12:51 20 февраля

Наёмники для блага России. Часть 1

Мы закончили тему ЧВК Вагнера, но продолжаем тему ЧВК вообще. Уж очень много наших сограждан (и ладно бы, здесь в комментариях, так нет, в Думе) "играют в дурачка". Все эти "решают государственные задачи", "они наши люди", "русские парни, которые..." надоели. Понятно, что те, кто в теме, уже давно не нуждаются в нашей "жвачке". Не дурнее нас. Даже умнее. И все прекрасно понимают.



Начнем с арифметики. Да-да, с простой арифметики.


Военнослужащий ССО получает денежное содержание в размере 50-150 т.р., в зависимости от должности и прочих армейских доплат. При этом боец ССО прекрасно понимает собственные перспективы. За что они воюют? За деньги или за Родину?

Кому интересно наше сугубо личное мнение – за Родину.

Офицер ЧВК получает содержание в размере от 250 до 500 т.р. Плюс надбавки за различные операции до 100%. Практически за работу, в лучшем случае равную ССО, а в обычном — не сравнимую.

А теперь вопрос. Кто из этих офицеров готов отдать жизнь за Родину? Кто действительно за Родину, а кто "капусту рубит"?

Олигарх нанимает специалистов для охраны собственного бизнеса. Нанимает за хорошие, как мы выше писали, деньги. Это правильно? Правильно. Люди рискуют собственной жизнью, потому и получают соответствующую плату.

Только вот вопрос, а кто в конечном итоге платит? Не мы ли с вами? Не на наши ли плечи через систему ценообразования ложится эта зарплата?

Я обязан относиться к ребятам из ССО и к сотрудникам ЧВК одинаково? Я должен, опять извините за грубость, кормить тех, кто и так накормлен? Герой за соответствующий кусок пирога? А не пошел бы этот герой ...в ЧВК?

Можно много приводить сравнений, но… Просто не стоит.

Далее. Тут говорят о том, что большие оклады — оттого, что у олигархов много денег. Что-то типа «это же не наши деньги, а деньги конкретного лица». Богатый — пусть платит.

Здорово! Согласен на все 100%. Пусть платит по полной, и даже больше. Много денег у Сечина, Миллера и прочих? Да не вопрос. То, что мы потом все оплатим в конечном итоге, уже понятно.

Как понятны эти коловерчения насчет акцизов на бензин, растущих цен и так далее. Это мы оплачиваем приколюхи олигархов.

И сейчас скажем еще одну вещь. Да, мы готовы оплатить еще один их «хочунчик». ЧВК. Раз уж так приспичило охранять за наш счет свои капиталы за рубежом и в горячих точках планеты. Не вопрос.

Но... В таком случае, почему должны умирать россияне? Почему не иностранцы? За 250000-500000 рублей американцы побегут как ошпаренные. И всякие прочие немцы, французы, латыши и папуасы.

Давайте, господа радетели за русских парней, запретим им работать в ЧВК. Тогда и семьи плакать не будут. Дети сиротами не останутся. Могил не будет на кладбищах. Всего и дел-то, применить законную статью. Даже менять ничего не надо. Поехал за рубеж, разок стрельнул — в тюрьму. Почему наемники, готовые убивать за деньги, должны быть россиянами?

А хотите неприятный для многих ответ на этот вопрос? Без проблем. Ловите.

Вы, ребята, очень хотите плюнуть на репутацию армии. На солдат, офицеров, генералов. Хотите, чтобы капитан ССО смотрел на соседа из ЧВК и понимал, что его Родина ценит гораздо ниже, чем соседа. И задумывался. Может, ну его, этот патриотизм? К чертям собачьим служение Родине? Может, бросить армию и пойти нормально зарабатывать в ЧВК?

Но самое мерзкое, что некоторые читатели бегут с ложкой дегтя к бочке меда, даже не понимая, что они хотят сделать.

"Давайте легализуем ЧВК и пусть они выполняют боевые задачи там, где нам не следует показывать миру наше присутствие. Американцы же так делают!»

Дорогие, вы не забыли, зачем прячут собственные ВС и заставляют выполнять задания неизвестно кого?

ЧВК города не освобождают. А вот выполнить грязную работу — вполне. Что-то взорвать. Кого-то убить. Человек ниоткуда. Ниоткуда пришел. В никуда ушел...

Так неужели мы так погрязли в этой самой грязи, что стыдно показывать даже собственных героев? Неужели русский солдат настолько опустился, что стал способен на проведение таких операций, за которые становится стыдно? Неужели это такая мерзко пахнущая жижа, что даже "ихтамнетами" её накрыть невозможно? Стоит задуматься.

И не в последнюю очередь в том числе над тем, насколько праведны и чисты эти операции, что для них непременно нужны наемники.

И почему наемник должен быть приравнен к российскому солдату.

Смех смехом, а повод должен быть весомым.

А теперь о серьезном. О тех, кто был добровольцем. В Приднестровье, на Донбассе. Вот об этом надо задуматься серьезно.

Наши союзники и ближайшие друзья из Казахстана и Белоруссии уже показали перспективы добровольцев. А ведь там УК почти не отличается от нашего. Ребята вернулись и... попали в мясорубку. Главное, по закону. И сидят сегодня по закону. Уже сидят. И все те, кто вернется позже, сядут...

Многие сейчас рвут тельняшки на груди — они же наши! Наши, не совсем наши, чужие — совершенно не важно. Важно, что по закону они преступники. 343-ю статью никто не отменял. А ведомость, в которой стоит подпись любого из добровольцев, найти не проблема.

Так что не надо портить нижнее бельё. От этого никому, кроме вас самих, плохо не станет. И категории "наш-ихний" оставьте себе.

Государство сегодня имеет прекрасный крючок для подсечки наиболее активных, наиболее смелых и наиболее политизированых людей. И в любой момент этих людей можно красиво, по закону, спрятать в «места, не столь отдаленные».

Общественные организации ветеранов ополчения. Союзы вроде "Братства по оружию". Чем не готовые списки уголовников? Даже доказывать ничего не надо. Всё уже сделано.

Было бы желание. Статья есть. И где поискать – тоже.

Так может стоит подумать о том, чтобы на самом высшем уровне разграничить добровольцев и наемников? Законодательно закрепить неподсудность добровольцев? А не ставить на одну доску тех, кто по зову сердца пошел помогать братскому народу и тех, кто просто зарабатывает на войне.

Второй вопрос. Вопрос необходимости наемников. Мы его уже поднимали, только без цифр зарплат и выводов. Здесь тоже много нюансов.

И последнее. Стоит весьма внимательно посмотреть, кому выгодны сегодня (а самое главное, завтра) эти наемники. Куда будут смотреть стволы их автоматов как раз в щекотливых ситуациях. Кто больше всего сегодня кричит о необходимости наемников для России. И насколько эти люди действительно желают блага России.

Вопросов становится все больше, а ответы пахнут все хуже. Но мы продолжим.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 76

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  1. Nix1986 Сегодня, 07:11
    Автор тактично умалчивает, что основная работа чвк это охрана и консультирование и логистика. Далеко ходить не будем, Аденский залив, кто там будет охранять наши суда и экипаж?! ССО? Не охраняет и не будет. Чопы? Нет вооружения и подготовки. А нефтеперегонные заводы и другие производства в зонах конфликта?! Вообщем мой месседж прост, если есть угроза жизни гражданских при выполнении их служебных обязанностей то им нужна охрана, каким образом она будет организована дело 10-е, на данный момент это ЧВК, будет наниматься за деньги какая то гос. Структура ради бога. Но пока есть только ЧВК.
    Nix1986
    1. domokl Сегодня, 07:33
      Опять 25. ЧВК, как и любое охранное предприятие работает на частный бизнес. Частный корабль охраняют частных сотрудники. Какой-нибудь "Академик какой-то" из гидрографической службы России охраняют морпехи.
      Речь идет о легализации именно частных армий. Не охранников и телохранителей, а армий. О приравнивании частников и военнослужащих на службе у государства. С какого перепоя, извините?
      domokl
      1. yehat Сегодня, 11:52
        армия и частная армия - вещи разные. Но если у частной, скажем, группировки стоят цели, преследуемые государством, чем они принципиально отличаются от армии или МВД?
        По-моему, нужно делить не по признаку принадлежности, а по принадлежности задачам.
        Если в контракте частника стоят государственные задачи, или задачи, делегированные любым общественным институтом (например, расстреливать студентов за 2 на экзамене в универе, шутка) у меня нет никаких возражений.
        Частная армия страшна только своей бесконтрольностью и вакуумом закона, но это можно изменить.
        yehat
        1. Silvestr Сегодня, 12:12
          Цитата: yehat
          Частная армия страшна только своей бесконтрольностью и вакуумом закона, но это можно изменить.

          самой простой пример- частная армия олигарха (авторитета) плечом к плечу с полицией восстанвалтваеь правопорядок в городе?
          Silvestr
          1. yehat Сегодня, 12:25
            а сильно сейчас ППС пилиции отличается от частных солдат олигарха?
            они же фактически при медведе переподчинены местным божкам.
            yehat
            1. Silvestr Сегодня, 12:26
              Цитата: yehat
              а сильно сейчас ППС пилиции отличается от частных солдат олигарха?

              так я о том же! В настоящее время это "хрен редьки не слаще"
              Silvestr
      2. Аскет Сегодня, 11:53
        Цитата: domokl
        Академик какой-то" из гидрографической службы России охраняют морпехи.

        Это корабль -разведчик, засекреченный от и до, мой отец на таком служил,ничего гражданского там нет, даже кок мичман, поэтому морпехи охраняют. А ЧВК нужны крупным монополиям которые имеют бизнес интересы за рубежом и свою инфраструктуру, в частности Роснефть или Газпром ИМХО. В эпоху дальнейшей концентрации капитала и сокращения ресурсов и рынков сбыта конкуренция будет обострятся, и то мы сейчас и наблюдаем, дедушка Ленин как всегда был прав, Соответственно нужно капиталистам защищать свои интересы не только добрым словом
        "Добрым словом и кольтом можно добиться гораздо большего, чем только добрым словом"
        Если государственные интересы должны защищать вооруженные силы страны, то интересы частных компаний должны защищать частные армии, либо напрямую либо на договорной основе,как ЧОП это уже вопрос непринципиальный
        Аскет
    2. Мар.Тира Сегодня, 07:56
      Совсем не давно вы восхищались "северным ветром","Вагнером",тогда не задумывались кто они.Авторы правильно подняли тему.Не гоже патриотам родины выполняющим грязную работу за неё,быть мальчиками для битья,и на побегушках.Не давно корреспондент "КП"Коц. выложил фото.памятника этим нелегальным солдатам родины в Сирии.Сирийцы не задумываются,кто они,легальные,или нет.Они их спасли.Вся беда в том,что некоторым не куда возвращаться.Если в Россию,их арестуют и вышлют на Украину,если на Украину,сразу арест,и смерть под пытками.Я имею ввиду русским Донбасса.И Прилепин об этом говорил,и Царёв
      Мар.Тира
      1. Silvestr Сегодня, 12:18
        Цитата: Мар.Тира
        Совсем не давно вы восхищались "северным ветром"

        а что это такое в расшифровке? Поставки вооружения и ГСМ- понятно. Структура "людского ресурса" это ветра известна? Как и "вежливых человечков"?
        Пока ставить на одну линию ВС и ЧВК преждевременно. Выше уже указывали, что государственные интересы- это прерогатива ВС в любой форме\виде,ЧВК- частные армии (по простому - наемники).Вопрос цены- и они могут быть как "за" так и "против".
        Добровольцы- отдельная категория, но и им нужна финансовая поддержка. Граница между ними и ЧВК пока не понятна
        Silvestr
  2. samarin1969 Сегодня, 07:12
    Во многом согласен с авторами. Уйдут в прошлое герои Чеченских войн, добровольцы Донбасса. И останется народ один на один с наёмниками от бизнеса. В кого они будут стрелять - это вопрос.
    Думаю небольшие спецотряды ЧВК допустимы. Но армия должны быть в разных формах массовая, призывная. Должен быть народ-воин и "нация на войне"...В такой ситуации ЧВК не будут играть в судьбе страны заметной роли.
    samarin1969
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:22
      недавно мы спорили на эту тему с Еленой Громовой,но похоже,остались каждый при своём мнении...моё,больше сходится с Александром Ставером,и Романом Скомороховым
      андрей юрьевич
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:12
    Вопросов становится все больше, а ответы пахнут все хуже. Но мы продолжим.


    Статья то о чем о морали или политике государства?
    Надо сначала понять в каком государстве мы живем и каковы цели государства... what а потом уже рассуждать о ЧВК и армии РОССИИ.
    Далее надо понимать назначение армии воевать в интересах этого государства...ЧВК же имеют сначала интересы их владельцев а уж потом государства.
    С другой стороны не пошлешь же армейцев в банановую республику с полным вооружением защищать нефтяное месторождение например...этим должны заниматься ЧВК...кроме того раз уж в мире ЧВК стали инструментом для деликатных операций за рубежом мы не должны отставать от этой тэнденции...все меняется все течет и нельзя оказываться за бортом жизни иначе смерть.
    Тот же ЛЕХА
    1. domokl Сегодня, 07:28
      Если это месторождение принадлежит государству, почему не могут защищать военнослужащие? А если частному лицу, то причем здесь государство?
      domokl
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:31
        Если это месторождение принадлежит государству, почему не могут защищать военнослужащие?

        Тут уже вмешивается политика.
        Могут соседи заволноваться появлению за забором полноценной танковой дивизии в придачу с поддержкой ударной авиацией. smile
        ЧВК же вызывают меньше вопросов и беспокойства.
        Тот же ЛЕХА
        1. domokl Сегодня, 08:13
          Никак не будут волноваться. Посольство США в Москве охраняют морпехи США. не дипломаты, а морпехи. Кто-то этим озабочен? Никто.
          domokl
          1. Dart2027 Сегодня, 11:39
            Цитата: domokl
            Посольство США в Москве охраняют морпехи США. не дипломаты, а морпехи. Кто-то этим озабочен?

            И сколько этих морпехов? Полк?
            Dart2027
            1. domokl Сегодня, 11:49
              А это важно?
              Цитата: Dart2027
              И сколько этих морпехов? Полк?

              Главное, что это воинское подразделение
              domokl
          2. Астория Сегодня, 11:53
            1)
            Если это месторождение принадлежит государству
            - государству разработанные месторождения не принадлежат, или Вы собираетесь охранять кусок тайги /пустыни / подводного шельфа ?
            2)
            Посольство США в Москве охраняют морпехи США
            - ну как бы дипломатические объекты во всем мире так охраняются или Вы только вчера об этом узнали ? wink
            3) Армия априори не может выполнять коммерческие задачи, или это уже не армии (или армия банановой республики). Коммерческие задачи может выполнять только ЧВК.
            Астория
          3. Антарес Сегодня, 11:58
            Цитата: domokl
            Посольство США в Москве охраняют морпехи США. не дипломаты, а морпехи. Кто-то этим озабочен? Никто.

            а Элит Секьюрити»?
            Территория Посольства США в соответствии с дипломатическими нормами, правилами и договорённостями является территорией США и подвержена американской юрисдикции. А согласно американскому законодательству несанкционированное проникновение на территорию американского диппредставительства может пресекаться всеми доступными средствами в том числе и стрельбой на поражение. Охрана Посольства США из числа американских морских пехотинцев действует согласно угрозе террористического нападения.
            Одного пьяного на машине расстреливали в 2000 году...
            Физическая охрана Посольства США состоит из нескольких эшелонов.
            1-й внешний эшелон. Сотрудники ГУВД Москвы. Их незначительное количество снаружи, как правило на машинах. Основная задача - показать злоумышленникам, что охрана есть. А также чтобы особо наглые московские водители не парковались рядом с Посольством.
            2-й внешний эшелон. Набирается из граждан России. Внутрь Посольства не допускаются, кроме отведённых для них помещений. В основном занимаются регулировкой очереди, состоящией из желающих получить визу. На сайте Посольства США в Москве периодически пояляются вакансии для соискателей. Платят мало, работа тяжёлая.

            3-й внутренний эшелон. Служба безопасности Посольства. Все граждане США. В основном из прошедших специальную подготовку бывших военных или полицейских. Осуществляют охрану в зале, где проходят собеседования на получение виз.
            4-й внутренний эшелон. Корпус морской пехоты США традиционной осуществляет охрану американских диппредставительств по всему миру. Охрана на всех этажах Посольства CША и во всех помещениях с боевым оружием в полной экипировке. Исключительно граждане США.
            5-й внутренний эшелон. Diplomatic Security Service - силовое подразделение Госдепартамента США. В основном осуществляют физическую защиту Посла, его заместителей, дипломатов, технических работников Посольства США и членов их семей. Однако могут также выполнять и другие функции связанные с безопасностью функционирования диппредставительства.
            Антарес
        2. BecmepH Сегодня, 09:11
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Могут соседи заволноваться появлению за забором полноценной танковой дивизии в придачу с поддержкой ударной авиацией.

          Ну уж если появились такие силы за забором, значит на то были причины.
          Не раздражай и не провоцируй соседа и живи спокойно, мирно.
          Ну или так. "Моя собственность, моя земля, что хочу, то и ворочу". "Ты беспокоишься? А мне нас рать. Не трогай меня и я тебя не трону"
          BecmepH
      2. Nix1986 Сегодня, 09:09
        Читайте определение территория государства в источниках международного права имеющих высшую юридическую силу, землю на которое ведется какая либо деятельность на территории другой страны признать своей территорией с соответствующим действующим законодательством своей страны это крайне тяжелая задача.
        Nix1986
        1. BecmepH Сегодня, 10:29
          Ну, дык, сосед волнуется... А если сосед, то это не хозяин земли на которой я сейчас стою. Читайте определение соседа...
          BecmepH
  4. raw174 Сегодня, 07:48
    Мнение автора интересное, но я ЗА легализацию ЧВК и вот где я не согласен с автором:
    Офицер ЧВК получает содержание в размере от 250 до 500 т.р. Плюс надбавки за различные операции до 100%.

    Вполне возможно и даже вероятнее всего оклад понизят, после того как ЧВК станут легальными на территории РФ, ведь не нужна станет компенсация за возможное уголовное преследование, за нелегальный статус.
    "Давайте легализуем ЧВК и пусть они выполняют боевые задачи там, где нам не следует показывать миру наше присутствие. Американцы же так делают!».

    Дело не в том, что так делают америкосы, дело в том, что на самом деле в современном мире остаётся всё меньше места благородным Д,Артаньянам, всё чаще нужно сделать работу без демонстрации флага, это не "грязь и мерзость", а защита интересов страны. Хочется поиграть в благородство? подставляйте щёки под удары перчаток, но помните, что очень скоро в перчатке окажется кирпич... ЧВК можно поручить ту работу, которая пойдёт на пользу государству, но не запятнает его репутации.
    Так неужели мы так погрязли в этой самой грязи, что стыдно показывать даже собственных героев? Неужели русский солдат настолько опустился, что стал способен на ведение таких операций, за которые становится стыдно?

    Нет, не стыдно! Перед собой и своими братьями не стыдно, но "партнёрам" знать не обязательно обо всех наших делах, а если знают, то признаков принадлежности нет... Вот в чем роль ЧВК.
    кому выгодны сегодня (а самое главное, завтра) эти наемники. Куда будут смотреть стволы их автоматов как раз в щекотливых ситуациях.

    Это правильный вопрос. Это вопрос к предстоящему закону, нужно его детально прорабатывать.
    Главное что должен отражать закон - структура, организация, вооружение и численность ЧВК. ЧВК не должны приблизиться к ВС РФ по своим боевым возможностям. Это должны быть тактические подразделения, не имеющие возможности противостоять регулярной армии.
    PS. ЧВК есть - это факт! То что они будут - тоже факт! Нужно определить им рамки законом, чтобы всё было ясно и понятно.
    raw174
    1. domokl Сегодня, 08:19
      Цитата: raw174
      Перед собой и своими братьями не стыдно, но "партнёрам" знать не обязательно обо всех наших делах, а если знают, то признаков принадлежности нет.

      Да Боже мой...А ССО с флагами воюют на спине? И только в той форме, что на парадах показывают? Такие специалисты, даже в СССР, всегда работали на грани. Попался-мы тебя не знаем. Не попался-почет тебе и уважение.
      Разговор не о благородстве, а о том, что легализация наемничество создаст реальную угрозу престижу нашей армии. Частник натворил, а виновата российская армия? Так ведь будут это воспринимать в мире. Так ведь мы воспринимаем косяки американских ЧВК.
      domokl
      1. raw174 Сегодня, 09:20
        Цитата: domokl
        А ССО с флагами воюют на спине? И только в той форме, что на парадах показывают? Такие специалисты, даже в СССР, всегда работали на грани. Попался-мы тебя не знаем. Не попался-почет тебе и уважение.

        Но времена меняются и принадлежность конкретного бойца к ВС той или иной страны выясняется проще, в том числе и благодаря более развитой технической разведке.
        Цитата: domokl
        Попался-мы тебя не знаем.

        Вот чтобы своих не бросать, бойца ЧВК морально проще бросить.
        Цитата: domokl
        Частник натворил, а виновата российская армия

        Нет. В том то и смысл, что частник натворил, а мы белые и пушистые не при чем, во всяком случае ВС не при чем. Тень будет падать на правительство, но не на армию.
        raw174
        1. Астория Сегодня, 12:01
          Согласен:
          1) ЧВК должна использоваться для тех задач: коммерческих / нет возможности демонстрировать флаг
          2) Боец ЧВК и так знает, что в случае чего - за него государство ответственности не несет.
          3) Многие не понимают / не хотят понять, что бойцами ЧВК могут быть и не россияне.
          Астория
    2. BecmepH Сегодня, 09:17
      Цитата: raw174
      нужно сделать работу без демонстрации флага, это не "грязь и мерзость", а защита интересов страны.

      Ну так делали это "спецы" и без ЧВК. Вы не знаете про это? Ну и не надо Вам этого знать значит.
      BecmepH
      1. raw174 Сегодня, 09:44
        Цитата: BecmepH
        Ну так делали это "спецы" и без ЧВК. Вы не знаете про это? Ну и не надо Вам этого знать значит.

        Согласен что нам знать не нужно, но как я говорил ранее, бойца ССО, в случае захвата, можно мотивировано объявить военнослужащим государства, а бойца ЧВК нет. Его можно объявить человеком Кремля, Путина, кого угодно, но не России. А по сему выходит что использование ЧВК снимает ряд проблем.
        raw174
        1. BecmepH Сегодня, 10:37
          Цитата: raw174
          в случае захвата, можно мотивировано объявить военнослужащим государства, а бойца ЧВК нет.

          Да никакая им мотивация не нужна!!! олимпийские игрища Вам ничего не показали? Они отстраняли наших спортсменов задолго до игрищ со словами "возможно будет употреблять допинг". Нужен таким .... мотив?
          BecmepH
          1. raw174 Сегодня, 10:54
            Цитата: BecmepH
            олимпийские игрища Вам ничего не показали? Они отстраняли наших спортсменов задолго до игрищ со словами "возможно будет употреблять допинг". Нужен таким .... мотив?

            Да, но во первых боевые действия - всё же не спорт и огульно бездоказательно обвинять тут можно только заведомо слабую страну, так было с Ираком, а во вторых это игра терминологий не только для слушателей забугорных, но и наших... В случае обнародования данных от противника о том, что бойцы ВС РФ захвачены, это будет конфуз, мягко говоря и что с ними делать - вопрос, то с ЧВК это не проблема, от них открестятся без угрызений совести, я про наших сограждан.
            raw174
            1. BecmepH Сегодня, 12:09
              Цитата: raw174
              Да, но во первых боевые действия - всё же не спорт

              Я и не пытаюсь сравнивать несравниваемое.
              Я об идеологии и методах...
              BecmepH
          2. Астория Сегодня, 12:06
            Вы не правы:
            1) если государство теряет спеца, нового оно может взять только лишь натренировав его;
            2) если ЧВК теряет спеца, нового оно может нанять, а откуда оно его наймет - это дело дело ЧВК;
            Астория
        2. АА17 Сегодня, 11:13
          Уважаемый, raw174. В любом случае, при захвате бойца ЧВК, его будут проецировать на ту страну от куда он родом. Пресса подымет шум. (Мы, россияне также негодуем, когда выясняется участие в каких то военных конфликтах американских наёмников). На этом сайте несколько статей было посвящено выступлению наших спортсменов без Российского Флага на ОИ-18. По комментариям было видно- многие Россияне( я в их числе) не одобряют участие наших спортсменов без опознавательных знаков. Сотрудники (бойцы и т.д.) ЧВК выполняют свою работу также без знаков принадлежности. Как бы мне не пытались, доказать - ЧВК защищают интересы России. Я с этим не соглашусь. Само определение ЧВК ЧЁТКО дает разъяснение. Это коммерческая организация и выполняет работу для частого лица или для частной организации. При чём здесь государство? Государство для не афишируемых операций имеет специальные подразделения , которые финансируются МО страны (СВР, ГРУ и т.д.).
          П.С. "... Служба внешней разведки Российской Федерации - одна из наиболее подготовленных и эффективных разведывательных структур в мире, готовая адекватно ответить на все вызовы. Гарантией этого является преемственность и следование богатым традициям, сформированным многими поколениями советских и российских разведчиков..."
          АА17
          1. parma Сегодня, 11:19
            А это уже двойные стандарты...Представители гражданских профессий работающие на западе не вызывают ора, что у нас что на запада... Мы все гордимся Сикорским к примеру и многие вообще утверждают, что без него в США не было бы нормального вертолетостроения... Или программистами к примеру мы тоже гордимся...
            parma
          2. raw174 Сегодня, 12:33
            Цитата: АА17
            В любом случае, при захвате бойца ЧВК, его будут проецировать на ту страну от куда он родом.

            Как верно заметил товарищ под ником Астория, боец может быть родом откуда угодно, но думаю Вы имели в виду не место его рождения, а "порт приписки" ЧВК. Пресса может шуметь сколько угодно, но официальная позиция первых лиц будет однозначной: "это не наши люди, мы за их действия не отвечаем, нам их судьба не интересна." и вся шумиха сама собой сойдёт на НЕТ очень скоро. От бойцов ССО так не открестишься, они товар штучный (если можно так говорить о людях) и ценный, помимо финансовых затрат на них, есть ещё моральная сторона.
            Цитата: АА17
            не одобряют участие наших спортсменов без опознавательных знаков.

            Я не одобряю их выступления без флага и гимна, потому как Олимпиада - официальное мероприятие с обязательным представлением стран-участниц, витрина, а в войне есть место и тайным операциям и скрытным диверсиям и даже подлости...
            Цитата: АА17
            Государство для не афишируемых операций имеет специальные подразделения , которые финансируются МО страны

            Они представители МО, запятнать их нельзя, частники могут делать работу, которая не всегда будет достойной чести офицера, но будет необходима. Плюс охрана, как говорилось ранее...
            raw174
  5. parma Сегодня, 08:22
    Подождите подождите, а кто предлагает уровнять солдата и оперативник ЧВК? Оперативник ЧВК частное лицо, и если вдруг где-то в горячей точке он погиб-он там был по собственной инициативе (как и любое частное лицо) и соответственно это не является актом агрессия против наших ВС (хотя бы официально)... Для государства очень важна возможность отправить солдат в зону боевых действий именно как ЧАСТНЫХ ЛИЦ! Пример-7 февраля, Российская помощь на земле была, а солдат не было! Вот в статье говорится о "добровольцах" из соседних стран, которых сейчас судят или уже судили....Так судят их за то, что они ПОЛУЧАЛИ ДЕНЬГИ за свое "доброволие"! И деньги бОльшие чем местные жители, это и есть наемничество (почитайте определение)... ЧВК это как разведчики-нелегалы....Они есть, но от них открещиваются в случаи чего..
    Как пример- подумайте сами, Вы лично находясь на службе в ССО примете предложение от начальства написать рапорт по собственному и поехать куда-то "добровольцем" (по политическим мотивам Вас там как военнослужащего быть не может) за бесплатно (иначе по приезду сядете), или примете предложение о поездке туда как оперативника ЧВК (с соответствующими гарантиями и оплатой), а после операции с возвратом на службу? Ну кто-то и примет, но много ли таких? А если нужны сотни или даже тысячи?
    А олигархи и миллиардеры... Им ЧВК и не нужны, они и так могут найти "быков" с "необходимыми инструментами", опыт из 90-х у ни есть...
    parma
    1. domokl Сегодня, 09:02
      Цитата: parma
      Вы лично находясь на службе в ССО примете предложение от начальства написать рапорт по собственному и поехать куда-то "добровольцем" (по политическим мотивам Вас там как военнослужащего быть не может) за бесплатно (иначе по приезду сядете), или примете предложение о поездке туда как оперативника ЧВК (с соответствующими гарантиями и оплатой), а после операции с возвратом на службу?

      Вы сами поняли, что написали? Если человек уволен из рядов ВС, он гражданский. Если его "попросили командиры", то он на службе. Только под крышей.
      Вы попутали работу под прикрытием и работу за деньги.
      domokl
      1. parma Сегодня, 09:28
        Я как раз не попутал... Пример тот же Вагнер! Сирийцам нужны спецы на земле действующие против оппозиции, но РФ официально не может проводить операции против оппозиции в связи с политической обстановкой и как быть?
        Да, можно "попросить", только вот гарантий боец не особо видит, что в случаи если его "повозят" за пикапом как дельтовцев в одной африканской стране, его семья получит хоть копейки или, что еще хуже, его не "закроют" в случае чего...
        parma
        1. Petr1968 Сегодня, 11:28
          Цитата: parma
          Я как раз не попутал... Пример тот же Вагнер! Сирийцам нужны спецы на земле действующие против оппозиции, но РФ официально не может проводить операции против оппозиции в связи с политической обстановкой и как быть?

          Что Вы имеет в виду под "политической обстановкой". Как защита нашей Родины связана с политической обстановкой???
          Petr1968
          1. parma Сегодня, 12:12
            К примеру нанесения ударов ССО/ВКС по оппозиции в Сирии (мы сами декларировали, что эти банды не террористы и мы их не бомбим и это сейчас реальный факт) не можем, но сделать сговорчивыми их на переговорах в Сочи/Астане/любой город нужно...У САА нет для этого сил (нет у них спецназа или не хватает для проведения диверсии/зачистки или любой другой операции)..В случаи провала и отсутствия ЧВК(как сейчас) - оппозиционеры показывают на весь мир тела (или еще хуже пленных бойцов) ССО РФ и нашему МО и правительству надо делать хорошую мину при плохой игре...
            А теперь рассмотрим гипотетическую ситуацию-задание провалила группа оперативников ЧВК многонационального состава (россияне, казахстанцы, фины к примеру)-МО предоставляет бумажки, по которым эти люди работают на ООО "ЧВК Рога и Копыта" уже Н-ое количество лет, наняты Сирийским правительством, а то что Дамаск там проводит операции-так в стране гражданская война и мы в Сочи/Астане/Любом городе и собрались, чтобы договориться о мире...ЧВК пожурили, переименовали (привет блеквотер) и работаем дальше...Замяли скандал...
            parma
  6. Boris55 Сегодня, 08:40
    Цитата: А.Ставер, Р.Скоморохов
    Только вот вопрос, а кто в конечном итоге платит? Не мы ли с вами?

    Не переживайте. Если у других отнимут, нам не добавят.
    Цитата: А.Ставер, Р.Скоморохов
    Вопросов становится все больше, а ответы пахнут все хуже.

    Может не в ту сторону копаем?
    Boris55
    1. domokl Сегодня, 09:06
      laughing Предлагаете бросить копать? Типа, сиди и не рыпайся. Острые вопросы иногда приводят к порезам. Я вон, когда новой бритвой бреюсь, иногда до сих пор физиономию режу, если внимание отвлекут. Так что, не бриться? winked
      domokl
      1. Boris55 Сегодня, 09:20
        Цитата: domokl
        Так что, не бриться?

        Острые вопросы решать можно по разному. Можно методом подкопа, как предлагают авторы, а можно сверху, дыша свежим воздухом, не рискуя задохнуться или утонуть. laughing

        Для начала надо определиться, что мы строим и какова наше конечная цель. Если нам об этом не говорят, то это совсем не означает что целей построения чего то нет.
        Boris55
        1. Boris55 Сегодня, 10:43
          Пякин о ЧВК видео с 24:13
          Boris55
  7. КОСМОС Сегодня, 09:01
    Так может стоит подумать о том, чтобы на самом высшем уровне разграничить добровольцев и наемников? Законодательно закрепить неподсудность добровольцев?

    А кто такой доброволец? У него есть оружие? Он едет туда незнамо куда, делать то незнамо что? Добровольцы конечно существуют, но маловероятно что найдеться много людей, которые в здравом уме и твердой памяти поедут куда то убивать, по собственной воле, а значит о массовости данного явления говорить бессмысленно, погоды такие Дон Кихоты не сделают.
    Вот примут закон о ЧВК, этим и разграничат. Нефиг, добровольцам дикарями незаконно бегать где попало и способствовать незаконной торговлей оружием. Кроме того ЧВК это одно, деньги другое, понятно что могут быть ЧВК за деньги, но хочется спросить у авторов, а что ЧВК без денег категорично не могут существовать? Будет закон о ЧВК, появиться основание и возможность для формирования и добровольческих ЧВК на законных основаниях, неважно на какой организационно-финансовой основе они будут создаваться, государственной или частной, но подконтрольность можно обеспечить.
    КОСМОС
  8. andrej-shironov Сегодня, 09:04
    Давайте уже говорить честно: наёмники не могут быть для блага Родины они могут быть для своего блага! Понимаете тогда необходимо легализовать и проституцию-то же обычная работа на чьё либо благо.
    andrej-shironov
    1. Nix1986 Сегодня, 09:12
      Я бы уже давно легализовал проституцию laughing. Банально и налоги и поставить под контроль распространение венерических инфекций, ну и от греха прелюбодияния убережет, не к чужой жене, а к проститутке:)))
      Nix1986
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:18
        Понимаете вы как истинный либерал рассуждаете принципом экономической целесообразности. Но не всё в мире можно соотнести с этим принципом. И слава богу кстати! А то дай таким как вы волю так и честь и достоинство вы будете оценивать по этому принципу.
        andrej-shironov
        1. Nix1986 Сегодня, 09:22
          Ооо вата подкатила (раз меня теперь таким модным словом назвали "либерал", лучше уж давайте белоленточник и враг народа, сразу несколько ступеней пройдем и перейдем к финалу как вы хотите). Скажите ка, вот только честно, вы сами налево не ходили от жены/девушки или ваши друзья? Только честно!!! Или второй вопрос, ну вот живет себе человек один, семью и отношения заводить не хочет, как ему в таком случае реализовать нормальное человеческое желание секса?
          Nix1986
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:28
            Я пожалуй начну с окончания вашего опуса. Если парниша не дурен собой и имеет интеллект то закадрить деваху даже для секса по дружбе не составит труда wink Конечно если нет таких составляющих как интеллект и харизма тогда конечно только простигосподи тутки. Далее по чесноку: было дело по молодости но не к проституткам. А вот второй жене даже не думаю изменять smile Я ответил на ваш вопрос либеральный вы наш.
            andrej-shironov
            1. Nix1986 Сегодня, 09:41
              Т.е. закаадрить на одну ночь (обмануть ожидания девушки, нанести ей обиду) или секос по дружбе (а может и с замужней) это хорошо, а проституц это плохо (честно товар/деньги)? Второй жене нет, а с первой значит ходили налево? Ну и кто из нас аморальнее? laughing Большинство людей так и рассуждает "изменить жене это ничего, я же не ухожу из семьи! Или развести на секос и разбить сердце девушки это круто, ведь я раскрываю женские сердца как консервные банки, вот такой я классный мучачо".
              Nix1986
              1. andrej-shironov Сегодня, 09:54
                Аморальнее? laughing Вы как истый либерал всегда манипулируете понятиями. Вам важнее товар-деньги-товар. Т.е человек вас не интересует изначально. Я вам как человек с опытом скажу очень много девушек так же хочет секеса без обязательств wink Вы встаньте из за клавы и пойдите с живыми девчонками на улице пообщайтесь сделаете много открытий. Так что ни о каком разбитии не идёт и речи. Вы мне напомнили один разговор с моим знакомым. Он в 45 лет очень пользуется спросом у девушек даже намного младше себя хотя при этом не обладает ни финансами большими ни симпатичной мордой лица. Когда я ему про простигосподи туток сказалон на меня посмотрел непонимающе и сказал: а нафига мне это нужно? Никакого кайфа от такого секса сплошная механика! Это как охота на дикого зверя! И я его понимаю. В вашем случае это не охота на дикого зверя а приход в зоопарк к привязанному за руки и ноги суслику с возможностью застрелить его! Надеюсь мою аналогию поняли wink Так вот он охотник а вы увы всего лишь порождение либерального эго.
                andrej-shironov
                1. Nix1986 Сегодня, 10:01
                  Ваш друг просто жмот, потому как хорошая индивидуалка стоит дороже бутылки водки с сигаретой для малолетки в клубе (ну или стопки б52 или голубой лагуны) laughing Знаю также по расказам тех кому за 40. И закадрить бабу это ещё и времени немало нужно, его бывает просто в обрез у занятых людей. И насчет "Т.е человек вас не интересует изначально", а как у вас в секосе на одну ночь интересует человек? laughing Вы сами себе противоречите.
                  Nix1986
        2. parma Сегодня, 09:47
          Цитата: andrej-shironov
          Понимаете вы как истинный либерал рассуждаете принципом экономической целесообразности. Но не всё в мире можно соотнести с этим принципом. И слава богу кстати! А то дай таким как вы волю так и честь и достоинство вы будете оценивать по этому принципу.

          У любой медали две стороны... Вот как пример приведенной тут проституцией-с не борются(размер штрафа смешной по сравнению с заработками), данный вид деятельности, тк вне закона, приводит к коррупции, налоги не платятся... И тут мне вспоминается поговорка "Вы или крестик снимите или трусы оденьте"... Надо или тогда сажать за проституцию (ЧВК если угодно) или легализовать...Это как с вопросом об обороте огнестрела в гражданской сфере-у преступников итак есть возможность купить (как страйкболист сам знаю что предложениями с армейской экипировкой или магазинами для АК/РПК все барахолки завалены), а обычным рядовым жителям кукишь...
          parma
          1. andrej-shironov Сегодня, 09:58
            Тогда я вам советую легализовать для ваших детей наркотики и их употребление. Это и будет "снять трусы". Ну а чего по вашей логике это и налоги да и дети сами если что найдут. wink
            andrej-shironov
            1. parma Сегодня, 10:33
              С наркотиками как раз все в порядке-борыг сажают, а вот что с проституцией, что с наемничеством в стране все не так однозначно...Иными словами-поехал в Сирии воевать за повстанцев за деньги-предатель и наемник, приедешь сядешь, поехал воевать за Асада, вернулся и тебя не трогают, те по факту борьбы нет (есть иллюзия)...Когда правительству (не факт что стране и народу) выгодно-тебя не трогают, когда нет-сажают.. Так пусть руководство проведет четкую линию льзя/нельзя, пуста разрешат ЧВК и выдают им лицензию на участие в боевых действиях на определенной стороне, а еще лучше не лицензию, а запреты, так политически удобнее...
              parma
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          1. Комментарий был удален.
            1. Nix1986 Сегодня, 09:44
              прикинь у нас в свободной продаже водка, ты спаиваешь своих детей или родителей? Чушь пишешь, человек сам после 18 лет определяет свою судьбу, к сожалению бывает и вопреки воли родителей. Вроде бы лет много, а житейского опыта 0, очередное подтверждение, что тупо за доживание до столько то лет уважать не стоит.
              Nix1986
              1. Boris55 Сегодня, 09:56
                Цитата: Nix1986
                прикинь у нас в свободной продаже водка, ты спаиваешь своих детей или родителей?

                Каждый раз собираясь за круглым домашним столом, соблюдая чуждые навязанные нам традиции, чёкаясь рюмками со спиртным и желая здоровья каждому, мы это самое здоровье отбираем у всех участвующих в этом действии в том числе и у детей, смотрящих на всё это (зрение - это 80% всей той информации которую усваивает наш мозг), которые встав взрослыми повторяют судьбу родителей.
                Boris55
                1. Nix1986 Сегодня, 10:10
                  И это убережет твоих детей, что они не сопьются?! Если бы это было так... Человек не робот, инструкции в него не вложишь, происходит и рандом. Наивно полагать, что если уберем магазины с алкоголем народ не будет пить, уберем ларьки с сигаретами народ не будет курить. Проходили не раз. Будет подпольный рынок нерегулируемый с суррогатом и кучей смертей.
                  Nix1986
              2. andrej-shironov Сегодня, 10:00
                Цитата: Nix1986
                прикинь у нас в свободной продаже водка, ты спаиваешь своих детей или родителей? Чушь пишешь, человек сам после 18 лет определяет свою судьбу, к сожалению бывает и вопреки воли родителей. Вроде бы лет много, а житейского опыта 0, очередное подтверждение, что тупо за доживание до столько то лет уважать не стоит.

                В вашем случае даже такое житьё это уже избыток. Как говорится годы приходят а интеллект нет.
                andrej-shironov
  9. Лесс Сегодня, 09:35
    На мой взгляд, ЧВК не нужны. У силовых структур достаточно возможностей защитить государственные интересы в любом регионе. Была бы воля руководства. А там где не справятся силовики, ЧВК тоже мало что сможет сделать. А для "грязных" дел можно набрать иностранцев через "десятые руки". Если ЧВК создавать под интересы частников... Не надо нам такого счастья, у частников есть ЧОПы. А если создавать ЧВК в для использования в целях государства, то зачем тогда государство содержит силовиков? Да, ситуация с добровольцами двусмысленная, но ЧВК это не решение данного вопроса.
    Я не любитель конспирологии, но... После фельетона "Таки "ВО" - американский сайт", у некоторых авторов полярно изменилась точка зрения по некоторым вопросам (по некоторым - это потому что с тех пор не по всем поднятым ранее темам написаны новые статьи). Или же под псевдонимами пишут разные люди... Хотя то, что работы некоторых авторов перенесены из раздела аналитики в раздел мнений, это безусловный плюс.
    Лесс
  10. Romka47 Сегодня, 10:23
    Автор рассуждает логично, но немного однобоко.
    Romka47
  11. Стирбьорн Сегодня, 10:25
    Но самое мерзкое, что некоторые читатели бегут с ложкой дегтя к бочке меда, даже не понимая, что они хотят сделать.
    "Давайте легализуем ЧВК и пусть они выполняют боевые задачи там, где нам не следует показывать миру наше присутствие. Американцы же так делают!»
    Дорогие, вы не забыли, зачем прячут собственные ВС и заставляют выполнять задания неизвестно кого?
    ЧВК города не освобождают. А вот выполнить грязную работу — вполне. Что-то взорвать. Кого-то убить. Человек ниоткуда. Ниоткуда пришел. В никуда ушел...
    Абсолютно согласен с авторами, ибо сам частенько спорил на ВО насчет легализации ЧВК. Наемничество всегда было чуждо русскому человеку - все эти ландскнехты, каперы, изобретения Запада, нередко за деньги, менявшие сторону своего нанимателя. СССР обходился без всяких ЧВК, ССО вполне хватало для секретных операций. Удивляет, что местные сторонники ЧВК, будучи в большинстве, запутинцами, активно выступают против Запада, хотя именно оттуда, идет вся эта мода на наемничество к нам.
    Стирбьорн
    1. parma Сегодня, 10:41
      Россия обходилась без ЧВК? Хм...А Варяжская Гвардия Византии? Там не было русских или им не платили? А офицеры и генералы со времен Петра 1 и до него? Где есть война, там всегда есть наемники! Без этого никак! Помниться лет так 300-400 назад короли Европы (кстати в том числе и Романовы) даровали и продавали друг другу к примеру гренадеров, это не наемничество? Солдаты, а тем более хорошо подготовленные, это ресурс! И как и любой ресурс, их покупают нередко и в других странах, когда своих не хватает или не того качества, или еще что..
      parma
      1. Стирбьорн Сегодня, 10:50
        Цитата: parma
        А Варяжская Гвардия Византии?

        это причем тут? Византия - Россия?!
        Цитата: parma
        А офицеры и генералы со времен Петра 1 и до него? Где есть война, там всегда есть наемники!
        Во-первых, это как правило и были европейцы, и брали их в качестве знатоков военного дела, в котором, на тот момент, Россия отставала от Запада. Во-вторых, нанимали не целые подразделения, а руководящий состав и в регулярную армию.
        Цитата: parma
        Помниться лет так 300-400 назад короли Европы (кстати в том числе и Романовы) даровали и продавали друг другу к примеру гренадеров, это не наемничество?

        Это крепостничество, ибо солдат никто не спрашивал, и потом для России это редкость была. Солдат поставляли в качестве декора скорее, чем для участия в боевых действиях. А та же Екатерина, отказалась продать корпус британцам, для войны с американцами
        Стирбьорн
        1. parma Сегодня, 10:59
          Византия при том, что наемничество на Руси было! По возвращению из Византии бывшие гвардейцы не отправлялись в темницу, а были весьма уважаемыми и состоятельными людьми...Да и викингов в дружинах князей было полно...
          Касательно европейцев при Петре- т.е. офицеры не наемники?
          А насчет Екатерины-она вообще островитянам пыталась нагадить где угодно, о декларации вооружённого нейтралитета слыхали?
          parma
          1. Стирбьорн Сегодня, 11:13
            Цитата: parma
            Византия при том, что наемничество на Руси было! По возвращению из Византии бывшие гвардейцы не отправлялись в темницу, а были весьма уважаемыми и состоятельными людьми...Да и викингов в дружинах князей было полно...

            В иностранном легионе тоже много русских было и есть, но это отдельные представители, а не массовое явление и уж не целыми подразделениями.
            Цитата: parma
            Касательно европейцев при Петре- т.е. офицеры не наемники?

            Офицеры, при Петре и других - наемники, но брали их из-за нехватки своих профессионалов, а не в качестве замены своих регулярных войск. Вот у Скопина-Шуйского, к примеру, как раз служили целые полки наемников - от рядового состава, до высшего, но и государственность Руси, на тот момент толком отсутствовала
            Стирбьорн
    2. олег ватник Сегодня, 10:53
      мне кажется ЧВК Вагнера это все отпускники или кого попросили командиры . Поймали так ему все равно боец он ССО или доброволец(боец ЧВК). А вот государству проще отмазатся потом и орден присвоят посмертно но без лишнего шума.
      олег ватник
      1. parma Сегодня, 11:22
        Цитата: олег ватник
        мне кажется ЧВК Вагнера это все отпускники или кого попросили командиры . Поймали так ему все равно боец он ССО или доброволец(боец ЧВК). А вот государству проще отмазатся потом и орден присвоят посмертно но без лишнего шума.

        О том то и речь! Запретить деятельность ЧВК на территории России и большая часть - отпадет...Да и насчет уходе военных в эти организации-они тоже не резиновые, конкуренция будет очень большая!
        parma
  12. astronom1973n Сегодня, 10:47
    Вы, ребята, очень хотите плюнуть на репутацию армии. На солдат, офицеров, генералов. Хотите, чтобы капитан ССО смотрел на соседа из ЧВК и понимал, что его Родина ценит гораздо ниже, чем соседа. И задумывался. Может, ну его, этот патриотизм? К чертям собачьим служение Родине? Может, бросить армию и пойти нормально зарабатывать в ЧВК?
    Так оно и будет 100%.И еще.Подготовленный специалист пойдет однозначно в ЧВК,но никак не в ВС. Лично я выбрал бы однозначно ЧВК,а не ВС. Ау.ребята из дум и советов федераций!Кто у вас служит в армии будет то?Про это не подумали как всегда!Главное бабло и шкурнячок,как обычно!Молодцы!
    astronom1973n
  13. Комментарий был удален.
  14. Petr1968 Сегодня, 10:56
    ЧВК - обычная ОПГ. Их задача отжимать бизнес в интересах олигархов, которые их содержат. Таких надо истреблять. Америкосы правильно сделали, что не церемонились с ними. Этот позор России надо и самим уничтожать.
    А кто хочет Родину защищать- добро пожаловать в службу по контракту.
    Petr1968
  15. Dart2027 Сегодня, 11:44
    Так неужели мы так погрязли в этой самой грязи, что стыдно показывать даже собственных героев? Неужели русский солдат настолько опустился, что стал способен на проведение таких операций, за которые становится стыдно? Неужели это такая мерзко пахнущая жижа, что даже "ихтамнетами" её накрыть невозможно? Стоит задуматься.
    Стоит задуматься о том, что чистоплюйство в политике до добра не доводит, а выиграть у шулеров по-честному в принципе невозможно.
    Но... В таком случае, почему должны умирать россияне? Почему не иностранцы? За 250000-500000 рублей американцы побегут как ошпаренные. И всякие прочие немцы, французы, латыши и папуасы.
    А сколько среди них окажется чьих-то агентов? Если рассматривать ЧВК как "честного дельца" (https://www.youtube.com/watch?v=cTgo_SJ6pzw), то там должны быть свои.
    Dart2027
  16. Xscorpion Сегодня, 11:47
    Слишком много шума.ЧВК в том или ином виде уже давно существуют.И в СССР они были.Только назывались военные советники..И не надо говорить,что это было другое,что это были кадровые военные,что они работали под прикрытием и так далее.Сейчас все тоже самое,и в ЧВК сейчас также много кадровых военных ССО,которые там в командировке,временно уволенные из армии.ЧВК сейчас прикрытие для действий ССО.А по поводу их моральных устоев,что то никто не возмущался когда они на стороне ополченцев Донбасса воевали,а как засветились в Сирии,так сразу начались вопли.Только эти вопли ни на что не повлияют,не всегда можно использовать открыто вооруженные силы без объявления войны,а вот бойцов спецназа под вывеской ЧВК вполне.Так что хотите или нет,но в современных конфликтах доля частных военных компаний будет все увеличиваться.
    Xscorpion
    1. domokl Сегодня, 12:19
      Про советников глупость написали. Советников никогда не скрывали.Они были военнослужащими СА. А то, что сегодня называется ССО, использовалось именно без обозначения страны. маскировка была такая, что даже одежду подбирали так, чтобы нельзя было встретить USSR.
      С воевавшими на Донбассе все ещё прозаичнее. Там уволился, а куда пойти, если работы вокруг нет? Или призвание такое-нравится война. И такое бывает. А тут зарплата приличная. По принципу-или грудь в крестах (достаточно хороший "жирок" в кошельке) или голова в кустах.
      domokl
  17. мерцание Сегодня, 11:53
    . Газ в доме это благо или опасность? А автомобиль это благо или опасность (сколько людей можно задавить итд)?
    Лекарство от яда отличается д о з и р о в к о й!
    Статейка ни о чем.
    мерцание
  18. capitosha1rang Сегодня, 12:10
    Я бы ещё спросил, уточнил: русский парень, вернувшись со срочной, может поступить в ВУЗ, или получить гражданскую специальность с зарплатой 120-150 тыс. рублей? То-то и оно!
    Не из генетической кровожадности русские (россияне, конечно) парни воюют в Сирии и много где ещё. Семьи надо кормить! А за пределами МКАДа чем заняться ребятам - за 20-30 тысяч (в лучшем случае!)?
    capitosha1rang
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