В Латвии формируются спецподразделения для подавления акций протеста населения

Начальник латвийской полиции Интc Кюзис в интервью информационному агентству LETA заявил о реформе в правоохранительных структурах прибалтийской республики. По словам г-на Кюзиса, в 2018 году будут созданы 4 подразделения по предотвращению массовых беспорядков. Каждое из них будет размещаться в том или ином районе Латвии.На данный момент в составе латвийской полиции имеется одно подобное подразделение. Речь о батальоне специального назначения, который был задействован в подавлении выступлений и акций протеста против политики властей в начале 2009 года. Официальная Рига посчитала, что для обеспечения безопасности внутри страны одного батальона полицейского спецназа уже недостаточно.Новые спецподразделения – это роты спецназа, которые будут подчиняться Рижскому управлению государственной полиции.Инт Кюзис отметил, что во втором полугодии текущего года формирование спецподразделений будет завершено.В последнее время в Латвии активно муссируется тема о высоком проценте русского населения, который «может сыграть свою роль в случае возможной российской агрессии». При этом сам термин «российская агрессия» не сходит с уст латвийских политиков, пытающихся найти «врагов Латвии» уже внутри и самой Латвии. Недавние выступления русскоязычного населения Латвии против политики закрытия школ национальных меньшинств стали очередным поводом для властей Латвии решать вопрос репрессивными методами.