Ситуация в Сирии
Курды лишились восьми населенных пунктов в Африне. Под обстрелом террористов в Хомсе и Дамаске пострадали мирные жители. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На северо-востоке Дамаска правительственные подразделения в течение дня продолжили готовиться к военной операции по зачистке района Восточной Гуты от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и союзных ей формирований. В преддверии наступления в Дамаск были передислоцированы проасадовские ополченческие отряды из Ракки и Дейр-эз-Зора. Кроме того, поступали сообщения о том, что порядка 500 морских пехотинцев завершили обучение и, вероятно, вскоре также направятся к оазису. Во второй половине дня исламисты в очередной раз ударили по жилым квартам столицы, в результате чего пострадали несколько гражданских лиц, включая детей. После этого над Гутой активизировали боевые вылеты сирийские ВВС.
На северо-западе провинции Алеппо не прекращались ожесточенные столкновения между курдскими подразделениями и поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА). Протурецкие радикалы преуспели в ходе боев и заняли населенные пункты Гаджиканли Фукани, Гаджиканали Тахтани, Яки Дам, Шалтах, Мурсава, Хирабе Элус, Диван Ат-Тахтани, Хувайканлы, а также высоту 687 «Джабаль Самуд» и холмы Кабла и пророка Хори. Под огневой контроль боевиков перешел город Раджу. Турецкая артиллерия также вела артобстрелы позиций Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от сирийско-турецкой границы. Северо-западнее столицы провинции возобновились боестолкновения между силами САР и антиправительственными формированиями.
В северной части Хомса на протяжении всего дня отмечались взаимные обстрелы между сирийской армией с одной стороны и силами террористической коалиции с другой. Первыми удары нанесли боевики «ан-Нусры». Под обстрелом оказались населенные пункты Акрад Ад-Дасиния, Айн Ад-Дананир и Джабурин, ранения получили две женщины.
В первой половине дня стало известно, что лидеры нескольких оппозиционных группировок все же решили объединить свои отряды и создать новый антиправительственный альянс «Джебхат Тахрир Сурия». Боевики новообразованной организации намерены продолжать войну против Сирийской арабской армии (САА) и конкурирующей террористической коалицией.
На северо-востоке Дамаска правительственные подразделения в течение дня продолжили готовиться к военной операции по зачистке района Восточной Гуты от террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и союзных ей формирований. В преддверии наступления в Дамаск были передислоцированы проасадовские ополченческие отряды из Ракки и Дейр-эз-Зора. Кроме того, поступали сообщения о том, что порядка 500 морских пехотинцев завершили обучение и, вероятно, вскоре также направятся к оазису. Во второй половине дня исламисты в очередной раз ударили по жилым квартам столицы, в результате чего пострадали несколько гражданских лиц, включая детей. После этого над Гутой активизировали боевые вылеты сирийские ВВС.
На северо-западе провинции Алеппо не прекращались ожесточенные столкновения между курдскими подразделениями и поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА). Протурецкие радикалы преуспели в ходе боев и заняли населенные пункты Гаджиканли Фукани, Гаджиканали Тахтани, Яки Дам, Шалтах, Мурсава, Хирабе Элус, Диван Ат-Тахтани, Хувайканлы, а также высоту 687 «Джабаль Самуд» и холмы Кабла и пророка Хори. Под огневой контроль боевиков перешел город Раджу. Турецкая артиллерия также вела артобстрелы позиций Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от сирийско-турецкой границы. Северо-западнее столицы провинции возобновились боестолкновения между силами САР и антиправительственными формированиями.
В северной части Хомса на протяжении всего дня отмечались взаимные обстрелы между сирийской армией с одной стороны и силами террористической коалиции с другой. Первыми удары нанесли боевики «ан-Нусры». Под обстрелом оказались населенные пункты Акрад Ад-Дасиния, Айн Ад-Дананир и Джабурин, ранения получили две женщины.
В первой половине дня стало известно, что лидеры нескольких оппозиционных группировок все же решили объединить свои отряды и создать новый антиправительственный альянс «Джебхат Тахрир Сурия». Боевики новообразованной организации намерены продолжать войну против Сирийской арабской армии (САА) и конкурирующей террористической коалицией.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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