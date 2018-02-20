12:58 20 февраля

Ситуация в Сирии

Курды лишились восьми населенных пунктов в Африне. Под обстрелом террористов в Хомсе и Дамаске пострадали мирные жители. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На северо-востоке Дамаска правительственные подразделения в течение дня продолжили готовиться к военной операции по зачистке района Восточной Гуты от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и союзных ей формирований. В преддверии наступления в Дамаск были передислоцированы проасадовские ополченческие отряды из Ракки и Дейр-эз-Зора. Кроме того, поступали сообщения о том, что порядка 500 морских пехотинцев завершили обучение и, вероятно, вскоре также направятся к оазису. Во второй половине дня исламисты в очередной раз ударили по жилым квартам столицы, в результате чего пострадали несколько гражданских лиц, включая детей. После этого над Гутой активизировали боевые вылеты сирийские ВВС.


На северо-западе провинции Алеппо не прекращались ожесточенные столкновения между курдскими подразделениями и поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА). Протурецкие радикалы преуспели в ходе боев и заняли населенные пункты Гаджиканли Фукани, Гаджиканали Тахтани, Яки Дам, Шалтах, Мурсава, Хирабе Элус, Диван Ат-Тахтани, Хувайканлы, а также высоту 687 «Джабаль Самуд» и холмы Кабла и пророка Хори. Под огневой контроль боевиков перешел город Раджу. Турецкая артиллерия также вела артобстрелы позиций Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от сирийско-турецкой границы. Северо-западнее столицы провинции возобновились боестолкновения между силами САР и антиправительственными формированиями.

В северной части Хомса на протяжении всего дня отмечались взаимные обстрелы между сирийской армией с одной стороны и силами террористической коалиции с другой. Первыми удары нанесли боевики «ан-Нусры». Под обстрелом оказались населенные пункты Акрад Ад-Дасиния, Айн Ад-Дананир и Джабурин, ранения получили две женщины.

В первой половине дня стало известно, что лидеры нескольких оппозиционных группировок все же решили объединить свои отряды и создать новый антиправительственный альянс «Джебхат Тахрир Сурия». Боевики новообразованной организации намерены продолжать войну против Сирийской арабской армии (САА) и конкурирующей террористической коалицией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Vard Сегодня, 08:55
    И с этим зоопарком пытались достичь национального примирения... Не смешно...
    Vard
    1. cniza Сегодня, 09:00
      К сожалению , другого нет и придется работать с этим , убрав оттуда США все быстро утихомирятся , но как это сделать?
      cniza
      1. Кроу Сегодня, 09:17
        Цитата: cniza
        но как это сделать?

        Закрыть небо, сами уйдут. Но решительности не хватает, с "кишками" что-то.
        Кроу
        1. cniza Сегодня, 09:24
          Небо проблем не решит , поставку вооружения и финансирование мы пока не сможем перекрыть.
          cniza
          1. Кроу Сегодня, 09:33
            Американцы без прикрытия с воздуха воевать не умеют. Их "партизаны" из Сирии выкурят. А без присутствия американцев в САР и возможности получать вооружения воздухом группировки обречены.
            Кроу
    2. Кроу Сегодня, 09:01
      «Джебхат Тахрир Сурия». Боевики новообразованной организации намерены продолжать войну против Сирийской арабской армии (САА)

      Кто ещё? В кого игил переоденется ещё? Сколько "лик" у "зверя"? И победу над каждым "ликом" громогласно объявит МО РФ!
      Кроу
      1. ПалБор Сегодня, 09:35
        Цитата: Кроу
        «Джебхат Тахрир Сурия». Боевики новообразованной организации намерены продолжать войну против Сирийской арабской армии (САА)

        Кто ещё? В кого игил переоденется ещё? Сколько "лик" у "зверя"? И победу над каждым "ликом" громогласно объявит МО РФ!

        А хотелось бы вам?
        ПалБор
        1. Кроу Сегодня, 09:53
          Хотелось - что? Если задаёте вопрос, то конкретизируйте. А то список того, что мне хотелось бы, может оказаться непомерно велик.
          Хотелось бы, чтоб не задавалось глупых, пустых, ничем не обоснованных вопросов!
          Кроу
          1. ПалБор Сегодня, 09:57
            Вы с таким пафосом и восклицательными знаками постоянно обвиняете МО РФ,что подумалось о ваших претензиях на объявление о победе.
            ПалБор
            1. Кроу Сегодня, 10:08
              Надоело наблюдать делёж "шкуры не убитого медведя". Террористы бьют по домаску, но мы уже "победили". Игил вновь маскируется, но мы уже "победили". Сирию рвут на части, зато мы уже победили.
              Примеров несчётное множество, но нам всё равно - мы "победили".
              Кроу
              1. ПалБор Сегодня, 10:11
                В принципе,порой возникает такая мысль,но я держусь.Пока ещё.
                Если постоянно плакать:"А-ай,как всё плохо,всё пропало!",можно и до опасных мыслей докатиться.
                ПалБор
                1. Кроу Сегодня, 10:14
                  А кто плачет? Констатация фактов - ни есть истерия, но способ привлечения внимания к проблеме.
                  Кроу
                  1. dima9990 Сегодня, 10:47
                    В Ваших коментах отсутствуют факты ) И слова вырваны из контекста. Было объявлено о победе над организацией игил, о том что эта организация утратила возможность координации между своими отрядами. О том, что оставшиеся боевики не будут воевать, перекрасившись в другие цвета, не было ни слова.
                    dima9990
  2. cniza Сегодня, 08:58
    В первой половине дня стало известно, что лидеры нескольких оппозиционных группировок все же решили объединить свои отряды и создать новый антиправительственный альянс «Джебхат Тахрир Сурия».


    Это будет бесконечно , пока там находятся США.
    cniza
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:01
    Кроме того, поступали сообщения о том, что порядка 500 морских пехотинцев


    Это что за чудо такое... belay what чьих будут?
    Тот же ЛЕХА
    1. Тралл Сегодня, 09:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      чьих будут?

      типа нашего военного училища

      Фото с выпуска пополнения правительственных войск, которая закончила учебный курс в провинции Латакия
      Тралл
  4. Горный стрелок Сегодня, 09:01
    Кто финансирует этих бармалеев? Война - дело очень затратное, денег надо много. Да неужели же нельзя отследить ТАКИЕ денежные потоки? В турецкое финансирование - не верю. Жадные они laughing
    Горный стрелок
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 11:20
      Саудиты? Катар? ОАЭ? Там миллион долларов это так, мелочи, а на это старого оружия можно уйму накупить и раздать.
      Viktor.12.71
  5. askort154 Сегодня, 09:12
    "Восток - дело тонкое" , превращается в "Восток - дело тёмное". wassat
    askort154
  6. Урантиец Сегодня, 09:13
    Зачем было трезвонить о победе над террористами в Сирии на весь мир ???.., ИГИЛ просто сменил вывеску....
    Урантиец
    1. Тралл Сегодня, 09:43
      Цитата: Урантиец
      Зачем было трезвонить о победе над террористами в Сирии на весь мир ???.., ИГИЛ просто сменил вывеску....

      У вас хорошо получается отвечать самому себе
      Тралл
  7. Romka47 Сегодня, 10:06
    Может это кащунство, может я моральный , но мне нравится читать сводки когда "ожесточенные столкновения между курдскими подразделениями и поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА)" Пусть друг друга в грунт вгоняют.
    Romka47
  8. megadeth Сегодня, 11:01
    Господа!!! ВВП начнёт что то предпринимать (Олимпиада, захват посольства, Украина, Сирия и т.д.), только после проведения, ЧМ по футболу...
    megadeth
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 11:24
      У него проблемы с Грудинином, уже как месяц его травят. В эфире с Соловьевым вышла наружу всё, Грудина поддерживают 70%.
      Viktor.12.71
  9. Radikal Сегодня, 12:22
    На северо-востоке Дамаска правительственные подразделения в течение дня продолжили готовиться к военной операции по зачистке района Восточной Гуты от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и союзных ей формирований.
    Они что - "объявление" где-то опубликовали, что готовятся к операции?! belay wassat
    Radikal
  10. Radikal Сегодня, 12:25
    Цитата: Урантиец
    Зачем было трезвонить о победе над террористами в Сирии на весь мир ???.., ИГИЛ просто сменил вывеску....

    Как зачем?! А выборы на носу? wink
    Radikal
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