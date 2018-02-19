Отряды сирийских народных сил в ближайшие часы войдут в Африн

СНС в ближайшие часы войдут в Африн для поддержки стойкости жителей в противостоянии турецкой агрессии, которая продолжается с прошлого месяца

Мы начали операцию в Африне для того, чтобы избавиться от угрозы нашей национальной безопасности. Мы по-прежнему стоим на этом. Сейчас вопрос в том, войдут силы режима (президента Сирии Башара Асада) в Африн или нет? И если войдут, то с какой целью? Если они войдут, чтобы очистить его от YPG, проблем нет. Если же они будут поддерживать террористов, нас никто не остановит. Это действительно и для Африна, и для Манбиджа, и для востока от Евфрата

Политика американцев – воевать чужими руками, поэтому не стоит говорить, что они вмешаются какими-то своими значительными воинскими подразделениями в районе Африна на стороне курдов