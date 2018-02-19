00:43 20 февраля

Американский флот заказал разработку нового фрегата

Командование ВМС США заказало пяти компаниям разработку новых многоцелевых фрегатов, которые на вооружении должны будут дополнить возможности боевых кораблей прибрежной зоны проекта LCS. Как сообщает Defense News, проект нового фрегата должен быть представлен военным не позднее июня 2019 года, после чего ВМС США закажут одной из компаний постройку первого корабля.

Американский флот заказал разработку нового фрегата


Разработкой нового фрегата по программе FFG(X) по заказу американских военных занялись американские компании Huntington Ingalls, Lockheed Martin, Austal USA, General Dynamics Bath Iron Works и итальянская Fincantieri. Все эти компании намерены предложить проекты фрегатов, полностью или частично основанные на уже существующих кораблях.


В частности, Austal USA и Lockheed Martin разрабатывают фрегаты на базе кораблей проекта LCS — «Индепенденс» и «Фридом» соответственно. В основу проекта Fincantieri лег многоцелевой фрегат проекта FREMM, а Huntington Ingalls — сторожевой корабль NSC. General Dynamics Bath Iron Works договорилась с испанской компанией Navantia о разработке корабля на базе ее фрегата типа «Альваро де Базан».

Контракт на постройку первого фрегата планируется заключить в 2020 году, а второго — в 2021-м. Затем военные намерены каждый год заказывать постройку двух фрегатов нового типа. В общей сложности ВМС США планируют принять на вооружение 20 новых многоцелевых фрегатов, передает "N+1".

Согласно требованиям, которые предъявляют американские военные к новым фрегатам, они должны будут действовать как в составе авианосных групп, так и полностью самостоятельно. Фрегаты будут использоваться для загоризонтного поражения кораблей противника крылатыми ракетами, обнаружения подлодок и защиты корабельных колонн.

Новые фрегаты получат пассивные и активные системы радиоэлектронной борьбы, а также системы для самозащиты от групп небольших катеров. Предполагается, что фрегаты будут нести беспилотные летательные аппараты вертолетного типа MQ-8C FireScout.



Использованы фотографии: U.S. Navy
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Комментарии 19

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  1. Волька Вчера, 17:15
    америке как единому государству еще дожить надо до 2020 года...
    Волька
    1. 210окв Вчера, 17:22
      Дожевут,этот "скунс" долго ещё смердит будет.
      Цитата: Волька
      америке как единому государству еще дожить надо до 2020 года...
      210окв
    2. ЗВО Вчера, 18:15
      Цитата: Волька
      америке как единому государству еще дожить надо до 2020 года...


      А вот расскажите, почему вы написали именно этот пост?
      Именно с такими словами?
      Вы считаете. что Америка не доживет до 2020 года.
      У вас есть сомнения?
      Поделитесь?
      Ну только развернуто, что бы с доказательствами...
      ЗВО
  2. BAI Вчера, 17:16
    Новые фрегаты получат пассивные и активные системы радиоэлектронной борьбы, а также системы для самозащиты от групп небольших катеров.

    Если создано новое наступательное оружие - всегда будут созданы средства защиты от него. Если созданы новые средства защиты - всегда будет создано новое оружие для их поражения. И так по кругу до бесконечности.
    BAI
    1. 210окв Вчера, 17:48
      Так эти корабли им необходимы.Береговая охрана будет нариков и нелегалов топить
      210окв
      1. Zoldat_A Вчера, 18:11
        Цитата: 210окв
        Так эти корабли им необходимы.Береговая охрана будет нариков и нелегалов топить

        Я ак-то тут предлагал Европе безвозмездно отдать баржи, которые у нас на Волге по затонам гниют. Пусть нелегалов своих Европа на них грузит и в Америку отправляет - там жизнь ышшо слаще. И тогда же задал вопрос - Америка будет мусульман топить в прибрежных водах или уже на берегу из пулемётов штабелями укладывать? Судя по назначению этих новых лоханок - топить будут на дальних подступах....
        Zoldat_A
      2. Starover_Z Сегодня, 00:10
        Цитата: 210окв
        Так эти корабли им необходимы.Береговая охрана будет нариков и нелегалов топить

        И как топить собираются, всех подряд, кто встретится на пути ?
        А где доказательства что это нарики или нелегалы ?!
        И разве это демократично ? А где "права человеков" ?
        Starover_Z
  3. Геркулесыч Вчера, 17:19
    Их никто не поймет -кидаются из одной крайности в другую! fool Нужно слухи пустить, что мы тайно строим новые ракетные суперлинкоры с калибром орудий в 700 мм! wassat По плану 10 едениц через пять лет построим! wassat Хочу посмотреть, сколько они бобла вбухают в подобный проект у себя! wassat
    Геркулесыч
    1. просто экспл Вчера, 17:49
      после пустых обещаний о сотнях ПАК ФА и тысячах армат , и глядя на то как у нас 20380 и 22350 сдают , то в десятки линкоров поверит только полный наркоманег , а наркоманеги кстати полными не бывают , ибо от дурбалы худеют .
      просто экспл
  4. Oleg7700 Вчера, 17:47
    Пока, по мнению экспертов, требованиям тендера в наибольшей степени соответствует General Dynamics Bath Iron Works с модификацией F100. Условно так, но только приблизительно.
    Oleg7700
    1. rruvim Вчера, 17:57
      Думаю это откат к традиционным схемам. Футурология в виде плавающих серверов (DDG-1000) и всяких тримаранов LCS не оправдала себя. Эскортный флот США стремительно стареет. Китай вводит в строй больше новых Фрегатов и Корветов, чем американцы пытаются "обслужить" свои старые эсминцы.
      rruvim
      1. Андрей из Челябинска Вчера, 18:12
        Цитата: rruvim
        Эскортный флот США стремительно стареет

        Он не стареет - после вывода из состава флота Оливеров Перри его просто нет
        Андрей из Челябинска
    2. Oleg7700 Вчера, 20:42
      Тут боле полная комп. графика.
      Oleg7700
  5. Судоплатов Вчера, 17:54
    лучше закупите на эти деньги памперсов, Су 27 пролетит над кораблем США и весь экипаж на горшки просятся и психологов требуют. Какие они ранимые и невинные
    Судоплатов
  6. Старый26 Вчера, 18:02
    Цитата: Волька
    америке как единому государству еще дожить надо до 2020 года...

    Да перестаньте "предсказывать". Увы, вы не Нострадамус. А эти... Эти доживут. Как лет 30-40 назад говорил один мой товарищ - "Загнивают уже 200 лет, но как при этом пахнут". Никаких серьезных предпосылок к развалу США не просматривается. Так что ваш пост исключительно "ура-патриотический". но к реальности не имеющий абсолютно никакого отношения.
    А строить свои вооруженные силы надо с оглядкой не на такие как у вас "предсказания", а с учетом реальности. А реальность такова,что они эти фрегаты построят. Причем раньше, чем мы начнем строительство наших эсминцев

    Цитата: 210окв
    Так эти корабли им необходимы.Береговая охрана будет нариков и нелегалов топить

    Вообще-то береговой охране достаточно тех кораблей, что у них есть сейчас. После списания "Оливера Перри" у них в структуре появился "провал", т.к. "литоральные" корабли во-1 строятся не такой большой серией, во-2 не могут заменить собой фрегаты, поскольку по большей своей сути являются максимум корветами

    Цитата: Геркулесыч
    Их никто не поймет -кидаются из одной крайности в другую! fool Нужно слухи пустить, что мы тайно строим новые ракетные суперлинкоры с калибром орудий в 700 мм! wassat По плану 10 едениц через пять лет построим! wassat Хочу посмотреть, сколько они бобла вбухают в подобный проект у себя! wassat

    Пускайте слухи. Хоть каждый день. Хоть по 10 раз на дню. Но при этом не стоит врага считать тупицами. Они получше нас с вами осведомлены в возможностях нашего судостроения. . А так можете пускать слухи, что за 5 лет 100 суперлинкоров наклепаем. Кроме как смеха и кручения пальца у виска такие слухи ничего не вызовут
    Старый26
  7. Грац Вчера, 19:24
    пилите Шура , пилите, они золотые
    Грац
  8. Robin2014 Вчера, 21:39
    Это что за уродец?
    Robin2014
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