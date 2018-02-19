00:47 20 февраля

США заблокировали поставку Египту авиационных ракет Scalp-EG

США заблокировали продажу Египту Францией авиационных оперативно-тактических крылатых ракет MBDA Scalp-EG, предназначенных для вооружения приобретаемых Египтом французских истребителей Dassault Rafale, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.



Это обстоятельство в свою очередь тормозит переговоры о приобретении самих истребителей в количестве 12 единиц (в дополнение к 24 ранее заказанным), поскольку Каир увязывает их покупку с получением ракет Scalp-EG.


Дело в том, что «Соединенные Штаты отказываются предоставить европейскому объединению MBDA лицензию на экспорт в Египет одного из компонентов американского производства, применяемых в ракетах Scalp-EG, что делает невозможным их поставку в арабскую страну», пишет газета. Американцы мотивируют свои действия действующим в стране ограничительным режимом International Traffic in Arms Regulations (ITAR).

В результате уже подготовленный к концу 2017 года контракт о продаже Египту 12 дополнительных истребителей Rafale до сих пор не подписан.

Комментарий bmpd: «Вероятно, противодействие США продаже Египту крылатых ракет Scalp-EG связано со стремлением не допустить угрозы Израилю. Можно предположить, что "американским компонентом" в ракетах Scalp-EG является приемник высокоточного военного сигнала GPS, применяемый в системе наведения этих ракет».

Использованы фотографии: Dassault Aviation
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Комментарии 44

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  1. Андрей К Вчера, 14:44
    ...США заблокировали продажу Египту Францией авиационных оперативно-тактических крылатых ракет MBDA Scalp-EG, предназначенных для вооружения приобретаемых Египтом французских истребителей Dassault Rafale...

    А чего французы хотели?
    Бизнес по-американски. Не впарили своё, наставили палок конкурентам. Ничего личного...
    ...Вероятно, противодействие США продаже Египту крылатых ракет Scalp-EG связано со стремлением не допустить угрозы Израилю...

    Детский лепет. Нанесение косвенного ущерба союзникам, никогда не удерживало меринов от получения прибыли.
    Андрей К
    1. oldseaman1957 Вчера, 14:48
      Вероятно, противодействие США продаже Египту крылатых ракет Scalp-EG связано со стремлением не допустить угрозы Израилю.
      - так пусть у НАС берут!
      oldseaman1957
      1. cniza Вчера, 15:08
        США боится , что пару ракет окажется в России.
        cniza
        1. Shurik70 Вчера, 21:05
          А вот не надо с США связываться. ВООБЩЕ С НАТО НЕ НАДО СВЯЗЫВАТЬСЯ.
          Даже французы доказали, что они - НАТО, с Минстралями. Никогда нельзя связываться с НАТО в вопросах безопасности и торговли.
          Можно - по культурному обмену, но при этом ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОПИСЫВАТЬ В ДОГОВОРЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ШТРАФЫ за невозвращение произведений искусства, иначе, как только что-то ценное получат, тут же придумают "судебный иск", по которому оставят у себя.
          Shurik70
    2. Muvka Вчера, 14:50
      Ну вот и отлично. Значит Египет будет закупать вооружения у нас.
      Muvka
      1. Galaxy Вчера, 15:01
        правильно, у нас и в помине нет этого мутного "приемника высокоточного военного сигнала GPS". По указанию перста полетит!
        Galaxy
        1. Muvka Вчера, 15:23
          Ну да, у нас ракеты по указанию перста попадают точно в цель.
          Muvka
      2. Ratmir_Ryazan Вчера, 16:20
        И по всей видимости не только Египет )))
        Ratmir_Ryazan
    3. куртка бейна Вчера, 15:00
      Цитата: Андрей К

      А чего французы хотели?
      Бизнес по-американски. Не впарили своё, наставили палок конкурентам. Ничего личного...

      А что американцы хотели "впарить своё" Египту?
      куртка бейна
      1. Андрей К Вчера, 15:13
        куртка бейна
        ...А что американцы хотели "впарить своё" Египту?...

        Чтобы не возникало вопросов, поинтересуйтесь в "тырнете" (а Вы это умеете делать), насколько упакованы ВС Египта и самое главное чем.
        Если у Вас есть военное или хотя бы техническое образование, Ваши вопросы при Вас и останутся.
        "Тырнет" Вам в помощь. На здоровье hi
        Андрей К
        1. куртка бейна Вчера, 15:19
          Цитата: Андрей К
          куртка бейна
          ...А что американцы хотели "впарить своё" Египту?...

          Чтобы не возникало вопросов, поинтересуйтесь в "тырнете"

          Среди вас здесь есть кто-нибудь, кто отвечает за свои слова, а не просто балаболит как старая бабка?
          куртка бейна
          1. Андрей К Вчера, 15:26
            Цитата: куртка бейна
            ...Среди вас здесь есть кто-нибудь, кто отвечает за свои слова, а не просто балаболит как старая бабка?...

            Следите за словами.
            Ваш троллинг выпирает, с вымпелами - Вы в полёте переобуваетесь.
            С Вами просто общаться не хотят request
            Андрей К
            1. куртка бейна Вчера, 15:45
              Цитата: Андрей К

              С Вами просто общаться не хотят request

              Сказал человек слившийся на первом же вопросе и пославший спрашивающего в "тырнет". Ну да мне не впервой "общаться" с подобными типами вроде вас.
              куртка бейна
  2. Incvizitor Вчера, 14:45
    «Вероятно, противодействие США продаже Египту крылатых ракет Scalp-EG связано со стремлением не допустить угрозы Израилю.

    Не удивлюсь, если Израиль свои попытается взамен продать. laughing
    А вообще иметь дела с фшистами-то же самое что с аферистами думаю в Египте сделают выводы...
    Incvizitor
  3. 210окв Вчера, 14:46
    Хитропопость Парижу аукается..
    210окв
    1. Андрей К Вчера, 14:53
      Цитата: 210окв
      ...Хитропопость Парижу аукается..

      Те, ради кого они не выполнили обязательства, втоптав себя в грязь - отблагодарили, со свойственной меринам непосредственностью.
      "Нож в спину", однако laughing
      Андрей К
      1. ul_vitalii Вчера, 15:03
        Французы стали сапожником без сапог, лихо их американцы переобули. smile
        ul_vitalii
        1. роман66 Вчера, 15:42
          не "пере" - просто обули lol
          роман66
  4. изя топ Вчера, 14:48
    думаю,беспокоятся янкесы об израилевке what
    изя топ
  5. IMH Вчера, 14:49
    Молодцы американцы. Умеют бизнес весть. Нечего французские самолеты покупать, надо американские. Браво!
    IMH
    1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 14:57
      Это все говорит о том, что Франция это моська на побегушках у США. Ситуация напоминает мне эпопею с мистралями, когда Франция потеряла лицо, деньги и технологии, а Россия осталась в плюсе.
      Тут тоже самое и будет, найдут у кого купить ракеты.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. изя топ Вчера, 15:11
        Цитата: IMH
        Молодцы американцы. Умеют бизнес весть. Нечего французские самолеты покупать, надо американские. Браво!

        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Это все говорит о том, что Франция это моська на побегушках у США.

        wink
        изя топ
    2. Geisenberg Вчера, 15:42
      Цитата: IMH
      Молодцы американцы. Умеют бизнес весть. Нечего французские самолеты покупать, надо американские. Браво!


      Ты живая иллюстрация слова "ж.и.д" ... Чему вы удивляетесь если себя атк ведёте ?
      Geisenberg
      1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 15:48
        Ты бы поосторожнее с оскорблениями евреев, а то тут много стукачей, мигом предупреждение, а то и бан влепят. Не нравится им правду слышать. Но при этом я согласен с вашими словами.
        Генерал Песчаных Карьеров
      2. IMH Вчера, 16:45
        А что вам так не понравилось? Что привело ваше душевное состояние в столь не стабильное положение?
        IMH
  6. КВУ-НСвД Вчера, 15:02
    В результате уже подготовленный к концу 2017 года контракт о продаже Египту 12 дополнительных истребителей Rafale до сих пор не подписан.
    И вряд-ли будет . Так что импортозамещайте дорогие французы , а лучше в который раз подчинитесь....А американцы тем временем свой товар толкнут..
    КВУ-НСвД
  7. Geisenberg Вчера, 15:41
    Так вот. Получили от партнёра - глотайте.
    Geisenberg
  8. лысова Вчера, 15:47
    Поделом французам. Неплохо бы нам быстренько подсуетиться, обломить обоих членов НАТО.
    лысова
    1. Касым Вчера, 16:23
      Там КСА (саудиты) и Ко. финансируют ВС египтян. Поэтому Каир вынужден поддерживать КСА - в Йемене и наезд на Катар. Французы умудрились продавить российские Мистрали Каиру и Рафали. Видимо США посчитали, что это через чур уже. Москве будет крайне тяжело продать Египту свои ЛА. hi
      Касым
      1. nik13 Вчера, 16:38
        ну да как же
        https://topwar.ru/124770-nachalis-postavki-mig-29
        -v-egipet.html
        nik13
        1. Касым Вчера, 16:41
          В курсе. Еще и Ка-52 на Мистрали. Речь о замене Рафалей. hi
          Касым
      2. лысова Вчера, 17:11
        Ну тогда штаты и продадут свои ЛА.
        лысова
        1. Касым Вчера, 17:13
          Того и хотят штатники. hi
          Касым
          1. лысова Вчера, 19:12
            Поэтому и желание, не только думаю у меня, ломать этот " стереотип ".
            лысова
  9. Ratmir_Ryazan Вчера, 16:19
    Отличная новость ))) Покупай российские!!! И качество отличное и США не указ...
    Ratmir_Ryazan
  10. XXXIII Вчера, 16:49
    Х-35У нннадо?!.... laughing Китай сейчас поможет решить задачу египтян recourse
    XXXIII
  11. san4es Вчера, 17:14
    Королевские ВВС впервые применили ракету в 2003 году против армии Саддама Хусейна, Франция смогла впервые применить ракету в боевых условиях только в 2011 году против режима Муаммара Каддафи. В те времена в каком-то смысле ракета SCALP стала ракетой против диктаторов. Франция сорвала покрывало в ходе войны против «Халифата», когда ракеты стали использоваться как сосиски.


    Известно, что выпущено несколько сотен ракет SCALP-EG (Франция закупила 500 ракет, Великобритания – 900 Storm Shadow). Всего было заказано 3000 экземпляров ракеты, причем заказчики оценили ее надежность и возможность без особых сложностей интеграции на различные носители ( истребитель Eurofighter Typhoon близок к этому). Это успех для системы вооружения совместной франко-британской разработки середины 1990-х годов.

    https://bmpd.livejournal.com/2455283.html
    san4es
  12. Ураган70 Вчера, 17:24
    Цитата: изя топ
    Цитата: IMH
    Молодцы американцы. Умеют бизнес весть. Нечего французские самолеты покупать, надо американские. Браво!

    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Это все говорит о том, что Франция это моська на побегушках у США.

    wink

    И вот так:
    Ураган70
  13. Волька Вчера, 17:27
    так янки и вовсе потеряют оружейный рынок, но это их проблемы, индусы кстати тоже читать умеют, а может нашим спецам наладить нечто похожее на американские штучки (разумеется не в ущерб себе), ведь патроны же клепаем...
    Волька
  14. Ураган70 Вчера, 17:34
    Цитата: Geisenberg
    Цитата: IMH
    Молодцы американцы. Умеют бизнес весть. Нечего французские самолеты покупать, надо американские. Браво!


    Ты живая иллюстрация слова "ж.и.д" ... Чему вы удивляетесь если себя атк ведёте ?

    Банят за это любимое Достоевским и Гоголем историческое прозвище черных шляпок! Они настучат сразу, нытики, так что аккуратнее, есть много другого!
    Кстати, они еще у ЕБНа просили исключить/запретить это слово в России. Факт! Но даже пропивший мозги алкоголик не пошел на это!
    Ураган70
  15. Ураган70 Вчера, 17:36
    Цитата: IMH
    Молодцы американцы. Умеют бизнес весть. Нечего французские самолеты покупать, надо американские. Браво!

    Одного поля ягода с вами по ловле гешефта!
    Такое же и отношение мира к обоим...
    Ураган70
    1. IMH Вчера, 17:52
      Лоббирование интересов своего военпрома во всей красе. Когда то и СССР так умел, что ни одна страна варшавского договора и их сателлиты даже не смотрели в сторону западного оружия. Только СССР уже нет, у России на это влияния не хватает, а вот США остались и могут. В чем проблема?
      IMH
  16. igorra Вчера, 17:46
    Египтяне пролетели, индусам приготовиться... Да, мы тоже ведь пролетели. Такими темпами французы скоро летать начнут над своей столицей. Фанерой.
    igorra
  17. профессор Вчера, 18:06
    Сдается мне, что экспорт этих ракет ограничен известным договором. Как французы собирались их продавать?
    профессор
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