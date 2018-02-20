12:57 20 февраля

F-16 сбросил баки в непосредственной близости от рыболовецкой шхуны в Японии

Японское информационное агентство "Kyodo" со ссылкой на источники в ВВС страны сообщает об инциденте с военным самолётом в воздушном пространстве Японии. Речь идёт о самолёте ВВС США F-16, базирующемся на одном из американских военных объектов на юге Японии. По последним данным, у американского истребителя во время полёта произошло воспламенение двигателя.

Информационная служба «Киодо» сообщает, что F-16 вылетел с аэродрома Мисава в префектуре Аомори. Через некоторое время пилот сообщил о возгорании двигателя. Поступила команда на сброс двух топливных баков. Они упали в озеро Огавара. Падение в воду произошло на расстоянии всего в несколько сотен метров от одного из рыболовецких судов. После падения баков на озере поднялись настоящие штормовые волны высотой с пятиэтажное здание. Японские рыбаки, которые стали свидетелями инцидента, рассказали о том, что сначала им в голову пришла мысль о бомбардировке американским военным самолётом.

F-16 сбросил баки в непосредственной близости от рыболовецкой шхуны в Японии



По счастливой случайности никто не пострадал. Японские суда лишились улова. Американский F-16 вернулся на аэродром. Создана комиссия, которая выясняет причины воспламенения двигателя. По предварительной версии – после взлёта в двигатель могло попасть «инородное тело» - например, птица.

В японском правительстве громко заявили, что «потребуют от США объяснений». Будто бы США ранее что-то разъясняли японскому правительству по своим действиям на фактически оккупированных японских территориях.

Использованы фотографии: http://www.f-16.net
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Комментарии 26

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  1. TIT Сегодня, 06:55
    штормовые волны высотой с пятиэтажное здание
    = 15 метров гдето +/- ,просто царь бомба какаято , а небаки
    TIT
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:07
      F-16 сбросил баки в непосредственной близости от рыболовецкой шхуны в Японии
      "новость"...наши куда только не роняли...под воду дачники растаскивают на "ура"... wassat а что.. yes а япы,пусть подводные лодки делают...лучше чем из бочек... wassat
      андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 07:33
      Какая - то волна невероятно чудовищная! Это что же за баки такие? belay
      сибиралт
      1. Тикси-3 Сегодня, 07:58
        Цитата: сибиралт
        Какая - то волна невероятно чудовищная! Это что же за баки такие?

        все вранье - очередной фейк!
        Тикси-3
      2. Piramidon Сегодня, 09:33
        Ну а чо? Две полных ж/д цистерны под крыльями и волна будет. Правда на счет 15 метров, и то, даже в таком случае, как то, сомнительно.
        Piramidon
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:56
    на фактически оккупированных японских территориях.

    Это не считается ! Это дружественная оккупация. А вот "СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ !
    См. статью на ВО !
    Uncle Lee
  3. рюрикович Сегодня, 06:56
    - Быков,и это было в последний раз!
    - Ну дааа...
    рюрикович
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:04
    громко заявили, что «потребуют от США объяснений»
    Заявляй, не заявляй, громко или тихо, но коль терпят оккупацию, то придется смириться с такой мелочью. Скажите спасибо, что не обстрелял защищая нац интересы Сша.
    rotmistr60
  5. Горный стрелок Сегодня, 07:06
    Вот это баки! Прям бомбы термоядерные, а не баки. Даже полные керосина wassat
    Эти даже не взорвались! Да полосатоухие откупятся. Подумаешь. Шерифа проблемы индейцев не колышат.
    Горный стрелок
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Так это рыбаки японские изловчились, и рыбу в двигатель самолету закинули, чтобы не мешал рыбалке !А пилот мазила -пара сотен метров на войне огромная дистанция, второй раз отбомбится не дадут!
    Геркулесыч
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 07:12
    После падения баков на озере поднялись настоящие штормовые волны высотой с пятиэтажное здание.
    Суперцунами от баков ?
    Японские рыбаки, которые стали свидетелями инцидента, рассказали о том, что сначала им в голову пришла мысль о бомбардировке американским военным самолётом.
    Может они не так уж и не правы ?
    КВУ-НСвД
    1. роман66 Сегодня, 07:31
      либо у страха глаза велики, либо - не баки это были
      роман66
      1. rocket757 Сегодня, 07:37
        Аборигенам стоить молчать. Им такое "счастье" упало! Впрочем и правда случай не уникальный, другим баки вместе с самолётом прилетали!
        rocket757
        1. роман66 Сегодня, 07:45
          hi " Василий Иваныч, а бомба ядерная дорого стоит?" - "дорого,Петька!" - " радуйся, она к нам в огород падает!"
          роман66
          1. rocket757 Сегодня, 09:42
            soldier Ездил частенько на рыбалку, мимо вояческих дач. Там этих баков и всякого такого прочего, вроде колодезного журавля с ... не, не с минами в противовес, как в "Тримбите", но точно от лафета пушечного шо-то использовалось!!!
            Так шо предложение на счёт подлодки вполне актуальное!
            rocket757
      2. san4es Сегодня, 10:25
        hi Привет Ром.
        Цитата: роман66
        ... - не баки это были

        san4es
        1. роман66 Сегодня, 10:36
          здорово! hi Япония - родина аномалий!
          роман66
  8. роман66 Сегодня, 07:28
    мазилы они, могли и поточнее отбомбиться
    роман66
  9. ochakow703 Сегодня, 07:42
    Ну смотри, они недовольство свое выскажут амерЗам. Те их с ядреными бомбами окучивали, а они уже их больше семидесяти лет в попу целуют. А тут, баки упали... рабы, они и в Японии рабы.
    ochakow703
  10. EvilLion Сегодня, 08:07
    А че не 10-тиэтажное?
    А пилоту надо было, видимо, убиться на этих бочках.
    EvilLion
  11. ioan-e Сегодня, 08:37
    F-16 сбросил баки в непосредственной близости от рыболовецкой шхуны в Японии

    Нормальное отношение к рабам! Японцы после Хиросимы и Нагасаки от матрасников уважения ждут?
    ioan-e
  12. CooL_SnipeR Сегодня, 08:53

    Как на ютубе мем... и что вы сделали? Обоср...ся (с)
    CooL_SnipeR
  13. gukoyan Сегодня, 08:57
    Оххх, вот это цунами!
    Японию хоть не смыло?
    gukoyan
  14. zloybond Сегодня, 09:06
    загрязняют мировой океан токсичными сбросами..... не хо ро шо ((((
    zloybond
  15. Декларант Сегодня, 09:13
    Керосин на халяву. laughing
    Декларант
  16. prorab_ak Сегодня, 11:50
    Мдааа...от изложения материала в статье так и несет "объективностью и беспристрастностью"
    Падение в воду произошло на расстоянии всего в несколько сотен метров от одного из рыболовецких судов

    После падения баков на озере поднялись настоящие штормовые волны высотой с пятиэтажное здание. Японские рыбаки, которые стали свидетелями инцидента, рассказали о том, что сначала им в голову пришла мысль о бомбардировке американским военным самолётом.

    По счастливой случайности никто не пострадал. Японские суда лишились улова.

    В японском правительстве громко заявили, что «потребуют от США объяснений». Будто бы США ранее что-то разъясняли японскому правительству по своим действиям на фактически оккупированных японских территориях.

    Такое ощущение по содержанию статей, особенно когда читаешь новости,касающиеся евреев и американцев, что в редакции сайта прочно обосновалась секта дремучих нацболов wassat
    Зря убрали объявление о поиске репортеров, рановато)).
    А по новости, ну сбросил и сбросил, все правильно сделал...не лететь же их в Фудзи сбрасывать, не долетит ведь
    prorab_ak
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