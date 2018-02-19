00:46 20 февраля

Отряды сирийских народных сил в ближайшие часы войдут в Африн

Бойцы сирийских народных сил (СНС) в ближайшие часы разместятся в Африне для противодействия турецким войскам и поддержки курдов, сообщает официальное сирийское агентство SANA.

СНС в ближайшие часы войдут в Африн для поддержки стойкости жителей в противостоянии турецкой агрессии, которая продолжается с прошлого месяца
— пишет агентство.

Отряды сирийских народных сил в ближайшие часы войдут в Африн



В воскресенье ряд СМИ сообщали, что, по согласованию армии САР и курдских сил самообороны, правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом городе Африн. Однако данные сообщения пока не подтверждены официальными источниками из Дамаска и Африна.

В тоже время Анкара не видит проблемы во вводе в Африн сирийских правительственных войск, если они очистят регион от сил самообороны курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Мы начали операцию в Африне для того, чтобы избавиться от угрозы нашей национальной безопасности. Мы по-прежнему стоим на этом. Сейчас вопрос в том, войдут силы режима (президента Сирии Башара Асада) в Африн или нет? И если войдут, то с какой целью? Если они войдут, чтобы очистить его от YPG, проблем нет. Если же они будут поддерживать террористов, нас никто не остановит. Это действительно и для Африна, и для Манбиджа, и для востока от Евфрата
— сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Данную ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, который считает, что размещение проправительственных сирийских сил в ближайшее время в Африне маловероятно, не стоит опасаться и масштабных столкновений с турецкими войсками или вмешательства в ситуацию со стороны американцев.

По его словам, "прямое столкновение возможно между какими-то небольшими подразделениями, но серьезное столкновение между турецкими войсками и проправительственными сирийскими отрядами вряд ли возможно".

Эксперт также не ожидает серьезного вмешательства в ситуацию со стороны находящихся на севере Сирии американских военных.

Политика американцев – воевать чужими руками, поэтому не стоит говорить, что они вмешаются какими-то своими значительными воинскими подразделениями в районе Африна на стороне курдов
— приводят РИА Новости его слова











Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 20

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  1. Anarchist Вчера, 15:14
    СНС в ближайшие часы войдут в Африн для поддержки стойкости жителей в противостоянии турецкой агрессии

    Скоро развязка! Теперь можно посмотреть кто и на что ставил... Какие с кем договорённости... Как поведут себя турки, янки, всякие "нусры"...
    Очень интересна роль МО РФ во всей этой ситуации!
    Anarchist
    1. cniza Вчера, 15:21
      Александр hi , тяжело сейчас разобраться , очень много не понятной информации вбрасывается.
      cniza
    2. Scoun Вчера, 15:34
      Цитата: Anarchist
      Скоро развязка!

      Имха.
      Не очень скоро, сейчас по всем дипломатическим идёт "давление" на политику США на Б Востоке, в Мюнхене как могли прошлись..но поаа матрасники не уйдут из Сирии, это будут тянуться а матрасня не уйдёт так быстро.
      Scoun
      1. oldseaman1957 Вчера, 15:43
        Цитата: Scoun
        это будут тянуться а матрасня не уйдёт так быстро.
        - Хорошо, что курды умнеть стали! Иначе бы они с правительственными войсками не договорились.
        oldseaman1957
    3. Геркулесыч Вчера, 16:13
      Александр hi -этот вариант можно было просчитать! Не зря эрдогад вдруг резко решил с сша помериться! Явно, уверовал в их помощь в борьбе против армии Сирии.
      Геркулесыч
  2. изя топ Вчера, 15:21
    на отдельно взятой территории мы боимся нату?..почему нас пригласили защитить,а мы в политику играем?
    я догадываюсь,что сверху свои поигрушки,но стыжусь то я..
    изя топ
  3. Egorovich Вчера, 15:28
    Как то очень похоже на очередную "утку". Российское предложение было о полной сдаче кантона Африн вместе с разоружением курдов, а здесь сейчас говорится о помощи САА курдам против турок. Чего то на правду совсем не тянет.
    Egorovich
  4. Alex-a832 Вчера, 15:33
    Изначально было ясно, что разыгрывается спектакль, чтобы выбить курдов из-под янкерсов. Анкара не имела цели вступать в стычки с САА. Для виду Дамаск использует гневную риторику. Видимо, цель достигнута и курды заколебались. Если курды передумают, то "воспитательный процесс" продолжится, но с вариациями...
    Alex-a832
  5. rruvim Вчера, 15:54
    А это что за явление? СНС? С Москвой согласовали?
    rruvim
  6. 1536 Вчера, 16:06
    Если с одной стороны воюет тысяча человек, с другой тысяча, и все это происходит на площади в несколько сотен квадратных километров, то такая война скорее напоминает разборку между вооруженными бандами, чем войсковую операцию, а тем более осаду, сражение или битву. Турки, похоже, не мытьем, так катаньем, хотят получить кусок с нефтегазового сирийского пирога, а если получиться, то с "вишенкой". Россия, по всей видимости, своих целей в Сирии "достигла", потому что, какие у нее цели, не знал и не знает никто. "Я дерусь, потому что дерусь!" - сказал Портос. Есть еще маленькая гордая страна на Ближнем Востоке, древний народ которой также страдает от подобных "войн", но тяга к наживе, видимо, перебарывает чувство самосохранения. Но не он них речь. Сирийцы, т.е. граждане Сирии, самая страдающая сторона. Вместо того, чтобы работать (вспоминаю, какой хороший трикотаж возили к нам из Сирии...), они вынуждены бегать по собственной стране с автоматами на перевес, прячась от американских убийц, пиратов и собственных бандитов всех мастей. И кто, и когда, прекратит это безобразие?
    1536
    1. rruvim Вчера, 17:43
      Пускай сами и прекращают. После Французской колониальной оккупации, причём не под Свободной Францией, а под правительством Виши пришли к власти социал-нацисты арабы в виде алавитской партии БААС. Враг один - Израиль. Хоть это спорно (что это враг), но тем-не менее держало племена, кланы, религиозные течения вместе. СССР это (ВМЕСТЕ) поддерживало. Всё, что сейчас происходит в Сирии - это только эхо разрушения СССР в 1991-м, как цунами. Долезло таки до Ближнего Востока. И Беда в этом не для России, мы надёжно прикрыты турками и хохлами, а для маленького гордого Государства. Все: в первую очередь Россия, Иран, затем Турки, Курды с Американцами, Иорданцы, САУды с Катарцами прикрывают в Сирии одну единственную Задницу. Вот 100 % всех устраивает наше там присутствие. "Уйди мы оттуда" - для всех "друзей Сирии" будет катастрофой! Геополитически нам эта территория "по-барабану". После возвращения Крыма - вдвойне "по-барабану". Ну нас никто не отпустит! Поэтому промывают мозги по Тельявив-Зору, что Сирия чуть ли не Мамаев Курган. И чем больше нам "вещают" о гибели русских пилотов-героев, тем больше наши обыватели требуют крови! На топваре таких комментов "пруд-пруджи". А я скажу: "Это не наша война!". Меня Донбасс больше волнует.
      rruvim
    2. voyaka uh Вчера, 17:51
      " Россия, по всей видимости, своих целей в Сирии "достигла", потому что, какие у нее цели,
      не знал и не знает никто"///

      Тогда - точно достигла! laughing
      voyaka uh
  7. fan_ Вчера, 16:58
    Ничего не слышал про СНС. Возможно их путают с "Национальными силами обороны". НСО. Военизированные формирования, созданные сирийским правительством во время войны.
    fan_
  8. Zubr Вчера, 17:29
    Мда, завязали полосатые узел. Мне вот до конца не ясно, курды пойдут на сделку с Ассадом, или наши заклятые друзья, просто пытаются разыграть турецкую карту ? Типа Турки наши партнёры, им только курды нужны. Россия Турок и курдов не тронет. А они как та обезьяна: " и умная и красивая". Выход вижу только один, Курдов надо вырывать из лап матрасных. А потом среди курдов выявлять агентов и ликвидировать. Та ещё задачка, ну хвала всевышнему МИД наш не дремлет.
    Zubr
    1. voyaka uh Вчера, 17:56
      "Курдов надо вырывать из лап матрасных"///

      Курды в Африне и не были никогда в лапах матрасных.
      Курды афринские - убежденные марксисты-ленинцы.
      Американцы для них - проклятые империалисты, am
      Асад - кровавый диктатор, am
      Израиль - сионистский агрессор, am
      Турция - вечный враг, am
      а Россия - предатель, переметнувшийся на сторону вечного врага. am
      voyaka uh
      1. Viktor.12.71 Вчера, 18:18
        Вот я так же не могу понять почему на сайте в новостях пишут что SDF в Африне против турок воюет. Зачем людей в заблуждение вводить? Не нашел ни одного подтверждение что бы SDF была в Африне. Если САА полезет на турок, отгребут по полной.
        Viktor.12.71
      2. Маз Вчера, 18:25
        Ого, сколько пафоса. У коллеги Вояки... Что , сидите и ничего сделать не можете? А привыкли. Помните что у Соломона на кольце написано было? Это от бессилия. Пройдет.
        Маз
      3. Zubr Вчера, 19:01
        А вот это уже интересно.
        Zubr
        1. voyaka uh Вчера, 19:08
          Да. С курдами не соскучишься. laughing
          Израиль попытался в 60-х с ними дружить.
          Ничего не вышло.
          voyaka uh
      4. Zubr Вчера, 21:25
        Короче, как Ксения Собчак, против всех...
        Zubr
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