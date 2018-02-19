МИД Украины: Россия дерзко похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине

19 февраля 2018 года Украина подала свой меморандум в арбитражном суде против России в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Меморандум доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе

Дерзко нарушая международное право, Россия похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом, среди прочего, наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста

МИД Украины в понедельник подал иск в арбитражный суд против России о «нарушениях» Конвенции ООН по морскому праву.– говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.В министерстве считают, что Россия с 2014 года «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морской державы».– заявили в МИД.Украина попросила арбитражный суд прекратить «нарушение» Россией Конвенции по морскому праву. Министерство будет добиваться выплаты компенсации за «причиненный ущерб».Президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году поручил подчиненным подать иск против России в рамках конвенции по морскому праву. Ранее Киев уже подавал несколько исков в Европейский суд по правам человека против России, в которых просит взыскать с российской стороны компенсацию за события в Крыму и Донбассе, передает "Взгляд"