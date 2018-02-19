00:48 20 февраля

Ядерная триада РФ оснащена новым вооружением на 79%

Оснащение современным вооружением ядерной триады — стратегической авиации, межконтинентальных ракет и атомных подводных лодок — достигло 79%, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

В целом уровень оснащения российской ядерной триады современным вооружением доведён до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору
- сказал Шаманов в понедельник в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

Ядерная триада РФ оснащена новым вооружением на 79%



Он отметил, что продолжается переоснащение Стратегических ядерных сил (СЯС) на новые и модернизированные ракетные комплексы различных видов базирования.

В Ракетных войсках стратегического назначения разрабатываются перспективные ракетные комплексы, в том числе с "тяжёлой" межконтинентальной баллистической ракетой
- заявил Шаманов, при этом добавив, что средства преодоления противоракетной обороны тоже совершенствуются

Так, в минувшем году три ракетных полка РВСН завершили перевооружение на современные подвижные грунтовые комплексы "Ярс", сказал Шаманов.

По морским СЯС - продолжается строительство атомных ракетоносцев типа "Борей-А", спущен на воду головной крейсер этой серии "Князь Владимир", ведётся строительство еще четырёх кораблей данного проекта
- сказал он.

В авиационных СЯС осуществляется модернизация самолетов Ту-160 и Ту-95мс под применение новых крылатых ракет большой дальности, авиапарк пополнился тремя модернизированными самолётами. Ведутся работы по производству новых самолетов Ту-160М и созданию перспективного авиационного комплекса дальней авиации
- приводит "Интерфакс" слова Шаманова

Использованы фотографии: Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. dm_Россия Вчера, 16:16
    Во всем мире и так по ночам под себя ходят от страха. А он еще
    в ходе брифинга для иностранных военных атташе

    страшилки рассказывает soldier
    dm_Россия
    1. maxim947 Вчера, 16:17
      Хорошо конечно.. Но проценты сомнительные, с учетом наличия шести десятков ТУ-95 и снятия с вооружения субмарин проекта Акула (а это минус 40 изделий) и как следствие не попадание их в расчет. Но то что работа идет это бесспорно, и это радует.
      maxim947
      1. Андрей из Челябинска Вчера, 16:39
        Цитата: maxim947
        Но проценты сомнительные

        Да как сказать... может и нет
        Цитата: maxim947
        учетом наличия шести десятков ТУ-95 и снятия с вооружения субмарин проекта Акула

        Носители тут ни при чем, речь о самих ракетах. А у нас на Дельфинах - Синева/лайнер, это новые ракеты, на Бореях - Булава, опять же новая, немало яросов/тополей у сухопутчиков и вполне современные Х-101 на самолетах-ракетоносцах. Так что... все может быть
        Андрей из Челябинска
        1. oldseaman1957 Вчера, 16:44
          Ядерная триада РФ оснащена новым вооружением на 79%

          Цитата: Андрей из Челябинска
          немало яросов/тополей у сухопутчиков и вполне современные Х-101 на самолетах-ракетоносцах.
          - Слов нет: Россия - мощная держава. Только вот опять, как в "перестройку", верхушка - слабое звено!
          oldseaman1957
          1. maxim947 Вчера, 16:50
            - Слов нет: Россия - мощная держава. Только вот опять, как в "перестройку", верхушка - слабое звено!

            Конечно-конечно, если какой косяк то Путин и Ко во всем виноваты, если что-то успешное и хорошее происходит то это так... само по-себе делается и власть не при делах, не надоело одно и тоже мусолить?
            maxim947
        2. НЕКСУС Вчера, 16:45
          Цитата: Андрей из Челябинска
          и вполне современные Х-101 на самолетах-ракетоносцах.

          Х-102,если мы говорим о ядерной составляющей. А Х-555 почему сняли со счетов,а так же арсенал Искандеров,в котором есть Калибры(я об Искандере-К)?
          НЕКСУС
        3. maxim947 Вчера, 16:45
          В данном случае буду только рад, если перегнул со своим скепсисом))), но 79% ??? крутовато конечно)) Хотя чего скромничать?)))
          maxim947
    2. Арон Заави Вчера, 16:28
      Цитата: dm_Россия
      Во всем мире и так по ночам под себя ходят от страха.

      С какой стати кому то "под себя ходить"? Все прекрасно знают,что российское руководство вменяемые люди и ЯО без критической опасности для своей страны никогда не применит.
      Арон Заави
      1. dm_Россия Вчера, 16:39
        А куда деть многочисленные комментарии руководств Англии, Литвы, Польши, ... о Российской агрессии.
        Ща со ссылкой на слова Владимира Шаманова начнется истерия типа "дайте денег..." у них ....
        dm_Россия
        1. Донской Вчера, 18:08
          Пока что истерите только вы. Успокойтесь, выпейте валерьянки. Все умные люди все понимают, считать и сравнивать умеют. Руководства соседних стран просто хотят под этим предлогом за чужой счет обзавестись мощной защитой и серьезным аргументом в разговоре с Россией. А военные хотят увеличения расходов на оборону. Это желание военных абсолютно любой страны.
          Донской
      2. НЕКСУС Вчера, 16:47
        Цитата: Арон Заави
        Все прекрасно знают,что российское руководство вменяемые люди и ЯО без критической опасности для своей страны никогда не применит.

        Есть один нюанс...чего базы НАТО делают у наших границ с системами ПРО,можно узнать,если этот весь коган не собирается воевать то,при этом зная,что у нас сидят вменяемые люди?м
        НЕКСУС
    3. RASKAT Вчера, 16:43
      Лично мне кажется что здесь какое то лукавство в подсчетах. Во первых у нас еще стоят на вооружении 9 лодок 667 БДР и БДРМ и вооружены они отнюдь не новыми ракетами Р-29 (правда трижды модернизированы). Во вторых у нас еще стоят на вооружении тяжелые ракеты Р-36М, еще аж 50 штук (возможно немного больше). В третьих на вооружении стоят Тополя М, и ракеты Х-55 от которых так же быстро избавиться не получится потому как они поступали в войска до 2013 года. Они еще новые зачем от них избавляться.
      От куда тогда взялась цифра в 79% ? На мой взгляд это либо журналисты опять что то перепутали, либо Шаманов немного приврал. Хотя смотря как считать и что по их мнению можно считать новыми образцами или новыми по сроку постройки и поставки в войска. request
      RASKAT
      1. Muvka Вчера, 16:53
        На дельфинах как раз ракеты новые. А тополей почти не осталось. Все в Ярсах.
        Muvka
  2. Комментарий был удален.
  3. Геркулесыч Вчера, 16:18
    Жаль что надводный флот у нас мал! Нам нужно просто жизненно модернизировать все 4 атомных крейсера! А не 2 , как решили! Олигархов потрясти, и денег с хватит на пять ааианосцев вместе с инфроструктурой к ним!
    Геркулесыч
  4. Лексус Вчера, 16:20
    Нужно расширить маршруты боевого патрулирования "ЯРСов" и поскорее довести до ума "Сармат".
    Лексус
  5. Горный стрелок Вчера, 16:25
    Да там и так хватило бы за глаза любому агрессору... Меч не должен ржаветь. Это больше - типа "холодные обертывания" для ошалевших от вседозволенности полосатоухим. Напоминание о том, что ракеты в шахтах и на подлодках не ржавые.А вполне "летучие"...
    Горный стрелок
  6. rruvim Вчера, 16:29
    При всём уважении к Шаманову, ядерная триада оснащена современным вооружением не на 79 %, а на 78,6%. Только, что заметили обрыв и украденный кабель около Тейковской дивизии РВСН. Пусть постоянно уточняет данные. Неудобно перед мировым сообществом однако...
    rruvim
  7. Evgeniy667b Вчера, 17:02
    А почему-то сегодня на ВО обошли вниманием один и компонентов триады, В частности Подводнй флот. С Праздником всех подводников и чтобы число погруений соответствовало числу всплытийц
    Evgeniy667b
  8. Evgeniy667b Вчера, 17:04
    Всем кто служил на подводных лодках и служит сейчас!!!
    Evgeniy667b
  9. Комментарий был удален.
  10. rruvim Вчера, 17:20
    Шаманов не по "подплаву", он с Небес устремляется.
    За подводников-героев! За их замечательные лодки. За инженеров подводников: атомщиков, акустиков, гидравликов, электронщиков, судомехов, шифровальщиков, за Кока и Дока, и за весь "подплав"! drinks
    https://my.mail.ru/music/playlists/%D0%BC%D0%BE%D
    1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D
    0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-21
    914343279
    rruvim
  11. armourer Вчера, 18:44
    Наделают многие ядерного оружия. Один думает, аа у него лучше то, нужно и мне переделать. Третий а у меня нет такого, нужно купить. И в общем до бесконечности. Потом найдется какая то , которая спровоцирует! И все нету шарика!
    armourer
    1. Paranoid50 Вчера, 22:16
      Цитата: armourer
      И все нету шарика!

      Ну, на "нет" и суда нет. yes Значит, станем звёздной пылью, как завещал Дэвид Боуи. wassat
      Paranoid50
  12. ВохаАхов Вчера, 18:57
    Интересно, а как они считают? Взять к примеру флот. Из 12 подводных лодок новых только 3. В итоге получается всего 25%.
    ВохаАхов
  13. Старый26 Вчера, 19:42
    Цитата: НЕКСУС
    Х-102,если мы говорим о ядерной составляющей. А Х-555 почему сняли со счетов,а так же арсенал Искандеров,в котором есть Калибры(я об Искандере-К)?

    Стоит все же знать, что когда идет речь о ядерной триаде, то идет речь в первую и главную очередь о НОСИТЕЛЯХ. Пусть хоть ракета будет Х-267 или Х-1355. Когда речь идет о количественном состоянии, в первую очередь считают количество самолетов, а не ракет на них или ТТХ ракет. Это вторично. По существующему договору - ОДИН САМОЛЕТ - ОДНА БОЕГОЛОВКА.
    Можно узнать, а каким боком здесь ИСКАНДЕРЫ с КАЛИБРАМИ???. Может тогда давайте и гранатометы считать, тоже вроде на ракетном двигатели снаряды. Чего-то вы Андрей ТУПИТЕ

    Цитата: RASKAT
    Лично мне кажется что здесь какое то лукавство в подсчетах. Во первых у нас еще стоят на вооружении 9 лодок 667 БДР и БДРМ и вооружены они отнюдь не новыми ракетами Р-29 (правда трижды модернизированы). Во вторых у нас еще стоят на вооружении тяжелые ракеты Р-36М, еще аж 50 штук (возможно немного больше). В третьих на вооружении стоят Тополя М, и ракеты Х-55 от которых так же быстро избавиться не получится потому как они поступали в войска до 2013 года. Они еще новые зачем от них избавляться.
    От куда тогда взялась цифра в 79% ? На мой взгляд это либо журналисты опять что то перепутали, либо Шаманов немного приврал. Хотя смотря как считать и что по их мнению можно считать новыми образцами или новыми по сроку постройки и поставки в войска. request

    Лукавство кончено есть. Все зависит от того, как считать и что считать новым. Вот изделие, сконструированное в 90-х годах. Его как считать, новым или нет. Модернизированное изделие - это новое? Или все же нет. Поэтому цифра 79% ИМХО от лукавого. Это как в старой загадке. "ТРИ ВОЛОСА - ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО"
    Ответ - НА ГОЛОВЕ - МАЛО, В СУПЕ - МНОГО. Так и тут. Все зависит, как считать

    Что касается Р-36М2 - то их уже значительно меньше. Судя по всему порядка 26. Тополей-М (тоже непонятно, как считать) - 78. Х-55 - эти уже списываются, поскольку все они образца 80-х годов

    Цитата: maxim947
    снятия с вооружения субмарин проекта Акула (а это минус 40 изделий)

    Их в строю нет уже лет 15-17. Последние 3 года вообще были в отстое, до этого дюжину лет в резерве. Ракет нет на них уже лет 15 и ни в одном из договоров они не рассматриваются в качестве развернутых. Только как не развернутые.
    Старый26
  14. Nross Вчера, 20:09
    Натянули сову на глобус, хреновы эффективные москвабадские менеджеры.

    При боеготовности тех же Ту-160 менее 50%, при половине ПЛАРБ, выпущенных еще в прошлом тысячелетии, заявлять о НОВЫХ 79 % триады - это расписка в собственной некомпетентности.

    Да, существующие СЯС эффективны против существующих врагов, да - им продлили ресурс, но...
    Это всё равно что утверждать, что вы купили новую машину, а на деле - продлили ей страховку и ТО.
    Nross
    1. shans2 Вчера, 20:24
      Люблю скулеж и запах напалма от попаленных диванов) Путин вооистину Акбар)
      shans2
    2. dim7ka Вчера, 20:56
      Старые ракеты только на Кальмарах, на Бореях и Дельфинах стоят свежие Булава, Лайнер.

      Тополей осталось всего пару десятков и около 120 новых Ярсов, Тополь-М 78шт. тоже считают современными. Остается еще 10-20 старых Воевод.

      По х-555/ х-102 хз какое соотношение
      dim7ka
  15. Старый26 Вчера, 22:31
    Цитата: dim7ka
    Старые ракеты только на Кальмарах, на Бореях и Дельфинах стоят свежие Булава, Лайнер.

    Тополей осталось всего пару десятков и около 120 новых Ярсов, Тополь-М 78шт. тоже считают современными. Остается еще 10-20 старых Воевод.

    По х-555/ х-102 хз какое соотношение

    Все упирается как считать. По "Бореям" и "Булавам" однозначно можно сказать новые. По "Дельфинам" и "Лайнерам" - не все так однозначно. Лодки сами уже достаточно немолодые. Под 30 лет. Ракеты хоть и свежие, но опять же - "Лайнер" это модернизация ракеты Р-29РМ, которой уже тоже под 30 лет. Смысл в том. что в том же "Лайнере" все на основе конструкции 30-летней давности. Модернизируется СУ, возможно двигатели, но конструкторские идеи, заложенные в эту ракеты, надо признать достаточно уникальную, уже тоже 30-40 летней давности. Как ее считать?

    Тополь-М. Самому старому уже более 20 лет. Хотя еще послужит. А вот с авиацией - вопрос вообще непонятно как считали. Назвать новым самолетом ТУ-160 - достаточно проблематично. Основной массе машин уже под четверть века. Да, его модернизируют.

    Похоже все же, что эти цифры для победных рапортов и не совсем отражают реалии
    Старый26
  16. keeper03 Вчера, 23:56
    Не плохо бы предупредить США и шарахнуть по игиловским бармалеям в САР тополями или ЯРСами, так сказать, в качестве тЕста, с фугасными боеголовками хотя бы ! yes
    keeper03
Картина дня