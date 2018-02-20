Зачем хлопцу канадский карабин?

Как стало известно на днях, военное ведомство Украины намерено осуществить масштабное перевооружение своих формирований. АК-74 и АКМ, которые являются индивидуальным оружием боевиков ВСУ, должны быть заменены штурмовыми винтовками канадского производства.Соглашение о поставке 100 000 единиц этого оружия в ближайшее время должно быть заключено между киевскими властями и дочерним предприятием американской компании Colt канадской фирмой Diemaco / Colt Canada.Речь идет о канадской версии американских винтовок М-16 - С-7, и карабинов М-4 - С- 8. От американского прообраза они отличаются упрощенным вариантом диоптрического прицела. Канадцы предстоящей сделкой воодушевлены необычайно. Эти винтовки уже поставлялись в Данию, Нидерланды, Францию, в Афганистан. Но объемы были совсем не такие. Так, например, в Афганистан в 2007 году было продано 2500 винтовок.Киевские пропагандисты так же весьма довольны предстоящей сделкой, которая является, по их мнению, подтверждением того, что Запад поддерживает «борьбу Украины», и расширяет с ней военно-техническое сотрудничество.Впрочем, энтузиазм и восторг пропагандистов не разделяют украинские эксперты, недоумевающие для чего вообще нужна эта сделка. В частности, один из них Дмитрий Снегирев, подверг ее резкой критике на том основании, что производство патронов 5,56х 45 НАТО, которые применяются в этих винтовках, отсутствует на Украине.Но если учесть, что в настоящий момент единственный украинский патронный завод находится в Луганске, то можно считать, что у Киева нет производства и патронов советских стандартов. Конечно, некоторые их запасы имеются, хотя уже не безграничные.Тем более, что минувшей осенью сообщалось о планах создания, опять же с помощью Канады, совместного предприятия по производству на Украине боеприпасов западного стандарта. То есть проблема в дальней перспективе может быть решена. Гораздо большее недоумение вызывает сам выбор оружия. Надо признать, что штурмовые винтовки семейства AR, при всех их несомненных достоинствах, как-то хороший баланс, продуманная эргономика, высокая точность, рассматриваются западными военными, как устаревшие и исчерпавшие ресурс модернизации. Не случайно же в США с конца прошлого столетия было объявлено Пентагоном и КМП США несколько программ по замене находящихся на вооружении винтовок М-16 и М-4.Известно, что AR-ки, помимо всего прочего не являются образцом надежности, и требовательны к уходу. И очевидно, что украинским военным, «разбаловавшимися» с оружием Калашникова будет с «канадками» непросто, по крайней мере, в первое время.Ну и наконец, финансовая сторона вопроса. Ведь винтовки С-7 и С-8 отнюдь не самые дешевые. Если Украине так уж необходимо использовать патрон 5,56х45 НАТО, она могла бы гораздо дешевле закупать у Болгарии автоматы Калашникова этого калибра. Ведь стандарт Северо-Атлантического блока распространяется только на патрон, а не на оружие под него. Впрочем, в ряде стран недавно вступивших в НАТО, стрелковое оружие времен ОВД продолжают использовать, и выпускают под него боеприпасы.Между прочим, как сообщает украинский ресурс zbroya.info, в настоящий момент в распоряжении ВСУ находится около миллиона автоматов АК-74 и РПК-74, и не примерно столько же АК-47, АКМ и РПК. Обладая таким арсеналом, Украина еще долго может не беспокоиться о перевооружении своих военных.В Киеве заявляют, что рассматривают наличие советского оружия в ВСУ, как пережиток мрачного прошлого, от которого надо как можно скорее избавиться. Но, например, финны провоевали Зимнюю и Вторую мировую войну с винтовками Мосина, весьма ценя этот «пережиток» Российской империи. Да и затем, после войны они приняли на вооружение собственную модернизацию АК.В конце концов, украинские пропагандисты могли бы просто объявить, что конструкция АК на самом деле похищена «москалями» у какого ни будь гениального самородка, которыми так богата Украина. Ну, или вовсе «выяснить», что Михаил Тимофеевич, был в действительности украинцем Калашенко, вынужденным скрывать от НКВД свою национальность.Но самое удивительное то, что на Украине уже выпускаются автоматы под малокалиберный патрон НАТО. Речь идет о выпускаемом по лицензии Форт-221 - украинской версии израильского автомата «Тавор» ТАR-21, которая поступает в не слишком больших количествах в подразделения Нацгвардии.Почему бы не увеличить объемы производства этого оружия, вместо того, чтобы закупать винтовки у Канады? Хотя стоимость производства «Форта» на Украине высока и приближается к мировым ценам, она все равно ниже С-8.Но и это не все. Чуть больше года назад Киев с гордостью объявил о том, что получил у США лицензию на производство карабинов М-4. В январе 2017 года «Укроборонпром» объявил, что на предприятиях госкорпорации в кооперации с американской корпорацией Aeroscraft будет производиться «Штурмовая винтовка M16 (в реальности речь шла о карабине М-4), которая, является сверхсовременным оружием, объединившее в себе многолетний опыт производства и использования в боевых условиях».Сообщалось, что «Начало производства М16 в Украине – это шаг, хотя и во многом символический, к расставанию Украины со своим советским прошлым путем отказа от советского оружия и, таким образом, к сближению с НАТО».Но вот что удивительно, украинская М-4 , получившая наименование WAC47, создавалась не под патрон НАТО, а под советский М 43, то есть 7,62х39! Авторы проекта уверяли, что потом, когда бойцы ВСУ освоят новый девайс, когда в стране начнется выпуск боеприпасов стандарта НАТО, а Украина вступит в альянс, выпущенные винтовки можно будет переделать под патрон 5,56х45.Однако эту задумку подвергли критике американские специалисты, не участвовавшие в проекте. Так, старший научный сотрудник оборонных программ The Heritage Foundation Дакота Вуд сказал, что переделка на другой калибр «Требует огромных затрат, поэтому дешевле купить новые винтовки, предназначенные для натовских патронов».А военный эксперт Брайан Саммерс отметил, что потребуется замена не только ствола и затвора, но и магазина, а так же нижней части ресивера, что практически равнозначно созданию новой винтовки.Скепсис прозвучал и со стороны украинских специалистов. Директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сказал, что вообще не видит смысла в этом проекте, поскольку ни патроны НАТО, ни старые советские боеприпасы не обеспечивают надежного поражения противника, использующего новые российские бронежилеты.Его поддержал глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин, заметивший: «По моему мнению, вопрос стрелкового оружия не стоит на самом первом месте. Возможно, оно 10-е или даже 20-е. У нас гораздо более существенные проблемы, например, со средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотниками».Он же высказал удивление, что, выбор «Укроборонпрома» пал на компанию, которая выпускает дирижабли, и не имеет опыт реализации проектов в вопросах стрелкового оружия. «Почему не были привлечены такие бренды, как, например, Colt, Remington, Bushmaster, которые известны на весь мир и занимаются вопросами поставок оружия для армий всего мира? Они имеют технологии, успешный опыт реализации таких проектов, собственные производственные мощности», - недоумевал эксперт.Действительно, американская компания Aeroscraft (она же Worldwide Aeros Corporation, штаб квартира в Монтебелло, штат Калифорния) совершенно неизвестна как производитель стрелкового оружия, а специализируется, согласно информации, представленной на ее сайте, на разработке аэростатов, дирижаблей и соответствующего оборудования (включая наблюдательные и привязные мачты). Впрочем, большая часть аэростатных и дирижабельных проектов этой компании, не имела успеха и до сих пор остается на бумаге.Можно предположить, что Aeroscraft, возглавляемая гражданином США Игорем Пастернаком, эмигрировавшим в США из Львова в начале 1990-х годов, и была создана для разнообразных финансовых афер, «торговли воздухом». На что как бы намекает и само название фирмы.По началу вокруг проекта было много шума, были даже изготовлены «прототипы» (между прочим в США выпускается гражданская версия М-4 под патрон М43), и испытаны на полигоне Нацгвардии. Затем потихоньку проект сошел на нет, и о нем перестали вспоминать.Сколько денег переложили себе в карманы из украинского бюджета мистер Пастернак и его украинские партнеры, история умалчивает.Конечно, Colt Canada, в отличие от детища Пастернака, вполне респектабельная и известная компания, однако тот факт, что и сейчас киевские власти намерены тратить огромные деньги на, то, что ВСУ совсем не нужно, наводит на определенные размышления. Собственно, маркетологи западных оружейных корпораций, как показывают последние скандалы, искусством «откатов» владеют мастерски.