F-16 сбросил баки в непосредственной близости от рыболовецкой шхуны в Японии
Японское информационное агентство "Kyodo" со ссылкой на источники в ВВС страны сообщает об инциденте с военным самолётом в воздушном пространстве Японии. Речь идёт о самолёте ВВС США F-16, базирующемся на одном из американских военных объектов на юге Японии. По последним данным, у американского истребителя во время полёта произошло воспламенение двигателя.
Информационная служба «Киодо» сообщает, что F-16 вылетел с аэродрома Мисава в префектуре Аомори. Через некоторое время пилот сообщил о возгорании двигателя. Поступила команда на сброс двух топливных баков. Они упали в озеро Огавара. Падение в воду произошло на расстоянии всего в несколько сотен метров от одного из рыболовецких судов. После падения баков на озере поднялись настоящие штормовые волны высотой с пятиэтажное здание. Японские рыбаки, которые стали свидетелями инцидента, рассказали о том, что сначала им в голову пришла мысль о бомбардировке американским военным самолётом.
По счастливой случайности никто не пострадал. Японские суда лишились улова. Американский F-16 вернулся на аэродром. Создана комиссия, которая выясняет причины воспламенения двигателя. По предварительной версии – после взлёта в двигатель могло попасть «инородное тело» - например, птица.
В японском правительстве громко заявили, что «потребуют от США объяснений». Будто бы США ранее что-то разъясняли японскому правительству по своим действиям на фактически оккупированных японских территориях.
Информационная служба «Киодо» сообщает, что F-16 вылетел с аэродрома Мисава в префектуре Аомори. Через некоторое время пилот сообщил о возгорании двигателя. Поступила команда на сброс двух топливных баков. Они упали в озеро Огавара. Падение в воду произошло на расстоянии всего в несколько сотен метров от одного из рыболовецких судов. После падения баков на озере поднялись настоящие штормовые волны высотой с пятиэтажное здание. Японские рыбаки, которые стали свидетелями инцидента, рассказали о том, что сначала им в голову пришла мысль о бомбардировке американским военным самолётом.
По счастливой случайности никто не пострадал. Японские суда лишились улова. Американский F-16 вернулся на аэродром. Создана комиссия, которая выясняет причины воспламенения двигателя. По предварительной версии – после взлёта в двигатель могло попасть «инородное тело» - например, птица.
В японском правительстве громко заявили, что «потребуют от США объяснений». Будто бы США ранее что-то разъясняли японскому правительству по своим действиям на фактически оккупированных японских территориях.
Использованы фотографии: http://www.f-16.net
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