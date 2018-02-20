13:00 20 февраля

В Латвии формируются спецподразделения для подавления акций протеста населения

Начальник латвийской полиции Интc Кюзис в интервью информационному агентству LETA заявил о реформе в правоохранительных структурах прибалтийской республики. По словам г-на Кюзиса, в 2018 году будут созданы 4 подразделения по предотвращению массовых беспорядков. Каждое из них будет размещаться в том или ином районе Латвии.

В Латвии формируются спецподразделения для подавления акций протеста населения


На данный момент в составе латвийской полиции имеется одно подобное подразделение. Речь о батальоне специального назначения, который был задействован в подавлении выступлений и акций протеста против политики властей в начале 2009 года. Официальная Рига посчитала, что для обеспечения безопасности внутри страны одного батальона полицейского спецназа уже недостаточно.


Новые спецподразделения – это роты спецназа, которые будут подчиняться Рижскому управлению государственной полиции.

Инт Кюзис отметил, что во втором полугодии текущего года формирование спецподразделений будет завершено.

В последнее время в Латвии активно муссируется тема о высоком проценте русского населения, который «может сыграть свою роль в случае возможной российской агрессии». При этом сам термин «российская агрессия» не сходит с уст латвийских политиков, пытающихся найти «врагов Латвии» уже внутри и самой Латвии. Недавние выступления русскоязычного населения Латвии против политики закрытия школ национальных меньшинств стали очередным поводом для властей Латвии решать вопрос репрессивными методами.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 41

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 05:56
    И где же они там столько латышей найдут ? Из эмиграции вернут ?
    ФЕОДОР
    1. Злой543 Сегодня, 06:02
      Им в армии служить не надо, их нато уже оккупировали, а зачем на оккупированной территории собственная армия, только полиция
      Злой543
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:14
        В Латвии формируются спецподразделения для подавления акций протеста населения
        " латгвардия " ?погоны у толстомордого -вермахтовские...
        андрей юрьевич
        1. moskowit Сегодня, 06:41
          Фантазии не хватило, что то придумать... До войны в латышской армии были петлицы, а в нынешней решили "содрать" погоны с вермахта..... А подразделения формируются для действий против рускоязычного населения.... Аборигины уже все по европам разбежались....
          moskowit
          1. Галеон Сегодня, 09:06
            Цитата: moskowit
            подразделения формируются для действий против рускоязычного населения

            Какие-то долгодумы эти латыши, у нас эти подразделения давно уже сформированы.
            Галеон
        2. DenZ Сегодня, 08:44
          Цитата: андрей юрьевич
          " латгвардия " ?погоны у толстомордого -вермахтовские...

          Оттуда вообще фашизмом прет не по-детски.
          DenZ
          1. dsk Сегодня, 09:56
            Цитата: DenZ
            фашизмом прет

            Русскоязычное население или выдавят в Россию, или закроют в "концлагерях".
            dsk
        3. Pete Mitchell Сегодня, 09:53
          Цитата: андрей юрьевич
          ..погоны у толстомордого -вермахтовские...

          Справедливости ради: погоны у него со времен первой республики
          Pete Mitchell
  2. Злой543 Сегодня, 05:57
    Русский бунт?
    Злой543
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:01
      Инт Кюзис
      - судя по морде лица, он только своим присутствием любой бунт подавит !
      Uncle Lee
      1. Злой543 Сегодня, 06:04
        Цитата: Uncle Lee
        Инт Кюзис
        - судя по морде лица, он только своим присутствием любой бунт подавит !

        Ну зубы у него хорошие, с плохими зубами такую ряху не наешь
        Злой543
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:10
          Дело не в ряхе, а в том, что на ряхе написано ! angry angry
          Uncle Lee
          1. Вас Влад Сегодня, 06:15
            Цитата: Uncle Lee
            Дело не в ряхе, а в том, что на ряхе написано !

            Да написано там сурово,но я подумал что иногда такие люди бывают на удивление спокойны yes
            Вас Влад
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:05
    Тоже на фото "боевой вояка " с лошадиным лицом! Орденов у него несть числа! "За трындежь " , "за супертрындежь " , "орден сказочнику " , и прочая, и прочая! Русские их там по настоящему не били, кулаками и ногами! Вся бы их спеть вместе с орденами улетучилась бы мигом.
    Геркулесыч
    1. Злой543 Сегодня, 06:08
      А жолтенькое на колодке, за побег из дурки laughing
      Злой543
  4. orm Сегодня, 06:10
    предлагаю им выдать каски с сдвоенными молниями и в качестве гимна подразделения принять композицию Deutsche zoldaten noncommissioned einen Offizier, ну что-бы не нарушать так сказать традиционный колорит laughing а если серьезно, то скоро недовольство местных жителей [не только русскоязычных] похоже достигнет точки кипения, может какие еще непопулярные меры?? да и транзит же будет сокращаться точно, а это минус бабло в казну и + налоговая нагрузка и повышение цен и тарифов для населения....поэтому усиливаем репрессивный аппарат полицаев wassat
    orm
    1. Trotil42 Сегодня, 08:51
      Может и последователи...но после нас...объясни создание Россгвадии...закупку ею ударных вертолётов и огнемётов...сразу после массовых выступлений граждан без лидеров( СМС рассылка)..под лозунгами Димон-вор...Путин-вон...так кому в рамках Вашего видения молнии нарисовать...события апреля-мая 2017 года...как трогательно что Вы заботитесь за их бюджет..
      Trotil42
  5. Стас Снежин Сегодня, 06:14
    Скоро некого будет усмирять.
    На данный момент сегодня:
    Стас Снежин
    1. rocket757 Сегодня, 07:44
      Возможно их руководство не тем занимается .... а чем оно занимается?
      Похоже и правда не тем, чем следовало бы!
      rocket757
      1. Pete Mitchell Сегодня, 09:57
        Цитата: rocket757
        Возможно их руководство не тем занимается ...

        Они с момента востановленич назависимости занимаются одним: поиском как выгоднее для конкретных людей отдаться. Поютому население в минус, транзит в минус, производство в... заглохло одним словом. Ждем
        Pete Mitchell
        1. rocket757 Сегодня, 10:44
          Нам им зла желать незачем было! Не желали.
          Стартовые условия у них не слабые были ...где это всё?
          rocket757
    2. zivXP Сегодня, 08:45
      Скоро труп Латвии сам проплывет мимо нас. И тут нужно будет немного подсуетиться.
      zivXP
      1. rocket757 Сегодня, 09:22
        Зачем нам такой смердячий дух нюхать? Хай живут, процветают и если уж шо, то пусть гребут к своим гейропейским собратьям.
        rocket757
    3. Trotil42 Сегодня, 08:54
      Не переживай...мы тоже вымираем..падение рождаемости последние 10 лет....критичное сокращение населения...
      Trotil42
      1. rocket757 Сегодня, 09:24
        Все мы там будем .... но не спеши ты нас хоронить! Не закончили все дела!
        Прорвёмся не впервой!!!
        rocket757
  6. Владивосток1969 Сегодня, 06:50
    В последнее время в ......... активно муссируется тема о высоком проценте русского населения, который «может сыграть свою роль в случае возможной ............. агрессии
    .
    А Росгвардия уже сформирована.
    Владивосток1969
    1. Антарес Сегодня, 11:40
      Цитата: Владивосток1969
      А Росгвардия уже сформирована.

      ну так в РФ высок этот процент
      о высоком проценте русского населения, который «может сыграть свою роль в случае возможной ............. агрессии

      вот подготовились.Не только в Латвии "бояться" laughing
      Антарес
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    о высоком проценте русского населения, который «может сыграть свою роль в случае возможной российской агрессии»
    Если вдруг случится агрессия (гипотетически), то никакой вновь сформированный батальон не поможет. Бежать будут быстрее чем соображают. А вот для внутренней борьбы с русскоязычными готовятся основательно.
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 09:35
      А зачем им бежать то, не впервой встречать русского солдата???
      Как и что при Стране Советов у них было, не буду обсуждать. Мож у теперешних их пенсионеров и есть мечта возвратится назад??? А молодняк их и так уже отчалил к дальним берегам.
      Эт так, вольная фантазия без намёков и реваншистских идей!
      rocket757
  8. Dim2017 Сегодня, 06:54
    А у нас Росгвардия есть. И нас есть кому усмирять.
    Dim2017
  9. Nix1986 Сегодня, 06:59
    Судя по роже их начальника, одного его бы хватило, за ним целую дивизию спрятать можно. Вангую спецподразделение будет называться зондеркоманда им. Дирлевангера.
    Nix1986
  10. Чарик Сегодня, 07:34
    так что тут такого у нас уже они есть-Росгвардия называется
    Чарик
  11. APASUS Сегодня, 07:39
    Раздайте им коричневые рубашки ,не забудьте ..........................
    APASUS
  12. annodomene Сегодня, 07:59
    в случае возможной российской агрессии[quote][/quote]
    Это получается на почти 500000 русскоязычного населения(грубо 1,9 млн х 26,9%) четыре роты (от 400 до 1600 человек, не знаю их численный состав, скорее всего как в НАТО). В мирное время на каждые 308 человек русских один латышский "спецназер". Круто... laughing
    annodomene
    1. Trotil42 Сегодня, 09:02
      Там всё сложней....мой дед был латгаллом ( народ основал Латвию) ..для них...индейцем...они также кучкуются с русскими, чтобы выжить...хотя уже как народ не существуют...две депортации Столыпинская и Сталинская...плюс геноцид латышей...запрет на язык.....
      Trotil42
      1. annodomene Сегодня, 09:50
        Я знаю, кто такие латгальцы, т.к. сам родился и вырос в Латвийской ССР. Сочувствую Вам.
        З.Ы. На памятнике Свободы в центре Риги дама держит на вытянутых вверх руках три звезды, так вот, вроде байка такая была, что это три области - Латгалия, Земгалия и Курляндия. В советской Латвии ведь республика сразу делилась на районы, областей не было.
        annodomene
        1. Trotil42 Сегодня, 10:37
          Спасибо Вам за понимание большой трагедии маленького народа....который просто хотел быть и уцелеть в мясорубке 20 века ...светлая память погибшему моему деду...награждённому орденом Красной звезды посмертно..он не кого не предал...здоровья Вам...я уже потомственный сибиряк...ещё раз спасибо...
          Trotil42
  13. танк66 Сегодня, 08:40
    Да,уж, если б такая физия была у начштаба Нато - немного напрягло бы.
    танк66
  14. Архивариус Вася Сегодня, 11:12
    Начальник латвийской полиции Интc Кюзис - ну прям мордоворот-вышибала angry bully
    А ещё под стать ему полицаев найдут?
    Архивариус Вася
  15. Metallurg_2 Сегодня, 11:23
    Снижение транзита российских товаров через Латвию напрямую коррелируется с увеличением количества внутренних врагов.
    Когда наш грузопоток через Латвию достигнет нуля, все население, в том числе и местное латышское, будет объявлено врагами государства.
    Metallurg_2
  16. Антарес Сегодня, 11:49
    Странная новость...Ну массовые беспорядки случаются во всех странах
    От США до РФ. Латвия не исключение.Может местный ОМОН не справляется.
    Латгвардия к примеру. Пример есть от США, РФ, Украины и пр..
    Одним из отличий нацгвардии от внутренних войск, которым она пришла на смену, является возможность привлечения войск нацгвардии для пресечения несанкционированных массовых мероприятий, даже если они не перерастают в массовые беспорядки. В законе о внутренних войсках (статья 18) был прямой запрет привлекать соединения и воинские части оперативного назначения и специальные моторизованные соединения и воинские части для пресечения несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования ненасильственного характера. Для нацгвардии такого запрета нет.

    стрелять без предупреждения к примеру.
    Антарес
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