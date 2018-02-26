«Великая ружейная драма США» (Винтовки по странам и континентам – 6)

Начнем с того, что одним из направлений повышения скорострельности огнестрельного оружия (и, наверное, самым простым) изначально являлось оснащение его сразу несколькими стволами, что позволяло не расходовать время на их заряжание, а стрелять из них поочередно. Именно так и появились многоствольные пистолеты XVI в. и более поздние «мариетты» и «рука смерти», однако вполне можно сказать и так, что непосредственным предшественником всех этих убийственных «органов» было так называемое «кропило» английского короля Генриха VIII, названное в описи Тауэра его… «прогулочным приспособлением». Представляло же оно собой… жуткого вида шипастую палицу, внутри которой прятались три ствола. Запальные отверстия закрывались сдвигающимися крышками, ну, а в руке монарху приходилось держать тлеющий фитиль. При необходимости нужно было нацелить оружие на врага, зажав его под мышкой, сдвинуть крышку и приложить фитиль к заполненному порохом запальному отверстию. Ну, а выстрелив таким образом три раза, Генрих – благо силой Бог его не обидел, – мог постоять за себя, воспользовавшись «кропилом» как обычной шипастой палицей.«Кропило» короля Генриха VIII.Но многоствольность утяжеляло оружие. Поэтому в том же XVI веке появились пищали с фитильными замками, в которых заряды находились в барабане с несколькими каморами. В 70-е годы XVII века английский оружейный мастер Джон Дафт сделал первый револьвер с поворотным барабаном, вращавшимся при взведении курка. В России мастер Первуша Исаев, работавший в Оружейной палате, изготовил и пищаль, и револьвер с барабанами на пять и на шесть зарядов соответственно для царя Михаила Федоровича. Правда, поворачивались барабаны вручную, однако и то, что он сделал, было огромным достижением, не говоря уж о том, что и пищаль, и револьвер имели нарезные стволы! Так что система с барабанным содержанием боеприпасов очень стара, и медленно, но верно совершенствовалась. И первые серьезные шаги на этом пути были опять-таки сделаны именно в США.А было так, что некто Элиша Коллиер (1788–1856) из города Конкорда в штате Массачусетс сконструировал револьвер с кремневым замком, на который в ноябре 1818 года получил патент. Американских военных он не заинтересовал. Война с Англией закончилась в 1812 году, новой не предвиделось и нужды в столь сложном и дорогом оружие у них просто не было. Но он заинтересовал военных в Англии, где с 1819 по 1824 года лондонская компания «Джон Эванс и Сын» выпустила около 10000 экземпляров револьверов Коллиера. Новинку опробовали в Индии, где новым револьвером вооружили офицеров британской колониальной армии. Есть очень большая вероятность, что именно там, в Индии, Сэмуэль Кольт, плававший матросом в Индию в 1831 году на бриге «Корво», его и увидел. А увидев – захотел сделать что-то получше.Барабан коллиеровского револьвера фигурной формы, снабженный фигурными проточками для уменьшения веса, имел пять камор. Из-за наличия барабана разместить подогнивную пружину под крышкой пороховой полки не удалось, и ее установили над ней. Другим оригинальным решением изобретателя стала емкость с порохом в крышке пороховой полки! То есть по сути дела это был дозатор, всякий раз подсыпавший порох на полку при повороте барабана. Это было удобно и к тому же существенным образом повышало скорострельность. На ранних моделях барабан проворачивался при взведении курка. Но потом такое решение посчитали избыточно сложным, конструкцию упростили, так что в итоге его пришлось крутить вручную. Несмотря на хорошие боевые и эксплуатационные качества револьвер большой популярности не приобрел. Его было долго заряжать, а кремневый замок давал довольно много осечек.Револьвер Элиша Коллиера.Здесь вряд ли стоит рассказывать историю того, как Самюэль Кольт создавал и в итоге создал-таки свой первый «Кольт Патерсон». Важно другое, а именно то, что одновременно с револьвером он разрабатывал еще и винтовку с барабанным механизмом и капсюльным воспламенением. Работы начались в марте, а уже вскоре была готова винтовка калибров .34, .36, .38, .40 и .44, в которой курок был потайным (!), а его взведение и одновременно поворот барабанного магазина происходило за счет отвода вниз расположенного впереди спускового крючка с кольцом на конце. А уже после этой винтовки на рынок пошли пятидюймовые револьверы «Патерсон» со складными спусковыми крючками и как с рычагами для тугой загонки пули, так и без них в калибрах .28, .31 и .36.Один из образцов винтовки Кольта с потайным курком.В 1837 году Кольт выпустил десятизарядное ружье мушкетного калибра .69 (17,5-мм), стремясь угодить армии Соединенных Штатов и это отчасти ему удалось. Дело в том, что в этом же году вспыхнула Семинольская война, столь красочно описанная Майн Ридом в романе «Оцеола-вождь семинолов». Сражаться американской армии пришлось в девственных лесах и болотах Флориды, где семинолы нападали на ее солдат буквально из-за каждого куста. При этом они научились быстро пережидать первый залп, после чего бегом бросались на солдат янки с копьями и прикладными палицами в руках. Выдержать такое было по силам не каждому, а вторично перезарядить свои кремневые и даже капсюльные ружья солдаты в столь специфических условиях просто не успевали.Барабан винтовки Кольта.Здесь следует заметить, что американским военным не понравилась и эта его модель. Более того, для этого у них были все основания. Главных претензий было две, и обе очень серьезные: во-первых, сильный выброс пламени между стволом и барабаном, всего лишь в нескольких сантиметрах от глаз стрелка. В револьвере этот недостаток так сильно не ощущался, поскольку его держали в вытянутой руке. Второй недостаток был следствием первого. Нужно было тщательно замазывать отверстия камор «пушечным салом», иначе пламя от воспламенения одного заряда распространялось сразу на все заряды в барабане, в непосредственной близости от руки стрелка. Ну, если он в это время держался за сам барабан, а такое случалось. Что тогда происходило с его рукой?На фотографии хорошо виден рычаг перезаряжания, то есть поворота барабана.Однако, когда пришлось выбирать между этими несчастными случаями и жертвами нападений семинолов, оказалось, что… лучше уж лишиться пальцев, нежели остаться без скальпа, а то и вовсе не вернуться из Флориды. И вышло так, что из первых 100 17,5-мм винтовок 30 утонули в море и лишь 50 были задействованы во время Второй Семинольской войны. Газеты сообщали, что новое оружие в восемь раз быстрее, чем то, что положено по уставу, и позволяет встречать неистовых семинолов огненным шквалом, о который разбивались их самые отчаянные порывы. В свою очередь командиры требовали от подчиненных тщательно чистить оружие и не допускать скопления просыпавшегося пороха в разных «укромных местах».Винтовка Кольта М1855 г. с боковым расположением курка и расположенным под цевьем рычагом для тугой загонки пули в каморы барабана.В 1839 году Кольт представил усовершенствованную модель своего ружья, а в 1855-ом получил патент на винтовку с боковым расположением внешнего курка и выпустил соответствующие образцы винтовок.Кольт М1855 г. Карабин с 15-дюймовым стволом.Конструкция вращающейся винтовки Кольта была по существу аналогична его револьверам с пяти или шести зарядным магазином разных калибров от 0,36 до 0,64 дюйма.Схема устройства барабанной винтовки Кольта по патенту 1857 года.Модель 1855 года выпускалась калибров 0,36, 0,44 и 0,56 и стволами длиной 15, 18, 21 и 24 дюйма. Барабан имел шесть камор, если калибр был равен 0,36 или 0,44. Если калибр был крупнее, например, .56, то тогда использовался барабан с пятью каморами.Кавалерийский карабин. Хорошо виден смонтированный на ложе пенал для капсюлей. Рядом пулелейка на две пули.Еще одной проблемой винтовки стали капсюли. Вернее, осколки свинцовых капсюлей, разлетающиеся в разные стороны при выстреле. Причем обычно они попадали в запястье или руку стрелка, в чем ничего хорошего не было. Тем не менее барабанные винтовки Кольта использовались даже в качестве снайперского оружия и в таковом качестве применялись в годы Гражданской войны Севера с Югом.Продолжение следует…