00:44 20 февраля

Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о запрете на поставку в Россию авиационных двигателей Д-436. Напомним, что Украина ввела запрет на поставку авиадвигателей, использующихся в гражданской авиации. Ранее такими двигателями, выпускаемыми производственным объединением «Мотор Сич», оснащались самолёты Бе-200 и Ан-148.

Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436


Алексей Пушков написал в Твиттере:
Киев в своём репертуаре: запретил поставку в Россию двигателей для Ан-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве протирают руки: заказов не будет, доходов не будет, но главное - насолить Москве.



Запрет на поставку двигателей Д-436 компанией «Мотор Сич» в РФ подтверждается заместителем министра промышленности Олегом Бочаровым. О ситуации он рассказал во время выступления перед депутатами парламента.

На самой Украине мнения по поводу «двигательного» запрета разделились. Радикально настроенные слои общества объявили о большой «перемоге», а те, у кого осталась способность к критическому мышлению, назвали этот шаг очередным ударом по украинской промышленности.

Использованы фотографии: Мотор Сич
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Комментарии 85

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  1. Горный стрелок Вчера, 18:34
    Производить самолеты Ан -148 уже не будут. Двигатели нужны для плановых ремонтов и замены. Мотор -Сич от этого, наверное, не разорится. Но и хорошего для него - немного.
    Горный стрелок
    1. Балу Вчера, 18:42
      Цитата: Горный стрелок
      Производить самолеты Ан -148 уже не будут. Двигатели нужны для плановых ремонтов и замены. Мотор -Сич от этого, наверное, не разорится. Но и хорошего для него - немного.

      А разве двигатели Бе-200 не начали делать в Рыбинске?
      Балу
      1. инженер74 Вчера, 18:52
        Их не в Рыбинске, а в Москве пытались делать. Но потом решили, что купить проще, потом ещё однокласника - SAM-146 в Рыбинске запилили. Думаю, для Бе-200 чего нибудь из линейки ПД-14 придумают, а Ан-148 и иже с ним, уйдут в историю, как проект "Как не надо делать!"
        ИМХО
        инженер74
        1. Стирбьорн Вчера, 19:40
          Цитата: инженер74
          Думаю, для Бе-200 чего нибудь из линейки ПД-14 придумают

          только это все будет скорее всего как с двигателями для ВМФ - до сих пор в производство не запущены, хотя уже 4-й год пошел.
          Стирбьорн
          1. Чёрный Вчера, 19:52
            Хунта делает всё, что им предписывает Вашингтон. Страх перед хозяином сильнее здравого смысла. Впрочем, хунта лично ничего не теряет. они как раз таки и жируют....Пецюндер так наловчился в одно рыло жрать, что скоро Била Гейтса обгонит....Ну а петькин народ пусть и дальше лапу сосёт....заслужили....
            Чёрный
        2. Ziksura Вчера, 20:32
          Цитата: инженер74
          потом ещё однокласника - SAM-146 в Рыбинске запилили.

          19 февраля 2018 года
          "И тем не менее в России давно понимали возможность такого сценария".
          «Самолет Бе-200 может быть ремоторизирован с помощью российско-французской силовой установки SaM146, которая производится в Рыбинске. Техническая возможность такой ремоторизации подтверждена по итогам работы, проведенной совместно производителем самолета Бе-200 и PowerJet», – отметил представитель ОДК.

          СП PowerJet создано на равных французской SafranAircraftEngines и «ОДК-Сатурн» (входит в ОДК). Рыбинский «Сатурн» отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя SaM146 и его испытания, а SafranAircraftEngines – за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ, интеграцию силовой установки. Турбореактивный двигатель SaM146, а также его производство сертифицированы по нормам EASA и АР МАК. Этот двигатель уже активно эксплуатируется на самолете SSJ-100 в течение семи лет. "

          Как- то так hi
          Ziksura
          1. БВС Вчера, 20:45
            А французы затем на санкции не пойдут?
            БВС
          2. hydrox Вчера, 20:53
            Цитата: Ziksura
            на самолете SSJ-100 в течение семи лет. "

            Да бросьте!
            Этот ероплан только с прошлого года в серию пошёл - откуда 7 лет-то? Тем более идут озвученные нехилые слухи, что проблемы с этим движком уже имеют очертания ...
            hydrox
            1. Morozyaka Вчера, 21:28
              Ну тогда получается я уже несколько лет летаю на прототипе. Пойду требовать себе звание пассажир-испытатель. Интересно, за сколько полётов заслуженного дадут? laughing
              Morozyaka
            2. vovanpain Вчера, 21:50
              Цитата: hydrox
              Да бросьте!
              Этот ероплан только с прошлого года в серию пошёл - откуда 7 лет-то? Т

              Да брошу laughing подскажите уважаемый когда из Рыбинска в Комсомольск на Амуре отгрузили первый серийный SAM146, могу дать подсказочку, на сегодня выпущено более 300 двигателей SAM146. laughing wink
              vovanpain
          3. неглавный Вчера, 22:13
            Цитата: Ziksura
            Цитата: инженер74
            потом ещё однокласника - SAM-146 в Рыбинске запилили.

            19 февраля 2018 года
            "И тем не менее в России давно понимали возможность такого сценария".
            «Самолет Бе-200 может быть ремоторизирован с помощью российско-французской силовой установки SaM146, которая производится в Рыбинске. Техническая возможность такой ремоторизации подтверждена по итогам работы, проведенной совместно производителем самолета Бе-200 и PowerJet», – отметил представитель ОДК.

            СП PowerJet создано на равных французской SafranAircraftEngines и «ОДК-Сатурн» (входит в ОДК). Рыбинский «Сатурн» отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя SaM146 и его испытания, а SafranAircraftEngines – за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ, интеграцию силовой установки. Турбореактивный двигатель SaM146, а также его производство сертифицированы по нормам EASA и АР МАК. Этот двигатель уже активно эксплуатируется на самолете SSJ-100 в течение семи лет. "

            Как- то так hi

            Короче "горячую" зону двигателя делают натовцы? А без "горячей" всё остальное можно выбросить!
            неглавный
    2. svp67 Вчера, 19:08
      Цитата: Горный стрелок
      Мотор -Сич от этого, наверное, не разорится

      Так, двигатели для наших вертушек - табу, для ракет - табу, теперь для Ан - табу. Этот завод создавался для производства двигателей советского проекта, для советских летательных аппаратов. Я не знаю, кому они еще сейчас могут понадобиться?
      svp67
      1. hydrox Вчера, 19:42
        Странный у Вас подход:: в реале Россия испытывает двигательный голод во ВСЕХ отраслях промышленности, кроме танков и реакторов.
        Давным-давно, ещё в 80 годах, надо было сделать новый движок для Ил-76 (старый аварийный с рождения Д-30 стоил жизни сотням человек и десяткам машин). С гигантским трудом пробили ПС-90А, в этом году уже полетели, но сертификат ещё не получили.
        Ну правильно, ведь полвека ещё не прошло!! laughing
        А возьмите линейку ПД:: хоть один движок из линейки уже работает?? Нет.
        А почему наша Армия уже 20 лет остаётся ВООБЩЕ без ударных дронов? Не потому ли, что для дронов не выпускаются движки, причём НИКАКИЕ не выпускаются от слова СОВСЕМ.
        Прямо не промышленная держава, а какая-то деревенская кузница.
        Вот и вопрос:: а за каким хреном Путин содержит такой МинПромТорг, который с большим успехом может выпускать только дефектные ведомости, да закупать золотые Роллс-Ройсы, а вот выполнять свои прямые функции он не может.
        А может, весь коллектив Мантурова вместе с рогозинскими разогнать, набрать новый и перевести на казарменный режим шарашки вместе со всеми двигательными КБ, чтобы через два года имели пилотные рабочие движки с полным комплектом документации на полностью ВЕСЬ спектр тех двигунов, которые Россия сейчас не выпускает, а закупает (компрессорные движки сюда же входят, как и авиадвигатели на газе.
        Так ведь у нас не хватает ни автомобильных, ни тракторных двигателей - что сделало Пр-во для снижения дефицита и голода?
        Ничего.
        Тогда куда смотрит Путин?
        hydrox
        1. lis-ik Вчера, 19:51
          Наверное смотрит крикливые ток-шоу, как на украине всё хреново.
          lis-ik
        2. kapitan92 Вчера, 20:06
          Цитата: hydrox
          С гигантским трудом пробили ПС-90А, в этом году уже полетели, но сертификат ещё не получили.

          Цитата: hydrox
          Тогда куда смотрит Путин?

          Для начала определимся , какую роль сыграл В.В. Путин, чтобы с 2011г. американская компания Pratt & Whitney прекратила свое сотрудничество с Пермским моторным заводом и ОАО «Авиадвигатель» и продала свои пакеты акций Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), а также передала все права на технологии, использованные в ПС-90А2,
          Если Вы не в курсе, я готов Вам пояснить , кто продал матрасам Пермский завод.
          kapitan92
          1. hydrox Вчера, 20:31
            Цитата: kapitan92
            Если Вы не в курсе, я готов Вам пояснить , кто продал матрасам Пермский завод.

            Немного в курсе, но выслушаю с удовольствием (да и не один я - это всем интересно будет), так что уж будьте любезны, найдите для нас всех 15 мин.
            hydrox
            1. kapitan92 Вчера, 20:55
              Цитата: hydrox
              найдите для нас всех 15 мин.

              А Вы под свой псепропальщеский пост всех не подвязывайте! Мне хватит и 3 минут.
              Цитата: hydrox
              Немного в курсе, но выслушаю с удовольствием

              Так получилось, что я тоже немного в курсе.
              Совещание, прошедшее в Перми под руководством главы российского Правительства Михаила Касьянова, «поставило точку в вопросе создания в Прикамье Центра российского двигателестроения».
              «Михаил Касьянов интересовался мнением специалистов о роли пермского центра двигателестроения в комплексе авиастроения России."
              Представитель производящей авиационные двигатели компании Pratt&Whitney («Прайт энд Уитни», США) Том Хайек рассказал, что после анализа ситуации на всех предприятиях России для инвестирования средств компания выбрала именно Пермский завод моторов. Отчего же такой интерес? laughing
              А может, весь коллектив Мантурова вместе с рогозинскими разогнать, набрать новый и перевести на казарменный режим шарашки вместе со всеми двигательными КБ, чтобы через два года имели пилотные рабочие движки с полным комплектом документации на полностью

              Это из Вашего поста. Много на форуме диванных стратегов и ура - руководителей! hi
              kapitan92
        3. Svarog Вчера, 20:16
          Цитата: hydrox
          Прямо не промышленная держава, а какая-то деревенская кузница.

          Так и есть, у нас нет промышленности, у нас сплошные "прорывы", но когда дело до конкретики доходят, выясняется, что то были лозунги..
          Цитата: hydrox
          А может, весь коллектив Мантурова вместе с рогозинскими разогнать, набрать новый

          И не только этих, там всех гнать надо, с тем кто всё это безобразие возглавляет..


          Цитата: hydrox
          Тогда куда смотрит Путин?

          Куда угодно, только не на реальные нужды страны.. Оторвался он от реальности..
          Svarog
        4. spirit Вчера, 21:22
          Путин устал) ему не до этого,галера надоела)
          spirit
        5. Андрюха Г Вчера, 21:34
          Дай бог кто то читает вами толковые мысли и претворит из в правильные дела для России.
          Андрюха Г
        6. Lexus Вчера, 22:46
          Ну сделают КД и работающие образцы а дальше что? Производить негде и не на чем. Для них еще и заводы строить надо.
          В России сейчас так все развалено что подшипники из китая везут(свои уже не делаем, хотя вчера новость прочитал что под Владимиром новый завод открыли). Станкостроение кончилось, даже резцы для советских токарных станков и те китайские.
          Все придется по новой отстраивать. Эволюционным путем. Что Путин и пытается делать.
          Вот только с командой ему не повезло!)) Надо видимо ему подсказать что бы лучше искал юные дарования, типа сынков рогозина и сечина - гениальности же! Неужто у дворковичей и прочих медведевых не найдется по гениальному молодому родственнику?! А ведь такие умы. Без таких нам Россию не отстроить!
          Lexus
      2. Kars Вчера, 20:23
        Захотели бы с богуслаевым договорились бы покупать через третьи страны)
        Ну это если надо конечно)
        Kars
      3. zivXP Вчера, 20:34
        Этот завод создавался для производства двигателей советского проекта, для советских летательных аппаратов

        Им еще на производство кастрюль нужно будет переходить
        zivXP
    3. тол100в Вчера, 19:13
      Цитата: Горный стрелок
      Мотор -Сич от этого, наверное, не разорится.

      Не разорится, если начнет их продавать "Боингу"!
      тол100в
      1. Ил-18 Вчера, 19:18
        Эйрбас тоже в очереди.
        Ил-18
      2. 73bor Вчера, 19:50
        Ага ,четыре года прошло ,хоть кому нибудь они стали что нибудь продавать-никому и ничего даже в какой нибудь захудалый Габон ! ? А вот США они на кой ляд ?
        73bor
    4. шура матросов Вчера, 19:53
      А Бе-200 чем будете оснащать? Нет, то что со временем свой двигатель построите-адаптируете само собой. Вопрос в том когда? А самолеты нужны сейчас
      шура матросов
      1. rocket757 Вчера, 21:21
        Это из серии на счёт отмороженных ушей и шапок с ушами.
        Простой вопрос к не братьям - а двигатели куда денете? Кто купит?
        Вот и посмотрим, кто раньше замену найдёт, а кто раньше двигатели куда продаст?
        Хотя всё эт глупо, как есть.
        rocket757
      2. Genry Вчера, 22:08
        Цитата: шура матросов
        А Бе-200 чем будете оснащать? Нет, то что со временем свой двигатель построите-адаптируете само собой. Вопрос в том когда?

        На первое время, есть подходящий суперджетовский... Потом из серии ПД-14 (ПД-7 ?).
        Genry
      3. vovanpain Вчера, 23:28
        Цитата: шура матросов
        А Бе-200 чем будете оснащать?

        SAM-146 есть yes Одноклассники с Д 436.
        vovanpain
  2. Dave36 Вчера, 18:35
    За то честно...Нам американцы яйца крутят а мы им Титан, РД180.....но коментс....))
    Dave36
    1. Korax71 Вчера, 22:44
      А много желающих на рд?????титан идет боингу по контракту многолетник.выгода взаимная,рф ведь не за даром его гонит.есть ли еще покупатели на такие объемы????нет.да и с боингом скоро лавка может прикрыться.они вроде как композитные материалы пытаются внедрить.по РД 180 контракт тоже продлевать не стали.
      Korax71
  3. инженер74 Вчера, 18:46
    Как бы "серые" поставки не начались... Вот что страшно...
    инженер74
    1. 210окв Вчера, 18:59
      Чего страшно?За качество?Или то что двигатели все же будут.Самолеты надо ремонтировать ..
      Цитата: инженер74
      Как бы "серые" поставки не начались... Вот что страшно...
      210окв
      1. инженер74 Вчера, 19:15
        За качество, конечно! Точнее за безопасность - все таки для пассажирских самолётов - там катапульт нету.
        инженер74
  4. Геркулесыч Вчера, 18:54
    Сто раз говорили -свои нужно создавать самим для себя, вот и пожинаем плоды своей недальновидности.
    Геркулесыч
    1. Судоплатов Вчера, 18:58
      кто знал, в 50-х годах 20 века, что в 1991 году придет мечаный,все развалит,а его черти в ад не берут, разрушит ад. И будут шумеры- скакуасы в 21 веке
      Судоплатов
      1. Ил-18 Вчера, 19:20
        Меченный на всю голову пришел в1985
        Ил-18
        1. Судоплатов Вчера, 19:39
          простите за ошибку,он пришел 1985, году, точно и все равно все развалил, карабах вспомните первые столкновения
          Судоплатов
      2. Донской Вчера, 21:34
        Меченого нет во власти уже почти 30 лет. А то, что соседи скакать начнут, можно было предсказать еще в середине 90-х. Вопрос, что делало руководство страны более 20 лет для решения этих архиважных задач? Спрашивать нужно непосредственно с них!
        Донской
      3. Лев Бронш Вчера, 22:07
        Разумеется знать или предвидеть заранее такой сценарий маловероятно... НО! Размещение любых высокотехнологичных производств, дающих максимальную прибавочную стоимость и имеющих явное стратегическое значение в зоне действия бомбардировочной авиации НАТО - 1952 год, КБ и завод Антонова переезд из Новосиба в Киев, - кроме как диверсией и не назовёшь(((. Турция тогда уже была в НАТО и на 2000 км амерские бомберы летали уже во ВМВ, а вот межконтинентальные БР тогда ещё в зародыше были. Вот и с двигателестроительным производством абсолютно непонятны мотивы размещения его на окраине страны (тогда СССР). Хотя экономика такого предприятия позволяет его размещать где угодно и соответственно в приоритете идут геополитические факторы. Вот бы знать, какие? Ваше мнение...
        Лев Бронш
    2. hydrox Вчера, 20:46
      Цитата: Геркулесыч
      вот и пожинаем плоды своей недальновидности.

      Это не своей, это "либеральной" - не мы с Вами планируем ресурсы и мощности, а Пр-во ...
      hydrox
    3. Шмель_3 Вчера, 21:32
      Геркулесыч Сегодня, 18:54
      Да кто же к вашим советам следует? Нашим манегерам проще купить, благо газа, нефти и леса хватает.
      П.С. Я тоже сторонник своего производства.
      Шмель_3
  5. КВУ-НСвД Вчера, 18:54
    Результата сей пэрэмоги два : 1) Россия вынуждена искать выход из положения (импортозамещение или контрабанда) 2) Украина теряет деньги и сегмент производства , ибо эти движки мало ещё кому нужны . Т.е. мы преодолеваем трудности , а Украина себе их создаёт . Очередной шаг к последовательной реиндустриализации под сладким соусом санкций для "агрессора"
    КВУ-НСвД
    1. 210окв Вчера, 19:01
      Ну до реиндустриализации нам ещё далеко.Вот и двигатели для кораблей пока ещё не поставлены.Хоть и крайне нужны.
      Цитата: КВУ-НСвД
      Результата сей пэрэмоги два : 1) Россия вынуждена искать выход из положения (импортозамещение или контрабанда) 2) Украина теряет деньги и сегмент производства , ибо эти движки мало ещё кому нужны . Т.е. мы преодолеваем трудности , а Украина себе их создаёт . Очередной шаг к последовательной реиндустриализации под сладким соусом санкций для "агрессора"
      210окв
      1. КВУ-НСвД Вчера, 19:03
        Ну до реиндустриализации нам ещё далеко.
        Я имел в ввиду реиндустриализацию Украины hi
        КВУ-НСвД
        1. 210окв Вчера, 19:27
          Ну тогда приставку переправьте..ДЕиндустриализация.
          Цитата: КВУ-НСвД
          Ну до реиндустриализации нам ещё далеко.
          Я имел в ввиду реиндустриализацию Украины hi
          210окв
          1. КВУ-НСвД Вчера, 19:37
            Ну тогда приставку переправьте..ДЕиндустриализация.
            Спасибо за поправку . буду внимательней , просто никак не отойду от новости об умершем бойце и даже не редактирую , что печатаю...Матерная каша в голове...стоит вообще сегодня ничего больше не писать..
            КВУ-НСвД
    2. Лев Бронш Вчера, 22:13
      На самом деле не так уж много теряет украина. И это надо честно признавать. Увы, мы больше теряем.. АНы ж не только у нас летают. Обслуживание, сервисные функции, запчасти, наладка - это хорошие деньги. Собственно, например, Антонов реально жил несколько лет с доходов от своей дочерней карго-компании, которая оперировала "Русланами" по всему миру. И сейчас это же успешно делает. Так же и двигателестроением будет на украине - постепенный уход от производства в сервис и медленное умирание на радость прочим производителям. Та и Бог бы с ними, а вот будут ли в числе бенефициаров наши двигателестроительные компании, вот в чём вопрос, вот чем надо заниматься. А в краткосрочной перспективе нам туго придётся. На это и весь расчёт ...
      Лев Бронш
  6. Судоплатов Вчера, 18:54
    Мотор Сич выпускает уже мясорубки, теперь будут выпускать поводки для котов. "На зло жене отрежу уши ниже пояса"
    Судоплатов
    1. тол100в Вчера, 19:16
      Цитата: Судоплатов
      теперь будут выпускать поводки для котов.

      Без карабинов!
      тол100в
    2. Piramidon Вчера, 19:54
      Цитата: Судоплатов
      Мотор Сич выпускает уже мясорубки, теперь будут выпускать поводки для котов. "На зло жене отрежу уши ниже пояса"

      Ну а чо? Николаевские корабелы печки-буржуйки вместо крейсеров выпускают и не жужжат.
      Piramidon
    3. БВС Вчера, 20:49
      Вы так сильно переживаете за то, что будет делать Мотор Сич? Это пусть они переживают, Вы переживайте за то, чем Вы замените моторы Мотор Сич.
      БВС
      1. Ныробский Вчера, 21:32
        Цитата: БВС
        Вы так сильно переживаете за то, что будет делать Мотор Сич? Это пусть они переживают, Вы переживайте за то, чем Вы замените моторы Мотор Сич.

        Может это и к лучшему, то что укропостан закрывает поставку двигателей, т.к. наше правительство без пинка не работает. Без такой "плюхи", не смотря на всё скотство со стороны "недобратков" всё равно бы покупали их железо, в надежде, что когда нибудь всё наладится. А так, теперь придётся включать мозги и изыскивать средства для создания своего двигателя. Жаль потерянного времени, но тут как говориться - "Пока гром не грянет..."
        Ныробский
    4. Антарес Вчера, 21:06
      Цитата: Судоплатов
      Мотор Сич выпускает уже мясорубки, теперь будут выпускать поводки для котов. "На зло жене отрежу уши ниже пояса"

      мясорубки МС он выпускал давно. Все равно это мало по сравнению с двигателями и оборудованием.
      Антарес
      1. Paranoid50 Вчера, 22:42
        Цитата: Антарес
        мясорубки МС он выпускал давно

        Грешным делом, решил,что электрические. Ох,наивен я был в своём оптимизме... wassat
        Цитата: Антарес
        Все равно это мало по сравнению с двигателями и оборудованием.

        Мало?... Ну,если принять слово "мало" как синоним слова ".....", тогда - да. yes
        Paranoid50
  7. Чичиков Вчера, 19:15
    Насолили! Иметь автобус, но назло соседу ходить пешком...лучше пусть ржавеет!
    Чичиков
  8. SPIKER Вчера, 19:22
    Красиво импортозаместились...нечего сказать!!!Ну с Ан -148 более-менее ясно,а Бе - 200 тоже...на обочину???!!! request
    SPIKER
  9. Helicopter122 Вчера, 19:25
    Мотор сич уже продан китайцам. Т.е. параллельное производство создано в Поднебесной, закуплена КД, переехали люди. Теперь азиаты будут снимать сливки с советского пирога. Тысячи Ми-8, Ми-24, Ка-32 по всему миру нуждаются в двигателях.
    Helicopter122
    1. Судоплатов Вчера, 19:41
      Китайцы отказались от них они взяли только документацию и и пошли копировать
      Судоплатов
    2. шурави Вчера, 20:56
      Цитата: Helicopter122
      Мотор сич уже продан китайцам. Т.е. параллельное производство создано в Поднебесной, закуплена КД, переехали люди. Теперь азиаты будут снимать сливки с советского пирога. Тысячи Ми-8, Ми-24, Ка-32 по всему миру нуждаются в двигателях.



      Ну с этим более-менее. Хоть со скрипом, но наращивают выпуск.
      шурави
    3. Strashila Вчера, 21:16
      И чё... продали, а дальше что... они даже специалистов перетянули.. и что толку... это российские разработки советской эпохи прошлого столетия... устарели... да есть потребность и большая... замучаются ставить на производство... это пара-тройка лет, как минимум... поставщики материалов где...??? в России или на Украине... про украинские не чокаясь... российские, сомнительно, уже переориентировались на свои... плюс китайский подход... подешевле. Все видят разницу с оригиналом и лицензионной сборкой у китайцев.
      Strashila
  10. Стирбьорн Вчера, 19:41
    Пушков еще один твитерист-балабол, как и Рогозин. С Бе-200, сказал бы что теперь будет - там заказ на 24 самолета только для МЧС, остановим производство, как с кораблями?!
    Стирбьорн
    1. donavi49 Вчера, 20:06
      Зависит от количества двигателей в наличии. Переезд на новый двигатель не ранее 20+, а если быть точнее 19-20 опытный для снятия летных обещают. Но не точно. Выход на практическое решение был только в середине 17 года.
      donavi49
  11. shans2 Вчера, 19:43
    Пушков слишком много болтает не по рангу и делу, как Клинцевич ранее, не удивлюсь, если тоже его уберут.
    shans2
  12. exo Вчера, 20:09
    Проблема возникает серьёзная.Минус движки для Бе-200 и Ми-26. А Ан-148 и так,недолго будет летать(ИМХО) В коммерческой авиации,однозначно.
    ПД-14 быстро адаптировать,не получится. Плюс,время на сертификацию. А если вспомнить историю ввода ПС-90,то совсем грустно становится.
    exo
    1. keeper03 Вчера, 23:34
      Если разобраться, сертификация для внутреннего потребления и нафик никому не нужна! hi
      keeper03
  13. unignm Вчера, 20:30
    на чермет совковое наследие. зачем движки великой аграрной державе?
    unignm
  14. Седое Лихо Вчера, 20:30
    Чистая прибыль "Мотор Сич":
    2013 г. — 1,07 млрд долл (последний год нормального сотрудничества с Россией)
    2014 г. — 680,5 млн долл (запрет на военно-техническое сотрудничество с Россией )
    2015 г. — 576 млн долл
    2016 г. — 387,9 млн долл. (Россия запустила собственное производство вертолётных двигателей)
    2017 г. — (в России прекращено производство АН-148) прибыль В ГРИВНАХ за 9 месяцев выросла. По полному году данных не нашёл. Однако, стоит отметить, что в 2014 и 2015 г. объем чистого дохода в гривнах так же увеличивался, но это было вызвано, в большей степени, девальвацией национальной валюты. Так что стоит дождаться итогового отчёта.
    2018 г. — ??? (запрет на поставку в Россию авиационных двигателей) .....при этом, стоит отметить, что поставки авиационных двигателей сокращаются уже не первый год. В 2015 г. - на 23%, а в 2016 - на 12%. В целом же с 2013 года их поставки в РФ сократились минимум вдвое. Не мало, конечно, но если и вторая половина обнулится, то прибыли это "Мотор Сич" точно не сулит.
    З.Ы. почему ориентируюсь на прибыль в долларах а не гривнах? По тому, что 91% реализованной продукции приходится на экспорт и значит предприятие ориентированно не на внутренний рынок (гривны) а на внешний (доллар).
    Седое Лихо
    1. Антарес Вчера, 21:13
      Цитата: Седое Лихо
      2017 г. — (в России прекращено производство АН-148) прибыль В ГРИВНАХ за 9 месяцев выросла. По полному году данных не нашёл.

      чистая прибыль возрастала до 2 млрд 575,69 млн грн.Везде инфа есть. По курсу 1дол - грн к 26-27 .
      Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее консолидированный чистый доход по итогам девяти месяцев возрос на 20,85% - до 9 млрд 107,83 млн грн.
      Прибыль в гривнах потому что Украина. В РФ указывают в рублях.
      Антарес
      1. Лев Бронш Вчера, 22:21
        Ну-ну, прибыль... Это по МСФО никак не прибыль, ещё скажите очищенная от налоговых выплат wink . Это выручка, именно она и называется "доходом" в англоязычных документах. Но вот незадача, есть ведь и расход!! И кроме расходов на ФОТ и различного рода расходы на производство, есть расход на закуп узлов, агрегатов, з/частей и деталей сторонних производителей. И очень интересно, сколько ж по году на эту статью расходовали гривен, а может рублей, долларов, евро, юаней?? Так что тщатильней надо и в цифры вникать, а то у вас так и Тесла прибыльным предприятием станет, а чего 100 000 машин по 100 000 долларов каждая ж продали laughing Только вот убытки у них от 500 млн. долл. каждый квартал и более. А дохода то ух, нули считать устаёшь tongue
        Лев Бронш
    2. Астория Вчера, 22:37
      Откуда у Вас такие цифры по прибыли, чистая прибыль за 13 год - 1 319 131 000 гр - если по курсу 8, миллионов наверное +- 150 долларов.
      Астория
  15. Крабио Вчера, 20:30
    Непозволительная ошибка стратегического характера - упустить Украину из своей орбиты. Этим нужно было заниматься активно с начала 2000х,потому что все остальное - только следствие ...
    Крабио
    1. Лев Бронш Вчера, 22:24
      Вам геополитика не очень... не нужна. Вы бы хоть чуток историю подучили, как УССР создавалась, да что такое коренизация (украинезация), ну и вспомните РФ 90-х. Может выводы какие сделаете?
      Лев Бронш
  16. hydrox Вчера, 20:38
    Цитата: тол100в
    Цитата: Горный стрелок
    Мотор -Сич от этого, наверное, не разорится.

    Не разорится, если начнет их продавать "Боингу"!

    Не выдумывайте, эта старина с мохом уже давно никого прельстить не может, "Сич" замёрз со своей продукцией уже в 90-х годах прошлого века (как, впрочем, и все мы, но "изделие 30" худо-бедно сляпали - вот только когда в серию пойдёт??). А замёрз он потому, что заказов не было от нас ни на разработку, ни на серию ...
    hydrox
    1. БВС Вчера, 20:51
      Тысячи Ми-8, Ми-24, Ка-32 по всему миру нуждаются в двигателях Мотор -Сич.
      БВС
      1. шурави Вчера, 21:12
        Цитата: БВС
        Тысячи Ми-8, Ми-24, Ка-32 по всему миру нуждаются в двигателях Мотор -Сич.


        Этот рынок "Климов" уже прибирает к рукам.
        шурави
      2. Седое Лихо Вчера, 21:25
        Тысячи Ми-8, Ми-24, Ка-32 по всему миру нуждаются в двигателях Мотор -Сич.

        Россия наладила производство на их замену. Пока что обеспечивается только внутренний рынок. Но поскольку производство растёт, а капремонты производятся в совместных с Россией а не Украиной ремонтных центрах, то год от года этот сегмент для Украины тоже будет сокращаться.
        Это вопрос простой коммерческой прибыли и к тому же не единственный случай. Например, Россия сократила поставки на Украину аммиака, необходимого для производства удобрений, из-за чего как минимум Северодонецкий «Азот» подошел к грани банкротства. А всё из за того, что Россия увеличила собственные мощности производства удобрений и ей выгоднее продавать конечный продукт а не сырьё.
        С двигателями будет то же самое. Нарастят производство и поставят заслоны для поставок двигателей из Украины. Тем более у России в этом плане все козыри - с её участием выдают сертификаты на эксплуатацию - вертолёты то российского производства а не украинского. Никто не говорит, что полное замещение это перспектива ближайших лет, но тенденция на это очевидна.
        Седое Лихо
        1. БВС Вчера, 22:26
          "Никто не говорит, что полное замещение это перспектива ближайших лет, но тенденция на это очевидна."
          То есть у Мотор-Сич есть еще "ближайшие годы" для реагирования.
          БВС
  17. Антарес Вчера, 21:04
    двигатели все равно не для военки. Могли не запрещать. Впрочем есть РБ...
    Стреляем в ногу, ибо для МС немного денег можно было получить.
    Антарес
  18. Strashila Вчера, 21:05
    Украинцы в своем репертуаре... назло бабушке и маме отморожу уши. Да собственно когда у них было собственное мнение в последние годы... Америке и ЕС не нужны конкуренты... им нужны потребители.
    Strashila
  19. Урантиец Вчера, 21:48
    А для наших недалеких чинуш и депутатов это событие как гром среди ясного неба ???..., над замещением украинских двигателей нужно было позаботиться ещё лет 10 назад...
    Урантиец
  20. gsev Вчера, 21:51
    "А может, весь коллектив Мантурова вместе с рогозинскими разогнать, набрать новый и перевести на казарменный режим шарашки вместе со всеми двигательными КБ, чтобы через два года имели пилотные рабочие движки с полным комплектом документации на полностью ВЕСЬ спектр тех двигунов, которые Россия сейчас не выпускает, а закупает (компрессорные движки сюда же входят, как и авиадвигатели на газе.
    Так ведь у нас не хватает ни автомобильных, ни тракторных двигателей - что сделало Пр-во для снижения дефицита и голода?"

    Наоборот, конструкторы разрабатывающие двигатели должны иметь свободу и во главе проекта должны быть инженеры-конструкторы а не Мантуровы иои Рогозины. Да и в шаражках вроде ничего нового не изобрели, в начале войны в Испании, авиация СССР и Германии была на равных, а после того как Туполев, Поликарпов, Петляков побывали в опале отстала. Но к 1945 году и корейской войне все опять наверстали. В шарашках после этого самолеты не разрабатывали.
    gsev
  21. keeper03 Вчера, 23:27
    Ну наконец-то, для нас создали все условия для того, чтобы мы довели до ума ПД-14 и его различные модификации ! Вот, настало время срочного промышленного изготовления этих движков для установки их на все наши самолёты или чинуши опять всё зарубят в угоду американцам ?!? Если так, то давно пора на кол вас сажать, уж больно вы напакостили матушке России господа продажные !!! am hi
    keeper03
  22. Cook Вчера, 23:48
    [quote=hydrox]Странный у Вас подход:: в реале Россия испытывает двигатегггльный голод во ВСЕХ отраслях промышленности, кроме танков и реакторов.
    Давным-давно, ещё в 80 годах, надо было сделать новый движок для Ил-76 (старый аварийный с рождения Д-30 стоил жизни сотням человек и десяткам машин). С гигантским трудом пробили ПС-90А, в этом году уже полетели, но сертификат ещё не получили.
    Ну правильно, ведь полвека ещё не прошло!! laughing
    А возьмите линейку ПД:: хоть один движок из линейки уже работает?? Нет.

    Что то я не пойму, откуда вы все это понадергали? Вот уж не знают миллионы перевезённых на Ту-154м и Ил-62м пассажиров, что на их самолёт такие жутко аварийные двигатели ставят (Д-30КУ(154). Про новый движок в 80 х, тоже не смешно, вы на дату первого полёта самолёта не смотрите, а смотрите с какого времени в он эксплуатации находится. Так вот массово в эксплуатацию самолеты оборудованные Д-30, пошли на рубеже 70-80гг. Что, десяти лет не отлетав, новый мотор пилить? А следующее поколение двигателей, аля ПС90, как раз в это время и задумывалось. По крайней мере учась в эту пору в училище, я Ту-204 на картинке уже видел. По поводу ремоторизизации Ил-76: так в Волго-Днепре уже лет семь как Ил-76вд-90 летает, причём за границу, тоже. Интересно про отсутствие какого сертификата вы толкуете, не подскажите?
    Про ПД комментировать вообще не хочется, разработка, испытания и организации серийного производства, перспективного - действительно перспективного современного двигателя, который по своим параметрам и техническим решениям, находится на сопоставимом уровне с перспективными двигателями ведущих фирм мира - довольно сложные задачи, и не все может идти гладко. Но и здесь, после того как деньги пошли в проект, особых задержек я не наблюдаю.
    Cook
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