Киев: Белорусских миротворцев на Донбассе не будет, пока там не будет НАТО

Это понятно не только нам, но и нашим западным партнёрам. Также понятно и то, что миссия должна разворачиваться поэтапно – сначала вдоль границы с Россией.

В министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что о присутствии белорусских военнослужащих на Донбассе не может быть речи, если в зону конфликта не отправят в составе миротворцев контингент из стран НАТО. При этом во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что выступают исключительно за вариант размещения миротворцев на границе с Россией. Напомним, что Россия готова поддержать размещение миротворцев ООН вдоль линии соприкосновения сторон, чему фактически не противоречат Минские соглашения.Ранее глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей отметил, что РБ готова направить своих миротворцев на Донбасс, если параметры миротворческой миссии будут согласованы Советом безопасности ООН, и если такую отправку поддержит президент страны Александр Лукашенко.Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что белорусские военнослужащие «не смогут» войти в состав миротворческой миссии, «если в ней не будет военнослужащих стран НАТО», так как «Белоруссия на данный момент не вышла из состава ОДКБ». УНИАН цитирует г-жу Зеркаль: