МИД Украины: Россия дерзко похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине
МИД Украины в понедельник подал иск в арбитражный суд против России о «нарушениях» Конвенции ООН по морскому праву.
В министерстве считают, что Россия с 2014 года «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морской державы».
Украина попросила арбитражный суд прекратить «нарушение» Россией Конвенции по морскому праву. Министерство будет добиваться выплаты компенсации за «причиненный ущерб».
Президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году поручил подчиненным подать иск против России в рамках конвенции по морскому праву. Ранее Киев уже подавал несколько исков в Европейский суд по правам человека против России, в которых просит взыскать с российской стороны компенсацию за события в Крыму и Донбассе, передает "Взгляд"
19 февраля 2018 года Украина подала свой меморандум в арбитражном суде против России в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Меморандум доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе– говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
В министерстве считают, что Россия с 2014 года «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морской державы».
Дерзко нарушая международное право, Россия похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом, среди прочего, наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста– заявили в МИД.
Украина попросила арбитражный суд прекратить «нарушение» Россией Конвенции по морскому праву. Министерство будет добиваться выплаты компенсации за «причиненный ущерб».
Президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году поручил подчиненным подать иск против России в рамках конвенции по морскому праву. Ранее Киев уже подавал несколько исков в Европейский суд по правам человека против России, в которых просит взыскать с российской стороны компенсацию за события в Крыму и Донбассе, передает "Взгляд"
Использованы фотографии: most.life
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