Скончался рядовой, ранивший себя в в/ч Амурской области

Евгений Кувайцев, 18-летний призывник из Кропачево, скончался сегодня утром в больнице. Он был найден 26 января с огнестрельными ранениями в голову в военной части Белогорского гарнизона. Уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Установлено, что записку, в которой солдат прощается с родными, военнослужащий написал сам. Это подтвердила экспертиза, на которой настаивали родственники. Военной прокуратурой Белогорского гарнизона ВПВВО установлен факт нарушения прав человека ("дедовщины")… выявлен факт применения 25 января 2018 года физического насилия военнослужащим в/ч 98671 рядовым М. к военнослужащему этой же части Кувайцеву Е.В., в результате которой Кувайцеву Е.В. причинены побои, физическая боль, нравственные страдания, унижены его честь и достоинство.