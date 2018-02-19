Украина с 2015 года потеряла 12% трудоспособного населения
Международная ассоциация миграции публикует данные о том, что с 2015 года Украина потеряла 12% трудоспособного населения. Речь идёт о гражданах Украины, которые отказываются от попыток найти работу на украинской территории и выезжают за рубеж. Отмечается, что наибольшее число граждан Украины на сегодняшний день нашли для себя рабочие места в России и Польше.
По данным издания Bloomberg, на данный момент в Польше работают около 2 млн украинцев, до 500 тысяч из которых – нелегалы.
Отмечается, что речь идёт в основном о низкоквалифицированном труде, в том числе из сферы обслуживания.
В качестве причины выезда сотен тысяч граждан Украины в соседнюю Польшу названа нехватка рабочих мест на Украине и низкие заработные платы. Так, в «Блумберг» озвучиваются следующие цифры: средняя зарплата на Украине составляет около 280 долларов, а в Польше – 900-1000 долларов.
Третье место по числу въехавших украинцев трудоспособного возраста занимает Италия. В материале отмечается, что с 2015 по 2017 годы число выехавших с территории Украины на Апеннины составило почти 150 тысяч человек. Около 120 тысяч украинских гастарбайтеров облюбовали Чешскую Республику. До США добрались не более 30 тысяч граждан Украины, желающих найти работу.
По данным издания Bloomberg, на данный момент в Польше работают около 2 млн украинцев, до 500 тысяч из которых – нелегалы.
Отмечается, что речь идёт в основном о низкоквалифицированном труде, в том числе из сферы обслуживания.
В качестве причины выезда сотен тысяч граждан Украины в соседнюю Польшу названа нехватка рабочих мест на Украине и низкие заработные платы. Так, в «Блумберг» озвучиваются следующие цифры: средняя зарплата на Украине составляет около 280 долларов, а в Польше – 900-1000 долларов.
Третье место по числу въехавших украинцев трудоспособного возраста занимает Италия. В материале отмечается, что с 2015 по 2017 годы число выехавших с территории Украины на Апеннины составило почти 150 тысяч человек. Около 120 тысяч украинских гастарбайтеров облюбовали Чешскую Республику. До США добрались не более 30 тысяч граждан Украины, желающих найти работу.
Использованы фотографии: amdn.news
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