Ядерная триада РФ оснащена новым вооружением на 79%

В целом уровень оснащения российской ядерной триады современным вооружением доведён до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору

В Ракетных войсках стратегического назначения разрабатываются перспективные ракетные комплексы, в том числе с "тяжёлой" межконтинентальной баллистической ракетой

По морским СЯС - продолжается строительство атомных ракетоносцев типа "Борей-А", спущен на воду головной крейсер этой серии "Князь Владимир", ведётся строительство еще четырёх кораблей данного проекта

В авиационных СЯС осуществляется модернизация самолетов Ту-160 и Ту-95мс под применение новых крылатых ракет большой дальности, авиапарк пополнился тремя модернизированными самолётами. Ведутся работы по производству новых самолетов Ту-160М и созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации

Оснащение современным вооружением ядерной триады — стратегической авиации, межконтинентальных ракет и атомных подводных лодок — достигло 79%, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов- сказал Шаманов в понедельник в ходе брифинга для иностранных военных атташе.Он отметил, что продолжается переоснащение Стратегических ядерных сил (СЯС) на новые и модернизированные ракетные комплексы различных видов базирования.- заявил Шаманов, при этом добавив, что средства преодоления противоракетной обороны тоже совершенствуютсяТак, в минувшем году три ракетных полка РВСН завершили перевооружение на современные подвижные грунтовые комплексы "Ярс", сказал Шаманов.- сказал он.- приводит "Интерфакс" слова Шаманова