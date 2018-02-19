Турция пригрозила Сирии войной

Если же они будут защищать YPG от нас, Турцию и турецких солдат никто не остановит. (...) Это действительно также для Манбиджа и территории к востоку от Евфрата

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил армии Сирии военными действиями в случае, если она поддержит курдские формирования в Африне, сообщает турецкий телеканал NTV.В продолжении своих слов о том, что Турция не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), Чавушоглу добавил:— подчеркнул Чавушоглу.В тоже время поступает информация, что турецкая армия начала массированный артиллерийский обстрел Африна для того, чтобы помешать вводу сирийских войск в этот район, передает ливанское онлайн-издание Al-Masdar News.По сведениям газеты, выстрелы раздаются в городах Харбул, Телль-Рифъат и за их пределами, а также в ряде деревень, расположенных вдоль дороги. Она ведет в Африн с территории, находящейся под контролем сирийской правительственной армии.