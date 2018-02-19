00:46 20 февраля

Турция пригрозила Сирии войной

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил армии Сирии военными действиями в случае, если она поддержит курдские формирования в Африне, сообщает турецкий телеканал NTV.

Турция пригрозила Сирии войной


В продолжении своих слов о том, что Турция не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), Чавушоглу добавил:


Если же они будут защищать YPG от нас, Турцию и турецких солдат никто не остановит. (...) Это действительно также для Манбиджа и территории к востоку от Евфрата
— подчеркнул Чавушоглу.

В тоже время поступает информация, что турецкая армия начала массированный артиллерийский обстрел Африна для того, чтобы помешать вводу сирийских войск в этот район, передает ливанское онлайн-издание Al-Masdar News.

По сведениям газеты, выстрелы раздаются в городах Харбул, Телль-Рифъат и за их пределами, а также в ряде деревень, расположенных вдоль дороги. Она ведет в Африн с территории, находящейся под контролем сирийской правительственной армии.

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 143

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  1. Геркулесыч Вчера, 18:01
    Маски сброшены! Этого и следовало ожидать!
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Вчера, 18:15
      Похоже к этому идёт, американский сценарий.
      ul_vitalii
      1. Вас Влад Вчера, 18:23
        Цитата: ul_vitalii
        Похоже к этому идёт, американский сценарий.

        Надо просто не мешать ему идти на встречу американским соединениям,пусть воюет касатик! Главное чтобы не над садился сердешный и амерцев успел покрашить. А Асад грамотно поступает,разве можно его теперь обвинить:вот типо он вас бросил wink Ну не смог он,не смог request
        Вас Влад
      2. СРЦ П-15 Вчера, 18:26
        Турция пригрозила Сирии войной

        Турция пускает пыль в глаза американцам: ей намного выгоднее, чтобы курды оказались под властью Сирии - тогда они не смогут выступать против Турции. Таким образом турки как бы показывают США, что они не воюют с курдами. Теперь, если Африн займут сирийцы, туркам можно будет перенаправить свои войска в другое место. Так потихоньку и перетекут все курды под крыло Асада! На кого тогда будут опираться США в Сирии? Вот такая, я думаю, многоходовочка!
        СРЦ П-15
        1. Alex-a832 Вчера, 19:55
          Поддерживаю Ваше мнение. С самого начала всё больше напоминает спектакль для США и курдов. Если из суфлерской будки спектаклем дирежирует Россия, то пройдёт всё гладко, не сцепятся. А если нет, то спектакль может выйти и с натуральным мордобитием.
          Alex-a832
      3. Sefevi Вчера, 18:40
        А что, Турция должна спокойно смотреть,как курды могут уйти от справедливого возмездия? Если Асад занимался неизвестно чем, когда курды строили целые подземные города с использованием железобетона ( их каждый день обнаруживают турецкие войска) явно не один год, когда курды изгнали войска Асада, когда курды поддерживали сепаратистов из РПК, сеющие смерть и разрушения в турецких городах. то будь готов к тому, что вместо тебя кто-то другой будет наводит порядок. Турки пока не используют всю свою огневую мощь. Так они уже 4-5 дней стоят под Джиндересом, но никаких бомбардировок не производят. Но если асадовцы придут курдам на помощь, то это уже будет означать тотальную войну. в котором Асаду явно ничего не светит. Не думаю, что Россия поддержит Асада в таком деле.
        Sefevi
        1. KonoGon Вчера, 18:59
          Цитата: Sefevi
          Не думаю, что Россия поддержит Асада в таком деле.
          А кого и как, по вашему, она поддержит?
          KonoGon
          1. Вас Влад Вчера, 19:10
            Цитата: KonoGon
            А кого и как, по вашему, она поддержит?

            Мы там всех потихоньку поддерживаем,мы же с террористами боремся yes
            Вас Влад
          2. okko077 Вчера, 19:42
            А в чём проблема? Будем перенимать опыт у пи_ндосов. Назовём эти отряды по новому и оставим на местах , а всем заявим, что их нет- испарились, а это совсем другие, белые и пушистые...
            okko077
        2. Николай Грек Вчера, 19:02
          Цитата: Sefevi
          Турки пока не используют всю свою огневую мощь.

          судя по турецким потерям, вы если начнете использовать свою "огневую мощь" на всб силу, ваши потери увеличатся на порядок!!! request request
          Николай Грек
        3. Донской Вчера, 19:02
          Цитата: Sefevi
          Но если асадовцы придут курдам на помощь, то это уже будет означать тотальную войну. в котором Асаду явно ничего не светит. Не думаю, что Россия поддержит Асада в таком деле.

          Успокойтесь, Россия не ввяжется в войну с Турцией или США из-за Сирии. У нас там свои цели. Есть максимальные - сохранение единой пророссийской Сирии во главе с Ассадом. Минимальные - контроль Ассадом побережья и ключевых городов, что уже практически достигнуто, кроме Идлиба. Просто ситуация стала настолько сложной, что каждый пытается поймать свою рыбку в этой мутной воде.
          Донской
          1. Ратник с пулеметом Вчера, 19:36
            да и "друга султана" как Остапа понесло,в этой ситуации "международное право" выглядит как комиксы))
            Ратник с пулеметом
        4. Вас Влад Вчера, 19:07
          Вот новая интерпретация слов МИД Турции сегодня:
          Турция не выступает против ввода правительственных войск Сирии в Африн, если они будут бороться с терроризмом. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
          «Важна причина, ради которой в этот регион войдут силы режима. Если для борьбы с Рабочей партией Курдистана, то у нас с этим проблем не возникнет. Но если для защиты отрядов Сил народной самообороны, то турецкие войска никто не сможет остановить», — цитирует Чавушоглу ТАСС.
          Вас Влад
        5. Weyland Вчера, 20:25
          Цитата: Sefevi
          А что, Турция должна спокойно смотреть,как курды могут уйти от справедливого возмездия?

          Тюрки в своем амплуа... Припёрлись с Алтая, хапнули кучу территорий, прессуют не по-детски коренное население (вплоть до прямого геноцида) - и потом возмущаются, что это коренное население (что армяне, что курды, то греки) регулярно против них восстаёт!
          Weyland
          1. protoss Вчера, 23:13
            ну так армяне, курды и греки тоже когда-то туда пришли. греки в конце 3 тыс. до н.э., армяне во втором, а курды (если конечно считать мидийцев предками курдов) в начале 1 тыс. до н.э. пораньше, чем турки, но тоже нифига не автохтоны.
            да и когда сельджуки пришли в эти места вся эта шушера в несколько раз численно их превосходила и все равно слилась. ладно бы турки с ружьями и пушками против копий и луков, так нет же греко-армяно-курдо-болгаро-потерпевшие технически ничем не уступали завоевателям, так что в принципе сами виноваты.
            protoss
        6. Комментарий был удален.
      4. самый главный Вчера, 19:27
        Цитата: ul_vitalii
        Похоже к этому идёт, американский сценарий.

        То есть Вы хотите сказать, что это американцы простили всё туркам? что это американцы уже приняли парад в честь полной победы в Сирии?? что это американцы вывели значительную часть войск из Сирии?? Что это американцы позволяют бомбить всем своих союзников?? что это у американцев непонятные цели и задачи в Сирии?? Странно.. а мне кажется, что недостаточная жесткость и последовательность России приводит к этому. Вот поэтому и обидно...
        самый главный
        1. Rusland Вчера, 20:19
          Цитата: самый главный
          Цитата: ul_vitalii
          Похоже к этому идёт, американский сценарий.

          То есть Вы хотите сказать, что это американцы простили всё туркам? что это американцы уже приняли парад в честь полной победы в Сирии?? что это американцы вывели значительную часть войск из Сирии?? Что это американцы позволяют бомбить всем своих союзников?? что это у американцев непонятные цели и задачи в Сирии?? Странно.. а мне кажется, что недостаточная жесткость и последовательность России приводит к этому. Вот поэтому и обидно...

          Американский сценарий, когда все против всех, а остальное Ваши выдумки и домыслы, посмотреть бы как Вы бросились бы в толпу хулиганов с достаточной жёсткостью и последовательностью. hi
          Rusland
          1. самый главный Вчера, 20:31
            В своем недалеком (или далеком) прошлом я с 11 подчиненными (которые были рядом в тот момент) смогли разнять массовую драку, где с одной стороны было 120 человек, а с другой 200...И только то, что наши действия были жесткими и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ к исполнению ВСЕМИ конфликтующими удалось избежать тяжелых последствий. Помните Суворова??? Не числом, а умением!
            самый главный
            1. Lacoste Вчера, 22:04
              Цитата: самый главный
              В своем недалеком (или далеком) прошлом я с 11 подчиненными (которые были рядом в тот момент) смогли разнять массовую драку, где с одной стороны было 120 человек, а с другой 200...И только то, что наши действия были жесткими и ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ к исполнению ВСЕМИ конфликтующими удалось избежать тяжелых последствий. Помните Суворова??? Не числом, а умением!

              Вау) 12 чемпионов мира по кикбоксингу собрались, и все ваши сослуживцы?))
              Lacoste
    2. Viktor.12.71 Вчера, 18:24
      Далеко нет. Если САА полезут сами на турок их раскатают. По поводу SDF, их в Африне нет, не нашел подтверждение. Видимо хотят шугануть турок, а вот если не сработает? Тогда начнется столкновение ВС Турции и САР, вот тогда руки у турков развяжутся.
      Viktor.12.71
    3. Misha Честный Вчера, 18:59
      Цитата: Геркулесыч
      Маски сброшены! Этого и следовало ожидать!

      Ничего нового, просто султан под предлогом курдов захватывает новые земли и расширяет свои владения. Теперь хрен кто выгонит турок из Сирии. request
      Не удивлюсь даже, если штаты специально объявили курдов союзниками, чтобы дать султану предлог для ввода войск и распила САР. Также, возможно, был какой-то секретный договор между Вашингтоном и Анкарой по этому поводу... Имхо
      Misha Честный
      1. шура матросов Вчера, 19:32
        На данный момент никто и не собирается турков выгонять. Им мало головняка с курдами у себя дома, так они еще и в Сирии геморой нашли. Турецкая армия довольно таки серьезная штука, лишь бы война с курдами не стала для них как Афганистан для СССР.
        шура матросов
        1. Misha Честный Вчера, 19:40
          Цитата: шура матросов
          На данный момент никто и не собирается турков выгонять.

          А зря.
          Цитата: шура матросов
          Турецкая армия довольно таки серьезная штука, лишь бы война с курдами не стала для них как Афганистан для СССР.

          Вы так сильно за турок переживаете? laughing
          А если серьезно, то не станет - у турок вторая по численности армия в нато. Раскатают YPG, а вот куда потом двинут... Видимо Асада это тоже беспокоит.
          Misha Честный
          1. zivXP Вчера, 20:45
            А зря.

            А чо? Турция на данный момент наш сосед и союзник. На перспективу интересы у нас могут пересекаться, так что можно и пожертвовать пешкой. Нам то этот Африн зачем сдался? Я понимаю, что российским олигархам нефть сирийская нужна и перекрыть бизнес конкурентам.
            zivXP
            1. Misha Честный Вчера, 21:54
              Цитата: zivXP
              А чо? Турция на данный момент наш сосед и союзник.

              Насмешили laughing good Да с таким союзником и врагов не надо. lol
              Единственный союз в котором сейчас состоят турки - это НАТО. И выходить из него они не спешат. ) Более того - как бы эти ВАШИ "союзники" в очень ближайшем будущем не повернули бы против России проданные им с-400...
              Misha Честный
      2. мерцание Вчера, 23:46
        штаты специально объявили курдов союзниками, чтобы дать султану предлог для ввода войск
        Скорее всего так.
        возможно, был какой-то секретный договор между Вашингтоном и Анкарой по этому поводу
        маловероятно. Они друг другу уже так не доверяют, чтобы заключать секретный договор. Скорее каждая сторона пытается использовать интересы другого для своей выгоды.
        мерцание
    4. Scoun Вчера, 19:18
      Цитата: Геркулесыч
      Маски сброшены!

      Да у нас что ни статья так "сброшенная маска".... потом проходит неделя месяц и скидывается очередная маска Сша, европа/турция и тд.
      Должны же эти маски "дна" достигнуть?))
      Scoun
      1. Shahno Вчера, 19:19
        Никогда. Вот за что я люблю Восток. Никогда....
        Shahno
        1. zivXP Вчера, 20:46
          Никогда не говори никогда - русская народная пословица.
          zivXP
          1. rocket757 Вчера, 21:34
            Эт вроде из бондианы фраза? кажется?
            Маски, полумаски, потом игра теней начнётся! "Веселуха" ещё не началась. а вот когда начнётся, мы надеюсь поймём что это она и есть.
            Короче, присутствовать в первом ряду и поправлять актеров ... если сможем, если слушать будут, если и ещё не знамо что?
            rocket757
  2. Ураган70 Вчера, 18:03
    Помидорный султан на сколько стульев зад примостил? Так и зад треснет!
    Судьба у САР не дай Бог... В своей стране каждый недоумок ультиматумы ставит, а страна вдребезги...вместе с экономикой.
    Ураган70
    1. 210окв Вчера, 18:09
      А вот если ЭТО произойдет,на чью сторону станет Россия?
      Цитата: Ураган70
      Помидорный султан на сколько стульев зад примостил? Так и зад треснет!
      Судьба у САР не дай Бог... В своей стране каждый недоумок ультиматумы ставит, а страна вдребезги...вместе с экономикой.
      210окв
      1. Геркулесыч Вчера, 18:14
        У нас только один вариант -явно или тайно, но помогать Асаду! Потеряв Сирию, мы будем полностью выброшены из этого региона! Россия должна помогать сирийцам, может быть и курдам, чужими руками, через Иран и Ливан, но помогать! Иначе, мы не сможем оказывать какое бы то не было влияние на страны региона!
        Геркулесыч
        1. 210окв Вчера, 18:22
          Я согласен.Но в таком случае турки могут перекрыть нам проливы.Ситуация конечно патовая.Тут скорее всего наши начнут уговаривать обе стороны
          Цитата: Геркулесыч
          У нас только один вариант -явно или тайно, но помогать Асаду! Потеряв Сирию, мы будем полностью выброшены из этого региона! Россия должна помогать сирийцам, может быть и курдам, чужими руками, через Иран и Ливан, но помогать! Иначе, мы не сможем оказывать какое бы то не было влияние на страны региона!
          210окв
          1. Separ Вчера, 18:35
            Проливы имеют свойства "расширяться", как это хотели сделать при СССР в одном из обострении отношений между Турцией и СССР am
            Separ
            1. Turk_az Вчера, 20:48
              проливы не очень расширились, после упавшего су-24 почти в прямом эфире wink
              потом слышали о расширении проливов от людей намного авторитетней вас, например Жириновского...да еще и многих начиная от соловьева и компании...неговоря уже о кисилеве.... так насколько метров они расширились? lol

              за погибших ребят 7 февраля, ам даже на ток шоу осуждения не было...а вы проливы расширить хотите..
              Turk_az
        2. Николай Грек Вчера, 19:04
          Цитата: Геркулесыч
          У нас только один вариант -явно или тайно, но помогать Асаду!

          при этом можно помочь турецким курдам устроить хаос в турции!!! wink yes wassat wassat wassat вообще, вариантов много и о них вам никто не расскажет!!! tongue tongue
          Николай Грек
          1. Turk_az Вчера, 20:51
            а потом помогут повстанцам на Кавказе....и в Средней Азии....в метро зайти не побоитесь?
            вас очень радуют смерти невинных, до тех пор пока это не коснется лично вас
            Turk_az
            1. ultra Вчера, 21:13
              Цитата: Turk_az
              а потом помогут повстанцам на Кавказе

              Турки и помогали этим"повстанцам"в Чечне.У нас хорошая память.
              ultra
              1. Turk_az Вчера, 22:59
                СССР создал рпк и?
                Turk_az
            2. Николай Грек Вчера, 21:23
              Цитата: Turk_az
              а потом помогут повстанцам на Кавказе

              recourse recourse recourse ну попробуйте, помогите!!! what what Кадыров вас покрошит и не заметит!!! wink lol lol lol а потом раздолбаем ваш турк-аз, если будете болтать много!!! wassat wassat wassat
              Николай Грек
            3. Paranoid50 Вчера, 21:53
              Цитата: Turk_az
              в метро зайти не побоитесь?

              Ух,"разошёлся,так и сыпет..." Что характерно,рынки очень хорошо горят, особенно со всем содержимым. Бывает,знаете ли, проводка неисправная... а барыги часто жмутся на ремонт. request Да,бывает.
              Paranoid50
              1. Turk_az Вчера, 22:52
                бывает все горит...но застраховано...вы выйдите на рынок и такое скажите у себя в городе,а не в интернете lol
                бывает 3 южанина, роту колашматят))) бывает свадьбу играют,...стреляют...дорогу закрывают))) так что все бывает))))

                о метро, я не призываю к поддержке террористов в отличие от некоторых тут сидящих, призывающих к пособничеству рпк и взрывам Турции...я лишь спросил, а что если последует такой же ответ?
                Когда гибнут женщины, дети, старики и вообще просто не винные мирные люди, которые случайно оказались на месте теракта, какой бы национальности они не были, это совсем не хорошо...вернее ужасно
                Turk_az
          2. tekinoral Вчера, 21:09
            Возможно и такой вариант ,Турция помогает помакам и туркам в Греции! wink
            tekinoral
            1. Николай Грек Вчера, 21:25
              Цитата: tekinoral
              Турция помогает помакам и туркам в Греции!

              и получит по зубам!! wink мало ему вражды со всеми соседями, ещё получит проблем на дальних подступах!!! wink yes
              Николай Грек
              1. tekinoral Вчера, 21:57
                Не смешите ,как увидите турецких военных сразу исчезаете !Уже проверенно wink
                tekinoral
          3. protoss Вчера, 23:23
            пытавшихся устроить хаос курдов турки в 2015-2016 раскатали. выжившие рпкашники успели свалить в сирию и теперь составляют ядро сдс. и теперь турки опять пришли по их душу. так что вариант так себе laughing
            protoss
      2. ПалБор Вчера, 18:51
        Цитата: 210окв
        А вот если ЭТО произойдет,на чью сторону станет Россия?
        Цитата: Ураган70
        Помидорный султан на сколько стульев зад примостил? Так и зад треснет!
        Судьба у САР не дай Бог... В своей стране каждый недоумок ультиматумы ставит, а страна вдребезги...вместе с экономикой.

        Видимо,Израиля.
        ПалБор
        1. Shahno Вчера, 19:18
          Вполне вероятно. Лучше понимать линию стороны конфликта,чем прибывать в состоянии когда тебе в спину нож воткнут. Мы весьма последовательны в своих поступках, может быть агрессивны, ну уж, такая судьба.
          Shahno
          1. шура матросов Вчера, 19:38
            Так хватит дружить с американцами, начинайте дружить с Россией. Реально сильный получился бы союз. Только арабы не поймут
            шура матросов
            1. Shahno Вчера, 19:49
              Будем работать. И у нас и у вас есть люди на уровне правительства весьма в этом заинтересованные. Посмотрим что выйдет...
              Shahno
    2. Геркулесыч Вчера, 18:16
      Ураган 70 -это нужно было просчитать! Я же говорю, султан кинулся к сша в ноги -значит, ждите большую гадость! Так и вышло! Янки ему явно дали картбланш на действия против армии Сирии.
      Геркулесыч
      1. шура матросов Вчера, 19:48
        Янки никому не дают полноправно рулить. Султан играет на своей "нужности" в регионе. Он нужен и России и США, и Израилю, и Ирану... Вот только когда нужен всем, в итоге будешь не нужен никому.
        шура матросов
  3. Балу Вчера, 18:05
    Пригрозил войной Сирии? belay А что было до этого, кто звал турков вторгнуться на территорию Сирии? angry
    Балу
    1. tekinoral Вчера, 21:11
      Цитата: Балу
      А что было до этого, кто звал турков вторгнуться на территорию Сирии?

      4 миллиона беженцев ,и ССА wink
      tekinoral
  4. роман66 Вчера, 18:08
    о как! вы тут на своей территории не делайте, чего нам не хочется! оборзели в корягу!
    роман66
  5. КВУ-НСвД Вчера, 18:08
    Если же они будут защищать YPG от нас, Турцию и турецких солдат никто не остановит. (...) Это действительно также для Манбиджа и территории к востоку от Евфрата
    Эка раздухарился , не смогли быстро взять район под контроль , теперь получаете все "прелести" затянутой операции , а победоносные слова и громкие угрозы серьёзных дядей не пугают .
    КВУ-НСвД
    1. Балу Вчера, 18:11
      Цитата: КВУ-НСвД
      Если же они будут защищать YPG от нас, Турцию и турецких солдат никто не остановит. (...) Это действительно также для Манбиджа и территории к востоку от Евфрата
      Эка раздухарился , не смогли быстро взять район под контроль , теперь получаете все "прелести" затянутой операции , а победоносные слова и громкие угрозы серьёзных дядей не пугают .

      Каждый турецкий солдат в сирии оккупант, палач, убийца, мародер. Мочить всех подряд и пусть их матери плачут, как матери сирийских солдат.
      Балу
      1. Vita VKO Вчера, 18:27
        Цитата: Балу
        Если же они будут защищать YPG

        Здесь ключевое слово "ЕСЛИ". Вот только с какого перепугу САА будет защищать незаконные вооруженные формирования, которых поддерживает и использует США?
        Vita VKO
      2. voyaka uh Вчера, 18:28
        Аллепо - самый большой город Сирии - был всегда турецким
        городом, с турецким, а не арабским населением.
        Все торговые связи, бизнесы у них с Турцией, а не Дамаском.
        В Сирию Алеппо попал случайно, по колониальному разделу Османской
        империи.
        И посчитайте туркоманов в Алеппо и Идлибе. И кого они считают оккупантами:
        армию Турции или армию Сирии...
        voyaka uh
        1. Геркулесыч Вчера, 18:41
          Алексей hi сейчас вы договоритесь до того, что в Сирии никогда сирийцы не жили! Там жили укроинцы, снова укроинцы, еще укроинцы, и самую малость еще около полсотни народов! А вот Сирийцев там не было до позапрошлой пятницы -я вас верно понял? ??
          Геркулесыч
          1. voyaka uh Вчера, 18:48
            Я говорю, что была огромная Османская Империя.
            Осталась - Турция. Как был СССР - осталась Россия.
            Есть "русский мир", и есть "турецкий мир"...
            Империя исчезает, но влияние ее еще долго чувствуется.
            В Израиле метрическая система, но земельные участки до сих
            пор меряют в ДУНАМАХ. Почему? - так было при турках. И все
            земельное законодательство до сих пор близко к турецкому.
            voyaka uh
            1. Геркулесыч Вчера, 19:07
              Алексей hi прочтите, пожалуйста как вообще, и когда турки захватили огромное количество земель, навязали религию -Албания вам в пример. Турецкая империя, как и многие империи построены на крови и костях захваченных и унечтоженных народов. И развалилась она из за внутренних противоречий -все как везде и всегда! Но, из этого не следует, что сугубо Сирийские земли вдруг являются турецкими!
              Геркулесыч
              1. Turk_az Вчера, 21:16
                какие народы были уничтожены к примеру?) может прежде стоит в пример привести крепостное право в Рф, и рабство в штатах??? или напомнить вам о крестовых походах???
                или может вам напомнить о депортации чеченцев, крымских татар или черкесов??? о истории Кавказа много читал? не мелите чушь если не знаете, выставляя турков в истории за изуверов, а своих за ангелов...вы сами себя за рабов держали, в то время как в Османской империи, евреи, греки, армяне, курды, черкесы, лезгины, арабы и многие другие народы были свободны, представители которых занимали многие важные посты в гос-ве
                Turk_az
        2. Vita VKO Вчера, 18:51
          Цитата: voyaka uh
          В Сирию Алеппо попал случайно, по колониальному разделу Османской
          империи
          В таком случае, Израиль еще большая случайность - государство возникшее по инициативе Сталина, который наивно надеялся на благодарность еврейского народа за спасение от фашизма.
          Vita VKO
          1. voyaka uh Вчера, 19:01
            СССР поддержал создание Израиля: за это - спасибо!
            Но даже если бы НИКТО в ООН не проголосвал "за",
            евреи все-равно бы превозгласили государство.
            Оно "де-факто" уже существовало с начала 20 века: с армий, полицией, налогами,
            чиновниками. Было бы труднее, но принципиально ничего бы
            не изменилось. Арабы все-равно полезли бы войной, и их все-равно
            бы разбили.
            voyaka uh
            1. шура матросов Вчера, 21:27
              Кстати, вот красивый и правильный ответ всем 'адептам всеобъединятелям земель' - у каждого народа (народности, нации... и и.д.) есть право на самоопределение (кстати, это право записано во многих конституциях). И не надо учить (лечить, прививать) кому и как жить. Каждый сам выбирает свой путь
              шура матросов
          2. KonoGon Вчера, 19:06
            Цитата: Vita VKO
            по инициативе Сталина
            О как, уже по инициативе. Сначала было по не мешаемости, потом по попустительству, потом по разрешению, сейчас по инициативе. Завтра услышим как Сталин сам, вот этими руками болота осушал и на пару с Бен Гурионом Израильскую независимость провозглашал.
            KonoGon
        3. Николай Грек Вчера, 19:07
          Цитата: voyaka uh
          был всегда турецким

          теперь не будет!!! request wink laughing laughing
          Николай Грек
          1. tekinoral Вчера, 21:33
            Про Кипр тоже самая говорили ,итог всем известен!
            tekinoral
        4. garnik Вчера, 19:30
          Аллепо - самый большой город Сирии - был всегда турецким
          городом, с турецким, а не арабским населением.

          Если Аллепо был всегда турецким городом ,то и Иерусалим их же.
          До 40 годов 20 века там проживало до 40% христиан.На данный момент Арабы -сунниты составляют подавляющее большинство.
          Освобождение страны от оккупантов вряд ли можно считать случайностью,скорее закономерность.
          А вот в Идлибе не мало про-турецких племен.А то что арабы сунниты и является основным фактором сближения с турками,потому что алавитов никто не считает правоверными мусульманами.
          Аллавиты наряду с мусульманскими отмечают и христианские праздники,что для мусульман нонсенс.
          garnik
          1. Николай Грек Вчера, 21:29
            Цитата: garnik
            для мусульман нонсенс.

            а для мусульман не нонсенс братание с евреями в борьбе с теми же мусульманами??? what what wassat wassat wassat
            Николай Грек
            1. garnik Вчера, 22:10
              Так сунниты себя считают истинными мусульманами,по отношению к шиитам. А евреи "играют" на противоречиях двух течений ислама.А они готовы лоб расшибить ,кто за веру ,а кто за деньги.
              В принципе все правильно делают, единственное но,если бы не лезли во властные и бизнес структуры России,тем самым работая на США.
              garnik
          2. Turk_az Вчера, 22:14
            открою вам правду, алавитов вообще за мусульман не считают)) и в этой войне не стоит искать религиозных факторов....Рф(проваславная) помогает алавитам, католические демократо Штаты коммунистам)) шиитский Иран помогает православной Рф и наоборот, во благо алавитам
            Цитата: garnik
            А мы потихоньку кладем голову в пасть Турецкого льва....2.0 не в нашу пользу пока(

            Скорее турецкого волка(их символ.) Боюсь мы проиграем в сухую.Мы себя связали договоренностями с турками и они будут наглеть ,пока не дойдет до открытого вмешательства в дела России.

            говоря Мы проиграем, вы имеете ввиду себя армению, или Рф?? если у вас такие искренние душевные порывы за Россию, то успокою вас, Рф не проиграет) хотя Армения вполне может)) могут как Африн слить)))
            Turk_az
            1. garnik Вчера, 23:22
              говоря Мы проиграем, вы имеете ввиду себя армению, или Рф?? если у вас такие искренние душевные порывы за Россию, то успокою вас, Рф не проиграет) хотя Армения вполне может)) могут как Африн слить)))

              Говоря мы, я подразумеваю Россию и Армению ,у нас одни ориентиры на всем Ближнем Востоке ,да и в Исламском мире.
              Призывы к объединению тюрков не может не беспокоить Россию ,а ведь эпицентр этого движения турция.
              На счет слить ,вы правы. Придя к власти большевики в турках разглядели друзей и слили армян и сделали первый шаг на встречу развала России.Аналогия происходит и сегодня все та же дружба с главным и заинтересованным в окончательном развале России ,турцией. Даже те же подарки при помощи которых туркам удалось разбить греческое войско( тоже просило боеприпасы и провианты ) которое стояло под стенами Анкиры. Сегодня АЭС Аккуя,Газопровод,С 300 в долг под мизерный процент. Если Гарант ведет Россию в никуда ,то Армения для него ничто, так
              что все может быть.
              garnik
              1. Turk_az Вчера, 23:47
                Говоря мы вам стоит определиться чьи интересы вы защищаете...не равняйте армению с великой Россией..Армения чья экономика полностью куплена Россией, чьи границы охраняют дети российских матерей и которая за счет российских налогаплатильщиков существует , не может ну никак тянуть на союзника Рф, скорее еще на одну область или просто военную базу...повторяюсь Россия сверхдержава, какая по счету силы и богатства не важно, а ваша страна всего лишь паразит на шее России, поэтому жить в России и высказываться под этим флагом, в угоду вашей квази республики,пренебрегая интересами Рф не очень красиво...это лицемерие
                Turk_az
      3. Scorpio05 Вчера, 20:36
        Туриция приютила 3.5 млн. беженцев из Сирии и тратит миллиарды долларов на их содержание и питание. Здесь можете посмотреть про турецкое "мародерство" и "оккупацию" Сирии:
        http://turknews.ca/iste-turk-askeri-iste-insanlik
        -1

        https://www.timeturk.com/turk-askeri-kostu-danima
        rkali-konusuldu/haber-58457

        Все бы так "мародерничали"...
        Scorpio05
        1. Николай Грек Вчера, 21:31
          Цитата: Scorpio05
          Туриция приютила 3.5 млн. беженцев из Сирии

          recourse recourse нечего было той самой турции разжигать вражду в Сирии!!! fool fool fool fool fool fool
          Николай Грек
        2. KonoGon Вчера, 22:06
          Цитата: Scorpio05
          Туриция приютила 3.5 млн. беженцев из Сирии и тратит миллиарды долларов на их содержание и питание.
          Турки и говорят сирии, не можете поддерживать порядок в своей стране? Мы поддержем как нам видится.
          KonoGon
      4. tekinoral Вчера, 21:13
        В 90 тые наши матери много плакали и за сирийцев так что ....
        tekinoral
  6. Dave36 Вчера, 18:09
    А мы потихоньку кладем голову в пасть Турецкого льва....2.0 не в нашу пользу пока(
    Dave36
    1. ланс Вчера, 19:07
      просто лев еще не понял что хвоост в мясорубке
      ланс
    2. garnik Вчера, 19:38
      А мы потихоньку кладем голову в пасть Турецкого льва....2.0 не в нашу пользу пока(

      Скорее турецкого волка(их символ.) Боюсь мы проиграем в сухую.Мы себя связали договоренностями с турками и они будут наглеть ,пока не дойдет до открытого вмешательства в дела России.
      garnik
      1. Turk_az Вчера, 23:02
        проиграете вы....говоря это вы подразумевает Рф или Армению? smile
        Turk_az
  7. фа2998 Вчера, 18:13
    Цитата: Геркулесыч
    Маски сброшены! Этого и следовало ожидать!

    Турция- член НАТО, связана договорами совместной безопасности.
    Сирия , в свою очередь, связана договором с Россией.
    В итоге имеем войну НАТО -Россия?
    А мы им ЗРК, в займы поставляем.Не рановато Турции поверили? Или только бизнес? hi
    фа2998
    1. Dave36 Вчера, 18:15
      Да ничем мы не связаны...Сказали же мы не за Асада...мы победили ИГИЛ....домой...
      Dave36
      1. Геркулесыч Вчера, 18:30
        Уйдем из Сирии совсем -нам в регионе больше никто и никогда не поверит, нас там будут игнорировать, мы лишимся с трудом завоевонного доверия и уважения! Восток в этом плане очень чуток к переменам -потерять доверие и уважение там в тысячу раз легче, чем его заслужить.
        Геркулесыч
        1. Dave36 Вчера, 18:44
          Нам и так там делать нечего...Не там мечи применяем.Там ударить страшно, и там, кругом враги. Чуть против Султана пойдем, он тут же вспомнит, что он НАТО..
          Dave36
          1. Геркулесыч Вчера, 19:20
            Эрдогад типичный лицемер и деспот, но он труслив -вспомните его реакцию на нашу сбитую '"сушку "!Он побежал в НАТО за помощью а там ему дали -возле зада понюхать! Приполз к Путину на поклон! Его при желании легко можно было ликвидировать! Зря мы помогли сорвать военный переворот в Турции!
            Геркулесыч
            1. tekinoral Вчера, 21:47
              Цитата: Геркулесыч
              но он труслив

              В что что ,а вот в трусость его точно нельзя обвинят ,
              tekinoral
            2. Turk_az Вчера, 23:15
              да если бы могли ликвидировали)) и ничего кроме поддержки на словах вы не срывали, десятки тысяч людей вышедших в поддержку Эрдогана сбившего сушку, заслуга Рф?)))вся полиция встала на сторону народа....а народ на сторону Эрдогана(который сбил сушку)...под танки и бтр ложились спецы Рф? погибшие тоже из них? несколько месяцев пропаганды против Эрдогана и в один час его спасли laughing laughing laughing Росиии нужна была Турция чтобы дать отпор западу, Турции Россия...

              да и посмотрите его речь в парламенте Турции, на следующий день после ''так
              называемого письма с извинениями''..не верьте во все что говорят и пишут сми wink
              Turk_az
    2. garnik Вчера, 19:42
      А мы им ЗРК, в займы поставляем.Не рановато Турции поверили? Или только бизнес?
      Это обыкновенное предательство интересов России. Придет время будем плеваться ,как сейчас на времена ЕБН.
      garnik
      1. tekinoral Вчера, 21:37
        Пенсионеры России каждый день плюются ,за то что бесплатно Армении оружие поставляется .А Турция за деньги покупает !
        tekinoral
    3. tekinoral Вчера, 21:14
      Только бизнес
      tekinoral
  8. Dikson Вчера, 18:26
    ну а как же помидоры??? С помидорами то как быть?? друг-партнёр Эндорган ещё пару-тройку самолётов наших завалит... - не страшно, главное - труба ..
    Dikson
    1. Dave36 Вчера, 18:29
      Ну как нить отмажем Султана...
      Dave36
      1. Rusland Вчера, 19:19
        Не впервой по проторенной дорожке.
        Rusland
  9. Separ Вчера, 18:32
    Самое плохое будет то что америкосы с турками за кулисами заранее уже обо всём договорились, тогда перед Россией будет "Гордиев узел".
    Separ
    1. Rusland Вчера, 19:21
      Они спинным мозгом чувствуют друг друга.
      Rusland
    2. garnik Вчера, 20:04
      Самое плохое будет то что америкосы с турками за кулисами заранее уже обо всём договорились, тогда перед Россией будет "Гордиев узел".

      Истину глаголите. Россию, американцы будут руками турок разваливать.Единственное амерам не нужен чрезмерно самостоятельный султан. Всем в Сибирь хочется .Одним их исконные (так турки считают)земли,другим недра. Так что американцы ,турки и Рокфелеры за одно.
      Это как сейчас американцы курдов используют для достижения своих целей.
      garnik
      1. tekinoral Вчера, 21:18
        Без вас разберутся Гарник !
        tekinoral
    3. tekinoral Вчера, 21:16
      Америкосы вряд ли слово свою сдержат,никто им давно в Турции не верит !
      tekinoral
    4. мерцание Сегодня, 00:17
      Цитата: Separ
      Самое плохое будет то что америкосы с турками за кулисами заранее уже обо всём договорились.
      Не могут договориться, Эрдоган амерам уже никогда не поверит, будет пытаться получить выгоду, но ради амеров и во вред себе ничего делать нп будет. И да, турецкий поток его более чем устраивает.
      мерцание
  10. Змей Плискин Вчера, 18:41
    я давно говорил - Турция зло, нам надо переманивать курдов к себе,мирить с Асадом, пусть там будет широкая автономия, я не знаю. Курды заслужили право на жизнь. Турки будут уничтожать и женщин и детей, подумайте над этим. Они в этом деле мастера, история говорит об этом. И риторика у них профашистская. А из НАТО их скоро погонят, вот увидите.
    Змей Плискин
    1. tekinoral Вчера, 21:20
      Цитата: Змей Плискин
      Турки будут уничтожать и женщин и детей, подумайте над этим. О

      Да ,а вы не в курсе почему турки медленно входят в Африн ?
      tekinoral
      1. garnik Вчера, 21:49
        Жалеют местное население?Угадал? Сейчас не времена Сулеймана "великолепного" ,могут и окрикнуть.
        А вы не в курсе ,что артиллерия турции" работает" по населенным пунктам провинции Африн.
        garnik
        1. tekinoral Вчера, 22:30
          Доказателство в студию пжл.Чия бы корова мычала
          tekinoral
          1. garnik Вчера, 23:34
            http://www.tvc.ru/news/show/id/131168
            http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4880426
            garnik
            1. tekinoral Вчера, 23:54
              Но и где там разрушенные дома и погибшие цивильные?Гарник не позоритесь
              tekinoral
  11. Dikson Вчера, 18:42
    В очередной раз нас поимели.. Мне нравится думать о том, что я рождён в другой стране, - в той , где пусть старый, еле дышащий Брежнев мог сказать с трибуны ООН слово, и мир тупо обсирался от страха.. А нынешнее руководство - четверть века практически тупо разворовывает страну и бездарно сдаёт позиции на мировой арене , взамен на коттеджи и домики в Майами.. и счета в Американских банках..Люди, отобравшие власть у Ельцина , ничем от него не отличаются, на самом деле - они учились в тех же самых английских и американских школах экономики.. - их не учили любить и умирать за свою страну, их учили выгодно распределять ресурсы и деньги.. Этим людям глубоко плевать на народ, обеспечивающих из несметное, немыслимое даже по западным меркам благосостояние.. Петросяна на всех хватит.Последня честная война была -Афган.. По крайней мере, выходили оттуда под своим флагом.. А две чеченских сейчас вроде как не модно вспоминать.. А сколько было всяких Ангол, Эфиопий, Венесуэл и Куб? Вьетнамов и Никарагуий? Кто объяснит матерям, до сих пор живущим в халупах и трущобах, сейчас, за что воевали их дети? Малолетние ура-патриоты, которые понятия не имеют, как разобрать автомат Калашникова?
    Dikson
    1. Николай Грек Вчера, 19:10
      Цитата: Dikson
      В очередной раз нас поимели.. Мне нравится думать о том, что я рождён в другой стране, - в той , где пусть старый, еле дышащий Брежнев мог сказать с трибуны ООН слово, и мир тупо обсирался от страха.. А нынешнее руководство - четверть века практически тупо разворовывает страну и бездарно сдаёт позиции на мировой арене , взамен на коттеджи и домики в Майами.. и счета в Американских банках..Люди, отобравшие власть у Ельцина , ничем от него не отличаются, на самом деле - они учились в тех же самых английских и американских школах экономики.. - их не учили любить и умирать за свою страну, их учили выгодно распределять ресурсы и деньги.. Этим людям глубоко плевать на народ, обеспечивающих из несметное, немыслимое даже по западным меркам благосостояние.. Петросяна на всех хватит.Последня честная война была -Афган.. По крайней мере, выходили оттуда под своим флагом.. А две чеченских сейчас вроде как не модно вспоминать.. А сколько было всяких Ангол, Эфиопий, Венесуэл и Куб? Вьетнамов и Никарагуий? Кто объяснит матерям, до сих пор живущим в халупах и трущобах, сейчас, за что воевали их дети? Малолетние ура-патриоты, которые понятия не имеют, как разобрать автомат Калашникова?

      recourse recourse вам с такими писульками прямиком на хохляцкие ресурсы!!! what wink yes laughing laughing laughing
      Николай Грек
    2. Геркулесыч Вчера, 19:23
      Диксон, в вашем комментарии мне понравилось, что вы честно написали, что вас поимели -все остальное, стоны человека, которого поимели!
      Геркулесыч
      1. Rusland Вчера, 19:28
        Долго он речь готовил, тухлецой попахивает.
        Rusland
      2. Николай Грек Вчера, 21:33
        Цитата: Геркулесыч
        Диксон, в вашем комментарии мне понравилось, что вы честно написали, что вас поимели -все остальное, стоны человека, которого поимели!

        recourse recourse судя по лайкам, их там целая контора отыметых!!! what belay lol lol lol
        Николай Грек
  12. andrej-shironov Вчера, 19:02
    Они там в туретчине то ваще рамсы чтоли попутали!? Асад на своей территории если МИДу Турции это неизвестно!
    andrej-shironov
    1. ланс Вчера, 19:08
      асад не может воевать на четыре фронта сразу, надо потерпеть.
      ланс
    2. tekinoral Вчера, 21:22
      А сколько сирийских граждан его считает легитимным ,вот в чем вопрос !
      tekinoral
  13. Грац Вчера, 19:32
    у турков боеспособность армии хуже чем у сирийцев, у них все войска уже с боевым опытом, им надо выдавить турков на прежню границу
    Грац
    1. Shahno Вчера, 19:37
      Это вообще одна из наиболее серъезных армий на БВ. Вторая если что... Так что сирийцам без России ничего не светит.
      Shahno
    2. tekinoral Вчера, 21:23
      Думаете боевой опыт у турков нет ?
      tekinoral
  14. dojjdik Вчера, 19:38
    с потерей Идлиба трагикомик эрдоган получит хороший нагоняй от израильского презика и америкских евреев- они ж ему скок бабла за "турецкий игил" отвалили; так что теперь надо отрабатывать; израиль пока воюет подставляя поочередно то эрдогана то саудшейхов иногда пробуют Сирийское ПВО сами евреи; Асаду так и так придется воевать на три фронта; Иран может продолжать помогать и де-факто и де-юре; мы только де-факто
    dojjdik
  15. Комментарий был удален.
  16. Scorpio05 Вчера, 20:18
    Цитата: Грац
    у турков боеспособность армии хуже чем у сирийцев, у них все войска уже с боевым опытом, им надо выдавить турков на прежню границу

    Если хотя бы на несколько часов вывести из Сирии ВКС России,российские же чвк, ливанскую Хезболла, иранский КСИР, афганский "Фатимиюн", иракский "Хашди Шаби" и кто там ещё остался ?) Можно представить, что будет с режимом Асада. В "Вперед России"хорошо написали, о так называемой "сирийской армии": "Сложно представить, почему сирийская армия дала слабину. Российская сторона и так оказала колоссальную помощь, чтобы освободить Сирию от террористов. Наши силы спецподразделений, добровольцы и кадровые генералы героически воюют против вооруженных до зубов головорезов, рискуя жизнью и здоровьем. Неужели этого мало? Пора бы сирийским правительственным войскам, пусть и из последних сил, но поставить точку в этой войне, которая не может продолжаться бесконечно. Битва за Дейр-эз Зор будет последней." http://xn--b1aecn3adibka9mra.xn--p1ai/blog/431312
    08218/Smert-rossiyskogo-generala-v-Sirii-Armiya-S
    AR-sdayot-pozitsii
    Даже "Военное Обозрение" писало о низкой боеспособности сирийской армии. Что опять российским военным придется отдуваться за "воинов" Асада ? На иранцев не надейтесь, почти вся военная верхушка иранской армии и КСИР, да и просто бойцы, это иранские тюрки, то бишь азербайджанцы. В том числе командующий КСИР (теперь уже бывший) генерал Сефеви и др...Чем может закончиться, кстати, для самого Ирана, если их послать воевать против турков тоже представить невозможно. Да и лидер Ирана-Хаменеи, сам этнический азербайджанец...
    Вот, что topwar пишет про боеспособность сирийской правительственной армии:
    "Армия Сирии не хочет воевать...Кроме отсутствия мотивации, одной из причин неудач САА в районе Акербата Александр Асафов считает и низкую боеспособность сирийской армии. Несмотря на работу российских инструкторов, которые пытаются поднять моральный дух сирийских солдат, отряды САА не хотят идти в бой. Видимо, надеясь, что всю грязную работу за них сделают ВКС России и проиранские формирования."
    Источник: https://topwar.ru/118837-ni-shagu-bez-vks-nezhela
    nie-armii-sirii-osvobozhdat-akerbat-ot-ig-privede
    t-k-katastrofe.html
    Scorpio05
    1. мерцание Сегодня, 00:30
      Туркам нельзя ввязываться в сколь-нибудь серьезную войну, даже с сирийской армией - так как треть населения Турции курды. Месяц боев с курдами, практически без особых успехов. При войне с Сирией ТВД будет и территория Турции. Так что война одинаково не выгодна ни Сирии, ни Турции.
      мерцание
  17. Гардамир Вчера, 20:24
    Урякалки мощно воюют. Так было нет что в Дейр эз Зоре? Тут правильно товарищ сказал, Кремль в очередной раз поимели. Приказали идти на олимпиаду, без флагов пошли. поубивали ихтамнетов в Сирии, так деньги не пахнут. На Украине раздербанили Россотрудничество и опять тишина. Наконец если не фейк, Турция пригрозила Сирии, а Коемль опять утрётся(вторую букву правильно читайте.)
    Мы уже давно разделены. Интересы олигархов на страже, которых стоит Кремль и интересы жителей России никак не пересекаются.
    Гардамир
  18. Scorpio05 Вчера, 20:25
    Цитата: Николай Грек
    Цитата: Геркулесыч
    У нас только один вариант -явно или тайно, но помогать Асаду!

    при этом можно помочь турецким курдам устроить хаос в турции!!! wink yes wassat wassat wassat вообще, вариантов много и о них вам никто не расскажет!!! tongue tongue

    А вам нравится когда в России какие-то отморозки-фанатики из того-же ДАЕШ или какие другие
    "устраивают хаос" ? А зачем надо радоваться или стараться подгадить другому ? Там же такие же дети, женщины и тд...
    Scorpio05
  19. Buravchik Вчера, 20:37
    интересно, а в этой ситуации путин за кого будет. за израиль?
    Buravchik
  20. Симон Вчера, 20:37
    Цитата: Вас Влад
    Цитата: ul_vitalii
    Похоже к этому идёт, американский сценарий.

    Надо просто не мешать ему идти на встречу американским соединениям,пусть воюет касатик! Главное чтобы не над садился сердешный и амерцев успел покрашить. А Асад грамотно поступает,разве можно его теперь обвинить:вот типо он вас бросил wink Ну не смог он,не смог request

    А не договорятся американцы с турками? Вроде раньше проходила инфа, что они померились! Я вот понял одно, что ни туркам, ни американцам верить нельзя, "два сапога-пара", что те подставляют, что эти. stop
    Симон
  21. ljoha_d Вчера, 21:04
    Почему интересно Турция уже не объявила войну америке, которая уже давно поддерживает курдские формирования
    ljoha_d
  22. myrzilka Вчера, 21:19
    Цитата: Sefevi
    Турки пока не используют всю свою огневую мощь

    Ну да танков еще много не сожженных у турок. Есть работа курдским операторам ПТРК )))) Надо бы , конечно, туркам и сбитый самолет припомнить. Такое не прощают.
    myrzilka
    1. Oleg7700 Вчера, 22:11
      Вторая полевая турецкая армия ещё не развёртывалась в Сирии даже несколькими бригадами, не говоря о паре корпусов, хотя последнюю неделю колонны пошли непрерывно, в тч. быстро модернизированные турецким ВПК "Сабры" с телескопическими вышками, автономными модулями и главное, датчиками фиксирующими и сбивающими лазерное наведение (под дымовухами) Потери танков турок не остановят и они незначительны относительно их долгосрочных планов в зоне реально "жизненных" интересов Турции -география, увы, и пять веков генетической памяти. Комми-аджалановцы Африна, американцам "по барабану".
      Oleg7700
  23. mavrus Вчера, 21:35
    Цитата: Вас Влад
    Цитата: ul_vitalii
    Похоже к этому идёт, американский сценарий.

    Надо просто не мешать ему идти на встречу американским соединениям,пусть воюет касатик! Главное чтобы не над садился сердешный и амерцев успел покрашить. А Асад грамотно поступает,разве можно его теперь обвинить:вот типо он вас бросил wink Ну не смог он,не смог request

    Ага не мешать. Ну устроят матрасники с турками "встречу на Эльбе". Сделают вид, что так и надо. Полосатикам до фонаря эти курды, если турки Сирию с Асадом уничтожают.
    mavrus
  24. Radikal Вчера, 21:41
    Турция пригрозила Сирии войной
    Этого следовало ожидать! Разве могло быть по-другому? am
    Radikal
    1. tekinoral Вчера, 21:53
      Конечно могло бы быт ,Если сторонников Асада вводят в Африн для борьбы с террористами PYD/PKK [партия «Демократический союз» и Рабочая партия Курдистана], то проблем не будет. Если же они попытаются защитить террористов от участников операции «Оливковая ветвь», то могу четко заявить: нас никто не остановит», — заявил Чавушоглу в ходе пресс-конференции.

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8ad6ca9a794741ec
      164e81
      tekinoral
  25. Radikal Вчера, 21:56
    Цитата: tekinoral
    Конечно могло бы быт ,Если сторонников Асада вводят в Африн для борьбы с террористами PYD/PKK [партия «Демократический союз» и Рабочая партия Курдистана], то проблем не будет. Если же они попытаются защитить террористов от участников операции «Оливковая ветвь», то могу четко заявить: нас никто не остановит», — заявил Чавушоглу в ходе пресс-конференции.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8ad6ca9a794741ec
    164e81

    Я так понял, у нас тут на сайте "турок" завёлся? belay Пишу пока в кавычках. winked
    Radikal
  26. Урантиец Вчера, 21:59
    Турки обнаглели до нельзя..., нужно этих собак отутюжить так чтобы они забыли на долгие века дорогу в Сирию...
    Урантиец
    1. tekinoral Вчера, 22:35
      А что сидишь в тепле дома ,давай с песней в перед wink
      tekinoral
  27. Turk_az Вчера, 22:19
    Цитата: ultra
    Цитата: Turk_az
    а потом помогут повстанцам на Кавказе

    Турки и помогали этим"повстанцам"в Чечне.У нас хорошая память.

    СССр как то тоже помогал Рпк
    Turk_az
  28. Turk_az Вчера, 22:32
    Цитата: Николай Грек
    Цитата: Turk_az
    а потом помогут повстанцам на Кавказе

    recourse recourse recourse ну попробуйте, помогите!!! what what Кадыров вас покрошит и не заметит!!! wink lol lol lol а потом раздолбаем ваш турк-аз, если будете болтать много!!! wassat wassat wassat

    много вы раздолбали в свое время, но время уже не то...что то не раздолбали вы нас в апреле, и тихо мирно как норм соседи с Габалы ушли, когда дорого стало))и попросили вас laughing За Рамзана Кадыровича то не говорите, он сам за себя что надо скажет, и сказал во время событий в Мьянме wink
    Turk_az
  29. Scorpio05 Вчера, 22:32
    Цитата: KonoGon
    Цитата: Scorpio05
    Туриция приютила 3.5 млн. беженцев из Сирии и тратит миллиарды долларов на их содержание и питание.
    Турки и говорят сирии, не можете поддерживать порядок в своей стране? Мы поддержем как нам видится.

    Как раз одна из заявленных целей операции в Африне и др. территориях переселение сирийских беженцев обратно в Сирию, а главное обеспечить безопасность людей от любых группировок: ДАЕШ, курдских маоистов (насильно рекрутирующих даже девушек в свои отряды), да и от правительственной армии и иррегулярных группировок поддерживающих Асада. Их боятся не меньше чем ДАЕШ. Нужна наверное достаточно организованная сила, которая может обезопасить всех. Сунниты боятся алевитов Асада с его "Шабихой" и армией, арабы и туркоманы курдских леваков, устраивающих везде мини Северную Корею (ну кто в ней захочет жить ?).и организующих на территориях арабов и туркоманов этнические чистки под себя. И все боятся ДАЕШ. Такой силой может быть объединенные силы (миротворческие) России и Турции, к примеру. А с асадовской армией может быть проблема, минимум 85% страны (не алевитов) его не приемлет. Кстати, если правительство контролирует только часть своей территории, и то с иностранной помощью, что делать сопредельным государствам? Статью Устава ООН о самообороне никто не отменял...
    Scorpio05
  30. Громобой Вчера, 22:47
    Турецкая армия получила карт-бланш от Америки на смелые операции против отрядов Асада.То,что турки схлестнутся с американцами есть полный вздор ---они всегда действовали по единому замыслу.У Ирана свои интересы в Сирии,наша армия тоже не будет вмешиваться или получит удар по нашей авиабазе.Турки жёстко ведут себя с самого начала --- самолёты ,ИГ,Нусра.Все договорённости и "мудрое" сотрудничество с Эрдоганом в топку,все бодрые геополитические статейки пропагандистов в топку,все лихие комменты "маршалов" тоже туда.Будем смотреть на факты,а не на то что нам тут напевают...
    Громобой
  31. ButchCassidy Вчера, 23:39
    Цитата: Sefevi
    А что, Турция должна спокойно смотреть,как курды могут уйти от справедливого возмездия? Если Асад занимался неизвестно чем, когда курды строили целые подземные города с использованием железобетона ( их каждый день обнаруживают турецкие войска) явно не один год, когда курды изгнали войска Асада, когда курды поддерживали сепаратистов из РПК, сеющие смерть и разрушения в турецких городах. то будь готов к тому, что вместо тебя кто-то другой будет наводит порядок. Турки пока не используют всю свою огневую мощь. Так они уже 4-5 дней стоят под Джиндересом, но никаких бомбардировок не производят. Но если асадовцы придут курдам на помощь, то это уже будет означать тотальную войну. в котором Асаду явно ничего не светит. Не думаю, что Россия поддержит Асада в таком деле.

    Насчет РПК - это вы отцу нынешнего президента Аз.Р. - Гейдару Алиеву скажите. Он курировал РПК и участвовал в его создании по линии КГБ, вероятно не последнюю роль в этом сыграло его курдское происхождение. Также в этом участвовал Е.М.Примаков.
    ButchCassidy
  32. Zina389 Вчера, 23:47
    У Израиля с Турцией самые плохие отношения, даже хуже чем у Турции с Асадом. Так что Израиль первый кондидат на вредительство Турции. Вот только в одиночку не интересно )
    Zina389
  33. мерцание Сегодня, 00:36
    Война между Турцией и Сирией не нужна ни первым, ни вторым - но крайне нужна амерам. Турки и сирийцы не доставят амерам такого удовольствия.
    мерцание
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