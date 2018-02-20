12:58 20 февраля

Швеция готова участвовать в миротворческой миссии на Украине

Швеция может ввести свои армейские подразделения на восток Украины для содействия миротворческой миссии ООН, передает РИА Новости заявление министра обороны страны Петера Хультквиста.



Такое заявление Хультквист сделал в ходе интервью «Шведскому радио» в связи с обсуждением вопроса о миротворцах на Мюнхенской конференции по безопасности.


На вопрос корреспондента, видит ли он какую-либо опасность в том, что шведские военнослужащие будут действовать рядом с российской границей, глава Минобороны ответил, что «пока не известно, каким образом будет разворачиваться миротворческая операция», поэтому он «не хочет строить догадки».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин высказался за отправку «голубых касок» в Донбасс, однако заявил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же настаивают на широком мандате миротворческого контингента и размещении миссии ООН на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:05
    belay
    Во дают...никак Полтаву посетить хотят...места славной победы русского оружия...ностальгия замучила.
    Я гляжу к государству российскому все ближе и ближе старые враги подбираются...вот и шведы уже точат свои шпаги в ожидании новых походов на РОССИЮ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Vard Сегодня, 08:07
      Как то был у меня случай... Наскочил пьяный хулиган с топором... и в этот момент женщина которая была со мной намертво вцепилась в меня, типа не лезь... До сих пор помню как мелькнуло, ну всё приехал... Чудом увернулся... И похоже у ДНР будет та же ситуация... на них повиснут миротворцы... а у ВСУ топор в руках...
      Vard
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:09
        Цитата: Vard
        Как то был у меня случай...

        кино "про шведок"? тут нельзя про Это ! stop
        андрей юрьевич
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:13
          тут нельзя про Это !

          smile Может Vard про эту красотку хотел сказать...

          стимул взять ее в плен сногсшибающий.
          Тот же ЛЕХА
          1. андрей юрьевич Сегодня, 08:16
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            тут нельзя про Это !

            smile Может Vard про эту красотку хотел сказать...

            не типичная какая то...настоящие вот: feel laughing
            андрей юрьевич
            1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:19
              Ну вот... crying таких в плен не беру...тут должен быть интерес...девушка должна быть в форме и обучена ведению боевых действий...вот тогда адреналин обеспечен.
              Тот же ЛЕХА
              1. роман66 Сегодня, 09:35
                а за фаберже не побаиваешься?
                роман66
                1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:42
                  а за фаберже не побаиваешься?

                  smile Боюсь ...но все равно хочу взять ее в плен...природные инстинкты понимаете ли.
                  Тот же ЛЕХА
                  1. роман66 Сегодня, 09:44
                    прекрасно понимаю, сам любитель крупных форм lol
                    роман66
          2. Zoldat_A Сегодня, 09:03
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            стимул взять ее в плен сногсшибающий.

            А чуть ниже медали у неё чего? Погон? Три палки - это сержант шведской армии? feel
            Zoldat_A
            1. asiat_61 Сегодня, 09:09
              Меньше трёх раз не подходить.
              asiat_61
            2. Лена Петрова Сегодня, 09:11
              Три ранения..
              Лена Петрова
              1. Zoldat_A Сегодня, 09:13
                Цитата: Лена Петрова
                Три ранения..

                Если "три ранения" перевести на шведский, то "трижды девушка"? feel
                Zoldat_A
            3. Berkut24 Сегодня, 11:22
              Три палки - это сержант шведской армии

              Три палки - это три палки. Условие знакомства. Не усложняйте.
              Berkut24
      2. Teberii Сегодня, 08:10
        Задача миротворческих сил разграничить враждующие стороны.И обеспечить гуманитарную помощь. Втягивать их на сторону конфликта, приведет к повторению Югославского сценария.
        Teberii
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:16
          Задача миротворческих сил разграничить враждующие стороны.И обеспечить гуманитарную помощь. Втягивать их на сторону конфликта, приведет к повторению Югославского сценария.


          Шведы никак для этого не подходят учитывая их традиционную русофобию из истории прошлых лет
          Тот же ЛЕХА
          1. DenZ Сегодня, 08:48
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Шведы никак для этого не подходят учитывая их традиционную русофобию из истории прошлых лет

            По моему отлично подходят. Для попытки повторения Югославского сценария нет никаких препятствий. Просто "партнеры" захотели для полноты картины "плохих русских" еще и Швецию втянуть в это г...но.
            DenZ
      3. Piramidon Сегодня, 09:03
        Цитата: Vard
        похоже у ДНР будет та же ситуация...

        Самое главное, что у ЛДНР никто ничего не спрашивает и уже какие то шведы обсуждают, где своих ГОЛУБЫХ касок размещать. И сразу, почему то, на российской границе а не на линии разграничения с ВСУ. Конечно, там отмороженные бандерлоги с дуру могут голубых и обстрелять
        Piramidon
  2. Rostislav Сегодня, 08:10
    Финны, теперь вот шведы. Полтавскую битву освежить в памяти хотят?
    Наглость шестерок через край бьёт. Уже о размещении на границе с Россией говорят как о деле решенным.
    Rostislav
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 08:12
    шведские военнослужащие будут действовать рядом с российской границей,
    вспоминайте Неву , Полтаву , Гангут и тд , прежде чем с важным видом пальцы гнуть
    «не хочет строить догадки»
    Хотя наверно помнят... laughing
    КВУ-НСвД
    1. Zoldat_A Сегодня, 09:11
      Цитата: КВУ-НСвД
      шведские военнослужащие будут действовать рядом с российской границей,
      вспоминайте Неву , Полтаву , Гангут и тд , прежде чем с важным видом пальцы гнуть
      «не хочет строить догадки»
      Хотя наверно помнят... laughing
      Это у французов есть слово "Berezina" - молодёжь не помнит, что такое Березина, но что это "всёпропало" - знают. Синонимы. Немецкий язык мы словом "Stalingrad" не обогатили, но козявит немцев не по-детски от этого до сих пор. Я (и из-за этого слова тоже) в Германию невъездной. Про шведов не знаю... Когда шведам думать про Полтаву, стоя перед витриной борделя и мучаясь выбором - мальчика, девочку, не-пойми-кого или вообще какой-нибудь экзотики типа собачки-кошечки? Инстинкты почти всегда сильнее памяти...
      Zoldat_A
    2. Соломон Кейн Сегодня, 09:19
      Хотя наверно помнят

      ....ага! А в 404-й забыли путь и финал гетмана Мазепы......чем кончается прогиб перед басурманами.......
      Соломон Кейн
      1. Антарес Сегодня, 11:28
        Цитата: Соломон Кейн
        басурманами...

        шведы проповедовали не ислам.
        Мазепа лично сделал выбор. Даже подчиненные его в основном не поддержали. А народ вовсе.."По союзнически" убивал шведов и оборонял города...
        Антарес
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:39
          Слово Басурман в словаре Д.Н. Ушакова
          БАСУРМА́Н, басурмана, ·муж. (·устар. ). Недоброжелательное обозначение магометанина (·первонач. татарина), а также вообще иноверца, иноземца.
          | Бранное слово (·прост., ·обл. ).

          Глядите шире, Уважаемый!
          Соломон Кейн
  4. gig334 Сегодня, 08:16
    Швеция готова участвовать в миротворческой миссии на Украине


    Лучше не надо, а то уже Россия будет участвовать в миротворческой миссии в Европе.
    gig334
    1. ioan-e Сегодня, 08:34
      Они уже под Полтавой поучаствовали, еще хотят видимо.
      ioan-e
  5. ioan-e Сегодня, 08:31
    Все русские подлодки у своих берегов нашли уже? Больше заняться нечем? После роли швеции в майдауне их там точно не будет negative
    ioan-e
  6. demo Сегодня, 08:47
    Великолепно!
    Шведам Краина всегда была лепшим другом и помощником в борьбе с м.оскалями.
    demo
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:47
    Оккупировать "миротворцами" Донбасс никому не дадут. Ни шведам, ни финнам, ни ещё кому... Ну, не дадут, и все тут. Максимум - попробуют ввести на линию разграничения... На что Укропия будет сопротивляться, как наскиенная. А так, самыми хитро...пыми хохлы хотят быть? Не, есть и поумнее...
    Горный стрелок
  8. Вышибала Сегодня, 09:12
    Они шведы, еще при Карле 12 гегемоны - как мазепа присягнул)
    Да и цвета флагов похожи))
    Вышибала
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:32
    Для украинской стороны шведы конечно будут предпочтительнее белорусов. Когда нужно закроют глаза и отвернуться от происходящего. Правильно выше писали - ВСУ с топором, а у ЛДНР руки связаны.
    rotmistr60
  10. Дормидонт Сегодня, 09:58
    Тянет шведов под Полтаву, поляков в смоленские болота, а немцев в поля под Прохоровкой
    Дормидонт
  11. Чичиков Сегодня, 10:50
    Швеция может ввести свои армейские подразделения на восток Украины
    Каким образом? Как дружно, вся ЕвроПопа, вдруг заговорила, о своих неких возможностях, что-то ввести! Без ДЛНР, можно ввести, - только себе клизму!
    Чичиков
  12. Антарес Сегодня, 11:29
    весь разговор о миротворцах не из блоков.
    А их немного.
    Антарес
  13. Radikal Сегодня, 12:27
    Швеция готова участвовать в миротворческой миссии на Украине
    Соскучились по Украине, забыли историю? wassat
    Radikal
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