00:45 20 февраля

Чешский НЕкалашников: пародия на легендарный АК

Сегодня мы поговорим об одном очень интересном образце, который постоянно путают с автоматом Калашникова. Это Samopal Vz 58 чешского производства. И "Samopal" в данном случае не является оскорблением - так звучит "автомат" на чешском языке.

По внешнему виду он очень похож на АК, но в действительности объединяет их лишь использование патрона 7,62х39. Даже такой элемент Vz 58, как магазин, несмотря на полную внешнюю идентичность, не подходит к классическому Калашникову.

История создания этого автомата была очень интересной. Над проектом работали три группы конструкторов. Первая - под руководством Вацлава Холика, известного чешского оружейника, создателя пулемета Zb 26, который активно продавался по всему миру еще до Второй Мировой войны, а после захвата немцами чешских производственных мощностей, получил распространение и в рядах вермахта.


Второй группой руководили Йозеф и Франтишек Коуцки. Тогда мало кто знал имена этих конструкторов, но через 20 лет именно они создали всем известный пистолет CZ 75.

Третью группу возглавлял Иржи Чермак. В свои 25 лет он уже имел солидный конструкторский опыт.



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Комментарии 28

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  1. FalconD Вчера, 19:20
    И в чём же пародия, раз абсолютно разные конструкции? С названием статьи не согласен! Пародия на АК - это китайские копии, которые в точности повторяют наш автомат, но в силу отличия используемых сталей таковым не являются!
    FalconD
    1. IGAR Вчера, 19:52
      Пародия - читай подражание. Автомат создавался определенно с закосом под Калаш
      IGAR
      1. aws4 Вчера, 20:16
        если не секрет то в чем закос под калаш???? изначально даже патрон свой был.. я открою вам секрет чехам ак не нравился и они максимально дистанцировались от его конструкции ...
        aws4
        1. IGAR Вчера, 20:59
          Вы и вправду не улавливаете никакого внешнего сходства? Даже автор говорит о том, что эти два автомата частенько путают

          IGAR
          1. hohol95 Вчера, 22:22
            Так ведь и АК-47 некоторые считают потомком StG 44!
            А может быть именно САМОПАЛ потомок "германца"? Или так быть не может?
            hohol95
            1. wersa Вчера, 22:45
              Цитата: hohol95
              Так ведь и АК-47 некоторые считают потомком StG 44!

              Он и есть потомок. Концептуальный, не конструктивный.
              Но делали его другие немцы, не Шмайссер.
              wersa
              1. hohol95 Вчера, 22:50
                Так многие и конструктивно считают АК-47 потомком ШтурмГевера!
                Не только КОНЦЕПТУАЛЬНО!
                Так можно и Pz.V сделать КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ПОТОМКОМ Т-34 (многие доказываю и возможно они правы)!
                hohol95
                1. wersa Вчера, 23:00
                  Цитата: hohol95
                  Так можно и Pz.V сделать КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ПОТОМКОМ Т-34 (многие доказываю и возможно они правы)!

                  Что общего у Pz.V и Т-34? Это БТТ совершенно разных классов.
                  А StG44 и АК, это те же яйца, только в профиль. И Vz.58 тоже. В смысле класса, не в смысле конструкции.
                  Если есть горячее желание, то можно сюда же американский Barrett REC7 пришпилить. Это новый профиль все тех же яиц. Слегка другой, но это он же.
                  wersa
                  1. hohol95 Вчера, 23:03
                    Вы однако ШУТНИК! Прочтите историю создания "ПАНТЕРЫ" !
                    Там ВСЁ изложено!
                    Те же ЯИЧКИ - только ТЯЖЕЛЕЕ...
                    hohol95
                    1. wersa Вчера, 23:09
                      Цитата: hohol95
                      Прочтите историю создания "ПАНТЕРЫ" !

                      Читал. Причем в подробностях.
                      Цитата: hohol95
                      Там ВСЁ изложено!
                      Те же ЯИЧКИ - только ТЯЖЕЛЕЕ...

                      Вы мне рунетовские глупости не пересказывайте, не надо. Я их и так знаю.
                      Ничего общего между Pz.V и Т-34 нет. И только на просторах рунета смешные экспёрды находят у них какие-то одинаковые решения. Причем, даже если они где-то по мелочи и есть, то непонятно, какое отношение они имеют к Т-34.
                      Вы еще родословную Pz.VI выведите от КВ-1. Для полного алесс-капута.
                      wersa
                      1. hohol95 Вчера, 23:14
                        Не надо передёргивать! По поводу Четвёрки я ничего не писал!
                        А вот ПАНТЕРУ начали проектировать после ознакомления с Т-34!
                        Или предела в неё то, что делали до знакомства с 34-ой!
                        А в том, что их танк вышел перетяжелённым - вина самих немцев!
                        hohol95
                      2. шурави Вчера, 23:58
                        Цитата: wersa

                        Вы мне рунетовские глупости не пересказывайте, не надо. Я их и так знаю.
                        Ничего общего между Pz.V и Т-34 нет. И только на просторах рунета смешные экспёрды находят у них какие-то одинаковые решения. Причем, даже если они где-то по мелочи и есть, то непонятно, какое отношение они имеют к Т-34.
                        Вы еще родословную Pz.VI выведите от КВ-1. Для полного алесс-капута.


                        Ну у вас же хватает "ума" АК-47 потомком StG 44 называть.
                        При том что одинаковых конструктивных решений там и близко нет.
                        шурави
                    2. wersa Вчера, 23:17
                      Цитата: hohol95
                      А вот ПАНТЕРУ начали проектировать после ознакомления с Т-34!

                      Я же вас просил не пересказывать рунетовские басни.
                      Цитата: hohol95
                      Или предела в неё то, что делали до знакомства с 34-ой!
                      А в том, что их танк вышел перетяжелённым - вина самих немцев!

                      Не пишите вы лучше о танках. Вы в этом не разбираетесь, а в таких случаях лучше промолчать.
                      Чтобы было понятнее. Т-34, это 101-я "модернизация" древнего танка Кристи. Зачем немцам было как-то и в чем-то копировать это древнее ископаемое? Их Pz.IV обр. 1942 г. в случае схватки один на один запросто сворачивал Т-34 в бараний рог. А в случае встречи с Т-34/76 не один, а целое подразделение.
                      И вдруг при разработке Pz.V им якобы зачем-то понадобилось копировать Т-34. Совершенно нет никакой логики.
                      wersa
                      1. hohol95 Вчера, 23:27
                        Тогда не мелите "чушь" про АК-47 и концепцию ШтурмГевера!
                        Так, что и вы интернетные байки не пишите...
                        И я ни одним словом не назвал ПАНТЕРУ копией Т-34!
                        hohol95
                      2. шурави Сегодня, 00:04
                        Цитата: wersa

                        Не пишите вы лучше о танках. Вы в этом не разбираетесь, а в таких случаях лучше промолчать.
                        Чтобы было понятнее. Т-34, это 101-я "модернизация" древнего танка


                        Это же насколько глупым надо быть чтобы такое выдать? laughing

                        Их Pz.IV обр. 1942 г. в случае схватки один на один запросто сворачивал Т-34 в бараний рог. А в случае встречи с Т-34/76 не один, а целое подразделение.


                        Пример приведёшь, или здесь лишь бы пукнуть?
                        шурави
                    3. wersa Вчера, 23:32
                      Цитата: hohol95
                      Тогда не мелите "чушь" про АК-47 и концепцию ШтурмГевера!

                      А где вы там заметили чушь?
                      Цитата: hohol95
                      И я ни одним словом не назвал ПАНТЕРУ копией Т-34!

                      Вы утверждали, что между ними есть какое-то сходство. При том, что абсолютно никакого сходства между ними нет. Это как теплое и мягкое.
                      wersa
                      1. hohol95 Вчера, 23:34
                        Так можно и Pz.V сделать КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ПОТОМКОМ Т-34 (многие доказываю и возможно они правы)!
                        hohol95
                    4. wersa Вчера, 23:36
                      Даже концептуально ничего общего нет. Я уже раньше писал, абсолютно ничего общего.
                      У КВ-1С и Pz.V куда больше общего, чем у Т-34 и Pz.V. По крайне мере, это концептуальные одноклассники. Конечно, по ТТХ КВ-1С до Pz.V, как раком до Москвы. Но тем не менее, позиционировались они в своих армиях одинаково.
                      wersa
                      1. hohol95 Вчера, 23:38
                        НА вкус и ЦВЕТ...
                        hi
                        hohol95
                      2. шурави Сегодня, 00:09
                        Цитата: wersa
                        Даже концептуально ничего общего нет. Я уже раньше писал, абсолютно ничего общего.
                        У КВ-1С и Pz.V куда больше общего, чем у Т-34 и Pz.V. По крайне мере, это концептуальные одноклассники.


                        Судя по речам очередной гитлерюгенд пожаловал сюда.

                        Конечно, по ТТХ КВ-1С до Pz.V, как раком до Москвы. Но тем не менее, позиционировались они в своих армиях одинаково.


                        Это точно, такое дерьмо как Pz.V ещё надо было умудриться сделать.
                        Перетяжелённый, прожорливый, с неудачной ходовой.
                        шурави
      2. Kibb Вчера, 23:32
        Он нигде не создавался с "закосм на калаш" - единственная проблема , они вынуждены были брать за основу 7.62 х39 в рамках Варшавского договора, как натовцы были вынуждены брать 7.62х51 , отсюда форма магазина и далеко не однозначные решения по расположению прицельных на 58.
        В целом он гораздо больше похож на АК, чем АК на Шмайсер, но внутри совершенно разные системы.Что делает извечный спор Шмайсер -АК и АК -Vz5 совершенно пустым - это разные системы.
        Kibb
  2. polpot Вчера, 19:21
    Чехи всегда имели хорошую крнструкторскую и производственную школу ,я бы не сказал что это пародия на АК, это чешский автомат под наш патрон и выражение чешской конструкторской мысли , вполне себе удачное
    polpot
  3. vodolaz Вчера, 20:06
    Очень интересно было посмотреть. Даже не подозревал о существовании подобного автомата. Хотя что говорить? Чехи умеют делать оружие, стрелковое уж точно.
    vodolaz
  4. wersa Вчера, 20:09
    На самом деле чехи делали самозарядную винтовку Vz.52 под свой патрон 7,62×45 мм. Это была попытка сделать полноценное пехотное самозарядное оружие на ослабленном винтовочном (позже получил название промежуточного) патроне. Попытка, конечно, интересная. Но непонятно, зачем нужная.
    Дело в том, что оружие получилось очень узкоспециализированным - только пехотинцам, и всё. Точно таким же узкоспециализированным был и патрон, только для самозарядок и всё. Хотя на базе этой конструкции чехи и сделали "ручной пулемет" (на самом деле автоматическую винтовку) с таким же названием.
    Да, в позиционном бою Vz.52 имели преимущество перед АК (на дальности от 300 до 400 м). Но в плане универсальности самозарядка проигрывала самозарядкам на винтовочном патроне, которые имели перед АК точно такие же преимущества, как и Vz.52. Но были куда более универсальными.
    А "ручной пулемет" ... Наверное он был лучше, чем ДПМ. Но на этом его преимущества заканчивались.
    После чего чехам было сказано переделать их под патрон 7,62×39 мм. Оружие под такой патрон называлось Vz.52/57. И это было ровно такое же недоразумение, как и советский СКС. А "ручной пулемет" превратился в такое же УГ, как РПД и РПК.
    После чего чехи решили сделать свой, куда более крутой "аналог АК". Эта штуковина и называлась Vz.58. Не берусь судить о качествах Vz.58, но судя по всему "творчество" немцев-контрактников, авторов АК, им превзойти не удалось. Хотя чешская конструкторская школа (стрелковки) в свое время считалась одной из сильнейших в Европе и в мире.
    wersa
    1. шурави Сегодня, 00:14
      Цитата: wersa
      но судя по всему "творчество" немцев-контрактников,


      Очередные бредни? АК-47 выполнен далеко не в традициях немецкой оружейной школы, так что рассказывай свои сказки маме. laughing
      шурави
  5. Trouble Вчера, 21:18
    Когда экспердам делать нечего, появляются такие статейки, сравнивающие внешний вид.
    Trouble
  6. Kibb Вчера, 22:37
    Никогда не понимал, чем тот самый Шмайсер похож на АК .Ели бы не рунет, то даже не задумывался об этом. Спасибо в кавычках ура патриотам и срачу на тысячи страниц на всех возможных форумах, начиная с ФИДО.
    Три разных системы- где автор увидел пародию?!.
    ЗЫ. До CZ75 советским и российским пистолетам еще подрасти нужно(хотя тяжелый он )
    Kibb
  7. hohol95 Вчера, 22:47

    Чешский самопал в руках девушки из ВЬЕТКОНГА - Цельнометаллическая оболочка (время кадра - 1 час 44 минуты)
    hohol95
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