В ЦВО прошли состязания артиллеристов

В них приняли участие более 400 сержантов, было выполнено свыше 1 тыс. выстрелов из арторудий. Военнослужащие также сдавали нормативы по специальной подготовке

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири, Урале и Поволжье, прошли состязания по полевой выучке сержантов артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», гаубиц «Мста-С», «Мста-Б», самоходных орудий «Хоста» и «Нона», сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.- говорится в сообщении.Состязания были посвящены памяти Героя Советского Союза, полного кавалера Ордена «Славы», старшины Николая Кузнецова, который воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг, отличился при освобождении Севастополя и Литвы, в боевых действиях на территории Восточной Пруссии. За время войны его расчётом было уничтожено 11 немецких танков. При штурме города Кёнигсберг орудийный расчёт под его командованием подавил несколько огневых точек, уничтожил до взвода противника.