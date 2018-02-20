Немецкие СМИ: Порошенко в Мюнхене не задали ни одного вопроса

Это выглядело печально. Речь закончилась по вялые аплодисменты нескольких человек. Даже вопросов никто не задал. Ранее на подобных конференциях Петра Порошенко ещё слушали и воспринимали его слова как правду. Даже на кофейных паузах об Украине говорили больше.

Ситуация теперь если кого и интересует, то, возможно, отдельных экспертов. Это для украинских властей тревожный момент.