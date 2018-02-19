США заблокировали поставку Египту авиационных ракет Scalp-EG
США заблокировали продажу Египту Францией авиационных оперативно-тактических крылатых ракет MBDA Scalp-EG, предназначенных для вооружения приобретаемых Египтом французских истребителей Dassault Rafale, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.
Это обстоятельство в свою очередь тормозит переговоры о приобретении самих истребителей в количестве 12 единиц (в дополнение к 24 ранее заказанным), поскольку Каир увязывает их покупку с получением ракет Scalp-EG.
Дело в том, что «Соединенные Штаты отказываются предоставить европейскому объединению MBDA лицензию на экспорт в Египет одного из компонентов американского производства, применяемых в ракетах Scalp-EG, что делает невозможным их поставку в арабскую страну», пишет газета. Американцы мотивируют свои действия действующим в стране ограничительным режимом International Traffic in Arms Regulations (ITAR).
В результате уже подготовленный к концу 2017 года контракт о продаже Египту 12 дополнительных истребителей Rafale до сих пор не подписан.
Комментарий bmpd: «Вероятно, противодействие США продаже Египту крылатых ракет Scalp-EG связано со стремлением не допустить угрозы Израилю. Можно предположить, что "американским компонентом" в ракетах Scalp-EG является приемник высокоточного военного сигнала GPS, применяемый в системе наведения этих ракет».
Это обстоятельство в свою очередь тормозит переговоры о приобретении самих истребителей в количестве 12 единиц (в дополнение к 24 ранее заказанным), поскольку Каир увязывает их покупку с получением ракет Scalp-EG.
Дело в том, что «Соединенные Штаты отказываются предоставить европейскому объединению MBDA лицензию на экспорт в Египет одного из компонентов американского производства, применяемых в ракетах Scalp-EG, что делает невозможным их поставку в арабскую страну», пишет газета. Американцы мотивируют свои действия действующим в стране ограничительным режимом International Traffic in Arms Regulations (ITAR).
В результате уже подготовленный к концу 2017 года контракт о продаже Египту 12 дополнительных истребителей Rafale до сих пор не подписан.
Комментарий bmpd: «Вероятно, противодействие США продаже Египту крылатых ракет Scalp-EG связано со стремлением не допустить угрозы Израилю. Можно предположить, что "американским компонентом" в ракетах Scalp-EG является приемник высокоточного военного сигнала GPS, применяемый в системе наведения этих ракет».
Использованы фотографии: Dassault Aviation
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти