Немецкие СМИ: Порошенко в Мюнхене не задали ни одного вопроса
В европейских СМИ обсудили появление украинского президента Петра Порошенко за трибуной Мюнхенской конференции с флагом Евросоюза. Напомним, что Порошенко, который ранее появлялся на публике то с российскими паспортами, то с фрагментом автобуса, теперь развернул флаг ЕС, объявив, что под этим флагом украинская армия «защищала Донецкий аэропорт».
В издании Die Zeit опубликован материал, в котором говорится, что речь Порошенко была единственной в Мюнхене в 2018 году, после которой из зала не прозвучало ни одного вопроса. В немецком издании сообщается, что во время выступления президента Украины зал был фактически пуст. Слушали Порошенко лишь модераторы сессии конференции по безопасности и представители самой же украинской делегации.
Из материала:
В статье Die Zeit отмечается, что «заезженная пластинка» Порошенко привела к тому, что европейская общественность перестала интересоваться происходящим на востоке Украины.
Из статьи:
В издании Die Zeit опубликован материал, в котором говорится, что речь Порошенко была единственной в Мюнхене в 2018 году, после которой из зала не прозвучало ни одного вопроса. В немецком издании сообщается, что во время выступления президента Украины зал был фактически пуст. Слушали Порошенко лишь модераторы сессии конференции по безопасности и представители самой же украинской делегации.
Из материала:
Это выглядело печально. Речь закончилась по вялые аплодисменты нескольких человек. Даже вопросов никто не задал. Ранее на подобных конференциях Петра Порошенко ещё слушали и воспринимали его слова как правду. Даже на кофейных паузах об Украине говорили больше.
В статье Die Zeit отмечается, что «заезженная пластинка» Порошенко привела к тому, что европейская общественность перестала интересоваться происходящим на востоке Украины.
Из статьи:
Ситуация теперь если кого и интересует, то, возможно, отдельных экспертов. Это для украинских властей тревожный момент.
Использованы фотографии: YouTube
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