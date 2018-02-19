00:47 20 февраля

Убийца F-22: Небесный хищник Су-35 в действии

Этот истребитель совершил свой первый полет в 2008 году. Будучи глубокой модернизацией Су-27, "тридцать пятый" на голову превосходит его по боевой эффективности. Он способен бороться не только со всевозможными воздушными целями, но и наносить удары по объектам на земле и воде.

Несмотря на отсутствие у самолета некоторых качеств истребителя 5-го поколения, таких как малозаметность и выход на сверхзвук без включения форсажной камеры, Су-35 способен эффективно противостоять таким машинам. Уникальная РЛС "Ирбис" позволяет обнаружить самолеты противника на дальности до 200 км, взять на сопровождение 30 целей и навести ракетное вооружение на 8 из них.

Появление данных истребителей в Сирии вызвало огромный интерес в западной прессе. Многие издания выразили уверенность в том, что Су-35 в паре с ЗРК С-400 надежно прикрывают российские силы от посягательств врагов.




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Комментарии 10

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  1. Vard Вчера, 14:53
    Красивый самолёт... Кто-то из великих говорил что красивый самолёт хорошо летает... Хотя при современных технологиях можно заставить летать и утюг... но от этого он утюгом быть не перестанет...
    Vard
    1. supertiger21 Вчера, 15:37
      Какая то слишком политизированная статья...
      supertiger21
      1. supertiger21 Вчера, 15:50
        Су-35, безусловно, отличный истребитель 4-го поколения. Но как ни крути, не имея малозаметности, он не может быть полноценной альтернативой 5-му поколению.
        supertiger21
        1. supertiger21 Вчера, 15:52
          Да и дальность действия Ирбиса, автором почему то занижена. Вообще то он работает на гораздо большие дистаниции, а именно до 400 км.
          supertiger21
    2. tolyasik0577 Вчера, 17:10
      Кто-то из великих говорил что красивый самолёт хорошо летает...
      А.Н. Туполев «Хорошо летать могут только красивые самолеты»
      tolyasik0577
  2. НЕКСУС Вчера, 15:10
    Меня интересует два вопроса по СУ-35.Первый-планируется ли в ближайшем этапе модернизации ставить на 35-й новые двигатели,дабы по этому показатели он максимально был приближен к истребителям поколения 5(хотя и сейчас с этими двигателями ,он имеет бесфорсажный сверхзвук)?...и второй вопрос-Когда будет замена ПФАР СУ-35 на АФАР новый,либо РОФАР в не столь отдаленном будущем?
    НЕКСУС
    1. ВЕРЕСК Вчера, 15:17
      НЕКСУС! hi на 35-й новые двигатели Не планируется.либо РОФАР в не столь отдаленном будущем? Тут-полное молчание.Видать замутят скоро.Как обычно.
      ВЕРЕСК
    2. фигвам Вчера, 15:28
      НЕКСУС

      Нигде не было информации о разработке для СУ-35 нового двигателя, даже если поставить двигатель от СУ-57, наверно подвешенное вооружение не даст сверхзвук без форсажа. Надеюсь что после ПФАР сразу будет РОФАР.
      фигвам
      1. ВЕРЕСК Вчера, 15:43
        До РОФАРа-нам ещё как до Луны.От Су-57 движки на другие машины ставиться не будут.Только для 57-го.Может АЛ-ку малость модернизируют,но это-в неближайшем будущем.Всё затискано на 57-м.Скоро или нескоро-а движки 2-го этапа пару лет ещё на испытаниях будут.Так-то-что в серию пойдёт,так это со старыми.Хотя по себе-отличные двигатели!
        ВЕРЕСК
        1. НЕКСУС Вчера, 20:24
          Цитата: ВЕРЕСК
          До РОФАРа-нам ещё как до Луны.

          Очень спорное утверждение...
          НЕКСУС
    3. Комментарий был удален.
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