Чешский НЕкалашников: пародия на легендарный АК

Сегодня мы поговорим об одном очень интересном образце, который постоянно путают с автоматом Калашникова. Это Samopal Vz 58 чешского производства. И "Samopal" в данном случае не является оскорблением - так звучит "автомат" на чешском языке.



По внешнему виду он очень похож на АК, но в действительности объединяет их лишь использование патрона 7,62х39. Даже такой элемент Vz 58, как магазин, несмотря на полную внешнюю идентичность, не подходит к классическому Калашникову.



История создания этого автомата была очень интересной. Над проектом работали три группы конструкторов. Первая - под руководством Вацлава Холика, известного чешского оружейника, создателя пулемета Zb 26, который активно продавался по всему миру еще до Второй Мировой войны, а после захвата немцами чешских производственных мощностей, получил распространение и в рядах вермахта.





Второй группой руководили Йозеф и Франтишек Коуцки. Тогда мало кто знал имена этих конструкторов, но через 20 лет именно они создали всем известный пистолет CZ 75.



Третью группу возглавлял Иржи Чермак. В свои 25 лет он уже имел солидный конструкторский опыт.









