ожидаемо привлекает внимание зарубежных стран. Среди прочих российским проектом заинтересовалась Финляндия. Текущие испытания новейшего корабля «Иван Хурс», проводимые на полигонах Балтийского моря, стали поводом для новых публикаций в зарубежной прессе. По очевидным причинам географического характера, российский корабль стал темой публикаций в финской прессе.
8 февраля, на следующий день после спуска на воду корабля «Иван Хурс», финское издание Ilta Samonat опубликовало статью за авторством Арьи Паананен, посвященную этому событию и его последствиям. Материал получил название «Venäjän «projektia 18280» testataan Itämerellä – «Voi suistaa Naton ohjukset kurssiltaan» – «Российский «проект 18280» испытывается на Балтике – «Ракеты НАТО не пройдут по маршруту». Такой заголовок в некоторой мере раскрыл часть тезисов, приведенных в статье.
В начале статьи автор суммирует все основные ее данные и выводы. Россия отправила в Балтийское море свой новый военный корабль, которому предстоит пройти испытания. Профессор одного из военных учебных заведений напоминает, что российские ученые создают средства противодействия высокоточному оружию со спутниковой навигацией. Впрочем, такие средства бесполезны против ракет с инерциальным наведением.
В среду 7 февраля российские средства массовой информации сообщили о начале нового этапа работ по разведывательному кораблю «Иван Хурс». Корабль нового поколения достроен, спущен на воду и теперь отправлен на испытания в Балтийском море.
Автор напоминает, что корабль «Иван Хурс» был построен на заводе «Северная верфь» в г. Санкт-Петербург, и по этой причине первые ходовые испытания осуществляются на Балтике. Если все оборудование будет работать правильно, то примерно через месяц корабль может быть отправлен к месту службы. «Конечным пунктом» новейшего российского корабля станет Черное море. Его планируется ввести в состав Черноморского флота.
В российской прессе корабль «Иван Хурс» и другие представители проекта 18280 именуются самыми секретными перспективными образцами для военно-морского флота России. При этом новые корабли именуют глазами и ушами ВМФ.
Российский телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что на борту нового разведывательного корабля присутствует новейшая радиолокационная система. При этом подробные сведения о ней не публикуются. Корреспондентам российских средств массовой информации, провожавшим выходящий на испытания корабль, не позволили подняться на борт. По официальным данным, такой запрет был связан с вопросами безопасности.
Телекомпания «Пятый канал» сообщила, что новый разведывательный корабль предназначается для ведения наблюдения за потенциальным противником и поддержания связи с передачей всех необходимых данных. Корабль буквально заполнен всем необходимым перспективным оборудованием. В частности, бортовая аппаратура позволит кораблю осуществлять противодействие управляемым ракетам стран НАТО.
Рассматривая корабль «Иван Хурс», А. Паананен цитирует Петри Лалу – профессора Национального оборонного колледжа. Профессор считает, что новый корабль и его предшественник («Юрий Иванов», уже принятый в состав военно-морского флота) улучшат радиоэлектронные и интеллектуальные возможности ВМФ России. Основной задачей таких кораблей является наблюдение за группировками противника, выявление каналов связи и сбор информации о радиоэлектронных системах. В частности, корабль-разведчик сможет собирать данные о работе радиолокационных станций.
Также П. Лалу указывает на возможности кораблей проекта 18280 в деле борьбы с управляемым вооружением противника. Они смогут бороться с ракетами американского производства. Современные системы наведения крылатых ракет используют спутниковую навигацию по сигналам системы GPS и инерциальные навигационные устройства. Подобные средства управления в некоторой мере защищены от внешних воздействий, однако известно, что российская промышленность работает над системами подавления спутниковой навигации.
Профессор считает, что «Юрий Иванов» и «Иван Хурс» могут нести современные системы радиоэлектронной борьбы, однако при этом указывает на некоторые ограничения по их использованию. Так, сигналы спутниковых систем навигации, по его мнению, достаточно хорошо защищены. Применение радиоэлектронных систем, направленных на сигналы GPS, против ракет с инерциальной навигацией по определению бесполезно.
В целом, П. Лалу считает комплекс оборудования нового корабля несколько странным. На борту имеются средства радиотехнической разведки и обработки данных, а также специальные передатчики для постановки помех.
Специалист отметил, что испытания новейшего российского корабля в Балтийском море не приведут к каким-либо проблемам. Работа специального бортового оборудования не должна будет сказаться на связи в акваториях. Кроме того, как считает П. Лалу, текущие испытания, прежде всего, связаны с проверкой ходовых качеств и общекорабельных систем, но не с применением целевого оборудования.
Предприятие «Северная верфь», построившее новый корабль, опубликовало некоторые сведения о нем. Корабль «Иван Хурс» построен по проекту 18280 и является вторым его представителем. Головным кораблем проекта был «Юрий Иванов», в 2014 году вошедший в состав Северного флота.
Издание Ilta Samonat указывает, что длина нового корабля составляет 90 м, ширина – 16 м. Штатный экипаж включает 131 человека, но на время испытаний на борту будет присутствовать до 300 моряков и специалистов-представителей промышленности. Телеканал «Россия 1», на который ссылается финское издание, сообщает, что корабль может испытываться в акватории Балтийского моря к западу от Эстонии, где в настоящее время отсутствует лед.
А. Пааненен напоминает, что строительство корабля «Иван Хурс» в некоторой мере затянулось. Сроки завершения работ ранее смещались из-за проблем с поставкой необходимого оборудования. Тем не менее, все эти проблемы были решены. Как сообщается, вся бортовая аппаратура нового корабля произведена российской промышленностью.
Финское издание указывает, что новый российский корабль был назван в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (1922-2002). За годы службы он сделал значительный вклад в создание и развитие группировки разведывательных кораблей в составе военно-морского флота Советского Союза.
***
Согласно сообщению «Северной верфи», 7 февраля разведывательный корабль или, официально, судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 вышел в море для прохождения ходовых испытаний. В течение месяца плавания экипаж и сдаточная команда в составе 300 человек будут проверять главную энергетическую установку, системы управления, электронную аппаратуру и т.д. Необходимы скоростные и маневренные испытания, проверки якорного устройства и палубных средств. Сообщается, что судостроители должны будут закрыть полторы сотни ходовых удостоверений. Завершив ходовые испытания, корабль будет передан на государственные.
Судно связи нового типа является вторым кораблем своего проекта. Головной корабль типа «18280» был заложен в 2004 году и спущен на воду почти через девять лет. Осенью 2015-го «Юрий Иванов» был включен в состав Северного флота ВМФ России. Первый серийный корабль проекта, названный в честь вице-адмирала И.К. Хурса, заложили осенью 2014 года и спустили на воду в мае 2017-го. После достройки у стенки корабль отправили на ходовые испытания.
Несмотря на известные сложности, установленный график работ выглядит весьма оптимистично. Так, на текущие ходовые испытания предполагается потратить около месяца. Далее корабль пройдет государственные испытания, после чего сможет начать службу. Сдача корабля намечена на конец будущей весны.
Вероятно, после передачи «Ивана Хурса» начнется строительство двух других судов связи нового проекта. Согласно имеющимся планам, военно-морской флот желает получить четыре новых судна связи, по одному для каждого крупного оперативно-стратегического объединения. Северный флот уже получил свой корабль, а в ближайшем будущем «систершип» последнего передадут Черноморскому флоту. Два следующих корабля должны будут служить на Балтике и Тихом океане.
Корабли проекта 18280 имеют корпус традиционных обводов длиной 96 м при ширине до 16 м; осадка – 4 м. Стандартное водоизмещение – 2500 т, полное – 4000 т. Корабль комплектуется парой дизель-редукторных агрегатов 5ДРА мощностью по 2720 л.с., соединенных с гребными винтами изменяемого шага. Скорость определена на уровне 16-20 узлов. Дальность плавания – 8 тыс. морских миль.
Ввиду особого предназначения и специфических задач корабли проекта 18280 имеют достаточно слабое вооружение. Для самообороны предлагается использовать несколько тумбовых установок с крупнокалиберными пулеметами и переносные зенитные ракетные комплексы.
На борту новых судов связи присутствует большое количество радиоэлектронного оборудования, значительная часть которого засекречена. Известно, что «Юрий Иванов» и «Иван Хурс» получили средства связи и навигационные РЛС. Также имеется базовая система обеспечения электронной совместимости «Подзаголовок-23», обеспечивающая взаимодействие разных элементов бортового оснащения. Наибольший интерес представляют системы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, при помощи которых корабль должен решать свои основные задачи. Впрочем, точные данные о них, по очевидным причинам, пока отсутствуют.
Публикация финского издания Ilta Samonat, посвященная новейшему российскому кораблю, представляет определенный интерес. Прежде всего, она показывает, что страны ближнего зарубежья интересуются новыми российскими разработками. Одновременно с этим в статье «Venäjän «projektia 18280» testataan Itämerellä – «Voi suistaa Naton ohjukset kurssiltaan» отсутствуют панические нотки, ставшие своеобразной традицией последнего времени.
Финская пресса пока склонна рассматривать новейший российский корабль без особого беспокойства. В первую очередь это может быть связано с тем, что «Ивану Хурсу» предстоит служить в составе Черноморского флота, и потому он не представляет прямой угрозы финским военно-морским силам. При этом нельзя исключать, что новости о строительстве аналогичного корабля для Балтийского флота будут встречены, как минимум, с меньшим спокойствием.
Таким образом, пока наибольший новый российский разведывательный корабль должен вызывать беспокойство у стран, имеющих выход к Черному морю. Кроме того, в зону ответственности «Ивана Хурса» может войти и все Средиземноморье. Финляндия, равно как и другие страны Северной Европы, по очевидным причинам, могут не беспокоиться. По крайней мере, до появления аналогичного корабля в составе Балтийского флота ВМФ России.
Статья «Venäjän «projektia 18280» testataan Itämerellä – «Voi suistaa Naton ohjukset kurssiltaan»:
https://is.fi/ulkomaat/art-2000005558591.html
8 февраля, на следующий день после спуска на воду корабля «Иван Хурс», финское издание Ilta Samonat опубликовало статью за авторством Арьи Паананен, посвященную этому событию и его последствиям. Материал получил название «Venäjän «projektia 18280» testataan Itämerellä – «Voi suistaa Naton ohjukset kurssiltaan» – «Российский «проект 18280» испытывается на Балтике – «Ракеты НАТО не пройдут по маршруту». Такой заголовок в некоторой мере раскрыл часть тезисов, приведенных в статье.
В начале статьи автор суммирует все основные ее данные и выводы. Россия отправила в Балтийское море свой новый военный корабль, которому предстоит пройти испытания. Профессор одного из военных учебных заведений напоминает, что российские ученые создают средства противодействия высокоточному оружию со спутниковой навигацией. Впрочем, такие средства бесполезны против ракет с инерциальным наведением.
В среду 7 февраля российские средства массовой информации сообщили о начале нового этапа работ по разведывательному кораблю «Иван Хурс». Корабль нового поколения достроен, спущен на воду и теперь отправлен на испытания в Балтийском море.
Автор напоминает, что корабль «Иван Хурс» был построен на заводе «Северная верфь» в г. Санкт-Петербург, и по этой причине первые ходовые испытания осуществляются на Балтике. Если все оборудование будет работать правильно, то примерно через месяц корабль может быть отправлен к месту службы. «Конечным пунктом» новейшего российского корабля станет Черное море. Его планируется ввести в состав Черноморского флота.
В российской прессе корабль «Иван Хурс» и другие представители проекта 18280 именуются самыми секретными перспективными образцами для военно-морского флота России. При этом новые корабли именуют глазами и ушами ВМФ.
Российский телеканал «Санкт-Петербург» сообщает, что на борту нового разведывательного корабля присутствует новейшая радиолокационная система. При этом подробные сведения о ней не публикуются. Корреспондентам российских средств массовой информации, провожавшим выходящий на испытания корабль, не позволили подняться на борт. По официальным данным, такой запрет был связан с вопросами безопасности.
Телекомпания «Пятый канал» сообщила, что новый разведывательный корабль предназначается для ведения наблюдения за потенциальным противником и поддержания связи с передачей всех необходимых данных. Корабль буквально заполнен всем необходимым перспективным оборудованием. В частности, бортовая аппаратура позволит кораблю осуществлять противодействие управляемым ракетам стран НАТО.
Рассматривая корабль «Иван Хурс», А. Паананен цитирует Петри Лалу – профессора Национального оборонного колледжа. Профессор считает, что новый корабль и его предшественник («Юрий Иванов», уже принятый в состав военно-морского флота) улучшат радиоэлектронные и интеллектуальные возможности ВМФ России. Основной задачей таких кораблей является наблюдение за группировками противника, выявление каналов связи и сбор информации о радиоэлектронных системах. В частности, корабль-разведчик сможет собирать данные о работе радиолокационных станций.
Также П. Лалу указывает на возможности кораблей проекта 18280 в деле борьбы с управляемым вооружением противника. Они смогут бороться с ракетами американского производства. Современные системы наведения крылатых ракет используют спутниковую навигацию по сигналам системы GPS и инерциальные навигационные устройства. Подобные средства управления в некоторой мере защищены от внешних воздействий, однако известно, что российская промышленность работает над системами подавления спутниковой навигации.
Профессор считает, что «Юрий Иванов» и «Иван Хурс» могут нести современные системы радиоэлектронной борьбы, однако при этом указывает на некоторые ограничения по их использованию. Так, сигналы спутниковых систем навигации, по его мнению, достаточно хорошо защищены. Применение радиоэлектронных систем, направленных на сигналы GPS, против ракет с инерциальной навигацией по определению бесполезно.
В целом, П. Лалу считает комплекс оборудования нового корабля несколько странным. На борту имеются средства радиотехнической разведки и обработки данных, а также специальные передатчики для постановки помех.
Специалист отметил, что испытания новейшего российского корабля в Балтийском море не приведут к каким-либо проблемам. Работа специального бортового оборудования не должна будет сказаться на связи в акваториях. Кроме того, как считает П. Лалу, текущие испытания, прежде всего, связаны с проверкой ходовых качеств и общекорабельных систем, но не с применением целевого оборудования.
Предприятие «Северная верфь», построившее новый корабль, опубликовало некоторые сведения о нем. Корабль «Иван Хурс» построен по проекту 18280 и является вторым его представителем. Головным кораблем проекта был «Юрий Иванов», в 2014 году вошедший в состав Северного флота.
Издание Ilta Samonat указывает, что длина нового корабля составляет 90 м, ширина – 16 м. Штатный экипаж включает 131 человека, но на время испытаний на борту будет присутствовать до 300 моряков и специалистов-представителей промышленности. Телеканал «Россия 1», на который ссылается финское издание, сообщает, что корабль может испытываться в акватории Балтийского моря к западу от Эстонии, где в настоящее время отсутствует лед.
А. Пааненен напоминает, что строительство корабля «Иван Хурс» в некоторой мере затянулось. Сроки завершения работ ранее смещались из-за проблем с поставкой необходимого оборудования. Тем не менее, все эти проблемы были решены. Как сообщается, вся бортовая аппаратура нового корабля произведена российской промышленностью.
Финское издание указывает, что новый российский корабль был назван в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (1922-2002). За годы службы он сделал значительный вклад в создание и развитие группировки разведывательных кораблей в составе военно-морского флота Советского Союза.
***
Согласно сообщению «Северной верфи», 7 февраля разведывательный корабль или, официально, судно связи «Иван Хурс» проекта 18280 вышел в море для прохождения ходовых испытаний. В течение месяца плавания экипаж и сдаточная команда в составе 300 человек будут проверять главную энергетическую установку, системы управления, электронную аппаратуру и т.д. Необходимы скоростные и маневренные испытания, проверки якорного устройства и палубных средств. Сообщается, что судостроители должны будут закрыть полторы сотни ходовых удостоверений. Завершив ходовые испытания, корабль будет передан на государственные.
Судно связи нового типа является вторым кораблем своего проекта. Головной корабль типа «18280» был заложен в 2004 году и спущен на воду почти через девять лет. Осенью 2015-го «Юрий Иванов» был включен в состав Северного флота ВМФ России. Первый серийный корабль проекта, названный в честь вице-адмирала И.К. Хурса, заложили осенью 2014 года и спустили на воду в мае 2017-го. После достройки у стенки корабль отправили на ходовые испытания.
Несмотря на известные сложности, установленный график работ выглядит весьма оптимистично. Так, на текущие ходовые испытания предполагается потратить около месяца. Далее корабль пройдет государственные испытания, после чего сможет начать службу. Сдача корабля намечена на конец будущей весны.
Вероятно, после передачи «Ивана Хурса» начнется строительство двух других судов связи нового проекта. Согласно имеющимся планам, военно-морской флот желает получить четыре новых судна связи, по одному для каждого крупного оперативно-стратегического объединения. Северный флот уже получил свой корабль, а в ближайшем будущем «систершип» последнего передадут Черноморскому флоту. Два следующих корабля должны будут служить на Балтике и Тихом океане.
Корабли проекта 18280 имеют корпус традиционных обводов длиной 96 м при ширине до 16 м; осадка – 4 м. Стандартное водоизмещение – 2500 т, полное – 4000 т. Корабль комплектуется парой дизель-редукторных агрегатов 5ДРА мощностью по 2720 л.с., соединенных с гребными винтами изменяемого шага. Скорость определена на уровне 16-20 узлов. Дальность плавания – 8 тыс. морских миль.
Ввиду особого предназначения и специфических задач корабли проекта 18280 имеют достаточно слабое вооружение. Для самообороны предлагается использовать несколько тумбовых установок с крупнокалиберными пулеметами и переносные зенитные ракетные комплексы.
На борту новых судов связи присутствует большое количество радиоэлектронного оборудования, значительная часть которого засекречена. Известно, что «Юрий Иванов» и «Иван Хурс» получили средства связи и навигационные РЛС. Также имеется базовая система обеспечения электронной совместимости «Подзаголовок-23», обеспечивающая взаимодействие разных элементов бортового оснащения. Наибольший интерес представляют системы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, при помощи которых корабль должен решать свои основные задачи. Впрочем, точные данные о них, по очевидным причинам, пока отсутствуют.
Публикация финского издания Ilta Samonat, посвященная новейшему российскому кораблю, представляет определенный интерес. Прежде всего, она показывает, что страны ближнего зарубежья интересуются новыми российскими разработками. Одновременно с этим в статье «Venäjän «projektia 18280» testataan Itämerellä – «Voi suistaa Naton ohjukset kurssiltaan» отсутствуют панические нотки, ставшие своеобразной традицией последнего времени.
Финская пресса пока склонна рассматривать новейший российский корабль без особого беспокойства. В первую очередь это может быть связано с тем, что «Ивану Хурсу» предстоит служить в составе Черноморского флота, и потому он не представляет прямой угрозы финским военно-морским силам. При этом нельзя исключать, что новости о строительстве аналогичного корабля для Балтийского флота будут встречены, как минимум, с меньшим спокойствием.
Таким образом, пока наибольший новый российский разведывательный корабль должен вызывать беспокойство у стран, имеющих выход к Черному морю. Кроме того, в зону ответственности «Ивана Хурса» может войти и все Средиземноморье. Финляндия, равно как и другие страны Северной Европы, по очевидным причинам, могут не беспокоиться. По крайней мере, до появления аналогичного корабля в составе Балтийского флота ВМФ России.
Статья «Venäjän «projektia 18280» testataan Itämerellä – «Voi suistaa Naton ohjukset kurssiltaan»:
https://is.fi/ulkomaat/art-2000005558591.html
Автор: Рябов Кирилл
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