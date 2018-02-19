00:48 20 февраля

Украина с 2015 года потеряла 12% трудоспособного населения

Международная ассоциация миграции публикует данные о том, что с 2015 года Украина потеряла 12% трудоспособного населения. Речь идёт о гражданах Украины, которые отказываются от попыток найти работу на украинской территории и выезжают за рубеж. Отмечается, что наибольшее число граждан Украины на сегодняшний день нашли для себя рабочие места в России и Польше.

По данным издания Bloomberg, на данный момент в Польше работают около 2 млн украинцев, до 500 тысяч из которых – нелегалы.

Отмечается, что речь идёт в основном о низкоквалифицированном труде, в том числе из сферы обслуживания.


Украина с 2015 года потеряла 12% трудоспособного населения


В качестве причины выезда сотен тысяч граждан Украины в соседнюю Польшу названа нехватка рабочих мест на Украине и низкие заработные платы. Так, в «Блумберг» озвучиваются следующие цифры: средняя зарплата на Украине составляет около 280 долларов, а в Польше – 900-1000 долларов.

Третье место по числу въехавших украинцев трудоспособного возраста занимает Италия. В материале отмечается, что с 2015 по 2017 годы число выехавших с территории Украины на Апеннины составило почти 150 тысяч человек. Около 120 тысяч украинских гастарбайтеров облюбовали Чешскую Республику. До США добрались не более 30 тысяч граждан Украины, желающих найти работу.

Использованы фотографии: amdn.news
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 57

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Вчера, 17:24
    Зато в Европе.И в секонд хенд кружевные трусы регулярно завозят.Ничего вы не понимаете в "европейских ценностях" crying
    210окв
    1. Геркулесыч Вчера, 17:33
      Европа сыта укроиной, и желает быть от всех укроинских проблем в стороне! Только вот сша не дают -требуют, в своих интересах, естественно, чтобы Европа дружно, дружила, пардон за каламбур, против нас!
      Геркулесыч
      1. Донской Вчера, 17:40
        Это Россия сыта Украиной! Четвертый год подряд каждый день нам рассказывают страшные сказки про то, как там все плохо и как скоро она развалится. Может уже хватит? Вы покажите в сравнении, сколько рабочих мест создано в России, Украине, Польше и т.д. Украина, не считая части Донбасса потеряна для России на долгие годы. Запад переиграл Путина, хотя и упустил Крым. Пока Россия в своей экономике и финансах будет заниматься ковырянием в носу, делая хорошую мину, центробежная сила и дальше будет отдалять от нас наши бывшие территории. Все остальное голимая пропаганда и влажные мечты.
        Донской
        1. Anarchist Вчера, 17:50
          Цитата: Донской
          Это Россия сыта Украиной

          наибольшее число граждан Украины на сегодняшний день нашли для себя рабочие места в России и Польше.
          Ну, да, мы же лучшие "друзья" окраины... Россия и Польша.
          Многие из тех, кто у нас работают, носят "нож за пазухой", но в лицо улыбаются... Лживые, двуликие "йанусы".
          Anarchist
          1. БАРХАН Вчера, 18:18
            Цитата: Anarchist
            Многие из тех, кто у нас работают, носят "нож за пазухой", но в лицо улыбаются... Лживые, двуликие "йанусы".

            Вы даже не представляете себе насколько Вы правы...
            БАРХАН
        2. Svarog Вчера, 17:58
          Цитата: Донской
          Это Россия сыта Украиной! Четвертый год подряд каждый день нам рассказывают страшные сказки про то, как там все плохо и как скоро она развалится. Может уже хватит? Вы покажите в сравнении, сколько рабочих мест создано в России, Украине, Польше и т.д. Украина, не считая части Донбасса потеряна для России на долгие годы. Запад переиграл Путина, хотя и упустил Крым. Пока Россия в своей экономике и финансах будет заниматься ковырянием в носу, делая хорошую мину, центробежная сила и дальше будет отдалять от нас наши бывшие территории. Все остальное голимая пропаганда и влажные мечты.

          Хорошо и правильно сказано.. Больше внимание своим проблемам уделять надо, а не радоваться тому, что у соседа корова сдохла..
          Svarog
          1. Аристарх Людвигович Вчера, 18:04
            Опять предлагают смотреть не на свою горящую избу, а на соседскую. ЗиЛ, Волгоградский тракторный, Саратовский авиастроительный... можно долго продолжать и в итоге становится понятно, что ничем уж таким особенным мы от укрошумеров не отличаемся. Они вступили в ВТО в 2008-м, а мы в 2012-м. У них петлюровщина и бандеровщина стали государственной идеологией, а у нас белогвардейщина и власовщина. У них десоветизация, а у нас десталинизация. Благодаря нефти, газу и ядерному оружию, мы превосходим их, но идем тем же путём...
            Посмотрите, что на Дальнем Востоке творится.
            https://zen.yandex.ru/media/dv_destroy/ranennye-p
            ticy-5a61688ca936f472d8866607
            https://zen.yandex.ru/media/dv_destroy/mertvorojd
            ennye-korabli-sudostroitelnogo-zavoda-im-kirova-5
            a647f0ead0f22d2c37e6c2a
            Аристарх Людвигович
            1. Донской Вчера, 21:02
              Просмотрел фотографии, печальное зрелище, ничего не скажешь. А сколько таких разрушенных авиазаводов, заброшенных аэродромов по стране? Невольно задумываешься, какая же могучая была та наша страна... Во что ее теперь превратили дерьмократы, тьфу!
              Донской
            2. 1vlad19 Сегодня, 00:43
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Посмотрите, что на Дальнем Востоке творится.

              И что там смотреть? Эти Ту-22 (и не М3) до конца 90-х стояли под открытом небом на "большом" аэродроме, потом разбирать стали. А про Кировский судостроительный... сами виноваты, переименовали в "Остон", сделали ООО и пока у погранцов были еще корабли (МАК, БАК, Корабли управления) доставшиеся от ТОФ они их ставили в ремонт, этим и жили, своего не производили, оборудование старое, ни кто нового не закупал. Вот и загнулись. Половина завода отдано в аренду коммерсантам, они и работают. Я больше скажу, были ещё заводы Дальдзель, Энергомаш так же ушли в небытиё, заказов нет, кому они нужны? Сдали под офисы и торговые центры.
              Но говорить, что всё пропало нельзя, строят много нового, а этот хлам, советской постройки, ни кому не нужен, легче снести и построить новое чем латать дыры в старом.
              1vlad19
        3. Геркулесыч Вчера, 18:09
          Донской - hi ушел бы из укроины весь наш бизнес, ушли бы банки -тогда вы бы как и все мы увидали настоящий и быстрый ее коллапс! А там до сих пор большие наши деньги подпитывают режим! А живут они реально хуже нас -со многими беседовал, много наслышался как народ там в нищету власти вгоняют!
          Геркулесыч
          1. Донской Вчера, 18:21
            Цитата: Геркулесыч
            Донской - hi ушел бы из укроины весь наш бизнес, ушли бы банки -тогда вы бы как и все мы увидали настоящий и быстрый ее коллапс! А там до сих пор большие наши деньги подпитывают режим! А живут они реально хуже нас -со многими беседовал, много наслышался как народ там в нищету власти вгоняют!

            Готов поспорить по каждому пункту вашего комментария. Во первых, нашего бизнеса там осталось всего ничего и никакого коллапса ее вывод не вызовет Объясняю, все банки и предприятия, имеющие свои дочерние структуры и доли в бизнесе, при уходе из Украины ПРОДАЮТ свои доли за мизерные деньги. Все эти нападения на офисы Сбербанка и прочее вызваны только давлением для максимального сбития цены.
            Во вторых, про то что они живут хуже нас - это тоже сказки. В регионах уровень жизни в России и на Украине отличаются незначительно. Да, там может чуть меньше зарплаты, но цены там тоже ощутимо ниже. Другое дело в Москве. Но так и наши граждане миллионами едут в Москву, как гастарбайтеры. Вы скажете, что Москва - это все же в России? А вы спросите у москвичей, рады ли они вас видеть?
            Донской
    2. loginovich Вчера, 18:12
      А в РФ трудовой миграции нет?
      loginovich
      1. Николай Грек Вчера, 18:31
        Цитата: loginovich
        А в РФ трудовой миграции нет?

        вы куда мигрировали??? laughing laughing laughing
        Николай Грек
    3. Silvestr Вчера, 18:31
      Цитата: 210окв
      Зато в Европе.

      не только в Европе. У нас тоже много. Радует, что едут инженера, строители.
      Ульяновский авиационный завод «Авиастар-СП» является ярким примером привлечения иностранных профессионалов из бывших советских республик – Узбекистана и Украины.С 2014 по 2017 год завод принял на работу 304 иностранных гражданина: 115 человек приехали из Узбекистана, 164 – с Украины, плюс 25 – из других государств.
      Корпорация «Ростех» также принимает на работу специалистов из советских республик. В 2016 году вице-премьер Дмитрий Рогозин лично вручил российские паспорта украинскому ученому-оборонщику Игорю Гашененко и его супруге Людмиле, которые устроились работать в холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в «Ростех». Гашененко – квалифицированный специалист в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, а также теории нелинейных колебаний и вибраций. До 2014 года он работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины.
      Silvestr
    4. шура матросов Вчера, 20:14
      Любите вы (имею ввиду не только Вас, но и подавляющее большинство форумчан под российским флагом) позлорадствовать над 'братским народом'. Почитаешь комментарии - ну прям все эксперДы по Украине. Уже говорил по этому поводу - уважаемые, вам бы пожить хоть годика два-три в нынешней Украине - вой стоял бы от вас вселенский. И не надо мне рассказывать, что сами виноваты, ибо сидели по хаткам. Вы сильно бегали у Белого дома в Москве в 93? Сейчас все хают ЕБН, так чего же вы не протестовали против его действий? Так же сидели по хаткам, тихо ненавидели свое правтельство, но 'продолжали грызть кактус'.
      Прежде чем посмеятся над кем-то, взгляните на себя
      шура матросов
  2. Геркулесыч Вчера, 17:27
    Цифры явно занижены и сильно! Я уверен, что в действительности это как минимум до 30 процентов трудоспособного населения покинули почти что евространу, и поехали подальше от родных горящих покрышек, и тупых речевок, в поисках зароботка!
    Геркулесыч
    1. Морской Чёрт Вчера, 17:47
      Может не 30, но четверть точно уехала. Где-то в новостях проскакивало, что их же экономисты подсчитали потребление продуктов и пришли к выводу, что в стране не может быть больше 32-х млн человек. И это при официальной цифре в 42 млн. Да каждый год на 300 тыс умирает больше чем рождается. Верной дорогой идёте товарищи! А ведь пройдёт лет 20 и опять нас начнут в голодоморе обвинять. Впрочем, уже обвиняют. Человеческая глупость ресурс неисчерпаемый.
      Морской Чёрт
  3. Ирек Вчера, 17:28
    Скоро только эти останутся. ..
    Ирек
  4. Bosch Вчера, 17:30
    Потеряла и потеряла. С кем не бывает. За то приобрела пизвиз и нэзалэжнисть.
    Bosch
  5. Greenwood Вчера, 17:46
    средняя зарплата на Украине составляет около 280 долларов, а в Польше – 900-1000 долларов.
    А в России около 500 долларов, согласно даным Росстата. Забавно, что в соседнем Китае уже больше, особенно в городах.
    Greenwood
    1. Донской Вчера, 17:55
      Цитата: Greenwood
      А в России около 500 долларов, согласно даным Росстата. Забавно, что в соседнем Китае уже больше, особенно в городах.

      В регионах России, чтобы заработать 500 долларов, нужно быть либо ментом, либо чиновником. просто богатые зарабатывают 500 тысяч, а бедные 15000. Вот и получается в среднем 30000, т.к. бедных несравнимо больше, чем богатых.
      Донской
  6. Квадратный Вчера, 17:46
    Ужасная трагедия братского народа, что ни говори
    По некоторым персонам трибуналы плачут
    Квадратный
    1. Судоплатов Вчера, 18:06
      Подождите, вы утверждаете, что они не виноватые, а фото опровергает ваше сожаление
      Судоплатов
      1. Квадратный Вчера, 18:11
        Я не о том виноватые или не виноватые, просто народ братский жалко
        Да и не может он быть весь виноват
        Да и не он один виноват если виноват
        Квадратный
        1. Судоплатов Вчера, 18:19
          Покажите мне, хоть один митинг против гражданской войны, ни одного, но виноват " кошка бросила котят угадай кто виноват"
          Судоплатов
          1. Svarog Вчера, 18:33
            Цитата: Судоплатов
            Покажите мне, хоть один митинг против гражданской войны, ни одного, но виноват " кошка бросила котят угадай кто виноват"

            Такие митинги не проплачивают, по этому вы их не увидите.. Народ зобируют пропагандой ( так же как и у нас) вот он и деградирует..
            Svarog
          2. Антарес Вчера, 21:52
            Цитата: Судоплатов
            хоть один митинг против гражданской войны

            ну гражданской нет
            а вот против войны
            04 марта 2014 Донецк(плакаты "Нет войне" к примеру


            В Харькове на "Марш мира" пришли порядка 700 человек. В Днепропетровске в марше приняли участие порядка 1300 человек, в Запорожье около тысячи, в Одессе порядка 1500 человек, в Николаеве — около тысячи. В Киеве на "Марш мира" пришли около трех тысяч человек, передает "Интерфакс".
            В митингах принимали участие паралимпийские чемпионы, общественные активисты, политические деятели, а также воины, вернувшиеся из зоны спецоперации на Донбассе. Главная цель и требование участников — прекратить войну на востоке Украины.
            В рамках акции мира в Одессе состоялась минута памяти жертв трагедии 2 мая. Фестивальная площадь в Запорожье также была заполнена людьми, которые скандировали: "Мы проклинаем бизнес на войне!" "НАТО — война!"

            впрочем кого это интересует...
            Я вам больше скажу что большинство выбирало Порошенко из за компромисса и за будущий мир.Я, правда" голосовал за другого, но тоже обещающего мирный план.
            Антарес
        2. Дормидонт Вчера, 19:20
          Навеяло воспоминания, как советские люди жалели германский пролетариат и ждали, когда он восстанет и свергнет ненавистную (якобы) власть гитлера
          Дормидонт
  7. IMH Вчера, 17:48
    От свидомых нелегалов и особенно нелегалок и в Израиле не протолкнуться. МВД Израиля называет цыфры 12-13 тысяч. Но сарказм россиян мне тоже не понятен- большинство из них живут немногим лучше чем на Украине, и тоже из России уезжают толпами, причем самые светлые головы.
    IMH
    1. Геркулесыч Вчера, 18:04
      Мы в своих бедах и проблемах никого не виним! В отличии от укроинцев, у которых виновны все, кроме их самих!
      Геркулесыч
      1. IMH Вчера, 18:08
        Вините тоже- Горбачева, американцев, евреев, НАТО, всемирный заговор, иллюминатов...
        IMH
        1. Геркулесыч Вчера, 18:23
          Значит, можно и дальше кривду называть правдой? Горбочерт, как и ваше сша нам много, ужасно много гадости сделали, мы это помним! И виним их обоснованно и за дело, вернее, за делишки их подлые. А от НАТО слышим что мы хотим кого то завоевать, пароботить, а сам блок этот военный, как вы знаете, уже у нас фактически на пороге дома! Хвалить их за это? Не лицемерьте, пожалуйста, нам отсюда лучше видно кто нам враг, а кто просто рядом , в поисках временной выгоды пристроился!
          Геркулесыч
          1. IMH Вчера, 18:33
            Так вы постом выше говорили, сто никого не вините! Уважаемый, вы плаваете в своих показаниях.
            IMH
            1. Геркулесыч Вчера, 18:51
              Знать правду о своем враге , или же назвать, так сказать, в угоду политической коньюктуре, некое государство врагом, это огромная разница. Мы видим как ваше сша все больше и больше чужими руками нам мешают мирно жить -сша наш завуалированный враг. А страна, которую считали братской, и в которую вбухали 400 миллиардов долларов, просто под вашу америку легла, чтобы нам жизни не было и дальше мирной и спокойной. И при этом, в своих же преступлениях нас и обвиняют.
              Геркулесыч
              1. IMH Вчера, 19:18
                Ну вот, на лицо- вините США.

                Кстати, почему США наши? Мне кажется, что США американские...
                IMH
                1. ul_vitalii Вчера, 20:01
                  Цитата: IMH
                  Ну вот, на лицо- вините США.

                  Кстати, почему США наши? Мне кажется, что США американские...

                  Потому что они Вас танцуют.
                  ul_vitalii
        2. bk316 Вчера, 19:00
          Вините тоже- Горбачева, американцев, евреев, НАТО, всемирный заговор, иллюминатов...

          Ну чтоб иллюминатов винить, даже от геркулесыча такого не помню.
          А горбатый он НАШ как это не прискорбно.
          А амеров и НАТО мы врагами считаем, но в наших бедах не виним.
          ТАК ЧТО ВЫ ГОНИТЕ.
          bk316
          1. IMH Вчера, 19:17
            Полистайте форум. Вы может и не вините США, но большинство да, винит.
            IMH
            1. Rusland Вчера, 20:07
              Цитата: IMH
              Полистайте форум. Вы может и не вините США, но большинство да, винит.

              Большинство их не винит, а обкладывает по матерному. Это разные вещи.
              Rusland
        3. Дормидонт Вчера, 19:21
          таки смищно пищице
          Дормидонт
  8. изя топ Вчера, 17:49
    херня.даже у меня пнрнсичны толпы
    изя топ
  9. taiga2018 Вчера, 17:55
    больше всего конечно выиграла от этого Польша,там поняли,что от беженцев из Африки и Ближнего Востока пользы как от козла молока,зато проблем выше крыши и отказались их принимать,а тут дешевые,в меру работящие,белые рабы...
    taiga2018
    1. Судоплатов Вчера, 18:03
      так и страховку платить не надо можно выкинуть инвалида на улицу,а беженцам с Бл. Востока страховку плати и медобслуживание. Так, что понятно кто беженец, а кто без виз получил
      Судоплатов
  10. Судоплатов Вчера, 18:01
    Что мешало Януковичу, закрыть предприятия, школы, больницы, отобрать зарплаты, поднять пенсионный возраст, поднять цены на ЖКХ и продукты питания, ну шумеры за этим скакали . Так что бачили очи, что выбирали, получите и распишитесь.
    Судоплатов
  11. mavrus Вчера, 18:14
    На даче два брата из Ужгорода мне печь клали, кстати хорошо, претензий нет, так говорили что работали в России, а когда рубль обвалился в 2014-м, то в 15-м поехали в Чехию... плевались, и платят хорошо, и всё культурненько, а денег шиш заработаешь, цены по их понятиям запредельные, наследующий год в Польше были, там вроде нормально, но в России лучше, так что в 17-м опять в Россию приехали. Я это к тому, что зашибись живут... отличные ребята, а работу найти, так сиди на глобус смотри, куды податься? О как живут.
    mavrus
    1. Николай Грек Вчера, 18:40
      Цитата: mavrus
      Я это к тому, что зашибись живут... отличные ребята, а работу найти, так сиди на глобус смотри, куды податься?

      а порядок они у себя в стране не пробовали навести??? fool fool negative negative
      Николай Грек
  12. mavrus Вчера, 18:57
    Цитата: Greenwood
    средняя зарплата на Украине составляет около 280 долларов, а в Польше – 900-1000 долларов.
    А в России около 500 долларов, согласно даным Росстата. Забавно, что в соседнем Китае уже больше, особенно в городах.

    Да... Но это если работать как китаец... У нас за такую работу, как в Китае, и за 2000 баксов ни кто не возьмётся.
    mavrus
    1. Greenwood Вчера, 19:48
      Цитата: mavrus
      У нас за такую работу, как в Китае
      Смотря какая работа.
      Greenwood
  13. Дормидонт Вчера, 19:18
    Как сказал классик
    Дормидонт
  14. Комментарий был удален.
  15. gsev Вчера, 21:00
    Современное украинское руководство очень надеялось поднять конкурентность своей промышленности уронив зарплаты. Путин пригласив украинцев в Россию работать отчасти сократил в России кадровый голод, отчасти высосал из Украины квалифицированных специалистов. Те времена, когда продавцы, менеджеры, секретари, референты, официанты, авторемонтники получали больше производственных рабочих и инженеров начинают заканчиваться. Другое дело что дети тех кто раньше зарабатывал хорошие деньги мечтают сразу получать больше отцов не имея востребованной квалификации. Для них, пока они не умерят аппетит действительно будет безработица. А грамотных инженеров сейчас уже КНР ищет и находит не только на Украине, но и в Южной Корее, хотя каждый четвертый китайский выпускник технического вуза не может найти работу.
    gsev
  16. Radikal Вчера, 21:47
    Украина с 2015 года потеряла 12% трудоспособного населения
    Вообще "умиляют" такие заголовки! А у нас кто-нибудь подсчитал, сколько Россия потеряла трудоспособного населения с1991-го, или хотя бы с 2000-го года! Или как в старой поговорке - "В своём глазу бревна не видим, а в чужом..." чего только не находим! Я ни в коей мере не оправдываю то, что происходит "там"! Меня больше волнует то, что происходит здесь! sad
    Radikal
  17. mashinist Вчера, 21:58
    Да почему Украина потеряла? Они что там навсегда остались? Нет! Пол года поработают и приедут потом опять уедут, а через 15-20 лет у них готов дом с землёй и ремонтом, дети с образованием и квартирами, так в чём потеря то? А ну и ещё чистая валюта течёт в страну!!!
    mashinist
  18. Антарес Вчера, 22:00
    Нет возможности платить польские зарплаты у украинских работодателей. Хотя именно эта ситуация заставляет поднимать ЗП. ВОлей неволей именно отток кадров создает кадровый голод и вынуждает поднимать оплату.
    У нас нет замены(может в РФ есть в лице мигрантов-в Украине нет).
    Парни работающие в Польше и рады бы не ехать--но если есть возможность заработать за сезон как за год, то почему бы и нет. Тут они работают пару сезонов, потом сезон в Польше, в итоге живут лучше, чем те, кто сидит на месте. У нас нет Медведева-но его заветы по поводу необходимости быть мобильным при поиске работы тут выполняют все.
    Антарес
  19. Урантиец Вчера, 22:10
    Да и черт с ней.., пусть хоть всех и всё потеряет....
    Урантиец
  20. Zomanus Сегодня, 00:25
    Ну вот это на самом деле украинскую власть и спасло,
    весь вот этот отток населения, ставшего внезапно "лишним".
    Иначе бы эту власть придавили бы.
    А так лишние выехали за рубеж и уменьшилась нагрузка на бюджет,
    плюс деньги от зробитчан идут, поддерживая экономику,
    и не хило так поддерживая. кстати...
    Zomanus
Картина дня