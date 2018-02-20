Швеция готова участвовать в миротворческой миссии на Украине
Швеция может ввести свои армейские подразделения на восток Украины для содействия миротворческой миссии ООН, передает РИА Новости заявление министра обороны страны Петера Хультквиста.
Такое заявление Хультквист сделал в ходе интервью «Шведскому радио» в связи с обсуждением вопроса о миротворцах на Мюнхенской конференции по безопасности.
На вопрос корреспондента, видит ли он какую-либо опасность в том, что шведские военнослужащие будут действовать рядом с российской границей, глава Минобороны ответил, что «пока не известно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция», поэтому он «не хочет строить догадки».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин высказался за отправку «голубых касок» в Донбасс, однако заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Такое заявление Хультквист сделал в ходе интервью «Шведскому радио» в связи с обсуждением вопроса о миротворцах на Мюнхенской конференции по безопасности.
На вопрос корреспондента, видит ли он какую-либо опасность в том, что шведские военнослужащие будут действовать рядом с российской границей, глава Минобороны ответил, что «пока не известно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция», поэтому он «не хочет строить догадки».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин высказался за отправку «голубых касок» в Донбасс, однако заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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