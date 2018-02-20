12:49 20 февраля

Свергнутый гегемон. Война в Сирии стала для Вашингтона роковой



США следует отказаться от мании величия в Сирии. Прошло то время, когда они могли делать в любой точке мира что угодно и с кем угодно. Об этом сегодня открыто пишут не только в России, Китае или Европе. Американскому руководству об этом говорят и сами американские военные и политические эксперты.

О чем говорят в Америке


На днях в американском военно-политическом аналитическом издании «National Interest» вышла очень интересная статья. Ее автор, ветеран ЦРУ, профессор Джорджтаунского университета по вопросам международной безопасности и проблемам мира Пол Пиллар, отдавший американской разведке 28 лет жизни, рассуждает над ситуацией, в которую попали американцы в Сирии. Его главный вывод: сегодня американской администрации пора понять, что время ее безраздельной единоличной гегемонии на Ближнем Востоке прошло, и надо договариваться с русскими, которые за последние годы приобрели в регионе заметный вес и авторитет.

Ему очевидно, что Москва, а заодно и Тегеран не отступят, и прямой конфликт с ними грозит американской системе безопасности много больше, чем нахождение разумного компромисса.

И с американским ветераном трудно не согласиться, ведь сегодня на Ближнем Востоке у Соединенных Штатов проявилось сразу несколько больших проблем, решение которых — задача явно нетривиальная.

Не гегемон

Да, сирийская война показала, что Вашингтон уже не является страной, которая единолично способна решать мировые проблемы. Более того, сегодня США не могут продавить в некоторых важнейших точках планеты, которой, безусловно, является Сирия, решение, которое бы их в целом устроило. Первоначальный план по переустройству Ближнего Востока уже давно пошел в утиль, и американцы сегодня борются лишь за то, чтобы новая конфигурация сил в регионе включала бы и их самих.



Вероятно, именно это и имел в виду Пол Пиллар, когда рекомендовал Белому дому признать победу правительственных сил в гражданской войне и отказаться от дальнейших попыток взять ситуацию под свой единоличный контроль, после которых их положение в регионе становится все хуже и хуже. Дело в том, что сегодня американцы уже начали быстро терять ключевых союзников, а те, кто еще у них остался, благодаря американской недальновидной политике попали в очень незавидное положение.

Роковая ошибка

Переход Турции в лагерь противника является чуть ли не главным поражением США на Ближнем Востоке за все последние годы противостояния. Отношения между курдами и Анкарой всегда были очень сложными, и попытка создать Курдистан с одновременным сохранением союзнических отношений с Анкарой была заранее обречена на провал.

Свергнутый гегемон. Война в Сирии стала для Вашингтона роковой


Нет, в начале 2000-х, когда этот план создавался, он был реализуемым. Но с тех пор прошло более десяти лет, за которые ситуация в регионе и в мире очень сильно изменилась.

Во-первых, Китай окреп быстрее, чем предполагалось, а во-вторых, Россия неожиданно быстро справилась со своими внутренними проблемами, смогла реорганизовать свои вооруженные силы и успешно вклинилась в сирийскую партию.

Именно появление в ней нового сильного игрока враз обрушило все геополитические расчеты Вашингтона. Анкара смогла найти точку опоры в Москве и потребовать от «союзника» соблюдения своих национальных интересов, которые были полностью несовместимы с планами Вашингтона.

Это в конечном итоге и привело к разрыву, и сегодня американский эксперт Пол Пиллар предостерегает свою страну от резких движений и предупреждает о возможном прямом столкновении между турецкими и американскими войсками, если Белый дом продолжит активно поддерживать курдские военные формирования. А этого, по его мнению, для Америки допустить никоим образом нельзя.

Проблематика Израиля

Еще одной большой проблемой США является Израиль. Вернее, его непримиримая позиция в отношении усиления любого иранского влияния в регионе.

Но и официальный Тель-Авив ведь понять можно. Военная доктрина Ирана предполагает уничтожение государства Израиль как такового, причем за последнее десятилетие, то есть за время осуществления американского плана по переустройству Ближнего Востока. Тегеран заметно усилился и сегодня уже представляет реальную угрозу существованию Израиля. Более того, его вооруженные силы уже стоят буквально в нескольких десятках километров от израильской границы, и, судя по всему, не собираются оттуда уходить.



Последний инцидент с уничтожением израильского самолета F-16 стал очень неприятным звоночком не только для Тель-Авива, но и для Вашингтона. Сегодня вероятность начала боевых действий между Израилем с одной стороны и Сирией и Ираном с другой растет буквально по месяцам. И здесь даже не так важно, вступится за своих партнеров Москва, или нет. У Тегерана и Дамаска на сегодня уже достаточный совместный боевой потенциал, который в случае начала боевых действий способен поставить израильские вооруженные силы в очень неприятную ситуацию.

Дело в том, что в горниле гражданской войны родилось то, чего не существовало на протяжении последнего столетия: боеспособная арабская армия, вооруженная самым современным оружием и обученная тактике ведения современной войны. А еще она готова умирать за свои интересы.

Да и иранские вооруженные силы получили в данном конфликте хорошую закалку и явно улучшили свои боевые возможности. Поставка в Сирию и Иран современных комплексов ПВО сможет во многом нейтрализовать израильское превосходства в воздухе, что резко изменит баланс сил в регионе и может сыграть роковую роль для израильского государства.



Ведь возврат Голанских высот никогда не снимался с политической повестки для Дамаска, и ни одна международная организация ничего не сможет возразить, если Дамаск при помощи Тегерана когда-нибудь, в обозримом будущем, захочет вернуть эту «исконно сирийскую территорию».

Да, не сегодня, но после завершения сирийской гражданской войны или немногим позже, все это очень даже может случиться. И благодарить израильтяне за такой расклад могут США, втравивших их в эту не совсем им нужную сирийскую «разборку». Именно поэтому Израиль сегодня как может оттягивает момент окончания гражданской войны в Сирии, но, с другой стороны, он тем самым и усугубляет свою послевоенную ситуацию.

Выводы

На сегодня у Вашингтона в Сирии остаются две линии поведения. Либо продолжать «переть рогом», не обращая внимания на соблюдение чужих интересов и столкнуться уже в скором будущем при этом с еще большими проблемами. Либо идти на компромисс с Москвой, Тегераном и Анкарой, чтобы вместе с ними способствовать быстрому окончанию войны в Сирии и пытаться сохранить ту часть своего влияния, которую еще можно сохранить. Выбор для страны, привыкшей видеть себя гегемоном, не самый хороший. Но другого у нее на сегодня нет.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 23

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  1. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    Либо идти на компромисс с Москвой, Тегераном и Анкарой
    Учитывая американские амбиции можно предположить, что Сша будут "упираться рогом", как пишет автор даже себе во вред. Но это их проблемы. Главное, чтобы американцы своими провокационными действиями перестали создавать проблемы нам, что тоже маловероятно.
    rotmistr60
    1. сибиралт Сегодня, 07:41
      Это еще американцам не было ответки от Вагнера. Но она за ним не заржавеет. winked
      сибиралт
    2. андрей юрьевич Сегодня, 08:06
      Цитата: rotmistr60
      Учитывая американские амбиции можно предположить, что Сша будут "упираться рогом",

      возможно,но у них сейчас крайне неприятная ситуация с турками,что дальше? хорошая провокация,и начнётся замес.и турки безусловно огребут,но это уж совсем развяжет руки штатам,вот тогда и начнётся реальный раздел Сирии.
      андрей юрьевич
  2. Всадник без головы Сегодня, 07:21
    что для кого станет роковым - кто его знает
    может и мы раньше пупок надорвем
    худосочный
    Всадник без головы
  3. raw174 Сегодня, 08:04
    Часто тут, на ВО высказываются мнения об ошибочности вмешательства России в Сирийский конфликт.
    Я считаю что наш главнюк сделал верный шаг. Да, мы несём и будем нести потери в САР, но и результат есть! Мы можем принести кое какую стабильность в регион, нам там постоянный очаг не нужен, может Кавказ затлеть, будет наша база, будет наше влияние... и главное, мы дали таки по щам гегемону! Цели его не достигнуты и это провал США в данном вопросе, в то время, как на Россию арабы начинают смотреть под другим углом...
    raw174
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:19
      Цитата: raw174
      Я считаю что наш главнюк сделал верный шаг. Да, мы несём и будем нести потери в САР, но и результат есть!

      разумеется...не дали "трубу" протянуть в европу... газпром доволен...
      андрей юрьевич
      1. kenig1 Сегодня, 09:16
        А вы не довольны?
        kenig1
    2. Sapiens 63 Сегодня, 09:08
      А ну ещё раз непонятливым про за чем мы влезли в Сирию? Вы только сказку про остановить терроризм на дальних подступах оставьте Киселеву и ток шоу где эту тему и как мы побеждаем Украину жуют постоянно.Если хотели помочь союзнику то это надо было делать когда у Асада ещё была экономика, армия и территория.Ну и странные у нас союзнические отношения, турки евреи американцы бьют ССА когда и где хотят, а мы выражаем озабоченность.Может все в маниакальном стремлении газпрома оградить себя от конкурентов? И у нас все так прекрасно в экономике что мы можем миллиарды тратить на Сирию?
      Ну и события под Хишимом показали КТО супердержава и гегемон на сегодня. А трусливое блеяние МИД и МО в попытке замолчать чтобы не бросить тень на ктоеслинеон , вызывает стыд и брезгливость
      Sapiens 63
      1. kenig1 Сегодня, 09:17
        Вы поплачьте, истерите в каждом комментарии.
        kenig1
      2. raw174 Сегодня, 09:32
        Цитата: Sapiens 63
        А ну ещё раз непонятливым про за чем мы влезли в Сирию?

        Повысить своё влияние в регионе, в т.ч. разместив войска на постоянной основе и показав политическую волю к силовым решениям.
        Цитата: Sapiens 63
        Если хотели помочь союзнику то это надо было делать когда у Асада ещё была экономика, армия и территория.

        Я не знаю почему раньше не вошли, возможно Ассад не хотел идти под кремль и надеялся договориться с западом.
        Цитата: Sapiens 63
        Ну и странные у нас союзнические отношения, турки евреи американцы бьют ССА когда и где хотят, а мы выражаем озабоченность.

        А нам не нужна война с выше перечисленными... Мы, Россия, отстаиваем интересы союзников до тех пор, пока нам это выгодно. Международная политика не двор, где за своих пацанов нужно до последнего стоять. Как только требуется что то сделать вразрез нашим интересам, этого делать не нужно! Нам с Ассадом детей не крестить и не только потому что он мусульманин. Но думаю посильно помогают наши ВС Сирийцам, в том числе разветданными.
        Цитата: Sapiens 63
        Может все в маниакальном стремлении газпрома оградить себя от конкурентов? И у нас все так прекрасно в экономике что мы можем миллиарды тратить на Сирию?

        Газпром тоже часть нашей экономики, может у нас не всё прекрасно, но если не будем показывать зубы и отстаивать интересы, лучше точно не станет...
        raw174
  4. алекс-сп Сегодня, 08:35
    Мне кажется, что положение на БВ наоборот очень неоднозначное...турки и курды "машут хвостиками и вашим и нашим", израильтяне тоже похоже на распутье. Иран вроде и готов воевать, но опасается. Для ВВП и Лаврова этот узел хуже зубной боли... и работы там - непочатый край.
    алекс-сп
  5. сталевар Сегодня, 09:44
    Да ладно! Рано петь хвалебные оды Путину. США с Турцией захватили пол Сирии и Россия только наблюдает. США выгодно чтобы Путин остался. Почему то ни где и ни кто не говорит, что Путин нарушает Конституцию России. А ведь это "конёк" дерьмократов!
    сталевар
  6. BAI Сегодня, 09:55
    Ведь возврат Голанских высот никогда не снимался с политической повестки для Дамаска, и ни одна международная организация ничего не сможет возразить, если Дамаск при помощи Тегерана когда-нибудь, в обозримом будущем, захочет вернуть эту «исконно сирийскую территорию».

    Про Голаны, как про Крым и Южные Курилы можно забыть. Вопрос закрыт, и сложившиеся границы государств меняться не будут. Изменения возможны только военным путем, но кто предскажет исход боевых действий?
    BAI
    1. Балу Сегодня, 10:01
      Цитата: BAI
      Изменения возможны только военным путем, но кто предскажет исход боевых действий?

      Вот и я о том же. Рано хоронить гегемона зла-все только начинается. Сирийцам и курдам нужно слушать Москву или всем будет плохо. Против тех и других Гегемон зла - США и еще более изощренный враг-Турки. Пока у тех и других не появятся неприемлимые потери бойня в Сирии не остановится.
      Балу
      1. мерцание Сегодня, 12:25
        Рано хоронить гегемона зла-все только начинается.
        Вот только "гегемону зла" , чтобы сеять зло (нужна война внутри Сирии), позарез нужны прокси-войска. Был ИГИЛ, но сплыл; сейчас пытаются спровоцировать курдов на бойню с сирийцами, но получается только против турок, что еще сильнее осложняет отношения США и Турции, США и курдов. Очень хочется развязать бойню между турками и Сирией, но эта бойня не минуема переходит в турецко-курдскую итд итп. Отсюда у гегемона зла остаются только одни прокси-войска это Израиль, но они войсками являются только вместе с амерами.
        мерцание
  7. Monster_Fat Сегодня, 10:17
    Россия вляпалась в Сирию, именно "вляпалась"-"по самое не могу". Это как США вляпались в Ирак и в Афганистан-но американцы "осушают"-"доят" эти страны по-полной, а Россия пока только тратится и конца этим тратам не видно....
    Monster_Fat
    1. masterovoy Сегодня, 11:46
      Ну, конечно, Вам под флагом США "виднее", а у нас в России, по Вашему, ни глаз, ни ушей или Вы все на "бабло" меряете?
      masterovoy
    2. turbris Сегодня, 12:33
      Да успокойтесь, то куда вляпались США не идет ни в какое сравнение. Россия из Сирии точно уйдет, кроме баз конечно, а вот США - из Сирии и Ирака, Афганистана, а еще из Европы и Японии, так можно еще долго продолжать. Сколько у США военных баз за рубежом, не напомните?
      turbris
  8. Romka47 Сегодня, 11:30
    Запасаемся попкорном и ждем... А если серьезно в Америке тоже не дураки сидят, могут какую-нибудь гадость хитрую придумать, и наверняка уже придумали. Но, поживем увидим.
    Romka47
  9. turbris Сегодня, 12:16
    Цитата: Sapiens 63
    А ну ещё раз непонятливым про то зачем мы влезли в Сирию?

    Ну конечно, "понятливый" вы наш, вас только одно понятие интересует: "Может все в маниакальном стремлении газпрома оградить себя от конкурентов? И у нас все так прекрасно в экономике что мы можем миллиарды тратить на Сирию?" Может все дело в вашей элементарной безграмотности и желании просто опорочить существующую власть?
    turbris
  10. turbris Сегодня, 12:26
    Цитата: сталевар
    Да ладно! Рано петь хвалебные оды Путину.

    А никто тут никому ничего не поет, кроме вас, который испугался, что говорят что-то хорошее о главе государства, вы же из этих, как это - "критикунов", для кото́рых главное - что все "плохо".
    turbris
  11. непотопляемый Сегодня, 12:34
    Цитата: сталевар
    сталевар

    Как ты варишь сталь с головой,которая не варит.
    непотопляемый
  12. непотопляемый Сегодня, 12:39
    Цитата: turbris
    Может все дело в вашей элементарной безграмотности и желании просто опорочить существующую власть?

    Убеждён в том,что Вы сказали. good
    Сапиенс-это* индивидуй* из категории всепропальщиков-либерастов.
    непотопляемый
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