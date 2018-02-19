Отряды сирийских народных сил в ближайшие часы войдут в Африн
Бойцы сирийских народных сил (СНС) в ближайшие часы разместятся в Африне для противодействия турецким войскам и поддержки курдов, сообщает официальное сирийское агентство SANA.
В воскресенье ряд СМИ сообщали, что, по согласованию армии САР и курдских сил самообороны, правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом городе Африн. Однако данные сообщения пока не подтверждены официальными источниками из Дамаска и Африна.
В тоже время Анкара не видит проблемы во вводе в Африн сирийских правительственных войск, если они очистят регион от сил самообороны курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Данную ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, который считает, что размещение проправительственных сирийских сил в ближайшее время в Африне маловероятно, не стоит опасаться и масштабных столкновений с турецкими войсками или вмешательства в ситуацию со стороны американцев.
По его словам, "прямое столкновение возможно между какими-то небольшими подразделениями, но серьезное столкновение между турецкими войсками и проправительственными сирийскими отрядами вряд ли возможно".
Эксперт также не ожидает серьезного вмешательства в ситуацию со стороны находящихся на севере Сирии американских военных.
СНС в ближайшие часы войдут в Африн для поддержки стойкости жителей в противостоянии турецкой агрессии, которая продолжается с прошлого месяца— пишет агентство.
В воскресенье ряд СМИ сообщали, что, по согласованию армии САР и курдских сил самообороны, правительственные войска в ближайшие два дня должны занять ряд позиций на границе с Турцией и в самом городе Африн. Однако данные сообщения пока не подтверждены официальными источниками из Дамаска и Африна.
В тоже время Анкара не видит проблемы во вводе в Африн сирийских правительственных войск, если они очистят регион от сил самообороны курдов (YPG), заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Мы начали операцию в Африне для того, чтобы избавиться от угрозы нашей национальной безопасности. Мы по-прежнему стоим на этом. Сейчас вопрос в том, войдут силы режима (президента Сирии Башара Асада) в Африн или нет? И если войдут, то с какой целью? Если они войдут, чтобы очистить его от YPG, проблем нет. Если же они будут поддерживать террористов, нас никто не остановит. Это действительно и для Африна, и для Манбиджа, и для востока от Евфрата— сказал Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
Данную ситуацию прокомментировал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, который считает, что размещение проправительственных сирийских сил в ближайшее время в Африне маловероятно, не стоит опасаться и масштабных столкновений с турецкими войсками или вмешательства в ситуацию со стороны американцев.
По его словам, "прямое столкновение возможно между какими-то небольшими подразделениями, но серьезное столкновение между турецкими войсками и проправительственными сирийскими отрядами вряд ли возможно".
Эксперт также не ожидает серьезного вмешательства в ситуацию со стороны находящихся на севере Сирии американских военных.
Политика американцев – воевать чужими руками, поэтому не стоит говорить, что они вмешаются какими-то своими значительными воинскими подразделениями в районе Африна на стороне курдов— приводят РИА Новости его слова
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти