00:49 20 февраля

МИД Украины: Россия дерзко похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине

МИД Украины в понедельник подал иск в арбитражный суд против России о «нарушениях» Конвенции ООН по морскому праву.

19 февраля 2018 года Украина подала свой меморандум в арбитражном суде против России в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Меморандум доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе
– говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.

МИД Украины: Россия дерзко похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине



В министерстве считают, что Россия с 2014 года «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морской державы».

Дерзко нарушая международное право, Россия похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом, среди прочего, наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста
– заявили в МИД.

Украина попросила арбитражный суд прекратить «нарушение» Россией Конвенции по морскому праву. Министерство будет добиваться выплаты компенсации за «причиненный ущерб».

Президент Украины Петр Порошенко еще в 2016 году поручил подчиненным подать иск против России в рамках конвенции по морскому праву. Ранее Киев уже подавал несколько исков в Европейский суд по правам человека против России, в которых просит взыскать с российской стороны компенсацию за события в Крыму и Донбассе, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: most.life
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Комментарии 76

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  1. 210окв Вчера, 18:24
    А ещё мы строим МОСТ!Вот чего нет в этой жалобе!Да и пошли к лешему,сутяжники!
    210окв
    1. Гигант мысли Вчера, 18:29
      Как всегда Украина хочет заграбастать всё на халяву, это у украинцев на генетическом уровне, что не съем, то надкушу.
      Гигант мысли
      1. словак Вчера, 21:47
        Цитата: Гигант мысли
        Как всегда Украина хочет заграбастать всё на халяву, это у украинцев на генетическом уровне, что не съем, то надкушу.

        Есть такой стоматолог, Путин его фамилия, есть ассистент- Шойгу. Могут и прикус исправить...
        словак
    2. vovanpain Вчера, 18:29
      Цитата: 210окв
      А ещё мы строим МОСТ!Вот чего нет в этой жалобе!Да и пошли к лешему,сутяжники!

      Как это нет fellow
      блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста

      Видно протрезвели и поняли, что мост на самом деле строится и не на Мосфильме. laughing hi
      vovanpain
    3. ul_vitalii Вчера, 18:34
      Им насвистели, что мост не состыкуется никогда в своих фрагментах, поэтому у них полным ходом идёт дискотека, как на ТВ, так и в соцсетях.
      ul_vitalii
    4. ПалБор Вчера, 18:47
      "Ещё мы делаем ракеты и перекрыли Енисей,а также в области балета мы впереди планеты всей."
      Я помню Серж Лифарь с Киева был,им ещё никто не подсказал?
      ПалБор
      1. Дембель77 Вчера, 19:13
        Не учли главного - Крым-то наш. Теперь навсегда.
        Дембель77
    5. Piramidon Вчера, 21:06
      Цитата: 210окв
      А ещё мы строим МОСТ!Вот чего нет в этой жалобе!Да и пошли к лешему,сутяжники!

      Вот как раз с этого моста кляты москали с удочками всю кильку выловили. tongue fool Только для этого этот мост и строили.
      Piramidon
      1. rocket757 Вчера, 21:27
        Их пана прединдента и так не шибко слушают, возможно и приглашать скоро перестану, следующий шаг какой? Пускать на порог перестану?
        Нам то подгадить желающих в очередь, но и из них скоро никого значимого не будет.
        Тема надоела, почти скисла ... там уже новых борцунов с Россией подыскивают!
        rocket757
      2. роман66 Вчера, 21:30
        не только! еще чтоб раздражать видом моста свидомитов
        роман66
  2. Dave36 Вчера, 18:27
    Весь мир пока признает Керченский пролив за Украиной...могут и судится и думаю выиграют. К сожалению для них это Оккупация...Прекратили же хозяйственную деятельность в газовом месторождении( по крайней мере РФ сказала о этом пока идут судебные тяжбы)
    Dave36
    1. Монар Вчера, 18:52
      Извините, но как Вы видите решения суда по формулировке "наносит физический вред украинским рыбакам"? Мост их фейсом об тейбл бил?
      Монар
      1. svp67 Вчера, 19:02
        Цитата: Монар
        "наносит физический вред украинским рыбакам"
        Ну видимо формулировка будет изменена на МОРАЛЬНЫЙ вред украинским рыбакам от вида построенного моста
        svp67
        1. электроОлег Вчера, 19:10
          Цитата: svp67
          МОРАЛЬНЫЙ вред украинским рыбакам


          Заключается в том, что при виде моста их зависть люто душит аж до потемнения в глазах. laughing
          электроОлег
          1. svp67 Вчера, 19:13
            Цитата: электроОлег
            Заключается в том, что при виде моста их зависть люто душит аж до потемнения в глазах

            И еще руки опускаются, а погана рыба не желает в украинские неводы идти, а да, еще там дельфинов около моста развелось, так вот и их можно приписать в сепаратисты, специально уничтожающие рыбные запасы Керченского пролива...
            svp67
            1. роман66 Вчера, 21:31
              рыба, не идущая в сети тоже сепаратисты! они кругом!
              роман66
      2. freejack Сегодня, 00:11
        Мост их фейсом об тейбл бил?


        Ничего вы не поняли... окраинские рыбаки 25 лет рыбку -то прикармливали. а Русские строители своими шуруповертами всю ихнюю кильку расшугали...Клева нема!(... fool отморозь....

        Я бы на их месте новое море выкопал (опыт есть)... И всем свидомым рыбалка обеспечена! Вот делов-то! hi
        freejack
    2. Николай Грек Вчера, 18:57
      Цитата: Dave36
      Весь мир пока признает Керченский пролив за Украиной

      это их проблемы!!! request wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. роман66 Вчера, 21:32
        нет у них проблем, кроме России! lol
        роман66
        1. Николай Грек Вчера, 21:36
          Цитата: роман66
          нет у них проблем, кроме России! lol

          recourse recourse recourse опять же, это их проблемы!!! wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
          1. роман66 Вчера, 21:39
            неразрешимы их проблемы, пока в родную гавань не вернутся! laughing laughing
            роман66
    3. svp67 Вчера, 19:00
      Цитата: Dave36
      Весь мир пока признает Керченский пролив за Украиной..

      Каким образом? Этот пролил не может признаваться за Украиной, так как он был ПОГРАНИЧНЫМ, до событий 2014 года. Другое дело фарватер проходил по территориальным водам Крыма и мы признавали это, а значить до 2014 года платили за проход своих кораблей.... Но вот беда, между Россией и Украиной нет официально ПРИЗНАННЫХ границ, Украине, при разделе СССР, что то там не понравилась и она ОТКАЗАЛАСЬ обсуждать этот вопрос с Россией и проводить демаркацию. И вот сейчас ей это выливается боком.
      svp67
      1. Антарес Вчера, 20:43
        Цитата: svp67
        Но вот беда, между Россией и Украиной нет официально ПРИЗНАННЫХ границ, Украине, при разделе СССР, что то там не понравилась и она ОТКАЗАЛАСЬ обсуждать этот вопрос с Россией и проводить демаркацию. И вот сейчас ей это выливается боком.

        есть другая версия, что много раз предлагали-но РФ не хотела. Украина в одностороннем пыталась после отказов
        еще при Януковиче были предложения
        Антарес
    4. Piramidon Вчера, 21:43
      Цитата: Dave36
      Весь мир пока признает Керченский пролив за Украиной

      А "весь мир" - это кто?


      Piramidon
    5. Ныробский Вчера, 21:55
      Цитата: Dave36
      Весь мир пока признает Керченский пролив за Украиной...могут и судится и думаю выиграют. К сожалению для них это Оккупация...Прекратили же хозяйственную деятельность в газовом месторождении( по крайней мере РФ сказала о этом пока идут судебные тяжбы)
      По ходу рассмотрения дела по существу вопроса, выяснится то, что истец прекратил своё существование, а посему иск будет аннулирован.
      Ныробский
    6. Мих1974 Сегодня, 00:37
      Ну если своих "фаберже" не хватает - смотрим на Китай , который " имел ввиду" все эти орбитражы и продолжает "наглос" застраивать острова в японском море good tongue
      Мих1974
  3. 1536 Вчера, 18:27
    Надо подать встречный иск, чтобы неповадно было.
    1536
    1. Мих1974 Сегодня, 00:39
      Надо заявить (и настаивать и войсками подеражть) - что имели мы ваше мнение, сам арбитраж и его решния по данному вопросу tongue . "это НАША корова и мы будем ее доить". (с)
      Мих1974
  4. Zubr Вчера, 18:28
    Чем бы дитятко не тешилось, дабы на водку не просило...
    Zubr
    1. роман66 Вчера, 21:33
      одно другому не помеха lol
      роман66
  5. нивасандер Вчера, 18:28
    от мертвого осла уши
    нивасандер
  6. рюрикович Вчера, 18:29
    "...наносит физический вред украинским рыбакам..." belay winked
    Бьют, что ли what laughing
    Или не доедают?
    А может,устают работать, возмещая рыбные ресурсы...
    Я вообще не понимаю, что конкретно они хотят request
    рюрикович
    1. Геркулесыч Вчера, 18:37
      В лодки им какают! wassat
      Геркулесыч
      1. рюрикович Вчера, 18:44
        Не,какать в лодки - это приносить пользу украине yes
        1. Топливные элементы(если раскатать и высушить с добавлением соломы)
        2. Удобреньице good Перекочует из плавсредств сразу на огороды yes
        3. Нарикам бесплатное то что надо - в пакетик и на голову...В матрицу сразу уплываешь laughing
        4. Халявный доход - ежели то,что вверху не для себя, а за бабосы людЯм bully
        Не всё так однозначно... request wink laughing
        рюрикович
        1. Геркулесыч Вчера, 18:58
          Рюрикович hi какают очень жидко, и сразу всю лодку до краев закакивают! wassat
          Геркулесыч
          1. poquello Вчера, 21:40
            Цитата: Геркулесыч
            Рюрикович hi какают очень жидко, и сразу всю лодку до краев закакивают! wassat

            этт нападение на укропский флот! не было этого!
            poquello
        2. роман66 Вчера, 21:34
          вонюче - однозначно! laughing
          роман66
    2. Судоплатов Вчера, 18:45
      Погранцы Отбирают насосы у моряков могучего флота
      Судоплатов
    3. Смехотворец Вчера, 20:21
      Подвергали акустическим атакам. laughing
      Смехотворец
  7. Dimy4 Вчера, 18:33
    Свежий, кристально чистый воздух с волшебными ароматами не похищаем ещё?
    Dimy4
  8. Геркулесыч Вчера, 18:36
    Азовское море, внутреннее, Российское море! fool За каким чер-том им наши земли отдали? Пускай они со своими исками идут куда подальше! Нужно и должно земли наши домой в Россию вернуть! Любой ценой! Хватит, на наших землях врагов своих терпеть! Нужно начать действовать жестко, для начала армиям республик дать хорошей техники, и инструкторов к ней. Выбить укроинскую армию, забрать в состав страны обе республики в полном терреториальном объеме.
    Геркулесыч
    1. Антарес Вчера, 20:44
      Цитата: Геркулесыч
      Азовское море, внутреннее, Российское море

      Азовское море внутреннее море Украины и РФ. Есть специальный пункт договора. Которого обе страны поддерживать должны.
      Антарес
      1. роман66 Вчера, 21:35
        теперь уже и нет tongue
        роман66
      2. Мих1974 Сегодня, 00:41
        Таки товаришь намекает - "пора исправить" feel
        Мих1974
  9. Прутков Вчера, 18:37
    Цитата: Dave36
    Весь мир пока признает Керченский пролив за Украиной...могут и судится и думаю выиграют. К сожалению для них это Оккупация...Прекратили же хозяйственную деятельность в газовом месторождении( по крайней мере РФ сказала о этом пока идут судебные тяжбы)

    А что такое тогда американская база в Косово? Что такое американские базы в Сирии? Чтобы решить вопрос, чьи воды омывают берега Крыма,надо решить вопрос, чей Крым. Морской арбитраж на это не уполномочен. Совбез ООН ответа на вопрос "Чей Крым?" ответа не дал. Да, и сам арбитраж тоже вещь условная. В прошлом году принял решение по поводу спорных вод в Южно-китайском море не в пользу Китая. И что? Китай ушёл со спорных островов?
    Прутков
    1. Every Вчера, 19:03
      Цитата: Прутков
      В прошлом году принял решение по поводу спорных вод в Южно-китайском море не в пользу Китая. И что? Китай ушёл со спорных островов?

      Видимо будет тоже самое, решение примут в пользу украины. Ведь поступить по другому для ес просто нельзя.
      Весь вопрос в том как поступит Россия (знаю, вопрос глупый). А поступит так же как и Китай, т.е. никак.
      (А мишка слушает, да ест)
      Every
  10. Судоплатов Вчера, 18:42
    Психиатры в 2013 году открыли двери своих больниц и дружно уехали,
    Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
    ......
    Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
    Вызывайте нас скорее через гада главврача,
    С уваженьем, дата, подпись, отвечайте нам, а то
    Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!
    Судоплатов
  11. Туз Бубен Вчера, 18:44
    Пецю бросила Хозяйка.
    Без грошiв стал Попрошайка.
    Со стакана слезть не смог
    Весь в соплях теперь итог...
    Туз Бубен
  12. Горный стрелок Вчера, 18:46
    Арбитраж присудил заплатить Газпрому. Заплатили? Это вы ребята, будете признавать решения арбитража только тогда, когда они вам выгодны? Не, не угадали... Или по закону, или по понятиям...
    А когда как - не выйдет wassat
    Горный стрелок
  13. К-50 Вчера, 19:04
    Вот это перлы!!! laughing
    Или пЁрлы? what
    Ну вообщем вы сэрь. yes laughing
    Дерзко нарушая международное право, Россия похищает энергетические и рыбные ресурсы

    Я так понял, что Россия загораживает Солнце, дабы уменьшить световой поток на Уркаине, а рыбу хворостиной отгоняет, рихтуя морду лица украинским рыбакам. wassat
    в связи с незаконным строительством Керченского моста

    То есть строительство на своей территории должно быть одобрено Уркаиной? А если нет разрешения, тогда преступное деяние? laughing
    В цирк можно больше не ходить и Евгений Петросян однозначно проигрывает уркаинскому МИДу. wassat
    К-50
  14. Дормидонт Вчера, 19:16
    принадлежащие окраине ресурсы находятся в польских мусорных баках
    Дормидонт
  15. лысова Вчера, 19:21
    Ущерб, причинённый Украине, будет выплачен, со счетов и недвижимости Порошенко и его сподвижников Майдана.
    лысова
  16. pvv113 Вчера, 19:38
    Россия похищает энергетические и рыбные ресурсы

    А еще Россия украла шум моря в морских ракушках и облака
    pvv113
    1. роман66 Вчера, 21:36
      и выдышала весь морской бриз lol
      роман66
  17. vodolaz Вчера, 20:09
    Да неужели? Сколько лет исками пугают, а тут наконец то сподобились.
    vodolaz
  18. Metallurg_2 Вчера, 20:12
    Россия с 2014 года «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свою права морской державы»

    А у страны 404 есть военно-морской флот, который позволяет государству считаться морской державой?
    Metallurg_2
  19. Alekseits Вчера, 20:18
    Цитата: Dave36
    Весь мир пока признает Керченский пролив за Украиной...могут и судится и думаю выиграют. К сожалению для них это Оккупация...Прекратили же хозяйственную деятельность в газовом месторождении( по крайней мере РФ сказала о этом пока идут судебные тяжбы)

    Но суд провел таки срединную линию по морю между Украиной и Крымом, признав таким образом его российским. А поскольку вышки оказались за ней, в морском пространстве Украины, то и добычу мы прекратили.
    Alekseits
    1. Антарес Вчера, 20:51
      Цитата: Alekseits
      Но суд провел таки срединную линию по морю между Украиной и Крымом, признав таким образом его российским. А поскольку вышки оказались за ней, в морском пространстве Украины, то и добычу мы прекратили.

      разве суд уже был?
      Срединная линия это версия российских экспертов, если суд учтет Крым. Но РФ нарушила даже ее. Добыв газа на 10 млр руб на Одесском месторождении. Которое ближе к Одессе на 20 км чем Крым.
      Там позиции РФ слабые, так как нарушили даже с учетом срединной и долго использовали украинское месторождение. То что вышки украли(затрофеили, потому что наши неумехи даже это не смогли сразу увести)-это отдельный пункт. А весь Крым-заранее проигрышная ситуация. Потому что резолюции ООН и тд...
      Вся надежда-на неисполнение постановления суда.
      Статья неполная. Меморандум то учитывает нарушение экономической зоны как в Сев Причерноморье(месторождения) так и в Азовском и отдельно мост.. А статья построена словно жалуются только на Азовское и мост..
      На деле-"дерзко похищали" именно с Одесского месторождения. И тут-нарушения грубое налицо.Никак не оправдать добычу там.
      Антарес
      1. Николай Грек Вчера, 21:40
        Цитата: Антарес
        Цитата: Alekseits
        Но суд провел таки срединную линию по морю между Украиной и Крымом, признав таким образом его российским. А поскольку вышки оказались за ней, в морском пространстве Украины, то и добычу мы прекратили.

        разве суд уже был?
        Срединная линия это версия российских экспертов, если суд учтет Крым. Но РФ нарушила даже ее. Добыв газа на 10 млр руб на Одесском месторождении. Которое ближе к Одессе на 20 км чем Крым.
        Там позиции РФ слабые, так как нарушили даже с учетом срединной и долго использовали украинское месторождение. То что вышки украли(затрофеили, потому что наши неумехи даже это не смогли сразу увести)-это отдельный пункт. А весь Крым-заранее проигрышная ситуация. Потому что резолюции ООН и тд...
        Вся надежда-на неисполнение постановления суда.
        Статья неполная. Меморандум то учитывает нарушение экономической зоны как в Сев Причерноморье(месторождения) так и в Азовском и отдельно мост.. А статья построена словно жалуются только на Азовское и мост..
        На деле-"дерзко похищали" именно с Одесского месторождения. И тут-нарушения грубое налицо.Никак не оправдать добычу там.

        всю эту демагогию будете втирать ффсемумиру, который с вами!! wink yes laughing laughing laughing
        Николай Грек
        1. мыслитель Вчера, 22:19
          Есть ответ более аргументированный good
          Эксперт считает, что "никакой перспективы в положительном решении вопроса для Украины нет, так как установка по добыче газа находится на шельфе Крыма, а шельф Крыма принадлежит Республике Крым и, де-факто — Российской Федерации".

          https://www.pravda.ru/economics/materials/gas/15-
          02-2018/1370850-gaz-0/
          мыслитель
  20. zivXP Вчера, 20:29
    Россия дерзко похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине

    Забыли еще что всю воду из крымского канала выпили
    zivXP
  21. muhomor Вчера, 20:31
    смех-смехом, но любой выкрутас хунты активно поддерживается европой, если в результате РФ получает какую-то подлость. Вот например мобильная связь в Крыму. Очень трудно дозвонится не только в ближнее зарубежье.
    muhomor
  22. mavrus Вчера, 20:36
    Цитата: svp67
    Цитата: Монар
    "наносит физический вред украинским рыбакам"
    Ну видимо формулировка будет изменена на МОРАЛЬНЫЙ вред украинским рыбакам от вида построенного моста

    И чё? Суд им разрешит с удочками на этом мосту сидеть? Ну-ну.
    mavrus
  23. Incvizitor Вчера, 20:38
    С 2014 года "украине" ничего не принадлежит.
    Incvizitor
  24. Антарес Вчера, 20:59
    Задача Международного суда – решать споры между государствами, возникшие на основе нарушения одной из сторон международных источников права. В отличие от Международного уголовного суда, Международный суд ООН не может осудить конкретного человека, но призван обязать государство к выполнению норм международного права.
    В состав Суда входят 15 судей, каждый из которых представляет одну страну. Пять мест неформально закреплены за государствами – постоянными членами Совета Безопасности ООН, соответственно, одним из судей является представитель России – Кирилл Геворгян. Также в Суде есть представители таких стран, как Франция, США, Великобритания, Италия, Австралия, Китай и других, включая Сомали и Уганду. Решение выносится большинством голосов.
    Украина второй раз участвует на таком суде. Первый раз отстояли Змеиный(что это остров а не скала) из за Юща пришлось делать кучу работы и еще потерять часть спорного шельфа.Зато по закону.
    РФ тоже участвует 2 раз.В суде против Грузии- 1 апреля 2011 года Международный суд решил отклонить иск Грузии, так как было решено, что стороны еще не исчерпали возможности уладить конфликт путем переговоров, что предусмотрено в статье 22 вышеупомянутой конвенции.
    Но реальные механизмы принуждения в официальных документах ООН не прописаны.США отказались принять юрисдикцию(когда с Никарагуа). Суд признал действия США противозаконными и обязал ответчика возместить Никарагуа весь нанесенный ущерб.США "послало" суд куда то там...
    С Ливией суд сработал , с Чадом..С крупными значимыми странами суд справиться не мог.
    Я, конечно, все понимаю, но действия РФ на Одесском месторождении не иначе наглым использованием чужих ресурсов в чужой экономической зоне-не назовешь.
    Но протестовать нужно не в суде...Пушки красноречивее исков...Наши же ждут манны небесной от европейских судов...правоведы фиговы. С такими правоведами-все можно потерять и жаловаться куда хочешь. За свое нужно сражаться. Всеми средствами. Хотя пока мы слабы...и ведем себя еще более глупо.
    Антарес
    1. Николай Грек Вчера, 21:41
      Цитата: Антарес
      Я, конечно, все понимаю, но действия РФ на Одесском месторождении не иначе наглым использованием чужих ресурсов в чужой экономической зоне-не назовешь.

      это компенсация за стыренный из трубы транзитный газ!!! wink yes tongue tongue lol lol lol
      Николай Грек
      1. роман66 Вчера, 22:00
        Не стыренный, а понадкушенный, согласно традиции
        роман66
    2. Lexus Вчера, 21:59
      Компетентно и с проработкой вопроса написано. Очень вероятно что суд будет на стороне Украины. Само собой его решения никто исполнять не будет и через некоторое время все забудется(как с островами в южно-китайском море).
      Вышки конечно мы отжали и возвращать не собираемся. Ну и газ под шумок покачали - надо же было как то Крым обеспечивать пока нитку строили(от скакунов то только гадостей дождешься, как с каналом)
      Да и с Крымом.. Не отжали бы, так в Севастополе(истинно Русский город к скакунам никакого отношения не имеющий) сейчас бы база полосатиков образовалась. Тут же бы конвенцию Монтре подвинули и болталось бы в Черном море какая нибудь мелкая АУГ да тысяча-другая топоров на морских носителях. Сами пи..ры и виноваты.
      Сражаться.. всеми средствами.. пока слабы.. - и будете слабы. Что бы быть сильными, надо работать и науку двигать(чего и нам бы не помешало) а не скакать и промышленность добивать. Впереди у вас перспектива аграрной "супердержавы" с супер долгами и уплывающими супер доходами от транзита газа. Будете нищими и слабыми.
      Lexus
    3. vovanpain Вчера, 22:10
      Цитата: Антарес
      Пушки красноречивее исков...

      Ну милости просим укропчик, давно уже ожидаем, когда хоть аы войну нам обьявите, орете на весь мир о агрессии и войну не обьвляете, ждем укроп. laughing
      vovanpain
  25. lopvlad Вчера, 21:29
    Цитата: Dave36
    Прекратили же хозяйственную деятельность в газовом месторождении


    это Газпром перестраховывается пока "Северный Поток 2 " строится,за клиентов трусится.
    "Весь мир" признает только силу и кто фактически контролирует территорию тот и хозяин.Поэтому можно хоть каждый день выть то Крым это территория России.А керченский мост обеспечивает полный контроль России над Азовским морем.
    lopvlad
  26. lopvlad Вчера, 21:33
    Цитата: Антарес
    но действия РФ на Одесском месторождении не иначе наглым использованием чужих ресурсов в чужой экономической зоне-не назовешь.


    Одесское месторождение находиться в экономической зоне того государства которому принадлежит Крым.Крым сейчас принадлежит России.
    Что касается признания то украинской землей большинство населения России считает только Галицию.
    lopvlad
  27. злой партизан Вчера, 21:38
    Ещё немного и хахлы обвинят Россию, что та у них Крымский Мост отжала... sad
    злой партизан
  28. razved Вчера, 21:41
    Неужели наши мидаки не могут до сих пор объяснить, что это уже ДАВНО российские территориальные воды. И посему никакого спора из-за отсутствия его объекта не может быть.
    razved
  29. gsev Вчера, 21:41
    Цитата: 1536
    Надо подать встречный иск, чтобы неповадно было.

    Этот спор решается не в судах. СССР никто не признавал пока он не окреп. То же самое с КНР. Нам надо эти суды игнорировать. Крым с 2014 года территория России и там превалирует закон России.
    gsev
  30. sergo1914 Вчера, 21:54
    Дожили. Теперь фраза "Ты чо такой дерзкий?" в арсенале дипработников. Ждем появления в лексиконе слов втащил, всёк, в натуре,...
    sergo1914
  31. Berkut24 Вчера, 22:49
    Рыба тоже гражданство имеет?
    Berkut24
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