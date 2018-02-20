12:58 20 февраля

Киев: Белорусских миротворцев на Донбассе не будет, пока там не будет НАТО

В министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что о присутствии белорусских военнослужащих на Донбассе не может быть речи, если в зону конфликта не отправят в составе миротворцев контингент из стран НАТО. При этом во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что выступают исключительно за вариант размещения миротворцев на границе с Россией. Напомним, что Россия готова поддержать размещение миротворцев ООН вдоль линии соприкосновения сторон, чему фактически не противоречат Минские соглашения.

Ранее глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей отметил, что РБ готова направить своих миротворцев на Донбасс, если параметры миротворческой миссии будут согласованы Советом безопасности ООН, и если такую отправку поддержит президент страны Александр Лукашенко.

Киев: Белорусских миротворцев на Донбассе не будет, пока там не будет НАТО



Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что белорусские военнослужащие «не смогут» войти в состав миротворческой миссии, «если в ней не будет военнослужащих стран НАТО», так как «Белоруссия на данный момент не вышла из состава ОДКБ».

УНИАН цитирует г-жу Зеркаль:
Это понятно не только нам, но и нашим западным партнёрам. Также понятно и то, что миссия должна разворачиваться поэтапно – сначала вдоль границы с Россией.

Использованы фотографии: http://www.mil.by
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Комментарии 30

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  1. Злой543 Сегодня, 05:45
    Батьке надо обидеться и перекрыть им горючку, это даже лучше миротворцев
    Злой543
    1. Геркулесыч Сегодня, 05:51
      Батька по поводу или без оного очень хорошо умеет на нас обижаться!
      Геркулесыч
    2. Маз Сегодня, 07:33
      Значит НАТО туда зайдет в ближайшее время.
      Маз
      1. XXXIII Сегодня, 08:33
        Цитата: Маз
        Значит НАТО туда зайдет в ближайшее время.

        Денег не хватит.....
        XXXIII
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:49
    Что они на границу с Россией прут ? Мы с ЛДНР не воюем ! Это укровояк нужно изолировать от ЛДНР !
    Uncle Lee
    1. 210окв Сегодня, 06:22
      Я не против миротворцев на границе.....На административной границе Луганской,донецкой ,херсонской и далее по югу..
      Цитата: Uncle Lee
      Что они на границу с Россией прут ? Мы с ЛДНР не воюем ! Это укровояк нужно изолировать от ЛДНР !
      210окв
      1. Маз Сегодня, 07:34
        По право бережью для начала
        Маз
      2. rocket757 Сегодня, 07:50
        За Херсонщину я всеми четырьмя ЗА!
        Хочется родственников навестить, спокойно так, шоб не на танке ехать надо было.
        Шо их Батька то не устраивает с Финнами в связке. Не нашим, не вашим, компромисс.
        rocket757
        1. XXXIII Сегодня, 08:57
          Цитата: rocket757
          Шо их Батька то не устраивает с Финнами в связке. Не нашим, не вашим, компромисс.
          Хорошая связка ,одни на стороне "ато"- финны, а на стороне ЛДНР - РБ или может наоборот recourse Может если наоборот, то их как раз и не устраивает это вариант .... laughing
          XXXIII
          1. rocket757 Сегодня, 09:12
            Если конфликт не решён, решать никто не собирается, а люди при этом гибнут, лучше разделить стороны конфликта, хоть как то ... разумный компромисс эт всё, что в данный момент могут принят все стороны конфликта.
            Эт не навсегда, эт не лучший вариант ... и далее много за и против.
            rocket757
    2. электроОлег Сегодня, 07:42
      Почаще баб слушайте, они ещё не такое сплетут. Их вообще шваброй гнать надо с политики к плите и стиральной машине!
      электроОлег
      1. Антарес Сегодня, 11:32
        Цитата: электроОлег
        очаще баб слушайте, они ещё не такое сплетут.

        баб от политики обычно направляют чтобы смягчить эффект от различных происшествий..но или нести политическую пургу...во всех странах. РФ не исключение.
        Хотя некоторые могут делать дело.И остаются надолго в памяти
        Маргарет и Ангела к примеру.
        Антарес
  3. Геркулесыч Сегодня, 05:50
    НАТО там и близко быть не должно. В противном случае Хорватский сценарий развития событий неменуем! НАТО там будет как ширма, для прикрытия бойни, которую устроит укроинская армия. Даже не удевлюсь, когда узнаю, что и натовцы в этой бойне так или иначе будут участвовать.
    Геркулесыч
  4. orm Сегодня, 05:57
    Цитата: Злой543
    Батьке надо обидеться и перекрыть им горючку, это даже лучше миротворцев

    а что бацька?? можно нам обидеться и перерыть горючку... lol
    orm
  5. orm Сегодня, 06:01
    шумеры сдают, нет уже былого пафоса и размаха мысли, весь мир же с ними, так что предлагаю им заходить с другой стороны шарика и начать разворачиваться миротворческим контингентом где нибудь в районе границы Индии....
    orm
  6. кедр Сегодня, 06:12
    Задумка хозяев денег... Протащить волков, войска НАТО-США, на Вукрайну под овечьими шкурами миротворцев. Устроить провокацию, мало две, три и у же тогда погнать волчьи стаи натовцев, совместно с местными шакалами на Россию. Одновременно поджечь Среднюю Азию и раскочегарить пятую колонну в РФ. Всё как всегда.
    Зрим в корень. Идеи у мировых банкиров такие же, какие были перед ПМВ, перед ВМВ, такие и Третью Мировую двигают. Кровь. Золото. Власть. Самим, пока мир горит, отсидеться в холодке...
    кедр
    1. Metallurg_2 Сегодня, 11:26
      Волчьими стаями воевать уже бесполезно - ТМВ если и будет, то обязательно ядерная. А это, как говорится, ни нашим, ни вашим.
      Metallurg_2
  7. Стрелецкос Сегодня, 06:54
    как раз белорусские миротворцы - идеальный вариант
    Стрелецкос
  8. Горный стрелок Сегодня, 06:59
    Они ошалели там? Миротворцы из НАТО? На границе с Россией! Может, им ещё и бронетехники придать, в поддержку? А то как они там бедненькие, справляться будут? Ой, какой бред!
    Горный стрелок
  9. APASUS Сегодня, 07:38
    Совсем Климкин плохой?
    Кто же будет согласен на размещение миротворцев из стран НАТО.Куда еще не шло с миротворцами из нейтральных стран ,а "миротворцы из НАТО" уже давно там размещены и мы видим уже итоги!
    APASUS
  10. Сибирский цирюльник Сегодня, 08:08
    ...ну,тогда вообще не будет белорусских миротворцев..Это же очевидно ))
    Сибирский цирюльник
  11. agbykov Сегодня, 08:23
    А ху ху не хо хо?
    agbykov
  12. КОТ БАЮН Сегодня, 08:27
    Это понятно не только нам, но и нашим западным партнёрам. Также понятно и то, что миссия должна разворачиваться поэтапно – сначала вдоль границы с Россией.

    Бред сивой кобылы... вот же где животные... тянут свою песенку про злую Россию и введение сил на границу, а не на линию разграничения. Спят и видят как бы удавить Донбасс.
    КОТ БАЮН
  13. Rostislav Сегодня, 08:44
    Так не вопрос. Принять ЛДНР в состав России и разместить миротворцев на границе.,,
    Rostislav
    1. rocket757 Сегодня, 09:19
      Молодец, разрубил Гордиев узел одним махом!
      Нам за санкции уже плевать, не всем конечно, толстопузы будут против ... их денюшки гаком накроются ... опять же нам плевать, ты не воруй и дома храни\ используй.
      По идее, их же пожелания и учитывали ... хотели голубков на нашей границе, получите и распишитесь!
      rocket757
  14. XXXIII Сегодня, 08:46
    В министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что о присутствии белорусских военнослужащих на Донбассе не может быть речи, если в зону конфликта не отправят в составе миротворцев контингент из стран НАТО.
    Как они любят сами принимать решения и указывать..... laughing
    Основополагающие принципы
    Существуют три основных принципа, которые позволяют по-прежнему рассматривать операции ООН по поддержанию мира в качестве самостоятельного инструмента по обеспечению международного мира и безопасности.

    Эти три принципа взаимосвязаны и носят взаимоусиливающий характер:

    согласие сторон;
    беспристрастность;
    неприменение силы за исключением случаев самообороны и защиты мандата.
    http://www.un.org/ru/peacekeeping/operations/pkma
    ndates.shtml
    XXXIII
  15. Alex-a832 Сегодня, 09:30
    Ничто так не раздражает, как тупые маргиналы во власти, тем более на публичных должностях. Украина в этом смысле эталон. Начиная с их гимна - ещё не помэрла, но пациент скорее мертв, чем жив. Если хочется потерять интерес к радостям жизни, то достаточно послушать выступление укровластей. Долго слушать нельзя - чревато депрессивным состоянием.
    Alex-a832
    1. Антарес Сегодня, 11:38
      Цитата: Alex-a832
      Украина в этом смысле эталон

      эталон демократических процессов не Украина. Повторюсь-такие люди у власти во многих странах. РФ не исключение.
      Цитата: Alex-a832
      Начиная с их гимна - ещё не помэрла, но пациент скорее мертв, чем жив

      там не "помэрла слава и воля" а не страна
      Цитата: Alex-a832
      Если хочется потерять интерес к радостям жизни, то достаточно послушать выступление укровластей. Долго слушать нельзя - чревато депрессивным состоянием.

      не читайте украинские новости по утрам.
      Насчет миротворцев из РБ. Насколько я понимаю Киев--если из ОДБК то из НАТО 50% на 50%. РФ не идет на НАТО(в любой пропорции)
      Значит РБ вылетает из списка. Хотя они предпочтительнее по языку и ситуации, но явно будут на стороне российской(блок, влияние, действия)
      Киеву нужно одновременно или нейтральное к РФ и блокам РФ, и поближе к НАТО.Лучше всего само НАТО, но тут красная линия. По некоторым программам четко доносили мысль о красных линиях РФ в этих вопросах(не присутствие НАТО на границе-четкий маркер)
      Антарес
  16. Чичиков Сегодня, 11:31
    Ответ простой!
    Ни одна страна, представители которой, ранее делали заявление о том, что - в Донбассе правят террористы, Донбасс оккупирован Россией, или поддержали санкции в отношении России, по этим основаниям, не имеет права, предлагать свои войска для миссии ООН! Так как, это говорит об однобокой, предвзятой позиции, по отношении к ситуации на Украине и несоблюдении одного из основных принципов международного права, - означающий право каждого народа самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, свободно устанавливать свой политический статус и осуществлять своё экономическое и культурное развитие.

    Не мы начали делить граждан Украины на украинцев и прочих! Мы русский народ и украинцами себя, более, не считаем!
    Чичиков
  17. Radikal Сегодня, 12:45
    В министерстве иностранных дел Украины заявили о том, что о присутствии белорусских военнослужащих на Донбассе не может быть речи, если в зону конфликта не отправят в составе миротворцев контингент из стран НАТО.
    Это вся благодарность "бацке"! wassat
    Radikal
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