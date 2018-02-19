Убийца F-22: Небесный хищник Су-35 в действии

Этот истребитель совершил свой первый полет в 2008 году. Будучи глубокой модернизацией Су-27, "тридцать пятый" на голову превосходит его по боевой эффективности. Он способен бороться не только со всевозможными воздушными целями, но и наносить удары по объектам на земле и воде.



Несмотря на отсутствие у самолета некоторых качеств истребителя 5-го поколения, таких как малозаметность и выход на сверхзвук без включения форсажной камеры, Су-35 способен эффективно противостоять таким машинам. Уникальная РЛС "Ирбис" позволяет обнаружить самолеты противника на дальности до 200 км, взять на сопровождение 30 целей и навести ракетное вооружение на 8 из них.



Появление данных истребителей в Сирии вызвало огромный интерес в западной прессе. Многие издания выразили уверенность в том, что Су-35 в паре с ЗРК С-400 надежно прикрывают российские силы от посягательств врагов.











