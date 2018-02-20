12:51 20 февраля

Немецкие СМИ: Порошенко в Мюнхене не задали ни одного вопроса

В европейских СМИ обсудили появление украинского президента Петра Порошенко за трибуной Мюнхенской конференции с флагом Евросоюза. Напомним, что Порошенко, который ранее появлялся на публике то с российскими паспортами, то с фрагментом автобуса, теперь развернул флаг ЕС, объявив, что под этим флагом украинская армия «защищала Донецкий аэропорт».

В издании Die Zeit опубликован материал, в котором говорится, что речь Порошенко была единственной в Мюнхене в 2018 году, после которой из зала не прозвучало ни одного вопроса. В немецком издании сообщается, что во время выступления президента Украины зал был фактически пуст. Слушали Порошенко лишь модераторы сессии конференции по безопасности и представители самой же украинской делегации.

Немецкие СМИ: Порошенко в Мюнхене не задали ни одного вопроса



Из материала:
Это выглядело печально. Речь закончилась по вялые аплодисменты нескольких человек. Даже вопросов никто не задал. Ранее на подобных конференциях Петра Порошенко ещё слушали и воспринимали его слова как правду. Даже на кофейных паузах об Украине говорили больше.


В статье Die Zeit отмечается, что «заезженная пластинка» Порошенко привела к тому, что европейская общественность перестала интересоваться происходящим на востоке Украины.

Из статьи:
Ситуация теперь если кого и интересует, то, возможно, отдельных экспертов. Это для украинских властей тревожный момент.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 43

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  1. Anarchist Сегодня, 07:08
    Это выглядело печально

    Это всё, что можно сказать о всей украинской политике!
    Речь закончилась под вялые аплодисменты
    Anarchist
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:17
      Немецкие СМИ: Порошенко в Мюнхене не задали ни одного вопроса


      Ну какие вопросы могут быть к хрюканью пьяного кабана smile
      Я еще удивлен вялым аплодисментам этого представления.
      Бизнес Европы понес значительные финансовые потери из-за этой Украины...чему тут аплодировать...тяжеловата ноша стала для Европы.
      И главное как выходить из этого тупика...все чешут свои умные европейские головы.
      Тот же ЛЕХА
      1. Fayter2017 Сегодня, 07:34
        Бизнес Европы выкачивает бабло и не парится. Но видимо сливки сняты а дальнейшая прибыль пока в тумане, как то продажа земли, леса кругляка, приватизация остатков госпредприятий. А для украинского бизнеса квоты по поставкам беспошлинной торговли по некоторым видам товаров были выбраны 1 января. Как по мне чем хуже, тем лучше, что эуропейци не те же самые скакуасы, когда вводили санкции против России и ежегодно их продлевающие?
        Fayter2017
        1. cniza Сегодня, 08:55
          Слушали Порошенко лишь модераторы сессии конференции по безопасности и представители самой же украинской делегации.


          Это ещё не финал , конец будет когда даже собственные "слуги" слушать не будут.
          cniza
      2. oldseaman1957 Сегодня, 07:34
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Я еще удивлен вялым аплодисментам этого представления.
        - А чего ещё ждать от заезженной пластинки? Ни тебе изюминки, ни задоринки! Одно фуфло! А тут ещё кредиты давать перестали...
        oldseaman1957
        1. Zoldat_A Сегодня, 08:39
          Цитата: oldseaman1957
          А тут ещё кредиты давать перестали...

          А в этом году ещё и первый платёж по кредитам - около 10 лярдов....... А платить нечем, даже под войну с Россией и защиту Эуропы от московско-азиатской орды никто денег уже не даст...
          Бежать Петруше надо - а то повесят, как Муссолини, за ноги в витрине магазина "Рошен"...... Скаклы майданоголовые - они того, народ крутой - виноватых мигом находят...
          Zoldat_A
        2. Лелёк Сегодня, 10:54
          Цитата: oldseaman1957
          А чего ещё ждать от заезженной пластинки?

          hi
          Главной задачей барыги Вальцмана было обозначить своё присутствие среди "уважаемой мировой публики", что-то вякнуть, тряся выцветшим синим лоскутом, сфоткаться с парой чиновников, выпить халявного коньячку под халявную же закусь и отправиться "до нэньки". Теперь неделю можно вешать лапшу своим аборигенам о "великой мюнхенской перемоге", о том с какой радостью "европы" и разные "америки" раскрыв рты слушали мантры гетьмана и как счастливы были принимать столь высокую личность. Ан нет, перемога превратилась в зраду и нэньке придётся почувствовать отрыжку этого провального вояжа барыги-президента.
          Лелёк
      3. Стас Снежин Сегодня, 08:50
        Ну, теперь Петручче остаётся только шантаж.
        Ждём его появления с гранатой, или поясом шахида..
        Стас Снежин
        1. Егоза Сегодня, 09:04
          Цитата: Стас Снежин
          Ждём его появления с гранатой, или поясом шахида..

          Шо? Петя да с поясом шахида? Только с патронташем , а вместо патрончиков - бутылочки маленькие, которые из гостиничного номера свистнул. Да если б пояс шахида, так его бы из зала "неизвестный" активировал. Благо зал был только с укроделегацией.
          Егоза
      4. vovanpain Сегодня, 08:58
        Слушали Порошенко лишь модераторы сессии конференции по безопасности и представители самой же украинской делегации.

        Они не слушали,они десятый сон смотрели во главе с Климкиным. fellow
        vovanpain
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:17
      Александр! hi стали бы вы тратить свое время для беседы с лживым выпивохой, который у вас постоянно клянчит деньги, и вы знаете, что эти деньги сам он вам не вернет никогда? Закончились в Европах ду-раки!
      Геркулесыч
      1. сибиралт Сегодня, 07:20
        Надоел этот Петя всем хуже горькой редьки вместе с Украиной. Сносить его будут однозначно. winked
        сибиралт
        1. Zoldat_A Сегодня, 08:46
          Олег, hi !
          Цитата: сибиралт
          Надоел этот Петя всем хуже горькой редьки вместе с Украиной. Сносить его будут однозначно. winked
          Чуть выше сказал - в этом году Скакляндии начинать платежи по кредитам, а денег - сами понимаете.... request Самое мягкое и безопасное - дефолт. Со всеми вытекающими "удовольствиями" для народа - 90-е пережили, на своей шкурке шрамы от "реформ" латали... А вообще на горизонте маячит Майдан, поиск виноватого и "Распни его, распни!" (где-то я это уже слышал. И не раз...) - то, чем страна 404 двадцать семь последних лет умеет заниматься лучше всего....
          Мы ещё услышим: "Кто с Петрушей - тот мскаль".... lol
          Zoldat_A
    3. annodomene Сегодня, 07:36
      Отличная фраза, я двумя руками ЗА!
      annodomene
    4. Spartanez300 Сегодня, 08:08
      Какой смысл задавать ему какие то вопросы , все равно вразумительного ответа от него не услышат . Походу всех уже достал своими тупыми речами раз зал был почти пуст .
      Spartanez300
    5. Венд Сегодня, 10:21
      Цитата: Anarchist
      Это выглядело печально

      Это всё, что можно сказать о всей украинской политике!
      Речь закончилась под вялые аплодисменты

      Ну они сами этого добивались.
      Венд
      1. Paranoid50 Сегодня, 12:44
        Цитата: Венд
        Ну они сами этого добивались.

        Это ещё не всё.
        Слушали Порошенко лишь модераторы сессии конференции по безопасности и представители самой же украинской делегации.
        Скоро забанят Петрыгу а все его "комменты" удалят. yes
        Paranoid50
    6. Кент0001 Сегодня, 10:30
      В (на) украине сейчас все печально, и веселее не будет, точно ПОКА не будет. Хотя петюн и олигархи не особо расстраиваются. Петюн стал никому не интересен, интересны бабки от сотрудничества с Москвой.
      Кент0001
  2. Tusv Сегодня, 07:18
    Порошенко была единственной в Мюнхене в 2018 году, после которой из зала не прозвучало ни одного вопроса

    Та цэ ж перемога. Никто не перебил Петю
    Tusv
  3. кобальт Сегодня, 07:18
    Так там никто на мове не говорит, поросюк сам же требует, чтоб с ним только на мове разговаривали, да и на любой вопрос он будет отвечать только одно - дайте денег.
    кобальт
  4. Alex-a832 Сегодня, 07:23
    Обсуждать Порошенковскую речь - это как обсуждать содержание анекдота - глупо и бессмысленно. Вот и не задают глупых вопросов. Есть минута юмора, есть рекламная пауза, а есть выступление укровластей из разряда: "подайте на борьбу с Россией и коррупцией, помогите нам сдерживать орды диких русских, рвущихся в Европу, мы перед ЕС преклоняемся, особенно перед США!". Отношение к Украине и её властям как к бомжу, которого по прихоти хозяина стали звать на вечеринки, но при этом хозяин (США) не требует, чтобы его уважали.
    Alex-a832
  5. Всадник без головы Сегодня, 07:24
    теперь развернул флаг ЕС

    наглядное пособие во время выступления
    куда ж без этого
    Всадник без головы
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 07:25
    Слушали Порошенко лишь модераторы сессии конференции по безопасности и представители самой же украинской делегации.
    Ну первые из-за обязанностей , вторые по невозможности отсутствия при речи начальства . Чтобы тебя слушали серьёзные люди , надо говорить серьёзные вещи , а не чавкать с трибуны пропагандистской жвачкой из методичек этими же людьми и написанных . Какие уж тут волросы ?
    КВУ-НСвД
    1. rocket757 Сегодня, 07:34
      Надо ещё и человеком сурьёзным быть!
      Шож он в флаг гейропы не обырнулся? Некоторые пришли бы по прикалываться!
      rocket757
  7. Геркулесыч Сегодня, 07:26
    А часто ли на свиноферме занятой хозяин беседует с каждой свиньей? Ему главное, чтобы свиньи не сильно и свинствовали -порядок, да чистота! А если свинья еще и пьет, то ей в этом свинарнике, то есть в евросоюзе, место не будет -весь свинарник пропьет!
    Геркулесыч
  8. Alex66 Сегодня, 07:34
    "...жалкое зрелище, душераздирающее, кошмар. Так я и думал с этой стороны ни чуть не лучше." Так ослик Иа жаловался в свой день рождения Пяточку. Ослик был обрадован подарком Пятачка, лопнувшим шариком, чему радуется Петя с синей тряпочкой в руках, ждет когда ему подарят горшок без меда.
    Alex66
  9. annodomene Сегодня, 07:35
    Пеця уж далече зашел... ИМХО, пора трезветь и включать голову. Даже если в/на Украине "все пучком", то все равно хватит уже разводить дрязги. Наши предки (умнейшие люди на мой взгляд) недаром говорили, что худой мир лучше доброй войны...
    annodomene
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:38
    Зрелище конечно жалкое по сравнению с прошлыми годами, но к этому все и шло. Зато Петю после выступления журналисты поймали выходящим из лифта ну в очень "приподнятом настроении". Не получил ожидаемых оваций, но компенсировал это "антистрессом".
    rotmistr60
  11. Пленник Сегодня, 07:40
    Вот у мужика фантазия! Флаг притащил и сказочку приплел. Ему бы не президенты, а в андерсоны. Такой талант пропадает.
    Пленник
  12. demo Сегодня, 07:43
    Это выглядело печально. Речь закончилась по вялые аплодисменты нескольких человек. Даже вопросов никто не задал. Ранее на подобных конференциях Петра Порошенко ещё слушали и воспринимали его слова как правду. Даже на кофейных паузах об Украине говорили больше.
    В статье Die Zeit отмечается, что «заезженная пластинка» Порошенко привела к тому, что европейская общественность перестала интересоваться происходящим на востоке Украины.

    А что собственно поменялось с 2014 года в демагогии П. Порошенко?
    Ничего.
    Тогда вопрос к Die Zeit. Вы действительно и.диоты или все это время прикидывались?
    И такие вопросы можно задавать всем политикам ЕС и всем газетным изданиям и телеканалам.

    Меня вдохновляет неуемная жажда американцев впарить до мозга костей "свой проект" под названием "Независимая Украина" конкретно европейцам, чтобы они его поддерживали, спонсировали, получали все "прелести" от его реализации, но руководить куколками будут из-за океана.
    Я восторгаюсь (будь они не ладны) Мериканцами!
    demo
  13. Митрич Сегодня, 07:55
    Обидно, слушай, что с флагом не получилось... Кусок автобуса лучше прокатил.
    Есть вариант на следующую встречу кусок какого нибудь трамвая или парохода захватить... Жаль только что люди опять погибнут..
    Митрич
  14. Humans War Сегодня, 07:57
    У Петушенко совсем уже крыша едет, не думал что за свою жизнь застану такую ситуёвину.
    Это ж надо так уметь унижаться, уж лучше спиться, интересно то, что наверняка он это понимает.
    Humans War
    1. Orionvit Сегодня, 08:56
      Цитата: Humans War
      интересно то, что наверняка он это понимает

      Хозяин разрешения не давал.
      Orionvit
  15. raw174 Сегодня, 08:11
    развернул флаг ЕС, объявив, что под этим флагом украинская армия «защищала Донецкий аэропорт».

    Как там его "киборги"? Они рады узнать что воевали и умирали в рядах ВСУ под флагом Евросоюза? Они в курсе что их жевто-блакитный стяг пан Порошенко запихнул подальше? Ну что ж терпите хлопцы, теперь у вас и флаг отобрали...
    raw174
    1. Humans War Сегодня, 08:25
      Хлопцы воевали не за один а за три флага: украинский, бандеровский, евросоюзный.
      Вообще потерялись.
      Humans War
  16. КОТ БАЮН Сегодня, 08:22
    ....то, что его не слушали - вполне объяснимо: денег, вроде бы, давать этой стране не хотят, своих денег в стране нет - значит и интереса никакого не прослеживается.
    КОТ БАЮН
  17. dik-nsk Сегодня, 08:35
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Я еще удивлен вялым аплодисментам этого представления.

    так это их делегация и хлопала))
    dik-nsk
  18. Piramidon Сегодня, 09:18
    речь Порошенко была единственной в Мюнхене в 2018 году, после которой из зала не прозвучало ни одного вопроса

    Даже толерантные европейцы знают, что пациентам психо-неврологического диспансера с диагнозом "белая горячка", вопросов задавать нельзя.
    Piramidon
  19. sgr291158 Сегодня, 09:23
    Да надоел он уже всем до чертиков.
    sgr291158
  20. san4es Сегодня, 09:37
    Немецкие СМИ: Порошенко в Мюнхене не задали ни одного вопроса

    san4es
  21. Урантиец Сегодня, 09:47
    Уже все давно поняли что этот клоун несет сплошной бред сивой кобылы....
    Урантиец
  22. Раш Сегодня, 12:17
    Это информационный прорыв.
    Раш
  23. kot28.ru Сегодня, 12:44
    щеня вмерла hi
    kot28.ru
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