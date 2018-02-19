00:47 20 февраля

В ЦВО прошли состязания артиллеристов

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, Урале и Поволжье, прошли состязания по полевой выучке сержантов артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», гаубиц «Мста-С», «Мста-Б», самоходных орудий «Хоста» и «Нона», сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

В ЦВО прошли состязания артиллеристов


В них приняли участие более 400 сержантов, было выполнено свыше 1 тыс. выстрелов из арторудий. Военнослужащие также сдавали нормативы по специальной подготовке
- говорится в сообщении.


Состязания были посвящены памяти Героя Советского Союза, полного кавалера Ордена «Славы», старшины Николая Кузнецова, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг, отличился при освобождении Севастополя и Литвы, в боевых действиях на территории Восточной Пруссии. За время войны его расчётом было уничтожено 11 немецких танков. При штурме города Кёнигсберг орудийный расчёт под его командованием подавил несколько огневых точек, уничтожил до взвода противника.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Лексус Вчера, 15:25
    Чем больше стрельб на полигонах, тем меньше желания у супостата оказаться по "ту" сторону, куда снаряды и ракеты прилетают.
    Лексус
  2. Alex-a832 Вчера, 15:26
    Тоже дартс в своём роде. Интересно так соревноваться.
    Alex-a832
  3. изя топ Вчера, 15:31
    состязания артиллеристов
    что значит "состязания"? request состязания-это у кого боцманская команда привязку скомуниздит recourse
    а это учения
    изя топ
    1. Alex-a832 Вчера, 16:10
      Соревнование в арт.стрельбах на меткость - это тяжело учениями назвать в полном смысле слова, как и танковый биатлон.
      Alex-a832
    2. Геркулесыч Вчера, 16:11
      Изя hi -тут главное не слова, а их смысл! hi Чтобы побольше было таких учений! soldier
      Геркулесыч
      1. изя топ Вчера, 16:13
        hi а причём тут слова? belay ну учатся,и учатся request
        изя топ
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