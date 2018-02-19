Скончался рядовой, ранивший себя в в/ч Амурской области
РИА Новости со ссылкой на сайт уполномоченного по правам человека в Челябинской области сообщает о трагической развязке инцидента в одной из войсковых частей Приамурья. В материале говорится о том, что получивший в январе ранение в голову рядовой службы по призыву Евгений Кувайцев скончался. Из публикации:
Ранее (26 января) в одежде раненного в голову призывника, который находился на посту по охранению боеприпасов, была обнаружена записка, в которой он обращается к родственникам. Перед этим военнослужащий сорвал пломбу с одного из ящиков и использовал боеприпасы для стрельбы из боевого оружия.
Из сообщения:
Следствие считает случившееся доведением до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, а командиру в/ч 98671 вынесено представление об устранении нарушений закона.
Сам факт неуставных взаимоотношений между военнослужащими-призывниками при сокращённом до года сроке службы свидетельствует о явных проблемах с работой с личным составом в отдельно взятой в/ч.
Фотография Евгения Кувайцева, призванного 8 ноября 2017 года, со страницы ВК, которую он в последний раз посетил 26 января в 4:11:
Евгений Кувайцев, 18-летний призывник из Кропачево, скончался сегодня утром в больнице. Он был найден 26 января с огнестрельными ранениями в голову в военной части Белогорского гарнизона. Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее (26 января) в одежде раненного в голову призывника, который находился на посту по охранению боеприпасов, была обнаружена записка, в которой он обращается к родственникам. Перед этим военнослужащий сорвал пломбу с одного из ящиков и использовал боеприпасы для стрельбы из боевого оружия.
Из сообщения:
Установлено, что записку, в которой солдат прощается с родными, военнослужащий написал сам. Это подтвердила экспертиза, на которой настаивали родственники. Военной прокуратурой Белогорского гарнизона ВПВВО установлен факт нарушения прав человека ("дедовщины")… выявлен факт применения 25 января 2018 года физического насилия военнослужащим в/ч 98671 рядовым М. к военнослужащему этой же части Кувайцеву Е.В., в результате которой Кувайцеву Е.В. причинены побои, физическая боль, нравственные страдания, унижены его честь и достоинство.
Следствие считает случившееся доведением до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, а командиру в/ч 98671 вынесено представление об устранении нарушений закона.
Сам факт неуставных взаимоотношений между военнослужащими-призывниками при сокращённом до года сроке службы свидетельствует о явных проблемах с работой с личным составом в отдельно взятой в/ч.
Фотография Евгения Кувайцева, призванного 8 ноября 2017 года, со страницы ВК, которую он в последний раз посетил 26 января в 4:11:
Использованы фотографии: https://vk.com/id300191596
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