00:44 20 февраля

Скончался рядовой, ранивший себя в в/ч Амурской области

РИА Новости со ссылкой на сайт уполномоченного по правам человека в Челябинской области сообщает о трагической развязке инцидента в одной из войсковых частей Приамурья. В материале говорится о том, что получивший в январе ранение в голову рядовой службы по призыву Евгений Кувайцев скончался. Из публикации:
Евгений Кувайцев, 18-летний призывник из Кропачево, скончался сегодня утром в больнице. Он был найден 26 января с огнестрельными ранениями в голову в военной части Белогорского гарнизона. Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее (26 января) в одежде раненного в голову призывника, который находился на посту по охранению боеприпасов, была обнаружена записка, в которой он обращается к родственникам. Перед этим военнослужащий сорвал пломбу с одного из ящиков и использовал боеприпасы для стрельбы из боевого оружия.
Из сообщения:
Установлено, что записку, в которой солдат прощается с родными, военнослужащий написал сам. Это подтвердила экспертиза, на которой настаивали родственники. Военной прокуратурой Белогорского гарнизона ВПВВО установлен факт нарушения прав человека ("дедовщины")… выявлен факт применения 25 января 2018 года физического насилия военнослужащим в/ч 98671 рядовым М. к военнослужащему этой же части Кувайцеву Е.В., в результате которой Кувайцеву Е.В. причинены побои, физическая боль, нравственные страдания, унижены его честь и достоинство.

Следствие считает случившееся доведением до самоубийства. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, а командиру в/ч 98671 вынесено представление об устранении нарушений закона.
Сам факт неуставных взаимоотношений между военнослужащими-призывниками при сокращённом до года сроке службы свидетельствует о явных проблемах с работой с личным составом в отдельно взятой в/ч.
Фотография Евгения Кувайцева, призванного 8 ноября 2017 года, со страницы ВК, которую он в последний раз посетил 26 января в 4:11:
Скончался рядовой, ранивший себя в в/ч Амурской области

Использованы фотографии: https://vk.com/id300191596

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. Anarchist Вчера, 14:42
    Есть вообще какой-нибудь контроль, наблюдение за эмоциональным состоянием военнослужащих? Ведь перед тем, как определить солдата в караульные, его должны проверить на психические отклонения...
    Сколько ещё должно солдат застрелиться, чтобы должностные лица перестали халатно относится к своим обязанностям?
    Anarchist
    1. oldseaman1957 Вчера, 14:51
      Жалко мальчика, сочувствую родителям...
      oldseaman1957
      1. Татьяна Вчера, 15:52
        У меня просто нет Слов! Женщины для этого мальчишек рожают, чтобы они вот так свою жизнь заканчивали?!
        Где были командиры, чтобы такое в в/ч могло произойти?!

        Вот горе-то! Родителям сына не вернёшь! И никакие соболезнования им не помогут такое горе без последствий пережить! А самой России не вернёшь защитника Отечества - молодого военнослужащего!
        Остаётся только всем вместе скорбить о случившемся!
        Татьяна
        1. yehat Вчера, 17:53
          я считаю произошедшее прямым следствием поведения цепочки командиров
          думаю, адекватно было бы понизить ВСЕХ командиров из цепочки командования парня в этой части на 1 звание (не ниже мл. лейтенанта), а не представлять к исправлению нарушений.
          дедовщина реально задолбала и попустительствует этому бездействие командиров.
          Кидаться в крайности и жалеть солдат тоже не стоит, но то, что произошло, говорит об утрате контроля над частью. Это не армия, а дешевый балаган.
          yehat
        2. Вадим237 Вчера, 20:52
          Да плевать командирам, что там с солдатами происходит - главное не выносить сор из избы.
          Вадим237
    2. сибиралт Вчера, 14:52
      Первым делом нужно посмотреть насколько психически здорового парня в армию направили. winked
      сибиралт
      1. Esoteric Вчера, 14:56
        Цитата: сибиралт
        Первым делом нужно посмотреть насколько психически здорового парня в армию направили.

        Первым делом нужно поставить себя на место его родителей...
        Esoteric
        1. Anarchist Вчера, 15:01
          Это уже кому как... Я не собираюсь! Меня отец с детства учил - "землю жри, ногти о камни срывай, сбивай ноги, руки в кровь, но за жизнь цепляйся! Ты нужен мне, матери, своей стране, неродившимся детям!"
          В корне с Вами не согласен!
          Цитата: Esoteric

          Первым делом нужно поставить себя на место его родителей...

          Но родителям и близким соболезную...
          Anarchist
          1. роман66 Вчера, 15:22
            та же фигня. все поправимо, кроме смерти...
            роман66
          2. yehat Вчера, 17:55
            люди могут терять полностью силы бороться за жизнь.
            даже стреляться не надо - и так могут умереть.
            Но это всегда СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ процесс. Редко бывает такое вдруг
            и если комсостав не зря свой хлеб есть, обязательно заметят.
            yehat
      2. oldseaman1957 Вчера, 15:14
        Цитата: сибиралт
        Первым делом нужно посмотреть насколько психически здорового парня в армию направили.
        - Огромное число домашних пацанов окунаются в нынешнюю КЛОАКУ жизни совершенно неподготовленными. И в армии далеко не сахар...
        oldseaman1957
        1. yehat Вчера, 17:56
          кто мешает армии готовить к несахару, ввести какую-нибудь учебку перед учебкой?
          yehat
        2. zadorin1974 Вчера, 19:06
          Средний сын проходит срочку.Пошел осмысленно.Честно говоря-то,что показывают и говорят по яшику кардинально отличается от настоящих реалий.Начнем с начала-Сын защитил диплом по специальности"Техник-механик механизации сельского хозяйства"получил тракторные права двух категорий,дополнительно получил газо-электросварщика,в 15 лет выполнил норматив КМС в ралли.Отучился в ДОСААФ две категории-результат:попадает в учебку 344 ВШП,стали учить его на повара!С моего времени ни чего не изменилось-как было похер на вложенные в обучение призывников деньги Мин обороны так и осталось.Идем дальше-На счет жрачки-первый месяц в столовой кормили просто отвратительно(а парень у меня не привередливый-с детства со мной по соревнованиям и походам-рыбалкам)Полегче стало,когда сами начали готовить на учебе.Еще повезло с ротным-достойный офицер-сын по сей день его с добром вспоминает.Форму в учебке выдали третьего срока-у моего две дыры на штанах-он смеется и говорит что это почти новая,у парней на глазах расползается.Ну и по мелочам-Нашивки,мыло-рыло за свои кровные.По окончанию учебки форму сдали.При минусовой температуре везли в летней форме(оливу выдали на сборнике)двое суток на паравозе военном(который у каждого столба тормозит-я же говорю с нашего времени ни чего не поменялось) потом на тентовках до части 200 км.Сопли до калена и кашель заработал. Попал в ПВО во второй эшелон прикрытия,взвод МТО дивизиона,водитель.Вот кто мне попробует обьяснить-ЧТО ОН В УЧЕБКЕ ДЕЛАЛ???А на счет дедовщины-в учебке двое уехали на дизель -подрались-прокуратура даже разговаривать не стала-одному три месяца другому шесть.В дивизионе тоже сразу предупредили-за неуставняк дизель без долгих разбирательств.
          zadorin1974
      3. To be or not to be Вчера, 15:24
        Наводнили штаты психологами .
        Ввести планируют замполитов.
        А воз будет там же...
        Почему?
        1. Какое общество - такие и солдаты и порядки в армии .Мораль утеряна.Разрыв в школе между образованием и воспитанием
        2. Законы не работают или не для всех равные отсюда -страх теряется..
        3. Проблемы младшего командного состава..который постоянно в солдатской среде. Их отбор и подготовка. Нет настоящих старшин рот .СТАРШИНА подразделения -и папа и мама и психолог и комиссар!
        To be or not to be
    3. krops777 Вчера, 16:02
      Есть вообще какой-нибудь контроль, наблюдение за эмоциональным состоянием военнослужащих? Ведь перед тем, как определить солдата в караульные, его должны проверить на психические отклонения...


      Да всем давно уже на всё нас-ть, эта проблема ни когда не решалась, ни кто парнишке не объяснил, что неуставные отношения это всего лишь временные трудности которые рано или поздно закончатся, увы моральных уродов всегда и везде хватает. Парня и родителей жаль.
      krops777
  2. 210окв Вчера, 14:43
    Родственникам и близким соболезную..Командиру-вскрыть ящик и ....Как сделал этот солдат.
    210окв
    1. Zoldat_A Вчера, 14:57
      Цитата: 210окв
      Родственникам и близким соболезную..Командиру-вскрыть ящик и ....Как сделал этот солдат.
      Не знаю, как сейчас - в казарме уже лет 25 не был, Караульный Устав ВС РФ тоже не читал. Но если примерно как в ВС СССР, то мне интересно - если он был в карауле - то какие он пломбы там срывал? У него и так три магазина с собой. А если, например, дневальный - то как он вошёл в оружейку (ВНУТРИ которой, кстати, никаких пломб В НАШЕ время не было). Я уж не говорю про ситуации, где оружие просто стоит в палатке возле нар у тумбочки - там сам случай такой невозможен. Люди другие.
      И ещё момент. Теперь, конечно, командование части мехом внутрь через анус вывернут. Может, оно и правильно. А я бы ещё в число вывернутых добавил военкома и медкомиссию из военкомата. Если призывник больше способен "ВКонтакте" сидеть, чем "стойко переносить тяжести и лишения воинской службы", как того требует Присяга, так чего его в войска-то совать? План по призыву выполнить? Отправили бы на альтернативную - в дом престарелых горшки таскать. И пацан живой был бы, и у командиров звёзды целы...
      Zoldat_A
  3. Бомба Вчера, 14:44
    Служба по призыву уже давно пионерлагерь и все равно неуставняк...в голове не укладывается как так.
    Бомба
  4. Лексус Вчера, 14:50
    Вдвойне печально - и человек погиб, и защитник Отечества даже за себя постоять не смог. Соболезную родным и близким.
    Лексус
    1. anjey Вчера, 15:16
      хоть и один призыв ,люди как в физических ,так и нравственнопсихологических категориях могут быть все разные ,это люди а не оловянные солдатики и все недостатки нашего общества им присущи....
      anjey
      1. anjey Вчера, 16:36
        хотя и есть рациональное зерно в обезличивании солдата,но при жестской дисциплине,где все равны и устав один для всех,где нет любимчиков,стукачей,детей белых воротничков и богемы,отморозков от криминала ,спасающихся в армии от тюрьмы а есть команда,коллектив с единой общей задачей на год службы...,вот только от кого это зависит,что бы было так?
        anjey
  5. MIG00001 Вчера, 14:51
    Надо было сначала покончить с yблютками которые не могут себя вести как люди. А вообще в армию нужно отбирать с устойчивой психикой так как на случай войны от слабых будит мало толку.
    MIG00001
    1. Hariton Laptev Вчера, 15:27
      Совершенно верно, одна паршивая овца соберет вокруг себя шоблочку и начнет травить тех кто или не может или не хочет дать отпор физически (сразу поясняю что есть люди которые прежде чем махать кулаками знают что этим самым они нарушают закон).
      Hariton Laptev
  6. КВУ-НСвД Вчера, 14:53
    [/quote] Жаль парня.. соболезную близким... Куда взводный- ротный - комбат смотрели ?! . А вообще история мутная..[quote]Перед этим военнослужащий сорвал пломбу с одного из ящиков и использовал боеприпасы для стрельбы из боевого оружия.
    Из сообщения:
    Где тогда был начкар и его помошник , если боец был в отдыхающей смене и был под их контролем . А если на посту , то зачем ему что-то вскрывать , потроны и так в подсумке ? Поэтому с версией самоубийства стоит быть повнимательнее . Надеюсь непосредственные виновники нюхнут дисбата по полной , да и взводный - ротный не отделаются лёгим испугом , тем более что один из них и был начкаром сорее всего . Родителям глубочайшие соболезнования...хотя пацана не вернёшь..
    КВУ-НСвД
  7. изя топ Вчера, 14:57
    разбор нужен.но без "комитета солдатских матерей"(не к ночи помянул).или решил за год подедовать,или неразделённая любовь(в 18 сейчас такие заморочки из-за всяких инстаграммов и вконтактов).
    опять же-ротный может быть (ч)удаком или боец полным отморозком.
    вариантов куча.пусть молчи-молчи разберутся сперва
    изя топ
  8. Hariton Laptev Вчера, 15:09
    Самое страшное, что неуставные между своим призывом, а значит в расположении уже не столько дедовщина а сколько право более сильного и наглого. Очевидно задолбали пацана, вот и все. Обидно что мальчишка не нашел другого выхода, а как его найти когда тебе только 18 и весь мир против тебя? даже к отцу командиру не сунешься, мигом в стукачи запишут и будет еще хуже. Кроме как халатность командиров больше ни чего. И взыскать нужно по всей строгости закона.
    И пусть еще ответят на вопрос почему для одного закон о неуставных взаимоотношениях есть закон а для другого так звук пустой. и кто должен следить за соблюдением законов в вооруженных силах?
    Hariton Laptev
    1. MIG00001 Вчера, 15:54
      " сколько право более сильного и наглого" эту херню можно еще в школе отследить легко и зарубить на корню пока они еще поддаются воспитанию с 2 класса уже все ясно, а не ждать пока они вырастут и будут портить людям жизнь занимаясь рэкетирством и издевательством
      MIG00001
  9. люся Вчера, 16:06
    Вот это я не понял.
    .......Перед этим военнослужащий сорвал пломбу с одного из ящиков и использовал боеприпасы для стрельбы из боевого оружия........
    А что цинки с патронами к АКМ, на свежем воздухе храняться. Это ж сколько ящиков нужно проверить караульному у очередного часового. И часовому сейчас патроны не выдают?

    Горе родителей.
    люся
  10. GRIGORIY76 Вчера, 18:13
    Срочники пишут тесты на караул раз в 3 месяца плюс тест в день заступления в караул. Все эти тесты берутся из программы АРМ ВП, навскидку тестов на актуальное состояние там 7-8. Один раз написал "как надо" или списал у старшего товарища, регулярно засупавшего в наряд и всё. Год моей срочки был годом работы в ГПР, так что знаю о чем говорю, всем пофиг на эти тесты.
    GRIGORIY76
  11. ТОР2 Вчера, 20:18
    Вот после таких случаев присвоение очередного звания некоторым офицерам нужно очень хорошо отодвигать. Тогда и интересоваться начнут что у них в роте (взводе) происходит. А аббревиатура ВУ(выпускник училища) запросто может превратиться в взводным умрёшь. Слов нет...
    ТОР2
  12. друг зверей Вчера, 20:30
    Дело не только в дедовщине, но и нагрузках. У меня брат спал по 4-5 часов в сутки. Бывали случаи, когда после караула давали поспать пару часов и ставили дежурным по роте из-за недостатка людей. Еда само собой дерьмо и не позволяла восстанавливаться нормально. По телефону чувствовалось, что человек просто вымотан. В такой ситуации да плюс дедовщина человек и без отклонений в психике может наложить на себя руки. Что и случается в его части раз в один-два года.
    друг зверей
  13. Lacoste Вчера, 21:52
    сколько таких каждый год из полмиллиона призывников? самые ч м ошники и вздергиваются, а на гражданке еще больше таких же каждый год. Только их доводит неразделенная любовь( в 13 или сколько-то там лет) и группы смерти в контакте. Так поступить могут только дауны.
    Lacoste
  14. Урантиец Вчера, 22:05
    Таких тварей отмороженных, как военнослужащего М, нужно расстреливать как бешенных собак...
    Урантиец
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