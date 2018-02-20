Наёмники для блага России. Часть 1

Мы закончили тему ЧВК Вагнера, но продолжаем тему ЧВК вообще. Уж очень много наших сограждан (и ладно бы, здесь в комментариях, так нет, в Думе) "играют в дурачка". Все эти "решают государственные задачи", "они наши люди", "русские парни, которые..." надоели. Понятно, что те, кто в теме, уже давно не нуждаются в нашей "жвачке". Не дурнее нас. Даже умнее. И все прекрасно понимают.Начнем с арифметики. Да-да, с простой арифметики.Военнослужащий ССО получает денежное содержание в размере 50-150 т.р., в зависимости от должности и прочих армейских доплат. При этом боец ССО прекрасно понимает собственные перспективы. За что они воюют? За деньги или за Родину?Кому интересно наше сугубо личное мнение – за Родину.Офицер ЧВК получает содержание в размере от 250 до 500 т.р. Плюс надбавки за различные операции до 100%. Практически за работу, в лучшем случае равную ССО, а в обычном — не сравнимую.А теперь вопрос. Кто из этих офицеров готов отдать жизнь за Родину? Кто действительно за Родину, а кто "капусту рубит"?Олигарх нанимает специалистов для охраны собственного бизнеса. Нанимает за хорошие, как мы выше писали, деньги. Это правильно? Правильно. Люди рискуют собственной жизнью, потому и получают соответствующую плату.Только вот вопрос, а кто в конечном итоге платит? Не мы ли с вами? Не на наши ли плечи через систему ценообразования ложится эта зарплата?Я обязан относиться к ребятам из ССО и к сотрудникам ЧВК одинаково? Я должен, опять извините за грубость, кормить тех, кто и так накормлен? Герой за соответствующий кусок пирога? А не пошел бы этот герой ...в ЧВК?Можно много приводить сравнений, но… Просто не стоит.Далее. Тут говорят о том, что большие оклады — оттого, что у олигархов много денег. Что-то типа «это же не наши деньги, а деньги конкретного лица». Богатый — пусть платит.Здорово! Согласен на все 100%. Пусть платит по полной, и даже больше. Много денег у Сечина, Миллера и прочих? Да не вопрос. То, что мы потом все оплатим в конечном итоге, уже понятно.Как понятны эти коловерчения насчет акцизов на бензин, растущих цен и так далее. Это мы оплачиваем приколюхи олигархов.И сейчас скажем еще одну вещь. Да, мы готовы оплатить еще один их «хочунчик». ЧВК. Раз уж так приспичило охранять за наш счет свои капиталы за рубежом и в горячих точках планеты. Не вопрос.Но... В таком случае, почему должны умирать россияне? Почему не иностранцы? За 250000-500000 рублей американцы побегут как ошпаренные. И всякие прочие немцы, французы, латыши и папуасы.Давайте, господа радетели за русских парней, запретим им работать в ЧВК. Тогда и семьи плакать не будут. Дети сиротами не останутся. Могил не будет на кладбищах. Всего и дел-то, применить законную статью. Даже менять ничего не надо. Поехал за рубеж, разок стрельнул — в тюрьму. Почему наемники, готовые убивать за деньги, должны быть россиянами?А хотите неприятный для многих ответ на этот вопрос? Без проблем. Ловите.Вы, ребята, очень хотите плюнуть на репутацию армии. На солдат, офицеров, генералов. Хотите, чтобы капитан ССО смотрел на соседа из ЧВК и понимал, что его Родина ценит гораздо ниже, чем соседа. И задумывался. Может, ну его, этот патриотизм? К чертям собачьим служение Родине? Может, бросить армию и пойти нормально зарабатывать в ЧВК?Но самое мерзкое, что некоторые читатели бегут с ложкой дегтя к бочке меда, даже не понимая, что они хотят сделать."Давайте легализуем ЧВК и пусть они выполняют боевые задачи там, где нам не следует показывать миру наше присутствие. Американцы же так делают!»Дорогие, вы не забыли, зачем прячут собственные ВС и заставляют выполнять задания неизвестно кого?ЧВК города не освобождают. А вот выполнить грязную работу — вполне. Что-то взорвать. Кого-то убить. Человек ниоткуда. Ниоткуда пришел. В никуда ушел...Так неужели мы так погрязли в этой самой грязи, что стыдно показывать даже собственных героев? Неужели русский солдат настолько опустился, что стал способен на проведение таких операций, за которые становится стыдно? Неужели это такая мерзко пахнущая жижа, что даже "ихтамнетами" её накрыть невозможно? Стоит задуматься.И не в последнюю очередь в том числе над тем, насколько праведны и чисты эти операции, что для них непременно нужны наемники.И почему наемник должен быть приравнен к российскому солдату.Смех смехом, а повод должен быть весомым.А теперь о серьезном. О тех, кто был добровольцем. В Приднестровье, на Донбассе. Вот об этом надо задуматься серьезно.Наши союзники и ближайшие друзья из Казахстана и Белоруссии уже показали перспективы добровольцев. А ведь там УК почти не отличается от нашего. Ребята вернулись и... попали в мясорубку. Главное, по закону. И сидят сегодня по закону. Уже сидят. И все те, кто вернется позже, сядут...Многие сейчас рвут тельняшки на груди — они же наши! Наши, не совсем наши, чужие — совершенно не важно. Важно, что по закону они преступники. 343-ю статью никто не отменял. А ведомость, в которой стоит подпись любого из добровольцев, найти не проблема.Так что не надо портить нижнее бельё. От этого никому, кроме вас самих, плохо не станет. И категории "наш-ихний" оставьте себе.Государство сегодня имеет прекрасный крючок для подсечки наиболее активных, наиболее смелых и наиболее политизированых людей. И в любой момент этих людей можно красиво, по закону, спрятать в «места, не столь отдаленные».Общественные организации ветеранов ополчения. Союзы вроде "Братства по оружию". Чем не готовые списки уголовников? Даже доказывать ничего не надо. Всё уже сделано.Было бы желание. Статья есть. И где поискать – тоже.Так может стоит подумать о том, чтобы на самом высшем уровне разграничить добровольцев и наемников? Законодательно закрепить неподсудность добровольцев? А не ставить на одну доску тех, кто по зову сердца пошел помогать братскому народу и тех, кто просто зарабатывает на войне.Второй вопрос. Вопрос необходимости наемников. Мы его уже поднимали, только без цифр зарплат и выводов. Здесь тоже много нюансов.И последнее. Стоит весьма внимательно посмотреть, кому выгодны сегодня (а самое главное, завтра) эти наемники. Куда будут смотреть стволы их автоматов как раз в щекотливых ситуациях. Кто больше всего сегодня кричит о необходимости наемников для России. И насколько эти люди действительно желают блага России.Вопросов становится все больше, а ответы пахнут все хуже. Но мы продолжим.