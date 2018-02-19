Ядерная триада РФ оснащена новым вооружением на 79%
Оснащение современным вооружением ядерной триады — стратегической авиации, межконтинентальных ракет и атомных подводных лодок — достигло 79%, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов
Он отметил, что продолжается переоснащение Стратегических ядерных сил (СЯС) на новые и модернизированные ракетные комплексы различных видов базирования.
Так, в минувшем году три ракетных полка РВСН завершили перевооружение на современные подвижные грунтовые комплексы "Ярс", сказал Шаманов.
В целом уровень оснащения российской ядерной триады современным вооружением доведён до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору- сказал Шаманов в понедельник в ходе брифинга для иностранных военных атташе.
Он отметил, что продолжается переоснащение Стратегических ядерных сил (СЯС) на новые и модернизированные ракетные комплексы различных видов базирования.
В Ракетных войсках стратегического назначения разрабатываются перспективные ракетные комплексы, в том числе с "тяжёлой" межконтинентальной баллистической ракетой- заявил Шаманов, при этом добавив, что средства преодоления противоракетной обороны тоже совершенствуются
Так, в минувшем году три ракетных полка РВСН завершили перевооружение на современные подвижные грунтовые комплексы "Ярс", сказал Шаманов.
По морским СЯС - продолжается строительство атомных ракетоносцев типа "Борей-А", спущен на воду головной крейсер этой серии "Князь Владимир", ведётся строительство еще четырёх кораблей данного проекта- сказал он.
В авиационных СЯС осуществляется модернизация самолетов Ту-160 и Ту-95мс под применение новых крылатых ракет большой дальности, авиапарк пополнился тремя модернизированными самолётами. Ведутся работы по производству новых самолетов Ту-160М и созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации- приводит "Интерфакс" слова Шаманова
Использованы фотографии: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти