Пистолеты-пулеметы «Порт-Саид» и «Акаба» (Египет)



Пистолет-пулемет "Порт-Саид" в боевой конфигурации. Фото Modernfirearms.net



Изделие со сложенным прикладом. Фото Modernfirearms.net



Ствол комплектовался защитным кожухом. Фото Armoury-online.ru



Задняя часть оружия. Фото Armoury-online.ru



Ствольная коробка и органы управления. Виден Г-образный паз, выполнявший функции предохранителя. Фото Deactivated-guns.co.uk



Неполная разборка "Порт-Саида". Под оружием магазин и затвор с возвратно-боевой пружиной. Фото Deactivated-guns.co.uk



Маркировка на оружии. Фото Deactivated-guns.co.uk



"Акаба" - упрощенный вариант "Порт-Саида". Фото Deactivated-guns.co.uk



Оружие в сложенном состоянии. Фото Modernfirearms.net



Сложенное оружие с другого ракурса. Фото Deactivated-guns.co.uk



Вид на заднюю часть. Можно увидеть доработки, связанные с применением нового приклада. Фото Deactivated-guns.co.uk



неполная разборка "Акабы". Фото Deactivated-guns.co.uk



Кустарный пистолет-пулемет "Карло", изъятый в 2006 году. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

https://militaryfactory.com/

http://deactivated-guns.co.uk/

http://armoury-online.ru/

http://forum.valka.cz/

До конца сороковых годов прошлого века Египет фактически не имел собственной оборонной промышленности, и потому был вынужден закупать вооружения и технику у зарубежных стран. Лишь в 1949 году были составлены планы по строительству новых предприятий и выпуску продукции военного назначения. Одним из первых образцов стрелкового оружия, выпущенных египетской промышленностью, был пистолет-пулемет «Порт-Саид».Вскоре после окончания Второй мировой войны страны антигитлеровской коалиции передали египетской армии большое количество разнообразной материальной части. Это позволило покрыть часть потребностей вооруженных сил, однако не решало актуальные проблемы полностью. В конце сороковых годов появился план строительства собственной оборонной промышленности, способной, как минимум, частично выполнить требования армии по поставкам и сократить потребности в импорте. В начале следующего десятилетия были получены первые результаты такого рода в сфере стрелкового оружия.В силу известных причин Египет не имел собственной конструкторской школы в области стрелкового оружия. На протяжении долгих лет на вооружении состояли только образцы зарубежной разработки. Учитывая это, командование армии решило отказаться от создания собственных вооружений с нуля и запустить производство зарубежного оружия по лицензии. Изучив имеющиеся на международном рынке предложения, Египет выбрал для сотрудничества Швецию.В начале пятидесятых военное ведомство Египта и шведская компания Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori (ныне Bofors Carl Gustaf AB) подписали несколько договоров, определявших условия взаимовыгодного сотрудничества. За определенную плату египетская сторона получала техническую документацию на несколько образцов стрелкового оружия шведской разработки. Заказчику полагалась лицензия на самостоятельное серийное производство этих систем. Кроме того, Египет должен был получить некоторое бывшее в употреблении технологическое оборудование, необходимое для выпуска оружия.В течение нескольких следующих месяцев приобретенное оборудование было доставлено на новый оружейный завод Maadi Factories (ныне Maadi Company for Engineering Industries). После завершения пуско-наладочных работ завод должен был начать серийный выпуск двух новых образцов стрелкового оружия, ранее разработанных шведскими оружейниками.Одним из двух новых изделий, предназначенных для перевооружения египетской армии, стал пистолет-пулемет Kulsprutepistol m/45 (сокращенно Kpist m/45) или Carl Gustaf m/45. Это оружие было разработано в Швеции в первой половине сороковых годов, и с 1945-го состояло на вооружении шведской армии. Пистолет-пулемет имел неплохие характеристики, а также отличался простотой производства и небольшой ценой. По совокупности различных характеристик, египетские военные посчитали его наиболее выгодным для лицензионного производства и использования.Запуская серийное производство и принимая лицензионное оружие на вооружение, египетская армия не стала сохранять его исходное наименование, но предложила новое название. Kpist m/45 египетского производства получили имя «Порт-Саид». Оружие назвали в честь небольшого города у северного окончания Суэцкого канала. Любопытно, что через несколько лет, во время Суэцкой войны, г. Порт-Саид стал местом крупного сражения, в ходе которого египетские солдаты активно использовали одноименное оружие.Шведский пистолет-пулемет «Карл-Густав» m/45 не отличался сложной конструкцией, и потому египетский завод «Маади» не стал переделывать его или обновлять. Серийные «Порт-Саиды» отличались от базовых Kpist m/45 только клеймами и, в некоторых случаях, иным качеством исполнения отдельных деталей. С точки зрения конструкции, характеристик и эксплуатации оба образца были одинаковыми.Как и шведский прототип, египетский пистолет-пулемет представлял собой автоматическое оружие под пистолетный патрон 9х19 мм «Парабеллум», построенное по традиционной для того времени схеме. Использовалось магазинное боепитание. Удобство стрельбы обеспечивалось складным прикладом характерной конструкции.«Порт-Саид» оснащался нарезным стволом калибром 9 мм длиной 212 мм (относительная длина – 23,5 калибра). Ствол закреплялся на переднем торце ствольной коробки при помощи несложной навинтной крышки. Для лучшего охлаждения и для большей безопасности стрелка ствол комплектовался трубчатым защитным кожухом. Вверху, внизу и на боках кожуха имелось по три крупных отверстия для подвода атмосферного воздуха, охлаждающего ствол.Подобно многим пистолетам-пулеметам того времени, Carl Gustaf / «Порт-Саид» получил простейшую ствольную коробку в виде металлической трубки достаточной длины. В ее передней части имелась резьба для установки ствола, позади патронника справа сверху находилось окно для выброса стреляных гильз. На правой стенке коробки имелась прорезь для рукоятки взведения, занимавшиая около половины ее длины. Сверху от прорези отходил небольшой Г-образный паз, выполнявший функции предохранителя. Задний торец ствольной коробки закрывался крышкой, установленной на резьбе.Снизу к трубке крепился невысокий узкий прямоугольный кожух, соединенный с приемником магазина и вмещавший детали спускового механизма. Кроме того, к этому кожуху присоединялись пистолетная рукоятка и складной приклад.В шведском проекте использовалась самая простая автоматика, построенная на основе свободного затвора. Затвор представлял собой массивную цилиндрическую деталь, двигавшуюся вдоль ствольной коробки. Внутри чашечки затвора имелся фиксированный ударник, рядом с ним поместили экстрактор. На задней части затвора предусматривалось отверстие для установки рукоятки взведения. Вся полость ствольной коробки, находившаяся позади затвора, отдавалась под возвратно-боевую пружину достаточной мощности.«Порт-Саид» получил простейший спусковой механизм, позволявший стрелять лишь очередями. В его составе имелись только спусковой крючок, шептало, пружина и некоторые другие детали, в том числе оси и штифты для крепления. Одна из модификаций базового Kulsprutepistol m/45 имела более совершенный УСМ с возможностью стрельбы одиночными и очередями, но египетское оружие предлагалось собирать по более старому проекту. Пистолет-пулемет также не имел предохранителя, встроенного в спусковой механизм. Блокировка оружия осуществлялась путем отвода затвора в заднее положение с последующим его поворотом и установкой рукоятки взведения в Г-образный паз.Система боепитания основывалась на отъемных коробчатых магазинах с двухрядным расположением 36 патронов. Магазин помещался в невысокую приемную шахту под ствольной коробкой. Его фиксация осуществлялась при помощи защелки, расположенной за приемником.Лицензионный пистолет-пулемет имел не самые сложные прицельные приспособления, соответствовавшие выполняемым задачам. Над дульной частью ствола, поверх защитного кожуха, находилась нерегулируемая мушка с U-образной защитой. Над центральной частью трубчатой ствольной коробки помещался целик со схожей защитой. Он имел форму буквы «L» и мог менять свое положение для стрельбы на 100 и 200 м.Пистолет-пулемет «Порт-Саид» не отличался особым удобством, но все же имел приемлемую эргономику. Под задней частью кожуха УСМ крепилась пистолетная рукоятка управления огнем, выполненная из металла и оснащенная деревянными накладками. Перед ней помещалась защитная скоба спускового крючка. Задний элемент кожуха заметно выступал за пределы трубчатой коробки и рукоятки; на нем имелась петля для шарнирной установки рамочного приклада. Второе крепление располагалось внизу сзади на рукоятке.Рамочный приклад оружия представлял собой П-образную деталь, выполненную из металлической трубки небольшого диаметра. Продольные элементы приклада сохраняли исходный диаметр, тогда как их концы, устанавливавшиеся на креплениях оружия, и плечевой упор сделали плоскими. На верхний элемент приклада надевалась резиновая трубка, выполнявшая функции щеки. Приклад складывался поворотом вправо и вперед. При сложенном положении плечевой упор находился справа от магазина, чуть позади него.Переносить оружие следовало при помощи ремня, установленного на паре антабок. Передняя находилась на левом борту кожуха ствола и закреплялась в центральном отверстии. Вторую поместили в задней части ствольной коробки.Полная длина «Порт-Саида» с разложенным прикладом составляла 808 мм. В сложенном виде этот параметр сокращался до 550 мм. Масса оружия без магазина – 3,35 кг. Автоматика позволяла стрелять темпом до 600 выстрелов в минуту. Ствол средней длины разгонял пулю до 425 м/с. Эффективная дальность огня достигала 150-200 м. Оружие отличалось простотой изготовления и использования, благодаря чему могло выпускаться в больших количествах и быстро осваиваться войсками.Серийное производство пистолетов-пулеметов «Порт-Саид» было начато к середине пятидесятых годов, и всего за несколько лет поставки такого оружия позволили заметным образом обновить материальную часть войск. Изделия египетского производства заменили более старое оружие, поставленное Великобританией и США. На долгие годы «Порт-Саид» стал основным оружием своего класса в вооруженных силах Египта.Тем не менее, серийный «Порт-Саид» не в полной мере устроил военных. Через несколько лет после его появления появился заказ на создание упрощенной модификации. В шестидесятых в серию поставили новый образец под названием «Акаба». Пистолет-пулемет, названный, вероятно, в честь одного из заливов Красного моря, имел заметные отличия от базового образца, а кроме того, отличался весом и некоторыми параметрами эксплуатационного характера.Изделие «Акаба» лишилось защитного кожуха ствола. В связи с этим мушка была перенесена на переднюю часть ствольной коробки. Была убрана ее защита. Рамочный приклад заменили выдвижным, выполненным из толстой проволоки. Продольные элементы такого приклада перемещались вдоль ствольной коробки в четырех трубчатых направляющих, установленных по бокам кожуха УСМ. U-образный плечевой упор при сложенном прикладе находился за рукояткой. Под задними трубками имелась подпружиненная кнопка, фиксировавшая приклад в одном из двух положений.Несмотря на все изменения, пистолет-пулемет «Акаба» почти не отличался от «Порт-Саида» по своим габаритам, но был немного легче. Технические и боевые характеристики так же не изменились. Серийное оружие упрощенной конструкции быстро заменило изделия базовой модификации в серийном производстве. Параллельный выпуск двух образцов не планировался.Серийное производство пистолетов-пулеметов и «Акаба», по разным данным, продолжалось до середины или до конца семидесятых годов. За это время армия получила несколько десятков тысяч изделий двух моделей. Массовые поставки лицензионного оружия в исходной и доработанной версии позволили со временем отказаться от вооружений, ранее переданных дружественными странами. При этом наличие только двух пистолетов-пулеметов с максимально возможной унификацией значительно упростило массовую эксплуатацию оружия.С середины прошлого века обстановка на Ближнем Востоке не отличается спокойствием. Ряд стран относился друг к другу, как минимум, недружественно, что время от времени приводило к началу открытых конфликтов. Все столкновения и войны в регионе стали поводом для использования имеющихся вооружений, в том числе лицензионных пистолетов-пулеметов.По известным данным, первым конфликтом с применением «Порт-Саида» стала Суэцкая война. Впоследствии были Шестидневная война, Война на истощение и другие полномасштабные конфликты. В каждом из них войска Египта применяли имеющееся стрелковое вооружение, в том числе пистолеты-пулеметы шведской разработки. По очевидным причинам, это оружие не показывало особых преимуществ перед своими аналогами, а также уступало более мощным системам. Впрочем, и оно помогло египетским солдатам внести значительный вклад в отстаивание интересов своей страны.Базовый пистолет-пулемет Carl Gustaf m/45 был разработан в середине сороковых годов и основывался на идеях своего времени. Со временем он морально устарел и перестал отвечать актуальным требованиям. В восьмидесятых годах египетские армия и силовые структуры начали новое перевооружение, в ходе которого большая часть пистолетов-пулеметов «Порт-Саид» и «Акаба» была заменена. В качестве замены использовались как образцы того же класса, так и автоматы – в зависимости от специфики перевооружаемого подразделения.К настоящему времени большая часть египетских вооружений шведской разработки была списана и заменена другим оружием. Тем не менее, насколько известно, определенное число «Порт-Саидов» и «Акаб» до сих пор остается в арсеналах отдельных частей. Можно предположить, что ресурс такого оружия приближается к концу, из-за чего и его вскоре придется списать. На этом история первого египетского пистолета-пулемета завершится.Рассказывая о пистолете-пулемете «Порт-Саид», необходимо упомянуть импровизированное оружие, в определенной мере основывающееся на его конструкции. В начале прошлого десятилетия на вооружении различных арабских формирований на Ближнем Востоке появились пистолеты-пулеметы «Карло», выпускаемые в кустарных условиях разными мастерскими. Такое оружие, имея заметные отличия конструктивного и технологического характера, в целом основывается на конструкции шведского «Карла Густава». Этим же обусловлено и имя «Карло».Не имея собственной конструкторской школы, Египет был вынужден приобрести лицензию на выпуск оружия чужой разработки. Результатом этого стало появление двух любопытных пистолетов-пулеметов и перевооружение армии. С технической точки зрения изделия «Порт-Саид» и «Акаба» вряд ли могут считаться совершенными, но успешное решение поставленной задачи в виде перевооружения войск позволяет называть их удачными. Впрочем, эта удача была первой и последней. После прекращения производства «Акабы» Египет больше не выпускал пистолеты-пулеметы, предпочитая закупать готовую продукцию у зарубежных стран.