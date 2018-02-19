Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
Представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о запрете на поставку в Россию авиационных двигателей Д-436. Напомним, что Украина ввела запрет на поставку авиадвигателей, использующихся в гражданской авиации. Ранее такими двигателями, выпускаемыми производственным объединением «Мотор Сич», оснащались самолёты Бе-200 и Ан-148.
Алексей Пушков написал в Твиттере:
Запрет на поставку двигателей Д-436 компанией «Мотор Сич» в РФ подтверждается заместителем министра промышленности Олегом Бочаровым. О ситуации он рассказал во время выступления перед депутатами парламента.
На самой Украине мнения по поводу «двигательного» запрета разделились. Радикально настроенные слои общества объявили о большой «перемоге», а те, у кого осталась способность к критическому мышлению, назвали этот шаг очередным ударом по украинской промышленности.
Алексей Пушков написал в Твиттере:
Киев в своём репертуаре: запретил поставку в Россию двигателей для Ан-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве протирают руки: заказов не будет, доходов не будет, но главное - насолить Москве.
Запрет на поставку двигателей Д-436 компанией «Мотор Сич» в РФ подтверждается заместителем министра промышленности Олегом Бочаровым. О ситуации он рассказал во время выступления перед депутатами парламента.
На самой Украине мнения по поводу «двигательного» запрета разделились. Радикально настроенные слои общества объявили о большой «перемоге», а те, у кого осталась способность к критическому мышлению, назвали этот шаг очередным ударом по украинской промышленности.
Использованы фотографии: Мотор Сич
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