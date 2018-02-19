Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436

Киев в своём репертуаре: запретил поставку в Россию двигателей для Ан-148. Больше их поставлять некому. Но в Киеве протирают руки: заказов не будет, доходов не будет, но главное - насолить Москве.

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение Украины о запрете на поставку в Россию авиационных двигателей Д-436. Напомним, что Украина ввела запрет на поставку авиадвигателей, использующихся в гражданской авиации. Ранее такими двигателями, выпускаемыми производственным объединением «Мотор Сич», оснащались самолёты Бе-200 и Ан-148.Алексей Пушков написал в Твиттере:Запрет на поставку двигателей Д-436 компанией «Мотор Сич» в РФ подтверждается заместителем министра промышленности Олегом Бочаровым. О ситуации он рассказал во время выступления перед депутатами парламента.На самой Украине мнения по поводу «двигательного» запрета разделились. Радикально настроенные слои общества объявили о большой «перемоге», а те, у кого осталась способность к критическому мышлению, назвали этот шаг очередным ударом по украинской промышленности.