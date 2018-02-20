12:58 20 февраля

"Вместо Гагарина Советы запускали в космос магнитофон". Длинная история американских фейков

В последнее время всё чаще обсуждаем публикации в зарубежных СМИ и «уютных бложиках», от которых за версту несёт фейками. Один из свежих случаев – «сотни погибших российских наёмников в Сирии». Эту тему уже жевали-пережёвывали тысячу раз, принципиально так и не установив, сколько конкретно россиян-невоеннослужащих ВС РФ погибло после удара американской авиацией в долине Евфрата в начале февраля. Если гибель вообще имела место.

Несмотря на тайну, окутанную туманом, ясно одно: дезинформационная карусель раскручивается всё активнее. Если сначала заявляли о «примерно 100 погибших», то теперь не без помощи зарубежных СМИ число погибших озвучивается уже попросту нереальное – аж три соединения якобы по 750 человек каждое.

Одни возмущены фейковой каруселью, другие – запоздалой реакцией МИД РФ. Всё это рождает нервозность в обществе, на что и были изначально рассчитаны публикации о «сотнях полёгших россиян в САР».


Можно, конечно, и дальше возмущаться тем, что отдельные ресурсы в качестве истины в последней инстанции публикуют неподтверждённые данные, тем более ссылаясь на перепечатку домыслов социальных сетей в зарубежной прессе, но на самом деле важно понимать, что эти фейки – обычная работа целого западных СМИ, съевших на них собаку. Одни фейки – для привлечения (любыми средствами) внимания к изданию, другие (что куда более серьёзно) – для попытки не раз упоминавшегося сдерживания России. Это историческая данность, с которой против нас (нашей страны) работали на протяжении многих и многих лет.

Для понимания того, с чем и с кем имеем дело – главный американский фейк 60-х, запущенный в журнале «Уикэнд» человеком по имени Алан Хендерсон. С этой публикации, фрагмент которой приведён ниже, начался набор оборотов за рубежом конспирологической версии о якобы многочисленных «погибших советских космонавтах» до полёта Юрия Гагарина и даже о том, что вместо Гагарина на борту космического корабля летал «магнитофон». Итак, из материала более чем полувековой давности журнала «Уикэнд» (США):

10 ноября советский космонавт Белоконев передаёт с орбиты:

Внимание! Внимание! Материальная часть в норме. Есть возможность изменить курс.

Земля: Будь осторожен! Не предпринимай ничего за рамками намеченной программы. Это может быть опасно!

Белоконев: Только что осуществил фотографирование по программе. Это великолепно!

Белоконев в иллюминаторе увидел светящиеся частицы. Земля отдала приказ о доставке образцов на землю.

Белоконев:
Я попробую, но пока не знаю, как это сделать. Я очень замёрз.

11 ноября. Белоконев докладывает о нормальном давлении в космическом корабле. Из его сообщения:
Всё в норме. Мне повезло. Я достал образец. Радиация? Я не думал о радиации. Они (частицы) опасны?

12 ноября. Тревожный голос Белоконева:
Земля, я вас не слышу. Батареи разряжены. Внутри корабля темно. Приборы вышли из строя. Кислород... Товарищи, ради бога, что мне нужно делать? О боже, я не могу. Вы меня слышите? Слышите?

Корабль ушёл с расчётной орбиты. Речь космонавта стала невнятным бормотанием, а в конце исчезла совсем. Уже никто не слышал бедного храброго Белоконева. А сколько ещё было таких, как он. Простые американцы спрашивают, а был ли Юрий Гагарин действительно 1-м человеком в космосе?

Это не сочинительство из рубрики «палата №6». Это реальная публикации в реальном американском журнале, которую впоследствии в режиме дезинформационной карусели подхватили такие крупные издания США как «New York Journal American», «New York Herald Tribune», «US News and World Peport». Публикация о человеке, который буквально голыми руками ловит некие радиоактивные частицы и о человеке, обращающемся к товарищам, сообщающем о том, что он «очень замёрз». Казалось бы, на кого может быть рассчитан этот бред? Да на тех же, на кого рассчитан подобный бред и в наши дни...

"Вместо Гагарина Советы запускали в космос магнитофон". Длинная история американских фейков


Далее волна лжи понеслась в Европу, где больше других упражнялся в публикациях о «погибших перед полётом Гагарина советских космонавтах при запуске на орбиту» итальянский журнал «Континенталь». Примечательно, что всё по тем же лекалам, что в настоящее время. Если изначально в США заявили об одном якобы погибшем при полёте «до Гагарина» советском космонавте, то с каждой новой публикацией число «погибших» росло в геометрической прогрессии. В Италии объявили уже о 14-ти «замёрзших».

В материале «New York Herald Tribune» и «US News and World Peport» от 1961 года и вовсе оспаривается сам полёт Гагарина в космос. Потом – 1969 году, кстати, в самих США начали возмущаться по поводу того, откуда берутся заявления, что американские астронавты не были на Луне. А разве не сами начинали?..

Материал «New York Herald Tribune»:
Советская пропаганда о полёте человека в космос рассчитана на преувеличение возможностей советов. Это стоит заявления о дюжине МБР, готовых взлететь по первому приказу.


«US News and World Peport»:
Первый космический пилотируемый полёт состоялся за несколько дней до того, как было объявлено о полёте Гагарина. Русские фокусники скрыли тот факт, что космонавт погиб. Они передавали с орбиты записанный на магнитофонную плёнку голос. Потом, уже на Земле, было сообщено, что полёт совершён Юрием Гагариным 12 апреля 1961-го.


Ну как?.. Ничего не напоминает из сегодняшних реалий?

Нечто аналогичное в американской прессе печаталось и в 1957 году, когда отдельные мастера фейка объявили, что никакого спутника СССР якобы не запускал, и все сведения об ИСЗ – тоже «советская пропаганда».

Все эти потоки лжи 50 с лишним лет назад ставили перед собой ту же самую цель, что и последователи «Аланов Хендерсонов» ставят перед собой сейчас. Если есть полёт в космос, то его нужно немедленно объявить пропагандой или хотя бы заявить, что «десятки погибли прямо на орбите» до полёта Гагарина, если есть успехи ВС РФ в Сирии по борьбе с терроризмом, то нужно либо шельмовать сами успехи, либо выдать за правду гибель якобы сотен россиян в одном месте в одно время.

Кстати, после той публикации в американских СМИ в советских газетах «Известия» и «Красная звезда» было опубликовано интервью с Алексеем Белоконовым, который оказался тем самым «погибшим космонавтом». В 1986 году журналист «Известий» Ярослав Голованов подготовил материал, в котором рассказал о своей беседе с этим человеком. Алексей Белоконов рассказал, что он входил в отряд по наземным испытаниям авиационной аппаратуры и противоперегрузочных лётных костюмов, и в космосе никогда не был. Незадолго до бредовой публикации в американской прессе к членам отряда, в котором был и Алексей Тимофеевич, приходили журналисты из «Огонька», которые в итоге опубликовали статью «На пороге больших высот». В этой статье закралась ошибка в написании фамилии испытателя – вместо «Белоконов» напечатали «Белоконев». Далее упомянутый выше Хендерсон использовал эту перевранную фамилию для своей фейк-ньюс. Из СССР даже писали в США письма с просьбами опубликовать опровержение той публикации, но куда там... Наоборот – фейк-ньюс «о неисчислимом множестве погибших советских космонавтов» до полёта Гагарина и о «магнитофонах на орбите вместо человека» только набирали обороты.

Примечательно, что крупные американские издания и после многократных полётов человека в космос уже после Юрия Гагарина так и не удосужились найти в себе смелость и признать свои публикации о «магнитофонной плёнке» полностью несостоятельными. Хотя о какой «смелости» вести речь, если на самом деле задача перед этими публикаторами ставилась совсем иная – лгать, лгать, лгать, транслируя всё более изощрённую ложь в надежде на то, что в неё поверит большое число людей.

И ведь методы такой работы, как выясняется, не канули в глубинах истории. Все эти ложь, грязь и притянутые за уши домыслы стали нормой для многих крупных западных изданий, которые и сам американский президент красноречиво именует «фейк-ньюс».
Автор: Володин Алексей


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:04
    с одной стороны- плевать что они плетут,с другой-формируется ложное мнение о нашей стране. вопрос,нам что,тоже "фейк ньюс" запускать,и врать всякие небылицы на весь мир об америке? request уподобимся полосатоухим...
    андрей юрьевич
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:20
      Ну контрпропаганду никто не отменял. Другое дело как ее эффективно использовать, чтобы "опустить" западные СМИ соревнующиеся в количестве фейков в отношении России и донести до западного обывателя хотя бы кусочек правды. RT неплохо показало себя, но зажали со всех сторон. Пока с контрпропагандой у нас получается еще слабовато.
      rotmistr60
    2. сибиралт Сегодня, 07:39
      Что касаемо количества убитых из ЧВК, то Вагнер заявил лишь о 14-ти. А за свои космические достижения пусть лучше расскажут как они на Луну не летали и дурили всех американцев. lol
      сибиралт
      1. Felix99 Сегодня, 09:36
        Некоторые ученые утверждают, то Колумб никуда не плавал и ничего не открывал. Российское правительство обманывает своих граждан, отвлекает от внутренних, насущных проблем, рассказывая о каких-то мифических США. В реальности Земля плоская и с обратной стороны диска стран нет, там слоны, стоящие на черепахе!
        Felix99
        1. Rey_ka Сегодня, 12:33
          вооот и я о том же уже несколько тысячелетий талдычу! А они все Галлилей Магеллан! один ошибся в расчетах второй по кругу на яхте катался. Нет она круглая но плоская! А на сайте
          https://masterok.livejournal.com/1653014.html так там вообще форма задницы правда и по содержанию тоже
          Rey_ka
    3. Венд Сегодня, 10:27
      Цитата: андрей юрьевич
      с одной стороны- плевать что они плетут,с другой-формируется ложное мнение о нашей стране. вопрос,нам что,тоже "фейк ньюс" запускать,и врать всякие небылицы на весь мир об америке? request уподобимся полосатоухим...

      Ну как говорится, что у кого болит. США сфабриковали полет на Луну вот теперь обвиняют и нас в этом. На воре и шапка горит.
      Венд
  2. василий50 Сегодня, 07:13
    Автор разобрал примеры лжи американцев на уровне запуска слухов и сомнений. Видимо побоялся отметить что в США враньё неотъемлемая часть государственной политики. Самый наглядный пример государственного вранья это *пробирка пауэла*.
    В США враньё вообще то часть политики, и слишком много чего связано и с собственной саморекламой и самооправданиями и не только в космосе но и в распространении демократии.
    Мне вот интересно только одно, отчего и представители СОВЕТСКОГО СОЮЗА включились в *лунную афёру*?
    василий50
    1. Orionvit Сегодня, 08:48
      Цитата: василий50
      Мне вот интересно только одно, отчего и представители СОВЕТСКОГО СОЮЗА включились в *лунную афёру*?

      В лунную гонку включились все, только Советский Союз (который в плане космоса, был впереди планеты всей), быстро осознал, что это нереально. Мне интересно другое, с каких соображений, Советский Союз признал высадку на луну американцев?
      Orionvit
      1. боеприпас Сегодня, 09:34
        Цитата: Orionvit
        с каких соображений, Советский Союз признал высадку на луну американцев?

        Не СССР , а верхушка КПСС.
        И тоже понятно. С одной стороны были обмануты, с другой стороны - куплены. А главное - не понимали всего значения подобного обмана .
        боеприпас
      2. Егоза Сегодня, 09:55
        Цитата: Orionvit
        В лунную гонку включились все, только Советский Союз (который в плане космоса, был впереди планеты всей), быстро осознал, что это нереально.

        Ну-у-у...спутник СССР сфотографировал обратную сторону Луны, которая никогда к нам не поворачивается. все ли фото стали достоянием "общественности"? Может и правда там кто-то нам послание оставил "Не суньтесь, с вашим уровнем развития к нам еще рано"
        Егоза
      3. dauria Сегодня, 12:48
        Мне интересно другое, с каких соображений, Советский Союз признал высадку на луну американцев?


        Из простых соображений - отрицать очевидное ТОГДА было глупо. Запросто можно было услышать радиосигналы, взять пеленги, измерить расстояния, просто визуально увидеть корабль. Куча живых очевидцев и подготовки ,и полёта.
        Теперь фейки городить проще - и про Гагарина, и про Армстронга. Были бы потребители , желающие верить . Как там у классиков ? "Я сам обманываться рад "
        dauria
    2. боеприпас Сегодня, 09:31
      Цитата: василий50
      В США враньё вообще то часть политики


      Не так просто!
      Враньё ( мифы, слухи , клевета , и прочий хаос ) , не просто часть политики, это сама суть духа, который царит в США .
      К сожалению , и у нас такая атмосфера всякого вранья .. некомпетентности , несерьёзности , завелась и усилилась.
      --------------------
      боеприпас
  3. inkass_98 Сегодня, 07:14
    Времена нынче смутные (а когда они были другими?), поэтому обыватель легковерен и падок на всякого рода сенсации, невзирая на их качество. А уж если за распространение подобной информации еще можно и денег срубить...
    Печально другое - разносят весь этот мусор вполне уважаемые издания, не заботясь о собственной репутации. И возникает ситуация, когда уже думающие люди не верят никому, предпочитая составлять собственные впечатления на основании разных источников. И совсем не факт, что эти впечатления будут истиной.
    Весь поток инфлормации постепенно превращается в помойку лишь потому, что кто-то хочет на нем заработать или создать отрицательный образ своего недруга, соперника, конкурента.
    inkass_98
    1. alstr Сегодня, 10:00
      Мда. Вот тут как не поверить в гениальность Высоцкого. Он ведь еще в 1969 году написал песенку про слухи.
      "И, словно мухи,
      тут и там
      Ходят слухи
      по домам,
      А беззубые старухи
      Их разносят по умам!
      Их разносят по умам! "

      Только сейчас вместо старух у нас Интернет и болгеры
      alstr
  4. кедр Сегодня, 07:17
    Брехуны ушибленные Луной.
    кедр
    1. Вадим237 Сегодня, 09:22
      А каким боком НАСА относится к лживым журналистам.
      Вадим237
  5. Равик Сегодня, 07:27
    В чем нельзя сомневаться, это в двух ядерных ударах по гражданским городам...
    Тут штатники первооткрыватели.
    Равик
  6. Vard Сегодня, 07:54
    Старый приём... держи вора... Как только где проколются, так сразу начинают руки заламывать... У русских опять проблемы... так это кстати хорошо... сразу видно что у них протекло...
    Vard
  7. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:59
    smile Хьюстон...Хьюстон...вызываю на связь...говорит палата №6... у нас сломался магнитофон...жрать нечего...помогите скоро придет лунятянен с дозой
    галоперидола ...помогите...умоляю помогите.

    Это про СМИ США. smile
    Тот же ЛЕХА
  8. sergo1914 Сегодня, 08:26
    Прочитали? А теперь меняем названия американских СМИ на наши. Суть статьи поменялась?
    sergo1914
  9. g1washntwn Сегодня, 08:35
    Ожидаемо. Собственно, персонал работавший на Геббельса и нацистов благополучно переехал из Европы в США и трудоустроился на антисоветскую пропаганду. Сейчас их дело продолжают потомки. От страны, принимающей у себя с распростертыми объятиями всяческих "сукиных сынов" со всего мира, сложно было ожидать чего-то другого. Сложно и ожидать вменяемости далее.
    g1washntwn
  10. andrej-shironov Сегодня, 09:10
    Алексей! Как всегда истина где то по середине! В Сирии наверняка погибло достаточно много наёмников ЧВК думаю с десяток как и то что у Гагарина на космическом корабле был магнитофон. Чего об этом спорить?
    andrej-shironov
  11. Nikolaevich I Сегодня, 09:29
    Всё -"как обычно"....."Вместо Гагарина в космос летал магнитофон;а американцы снимали высадку на Луну в голливудском павильоне..." Пропаганда-контр.пропаганда в "духе":,,-сам !"...
    Nikolaevich I
    1. Nikolaevich I Сегодня, 09:36
      Цитата: Nikolaevich I
      Пропаганда-контр.пропаганда в "духе":,,-сам

      Моралисты,ё-моё! Убрали слова,которые давно стали всюду ,практически,обычной "поговоркой" или присказкой...получился коммент без "смысла" !
      Nikolaevich I
  12. BAI Сегодня, 09:50
    Вот здесь есть список вех "космонавтов" , которые по мнению забугорных "Министерств правды" (но есть и наши) погибли в СССР при выполнении полета в космос. http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/public
    ations/index.shtml?fantom.html
    А здесь - http://www.vbega.ru/book/e1e374ed.html - материал Я. Голованова.
    BAI
  13. Егоза Сегодня, 09:51
    Очень скоро США придется признать, что их "полет на Луну" был талантливой выдумкой, вот и стремятся "упредить", заявив, что и Гагарин не летал в космос. Интересно, а все последующие космонавты как? Чтоб американского космонавта вывести на первое место, нужно не только Гагарина, но и еще с пяток (как минимум) космонавтов оболгать
    Егоза
  14. Alexey RA Сегодня, 10:19
    Ответственность за проигранную войну попытались взвалить на генерала Людендорфа.
    (...)
    Эти господа исходили из того правильного расчёта, что чем чудовищнее солжёшь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идёт о лжи чудовищных размеров, они все ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно все-таки здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней — что-нибудь от твоей лжи да останется.
    © художник и вегетарианец
    Alexey RA
  15. инженер74 Сегодня, 10:47
    Ну сколько можно оправдываться, опровергать, доказывать, что мы не верблюды?!
    На вбросы надо отвечать адекватно, так, чтобы их фейк сразу забылся и больше не всплывал! Например:
    "По пока неподтвержденным данным, со складов ЦРУ похищен компактный ядерный боеприпас. Предположительно агентами Аль-Каиды , проходившими подготовку в учебном центре, под видом активистов сирийской оппозиции. Поиски ведут в режиме секретности, в целях недопущения паники среди населения перед выборами президента. Спец службы России готовы оказать любую помощь коллегам по первому запросу."
    Как то так, и пусть отмываются, а мы будем подкидывать "детали" и "освещать ход расследования"! laughing
    ИМХО
    инженер74
  16. Altona Сегодня, 11:16
    https://www.youtube.com/watch?v=xlNdVQxUFZg
    --------------------------------
    Народ специально отупляют, чтобы он не видел причины и следствия, чтобы у него не было критического мышления.
    Altona
  17. AlexanderVP Сегодня, 11:28
    Угу. А американцы никогда не высаживались на Луне :)
    AlexanderVP
  18. akudr48 Сегодня, 11:32
    Лучшим отпором всем этим фейк-ньюсам был бы очевидный прогресс в русской космонавтике. Тогда и обращать внимания на этих акул и шавок пера не надо было.

    А пока у нас с космическим прогрессом, не очень, мягко говоря...

    До сих пор выезжаем на Р-7 и Протоне, заслуженных супер ветеранах - долгожителях. Почему так сложилось с русским космосом, кто конкретно виноват и что делать, и есть ли кому делать - эти вопросы надо бы рассматривать.
    Но вместо них разворачивается комфортная титаническая битва с ихними фальсификаторами, что, конечно, много безопасней, чем затронуть вместо их фейкеров наших конкретных высокопоставленных воров и дураков у кормила и у корыта нашего космоса.

    И не только него, а по всем вертикалям и горизонталям власти и управления.
    akudr48
  19. Berg Berg Сегодня, 11:38
    Американцы переврали сами себя ! Ранее как раз проходила информация о том что это американцы отправили на Луну магнитофон с автоответчиком ,который и передавал речь с луны которую запеленговал СССР. А вот всё видео они как раз и снимали на Земле ,поэтому то у них и нет реального подтверждения их присутствия на Луне. Да и не могли они там быть ни защиты от радиации по данным специалистов НАСА их обшивка корабля была 0,5 мм,да и как бы после прилёта с Луны их как бы астронавты прыгали как горные ! Хотя сейчас после прилёта с МКС тех же американцев выносят под руки и как говорят сами космонавты ,акклиматизация на Земле происходи за несколько дней. Ну америкацам перевирать факты не в первой !
    Berg Berg
  20. Антарес Сегодня, 12:05
    мораль всех этих басен(с любой страны будь то США, РФ или другая)
    Все лгут!(с)
    Фейки контрфейки- часть информационной войны. История применения так стара, что уходит корнями в нашу очень животную сущность.
    Антарес
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