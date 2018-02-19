00:51 20 февраля

Первая партия БМП-3 уже в Ираке?

Иракская армия получила из России первую партию БМП-3. Боевые машины пехоты шли в пакете с поставленными 15 февраля танками Т-90С/КС. Об этом сообщает bmpd со ссылкой на алжирское издание MenaDefense.

Первая партия БМП-3 уже в Ираке?


Издание пишет о прибытии в Ирак 10-ти БМП.


По данным источников алжирского ресурса, «в 2015 году Россия и Ирак заключили контракт на закупку около 500 БМП-3». Первая партия уже получена, за ней последуют новые поставки, добавили они.

Собеседники рассказали также, что в том же 2015 году 900 БМП-3 заказала Саудовская Аравия, однако контракт еще не финализирован.

Кроме того, издание утверждает, что к созданию модификации «Драгун» с передним расположением двигателя и рампой сзади привел опыт эксплуатации БМП-3 в ОАЭ.

Как уточнил один из иракских ресурсов, в составе первой партии, прибывшей в страну, находятся не десять, а 19 боевых машин пехоты.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
39

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland Вчера, 15:12
    А чего тянуть, обещали, деньги получили, разворачивайте товар.
    Rusland
    1. svp67 Вчера, 15:18
      Цитата: Rusland
      А чего тянуть, обещали, деньги получили, разворачивайте товар.

      500 машин - отличный заказ. Так и курганский завод вытянем... Дай то Бог
      svp67
      1. сибиралт Вчера, 15:23
        Теперь иракским курдам можно и РПГ покинуть. Глядишь, и еще один завод "вытянем".lol
        сибиралт
        1. svp67 Вчера, 15:24
          Цитата: сибиралт
          Теперь иракским курдам можно и гранатометы покинуть.

          Американцы не преминут Вашим советом воспользоваться...
          svp67
      2. Ratmir_Ryazan Вчера, 16:15
        Это точно, и кучу смежников еще тоже заработает... Но все-таки хватит уже делать гробы на гусеницах - танки и БМП должны иметь минимум ДЗ, а в идеале + КАЗ... Тем более разработки ДЗ для легкобронированной техники в России есть... Вот например:




        Почему такие не поставляют в войска?!
        Ratmir_Ryazan
        1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 16:46
          В российские войска? Эмм, а зачем? Мы не в состоянии войны. Технология есть, чуть что, сразу навесят что надо. В мирное время лучше военный бюджет вбухивать в НИОКР.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Ratmir_Ryazan Вчера, 16:57
            Боюсь, что чуть что, будет сначала куча разбитой техники и реки крови русских солдат и только потом начнут чесаться, мол как же так вышло и что делать и тогда только вспомнят про ДЗ и КАЗ для танков, БМП и БТРов...

            Постепенно надо уже вчера ставить и ДЗ и КАЗ на всю военную технику... Иначе она даже не сможет покинуть место дислокации, чтобы уйти от удара в район сосредоточения и развернуться для обороны... Диверсионные группы все пожгут еще на марше...
            Ratmir_Ryazan
            1. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:10
              Бояться не надо, воюет русский солдат))
              Да и не сунутся в РФ, самоубийц нет.
              Генерал Песчаных Карьеров
        2. san4es Вчера, 16:49
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          ... БМП должны иметь минимум ДЗ, а в идеале + КАЗ...


          Почему такие не поставляют в войска?!

          ...Не используют, чтоб не "изнашивалась".
          san4es
      3. Piramidon Вчера, 17:50
        Цитата: svp67
        500 машин - отличный заказ. Так и курганский завод вытянем... Дай то Бог

        Очень рад за земляков (КМЗ). Вот только не пойму, заказов много, а завод на грани банкротства. Что за хрень?
        Piramidon
  2. Alex-a832 Вчера, 15:22
    Наше производство явно разгоняется. Заказами загружены. Заклны рынка: если есть спрос, производитель будет тянуться к тому, чтобы объемы производства соответствовали уровню спроса. И нам хорошо - в случае чего можем резко перенаправить производство для быстрого покрытия потребностей ВС России.
    Alex-a832
    1. svp67 Вчера, 15:26
      Цитата: Alex-a832
      И нам хорошо - в случае чего можем резко перенаправить производство для быстрого покрытия потребностей ВС России

      И так же для модернизации, то есть постановки на поток БМП-3М "Драгун" и "Курганца-25"
      svp67
  3. Лексус Вчера, 15:27
    в том же 2015 году 900 БМП-3 заказала Саудовская Аравия, однако контракт еще не финализирован.

    Очень сомнительно, что финализируют.
    Лексус
    1. Piramidon Вчера, 23:00
      Цитата: Лексус
      Очень сомнительно, что финализируют.

      А в чем сомнения? Есть причины?
      Piramidon
  4. К-50 Вчера, 15:34
    Мне цифры нравятся: "500 машин", "900 машин".
    Приятненько так звучат. feel
    Эх, ещё бы про свою Армию не забывали. recourse
    К-50
    1. Владыка Ситх Вчера, 16:28
      В прошлом году поставили в войска 300 единиц БМП-3.
      Владыка Ситх
  5. Alexey-74 Вчера, 15:37
    Это все хорошо. валюта не помешает. Главное нашу армию не забывайте.
    Alexey-74
  6. Доктор Зло Вчера, 15:38
    Странный заголовок. У читателей спросить решили, в Ираке первая партия или нет?
    Доктор Зло
  7. senima56 Вчера, 16:01
    Да, "Драгун" с 57-ми миллиметровой автоматической пушкой очень нужен! Это "новое слово" в механизации пехоты!
    senima56
  8. Ураган70 Вчера, 16:28
    Первая партия БМП-3 уже в Ираке?
    Путин станет Президентом?
    Есть жизнь на Марсе?
    Автор у нас спрашивает?
    Ураган70
  9. ljoha_d Вчера, 21:06
    Судя по фото с динамической защитой, а нам такие видимо опять не нужны
    ljoha_d
Картина дня