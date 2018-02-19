Первая партия БМП-3 уже в Ираке?
Иракская армия получила из России первую партию БМП-3. Боевые машины пехоты шли в пакете с поставленными 15 февраля танками Т-90С/КС. Об этом сообщает bmpd со ссылкой на алжирское издание MenaDefense.
Издание пишет о прибытии в Ирак 10-ти БМП.
По данным источников алжирского ресурса, «в 2015 году Россия и Ирак заключили контракт на закупку около 500 БМП-3». Первая партия уже получена, за ней последуют новые поставки, добавили они.
Собеседники рассказали также, что в том же 2015 году 900 БМП-3 заказала Саудовская Аравия, однако контракт еще не финализирован.
Кроме того, издание утверждает, что к созданию модификации «Драгун» с передним расположением двигателя и рампой сзади привел опыт эксплуатации БМП-3 в ОАЭ.
Как уточнил один из иракских ресурсов, в составе первой партии, прибывшей в страну, находятся не десять, а 19 боевых машин пехоты.
Издание пишет о прибытии в Ирак 10-ти БМП.
По данным источников алжирского ресурса, «в 2015 году Россия и Ирак заключили контракт на закупку около 500 БМП-3». Первая партия уже получена, за ней последуют новые поставки, добавили они.
Собеседники рассказали также, что в том же 2015 году 900 БМП-3 заказала Саудовская Аравия, однако контракт еще не финализирован.
Кроме того, издание утверждает, что к созданию модификации «Драгун» с передним расположением двигателя и рампой сзади привел опыт эксплуатации БМП-3 в ОАЭ.
Как уточнил один из иракских ресурсов, в составе первой партии, прибывшей в страну, находятся не десять, а 19 боевых машин пехоты.
Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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